Como criar um plano de marketing de construção eficaz

Todos os dias, você se concentra em construir algo real - estruturas que resistirão ao teste do tempo, projetos que transformam comunidades. Sua experiência é demonstrada em cada fundação lançada e em cada viga colocada.

Mas quando se trata do marketing de sua empresa de construção? Esse é um desafio que não pode ser resolvido com uma planta ou um nível.

Embora você possa ver um edifício tomar forma diante de seus olhos, o marketing muitas vezes parece estar trabalhando no escuro. Mas esse não é o caso. Assim como você não iniciaria um projeto sem um planejamento adequado, há um caminho claro para colocar sua empresa diante dos clientes certos.

Pronto para criar uma estratégia de plano de marketing de construção que funcione tão bem quanto você? Vamos explorar algumas estratégias, ferramentas e técnicas que podem ajudar sua empresa de construção a prosperar no mercado atual. 🏗️

O que é um plano de marketing de construção?

Um plano de marketing de construção é um roteiro estratégico projetado para atrair clientes, aumentar a visibilidade do projeto e impulsionar o crescimento dos negócios no setor de construção.

O plano de marketing para construção civil é um plano de marketing específico que delineia as metas de marketing, os públicos-alvo e as táticas promocionais de acordo com as necessidades de uma empresa de construção civil. Esse plano garante que todos os esforços de marketing estejam alinhados com as metas comerciais, concentrando-se em áreas como posicionamento da marca, geração de leads e retenção de clientes.

Por que um plano de marketing é crucial para as empresas de construção?

Um plano de projeto de marketing é crucial para as empresas de construção por vários motivos:

Diferenciação da marca: Cria uma presença de marca exclusiva para se destacar em um mercado competitivo

Mensagens consistentes: Garante que a comunicação entre os canais permaneça confiável e coesa

Estratégias econômicas: Identifique as táticas de maior impacto para maximizar o retorno sobre o investimento, como o marketing de mídia social

Retenção de clientes: Fortalece os relacionamentos por meio de iniciativas personalizadas de engajamento e fidelidade

Alcance direcionado: Ajuda você a identificar e se conectar com o público certo, melhorando a qualidade dos leads

Vantagem competitiva: Permite que você acompanhe as tendências do setor e ajuste as estratégias para ficar à frente dos concorrentes

você sabia? Espera-se que o valor total da construção nos EUA, abrangendo os setores residencial, não residencial e não predial, ultrapasse 2,2 trilhões de dólares até 2027.

Principais componentes de um plano de marketing de construção

Pronto para deixar sua marca no setor de construção? Vamos dar uma olhada nas peças-chave de um plano de marketing que o ajudará a ser notado. 🧩

Resumo executivo

A base de qualquer plano de marketing bem-sucedido está em seu resumo executivo. As metas anuais, as alocações de orçamento e os setores de crescimento da sua empresa devem brilhar nessa seção crucial.

Uma análise minuciosa da posição de mercado apoia sua direção estratégica, enquanto as projeções de receita demonstram o potencial de crescimento em todas as linhas de serviço.

Além disso, o clima econômico atual traz desafios e oportunidades únicos, exigindo uma consideração cuidadosa.

Missão e objetivos

Os objetivos de marketing servem de guia para o sucesso de sua empresa de construção.

Cada linha de serviço, como reformas residenciais, empreendimentos comerciais e projetos de infraestrutura, precisa de suas próprias metas de receita.

A definição de benchmarks trimestrais ajuda a manter o controle das metas de aquisição de clientes, ao mesmo tempo em que mantém as taxas de crescimento alinhadas com o mercado e com o que sua equipe pode suportar.

fato interessante: Cerca de 63% das empresas de construção estão recorrendo às mídias sociais e aos anúncios digitais para alcançar os jovens que procuram emprego.

Pesquisa de mercado

A pesquisa de mercado o ajuda a criar um plano de marketing de construção focado.

Fique de olho nas tendências locais e regionais para ver o que está impulsionando a demanda em sua área. As estratégias dos concorrentes, como preços e foco no mercado, oferecem insights que você pode usar para se posicionar de forma eficaz.

