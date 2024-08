10 melhores certificações on-line em construção em 2024

A construção de ambientes construídos é um dos campos mais regulamentados e competitivos dos EUA, por um bom motivo. Os edifícios - escritórios, residências, shoppings ou serviços públicos, como estações ferroviárias e pontos de ônibus - devem ser resistentes, suportar condições climáticas extremas e ser seguros para todos, inclusive para pessoas com deficiências ou necessidades especiais.

Além disso, os edifícios não podem ser derrubados e reconstruídos rapidamente se algo der errado. Portanto, os requisitos de licença são rigorosos.

Entretanto, isso é apenas o começo. Para construir ambientes seguros e utilizáveis para o mundo em rápida evolução, os empreiteiros e técnicos devem demonstrar habilidades e confiabilidade. É nesse ponto que as certificações de construção ajudam.

Como as certificações de construção podem ajudar sua carreira?

Uma certificação de construção é a palavra escrita por uma autoridade competente de que você aprendeu e adquiriu habilidades específicas dentro da especialização escolhida. A autoridade emissora do certificado geralmente é uma organização comercial, agência governamental ou associação privada de especialistas em construção.

Uma certificação típica exige que você faça um curso, leia material, assista a vídeos e faça um exame. Depois de atender aos critérios para passar no exame, você será certificado como especialista nessa área. Isso pode impulsionar sua carreira de inúmeras maneiras.

Credibilidade

A conclusão das certificações de construção mais populares gera credibilidade entre os possíveis empregadores ou clientes, assegurando-lhes que você tem todas as bases cobertas.

Por exemplo, a certificação de negócios verdes estabelece imediatamente seu compromisso com a sustentabilidade. As certificações de construção podem ser ainda mais valiosas em licitações para projetos governamentais de grande escala.

Confiança

Desde a pandemia, temos visto o mundo evoluir rapidamente. Cada vez mais residências exigem espaços de trabalho dedicados. Os escritórios estão se transformando em locais de colaboração. Mesmo nas experiências mais físicas, como shows ou jogos, as ofertas digitais aumentaram.

Uma certificação relevante aumenta a confiança de que você pode evoluir com o tempo. Ela ajuda você a aprender e se adaptar rapidamente.

Rede

Os cursos on-line são uma ótima maneira de se relacionar com seus colegas em todo o país. Ao estudar juntos, você pode criar camaradagem e compartilhar conhecimentos que o manterão em boa posição a longo prazo.

Especialização

As certificações em áreas especializadas, como operação de guindastes ou gerenciamento financeiro do setor de construção, ajudam você a se destacar ao se candidatar a empregos. Algumas certificações de gerenciamento de projetos podem ser seu caminho para funções gerenciais/liderança.

Crescimento na carreira

Investir em aprendizado e certificação pode lhe proporcionar salários maiores e ajudá-lo a ser promovido mais rapidamente.

De fato

constata que os gerentes de construção com certificação LEED ganham cerca de 28% a mais do que o salário base médio.

Dependendo da sua localização, experiência, especialização, habilidades existentes e do tempo que você está disposto a dedicar ao aprendizado, é possível obter dezenas de certificações em construção.

Entretanto, nem todas as certificações são iguais. Portanto, selecionamos as dez melhores certificações de construção que o ajudarão a avançar em sua carreira.

10 certificações de construção para ajudar a avançar em sua carreira

Antes de entrarmos nas especificidades das funções, vamos explorar os programas gerais de certificação de gerenciamento de construção.

1. Gerente de Construção Certificado (CCM)

via

Manual do Candidato ao CCM

Essa certificação oferecida pela Construction Management Association of America (

CMAA

) tem o objetivo de validar suas credenciais em planejamento, projeto, construção e gerenciamento financeiro de projetos de construção.

Qualificação necessária: Para se qualificar como gerente de construção certificado, você precisa de um diploma de bacharel de quatro anos ou oito anos de experiência.

