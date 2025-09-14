As 13 melhores ferramentas de CRM para construção para otimizar projetos e o gerenciamento de clientes

Prazos não cumpridos, disputas de pagamento e atualizações de projetos dispersas podem atrapalhar até mesmo as melhores equipes de construção. Problemas menores podem se transformar em atrasos dispendiosos quando cronogramas, licenças e comunicações com os clientes estão desorganizados.

O software de CRM para construção integra tudo — centralizando dados de projetos, acompanhando o andamento, organizando seu pipeline e mantendo os clientes informados em tempo real.

Selecionamos as principais ferramentas que permitem às equipes de construção economizar tempo, fechar negócios mais rapidamente e concluir todos os projetos sem ultrapassar o orçamento. ✅

O que você deve procurar em um CRM para construção?

Ao escolher um CRM para sua empresa de construção, leve em consideração os seguintes recursos essenciais que permitem tomar decisões baseadas em dados:

Acompanhamento de projetos: Escolha CRMs que gerenciem mais do que apenas contatos — acompanhe tarefas, cronogramas, licenças e ordens de alteração para tomar decisões mais inteligentes

Comunicação: Garanta atualizações fáceis para clientes e subcontratados com o compartilhamento de cronogramas e do andamento do projeto com um clique

Orçamentos e propostas: Use ferramentas com modelos integrados, assinaturas digitais e acompanhamento para agilizar o processo de licitação

Agendamento: Escolha CRMs que centralizem o agendamento de tarefas, equipes e equipamentos com calendários visuais

Acesso móvel: opte por ferramentas compatíveis com dispositivos móveis para que as equipes possam atualizar o status das tarefas, registrar o ponto ou enviar fotos diretamente do local da obra

Armazenamento de documentos: Mantenha plantas, licenças, contratos e fotos em um único espaço seguro e organizado

Faturamento e contabilidade: procure por recursos integrados de faturamento, acompanhamento de pagamentos e integrações contábeis para melhorar o fluxo de caixa

Visão geral do CRM para construção

Aqui está um resumo rápido dos principais CRMs para construção civil para acompanhar e gerenciar novos leads de forma eficaz:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Pessoas físicas, pequenas empresas, empresas de médio porte e grandes corporações que precisam de um CRM unificado para gerenciamento de projetos e clientes CRM e gerenciamento de projetos tudo em um, documentos, tarefas, análises, cronogramas, automações, IA, painéis, controle de tempo, chat, acesso para convidados Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Buildertrend Empreiteiras de pequeno a grande porte e gerentes de projeto que coordenam subcontratados e cronogramas Portal do cliente, agendamento, registros diários, gráficos de Gantt, gestão de equipes, pagamentos online, orçamentos Preços personalizados Procore CRM Grandes empresas de construção e organizações que gerenciam portfólios complexos com vários projetos Gerenciamento de portfólio, acompanhamento de custos, controle de contratos, pipelines personalizados, comunicação centralizada Preços personalizados JobNimbus Equipes de construção de exteriores de pequeno a médio porte (telhados, revestimentos) que precisam de acesso em campo Painéis com recurso de arrastar e soltar, aplicativo móvel, estimadores visuais, fluxos de trabalho automatizados e painéis de faturamento Preços personalizados Encarregado de obra Pequenas empresas e empreiteiros que buscam soluções completas e econômicas Mais de 60 módulos (segurança, solicitações de informações, planilhas de horas), acompanhamento de leads, ferramentas financeiras integradas, aplicativo móvel Planos pagos a partir de: US$ 49/mês por usuário Followup CRM Empreiteiras e empresas especializadas (de todos os tamanhos) com foco em vendas que precisam de automação do pipeline Painéis visuais, acompanhamento de propostas, acompanhamentos automatizados, pontuação de leads, relatórios de atividades Planos pagos a partir de: US$ 4.500/ano CoConstruct Construtoras de casas personalizadas, empresas de reforma e equipes de projetos residenciais (de pequeno a médio porte) Orçamentos, seleção de clientes, modelos de propostas, acompanhamento de mão de obra e painel de administração Preços personalizados Pipedrive Pequenas equipes e profissionais autônomos focados no acompanhamento simples de vendas Pipelines Kanban, entrada de dados guiada, captura de leads por chatbot, pipelines personalizados Planos pagos a partir de: US$ 19/mês por usuário HubSpot CRM Startups, prestadores de serviços autônomos e pequenas empresas que precisam de soluções integradas de marketing/serviços Modelos de e-mail, formulários, campanhas omnicanal, chat ao vivo, captura de leads, análises Gratuito; planos pagos a partir de: US$ 20/mês por usuário Salesforce Empresas e grandes construtoras que precisam de personalização e integrações avançadas Fluxos de trabalho personalizados, automações avançadas, integrações, painéis personalizados e insights de IA Preços personalizados PlanSwift Orçamentistas e gerentes de projeto (de todos os portes) focados em medições de plantas Cálculos visuais, conjuntos personalizados, exportação para CRM/Excel, medições em escala Planos pagos a partir de: US$ 2.000/ano por usuário Jobber Equipes de serviços de campo de pequeno a médio porte (eletricistas, encanadores, equipes móveis) Otimização de rotas, faturamento instantâneo, chatbot com IA, acompanhamento da folha de pagamento e calendário visual Planos pagos a partir de: US$ 30/mês por usuário AccuLynx Empresas de telhados (de pequeno a grande porte) estão ampliando suas operações e automatizando fluxos de trabalho Fluxo de trabalho completo, medição aérea, assinatura eletrônica de contratos, acompanhamento de leads, módulos de produção Preços personalizados