Além disso, analise projetos anteriores para identificar padrões e criar perfis detalhados de clientes. Procure oportunidades como construção sustentável ou novas tecnologias para se destacar.

Você precisará acompanhar ativamente as mudanças econômicas e demográficas para se manter preparado para o que está por vir.

Alocação de orçamento

Definir o orçamento certo para a construção garante que você esteja investindo nas áreas que lhe darão mais retorno. Concentre-se nas táticas que geram leads da mais alta qualidade e mais engajamento.

Avalie regularmente onde seu dinheiro está indo e faça ajustes para maximizar os resultados. Isso garante que cada dólar gasto contribua para o crescimento de sua marca e para o alcance de suas metas comerciais.

O que está em alta: As empresas de construção adoram usar vídeos com lapso de tempo para mostrar a transformação de um projeto. Um exemplo é o projeto do One World Trade Center em Nova York, que usou filmagens com lapso de tempo para mostrar seu progresso ao longo de vários anos.

Execução tática

Transformar sua estratégia de marketing em ação envolve a execução das táticas específicas que você planejou, seja veiculando anúncios direcionados, publicando conteúdo ou participando de eventos.

O segredo é manter a consistência, monitorar o progresso e garantir que suas ações estejam alinhadas com suas metas gerais. A execução eficaz requer adaptação ao que está funcionando, ajustando as abordagens quando necessário, e garantindo que sua equipe permaneça no caminho certo.

Proposta única de venda (USP)

Sua USP é o que o diferencia dos concorrentes. É o motivo pelo qual um cliente deve escolher seus serviços de construção em vez de outros. Pode ser qualquer coisa, desde um conjunto de habilidades específicas, atendimento ao cliente imbatível ou soluções inovadoras que outros não podem oferecer.

Definir e destacar seu USP em seus materiais de marketing garante que você chame a atenção e crie confiança.

Se sua empresa de construção é especializada em práticas de construção sustentáveis e ecologicamente corretas, seu USP poderia ser algo como "Os especialistas em construção ecológica que constroem casas mais inteligentes e eficientes em termos de energia". isso mostra aos clientes que você oferece uma abordagem exclusiva e ambientalmente consciente que outras empresas talvez não ofereçam.

Outros diferenciais convincentes que repercutem nos clientes-alvo podem incluir:

Conhecimento especializado em tipos específicos de construção

Práticas certificadas de construção sustentável e experiência em Liderança em Energia e Design Ambiental (LEED)

Métodos e materiais de construção inovadores

Programas abrangentes de garantia e manutenção

Portais personalizados de comunicação com o cliente

Recursos de resposta a emergências

leia também: Como iniciar uma empresa de construção

Estrutura da equipe

Você precisa de uma equipe sólida para dar andamento ao seu plano. Atribuir funções claras garante que todos saibam exatamente pelo que são responsáveis - seja na criação de conteúdo, geração de leads ou gerenciamento de mídia social.

Certifique-se de que sua equipe tenha a combinação certa de habilidades para cobrir todas as bases, do marketing digital ao design e à análise de dados.

Uma equipe bem coordenada ajudará a manter as coisas nos trilhos e a garantir que seus esforços de marketing realmente atinjam o objetivo.

Insight do ClickUp: 92% dos trabalhadores usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente. A Solução de Gerenciamento de Tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas - para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

Estrutura de medição

Não se pode melhorar o que não se mede. Uma estrutura de medição ajuda a acompanhar o sucesso de seus esforços de marketing para que você possa ver o que está funcionando e o que precisa ser ajustado.

O rastreamento abrangente da eficácia do marketing pode incluir:

Padrões de tráfego do site e análise do comportamento do usuário

Taxas de conversão de leads em diferentes canais

Cálculos de custo para geração de leads qualificados

Despesas de aquisição de clientes por segmento de mercado

Engajamento de mídia social e métricas de crescimento

Retorno sobre o investimento (ROI) para cada canal de marketing

Para uma empresa de construção civil, medir o número de leads qualificados gerados a partir de uma campanha direcionada do Google Ads pode ajudá-lo a determinar se os gastos com anúncios estão valendo a pena.