Custo: US$ 325-425 para a certificação. É necessário renovar sua certificação a cada três anos.

A CMAA também oferece os programas Certified Associate Construction Manager e Construction Manager In-Training para pessoas com menos experiência.

2. Construtor profissional certificado (CPC)

via

CPC II

O American Institute of Constructors (AIC) oferece o programa Certified Professional Contractor para empreiteiros estabelecidos com vários anos de experiência.

Além de várias áreas de gerenciamento de construção, como escopo de projetos, recrutamento, gerenciamento de recursos, controle de custos e gerenciamento de segurança, esse programa também se concentra em ética e profissionalismo.

Custo: US$ 575-675 para fazer o exame de certificação.

A AIC também oferece um

Empreiteiro Associado Certificado

Programa de nível I adequado para recém-formados.

3. Profissional financeiro certificado do setor de construção

Esse

certificação da Associação de Gerenciamento Financeiro da Construção

(CFMA) abrange oito domínios de conhecimento: contabilidade e relatórios, reconhecimento de receitas, orçamento, gerenciamento de riscos, tributação, RH, jurídico e TI.

Todos esses capítulos são personalizados para o setor de construção, diferenciando-o do profissional de finanças generalista.

Qualificação necessária: Para ser certificado, você deve ter um diploma de bacharel ou superior, 12 créditos de cursos relacionados a negócios e 4.000 horas de experiência total. Se você tiver um diploma de associado ou um diploma, precisará de horas adicionais de experiência apropriadas.

Custo: US$ 850 para candidatos iniciantes.

Com isso, vamos passar para um dos aspectos mais importantes do gerenciamento de construção: Saúde e segurança.

4. Programa de treinamento de alcance da OSHA

A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) do Departamento do Trabalho dos EUA oferece

programas de treinamento

personalizado para profissionais da construção. Esse programa enfoca a saúde e a segurança no local de trabalho, os perigos ocupacionais, os riscos potenciais e como reduzi-los.

Ele oferece duas variedades:

Uma sessão de 10 horas para trabalhadores iniciantes, que custa US$ 59,99

Uma sessão de 30 horas para encarregados, supervisores e diretores de segurança, que custa US$ 159,99

5. Gerente de segurança certificado: Construção (CSMC)

via

NASP

A NASP (National Association of Safety Professionals) oferece as competências e habilidades para ajudá-lo a se qualificar como um

líder em segurança no setor de construção

.

O currículo do curso abrange segurança no local de trabalho, metodologia de treinamento, interpretação de normas, elaboração de programas de segurança, prevenção de responsabilidades civis e criminais e gerenciamento de auditorias de segurança.

Em geral, o curso dura cerca de 40 horas e você tem seis meses para concluí-lo.

Custo: $1995. Você deve ser recertificado a cada três anos, o que custa $395.

6. Técnico em saúde e segurança na construção (CHST)

O Conselho de Profissionais de Segurança Certificados (BCSP) oferece o

Certificação CHST

a certificação CHST é uma certificação de segurança de trabalho, especialmente projetada em torno de atividades que evitam doenças e lesões na construção.

Qualificação necessária: Três anos de experiência em construção com "pelo menos 35% das principais funções de trabalho envolvendo práticas de segurança, saúde e meio ambiente" para se qualificar para essa certificação.

Custo: US$ 450-550 para fazer o exame. É necessário apresentar 20 pontos de recertificação a cada cinco anos.

O BCSP também oferece um

Supervisor de segurança treinado para construção

(STSC) para líderes, gerentes, supervisores e funcionários para os quais a segurança pode não ser a principal responsabilidade.

No setor de construção, várias funções especializadas exigem trabalhadores altamente qualificados. A certificação é uma ótima maneira de demonstrar habilidades e capacidades nessas áreas. Algumas das mais populares estão abaixo.