👀 Você sabia? Sua produtividade de vendas pode aumentar de 3% a 5% apenas automatizando os processos de CRM e vendas com IA.

O Melhor CRM para a Construção Civil

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Agora, vamos descobrir qual solução pode ser mais adequada para você e por quê. Aqui estão as principais ferramentas de CRM ideais para suas necessidades de gerenciamento de construção:

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento completo de projetos e clientes)

Acompanhe leads, gerencie acompanhamentos e mantenha todo o seu funil de vendas em movimento com o software de gerenciamento de projetos ClickUp CRM

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho — combinando gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — com tecnologia de IA para ajudá-lo a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Desde o acompanhamento de leads e o gerenciamento de dados de clientes até o monitoramento do andamento dos trabalhos e a coordenação de equipes de campo, o ClickUp for CRM unifica o gerenciamento de relacionamento com o cliente com o restante dos seus fluxos de trabalho, eliminando a necessidade de várias ferramentas desconectadas.

Com o modelo de CRM do ClickUp, você pode gerenciar contatos, etapas de vendas e projetos sem precisar começar do zero.

Obtenha um modelo gratuito Personalize seu CRM para construção com o modelo de CRM do ClickUp

Este modelo permite que você:

Centralize os dados de contato dos clientes, listas de tarefas, notas e histórico de comunicação em um único local organizado

Priorize tarefas e acompanhamentos com base no estágio de vendas ou no tipo de cliente

Use visualizações pré-definidas (como Lista ou Processo de Vendas) para encontrar rapidamente o que é mais importante

Aproveite os campos personalizáveis para cargos, setores e tipos de itens de CRM para se adequar ao seu fluxo de trabalho

Visualize o progresso e identifique gargalos com ferramentas como gráficos de Gantt e painéis de controle

Os modelos de CRM do ClickUp foram criados para serem usados em conjunto com o ClickUp CRM, para que você possa melhorar a retenção de clientes, acelerar negócios e aumentar a receita da maneira mais simples e eficiente possível.

💡 Dica profissional: Escolha visualizações que façam sentido para o seu fluxo de trabalho — Lista, Kanban, Calendário ou Visualizações personalizadas, como “Clientes em risco” ou “Projetos ativos”. Você pode definir status personalizados (por exemplo, “Proposta enviada” ou “Em andamento”) e usar campos personalizados para registrar detalhes importantes, como endereço do canteiro de obras, orçamento ou tipo de projeto.

Automatize fluxos de trabalho e acompanhe o progresso visualmente

Automatize os fluxos de trabalho da equipe com o ClickUp Automations

O ClickUp Automations elimina o trabalho administrativo repetitivo ao designar automaticamente membros da equipe, atualizar status ou enviar lembretes à medida que os projetos avançam. Com o ClickUp Tasks, você pode facilmente delegar responsabilidades, definir prazos e monitorar o progresso de cada fase do seu projeto de construção — tudo em um só lugar. A funcionalidade de arrastar e soltar simplifica a organização e a reatribuição de tarefas à medida que as necessidades do projeto mudam, garantindo que sua equipe sempre saiba em que trabalhar a seguir.

Com as Dependências de Tarefas do ClickUp, você pode definir a ordem exata das operações, garantindo que a preparação do local, as inspeções e as entregas ocorram na sequência correta.

Defina uma ordem clara de operações com as dependências de tarefas

Se houver alguma alteração ou atraso, o ClickUp irá notificá-lo imediatamente para que sua equipe possa se adaptar rapidamente e manter a obra dentro do prazo.