Se os leads não estiverem convertendo, você pode ajustar a segmentação ou as mensagens para melhorar os resultados.

Calendário de ações

Um calendário de ação é o seu plano para fazer as coisas na hora certa. Ele estabelece tudo o que você precisa fazer, quando precisa fazê-lo e quem está cuidando do quê.

Ter um calendário de ações também garante que você esteja controlando as oportunidades sazonais ou sensíveis ao tempo.

Por exemplo, se você estiver realizando uma promoção de primavera para reformas residenciais, o seu calendário de ações poderá ter datas específicas para envios de e-mail, publicações em mídias sociais e chamadas de acompanhamento, garantindo que você permaneça consistente e oportuno com suas mensagens.

O que está em alta: As empresas de construção estão usando plataformas como o Instagram para compartilhar fotos dos bastidores e atualizações de projetos. Por exemplo, a Balfour Beatty publica regularmente no Instagram fotos de seus principais projetos, mostrando tudo, desde o trabalho de base inicial até os arranha-céus concluídos.

Como elaborar uma estratégia de marketing para empresas de construção

Elaborar uma estratégia de marketing sólida para uma empresa de construção não é tão simples quanto publicar anúncios on-line e esperar pelo melhor. Ela exige planejamento cuidadoso, decisões inteligentes e organização.

Veja como você pode criar uma estratégia de marketing vencedora (com um software de planejamento de marketing ). 👇

Etapa 1: Crie um objetivo de marketing

Antes de se dedicar a qualquer iniciativa de marketing, você precisa de um objetivo claro e mensurável.

Um objetivo de marketing prepara o terreno para tudo o que você faz: ele define seu propósito, direciona seus esforços e ajuda a avaliar o sucesso. Quer sua meta seja gerar mais leads, aumentar o conhecimento da marca ou expandir para um novo mercado, ter um objetivo bem definido é essencial para o sucesso.

Para definir objetivos mensuráveis, divida-os em resultados-chave menores e acionáveis.

Por exemplo, se o seu objetivo de marketing é aumentar a geração de leads, seus principais resultados podem incluir métricas como a obtenção de 100 novos leads por mês, o aumento do tráfego do site em 30% ou a conversão de 20% dos leads em clientes.

Alinhe os esforços da sua equipe com esses resultados mensuráveis para garantir que todos trabalhem com o mesmo objetivo.

Exemplo: Digamos que a meta de sua empresa de construção seja aumentar a geração de leads. Você pode aplicar o Modelo de metas SMART do ClickUp, adicionar metas como "obter 50 novos leads por mês" e "converter 15% dos leads em clientes" e acompanhá-las.

Etapa 2: Faça uma análise SWOT

Uma análise SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico que o ajuda a avaliar os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças da sua empresa de construção.

A compreensão desses quatro elementos é fundamental para a elaboração de uma estratégia de marketing que destaca seus pontos fortes e, ao mesmo tempo, aborda os possíveis pontos fracos.

A próxima etapa é identificar as oportunidades de mercado, como tendências emergentes, mudanças nas regulamentações ou novas tecnologias. Da mesma forma, considere as ameaças externas, como o aumento da concorrência ou mudanças no comportamento do consumidor.

Para facilitar esse processo, experimente o Modelo de análise SWOT do ClickUp Work.

Ele começa com a identificação de seus pontos fortes, como uma reputação sólida, mão de obra qualificada ou serviços especializados que diferenciam a empresa. Os pontos fracos, como o conhecimento limitado da marca ou as lacunas no marketing digital, podem então ser abordados.

Faça o download deste modelo O modelo de análise SWOT de trabalho do ClickUp foi criado para ajudá-lo a analisar seu trabalho e tomar decisões estratégicas.

A próxima etapa envolve a exploração de oportunidades, como tendências do setor, mudanças regulatórias ou novas tecnologias de construção que criam uma vantagem competitiva. Por fim, a avaliação de ameaças externas - como o aumento da concorrência, a mudança nas expectativas dos clientes ou a desaceleração econômica - ajuda na preparação para os desafios.