7. Exame de elevadores aéreos e de tesoura da OSHA

Se você é um operador de elevador em um canteiro de obras, este curso é para você. O exame

Curso de treinamento em elevadores aéreos e de tesoura da OSHA

oferece conscientização fundamental para os trabalhadores da construção civil sobre os tipos de elevadores, padrões de segurança aplicáveis, realização de inspeções e precauções específicas para evitar riscos comuns, como quedas ou eletrocussão.

Custo: US$ 49,95, com prazo de até 180 dias para conclusão.

Você também pode fazer esse curso em

Treinamento de capacete

.

8. Certificação de operador de guindaste

Os operadores de guindaste lidam com uma grande parte do manuseio e movimentação de cargas em qualquer canteiro de obras. É um trabalho complexo e sujeito a riscos. Uma certificação de operador de guindaste estabelece você como um especialista que pode iniciar o trabalho imediatamente.

A Comissão Nacional para a Certificação de Operadores de Guindaste oferece

28 designações de certificação diferentes

em 14 categorias. Algumas das principais certificações incluem Operador de guindaste móvel, Operador de guindaste de torre, Operador de torre de escavação, Sinaleiro, Rigger e Inspetor de guindaste.

Custo: Entre US$ 100 e US$ 400 cada, dependendo do modo de exame e dos módulos incluídos.

Além das especializações relacionadas a maquinário mencionadas acima, há também certificações técnicas, como a Técnico em Fundações de Concreto Residencial oferecido pelo American Concrete Institute.

9. Certificação LEED Green Associate

Uma prioridade crescente para as empresas de construção em todo o mundo é a sustentabilidade. A

Certificação LEED Green Associate

valida sua compreensão das práticas de construção ecológica e o prepara para o futuro da construção.

Ela mede seu conhecimento sobre o processo LEED, estratégias e padrões integrativos, localização e transporte, eficiência hídrica, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade ambiental interna, entorno do projeto e alcance público.

Custo: $350. Poderá haver custos adicionais com material de preparação para o exame e registro.

10. Profissional de Construção em Projetos de Ambiente Construído (PMI-CP)

Este

certificação

do Project Management Institute é personalizada para profissionais da construção. Ela inclui microcredenciais em comunicação de projetos de ambientes construídos, tecnologia e inovação, e gerenciamento de desempenho e materiais.

Também será necessário concluir quatro cursos de e-learning em gerenciamento de interface, ordens de alteração, riscos e planejamento de execução.

Qualificação necessária: Pelo menos três anos de experiência trabalhando em projetos de construção.

**Custo: US$ 500 para fazer o exame e quase US$ 5.000 para concluir todos os cursos de e-learning. Também é necessário renovar a certificação a cada três anos.

Mais ferramentas para equipes de construção

Sincronize os recursos da equipe e do empreiteiro, acompanhe o progresso e visualize os projetos com este modelo de gerenciamento de construção do ClickUp

Embora os avanços na tecnologia de construção tenham crescido a passos largos nas últimas décadas, o gerenciamento de informações não os acompanhou. O trabalho é feito em sistemas legados

software de gerenciamento de projetos de construção

ou ferramentas genéricas, como planilhas eletrônicas.

Muitos processos são manuais ou parcialmente digitalizados, o que afeta a eficiência geral da entrega do projeto.

Além das certificações acima, o domínio de uma ferramenta robusta como

ClickUp

o ClickUp, projetado especificamente para construção, o diferenciará de várias maneiras. Isso é válido para construtores que executam projetos ou empresas que

terceirizam sua construção para um fornecedor

.

Personalize fluxos de trabalho para suas equipes de construção

Não importa se você está construindo uma casa ou um complexo comercial de vários andares, divida o fluxo do processo em um fluxo de trabalho claro e habilitado para dependências, levando em conta todos os

restrições do projeto

.

Gerencie recursos, agende atividades e execute o planejamento de cenários em um gráfico de Gantt no ClickUp's

software ERP para construção

.

Utilizar

Modelos de projeto de gráfico de Gantt do ClickUp

para começar!

