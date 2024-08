10 Software de gerenciamento de construção para pequenas empresas em 2024

O software certo faz toda a diferença quando se trata da capacidade dos membros da sua equipe de se concentrarem em suas funções, simplificarem tarefas simples e gerenciarem seu tempo. Isso é especialmente verdadeiro no setor de construção, onde é fundamental otimizar os talentos da sua equipe em projetos de construção no campo.

Existem inúmeras ferramentas para ajudar nesse desafio, mas muitas são projetadas para grandes corporações com grandes recursos financeiros. A solução? Construção software de gerenciamento de projetos criado com as pequenas empresas em mente. Uma ferramenta igualmente poderosa que é adaptada às suas necessidades, metas e orçamento.

Para ajudá-lo a obter os melhores resultados mais rapidamente, compilamos uma lista das melhores soluções para pequenas empresas em busca do software certo de gerenciamento de projetos de construção. Compararemos os principais recursos, as limitações, os preços, as análises e muito mais para ajudá-lo a tomar a decisão mais informada para as necessidades de sua pequena empresa. 🧰

O que é um software de gerenciamento de construção para pequenas empresas?

Software de gerenciamento de construção é qualquer ferramenta ou aplicativo que permite que as equipes entendam suas metas, cronogramas, prazos e requisitos. Esses aplicativos usam recursos populares de gerenciamento de projetos (que talvez você já conheça e adore) para garantir que as equipes tenham o orçamento, os recursos e os materiais corretos prontos.

As melhores ferramentas de gerenciamento de construção oferecem aos gerentes de projeto um local colaborativo para trabalhar quando estão em trânsito - uma plataforma on-line para supervisionar seus processos de negócios, segurança, orçamentos, relatórios e comunicação com o cliente. A adoção desse software deve facilitar significativamente a vida profissional do gerente de projetos de construção e ser a solução mais eficaz para simplificar os processos e otimizar os fluxos de trabalho para melhorar a experiência geral da equipe e do cliente.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de construção para pequenas empresas?

Há muitas opções para escolher quando se trata de software de gerenciamento de projetos de construção - mesmo para pequenas empresas. Algumas ferramentas são altamente personalizáveis e podem se alinhar a qualquer projeto de construção, enquanto outras são adaptadas a uma finalidade ou necessidade comercial específica, como software de gerenciamento de pedidos ou software de controle de tempo de construção .

Ao comparar as diferentes opções, considere:

Recursos principais : A ferramenta de software tem os recursos certos? Ela vai além de suas expectativas?

A ferramenta de software tem os recursos certos? Ela vai além de suas expectativas? Funcionalidade : Ela atende à finalidade de que você precisa, comogerenciamento de compras ouprogramação de fabricação?

Ela atende à finalidade de que você precisa, comogerenciamento de compras ouprogramação de fabricação? Visualizações: Você pode visualizar e organizar seus projetos da forma como trabalha melhor?

Você pode visualizar e organizar seus projetos da forma como trabalha melhor? Personalização: Você pode personalizar o software para atender às suas necessidades?

Você pode personalizar o software para atender às suas necessidades? Facilidade de uso: É um software fácil de usar? Toda a sua equipe poderia aprendê-lo rapidamente?

É um software fácil de usar? Toda a sua equipe poderia aprendê-lo rapidamente? Preço : O software é acessível? O custo se torna proibitivo à medida que você aumenta?

O software é acessível? O custo se torna proibitivo à medida que você aumenta? Suporte: É possível entrar em contato com a equipe de suporte facilmente quando necessário?

É possível entrar em contato com a equipe de suporte facilmente quando necessário? Classificações e avaliações: O que os outros usuários dizem sobre a experiência com o produto?

É provável que suas necessidades sejam tão exclusivas quanto sua empresa, portanto, dedique algum tempo para considerar o que você realmente precisa para encontrar o software mais relevante para você.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de construção para pequenas empresas a serem usados em 2024

Para as pequenas empresas, encontrar o melhor software de gerenciamento de construção é essencial se você quiser se manter organizado, gerenciar riscos e atender seus clientes da melhor maneira possível. Para ajudá-lo a encontrar a ferramenta certa para o trabalho, aqui está nossa lista dos melhores softwares de construção para pequenas empresas em 2024.

Veja as mais de 15 visualizações do ClickUp para personalizar o fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é a melhor solução completa gerenciamento de projetos o ClickUp é a ferramenta em que as equipes de construção confiam para colaborar, organizar, planejar e executar trabalhos de qualquer tipo, independentemente do tamanho da equipe ou do orçamento. Com um rico conjunto de recursos e mais de 15 maneiras de visualizar seus fluxos de trabalho, o ClickUp é a solução ideal para gerenciamento de construção equipes que lidam com cronogramas apertados, várias remessas, empreiteiras, clientes e muito mais.

