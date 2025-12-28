Modelos de storyboard do Miro para planejamento criativo e narrativa

A maioria dos trabalhos criativos começa com uma confusão de cenas, notas e ideias incompletas. Um storyboard é o momento em que tudo se encaixa. Ele transforma pensamentos dispersos em uma sequência clara com a qual você pode realmente trabalhar.

A mesma abordagem ajuda os educadores a simplificar tópicos complexos e oferece às equipes de produto uma maneira rápida de mapear as jornadas dos clientes sem longas explicações.

Os modelos de storyboard do Miro ajudam as equipes a mapear ideias visualmente, seja trabalhando com um modelo de storyboard de filme, explorando exemplos de modelos de storyboard ou gerenciando projetos criativos complexos que dependem de uma narrativa visual clara.

Neste blog, você encontrará modelos úteis de storyboard do Miro para diferentes casos de uso criativos e educacionais. Você também encontrará alguns modelos do ClickUp que facilitam a transformação do seu storyboard em um trabalho organizado.

O que são modelos de storyboard do Miro?

Os modelos de storyboard do Miro são layouts visuais pré-construídos que ajudam você a mapear cenas, etapas ou ideias em uma sequência estruturada. Designers, educadores, profissionais e equipes criativas os utilizam para planejar projetos visualmente, esboçar arcos narrativos ou dividir processos complexos em painéis claros e fáceis de entender.

Esses modelos geralmente incluem quadros, caixas ou grades onde você pode adicionar esboços, notas, imagens ou descrições. Eles suportam uma variedade de formatos — desde configurações simples de seis quadros até quadros detalhados e multicamadas para gerenciamento de projetos de produção de vídeo, planejamento de produtos e mapeamento da jornada do cliente.

✨ Curiosidade: O storyboard começou nos estúdios da Walt Disney no início da década de 1930, quando o animador Webb Smith afixou esboços em uma parede para mapear as cenas. O método foi usado pela primeira vez no curta-metragem Three Little Pigs, de 1933, e mudou a forma como os filmes eram planejados, permitindo que as equipes vissem a história completa antes da animação.

Os melhores modelos de storyboard para seus projetos

Aqui está uma rápida visão geral de alguns modelos de storyboard gratuitos que você pode usar para otimizar seu fluxo de trabalho 👇

O que torna um modelo de storyboard do Miro bom?

Um bom modelo de storyboard do Miro oferece estrutura sem limitar você. Ele deve dar suporte aos elementos-chave da sua história, deixando espaço para ajustar os painéis à medida que o projeto cresce.

O modelo certo:

Oferece uma estrutura clara com quadros para cenas importantes, com quadros para cenas importantes, resumos de design e diálogos, para que você não acabe com ideias espalhadas aleatoriamente pelo quadro.

Oferece uma interface flexível e personalizável que permite editar recursos e salvar sua própria versão para uso futuro.

Oferece suporte à colaboração integrada em tempo real para que toda a sua equipe possa editar, comentar, compartilhar feedback e refinar cenas em conjunto.

Incentiva o pensamento visual usando cores, desenhos, ilustrações ou referências fotográficas para transformar conceitos abstratos em algo concreto.

Funciona bem para processos existentes, incluindo integrações, exportações em PDF e modo de apresentação.

📚 Leia mais: Principais criadores e softwares gratuitos de mapas conceituais

Modelos de storyboard do Miro

Aqui estão seis modelos de storyboard gratuitos do Miro que ajudam você a visualizar e organizar seus storyboards, garantindo que seu trabalho comece com o pé direito.

1. Modelo Story & Telling Lite

via Miro

O Modelo Story & Telling Lite ajuda você a transformar seus pensamentos em histórias claras sem perder de vista seu público. Ele separa a “história” (o que você diz) da “narração” (como você diz), para que você possa trabalhar nos dois lados da sua narrativa.

Existem dois espaços de trabalho principais, além de um caso de exemplo que mostra o planejamento narrativo concluído, o que facilita o rastreamento de sua própria sequência. Você pode usar este modelo de storyboard para organizar visualmente apresentações ou palestras.

Por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie palestras, apresentações, roteiros ou narrativas de marca em um sistema repetível.

Use o quadro “Telling” para planejar o ritmo e o fluxo emocional antes de criar o recurso final.

Consulte o caso de exemplo quando precisar de um exemplo real de um storyboard concluído.