Certifique-se de que todos estejam na mesma página usando este simples

gráfico de Gantt de construção

para acompanhar os marcos e entregar os projetos no prazo

Simplificar processos complexos

Visualize as relações entre cada fase de seu projeto com o ClickUp Mind Maps

Se algum processo parecer ter muitas etapas ou envolver muitas pessoas, reúna todas elas para fazer um brainstorming sobre

Mapas mentais do ClickUp

. Adicione tudo a uma tela em branco, faça conexões, identifique dependências e adicione comentários para executar seu

metodologias de aprimoramento de processos

.

Gerenciar a carga de trabalho da equipe

Use o modelo de gerenciamento de construção do ClickUp para definir e alinhar

cronogramas de projetos

em uma visualização de calendário

Use o ClickUp como um

software de planejamento de construção

considerando a disponibilidade dos membros da equipe. Use a visualização de carga de trabalho para entender quem está fazendo o quê. Atribua tarefas com base na disponibilidade de cada um, sem o incômodo adicional de mensagens de ida e volta. Convide-os a sincronizar seus calendários para serem atualizados nos dias de férias, também automaticamente.

Fique por dentro das auditorias e inspeções

Use o recurso de listas de verificação do ClickUp para realizar auditorias em todos os departamentos de forma meticulosa. Você também pode configurá-las como metas a serem concluídas antes dos marcos correspondentes.

Se você estiver sujeito a auditorias externas, atribua acesso contínuo a contratados/agências governamentais.

Colaborar com equipes multifuncionais

Gerencie tarefas e projetos e colabore de forma eficiente com sua equipe usando o ClickUp

De gerentes externos a técnicos em campo, coloque todos na mesma página com o

Tarefas do ClickUp

. Atribua-as a usuários, adicione comentários, marque sua equipe e converse em tempo real no seu desktop ou em dispositivos móveis.

Controle o tempo e gerencie os orçamentos

Use o controle de tempo do ClickUp

software de controle de tempo

para registrar o tempo de cada tarefa/subtarefa. Você pode iniciar e parar o cronômetro ou adicionar tempo mais tarde, quando a tarefa estiver concluída.

Use os dados do módulo de controle de tempo para criar estimativas de esforço para projetos futuros. Converta os cálculos de tempo e esforço em orçamentos que você pode propor a líderes organizacionais ou clientes.

Experimente

Modelos de orçamento de projeto do ClickUp

para você começar.

Curadoria de recursos

Disponibilize todos os ativos e recursos em um só lugar no ClickUp Docs. Incorpore arquivos, defina SOPs e registre detalhes de cada atividade. Use o ClickUp como um

ferramenta de aprimoramento de processos

dando visibilidade clara de todo o contexto do projeto.

Comece agora mesmo com os modelos

Nunca usou um modelo moderno

ferramenta de gerenciamento de projetos

antes? Não se preocupe. A

Modelo de gerenciamento de construção do ClickUp

oferece a você um excelente trampolim.

Ele o ajuda a gerenciar todas as suas operações de construção em um só lugar com visualizações pré-criadas, status personalizados, campos personalizados, documentos e muito mais.

Reúna sua equipe de construção no ClickUp

Até mesmo os maiores projetos de construção são construídos tijolo por tijolo. Para garantir que cada tijolo seja eficiente, compatível, seguro e sustentável, você precisa de visibilidade granular e uma visão panorâmica.

O software de gerenciamento de construção do ClickUp foi projetado para oferecer aos construtores, técnicos e gerentes de projeto exatamente isso.

Com recursos robustos para relatórios em tempo real, colaboração, gerenciamento de projetos, compartilhamento de conhecimento, automações e muito mais, o ClickUp é a melhor ferramenta para começar com o pé direito. Além disso, você também pode otimizar as vendas, gerenciar empreiteiros e trabalhar com clientes em um só lugar. Experimente você mesmo. De graça.

.