Etapa nº 3: Analisar o mercado atual

Pesquisar as tendências do setor, os comportamentos dos clientes e as estratégias dos concorrentes esclarece a posição de sua empresa no mercado. Isso também ajuda a a elaborar um plano de marketing competitivo.

Você deverá identificar as necessidades, os pontos problemáticos e as preferências do seu público-alvo, bem como pesquisar os pontos fortes e fracos dos seus concorrentes. Ferramentas como pesquisas com clientes, grupos de foco e relatórios de mercado podem fornecer informações valiosas sobre as tendências atuais.

Designe membros específicos da equipe para pesquisar diferentes aspectos do mercado, como dados demográficos dos clientes ou desempenho da concorrência. Isso garante que sua equipe permaneça organizada e dentro do cronograma de coleta de insights, e você pode acompanhar facilmente o progresso de cada tarefa em tempo real.

Exemplo: Se a sua equipe estiver realizando uma pesquisa de mercado sobre as preferências dos clientes em relação aos estilos de reforma da casa, você pode atribuir uma tarefa a um membro da equipe para coletar dados da pesquisa, enquanto outra tarefa reúne informações sobre as ofertas da concorrência.

leia também: Melhor software de gerenciamento de projetos de construção (gratuito e pago)

Etapa nº 4: Crie um orçamento de marketing

Identifique quanto dinheiro você está disposto a investir em cada aspecto de sua estratégia de marketing - publicidade, criação de conteúdo, pesquisa de mercado e muito mais - e certifique-se de ficar dentro dos limites de seu orçamento.

Isso garante que você aloque os recursos de forma eficaz e gaste o dinheiro onde ele é importante.

Um bom orçamento de marketing também deve contabilizar as despesas de curto e longo prazo. Considere os custos contínuos, como gastos mensais com anúncios, investimentos únicos, reformulação do site ou lançamento de uma campanha de marketing.

Crie campos personalizados em suas planilhas para acompanhar os detalhes do orçamento e manter sua equipe na mesma página. Você pode usá-los para registrar custos estimados, despesas reais e se o orçamento foi aprovado.

O ideal é que cada tarefa ou projeto tenha seu próprio acompanhamento orçamentário, facilitando a visualização de sua situação financeira a qualquer momento.

Exemplo: Suponha que você esteja executando uma campanha de publicidade on-line. Você pode criar esses campos personalizados para rastrear quanto gastou em comparação com o valor orçado: Orçamento planejado (campo Moeda): Insira o valor alocado para cada campanha, como US$ 2.000 para anúncios do Facebook e US$ 3.000 para anúncios do Google Gasto real (campo Moeda): Atualize esse campo semanalmente para registrar o quanto foi gasto até o momento Orçamento restante (campo Fórmula): Calcule quanto do orçamento ainda resta com uma fórmula simples: Orçamento planejado - Gastos reais Cliques ou impressões (campo Número): Registre métricas como cliques ou impressões para avaliar o desempenho

Etapa nº 5: Desenvolva uma estratégia para comercializar sua empresa

Agora que você reuniu suas percepções e definiu seus objetivos, é hora de criar um plano de marketing estratégico.

Esse plano definirá como você atingirá seu público-alvo, quais canais usará (mídia social, e-mail etc.) e o tipo de conteúdo que mais repercutirá entre os clientes em potencial.

Não se esqueça de delinear suas mensagens e identificar as táticas de marketing mais eficazes para atingir seus objetivos. É nessa etapa que a mágica acontece; é o plano para todas as suas atividades de marketing.

Colabore em sua estratégia de marketing no ClickUp Docs

Use o ClickUp Docs para criar e compartilhar documentos estratégicos com sua equipe. Isso dá a todos acesso a uma base de conhecimento centralizada, garantindo que a estratégia seja clara e facilmente acessível.

Você também pode criar planos de marketing detalhados, desenvolver calendários de conteúdo e acompanhar insights específicos do projeto - tudo vinculado diretamente às tarefas relevantes. Cada documento é um documento vivo; ele funciona como um centro interativo onde a sua equipe pode colaborar em tempo real.