✅ Ideal para: equipes criativas e educadores que desejam um layout fácil para mapear narrativas.

💡 Dica profissional: combine modelos de storyboard com ferramentas de criação de conteúdo de IA para gerar instantaneamente descrições de cenas, diálogos de personagens, arcos narrativos ou legendas visuais.

2. Modelo de histórias de referência

via Miro

O Modelo de Histórias de Referência oferece às equipes uma maneira prática de se alinharem nas estimativas de pontos da história. Em vez de suposições, todos usam histórias concluídas como âncoras, o que simplifica as sessões de refinamento e mantém toda a equipe em sintonia.

Arraste as histórias concluídas para o quadro, classifique-as por esforço e coloque-as nas categorias de Fibonacci. Em seguida, selecione uma história por valor como exemplo de referência. Esse conjunto de referência se torna um entendimento comum para trabalhos futuros.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use o quadro de arrastar e soltar para classificar as tarefas concluídas por complexidade percebida.

Agrupe histórias em intervalos de esforço com as faixas de categorias visuais.

Defina uma referência para cada categoria na etapa final de seleção.

✅ Ideal para: equipes de produto e grupos ágeis que desejam pontos de referência consistentes para estimativas.

3. Modelo de maquetes de capa

via Miro

Este Modelo de Mockups de Capas de Revistas faz uma pergunta divertida: Se o seu projeto fosse parar na capa de uma revista, o que diria? Você pode escolher um layout, inserir imagens e escrever títulos como se o seu trabalho já tivesse chegado à primeira página.

Este layout de storyboard é útil quando você deseja contar uma história sem um conjunto completo de slides.

Por que você vai gostar deste modelo:

Obtenha vários layouts de capa para combinar com o tom do seu projeto.

Use painéis separados para imagens, slogans, citações e destaques.

Ajude as pessoas a compartilharem suas ideias sem pressão, com um formato leve e fácil de usar.

✅ Ideal para: Designers e educadores que desejam criar narrativas atraentes rapidamente, sem precisar construir um deck completo.

4. Modelo inicial de diagrama de dependências

via Miro

O Modelo inicial de diagrama de dependências oferece uma representação simples de como as tarefas se conectam entre si. Ele é útil quando várias pessoas estão trabalhando em direção ao mesmo objetivo e você deseja ver o que precisa acontecer primeiro e quem depende de quem.

O layout permanece simples, por isso é fácil atualizar quando os cronogramas ou responsabilidades mudam.

Por que você vai gostar deste modelo:

Visualize o progresso com indicadores simples para itens pendentes, em andamento e concluídos.

Tenha uma visão clara de quais tarefas dependem de outras.

Leia o guia rápido para obter ajuda na criação do seu primeiro diagrama.

✅ Ideal para: Designers e gerentes de projeto que desejam visibilidade rápida das sequências de tarefas.

5. Quadro de Design Thinking (PIM-Go)

via Miro

O Modelo Design Thinking Board (PIM-Go) o orienta por uma sessão completa de design thinking sem que você se sinta sobrecarregado. Você começa desmembrando o problema e, em seguida, explorando possíveis causas e ideias. O layout ajuda a identificar pontos críticos e capturar diferentes opções em um único lugar.

Você pode classificar os conceitos por confiança e valor para que as ideias mais fortes se destaquem. Tudo o que não estiver pronto é movido para uma área de espera, que você pode revisitar mais tarde.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use o layout inspirado em Ishikawa para rastrear os problemas até suas causas principais e identificar os pontos críticos.

Use o filtro de quatro quadrantes para comparar opções e decidir o que avançar.

Coloque as ideias não utilizadas em um local dedicado para que elas permaneçam visíveis para sessões futuras.

✅ Ideal para: Designers e estrategistas que precisam de um espaço estruturado para explorar e classificar informações

6. Modelo retrospectivo de Toy Story

via Miro

O Modelo Retrospectivo Toy Story transforma uma sessão de revisão comum em algo um pouco mais divertido. Cada pessoa coloca um marcador (por exemplo, um soldado) no personagem de Toy Story que melhor representa o sprint.

Após o quebra-gelo, o quadro orienta o grupo por meio de perguntas relacionadas a questões específicas sobre o último sprint.

Por que você vai gostar deste modelo:

Vote nas questões ou tópicos mais importantes discutidos, ajudando a equipe a definir prioridades.

Adicione elementos visuais e interativos para tornar as retrospectivas mais envolventes.

