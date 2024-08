Como melhorar a eficiência operacional da construção

Gerenciar projetos de construção não é uma tarefa fácil, pois é preciso lidar com muitas partes móveis. A entrega de um projeto no prazo e dentro do orçamento, sem perda de qualidade, requer planejamento e execução adequados.

No entanto, apesar do planejamento meticuloso, cumprir os prazos do projeto pode ser complicado. Fatores internos e externos podem causar riscos críticos a qualquer projeto, grande ou pequeno, aumentando o custo geral das operações. 50% das empresas de construção **relataram que cancelaram, adiaram ou reduziram projetos devido ao aumento dos custos

Atrasos, estouros de orçamento e preocupações com a segurança podem ameaçar o sucesso do projeto e deixá-lo em apuros. No entanto, com o planejamento e o acompanhamento adequados das ameaças internas e externas, os projetos de construção podem ser mais produtivos e econômicos. Melhorar a eficiência da construção tem efeitos de longo alcance, como Estudo do Fórum Econômico Mundial conclui que apenas uma redução de 1% nos custos de construção pode economizar para a sociedade cerca de US$ 100 bilhões por ano.

Neste artigo, analisaremos a eficiência da construção e entenderemos o papel do gerenciamento de projetos para melhorá-la.

O que é eficiência na construção?

A eficiência operacional é essencialmente a relação entre o resultado de um projeto e os vários insumos necessários para executá-lo.

No setor de construção, a eficiência de um projeto é afetada por vários fatores, inclusive mão de obra, materiais ou equipamentos. Portanto, a eficiência na construção não se refere apenas à velocidade ou ao gerenciamento de recursos.

Em vez disso, ela se concentra em alcançar um equilíbrio ideal entre os custos do projeto, o tempo de conclusão e a qualidade. A meta é garantir que o projeto seja concluído no prazo, atenda aos padrões de qualidade esperados e seja econômico.

Como os atrasos podem prejudicar a conclusão do projeto e aumentar seus custos, a produtividade está diretamente ligada à lucratividade. Portanto, as empresas usam ferramentas de automação de construção e software de gerenciamento de construção para otimizar os fluxos de trabalho e melhorar a eficiência operacional. O uso da tecnologia na construção está em alta, e as ferramentas certas podem ajudar os gerentes de projetos de construção a aumentar significativamente a eficiência.

Desafios que afetam os fluxos de trabalho de construção

Os projetos de construção estão repletos de riscos potenciais, o que pode ser assustador para os gerentes de projeto.

Isso ocorre porque cada projeto precisa de um controle meticuloso de:

Custos do projeto

Requisitos de recursos e orçamentos

Inventário de materiais

Necessidades de capital

Entrada de energia

Custos indiretos

O acompanhamento de todas essas métricas e parâmetros pode se tornar um desafio. Consequentemente, as empresas de construção costumam usar várias ferramentas e softwares para monitorar parâmetros específicos. Em seguida, elas comparam esses números por meio de uma ferramenta de gerenciamento de produtividade para avaliar a eficiência de um projeto de construção.

Alguns dos principais desafios à eficiência operacional na construção incluem:

1. Falta de objetivos claros

A maioria dos projetos está fadada ao fracasso sem cronogramas realistas e objetivos claros. Com o planejamento adequado e um roteiro de execução que detalhe o objetivo de cada membro da equipe e o cronograma de cada tarefa, os projetos de construção podem evitar o desperdício de tempo e recursos. Regularmente acompanhar o progresso ao longo de indicadores-chave de desempenho definidos é vital para manter o projeto dentro do cronograma.

2. Limitações orçamentárias

É muito comum que o trabalho de construção vá além do orçamento esperado. No entanto, se a empresa em questão não tiver um limite de risco para esses eventos, o projeto inteiro poderá ser suspenso.