Obtenha insights com tecnologia de IA

Os Agentes do ClickUp, como os Agentes de Integração de Dados de CRM, ajudam a sincronizar seu CRM com ferramentas como e-mail ou formulários da web, atualizando automaticamente os registros à medida que novas informações chegam. Se você precisar de atualizações em tempo real, o ClickUp Brain analisa seu espaço de trabalho para responder a perguntas, sugerir os próximos passos e resumir o progresso do cliente — tudo sob demanda e em uma única plataforma.

Resuma as atividades do seu projeto, identifique tendências e sinalize itens que precisam de atenção com a IA de trabalho mais completa do mundo, o ClickUp Brain

Por exemplo, você pode perguntar sobre o status de uma obra, a última comunicação com o cliente ou tarefas pendentes e obter respostas instantâneas.

Além disso, você pode usar o ClickUp Brain Max para ditar atualizações do canteiro de obras, notas de clientes ou itens da lista de pendências sem precisar usar as mãos. Sua entrada de voz é transcrita instantaneamente, vinculada à tarefa ou ao registro do cliente correto e disponibilizada para sua equipe — ideal para empreiteiros ocupados em campo.

Combine isso com os recursos incluídos no ClickUp para Equipes de Construção e você terá um CRM abrangente com tecnologia de IA que melhora a eficiência operacional da construção enquanto atende aos seus clientes.

Veja como o ClickUp pode ser transformado em um CRM completo e personalizado para o setor de construção — mantendo leads, contratos, clientes e o status dos projetos em um só lugar para que você nunca perca um acompanhamento.

Uma maneira melhor de gerenciar obras

Seja para gerenciar as interações iniciais com leads ou as entregas finais, o ClickUp apoia seu fluxo de trabalho com recursos como gráficos de Gantt, mapas mentais e resumos detalhados de projetos. Você pode atribuir tarefas, definir prazos, monitorar o uso de recursos e visualizar todas as etapas de um projeto para garantir que ele permaneça dentro do cronograma e do orçamento.

Controle o tempo, colabore e alcance mais resultados

Você pode até mesmo controlar o tempo diretamente no ClickUp ou usar integrações como o Clockify para monitorar as horas gastas em cada tarefa ou projeto. Lembretes e alertas integrados ajudam sua equipe a ficar por dentro dos prazos e marcos importantes.

Gere relatórios, gerencie horas faturáveis e tenha um melhor controle sobre a produtividade da equipe e o planejamento de recursos com o ClickUp Time Tracking

A comunicação em tempo real é fundamental na gestão de projetos de construção e no CRM. O ClickUp Chat e o ClickUp Docs mantêm todos alinhados, seja no escritório ou no canteiro de obras.

Acompanhe e colabore em bate-papos, documentos, status e tarefas em tempo real com o ClickUp Construction Management

Você pode @mencionar colegas de equipe, atribuir comentários ou compartilhar arquivos de projeto instantaneamente. Isso facilita a colaboração em solicitações de informações, ordens de alteração, envios e feedback geral, reduzindo falhas de comunicação e melhorando a eficiência geral do trabalho.

Para clientes e subcontratados, o acesso de convidados com permissões personalizáveis garante que todos fiquem informados sem expor informações confidenciais.

📮 ClickUp Insight: 46% dos profissionais do conhecimento dependem de uma combinação de chat, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação da equipe apenas para acompanhar seu trabalho. Para eles, o trabalho está espalhado por plataformas desconectadas, tornando mais difícil manter a organização. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp unifica tudo. Com recursos como o ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat e ClickUp Brain, todo o seu trabalho fica centralizado em um único lugar, pesquisável e perfeitamente conectado. Diga adeus à sobrecarga de ferramentas — dê as boas-vindas à produtividade sem esforço.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Requer um período de adaptação durante a configuração inicial e a personalização, especialmente para equipes que não têm experiência com softwares de gerenciamento de projetos

Oferece funcionalidades limitadas na versão móvel em comparação com as versões web e desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação no G2 diz:

Gosto mais do ClickUp para acompanhar e organizar as estimativas de construção da nossa empresa. Gosto de poder personalizar as categorias e colunas com facilidade. Também gosto da opção de filtro para gerar relatórios para minha equipe de operações.

Gosto mais do ClickUp para acompanhar e organizar as estimativas de construção da nossa empresa. Gosto de poder personalizar as categorias e colunas com facilidade. Também gosto da opção de filtro para gerar relatórios para minha equipe de operações.