Use prompts inspirados em Toy Story para orientar a reflexão em várias áreas, como “Ao infinito e além”, para comemorar o que deu certo.

✅ Ideal para: Grupos ágeis e educadores que desejam um formato divertido para refletir sobre um sprint

🎥 Os modelos de storyboard são poderosos, mas o Miro não é a única opção. Este vídeo detalha as principais alternativas ao Miro que as equipes criativas utilizam para brainstorming, storyboarding e planejamento visual.

Limitações do uso do Miro para storyboards

Para o brainstorming inicial e os esboços, o Miro ajuda você a dar o primeiro passo. No entanto, você começa a perceber lacunas à medida que seus storyboards se expandem e precisa de um melhor controle sobre seus ativos.

Aqui estão as limitações mais comuns a serem lembradas 👇

Quadros de storyboard grandes podem ficar lentos depois que você adiciona muitos elementos.

Os novos usuários geralmente acham a navegação confusa , pois a troca de ferramentas e os controles básicos levam tempo para serem aprendidos.

Os quadros ficam confusos à medida que as cenas e referências se acumulam, e fica mais difícil acompanhar o que pertence a cada lugar sem uma organização adequada.

Sem acompanhamento de tempo nativo ou relatórios robustos, por isso você deve contar com ferramentas ou integrações de terceiros.

Não possui recursos de gerenciamento de tarefas, como relações, dependências, marcos, etapas de fluxo de trabalho personalizadas, etc.

Nesse ponto, é útil examinar alguns modelos alternativos gratuitos de storyboard que oferecem suporte a todo o processo de storyboarding e facilitam o layout dos seus recursos.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos e técnicas de brainstorming

Modelos alternativos de storyboard

O ClickUp oferece uma vasta biblioteca de modelos de storyboard que ajudam a dividir grandes ideias em quadros, etapas ou cenas, facilitando a visualização do fluxo completo de um projeto ou campanha. Os elementos do storyboard podem ser convertidos diretamente em tarefas, documentos, cronogramas, marcos e painéis, garantindo que as ideias não permaneçam abstratas e sejam rapidamente colocadas em prática.

O ClickUp também elimina a proliferação de ferramentas, reunindo ideação, planejamento, colaboração e execução em um só lugar.

Vamos dar uma olhada nos principais modelos de storyboard do ClickUp.

1. Modelo de storyboard do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie as cenas quadro a quadro com o modelo de storyboard do ClickUp.

Planejar visualmente em um lugar e manter anotações em outro muitas vezes cria confusão. O modelo de storyboard do ClickUp resolve isso, dando a cada cena seu próprio quadro, para que seu storyboard se torne uma sequência simplificada, em vez de referências dispersas.

Criado no ClickUp Whiteboards, cada painel tem espaço para ação, diálogo, dicas de áudio e comentários do diretor. Os membros da equipe podem anexar imagens, adicionar quadros, ajustar detalhes e comentar diretamente nos elementos visuais.

Veja o que torna os quadros brancos do ClickUp ideais para storyboards 📹

Por que você vai gostar deste modelo:

Converta quadros em tarefas do ClickUp com responsáveis e prazos para passar do planejamento à execução.

Acompanhe o fluxo narrativo com etapas como exposição, conflito, clímax e resolução.

Exporte o storyboard como PDF ou compartilhe links somente para visualização para apresentações a clientes ou revisões internas.

✅ Ideal para: Cineastas e educadores que desejam um espaço de trabalho fácil para estruturar storyboards e vincular tarefas.

2. Modelo de esboço de história do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie arcos de personagens e estruturas de enredo com o modelo de esboço de história do ClickUp.

Um modelo de storyboard não precisa ser visual para ser útil. Às vezes, você quer um esboço estruturado que se pareça mais com um sistema de pastas do que com uma tela. O modelo de esboço de história do ClickUp oferece uma maneira simples de acompanhar os pontos da trama e manter os personagens organizados. Os escritores podem usá-lo para um manuscrito, e ele também funciona para planejar vídeos narrativos.

Você pode acompanhar pontos da trama, diálogos e manter as cenas em ordem. Os campos personalizados e os status das tarefas ajudam a registrar a localização, os personagens e onde uma cena se encaixa na narrativa.

Este esboço no estilo storyboard mantém todos os seus elementos-chave em um só lugar para que você possa ver como a história se desenvolve ao longo da sequência.