Digamos que você esteja gerenciando uma campanha trimestral de SEO. Crie um documento central com subpáginas para abrigar pesquisas de palavras-chave, resumos de conteúdo e relatórios de progresso. Vincule esse documento a tarefas relacionadas, como a elaboração de postagens de blog ou a análise de classificações.

Marque os membros da equipe no Docs com o ClickUp Assign Comments

Adicione comentários do ClickUp Assign e @mencione os membros da equipe para obter aprovações rápidas ou informações adicionais, garantindo que todo o processo flua sem problemas.

Exemplo: Para uma campanha de marketing digital focada na geração de leads, você pode criar uma estratégia de marketing detalhada no Docs, descrevendo o público-alvo, as principais mensagens e o plano de conteúdo. O documento pode ser compartilhado com toda a equipe para obter feedback e garantir que todos estejam alinhados.

Etapa 6: Monitore os resultados

O acompanhamento do desempenho é fundamental para entender o impacto de suas iniciativas de marketing.

Concentre-se em KPIs específicos, como o número de leads qualificados gerados por meio dos formulários de contato do seu site, aumentos no tráfego do site a partir de seus canais de marketing direcionados ou taxas de conversão mais altas de suas campanhas publicitárias.

O monitoramento em tempo real ajuda a identificar tendências, como, por exemplo, quais tipos de conteúdo ou anúncios estão gerando mais engajamento. Você também pode identificar quais campanhas estão com desempenho inferior, o que lhe dá o insight necessário para ajustar as mensagens, otimizar as páginas de destino ou ajustar a segmentação de anúncios.

Monitore e acompanhe o desempenho do marketing no ClickUp Dashboards

Com o ClickUp Dashboards, você pode acompanhar facilmente os KPIs usando cartões personalizáveis que exibem dados em tempo real. Adicione cartões baseados em tempo para monitorar métricas em períodos específicos e ajustar campanhas conforme necessário com base em insights de desempenho.

Exemplo: Digamos que você queira monitorar o sucesso de suas campanhas de anúncios no Facebook. Você pode configurar um Painel que mostre métricas como impressões, cliques e taxas de conversão, permitindo que você ajuste e aperfeiçoe suas campanhas para aumentar o desempenho.

Estudo de caso: Em 2015, a The Korte Company, uma importante construtora de projetos dos EUA, percebeu que, embora seu site atraísse um tráfego substancial, não estava convertendo efetivamente os visitantes em leads. Para resolver esse problema, a empresa reformulou sua estratégia digital, concentrando-se na reestruturação do site para aprimorar a experiência do usuário e na colocação estratégica de conteúdo valioso para incentivar o envolvimento do visitante. Em dois anos, esses esforços levaram a um aumento de 650% nos contatos mensais do site, saltando de uma média de 27 para 202 por mês. Refletindo sobre esse sucesso, Todd Imming, CMO da The Korte Company, comentou: "Observamos um crescimento constante no tráfego e nos contatos desde o lançamento do novo site em 2015. "

Leia também: 10 modelos gratuitos de gerenciamento de construção

Técnicas de marketing digital para empresas de construção

O marketing digital pode não ser a primeira coisa que vem à mente quando se pensa em construção, mas sejamos realistas: é assim que você é notado no mundo de hoje.

Você não pode mais confiar apenas no boca a boca ou em alguns panfletos.

Vamos explorar algumas técnicas para ajudar sua empresa a brilhar on-line. ✨

Crie um site profissional

Seu site geralmente é a primeira impressão que os clientes têm de sua empresa de construção.

Crie um site moderno e compatível com dispositivos móveis que mostre sua experiência, destaque projetos concluídos e inclua maneiras fáceis de os clientes entrarem em contato com você. Não se esqueça de incluir uma seção de perguntas frequentes para responder a dúvidas comuns e estabelecer confiança.