Entre essas exibições dinâmicas, você encontrará as exibições Gantt, Timeline, Calendar e Workload - perfeitas para gerentes de projetos de construção que priorizam marcos importantes e metas e, ao mesmo tempo, equilibrar os itens de ação da equipe. Além disso, as equipes em campo podem contar com os recursos exclusivos do ClickUp Visualização do mapa para gerenciar tarefas específicas do local e ver todos os seus locais de trabalho em um relance.

Você também pode criar estimativas, pedidos de compra e cronogramas para cada projeto com cálculos em Campos personalizados . Inclua até mesmo detalhes como orçamentos, localizações de obras e detalhes de subcontratados, para que você possa filtrar, agrupar e gerar relatórios sobre seu trabalho.

Para começar a usar o ClickUp ainda mais rapidamente, navegue em sua vasta biblioteca de modelos e escolha entre mais de 1.000 ativos pré-criados para qualquer caso de uso, incluindo vários modelos de plano de desenvolvimento e o Modelo de gerenciamento de projetos de construção .

melhores recursos do #### ClickUp

Crie fluxos de trabalho personalizados para seus processos e projetos de construção

Gerencie o tempo e as tarefas de empreiteiros gerais, empreiteiros especializados e membros da equipe

Revisar e anotar envios, solicitações de informações (RFIs), desenhos e decolagens

Use a visualização Board e a visualização Calendar para tornar o ClickUp sua ferramenta definitivasoftware de programação de construção para acompanhar o andamento do projeto

Crie um banco de dados de CRM de seus clientes e parceiros de projeto

Gerencie seu pipeline de vendas com fluxos de trabalho fáceis de personalizar

Simplifiquegerenciamento de tarefas no mesmo local que seumetas do projeto e recursos

Melhorar a comunicação da equipe entre o campo e o escritório

Criar e compartilharDocumentos do ClickUp e arquivos com os membros da equipe

Use filtros para manter-se atualizado sobre a atividade da tarefa e as alterações de status

Limitações do ClickUp

Pode haver um pouco de curva de aprendizado ao se ajustar a tantos recursos importantes

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.800+ avaliações)

2. CoConstruct

via CoConstruct CoConstruct é uma construção ferramenta de gerenciamento de projetos projetada especialmente para construtores e reformadores de casas. Equipes e proprietários de empresas individuais podem usar a ferramenta para organizar projetos, comunicar-se com clientes e parceiros e gerenciar suas operações em um só lugar. ✅

Melhores recursos do CoConstruct

Crie e gerencie projetos de construção com um sistema simplificado de planejamento de projetos

Acompanhe os projetos do início ao fim com listas de tarefas e cronogramas

Gerencie perfeitamente os preços de trabalhos com preço fixo e com livro aberto

Gerenciar planilhas de horas e faturar diretamente os clientes

Limitações do CoConstruct

O CoConstruct foi projetado para equipes de construção de casas, portanto, outros tipos de equipes de construção podem preferir uma ferramenta diferente

Alguns usuários sugerem que é difícil exportar dados para usar em outras ferramentas de software

Preços do CoConstruct

Essencial: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Avançado: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Completo: Entre em contato para obter preços

CoConstruct avaliações e comentários

G2: 4/5 (mais de 20 avaliações)

4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

3. Encarregado de empreiteira

via Encarregado de empreiteira O Contractor Foreman se autodenomina o "número 1 para empreiteiros" que procuram um software de gerenciamento de negócios acessível e fácil de usar. As equipes podem usar esse software de gerenciamento de projetos de construção para gerenciamento de projetos, finanças, pessoas, recursos e documentos. 📝

melhores recursos do #### Contractor Foreman

Supervisione projetos com linhas do tempo, cronogramas e gráficos de Gantt

Gerar estimativas e enviar faturas aos clientes

Gerenciar contratos e comunicação com subcontratados e parceiros

Organizar arquivos, fotos e registros de equipamentos

Limitações do encarregado da empreiteira

Alguns usuários relatam dificuldades para usar o software em navegadores como o Safari

De acordo com alguns clientes, o software pode ser muito complicado para novos usuários e para trabalhadores autônomos da construção civil

Preços do Contractor Foreman

Basic: US$ 49/mês para um usuário

US$ 49/mês para um usuário Standard: US$ 79/mês para três usuários

US$ 79/mês para três usuários Plus: $125/mês para oito usuários

$125/mês para oito usuários Pro: $166/mês para 15 usuários

$166/mês para 15 usuários Ilimitado: $249/mês para usuários ilimitados

Contractor Foreman classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

4. Procore

via Procore O Procore é um software de gerenciamento de projetos de construção criado para facilitar o gerenciamento de projetos pelas equipes, minimizar os riscos e entregar projetos bem-sucedidos. A ferramenta combina gerenciamento financeiro e de projetos com recursos de qualidade e segurança, para que você possa gerenciar os riscos no mesmo lugar. ⚒️

