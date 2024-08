10 melhores softwares ERP de construção para empresas de construção em 2024

No setor de construção de 2024, o gerenciamento e a integração eficazes são essenciais para o sucesso do projeto.

Isso não fica mais fácil com cronogramas de projetos e os orçamentos diminuem. É por isso que o setor de construção e os profissionais de gerenciamento de estoque estão sempre em busca do melhor software para gerenciamento de projetos e documentos, a fim de simplificar as operações e aumentar a produtividade.

É aí que o software ERP para construção se encaixa. O software ERP é uma solução inovadora que integra todos os aspectos de uma empresa de construção, do projeto ao gerenciamento financeiro, tudo em um único sistema.

Neste blog, vamos nos aprofundar na importância de um ERP para as empresas de construção, analisar seus principais benefícios e apresentar a você o software ERP indispensável disponível para o cenário da construção moderna.

Aqui está nossa lista dos 10 principais softwares de ERP para construção para operações simplificadas e colaboração em tempo real .

O que você deve procurar em um software ERP para construção?

Para os gerentes de empresas de construção que supervisionam projetos complexos com vários empreiteiros, o ERP para construção é como uma sala de controle principal.

É um local central a partir do qual você pode gerenciar todos os seus fluxos de trabalho, como gerenciamento de projetos, supervisão de gerenciamento financeiro, gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos, materiais, comunicações e colaboração.

Sincronize os recursos da equipe e do empreiteiro, acompanhe o progresso e visualize os projetos de construção com o ClickUp

Aqui estão alguns dos principais recursos que você deve procurar em um software ERP para construção:

Simplificado software de gerenciamento de projetos : Supervisionar projetos com eficiência do início ao fim

software de gerenciamento de projetos Supervisionar projetos com eficiência do início ao fim Supervisão financeira : Monitorar todos os aspectos financeiros, garantindo o cumprimento do orçamento

: Monitorar todos os aspectos financeiros, garantindo o cumprimento do orçamento Coordenação da cadeia de suprimentos : Gerenciar a aquisição de materiais e as entregas de forma eficaz

: Gerenciar a aquisição de materiais e as entregas de forma eficaz Rastreamento de equipamentos : Mantenha-se atualizado sobre a disponibilidade e o uso de equipamentos

: Mantenha-se atualizado sobre a disponibilidade e o uso de equipamentos Recursos de mobilidade : Acesse dados tanto no local quanto remotamente

: Acesse dados tanto no local quanto remotamente Comunicação em tempo real : Facilite a tomada rápida de decisões e a coordenação com as partes interessadas

: Facilite a tomada rápida de decisões e a coordenação com as partes interessadas Redução de erros : Sistemas que minimizam erros e descuidos

: Sistemas que minimizam erros e descuidos Ferramentas de colaboração aprimoradas: Promovem o trabalho em equipe entre diferentes equipes e contratados

Os 10 melhores softwares ERP para construção a serem usados em 2024

Este ano, as soluções de software ERP foram notáveis, ajudando os gerentes de construção a se manterem à frente em um ambiente tão dinâmico. Aqui, apresentamos a nata da safra: as 10 opções de software ERP de construção de destaque em 2024.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp Software de gerenciamento de projetos de construção ajuda você a fazer negócios! Ele é perfeitamente dimensionado para que sua empresa possa crescer, graças a usuários ilimitados, tarefas ilimitadas e nenhum limite para os recursos de gerenciamento de projetos que você pode usar.

Você pode usar o Map View para rastrear locais de trabalho, contar com a IA do ClickUp para ajudá-lo a revisar e revisar documentos e criar novos documentos rapidamente com a ajuda de todos os nossos modelos de gerenciamento de projetos .

Esses modelos ajudam a acelerar seu fluxo de trabalho, calculando automaticamente itens como custos, estimativas de materiais e inventário à medida que você insere dados. Em seguida, você pode trocar o chapéu de contabilidade pelo chapéu de vendas com os recursos flexíveis de CRM do ClickUp criados para gerenciar os relacionamentos com os clientes.

Você é fã de Software de gráfico de Gantt ? Você vai adorar Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp que torna a colaboração, o controle de dependências e a priorização mais produtivos e eficientes. Você também pode dar uma olhada no Modelo de declaração de trabalho Bom ferramentas de colaboração empresarial e software de gerenciamento de projetos empresariais fazem toda a diferença. O Plano ClickUp Enterprise oferece alguns dos melhores ferramentas de colaboração empresarial no planeta.