Aproveite as estratégias de SEO

A otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) desempenha um papel fundamental no aumento da sua visibilidade on-line. Comece identificando palavras-chave relevantes, como "serviços de construção perto de mim" ou "especialistas em construção comercial". otimize o conteúdo, as meta descrições e os títulos de seu website para esses termos.

Faça o download deste modelo O modelo de gerenciamento de projetos de SEO do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar projetos complexos de SEO.

Para tornar esse processo eficiente, use ClickUp's SEO Project Management Template.

O plano de marketing para construção civil é uma ferramenta de marketing que transforma o caos da pesquisa de palavras-chave, da otimização de conteúdo e da criação de links em um sistema organizado e fácil de seguir. Tudo o que você precisa - tarefas, cronogramas e estratégias - está em um só lugar, para que você não fique pulando entre ferramentas ou procurando planilhas.

E o que é ainda melhor? Você pode monitorar KPIs como tráfego orgânico e classificações de palavras-chave enquanto trabalha. Não há necessidade de procurar dados - está tudo integrado em seu fluxo de trabalho.

As integrações do ClickUp, como Semrush ou Google Analytics, ajudam você a se aprofundar em insights orientados por dados. Conecte-os para rastrear classificações de palavras-chave, tráfego do site e taxas de conversão diretamente no ClickUp.

Realizar campanhas de PPC

A publicidade paga por clique coloca sua empresa na frente de pessoas que estão pesquisando ativamente por serviços de construção. Crie campanhas direcionadas com foco em palavras-chave específicas do local para atrair clientes locais.

Monitore regularmente o desempenho dos anúncios para otimizar o custo por clique e aumentar o ROI.

Crie conteúdo envolvente

O marketing de conteúdo ajuda a posicionar sua marca como líder do setor. Escreva postagens em blogs sobre dicas de construção, produza vídeos mostrando seu trabalho em andamento ou crie estudos de caso destacando histórias de sucesso de clientes.

A publicação regular de conteúdo de qualidade gera confiança e atrai clientes em potencial.

fato divertido: Os drones estão se tornando uma ferramenta essencial para que as empresas de construção capturem fotos e vídeos aéreos de seus projetos. Essas fotos impressionantes ajudam a exibir projetos enormes e dão aos clientes uma perspectiva totalmente nova.

A criação de um plano de marketing de construção eficaz exige esforço, mas as ferramentas certas podem tornar o processo muito mais suave.

Pense em ferramentas que lidem com diferentes aspectos de sua estratégia - design, análise e, o mais importante, gerenciamento de projetos.

O Canva pode fazer com que seus designs se destaquem, ajudando-o a criar visuais profissionais para mídias sociais e materiais de marketing sem precisar de um designer. O Google Analytics acrescenta precisão à sua estratégia, oferecendo insights sobre o desempenho da campanha, o comportamento do público e as taxas de conversão.

Mas quando se trata de planejar, gerenciar e executar suas iniciativas de marketing sem problemas, nada se compara à poderosa combinação do ClickUp Construction Project Management Software e da ClickUp Marketing Solution. Veja por quê. 💁

quadros Brancos ClickUp

Organize sua visão de marketing usando os quadros brancos do ClickUp

Os quadros brancos ClickUp oferecem à sua equipe um espaço visual compartilhado para fazer brainstorming, planejar e organizar ideias.

Você pode mapear campanhas, atribuir tarefas e conectar diferentes elementos de sua estratégia. Tudo é interativo, portanto, você pode mover ideias, anexar tarefas diretamente a notas adesivas e delinear cronogramas visualmente.

Suponha que você esteja planejando uma campanha de publicidade paga. Você pode começar esboçando uma linha do tempo e, em seguida, anexar tarefas específicas, como "Redigir o texto do anúncio" ou "Projetar os criativos do anúncio" em notas adesivas. Atribua essas tarefas aos membros da equipe diretamente no quadro e conecte-as a prazos.

Quando as prioridades mudarem, basta arrastar e reorganizar os elementos sem interromper a estrutura geral.

O que está em alta: Algumas empresas de construção se concentram em contar histórias para se diferenciar. Por exemplo, a Skanska frequentemente compartilha histórias sobre as pessoas por trás dos projetos, o que acrescenta um toque pessoal e destaca seus valores no setor.