2. Buildertrend (Ideal para gerenciamento de cronogramas e fornecedores)

via Buildertrend

Precisa ajustar a forma como você coordena com seus fornecedores e clientes? O Buildertrend oferece registros diários, gerenciamento de equipes e programação de tarefas para ajudar na tomada rápida de decisões. Você também conta com um espaço dedicado para organizar sua lista de subcontratados, facilitando o gerenciamento de relacionamentos e a identificação de novas oportunidades de receita.

O CRM para construção também visualiza o andamento com gráficos de Gantt, permitindo atualizações em tempo real para todos os seus clientes. O Buildertrend também possui um recurso de programação inteligente que ajuda a atribuir atividades e notificar as equipes disponíveis instantaneamente. Ele também inclui orçamento inteligente e gestão de materiais e se integra ao QuickBooks, Xero, Google Calendar, Dropbox, Procore e Zapier para uma supervisão financeira e de projetos sem interrupções.

Principais recursos do Buildertrend

Compartilhe atualizações e aprovações de projetos com o portal dedicado ao cliente

Faça e aceite pagamentos online e até mesmo configure serviços de seguro com orçamentos integrados

Aumente a rastreabilidade das tarefas no local com a sincronização automática de ordens de compra e ordens de alteração

Limitações do Buildertrend

Oferece uma interface complexa que pode parecer pouco intuitiva de navegar

É necessário que todos os fornecedores sejam integrados em cada projeto de construção para permitir uma visualização completa

Preços do Buildertrend

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Buildertrend

G2: 4,2/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.500 avaliações)

👀 Você sabia? A adoção de um software de agendamento com inteligência artificial em seus fluxos de trabalho pode aumentar a produtividade em 30%, elevar drasticamente os níveis de satisfação, ajudar você a receber pagamentos mais rapidamente e abrir caminho para mais negócios.

📖 Leia também: Métodos comuns de entrega de projetos de construção para arquitetos

3. Procore CRM (Ideal para portfólio de nível empresarial e acompanhamento de custos)

via Procore CRM

Se você gerencia um grande volume de projetos de construção, o Procore CRM é uma excelente opção. Ele centraliza todo o seu portfólio de projetos, otimiza a previsão de receitas e oferece visibilidade completa de todos os custos.

Esta plataforma baseada na nuvem é ideal para empresas com equipes remotas. Seus painéis de projetos facilitam o compartilhamento de informações visuais sobre leads e trabalhos em andamento. Ela também inclui gerenciamento de contatos e acompanhamento do funil de vendas, além de se integrar diretamente às ferramentas de planejamento de projetos da Procore para garantir transições tranquilas da venda à entrega.

Principais recursos do Procore CRM

Acompanhe as oportunidades com precisão usando o pipeline de oportunidades personalizado do CRM e o painel de relatórios

Registre e-mails, notas de reuniões e decisões em uma linha do tempo do CRM com suas ferramentas de comunicação centralizadas

Faça previsões de receita com maior precisão graças às análises em nível de portfólio diretamente vinculadas às atividades de licitação

Integre-se aos fluxos de trabalho dos projetos para uma coordenação perfeita

Limitações do Procore CRM

Não possui recursos de gerenciamento de portfólio adequados para pequenas empresas

Requer configuração e integração demoradas devido à complexidade de nível empresarial

Preços do Procore CRM

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Procore CRM

G2: 4,6/5 (mais de 3.300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Procore CRM?

Uma avaliação da G2 diz:

As ferramentas financeiras do Procore são poderosas, e os proprietários podem gerenciar todo o seu portfólio de projetos em um único lugar […] Os fluxos de trabalho são bons, mas precisam de melhorias para que possam ser personalizados por contrato, e não apenas por projeto.

As ferramentas financeiras do Procore são poderosas, e os proprietários podem gerenciar todo o seu portfólio de projetos em um único lugar […] Os fluxos de trabalho são bons, mas precisam de melhorias para que possam ser personalizados por contrato, e não apenas por projeto.

4. JobNimbus (Ideal para gerenciamento de projetos e construção civil)

via JobNimbus

Quer buscar novos clientes sem prejudicar a execução dos trabalhos? O JobNimbus é uma excelente opção para empresas de construção, especialmente para equipes de construção de exteriores. Inclui painéis de tarefas com recurso de arrastar e soltar para que as equipes comecem a trabalhar rapidamente, sem o risco de sobreposição de tarefas.

Seu e-mail integrado e as atualizações instantâneas para os clientes também são ótimos para tarefas externas com prazos curtos, como instalação de cercas e calhas. Um estimador visual também ajuda a elaborar e apresentar orçamentos precisos para melhorar a retenção de clientes. Ele ainda oferece ferramentas de acompanhamento de projetos, cálculo de custos, gestão de leads, agendamento de tarefas e comunicação de equipe para alinhar todas as operações.