Se estiver procurando o software ERP de construção da melhor qualidade com recursos ilimitados que possam ajudá-lo a gerenciar projetos de construção com sucesso, o ClickUp é nossa principal recomendação

Melhores recursos do ClickUp

Tudo no software do ClickUp é altamente personalizável, desde o status do projeto até as categorias de produtos

Adicione modelos para incorporar gerenciamento de relacionamento com o cliente, projeto arquitetônico, atas de reunião e muito mais

Colabore com sua equipe de qualquer lugar ou gerencie seus projetos off-line quando estiver fora do alcance do celular

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel não tem visualização de tabela (mas isso será feito em breve!)

A suíte de gerenciamento de projetos pode ser esmagadora para algumas pessoas do setor de construção, acostumadas a um sistema ERM mais simples

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: complemento de US$ 5 para qualquer plano pago

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.566 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.566 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.775+ avaliações)

2. Profissional de SAP Business One

Via SAP O SAP Business One Professional foi projetado para ajudar os gerentes de construção a colaborar, reduzir os riscos e executar com eficiência.

A SAP oferece uma ampla gama de recursos para ajudar empresas e construtoras a gerenciar suas finanças, operações e relacionamentos com clientes. Os gerentes de construção adoram a capacidade da SAP de ajudá-los a melhorar o planejamento e a execução de projetos para que possam reduzir custos e melhorar suas margens.

Ao centralizar todas as suas operações em um só lugar, você pode aumentar a colaboração e a comunicação da sua equipe para que todos estejam sempre na mesma página.

Para quem trabalha com planejamento de recursos empresariais e gestão financeira para empresas de construção, a SAP pode ser a solução para aumentar a eficiência, a produtividade e a lucratividade.

Melhores recursos do SAP Business One Professional

Fácil de se conectar ao seu alvo e obter uma resposta em tempo real

Oferece um ambiente estável e confiável para as empresas de construção trabalharem

Todas as necessidades de construção são fornecidas em um único espaço com o sistema ERP

Limitações do SAP Business One Professional

Alguns usuários gostariam de ver velocidades mais rápidas no sistema ERP

Alguns usuários prefeririam uma interface mais intuitiva

Preços do SAP Business One Professional

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o SAP Business One Professional

G2 : 4.6/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.3/5 (274+ avaliações)

3. Procore

Via Procore O software de gerenciamento de construção da Procore oferece acessibilidade perfeita para empresas em todo o mundo. A Procore não se limita a gerenciar tarefas, ela quer transformar a maneira como as empresas de construção operam.

As ferramentas dinâmicas de gerenciamento de projetos da Procore o diferenciam de outros softwares de ERP para construção. Ele apresenta recursos avançados de agendamento que podem lidar com projetos complexos com prioridades variáveis e mudanças imprevistas.

Ele também facilita o controle do seu orçamento enquanto você navega por todas essas mudanças, graças às ferramentas robustas de contabilidade e aos recursos eficientes de gerenciamento de documentos.

Use a Procore para colaborar com os clientes e a equipe por meio de bate-papo e videoconferência.

Com a Procore, os gerentes de todo o setor de construção têm um aliado para simplificar as operações, promover a colaboração em equipe e levar a produtividade a níveis sem precedentes. 🏗️

Melhores recursos do Procore

Excelente suporte ao cliente

Integração e treinamento úteis (para que sua empresa de TI não tenha que fazer o treinamento)

Visão geral e status atualizados de todos os elementos do projeto a qualquer momento (ou seja, gerenciamento de inventário, planejamento de recursos empresariais, gerenciamento de documentos e gerenciamento financeiro)

Limitações da Procore

A ferramenta de licitação precisa ser aprimorada em comparação com outras soluções de sistema ERP desta lista

Não é possível sincronizar projetos manualmente em tempo real

Algumas de suas informações em nível de empresa não estão disponíveis na versão móvel

Preços da Procore

Entre em contato para obter preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Procore

G2 : 4.6/5 (mais de 2.009 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.009 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.644 avaliações)

4. Acumatica

via Acumatica O Acumatica é um software ERP para construção que combina a mais recente inteligência de negócios com a funcionalidade do mundo real.

Esteja você no campo ou atrás de uma mesa, a Acumatica pode ajudar a manter seus projetos de construção funcionando sem problemas.

Use painéis de controle em tempo real, baseados em funções, para acesso instantâneo aos dados. Em seguida, acione os recursos avançados de IA e aprendizado de máquina da Acumatica para processar todos esses dados e automatizar a tomada de decisões com base em suas descobertas.

Por exemplo, há módulos para suas finanças, folha de pagamento, estoque, necessidades de gerenciamento de projetos e muito mais. Cada um deles oferece diferentes fluxos de trabalho automatizados e ferramentas baseadas em IA.

A Acumatica enfatiza a conexão em tempo real, preenchendo a lacuna entre trabalhadores de campo, pessoal de escritório e equipes remotas. Enquanto isso, suas ferramentas de gerenciamento de documentos mantêm todas essas partes móveis operando com potência total sem toda a dor de cabeça da papelada.