Por que você vai gostar deste modelo:

Codifique as cenas por cores de acordo com o estágio do enredo para que você possa identificar lacunas no ritmo e na estrutura.

Atribua personagens às cenas para acompanhar o desenvolvimento deles ao longo da narrativa.

Acompanhe as etapas de produção, como pré-produção, filmagem e edição, na mesma visualização.

✅ Ideal para: Roteiristas, romancistas, cinegrafistas e gerentes de conteúdo que desejam um esboço simples para organizar histórias ou campanhas com várias partes.

📚 Leia mais: Como escrever um briefing criativo de marketing

3. Modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize as jornadas dos usuários e as prioridades dos recursos com o modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp.

É mais fácil entender como um usuário navega pelo seu produto quando todo o fluxo é apresentado visualmente. Pense no modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp como um storyboard para a experiência do seu produto. Você pode agrupar as jornadas dos usuários por persona, lançamento ou conjunto de recursos. Cada nota adesiva ou cartão pode se tornar uma tarefa com um responsável, data de vencimento e status.

Essa representação visual ajuda você a identificar lacunas nas jornadas dos usuários e a se alinhar com as etapas mais importantes.

Por que você vai gostar deste modelo:

Rastreie as personas dos usuários na parte superior para que cada fluxo se alinhe às necessidades reais dos usuários.

Classifique os recursos por janelas de lançamento para se concentrar primeiro nas partes críticas.

Reorganize os caminhos dos usuários no quadro antes de se comprometer com o desenvolvimento.

✅ Ideal para: Gerentes de produto e designers de UX que desejam uma visão clara da jornada do cliente

🚀 Vantagem do ClickUp: com o ClickUp BrainGPT, você pode fazer rascunhos, classificar feedbacks e descobrir o que precisa ser feito a seguir sem sair do seu espaço de trabalho. Ele lê o contexto e fornece uma resposta adequada ao que você está tentando fazer. Compartilhe o que você tem até agora, e o Brain pode transformá-lo em esboços, roteiros, legendas ou resumos de moodboards.

Use-o durante as revisões para extrair os pontos principais de longas sequências de comentários ou transformá-los em uma lista de ações. Obtenha resumos e insights do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain.

4. Modelo de quadro de humor do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina a identidade visual antes da produção com o modelo de quadro de humor do ClickUp.

Antes de se preocupar com tomadas e ângulos de câmera, geralmente você só precisa chegar a um acordo sobre a aparência e a sensação. O modelo de quadro de humor do ClickUp oferece um espaço visual para reunir referências para projetos criativos.

Em vez de um modelo de storyboard em branco, você tem um espaço dedicado para amostras de interface do usuário, ícones, ilustrações, inspirações de sites, tipografia e opções de cores, e pode trocar essas seções se o seu projeto precisar de algo diferente. Tudo o que você precisa fazer é colar seus recursos visuais e organizá-los como quiser.

Este modelo de quadro de inspiração se torna um recurso compartilhado para visões criativas. ✨

Por que você vai gostar deste modelo:

Carregue ou cole códigos hexadecimais de cores diretamente na seção Paleta de cores para definir sua identidade visual.

Compare as direções de design lado a lado arrastando os recursos para grupos.

Use a legenda integrada para entender o que colocar em cada caixa (fontes, paletas, estilo de interação, aparência do site etc.).

✅ Ideal para: designers de marca, diretores criativos, profissionais de marketing e agências que desejam uma referência visual unificada para projetos.

5. Modelo de plano de projeto de produção de vídeo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todas as fases da produção em um só lugar com o modelo de plano de projeto de produção de vídeo do ClickUp.

Os projetos de vídeo fracassam quando a pré-produção, as filmagens e a edição não são acompanhadas em conjunto. O modelo de plano de projeto de produção de vídeo do ClickUp organiza todas as etapas — roteiro, alocação de recursos, orçamento, marcos e entrega — em listas de tarefas codificadas por cores.

Cada seção (Resumo Executivo, Gerenciamento do Escopo, Gerenciamento de Custos) vem pré-construída. Adicione responsáveis, prazos, departamentos e níveis de esforço para ver exatamente quem está fazendo o quê e quando.

Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe os responsáveis, prazos, impacto e esforço nas equipes de vídeo, edição e PMO.

Anexe resumos, roteiros e arquivos de storyboard diretamente às tarefas no campo “Apêndice”.

Use a visualização de cronograma ou o gráfico de Gantt para ver as dependências e evitar atrasos.