Principais recursos do JobNimbus

Analise as faturas em andamento, as faturas emitidas e os trabalhos pendentes com painéis de faturamento dedicados

Converta leads mais rapidamente com automações rápidas integradas em formulários de leads na web, modelos de e-mail e configurações de notificação

Mantenha tanto os proprietários quanto os subcontratados atualizados com um compartilhamento de tarefas em tempo real

Limitações do JobNimbus

Carece de opções de automação personalizáveis para fluxos de trabalho mais adaptados

Apresenta bugs ocasionais e problemas de navegação na experiência do aplicativo móvel

Preços do JobNimbus

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o JobNimbus

G2: 4,7/5 (mais de 65 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 450 avaliações)

📖 Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de construção

via Contractor Foreman

A seguir, temos o Contractor Foreman, uma ferramenta de gerenciamento de construção conhecida por seus recursos econômicos. Além do preço acessível, suas 35 ferramentas integradas abrangem tudo, desde cálculo de custos e programação de tarefas até monitoramento de segurança.

Ele também inclui painéis para gerenciamento de leads, acompanhamento da comunicação com o cliente e status das propostas. A interface intuitiva e o aplicativo móvel tornam-no prático para gerentes em campo. É uma opção fácil de usar para pequenas empreiteiras.

Principais recursos do Contractor Foreman

Gerencie todo o funil de vendas com o acompanhamento de leads, que se conecta diretamente às propostas e aos arquivos de projeto

Aproveite as ferramentas financeiras integradas, como orçamentos, faturamento e controle de horas, sem integrações de terceiros

Acesse seu gerenciamento de relacionamento com o cliente em qualquer lugar com um aplicativo móvel projetado para coordenação em campo e no escritório

Limitações do Contractor Foreman

Oferece recursos limitados de relatórios que podem parecer muito básicos para necessidades avançadas

Carece de opções de personalização na interface para experiências de usuário personalizadas

Preços do Contractor Foreman

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 720 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Contractor Foreman?

Uma avaliação da Capterra diz:

É uma ótima ferramenta para qualquer empresa, nós a usamos diariamente. Podemos fazer de tudo, desde orçamentos, faturamento, gerenciamento de projetos e até mesmo o armazenamento geral de informações dentro do Contractor Foreman. Bastante fácil de usar e aprender, recomendo fortemente […] Não é possível fazer alterações em um orçamento pendente.

É uma ótima ferramenta para qualquer empresa, nós a usamos diariamente. Podemos fazer de tudo, desde orçamentos, faturamento, gerenciamento de projetos e até mesmo o armazenamento geral de informações dentro do Contractor Foreman. Bastante fácil de usar e aprender, recomendo fortemente […] Não é possível fazer alterações em um orçamento pendente.

6. Followup CRM (Ideal para acompanhamento de leads e automação do processo de vendas)

via Followup CRM

O Followup CRM se destaca no setor de construção, especialmente se você deseja aumentar sua capacidade de conquistar novos negócios. Com seu gerenciamento abrangente de contatos, notificações de leads e atividades de vendas, essa ferramenta mantém toda a equipe no caminho certo — sem confusão.

Ele também permite que você marque leads por tipo de projeto, orçamento ou cronograma para priorizar rapidamente as tarefas. Sua pontuação de leads integrada ajuda a acompanhar o nível de engajamento de cada cliente potencial. Além disso, todas as tarefas repetitivas que você criar, sejam elas conversão de leads, processos pós-obra ou acompanhamentos, podem ser automatizadas.

Principais recursos do Followup CRM

Acompanhe propostas automaticamente para receber alertas instantâneos quando clientes em potencial visualizarem ou aceitarem suas propostas, eliminando a necessidade de verificações manuais

Acompanhe o desempenho da empresa com relatórios de atividades que revelam padrões de acompanhamento, taxas de fechamento e produtividade dos representantes

Conecte ferramentas de orçamento de forma integrada ao The EDGE para sincronizar dados de vendas com mais propostas e evitar entradas duplicadas

Limitações do Followup CRM

Torna a adição de novos clientes um processo complexo e tedioso

A visibilidade dos relatórios é prejudicada, com alguns relatórios não aparecendo no painel principal e demorando para serem gerados

Preços do Followup CRM

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Followup CRM

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

🧠 Curiosidade: Antes de o termo “CRM” se tornar popular, as empresas gerenciavam o relacionamento com os clientes usando sistemas de gerenciamento de contatos. Em 1987, Mike Muhney e Pat Sullivan lançaram o ACT! — o primeiro software de gerenciamento de contatos para PCs. Esse Rolodex digital permitiu que os vendedores armazenassem e recuperassem informações de clientes com mais eficiência, estabelecendo as bases para as sofisticadas plataformas de CRM atuais.