Com a Acumatica, as empresas desfrutam de visibilidade e controle inigualáveis. Os usuários têm acesso na nuvem a detalhes vitais do projeto a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo.

Melhores recursos do Acumatica

Acessível de qualquer dispositivo para que você possa trabalhar de qualquer lugar

Escala bem à medida que sua empresa cresce para qualquer tamanho

Excelente gerenciamento financeiro

Limitações do Acumatica

Necessita de uma entrada significativa do usuário para gerar dados importantes

Não possui recursos básicos de relatório, portanto, às vezes é difícil acessar as informações

Alguns revisores acham que o programa precisa de mais desenvolvimento para atender às necessidades cotidianas

Preços da Acumatica

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Acumatica

G2 : 4.4/5 819+ avaliações)

: 4.4/5 819+ avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 92 avaliações)

5. Sage

Via Sage A Sage oferece uma solução abrangente e personalizada para o setor de construção.

A Sage oferece funcionalidade e eficiência nas principais áreas de gerenciamento de construção. Você pode monitorar os custos do projeto, acompanhar os cronogramas e alocar recursos com suas ferramentas de gerenciamento de projetos.

O sistema ERP lida com faturas, pagamentos e orçamentos com a mesma facilidade com que permite acompanhar os níveis de estoque, os movimentos da cadeia de suprimentos e o fornecimento de materiais.

Com as ferramentas de colaboração e gerenciamento de documentos da Sage, você pode armazenar seus contratos, desenhos arquitetônicos e especificações de projetos no mesmo lugar e permitir o acesso seguro a todas essas informações com base em funções. Você e sua equipe podem colaborar com todos esses dados em tempo real com os recursos de bate-papo e chamada de vídeo.

O software promete maior eficiência operacional, insights de tomada de decisões em tempo real, economia de custos por meio da automação, conformidade simplificada com o setor e adaptabilidade a vários requisitos comerciais.

Para as empresas de construção que priorizam a eficiência e a clareza, o software Sage Construction é uma opção robusta.

Melhores recursos do Sage

Muito personalizável quando se trata de diferentes tipos de codificação

A maioria das pessoas leva um tempo significativo para dominar o software

Dados impressionantes de gerenciamento financeiro em tempo real no sistema ERP

Limitações do Sage

Recursos limitados no aplicativo móvel

Pode ser caro para algumas empresas de construção

Pode ser desnecessariamente complexo, exigindo mais investimento de tempo do que alguns acham que deveria

Preços da Sage

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Sage

G2 : 4.3/5 (mais de 2.581 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 2.581 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 385 avaliações)

6. Microsoft Dynamics 365 Business Central

via Microsoft Dynamics 365 Business Central Vá além do gerenciamento de negócios tradicional com o Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ele não apenas atende a empresas de todos os espectros com soluções personalizadas, mas também apresenta insights avançados orientados por IA para previsão e gerenciamento de riscos.

Seu painel interativo facilita as transições suaves, desde o gerenciamento de leads até a supervisão de detalhes intrincados do projeto.

Além disso, seu recurso inato de verificação de conformidade garante que os padrões do setor sejam atendidos sem problemas, protegendo os interesses comerciais em todas as regiões.

Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365 Business Central

Software de nível básico e fácil de usar para gerenciamento de inventário e processos de negócios

Equipe do MS Office sempre disponível para ajudar com problemas

Ampla gama de ferramentas e funcionalidades no sistema ERP

Limitações do Microsoft Dynamics 365 Business Central

Não pode se integrar com alguns sistemas da empresa

Os revisores relatam que o aplicativo móvel pode apresentar bugs e ser lento

Pode não ser uma solução pronta para a maioria das empresas de gerenciamento de construção

Preços do Microsoft Dynamics 365 Business Central

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Microsoft Dynamics 365 Business Central

G2 : 3.8/5 (mais de 553 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 553 avaliações) Capítulo: N/A

7. Oracle Fusion Cloud

Via Oráculo Leve suas operações de construção para o próximo nível com o Oracle Fusion Cloud.

Em seu núcleo está a Smart Construction Platform, projetada para ampliar a eficiência e aumentar a lucratividade dos projetos. Com um design centrado no usuário, ela garante que até as tarefas mais complexas sejam navegadas com facilidade.

Sua análise preditiva integrada oferece insights em tempo real, garantindo que você esteja sempre à frente dos possíveis desafios, tornando-a uma parceira indispensável para construtoras e empresas em crescimento.