Para evitar isso, os planos de projeto precisam considerar fatores externos como inflação, preços flutuantes de commodities e outros fatores financeiros fora do controle do gerente de projeto. Isso ajuda a manter o orçamento sob controle, e há uma rede de segurança caso os custos excedam a estimativa.

3. Caos no local

No estágio de planejamento, todas as tarefas e atividades parecem estar prontas para o sucesso. No entanto, quando o projeto chega ao estágio de execução, podem surgir novos problemas. Os canteiros de obras geralmente têm várias atividades em paralelo, o que leva a problemas no local, como falta de materiais ou equipamentos, força de trabalho insuficiente, custos excedentes e outros problemas.

Para evitar isso, a equipe de planejamento deve garantir que tenha as estimativas corretas de materiais e mão de obra necessários. Ela pode usar ferramentas de planejamento de construção e software de controle de tempo para fazer isso de forma eficiente. Além disso, as equipes no local devem garantir que o plano do projeto seja seguido e que todos os riscos e atrasos sejam comunicados à equipe de planejamento. Isso ajuda a garantir que os riscos que afetam os cronogramas do seu projeto sejam considerados na estratégia revisada.

4. Falta de comunicação adequada

Um canteiro de obras tem várias equipes e especialistas que precisam trabalhar juntos. Essas equipes incluem trabalhadores da construção civil, arquitetos, engenheiros, técnicos, empreiteiros e outros funcionários. Como cada equipe tem seus objetivos e cronogramas a cumprir, um simples atraso ou falta de julgamento torna-se um risco significativo. Esses mal-entendidos e atrasos geralmente complicam todo o projeto e desperdiçam tempo, dinheiro e recursos.

Os gerentes de projeto devem adotar diretrizes claras para evitar isso e informar a equipe sobre quaisquer obstáculos às metas. A comunicação clara sobre as atividades diárias e de longo prazo ajuda a evitar lacunas e mantém a equipe do projeto ciente de suas atividades e objetivos específicos.

A boa notícia? Com um processo de planejamento eficiente e software de gerenciamento de construção com o software de gerenciamento de construção /%href/, as empresas de construção podem construir mais rapidamente, aumentar a eficiência e garantir a satisfação do cliente.

Leia também: Termos obrigatórios em gerenciamento de construção

10 Estratégias para melhorar a eficiência operacional da construção

Agora que sabemos por que os projetos de construção fracassam, vamos dar uma olhada nas estratégias para ajudar a melhorar a eficiência da construção e ajudar a mitigar esses riscos potenciais:

1. Crie um plano para seu projeto de construção

Imagine construir uma casa sem plantas - não é a melhor das ideias, certo? O mesmo se aplica a projetos de construção. Um plano sólido permite que todos no projeto trabalhem com eficiência e acompanhem o progresso com facilidade.

Gerenciamento de construção e controle de tempo com o ClickUp

Para garantir que seus projetos sejam executados com eficiência, seus planos devem incluir o seguinte:

Um escopo de projeto que descreva os requisitos, o cronograma, o orçamento e a alocação de recursos

Inventário e gerenciamento de recursos - ferramentas e materiais necessários para concluir o projeto e os empreiteiros e outros trabalhadores com os quais você trabalhará

Permissões, certificações e licenças para seu projeto

Protocolos de qualidade e segurança

Previsão do tempo e plano de mitigação

Planos de contingência - caso seus projetos ultrapassem os prazos ou o orçamento

Construa fluxogramas em minutos com o ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards pode ajudá-lo a criar planos e plantas detalhados para seus projetos. Repleto de recursos incríveis, toda a sua equipe pode usá-lo para fazer brainstorming e ter uma visão panorâmica de todas as tarefas de um projeto de construção.

Conclusão: Comece com um plano detalhado e envolva outras pessoas no brainstorming de ideias

2. Pratique a comunicação aberta e documente tudo

Quando um projeto começar, siga uma prática simples: documentar tudo. Desde tarefas e requisitos concluídos até possíveis riscos ou atrasos, certifique-se de que todas as atividades sejam incluídas no software de gerenciamento de construção.