✅ Ideal para: Equipes de conteúdo e produtores de vídeo que gerenciam fluxos de trabalho de vídeo com várias etapas

6. Modelo de produção de vídeo do ClickUp para YouTube

Obtenha um modelo gratuito Organize filmagens, roteiros e storyboards com o modelo de produção de vídeo do YouTube do ClickUp.

Se você publica conteúdo no YouTube regularmente, precisa de mais do que um simples modelo de storyboard de vídeo. O modelo de produção de vídeo do ClickUp para YouTube funciona como um calendário de conteúdo e um rastreador, tudo em um.

Cada vídeo tem sua própria tarefa, com campos personalizados para título, data de lançamento, tags, miniatura, progresso e muito mais. Roteiristas, editores de vídeo, revisores e equipes de liderança podem ser adicionados como observadores para cada tarefa, para que recebam alertas em tempo real para cada atualização e mudança de status.

Por que você vai gostar deste modelo:

Escreva ideias, rascunhos de roteiros, esboços de tópicos ou inspirações visuais no ClickUp Docs e adicione à sua tarefa de vídeo para que os membros da equipe possam consultá-la facilmente.

Use a visualização do quadro do ClickUp para arrastar tarefas por etapas como ideia, roteiro, filmagem, edição, revisão e publicação.

Divida o projeto de vídeo em fases principais e alterne para a visualização do calendário para verificar quando cada atividade ou entrega está programada.

✅ Ideal para: YouTubers, criadores de conteúdo e equipes de mídia social que desejam um sistema claro para criar e gerenciar todos os aspectos de um vídeo do YouTube.

📮 Insight do ClickUp: A mudança de contexto está silenciosamente corroendo a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da alternância entre plataformas, gerenciamento de e-mails e alternância entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho (e bate-papos) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto os recursos com tecnologia de IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

7. Modelo de quadro de visão do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie a visão do produto e os segmentos de público com o modelo de quadro de visão do ClickUp.

O modelo de quadro de visão do ClickUp ajuda a esclarecer o objetivo e a direção do seu produto, definindo para quem ele é destinado e qual problema ele resolve. Cada linha representa um produto ou recurso com colunas para visão, objetivo de negócios, grupo-alvo, necessidades e prioridade.

Tags demográficas como idade, emprego, gênero etc. permitem identificar lacunas na cobertura do mercado. Você pode usar o Formulário de Visão do Produto para coletar ideias que são preenchidas automaticamente no quadro.

Por que você vai gostar deste modelo:

Crie uma estratégia de produto clara e viável e identifique oportunidades para melhorar os recursos do produto.

Entenda as necessidades do seu mercado-alvo para planejar as próximas etapas e garantir que elas estejam alinhadas com os objetivos e requisitos da empresa.

Divida cada meta em tarefas acionáveis com o ClickUp Tasks, para que a visão se torne um roteiro.

✅ Ideal para: gerentes de produto, fundadores e estrategistas que desejam mapear oportunidades de produtos em um único lugar.

🚀 Vantagem do ClickUp: os mapas mentais do ClickUp são uma ferramenta poderosa de storyboard para muito mais do que apenas histórias. Ideais para mapear sequências e fluxos de processos antes de projetar ou construir qualquer coisa visualmente, eles ajudam a trazer clareza antes da execução. Comece com uma ideia central e crie ramificações de nível superior para as principais etapas, telas ou fases. Para processos complexos e não lineares, você pode marcar dependências e destacar caminhos paralelos ou variações. Os nós do Mind Map podem ser transformados em Tarefas do ClickUp com responsáveis, prazos, prioridades, ativos e referências. Isso os torna adequados para tudo, desde UX e fluxos de produtos até design de processos e sistemas. Visualize ideias e tarefas com clareza usando os mapas mentais do ClickUp.

8. Modelo de quadro branco ClickUp Vision

Obtenha um modelo gratuito Valide conceitos de produtos com o modelo ClickUp Vision Whiteboard.

O modelo ClickUp Vision Whiteboard mapeia a visão, os usuários-alvo, os problemas dos clientes, os recursos do produto e as propostas de valor em um único layout visual. As seções predefinidas com códigos de cores ajudam a mapear a visão central para ideias relacionadas, fornecendo um único ponto de referência para os membros da equipe.