Melhores recursos do Oracle Fusion Cloud

Recursos de rastreamento e localização fáceis de usar

Compatível com planilhas

Sistema ERP robusto que se integra bem a outros produtos Oracle Fusion

Limitações do Oracle Fusion Cloud

A configuração é demorada e pode não ser um bom investimento para pequenas empresas que lidam com vários projetos

Alguns revisores relatam que é lento e incômodo

Não permite modificações, o que pode prejudicar alguns processos de negócios

Preços do Oracle Fusion Cloud

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Oracle Fusion Cloud

G2 : 4.1/5 (296+ avaliações)

: 4.1/5 (296+ avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 53 avaliações)

8. PENTA

via PENTA Descubra uma abordagem abrangente para a construção com o PENTA. Essa solução integrada não oferece apenas consolidação; ela reimagina os processos de construção.

Do gerenciamento meticuloso da mão de obra à análise acionável, a PENTA tem tudo o que você precisa. E para aqueles momentos em movimento? Seu software de campo móvel garante que você esteja conectado, informado e decidido, não importa onde esteja.

Melhores recursos do PENTA

Às vezes, demora para ser atualizado com a tecnologia mais recente

Permite que seu departamento de TI crie relatórios facilmente

Recursos e funções financeiras excepcionais

limitações do #### PENTA

Pode ser difícil para pessoas que não estão acostumadas a usar a tecnologia ERP

Vários revisores mencionam a dificuldade de integração do software

Curva de aprendizado acentuada que impede que pessoas-chave, como as partes interessadas, o utilizem

PENTA preços

Entre em contato para obter preços

PENTA ratings and reviews

G2 : 3.5/5 (mais de 10 avaliações)

: 3.5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 32 avaliações)

9. Ponto de vista

via Ponto de vista Em uma época em que a colaboração em tempo real é fundamental, o Viewpoint se destaca como um farol para o gerenciamento simplificado da construção. Seu ponto de venda exclusivo? Uma suíte de comunicação integrada que não apenas permite o compartilhamento de documentos, mas também promove interações em tempo real por meio de bate-papo e vídeo.

Não há mais decisões atrasadas ou diretrizes mal compreendidas. Com o Viewpoint, você garante que todos estejam na mesma página, literal e figurativamente.

Melhores recursos do Viewpoint

Armazene documentos, desenhos e imagens

Acesso de segurança em vários níveis aos participantes do projeto

As funções de contabilidade são fáceis de usar, com excelente recuperação de dados

Limitações do Viewpoint

A falta de alguns recursos importantes faz com que muitos usuários solicitem funções atualizadas

Cada usuário precisa de sua própria licença, o que pode dificultar a colaboração

Menos personalização disponível do que outras opções

Preços do Viewpoint

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Viewpoint

G2 : 4.4/5 (mais de 11 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 11 avaliações) Capterra: 3.9/5 (mais de 400 avaliações)

10. Equipe vermelha

via Equipe vermelha Para empreiteiras que almejam o céu, o RedTeam é o ajudante que você não sabia que precisava. Além de suas funcionalidades primárias de gerenciamento de construção, o RedTeam ERP é um ecossistema projetado para capacitar.

Ele oferece ferramentas inigualáveis para a tomada de decisões, orientadas por dados e percepções em tempo real.

Quer você seja um empreiteiro geral comercial experiente ou um subempreiteiro emergente, o RedTeam garante que você esteja equipado, eficiente e em constante evolução.

Melhores recursos do RedTeam

O atendimento ao cliente, incluindo TI, é consistentemente excelente

Torna o processo de faturamento suave e claro

Consolida vários documentos para todas as fases do fluxo de trabalho da construção

Limitações do RedTeam

Não funciona da melhor maneira possível em iPhones

Bugs e falhas ocasionais no programa, mas são resolvidos rapidamente

Preços do RedTeam

RedTeam Go: $450/mês por usuário

$450/mês por usuário Bidding: $165/mês por usuário

Avaliações e resenhas do RedTeam

G2 : 4.3/5 (82+ avaliações)

: 4.3/5 (82+ avaliações) Capterra: 4.3/5 (109+ avaliações)

ClickUp é o software de construção criado especificamente para suas necessidades

A seleção do software ERP de construção correto pode aumentar seus lucros e ajudá-lo a cultivar clientes e funcionários satisfeitos.

Quer dar um passo à frente? Se quiser dar um passo adiante em seu gerenciamento de construção, implemente um sólido plano de contingência , reavaliar eficiências de processo e familiarize-se com Ferramentas de IA para construção .

Seja na comunicação em tempo real, na supervisão financeira ou no gerenciamento da cadeia de suprimentos, o ClickUp está revolucionando a forma como as empresas de construção operam.

Está pensando em mudar de rumo ou está apenas começando? O ClickUp oferece ferramentas robustas de gerenciamento de construção que se adaptam às suas necessidades. Mergulhe no ClickUp hoje mesmo e capacite sua empresa de construção com soluções de software de primeira linha.