Melhores recursos do Procore

Organize equipes de projeto no local e fora dele com gerenciamento de projetos fácil de usar

Use dados em tempo real para monitorar e reduzir riscos

Obtenha uma visão geral dos dados financeiros atuais e gere relatórios

Entenda o quadro completo de um projeto com registros de informações

Limitações da Procore

Os planos de preços não são listados publicamente, portanto, é difícil comparar inicialmente o valor com outras opções que você está considerando

Alguns usuários sugerem que a forma como as configurações são gerenciadas pode ser confusa

Preços da Procore

Entre em contato para obter preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Procore

G2: 4,6/5 (mais de 2.100 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2.600 avaliações)

5. Autodesk Build

via Construção da Autodesk O Autodesk Build é uma ferramenta de software de gerenciamento de projetos de construção projetada para criar fluxos de trabalho mais simplificados entre o escritório e o campo. As equipes de projeto podem usar a ferramenta para gerenciar projetos, garantia de qualidade, segurança e risco, e orçamentos e custos. 👷

Melhores recursos do Autodesk Build

Veja as últimascronogramas de projetos para evitar falhas de comunicação e erros

Use exibições personalizadas para criar filtros e ver apenas as tarefas mais relevantes

Rastreie problemas, alterações e resoluções com recursos integrados de gerenciamento de qualidade

Monitore os custos em tempo real em relação ao seu escopo inicial, vinculando os dados de campo aos seus orçamentos

Limitações do Autodesk Build

A configuração de projetos e a atribuição de direitos e opções de usuário podem ser complicadas, de acordo com alguns clientes

Alguns usuários relatam que o aprendizado do software pode levar algum tempo, especialmente para aqueles que não estão acostumados com esse tipo de software

Preços do Autodesk Build

550 folhas: US$ 495/ano

US$ 495/ano 5.000 folhas: US$ 870/ano

US$ 870/ano Planilhas ilimitadas: US$ 1.625/ano

US$ 1.625/ano Usuários ilimitados: Entre em contato para obter preços

Autodesk Build avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Tendência de construção

via Tendência de construção O Buildertrend é uma plataforma de software de gerenciamento de construção para equipes comerciais, empreiteiros, construtores de casas e reformadores. A ferramenta de software foi projetada para simplificar e organizar projetos e processos, para que os empreiteiros possam se concentrar em suas funções. 🏠

Melhores recursos do Buildertrend

Supervisione projetos e acompanhe o progresso com o agendamento de projetos incorporado

Entenda o que está acontecendo com os registros diários

Acompanhe suas ordens de alteração, seleções e faturas em um só lugar

Simplifique e centralizecomunicações com o cliente com um portal do cliente dedicado

Limitações do Buildertrend

Alguns usuários relatam frustração com o recurso de controle de tempo, especialmente em dispositivos móveis

Pode haver uma curva de aprendizado acentuada, e os usuários relatam que é preciso se adaptar a atualizações frequentes

Preços do Buildertrend

Essencial: US$ 99 no primeiro mês, depois US$ 399/mês

US$ 99 no primeiro mês, depois US$ 399/mês Avançado: US$ 399 no primeiro mês e, depois, US$ 699/mês

US$ 399 no primeiro mês e, depois, US$ 699/mês Completo: US$ 699 no primeiro mês e, depois, US$ 999/mês

Buildertrend avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

7. Flutuação

via Flutuação O Float é um sistema de gerenciamento de recursos e software de planejamento da força de trabalho ferramenta que facilita às equipes o planejamento da capacidade e a programação do trabalho. O software combina gerenciamento de pessoas e de projetos em uma única interface, oferecendo aos gerentes uma visão geral das tarefas, orçamentos, fases do projeto, horas de trabalho e capacidade. 🌻

melhores recursos do #### Float

Organize projetos com marcos, fases e dependências

Usar a previsão de capacidade para identificar possíveis desafios

Monitore os gastos comparados e reais em projetos de construção

Registre planilhas de horas e acompanhe as horas de trabalho dos membros da sua equipe

Limitações de flutuação

O Float não foi projetado especificamente para equipes de construção, embora possa ser uma ferramenta útil para elas

Alguns usuários relatam que o aplicativo móvel não é tão fácil de usar quanto a versão baseada em navegador