Os líderes de projeto devem criar uma cultura de comunicação aberta e colaboração para incentivar os membros da equipe a compartilhar suas atualizações de status e feedback. Isso ajuda a garantir a transparência e mantém as atividades do projeto no caminho certo. Além disso, ajuda a identificar riscos potenciais, para que você possa ter planos de contingência prontos para mitigá-los.

Lembre-se de que equipes conectadas e informadas são equipes produtivas, e isso se traduz em melhores resultados para o seu projeto.

Usando Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, você pode criar documentos, wikis e planos de projeto impactantes que permitem que suas equipes colaborem em tempo real. Eles podem trabalhar no mesmo documento com você, e você pode atribuir-lhes itens de ação, adicionar comentários e converter texto em tarefas rastreáveis para acompanhar todas as suas ideias.

ClickUp Chat para visualizar todas as suas comunicações em uma única plataforma

Além disso, o recurso de bate-papo em tempo real ajuda a reunir todas as conversas que envolvem vários projetos ou cronogramas em um só lugar. Com ClickUp Chat no ClickUp Chat, você pode compartilhar links de projetos e enviar anexos convenientemente agrupados. As mensagens podem ser formatadas com recursos avançados de edição, ajudando você a economizar tempo e a enviar todos os seus códigos, listas, banners e outros detalhes.

Conclusão: Documente tudo e comunique-se com transparência

3. Invista no treinamento de funcionários para aumentar a produtividade

Várias ferramentas e tecnologias de automação estão sendo usadas atualmente para agilizar os processos de construção. No entanto, se a sua equipe não souber utilizar adequadamente essa tecnologia avançada, isso pode levar a atrasos. Pior ainda, ela pode até criar riscos ou acidentes em potencial. Para evitar isso, treine sua força de trabalho sobre os métodos mais recentes, protocolos de segurança e ferramentas que eles podem usar para aumentar a eficiência. Além disso, providencie tutoriais sobre o uso do software e da tecnologia mais recentes e incentive-os a se atualizarem com certificações de construção . Isso ajuda suas equipes a adquirir as habilidades essenciais para trabalhar de forma mais rápida e inteligente, evitando erros dispendiosos que podem aumentar os custos do projeto.

Compartilhamento em tempo real com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs permite que você crie um repositório de conhecimento compartilhável com POPs e aprendizados de projetos trabalhados anteriormente. Isso pode ser útil para que toda a equipe esteja na mesma página em relação a quaisquer informações e atualizações.

Conclusão: Mantenha as habilidades da equipe atualizadas

4. Priorizar a segurança no local de trabalho

Um local de trabalho seguro é um local de trabalho produtivo. Quando os protocolos de segurança são seguidos, há menos atrasos e sua equipe pode trabalhar de forma eficiente com menos interrupções.

Implemente um programa de segurança abrangente, realize inspeções regulares e considere o uso de tecnologia de segurança. Lembre-se de que proteger a sua equipe é a coisa certa a fazer e também ajuda a minimizar atrasos e interrupções e a manter o projeto no caminho certo.

Conclusão: Investir em medidas e programas de segurança

5. Aborde os possíveis problemas da cadeia de suprimentos com visão de futuro

Imagine organizar todos os recursos, o maquinário e a devida diligência para uma atividade crucial. No entanto, o material necessário não está disponível no último minuto. Frustrante, não é?

Essa é uma situação comum no setor de construção e a razão pela qual a maioria dos projetos não consegue cumprir seus cronogramas. Para evitar isso, implemente um gerenciamento de estoque inteligente e reabasteça ou reordene os itens que estão sendo usados.

Crie relacionamentos sólidos com seus fornecedores e informe-os com antecedência sobre suas necessidades. Isso o ajuda a antecipar possíveis problemas na cadeia de suprimentos e a manter seus projetos em andamento sem problemas.