Cérebro ClickUp

Dê um impulso em sua criatividade usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain usa IA para turbinar seus processos de criatividade e pesquisa. Ele é perfeito para gerar ideias de conteúdo, elaborar esboços e fornecer feedback instantâneo.

Ele é incorporado ao seu espaço de trabalho ClickUp, ajudando você a criar campanhas mais rapidamente sem sacrificar a qualidade.

Está trabalhando no conteúdo de uma campanha de geração de leads? Use a IA no marketing de construção para elaborar modelos de e-mail envolventes, refinar o texto do anúncio ou estruturar um relatório que resuma os resultados da campanha.

Aproveite o ClickUp Brain em quadros brancos para gerar recursos visuais a partir de seus prompts

Você também pode usar o ClickUp Brain nos quadros brancos para gerar imagens com base em seus prompts, o que é ótimo para visualizar conceitos de projetos de construção ou materiais de marketing.

Se estiver fazendo um brainstorming de ideias para uma nova campanha ou elaborando conceitos de design para uma apresentação a um cliente, gerar imagens na hora ajuda a dar vida à sua visão. Isso economiza tempo e garante que seus recursos visuais estejam no ponto certo.

você sabia? Mais da metade dos CEOs de construção (55%) dizem que a parte mais difícil de usar a IA para impulsionar os negócios é descobrir onde ela realmente fará a diferença.

Modelos

Vamos explorar como os modelos do ClickUp simplificam seu processo de planejamento de marketing.

Faça o download deste modelo O modelo de plano de ação de marketing do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar e acompanhar suas tarefas de marketing.

O ClickUp Marketing Action Plan Template oferece uma abordagem estruturada para a execução de suas campanhas de marketing. Ele permite que você mapeie tudo, desde as metas de alto nível até os detalhes mais minuciosos, mantendo todas as suas estratégias em um só lugar.

Além disso, ele monitora o seu orçamento e as métricas de desempenho, para que você esteja sempre a par do desempenho das suas campanhas e do destino do seu dinheiro.

Além disso, o ClickUp Construction Project Management Template preenche a lacuna entre as equipes de marketing e operacionais. É uma experiência imperdível!

fato divertido: Algumas empresas de construção organizam eventos de "cobertura" quando um edifício atinge sua altura final. Essas comemorações geralmente incluem a assinatura da última viga e uma foto em grupo, acrescentando um pouco de diversão e tradição ao trabalho árduo.

Melhores práticas para um marketing de construção bem-sucedido

O marketing da sua empresa de construção não precisa ser complicado. Aqui estão algumas práticas recomendadas que podem ajudar sua empresa a ter sucesso. ️

Forneça chamadas à ação (CTAs) claras

Incentive os clientes em potencial a entrar em contato para obter consultas ou orçamentos. CTAs eficazes transformam os visitantes do site em leads. Em vez de frases genéricas como "Entre em contato conosco", oriente os clientes potenciais para as próximas etapas específicas.

Fraco: 'Saiba mais sobre nossos serviços'✅ Forte: 'Agende hoje mesmo uma consulta gratuita de 15 minutos sobre o site'

Aqui é onde você pode colocar as CTAs:

Páginas de destino do site: Use botões orientados para a ação, como 'Obtenha um orçamento sem compromisso em 24 horas'

Publicações em mídias sociais: Incentive o envolvimento direto com 'Envie-nos uma mensagem agora para obter uma estimativa de renovação personalizada'

Campanhas de e-mail: Reforce a urgência com 'Reserve sua reforma antes de 31 de março e ganhe uma avaliação gratuita do local'

Use o marketing por e-mail para manter a visibilidade

Uma estratégia de marketing por e-mail bem estruturada mantém clientes antigos, atuais e potenciais envolvidos com sua empresa. O envio de e-mails promocionais, por si só, pode não ser eficaz, por isso é importante fornecer conteúdo valioso que repercuta em seu público.