Preços do Float

Inicial: US$ 7,50/mês por usuário

US$ 7,50/mês por usuário Pro: $12,50/mês por usuário

$12,50/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Float avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

8. Equipe vermelha

via Equipe vermelha O RedTeam é um software de gerenciamento de projetos de construção que oferece várias ferramentas de software, incluindo o Fieldlens para colaboração em campo em tempo real, o RedTeam Go para gerenciamento de projetos e o RedTeam Flex para gerenciamento de construção. Juntas, essas ferramentas permitem que as equipes de construção organizem projetos, finanças, trabalho de campo e relatórios. 📊

Melhores recursos do RedTeam

Mova todos os seus dados para um único local para facilitar o gerenciamento de projetos

Crie processos repetíveis para reduzir a oportunidade de riscos

Automatize mais de 100 tarefas com a automação integrada

Compartilhe relatórios e atualizações financeiras com os clientes de forma fácil de usar

Limitações do RedTeam

Pode haver uma curva de aprendizado durante a adaptação ao software, de acordo com alguns usuários

Alguns clientes relataram servidores lentos e problemas de congelamento durante a edição

Preços do RedTeam

RedTeam Fieldlens: A partir de US$ 39/mês por usuário

A partir de US$ 39/mês por usuário RedTeam Go: A partir de US$ 450/mês para usuários ilimitados

A partir de US$ 450/mês para usuários ilimitados RedTeam Flex: A partir de US$ 450/mês para usuários ilimitados

Avaliações e resenhas do RedTeam

G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

4,3/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

9. Sage 300 Construction and Real Estate

via Sábio O Sage 300 Construction and Real Estate é uma ferramenta de software de contabilidade e gerenciamento de negócios completa que combina finanças, operações de serviço e gerenciamento de projetos. Os profissionais da construção podem usar o software para supervisionar todo o processo de construção juntamente com o gerenciamento financeiro. 📈

Melhores recursos do Sage 300 Construction and Real Estate

Controle atribuições, ordens de serviço, cotações, equipamentos e histórico do local

Organizar documentos e eliminar o uso de papel

Use os recursos de gerenciamento de projetos para identificar problemas e gerenciar riscos

Simplifique as operações de serviço para proporcionar uma melhor experiência ao cliente

Limitações do Sage 300 Construction and Real Estate

Alguns usuários sugerem que as opções de relatórios do software são limitadas e difíceis de personalizar

O sistema pode ser pouco intuitivo e difícil de navegar, segundo alguns usuários

Preços do Sage 300 Construction and Real Estate

Entre em contato para obter preços

Sage 300 Construction and Real Estate ratings and reviews

G2: 3,5/5 (mais de 30 avaliações)

3,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 500 avaliações)

10. Fio de campo

via Fio de campo O Fieldwire é uma solução de gerenciamento de construção específica para o gerenciamento de canteiros de obras. As empresas de construção podem usar o software para coordenar os membros da equipe, atribuir tarefas, acompanhar o desempenho e reduzir os riscos envolvidos no local. 🏗️

Melhores recursos do Fieldwire

Mantenha as equipes no local e no escritório em sincronia com um sistema central

Crie cronogramas de trabalho e atribua tarefas aos membros da equipe

Acompanhe qual membro da equipe trabalhou em tarefas ou locais de trabalho específicos

Crie e envie relatórios personalizados que incluam todos os detalhes de seu projeto

Limitações do Fieldwire

O Fieldwire foi projetado para gerenciamento de canteiros de obras, portanto, as equipes se beneficiariam de um sistema de gerenciamento de projetos mais geral em outro lugar

Alguns usuários gostariam que fosse mais fácil compilar relatórios semanais sobre locais de trabalho e projetos

Preços do Fieldwire

Gratuito

Pro: $54/mês por usuário

$54/mês por usuário Business: $74/mês por usuário

$74/mês por usuário Business Plus: $89/mês por usuário

Fieldwire avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

Gerencie seus projetos de forma mais eficaz com essas ferramentas de software de gerenciamento de construção

Nesta lista, há a ferramenta ideal para cada equipe de construção, seja para gerenciar riscos nos canteiros de obras ou para coordenar os membros e recursos da sua equipe em um local central. Há também muitas opções de software tudo em um que otimizam todo o ciclo de vida do projeto.

Como um dos principais ferramentas de gerenciamento de projetos para equipes de todos os setores, o ClickUp é a nossa principal opção. Seus recursos são totalmente personalizáveis e flexíveis o suficiente para lidar até mesmo com os projetos mais complexos. Além disso, sua biblioteca de modelos em constante crescimento e mais de 1.000 integrações ajudam as empresas de construção a iniciar seus projetos mais rapidamente. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para experimentar uma maneira melhor de executar seus projetos de construção. 🙌