Conclusão: Gerencie seu inventário e evite o colapso da cadeia de suprimentos

6. Use técnicas de construção modular e pré-fabricação

As estruturas tradicionais geralmente exigem muito trabalho pesado, incluindo a instalação de vigas de aço, materiais de construção no local, ajustes conforme necessário e a realização de cada processo em uma etapa de cada vez. Entretanto, as novas tecnologias podem tornar o processo de construção mais rápido e eficiente. Ao usar materiais de construção modulares ou pré-fabricados, você só precisa reunir todos os materiais e instalá-los no edifício.

Isso o ajuda a construir mais rápido, reduzir o desperdício e manter a qualidade geral do projeto de construção.

Conclusão: A construção modular é mais eficiente

7. Adote a automação para revolucionar os processos de construção

Poupe tempo e automatize tarefas com eficiência com a Automação do ClickUp

A automação pode acelerar os cronogramas de construção em margens incríveis. Se realizada adequadamente, a automação por meio de máquinas, ferramentas elétricas e sistemas avançados pode ajudá-lo a liberar sua força de trabalho para tarefas adicionais e mais importantes. Isso pode ajudar a acelerar o processo e garantir que seus funcionários não precisem trabalhar incansavelmente o tempo todo.

O software de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, também ajuda a automatizar tarefas repetitivas, como atualizações e outras, economizando um tempo valioso para você e para os líderes da sua equipe.

O tempo economizado pode então ser utilizado para levantamentos, inspeções e outros trabalhos cruciais, garantindo que você obtenha o melhor da automação e da experiência humana.

Conclusão: A automação economiza tempo, esforço e dinheiro

8. Defina metas de desempenho claras e mensuráveis

Criar um plano de projeto realista é a melhor maneira de evitar atrasos e minimizar os riscos. Os gerentes de projeto podem deixar de adicionar uma rede de segurança em seu plano na corrida para concluir os projetos em tempo recorde. Assim, se uma única tarefa for atrasada, isso cria um efeito dominó e as coisas começam a se complicar. Estabeleça metas (SMART) claras, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado para o orçamento, o cronograma e a qualidade. Também, acompanhe o progresso regularmente e ajustar conforme necessário. Metas claras mantêm todos focados e motivados, conduzindo seu projeto ao sucesso.

ClickUp Goals View com Advanced Tracking para garantir que todos os seus projetos de construção cumpram os prazos

Use Metas do ClickUp para garantir que você esteja em sintonia com as metas organizacionais e tenha à mão todos os pontos de dados, como progresso do projeto, scorecards semanais dos funcionários, ciclos de sprint, OKRs e outras informações importantes.

Conclusão: As metas SMART são vantajosas para todos

9. Simplifique os processos de construção para aumentar a eficiência

Além da automação e do aproveitamento das estratégias de construção da nova era, você também deve analisar e melhorar seus processos existentes. Avançado soluções de gerenciamento de projetos e recursos oferecem uma visão holística de sua organização. Você pode planejar projetos futuros e melhorar a eficiência da construção aprendendo com as coisas que deram errado e com os obstáculos que encontrou.

Use esses dados para padronizar práticas, modelar processos, minimizar o desperdício e incentivar a melhoria contínua. Isso o ajudará a aperfeiçoar seus processos de construção, garantindo que a operação seja executada sem problemas e forneça os resultados esperados dentro dos prazos planejados.

Com Modelos de gerenciamento de construção do ClickUp você pode começar rapidamente com seus planos de projeto de construção. Você pode:

Planejar e visualizar tudo, desde vendas até ciclos de vida de projetos

Alinhar a equipe e os recursos do empreiteiro para uma colaboração tranquila para realizar o trabalho

Acompanhar o progresso e as metas para garantir a entrega no prazo e dentro do orçamento

Modelos de construção fáceis de usar do ClickUp para ajudar você a começar

Conclusão: A padronização pode agregar valor

10. Aproveite uma ferramenta de gerenciamento de projetos de ponta a ponta para obter eficiência na construção

O setor de construção tem se apoiado cada vez mais em ferramentas digitais e softwares de gerenciamento de construção para manter o controle e gerenciar vários projetos de construção simultaneamente. Uma solução de gerenciamento de projetos o ajuda a planejar todas as suas atividades (planos, cronogramas, orçamentos, comunicação) em um único hub central.