Os quadros brancos do ClickUp oferecem uma tela digital interativa onde você pode colaborar com sua equipe em tempo real e usar formas, notas adesivas, conectores, imagens e seções para mapear sua visão.

As ideias no quadro branco podem ser convertidas instantaneamente em Tarefas do ClickUp e atribuídas aos membros da equipe com prazos e prioridades.

Por que você vai gostar deste modelo:

Agrupe suas ideias em seções ou temas lógicos para que sejam mais fáceis de entender e colocar em prática.

Defina regras que acionam ações e mantêm o trabalho em andamento sem intervenção manual com o ClickUp Automations.

Monitore o status das tarefas, a responsabilidade, os cronogramas e os gargalos com os painéis do ClickUp para que todas as equipes permaneçam alinhadas sem reuniões constantes para atualização de status.

✅ Ideal para: Equipes de produto, designers e estrategistas que se alinham em torno de uma única história de produto

📚 Leia mais: O que é gerenciamento de projetos em quadro branco?

9. Modelo de quadro de design do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os recursos de design e as revisões com o modelo de quadro de design do ClickUp.

Se você está procurando um quadro de projetos pronto para uso para gerenciar projetos de design, o modelo de quadro de design do ClickUp ajuda a manter todos os ativos e decisões em um único espaço colaborativo.

A Visualização do quadro do processo de design agrupa as tarefas por cada etapa do seu fluxo de trabalho de design. Ela oferece uma visão clara de quantas tarefas existem em cada etapa e exatamente no que está sendo trabalhado. A Visualização do cronograma do design oferece uma visão clara dos próximos prazos para que você possa manter o trabalho em dia.

Como os projetos de design podem ser complexos de gerenciar, o modelo também inclui uma Exibição da lista por prioridade, facilitando a identificação das tarefas que precisam de atenção primeiro. Para otimizar os ciclos de feedback, há também uma Exibição da lista de revisões que mostra apenas as tarefas que exigem alterações, agrupadas por Importantes e Menores para separar alterações significativas na experiência do usuário (UX) de pequenos ajustes na interface do usuário (UI).

Por que você vai gostar deste modelo:

Use o ClickUp Docs para reunir ideias de design relacionadas a recursos visuais, paletas de cores, referências ou inspirações de estilo.

Crie tarefas no ClickUp para cada parte do projeto e use campos personalizados no ClickUp para armazenar informações relevantes.

Padronize o fluxo de trabalho de design, desde a solicitação até a entrega, com melhor visibilidade da carga de trabalho e menos atrasos.

✅ Ideal para: Designers e agências de UI/UX que precisam de um fluxo de trabalho claro para acompanhar o progresso do design.

10. Modelo de brainstorming do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Avalie ideias e organize soluções com o modelo de brainstorming do ClickUp.

O modelo de brainstorming do ClickUp agrupa ideias em torno dos problemas que elas resolvem.

Quando todos estiverem alinhados, basta clicar em + Nova tarefa para criar um cartão de tarefa e registrar cada ideia à medida que surgir. Campos personalizados, como Descrição do problema, Responsável, Solução vencedora, Equipe responsável pela entrega, Recursos etc., ajudam a coletar informações detalhadas sobre cada ideia.

Por que você vai gostar deste modelo:

Obtenha diferentes visualizações, como Cronograma, Departamento, Por etapas e Prioridades, para que você possa organizar e visualizar ideias de maneiras que se adaptem ao seu fluxo de trabalho.

Organize ideias e forneça clareza à sua equipe sobre os próximos passos usando tags, avisos de dependência e outros recursos.

Transforme ideias em tarefas totalmente acionáveis, atribua responsáveis, defina prazos e acompanhe o progresso.

✅ Ideal para: gerentes de produto, grupos de operações, equipes de marketing e equipes multifuncionais que realizam sessões regulares de ideação.

11. Modelo de quadro branco para briefing criativo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Colabore e crie briefings para clientes com o modelo de quadro branco ClickUp Creative Brief.

O modelo de quadro branco ClickUp Creative Brief oferece um quadro branco digital do tipo arrastar e soltar, onde você pode debater e mapear ideias durante sessões de planejamento colaborativo.

As fases pré-construídas guiam você em cada etapa. As tags mostram se o cliente ou a equipe interna é responsável por uma parte específica do processo existente. Com o ClickUp Automations, avance com ideias e tarefas sem etapas manuais, como alterações de status à medida que o trabalho avança e notificações por e-mail quando são necessárias aprovações.

Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe a fase, o envolvimento, as datas de início e vencimento e os responsáveis, para que a propriedade esteja sempre clara.

Siga fases pré-definidas, como Foco e Visão, Objetivos, Marca e Direção, para obter briefings consistentes.

Alterne entre a Exibição do cronograma para ver marcos e prazos e a Exibição de tarefas do briefing criativo para ver as tarefas com seus status.

✅ Ideal para: Agências, estrategistas de marca e equipes de atendimento ao cliente que lidam com fluxos de trabalho complexos

📚 Leia mais: Exemplos e estratégias de mapeamento de processos

Dê vida aos seus storyboards com o ClickUp

Os modelos de storyboard do Miro são um bom primeiro passo quando você precisa de espaço para esboçar, mapear processos ou brincar com a estrutura da história.

Mas os storyboards só são poderosos quando passam de ideias para ação. Com quadros brancos visuais para brainstorming, modelos estruturados para planejamento e tarefas que conectam perfeitamente o pensamento criativo à execução, o ClickUp ajuda você a transformar conceitos vagos em fluxos de trabalho claros e acionáveis.

Quer transformar seu storyboard de uma ideia inicial em algo que sua equipe possa desenvolver? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo.

Perguntas frequentes

Um modelo de storyboard ajuda você a transformar uma ideia vaga em uma sequência clara de etapas, cena por cena ou fase por fase. Os criadores o utilizam para planejar filmagens, roteiros e transições antes do início da produção. Os educadores o utilizam para dividir lições complexas em painéis fáceis de assimilar. As equipes de produto e UX o utilizam para mapear jornadas do usuário, fluxos de integração ou narrativas de recursos sem escrever uma longa especificação. O objetivo não é ter “visuais bonitos”, mas sim clareza: o que acontece primeiro, o que vem a seguir e o que está faltando.

Sim. O Miro oferece modelos no estilo storyboard (e quadros que funcionam como storyboards) para planejamento narrativo, workshops, retrospectivas e mapeamento de processos. Eles são ótimos para ideação, colaboração e alinhamento visual rápido, especialmente no início do projeto, quando você ainda está definindo a sequência. O atrito entre as equipes pode surgir mais tarde, quando elas precisam de uma estrutura mais forte, controle de versões, propriedade e acompanhamento da execução além do quadro.

Se você estiver produzindo vídeos, o “melhor” modelo de storyboard é aquele que oferece suporte a quadros e transferências. Procure por: espaço para ação/diálogo/sinais de áudio, fácil reordenação e uma maneira de conectar cada painel ao trabalho real (roteiro, recursos, revisões, prazos). Se sua equipe precisa passar do storyboard → tarefas → cronograma, um modelo que converte quadros em trabalho rastreável (proprietários, datas de vencimento, status) sempre será melhor do que uma grade puramente visual.

Com certeza — storyboards são basicamente “mapas de histórias de usuários com imagens”. Você pode criar storyboards para: integração, checkout, fluxos de permissão, jornadas de suporte e até mesmo fluxos de trabalho internos (como aprovações). Isso é especialmente útil quando as partes interessadas precisam ver a experiência em vez de ler uma especificação. Bônus: quando cada etapa se torna uma tarefa (design, cópia, engenharia, controle de qualidade), você obtém um caminho direto da jornada do cliente → execução sem perder o contexto.

O Miro é excelente para planejamento visual, mas as equipes frequentemente se deparam com limitações quando o storyboard se torna um projeto real. Problemas comuns: quadros grandes podem ficar lentos, os quadros ficam confusos rapidamente e é mais difícil gerenciar dependências, marcos e relatórios sem adicionar mais ferramentas. Se o seu storyboard precisa de aprovações, cronogramas, visibilidade da carga de trabalho ou fluxos de trabalho de produção repetíveis, você pode acabar fazendo o “planeje no Miro, gerencie em outro lugar”.

Uma alternativa eficaz é uma ferramenta que mantém o storyboard visual e o trabalho operacional juntos. Por exemplo, o ClickUp permite que as equipes criem storyboards em quadros brancos e, em seguida, transformem os quadros em tarefas com responsáveis, prazos, status, dependências e painéis para acompanhamento. Isso significa que seu storyboard não fica apenas como um artefato de planejamento, mas se torna o fluxo de trabalho. Se sua equipe está cansada de “quadro aqui, tarefas ali, atualizações em outro lugar”, isso fecha o ciclo.