7. CoConstruct (Ideal para projetos residenciais e reformas)

via CoConstruct

Está lidando com vários projetos que vão além de reformas padronizadas? O CoConstruct foi desenvolvido para trabalhos flexíveis e fluxos de trabalho de reforma no setor de construção. Suas ferramentas personalizáveis de orçamento, acompanhamento da seleção de clientes e recursos práticos de coordenação são os principais destaques ao lidar com qualquer obra.

Os modelos de propostas rápidos e precisos da ferramenta são excelentes para clientes com solicitações repetitivas, mas específicas. O CoConstruct também oferece insights sobre o desempenho da equipe para destacar aspectos essenciais, como cronogramas e o status da seleção de recursos em cada etapa do processo. Em resumo, é a solução ideal para construtoras e empresas de construção que lidam com projetos residenciais.

Principais recursos do CoConstruct

Gerencie aprovações digitais de propostas, opções de construção, prazos e preferências de lembretes com as configurações de gerenciamento de clientes

Acompanhe os gargalos e veja quantas horas foram trabalhadas em comparação com a estimativa com o módulo de controle de mão de obra

Registre automaticamente as comunicações com parceiros comerciais, detalhes do canteiro de obras e até mesmo certificados de seguro com um painel administrativo acessível com um clique

Limitações do CoConstruct

De acordo com alguns construtores, falta um recurso de design de interiores para organizar visualmente especificações e seleções

Causa entradas duplicadas e transferências de dados incompletas devido a integrações não confiáveis

Preços do CoConstruct

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CoConstruct

G2: 4/5 (20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 850 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CoConstruct?

Uma avaliação da G2 diz:

Ter a capacidade de reunir todos os elementos do projeto em um único lugar: orçamentos, planos de construção, comunicação com subcontratados e registro de toda a documentação relevante. [Mas] A ferramenta de orçamento é muito complicada. Ela não permite carregar no sistema todos os diversos orçamentos recebidos dos subcontratados, escolher quais opções selecionar e atualizar automaticamente o orçamento.

Ter a capacidade de reunir todos os elementos do projeto em um único lugar: orçamentos, planos de construção, comunicação com subcontratados e registro de toda a documentação relevante. [Mas] A ferramenta de orçamento é muito complicada. Ela não permite carregar no sistema todos os diversos orçamentos recebidos dos subcontratados, escolher quais opções selecionar e atualizar automaticamente o orçamento.

🧠 Curiosidade: Em 1985, o lançamento da calculadora Construction Master revolucionou o setor da construção civil. Esse dispositivo portátil, pré-programado com cálculos essenciais para a construção, como ângulos, escadas, matemática de telhados, inclinação, elevação e comprimento, tornou-se uma ferramenta indispensável para os profissionais. Seu sucesso abriu caminho para calculadoras especializadas, destinadas a agilizar cálculos complexos no canteiro de obras e aumentar a produtividade.

8. Pipedrive (Ideal para gerenciamento básico de pipeline)

via Pipedrive

Para equipes que priorizam as vendas no processo de construção, o Pipedrive é uma boa opção para aumentar a produtividade, inclusive na construção de relacionamentos. Ele gera leads com facilidade e permite atribuí-los a vendedores específicos, tornando as interações com os clientes mais personalizadas.

Tem muitos dados históricos em planilhas? Importe-os, e o Pipedrive irá correlacioná-los para você, criando padrões de dados rapidamente. Todas as suas informações, atividades e cronogramas de contato são organizados em etapas simples do funil de vendas.

Principais recursos do Pipedrive

Colete novos leads e adicione-os automaticamente ao funil de vendas com o recurso de chatbot

Minimize a preparação de vendas e a burocracia com a entrada de dados guiada e os fluxos de trabalho do CRM

Crie, identifique e personalize ciclos de vendas com seus funis personalizados e etapas de processo

Limitações do Pipedrive

É necessário ter conhecimentos de programação para utilizar suas funcionalidades avançadas de API e webhooks

Preços do Pipedrive

Essential: US$ 19/mês por usuário

Avançado: US$ 34/mês por usuário

Profissional: US$ 64/mês por usuário

Ultimate: US$ 89/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 2.400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

via HubSpot

Quer fortalecer sua presença online ou destacar serviços de nicho, como ampliações residenciais ou construção sustentável? O HubSpot CRM pode ajudar você a se manter organizado com ferramentas como acompanhamento de propostas, gerenciamento de contatos e coordenação de licitações — tudo isso sem adicionar trabalho extra ao seu dia.

Ele também oferece fluxos de trabalho baseados em API, chat ao vivo e formulários de captura de leads, que são ótimos para gerenciar clientes potenciais e serviços de alto volume. Além disso, seus recursos otimizados para dispositivos móveis e análises em tempo real são sempre úteis na busca por novos clientes para sua empresa de construção.

Principais recursos do HubSpot CRM

Aumente o impacto do seu plano de marketing , mesmo para trabalhos de reforma de nicho, usando campanhas omnicanal e um mecanismo de demanda escalável

Mapeie os relacionamentos com os clientes de forma inteligente, vinculando o tipo de solicitação de construção, a localização e o orçamento a rótulos de associação personalizados

Mantenha seu banco de dados organizado, sejam estimativas de orçamento, propostas personalizáveis ou cotações de fornecedores, com permissão rápida por campo

Limitações do HubSpot CRM

Os painéis de relatórios podem ser complexos de configurar e filtrar

Preços do HubSpot CRM

Gratuito

Marketing Hub Starter: US$ 20/mês por usuário

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o HubSpot CRM

G2: 4,2/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot CRM?

Uma avaliação da Capterra diz:

Sua ferramenta de relatórios fornece insights de desempenho muito úteis que nos ajudam a melhorar nosso envolvimento com os clientes. O HubSpot CRM possui painéis em tempo real que facilitam o monitoramento do andamento de todos os nossos projetos em tempo real.

Sua ferramenta de relatórios fornece insights de desempenho muito úteis que nos ajudam a melhorar nosso envolvimento com os clientes. O HubSpot CRM possui painéis em tempo real que facilitam o monitoramento do andamento de todos os nossos projetos em tempo real.

10. Salesforce (Ideal para personalizações e integrações)

via Salesforce

O Salesforce continua sendo sinônimo de CRM. Seu maior ponto forte para empresas de construção que estão começando é a personalização profunda, desde fluxos de trabalho de subcontratados até comunicações com clientes em várias fases. Você pode adaptar cada etapa e campo para se adequar à forma como sua equipe trabalha — seja na licitação de novos projetos ou no gerenciamento de obras em andamento.

Com amplos casos de uso, cada recurso e interface foi desenvolvido para se adaptar à forma como você gerencia seus projetos. Ele também oferece opções de integração avançadas e um painel personalizado que fornece uma visão completa do seu pipeline, do andamento dos projetos e do estado das relações com os clientes.

Principais recursos do Salesforce

Gerencie solicitações de informações, propostas, ordens de alteração e inspeções com automações detalhadas

Unifique dados de campo, cronogramas de trabalho e atualizações de projetos em seu CRM com uma ampla biblioteca de integrações, incluindo Procore e PlanGrid

Preveja atrasos nas obras, excedentes de custos e probabilidades de sucesso em licitações futuras com insights abrangentes de IA

Limitações do Salesforce

Requer equipe de TI dedicada e suporte ao cliente devido à complexidade da configuração e personalização

Apresenta uma curva de aprendizado mais íngreme em comparação com soluções de CRM para construção mais simples

Preços do Salesforce

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Salesforce

G2: 4,4/5 (mais de 23.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 18.800 avaliações)

11. PlanSwift (Ideal para cálculos e estimativas precisas)

via PlanSwift

O PlanSwift é a escolha preferida para gerenciar projetos em que a finalização do projeto tem prioridade sobre a geração de leads. Ele se destaca por suas ferramentas rápidas de medição de plantas, que facilitam as tarefas de cálculo de preços.

A ferramenta também lida com medições de escala com alta precisão, um fator crucial para fechar contratos comerciais. Além disso, possui opções de exportação rápida que podem ser inseridas diretamente em seu funil de vendas.

Principais recursos do PlanSwift

Acelere a elaboração de orçamentos com uploads de obras por meio de cliques, medições e escalas ajustáveis diretamente a partir de plantas digitais

Agrupe fatores de mão de obra, materiais e resíduos para cada obra de maneira consistente com conjuntos personalizados

Conecte-se ao seu CRM ou ao Excel para exportar dados de levantamento de medidas, ajudando as equipes de vendas a fazer o acompanhamento com propostas detalhadas e baseadas em dados

Limitações do PlanSwift

Não possui software de CRM integrado nem acompanhamento de leads, dependendo de integrações complexas de terceiros

Oferece recursos limitados na nuvem, o que pode prejudicar a colaboração da equipe

Preços do PlanSwift

PlanSwift Professional: US$ 2.000/ano por usuário

Avaliações e comentários sobre o PlanSwift

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 350 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o PlanSwift?

Uma análise da Capterra afirma:

É uma ótima opção se você não se importar em fazer seus orçamentos fora da plataforma. O Take Off é super fácil de aprender e usar

É uma ótima opção se você não se importar em fazer seus orçamentos fora da plataforma. O Take Off é super fácil de aprender e usar

12. Jobber (Ideal para gestão de serviços de campo e faturamento)

via Jobber

Seus dias estão lotados de agendamento de trabalhos e acompanhamento de pagamentos? O Jobber é uma ótima solução. Seu menu de criação rápida permite adicionar clientes, criar orçamentos, agendar trabalhos e enviar faturas instantaneamente, sem etapas extras.

Ele inclui acompanhamento da folha de pagamento e processamento de pagamentos integrado. Seu calendário visual facilita a atribuição rápida de tarefas de campo aos técnicos certos. Recursos adicionais incluem formulários integrados de inspeção e entrega, uma interface otimizada para dispositivos móveis e ferramentas aprimoradas de comunicação com o cliente.

Principais recursos do Jobber

Mantenha o agendamento de trabalhos automatizado e personalizado com um chatbot de IA personalizado

Recupere clientes antigos e melhore o desenvolvimento de negócios focado na retenção com campanhas de e-mail direcionadas

Configure inspeções e listas de verificação detalhadas para a entrega com um recurso de formulário integrado a cada obra

Limitações do Jobber

Oferece recursos limitados de gerenciamento de tarefas, o que pode criar uma desconexão entre as operações e os elementos do CRM

Carece de funções robustas de relatórios para organizar insights por cliente, produto ou item

Preços do Jobber

Grow : US$ 199/mês por usuário

Connect: US$ 119/mês por usuário

Core: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Jobber

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

13. AccuLynx (Ideal para contratos de telhados e automação)

via AccuLynx

O AccuLynx é um CRM desenvolvido para empreiteiros de telhados que atuam em projetos residenciais. Ele oferece uma interface rápida e intuitiva, além de ferramentas essenciais como orçamentos de obras, organização de equipes e gerenciamento de documentos.

A solução oferece acompanhamento de leads e contratos com assinatura eletrônica, tudo ajustado para acompanhar os cronogramas dos projetos de telhados. O AccuLynx também possui módulos separados voltados para marketing, vendas e produção. Além disso, sua opção de mensagens de texto automatizadas e a pontuação de leads com inteligência artificial melhoram a forma como você se comunica com clientes e equipes que estão em trânsito.

Principais recursos do AccuLynx

Centralize a documentação dos projetos, incluindo fotos, licenças e contratos, com um espaço compartilhado para arquivos de projetos

Use a medição aérea integrada para melhorar todas as estimativas de preço com integrações como EagleView e GAF QuickMeasure

Gerencie todas as etapas dos delicados ciclos de instalação de telhados, como inspeções, remoção de telhas antigas, instalações e aprovações finais, com seus fluxos de trabalho baseados em marcos

Limitações do AccuLynx

Carece de personalizações na geração de relatórios e opções de integração

Preços do AccuLynx

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o AccuLynx

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AccuLynx?

Uma avaliação da Capterra diz:

O software permite a implementação de sistemas para que nenhuma etapa seja perdida no processo que vai da venda à produção. No entanto, quando você baixa fotos, elas ficam em um formato muito grande e difíceis de trabalhar

O software permite a implementação de sistemas para que nenhuma etapa seja perdida no processo que vai da venda à produção. No entanto, quando você baixa fotos, elas ficam em um formato muito grande e difíceis de trabalhar

Obtenha comunicação perfeita e gerenciamento de leads com o ClickUp CRM

Gerenciar relacionamentos com clientes na construção civil envolve tudo, desde o acompanhamento das interações até a manutenção de uma comunicação clara. Com tanto em jogo, a ferramenta de CRM adequada para a construção civil ajuda a construir conexões mais sólidas e a facilitar o planejamento de projetos. Ela também pode otimizar a contabilidade e oferecer maior escalabilidade.

As ferramentas de CRM que apresentamos facilitam muito a escolha da opção certa. Se você precisa de uma plataforma única que combine gestão de relacionamento com o cliente, gerenciamento de tarefas, chat integrado, insights baseados em IA, automações avançadas e conhecimento centralizado, o ClickUp oferece tudo isso em um só lugar.

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