Exemplo de uma sequência de e-mails eficaz para uma empresa de construção:

E-mail de boas-vindas: Quando um lead se inscrever, envie uma introdução com um guia de projeto para download, como "5 fatores-chave a serem considerados antes de iniciar a reforma de sua casa

Apresentação do projeto: Apresente um projeto concluído recentemente com imagens de antes e depois, depoimentos de clientes e um breve vídeo de apresentação

Lista de verificação sazonal: Forneça conselhos práticos, como "Dicas essenciais de manutenção de telhados antes das monções

Oferta exclusiva: Ofereça um incentivo como "Assine seu contrato este mês e receba uma consulta gratuita sobre interiores"

Participe de eventos do setor

Fazer networking e mostrar seu trabalho pessoalmente pode ajudar a estabelecer credibilidade e gerar novos contatos. No entanto, nem todos os eventos oferecem o mesmo valor. Escolha os eventos certos com base em seu público-alvo e em suas metas comerciais.

Estes são os tipos de eventos do setor dos quais vale a pena participar:

Exposições de propriedades: Eventos de grande escala que atraem incorporadores, investidores e proprietários de imóveis. A exposição em feiras como a National Association of Realtors® (NAR) Real Estate Expo ou The Buildings Show USA pode posicionar sua marca diante de compradores sérios

Feiras de construção e reforma de casas: Eventos como The International Builders' Show (IBS) e The Home & Garden Show proporcionam interação direta com proprietários de casas que procuram construtores, reformadores e empreiteiros

Feiras comerciais e eventos de networking com fornecedores: Conectar-se com fornecedores de materiais em eventos como The NAHB Suppliers Expo e The Kitchen & Bath Industry Show (KBIS) pode resultar em economia de custos e acesso exclusivo a produtos

Palestras e painéis do setor: Estabeleça autoridade liderando discussões em eventos como a Greenbuild International Conference ou a ENR FutureTech, abordando tópicos como "O futuro das casas inteligentes" ou "Construção sustentável: Custo vs. Valor

Parceria com empresas locais

Colabore com agentes imobiliários, arquitetos ou fornecedores para criar parcerias mutuamente benéficas. Isso pode abrir portas para novos projetos e expandir sua base de clientes.

Exemplos de parcerias eficazes incluem:

Agentes imobiliários: Fornecer serviços de retoque pré-venda que aumentam o valor da propriedade antes da listagem. Os agentes encaminham os vendedores para a sua empresa para que façam reformas, ajudando as casas a serem vendidas mais rapidamente e a preços mais altos

Arquitetos e designers: Colaboram em projetos de design-build para oferecer aos proprietários de imóveis uma experiência perfeita do planejamento à construção, tornando o processo mais eficiente e atraente

Fornecedores e fabricantes: Estabeleça relações de fornecedor preferencial com empresas como a Home Depot Pro ou a Ferguson para garantir descontos em grandes quantidades e obter acesso antecipado a novos materiais, repassando economias de custo e opções exclusivas aos clientes

Empresas de paisagismo e design de exteriores: Faça parcerias com paisagistas e especialistas em vida ao ar livre para oferecer transformações de propriedades em grande escala, garantindo que as residências recebam atualizações estruturais e estéticas

O que está em alta: Muitas empresas de construção recorrem a vídeos de depoimentos de clientes para criar confiança e mostrar sua experiência. Um ótimo exemplo é a Turner Construction, que mostra clientes satisfeitos falando sobre seus projetos bem-sucedidos em seu site e plataformas de mídia social.

Crie a base de marketing perfeita com o ClickUp

Criar um ótimo plano de marketing de construção não precisa ser como assentar tijolos um a um.

Tudo se resume a ter as ferramentas certas, uma estratégia clara e uma equipe pronta para arrasar. Com um pouco de esforço e pensamento criativo, sua empresa pode passar de "apenas mais uma empresa de construção" para "a" empresa de construção da qual todos estão falando.

Quer tornar todo o processo mais fácil (e muito mais divertido)? O ClickUp está ao seu lado! É o aplicativo tudo-em-um que o ajuda a planejar, monitorar e atingir suas metas de marketing sem esforço.

Vamos começar seu marketing. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!