O ClickUp ajuda a planejar, gerenciar e acompanhar projetos de construção, desde a pré-venda até o conceito e a entrega - tudo em um só lugar ClickUp é a ferramenta de produtividade e software de gerenciamento de projetos de construção que oferece uma solução completa para ajudá-lo a gerenciar todas as suas atividades de construção sem problemas. Seja no gerenciamento de tarefas, alocação de recursos, finanças, inventário, acompanhamento do progresso ou qualquer outro requisito, você pode usar essa solução para todas as suas necessidades. Pense nela como o seu centro de comando de construção, mantendo tudo organizado e acessível para o controle ideal do projeto.

Conclusão: Mantenha-se organizado e eficiente com o ClickUp Relacionado: Software de gerenciamento de projetos de construção para usuários de Mac

Hora de começar a construir - do jeito certo

Gerenciar um projeto de construção não é uma tarefa fácil; é preciso planejar, coordenar e executar cada atividade meticulosamente para garantir que o projeto seja entregue sem problemas. Como isso envolve vários processos, partes interessadas e blocos de construção, o software de gerenciamento de construção de ponto único pode ajudá-lo a rastrear métricas de desempenho, simplificar tarefas demoradas e melhorar a eficiência operacional.

Certifique-se de que todos estejam na mesma página usando este gráfico de Gantt de construção simples para acompanhar os marcos e entregar os projetos no prazo

Isso é exatamente o que Software de gerenciamento de projetos de construção ClickUp faz! Com fluxos de trabalho de construção integrados e o ClickUp modelos de construção para o acompanhamento de tarefas e recursos, você pode planejar, gerenciar e acompanhar todas as suas atividades de construção em um só lugar.

Em vez de tentar rastrear uma dúzia de atividades manualmente, basta criar tarefas no ClickUp com cronogramas, proprietários e outras informações. Use Gráficos de Gantt do ClickUp e Timeline View para acompanhar o progresso diário.

Os gráficos Gerente de projetos de IA também criará automaticamente atualizações de projetos, encontrará dependências e bloqueios, criará as subtarefas necessárias e o ajudará a manter tudo sob controle.

Os recursos avançados do ClickUp permitem que as empresas de construção aproveitem uma solução de ponta a ponta para melhorar a eficiência operacional e simplificar os processos. Comece hoje mesmo com uma avaliação gratuita para garantir que todos os seus projetos sejam entregues de forma econômica.

Perguntas frequentes

**1. O que é eficiência na construção?

A eficiência na construção, em termos simples, é a capacidade de uma empresa de concluir um projeto com o mínimo de esforço ou despesa desperdiçada de acordo com o prazo do projeto. Ela se concentra na otimização de recursos, na minimização de atrasos e no rastreamento de tempo, custo e recursos para atingir o equilíbrio perfeito de custo-benefício sem sacrificar a qualidade.

**2. Como você mede a eficiência da construção?

A eficiência da construção é a relação entre o resultado e a entrada em um projeto de construção. Ela é medida por meio de métricas críticas, como tempo de conclusão do projeto, variação orçamentária, produtividade e utilização de recursos, porcentagem de desperdício de material, taxa de incidentes de segurança e muito mais. Usando o ClickUp, você pode rastrear e definir métricas de clientes no painel do projeto para garantir que seus projetos de construção estejam sempre no caminho certo.

**3. O que é eficiência operacional na construção?

Eficiência operacional é a otimização de suas operações diárias de construção para maximizar a produtividade e a produção. Isso inclui aspectos como: