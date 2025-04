10 melhores softwares de programação de construção em 2025

Como você sabe, o setor de construção se move na velocidade da luz, o que torna o gerenciamento eficaz essencial para as equipes de projeto. Felizmente, o software de programação de construção pode facilitar isso. Você não terá mais dificuldades para cumprir prazos, otimizar a alocação de recursos ou promover uma colaboração perfeita entre os membros da equipe. ✨

É importante manter-se atualizado com os últimos avanços tecnológicos e selecionar um software de planejamento de obras que se alinhe com seus requisitos específicos. Esta postagem do blog se aprofunda nas 10 principais opções de software de programação de obras, abordando os principais recursos e benefícios de cada um e as maneiras pelas quais ele pode aprimorar seu gerenciamento de projetos.

O que você deve procurar em um software de planejamento de obras?

Ao procurar o melhor software de planejamento de obras, é importante considerar vários fatores importantes, incluindo:

Recursos de gerenciamento de projetos

Recursos de agendamento, inclusive a capacidade de criar Gráficos de Gantt e visualizações para entender melhor os cronogramas de construção e as dependências de tarefas

Recursos de gerenciamento de recursos, como nivelamento de recursos e rastreamento

Ferramentas de colaboração e comunicação que permitem o gerenciamento/compartilhamento de documentos e a comunicação eficaz entre todas as partes interessadas do projeto, incluindo proprietários, empreiteiros gerais, subempreiteiros, arquitetos e engenheiros

Integração e compatibilidade com outras ferramentas e sistemas usados em fluxos de trabalho de construção

Aplicativos móveis para Android ou iOS que permitem que os gerentes de projeto e o pessoal de campo acessem e atualizem os cronogramas enquanto estão no local de trabalho

Recursos de relatórios e análises para ajudar a analisar o progresso do projeto, utilização de recursos e as principais métricas

Facilidade de uso e bom suporte ao cliente

Escalabilidade e flexibilidade para garantir que o software possa lidar com projetos de diferentes tamanhos e complexidades

O custo e o valor do software

10 melhores softwares de gerenciamento de projetos de construção

Em um mundo dinâmico e de ritmo acelerado, um cronograma de projeto de construção eficiente é crucial para a execução bem-sucedida do projeto. Como profissional da construção, você está sempre buscando as melhores ferramentas para otimizar seus processos de programação e aprimorar os esforços de gerenciamento de projetos.

Estamos aqui para ajudá-lo a tomar decisões bem informadas. A seguir, apresentamos as 10 melhores opções de software de planejamento de construção disponíveis. Cada software tem recursos e capacidades poderosas que podem revolucionar a forma como os projetos são planejados, rastreados e executados.

1. ClickUp

Tenha uma visão clara de suas tarefas e dependências na visualização ClickUp Gantt

Com a visualização de Gantt do ClickUp software de programação de projetos de construção com o software Construction Project Scheduling, você obtém controle total sobre os cronogramas, os recursos e os prazos do projeto. Sua interface amigável permite criar e gerenciar facilmente os cronogramas do projeto, garantindo que cada tarefa seja atribuída, rastreada e concluída no prazo. ⏰

O ClickUp ferramentas de colaboração facilitam a comunicação perfeita entre todos os membros da equipe de construção. As atualizações e notificações em tempo real mantêm todos informados, permitindo uma coordenação eficaz e uma rápida tomada de decisões.

Os recursos avançados do ClickUp elevam a programação de seu projeto de construção a um novo patamar. Gráficos de Gantt do ClickUp fornecem uma visão geral da linha do tempo do seu projeto, permitindo que você facilmente identificar dependências , caminho crítico s e possíveis gargalos.

Especificamente, Modelo de gráfico de Gantt para construção do ClickUp facilita o início do agendamento, a duração esperada das tarefas e a visualização do progresso do projeto em uma visualização de linha do tempo. Além disso, o ClickUp's ferramentas de gerenciamento de recursos ajudam a alocar mão de obra, equipamentos e materiais de forma eficiente, otimizando a produtividade e minimizando o tempo de inatividade.

Use o Modelo de Gráfico de Gantt para Construção do ClickUp para agendar projetos para sua equipe de construção Faça o download deste modelo A segurança e a privacidade são fundamentais no setor de construção, e o ClickUp entende isso. Com criptografia robusta de dados e controles de acesso, você pode ter certeza de que as informações do seu projeto estão seguras e são confidenciais.

De projetos residenciais de pequena escala a grandes empreendimentos comerciais, o ClickUp atende a profissionais da construção de todos os tamanhos e especialidades. Seja você um gerente de projeto, empreiteiro ou arquiteto, o ClickUp permite que você simplifique seus processos de programação, aumente a colaboração e entregue projetos dentro do prazo e do orçamento. 💲

Melhores recursos do ClickUp

Documentos do ClickUp : Documentos do ClickUp são uma ferramenta de colaboração baseada em nuvem para criar e armazenar informações detalhadas sobre a empresa e o negócio documentos detalhados relacionados a projetos, incluindo RFIs e envios

Documentos do ClickUp são uma ferramenta de colaboração baseada em nuvem para criar e armazenar informações detalhadas sobre a empresa e o negócio documentos detalhados relacionados a projetos, incluindo RFIs e envios Objetivos : Rastrear seus métricas de negócios e monitore seus resultados financeiros

Rastrear seus métricas de negócios e monitore seus resultados financeiros Prioridades: Organize as tarefas em urgentes, altas, normais ou de baixa prioridade, para que os membros da equipe - do encarregado ao gerente de projeto assistente - saibam por onde começar

Organize as tarefas em urgentes, altas, normais ou de baixa prioridade, para que os membros da equipe - do encarregado ao gerente de projeto assistente - saibam por onde começar Aplicativos móveis para iOS e Android : Com o aplicativo móvel adicione tarefas e crie lembretes e notas em qualquer lugar, mesmo quando estiver no local

Com o aplicativo móvel adicione tarefas e crie lembretes e notas em qualquer lugar, mesmo quando estiver no local Gerenciamento financeiro: Gerencie seus recursos e mão de obra rastreando itens como pedidos de alteração, gastos atuais até o momento e gastos restantes previstos

Gerencie seus recursos e mão de obra rastreando itens como pedidos de alteração, gastos atuais até o momento e gastos restantes previstos IA do ClickUp: Gerencie projetos de construção usando software de IA Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado: Usuários iniciantes podem precisar de treinamento ao usar o software

Usuários iniciantes podem precisar de treinamento ao usar o software Recursos limitados do aplicativo móvel: Nem todas as visualizações e recursos estão disponíveis no aplicativo móvel, mas você pode criar tarefas e lembretes, controlar o tempo, deixar comentários, alterar o status das tarefas e muito mais

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Autodesk

via Autodesk A Autodesk oferece um poderoso software de programação de projetos de construção projetado para simplificar o gerenciamento de projetos e aumentar a eficiência no setor de construção.

Usando o software de programação da Autodesk, os profissionais da construção podem desenvolver cronogramas de projetos abrangentes, definir caminhos críticos e estabelecer dependências entre as tarefas. Com atualizações em tempo real e notificações automatizadas, os gerentes de projeto podem lidar proativamente com os atrasos, otimizar a alocação de recursos e tomar decisões informadas para manter os projetos no caminho certo e dentro do orçamento .

A Autodesk é líder em CAD e projeto 3D, o que pode ajudar a acompanhar o ciclo de vida de projetos complexos. 📊

Melhores recursos da Autodesk

programação abrangente de projetos : Crie programações detalhadas de projetos com sequenciamento preciso de tarefas, durações e dependências

Crie programações detalhadas de projetos com sequenciamento preciso de tarefas, durações e dependências Monitoramento e notificações em tempo real : Acompanhe os marcos, identifique os gargalos e resolva os atrasos imediatamente. As notificações automatizadas mantêm os membros da equipe informados sobre mudanças e atualizações

Acompanhe os marcos, identifique os gargalos e resolva os atrasos imediatamente. As notificações automatizadas mantêm os membros da equipe informados sobre mudanças e atualizações Análises e relatórios avançados: Gere relatórios perspicazes sobre o desempenho do projeto, a utilização de recursos e a produtividade

Gere relatórios perspicazes sobre o desempenho do projeto, a utilização de recursos e a produtividade Integração com outras ferramentas da Autodesk O software da Autodesk se integra perfeitamente a outras ferramentas do ecossistema da Autodesk, como o software de modelagem de informações de construção (BIM)

Limitações da Autodesk

Curva de aprendizado: O software da Autodesk pode ter uma curva de aprendizado acentuada, especialmente para usuários que são novos na plataforma ou têm experiência limitada com ferramentas semelhantes de gerenciamento de projetos de construção

O software da Autodesk pode ter uma curva de aprendizado acentuada, especialmente para usuários que são novos na plataforma ou têm experiência limitada com ferramentas semelhantes de gerenciamento de projetos de construção Requisitos de hardware: A execução do software da Autodesk pode exigir hardware de alto desempenho, incluindo computadores ou estações de trabalho potentes

A execução do software da Autodesk pode exigir hardware de alto desempenho, incluindo computadores ou estações de trabalho potentes Dependência de conectividade com a Internet : Algumas funcionalidades do software da Autodesk podem depender muito de uma conexão estável com a Internet

: Algumas funcionalidades do software da Autodesk podem depender muito de uma conexão estável com a Internet Problemas de compatibilidade: Embora o software da Autodesk ofereça integração com outras ferramentas em seu ecossistema, podem surgir problemas de compatibilidade ao trabalhar com software externo ou com usuários que utilizam plataformas de software diferentes

Embora o software da Autodesk ofereça integração com outras ferramentas em seu ecossistema, podem surgir problemas de compatibilidade ao trabalhar com software externo ou com usuários que utilizam plataformas de software diferentes Limitações de personalização: Embora o software da Autodesk ofereça opções de personalização, pode haver limitações em termos de adaptação do software a necessidades específicas requisitos do projeto ou fluxos de trabalho exclusivos

Preços da Autodesk

Teste gratuito disponível

Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços personalizados

Autodesk avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 2.100 avaliações)

3. Arquivar

via Archdesk O Archdesk é um software de ponta para agendamento de projetos de construção que capacita as empresas de construção a planejar e gerenciar com eficiência as tarefas de seus projetos. Com sua interface intuitiva e recursos robustos, o Archdesk simplifica a complexa tarefa de programar projetos de construção, garantindo uma execução tranquila do início ao fim.

O software fornece atualizações em tempo real, permitindo que as equipes se mantenham informadas sobre o status dos projetos e tomem decisões fundamentadas. O Archdesk promove a colaboração entre os membros da equipe, empreiteiros e clientes, facilitando a comunicação e a coordenação eficazes. 📳

Melhores recursos do Archdesk

Interface intuitiva: A interface amigável é fácil de navegar

A interface amigável é fácil de navegar Atualizações do projeto em tempo real **Os usuários podem acessar atualizações do projeto em tempo real, incluindo acompanhamento do progresso, conclusão de tarefas e possíveis atrasos

**Os usuários podem acessar atualizações do projeto em tempo real, incluindo acompanhamento do progresso, conclusão de tarefas e possíveis atrasos Relatórios e análises personalizáveis **O software oferece recursos personalizáveis de relatórios e análises, permitindo que as empresas de construção tomem decisões baseadas em dados

**O software oferece recursos personalizáveis de relatórios e análises, permitindo que as empresas de construção tomem decisões baseadas em dados Recursos de integração: O Archdesk se integra perfeitamente a outros softwares de gerenciamento de projetos gerenciamento de construção ferramentas e softwares, facilitando a troca de dados e garantindo um fluxo de trabalho simplificado

O Archdesk se integra perfeitamente a outros softwares de gerenciamento de projetos gerenciamento de construção ferramentas e softwares, facilitando a troca de dados e garantindo um fluxo de trabalho simplificado Baseado na nuvem Acessibilidade: Como um software de construção baseado na nuvem, o Archdesk permite que os usuários acessem cronogramas de projetos documentos e atualizações de qualquer lugar, a qualquer hora, usando qualquer dispositivo com conexão à Internet

Limitações do Archdesk

Restrições de integração: Embora o Archdesk ofereça recursos de integração, ele pode ter limitações em termos de integração com softwares específicos de terceiros ou sistemas legados

Embora o Archdesk ofereça recursos de integração, ele pode ter limitações em termos de integração com softwares específicos de terceiros ou sistemas legados Aplicativo móvel limitações: Embora o Archdesk ofereça acessibilidade baseada na nuvem, seu aplicativo móvel pode ter recursos limitados em comparação com a versão para desktop

Preços do Archdesk

Archdesk Essentials: US$ 790 por mês para cinco usuários; usuários adicionais a partir de US$ 84 por mês

US$ 790 por mês para cinco usuários; usuários adicionais a partir de US$ 84 por mês Archdesk Professional: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Archdesk Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Archdesk

G2: 4,3/5 (20 avaliações)

4,3/5 (20 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4. Procore

via ProcoreProcore permite que as equipes de construção planejem, acompanhem e otimizem com eficácia os cronogramas dos projetos. Ele oferece aplicativos robustos de programação incluindo análise de caminho crítico, alocação de recursos e atualizações em tempo real, permitindo gerentes de projeto para coordenar tarefas com eficiência e otimizar os fluxos de trabalho.

melhores recursos do #### Procore

Software completo de gerenciamento de projetos de construção : A Procore funciona como um balcão único, permitindo que as empresas de construção façam tudo, desde o faturamento até o gerenciamento de RFIs e pedidos de alteração

A Procore funciona como um balcão único, permitindo que as empresas de construção façam tudo, desde o faturamento até o gerenciamento de RFIs e pedidos de alteração Painéis personalizáveis: Os gerentes de projeto podem criar facilmente listas de verificação para gerenciamento de tarefas e painéis de controle para ajudar a acompanhar o progresso do projeto durante todo o cronograma de construção

Os gerentes de projeto podem criar facilmente listas de verificação para gerenciamento de tarefas e painéis de controle para ajudar a acompanhar o progresso do projeto durante todo o cronograma de construção frequentemente usado no setor de construção : O Procore é usado por muitas empresas, desde empreiteiras especializadas até construtoras de casas

Limitações da Procore

Complexidade para projetos menores: A ampla gama de recursos e ferramentas pode ser excessiva para projetos de construção menores e menos complexos

A ampla gama de recursos e ferramentas pode ser excessiva para projetos de construção menores e menos complexos Dependência de conectividade com a Internet: É necessária uma conectividade estável com a Internet para atualizações e colaboração em tempo real

É necessária uma conectividade estável com a Internet para atualizações e colaboração em tempo real Personalização limitada: Embora a Procore ofereça algumas opções de personalização, pode haver limitações na adaptação do software aos requisitos específicos do projeto em comparação com outros softwares de gerenciamento de construção

Embora a Procore ofereça algumas opções de personalização, pode haver limitações na adaptação do software aos requisitos específicos do projeto em comparação com outros softwares de gerenciamento de construção Plataforma dependência : Opera principalmente como um software baseado em nuvem, o que significa que os usuários dependem dos servidores e da infraestrutura da plataforma para armazenamento e acessibilidade de dados

Preços do Procore

Entre em contato para obter uma cotação personalizada

Avaliações e opiniões sobre o Procore

G2: 4,6/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.600 avaliações)

5. Fio de campo

via Fio de campo Fieldwire é um software de gerenciamento de projetos de construção que também oferece recursos de agendamento. Ele inclui mensagens em tempo real para ajudar a facilitar a conclusão das tarefas do projeto. Os usuários também podem produzir relatórios em PDF para acompanhar melhor o cronograma do projeto, o que pode ser particularmente útil no encerramento do projeto.

melhores recursos do #### Fieldwire

Planejamento com visualização móvel: Funciona tanto como uma plataforma baseada na Web quanto como um aplicativo móvel

Funciona tanto como uma plataforma baseada na Web quanto como um aplicativo móvel Recursos off-line: Acompanha o progresso do projeto com ferramentas de marcação off-line e as-built

Acompanha o progresso do projeto com ferramentas de marcação off-line e as-built Gerenciamento de documentos : Envie tudo, de planilhas de horas a relatórios de inspeção, por meio dos recursos de formulário digital do Fieldwire

Limitações do Fieldwire

Recursos de upload limitados: O limite de tamanho para uploads é de 200 megabytes

O limite de tamanho para uploads é de 200 megabytes Recursos limitados para uso "gratuito": A versão gratuita está disponível apenas para equipes pequenas que não excedam três projetos no total, cinco usuários únicos ou 100 planilhas no total

Preços do Fieldwire

Básico: US$ 0/mês

US$ 0/mês Pro: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Business: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Business Plus: $74/mês por usuário

Fieldwire classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

4,5/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

6. Encarregado de empreiteira

via Encarregado de empreiteira O Contractor Foreman é um solução de gerenciamento de empreiteiros . Conhecido por sua facilidade de uso, o software foi desenvolvido por um empreiteiro e pode ajudar em tudo, desde a programação até estimativas de custos e planejamento de projetos. Todos os modelos de preços incluem acesso a projetos ilimitados, o que pode tornar esse software útil para quem gerencia uma grande carga de trabalho.

melhores recursos do #### Contractor Foreman

Facilidade de uso: A interface é fácil de navegar

A interface é fácil de navegar Projetos ilimitados: Todas as opções de preço hospedam projetos ilimitados

Todas as opções de preço hospedam projetos ilimitados Treinamento e suporte: Incluídos gratuitamente em todos os modelos de preços

limitações do #### Contractor Foreman

Plataforma mais nova: Por ser um software mais novo, alguns usuários relataram ter testado os limites dos recursos atuais do produto

Por ser um software mais novo, alguns usuários relataram ter testado os limites dos recursos atuais do produto Dificuldade de personalização: Se sua empresa precisar de ferramentas personalizadas, o desenvolvimento pode demorar um pouco

Preços do Contractor Foreman

Padrão: US$ 49/mês

US$ 49/mês Plus: $87/mês

$87/mês Pro: $123/mês

$123/mês Ilimitado: $148/mês

Contractor Foreman ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,4/5 (550+ avaliações)

7. Tendência de construção

via Tendência de construção O Buildertrend passou recentemente por uma atualização e tem um visual renovado. O software pode ser benéfico para os gerentes de construção que desejam acompanhar todo o ciclo de vida do projeto, desde a entrada das vendas até a conclusão. Os empreiteiros também podem comunicar as atualizações do projeto aos clientes diretamente por meio da plataforma.

Melhores recursos do Buildertrend

Projetado para todos os empreiteiros: De pequenas empresas de reforma a empresas de construção em grande escala, a Buildertrend tem plataformas para atender a todas as necessidades

De pequenas empresas de reforma a empresas de construção em grande escala, a Buildertrend tem plataformas para atender a todas as necessidades Foco no gerenciamento de clientes: Os clientes podem receber atualizações de projetos diretamente na plataforma Buildertrend

Os clientes podem receber atualizações de projetos diretamente na plataforma Buildertrend Foco no gerenciamento de vendas: Os empreiteiros podem acompanhar todo o ciclo de vida do projeto, começando pela geração de leads

Limitações da Buildertrend

O acesso do cliente pode causar problemas: Os trabalhos devem ser monitorados diligentemente para garantir que as informações sobre diferentes trabalhos não sejam compartilhadas com o cliente

Os trabalhos devem ser monitorados diligentemente para garantir que as informações sobre diferentes trabalhos não sejam compartilhadas com o cliente Não há informações suficientes após a reformulação: Os clientes não forneceram feedback suficiente depois que a plataforma introduziu recentemente uma nova versão

Preços da Buildertrend

Essencial: $99/mês

$99/mês Avançado: US$ 399/mês

US$ 399/mês Completo: $699/mês

Buildertrend avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 140 avaliações)

4,2/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.610 avaliações)

8. Flutuação

via Flutuação O Float é digno de consideração se você estiver distribuindo vários recursos em vários projetos. O software permite que você atribua projetos com base na capacidade atual da sua equipe usando um recurso de linha do tempo ao vivo. O Float também se sincroniza perfeitamente com outras plataformas, o que pode torná-lo uma adição fácil à sua pilha de tecnologia.

Melhores recursos do Float

Linha do tempo ao vivo: Aloque adequadamente seus recursos para um projeto de construção com base na capacidade disponível atual

Aloque adequadamente seus recursos para um projeto de construção com base na capacidade disponível atual Acompanhe os gastos do projeto em tempo real: Monitore seu cronograma com tarefas pré-preenchidas para que você possa medir facilmente a lucratividade em comparação com os custos estimados

Monitore seu cronograma com tarefas pré-preenchidas para que você possa medir facilmente a lucratividade em comparação com os custos estimados Sincronização sem esforço: Importe facilmente dados de outros projetos ferramentas de gerenciamento de projetos e calendários

Limitações do Float

Recursos de autocompletar: Os usuários indicaram que os recursos de autocompletar não funcionam como pretendido

Os usuários indicaram que os recursos de autocompletar não funcionam como pretendido Projetos não são criados automaticamente: Os usuários não podem inserir uma data final e voltar atrás para criar um cronograma de projeto

Preços flutuantes

Iniciante: US$ 6/mês por pessoa

US$ 6/mês por pessoa Pro: $10/mês por pessoa

$10/mês por pessoa Enterprise: Preços personalizados

Float avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

9. e-Builder

via construtor eletrônico o e-Builder é uma plataforma projetada especificamente para gerentes de grandes projetos de capital. A plataforma permite que os usuários analisem facilmente os detalhes relacionados ao cronograma e às finanças do projeto. A curva de aprendizado associada à plataforma é um pouco íngreme e pode não valer a pena para empresas menores.

melhores recursos do #### e-Builder

Orçamento e cronograma vinculados: Os empreiteiros podem ver imediatamente os desvios no orçamento e no cronograma, pois os dois estão vinculados na plataforma

Os empreiteiros podem ver imediatamente os desvios no orçamento e no cronograma, pois os dois estão vinculados na plataforma Automação: A plataforma permite que os usuários automatizem muitas entradas manuais para que os gerentes de projeto possam se concentrar na condução dos projetos e no fornecimento de valor

A plataforma permite que os usuários automatizem muitas entradas manuais para que os gerentes de projeto possam se concentrar na condução dos projetos e no fornecimento de valor Análise do caminho crítico: Os usuários podem examinar em profundidade os detalhes associados ao caminho crítico

limitações do #### e-Builder

Sincronização limitada com plataformas de terceiros: Os usuários indicaram que não havia compatibilidade com plataformas como o Dropbox Paper ou Google

Os usuários indicaram que não havia compatibilidade com plataformas como o Dropbox Paper ou Google Integração difícil: A curva de aprendizado do e-Builder é um pouco íngreme

A curva de aprendizado do e-Builder é um pouco íngreme Destinado a projetos de grande porte: Pode não ser adequado para pequenas empresas

Preços do e-Builder

Entre em contato para obter preços personalizados

e-Builder ratings and reviews

G2: 3,7/5 (mais de 15 avaliações)

3,7/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

10. Laranjascrum

via Crosta de laranjas Orangescrum é um software de código aberto para gerenciamento e programação de projetos . O software oferece vários modelos de calendário à sua escolha, facilitando a localização de um que melhor atenda às necessidades de seu projeto. A programação também pode ser compartilhada e gerenciada remotamente, o que é uma vantagem para quem trabalha no local de trabalho.

Melhores recursos do Orangescrum

Relatório de ciclo de tarefas: Acompanhe seu cronograma vendo quanto tempo foi gasto em cada etapa de um projeto

Acompanhe seu cronograma vendo quanto tempo foi gasto em cada etapa de um projeto Personalizável: Como software de código aberto, a plataforma é fácil de personalizar de acordo com suas necessidades

Como software de código aberto, a plataforma é fácil de personalizar de acordo com suas necessidades Monitoramento de progresso em tempo real **Com o monitoramento de projetos os gerentes de projeto podem acompanhar facilmente o progresso

Limitações do Orangescrum

Pode não ser excelente para grandes empresas: Os usuários indicaram que a plataforma pode não ser a melhor para projetos de grande escala ou empresas com muitos usuários

Os usuários indicaram que a plataforma pode não ser a melhor para projetos de grande escala ou empresas com muitos usuários Sem capacidades de arrastar e soltar **Atualização do status do projeto exige muita intervenção do usuário

Preços da Orangescrum

Gratuito: US$ 0/mês para três usuários

US$ 0/mês para três usuários Inicial: $8/mês para 10 usuários

$8/mês para 10 usuários Profissional: A partir de US$ 40/mês para 11 usuários ou mais

A partir de US$ 40/mês para 11 usuários ou mais Enterprise: Ligue para saber o preço

Orangescrum avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

4,5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

O software certo de programação de construção pode melhorar seus projetos

Para ficar à frente da concorrência no setor de construção, a programação eficiente e o gerenciamento de projetos são essenciais.

Com as soluções de software de programação de construção, é possível cumprir melhor os prazos, otimizar a alocação de recursos e promover uma colaboração perfeita entre os membros da equipe. ✅

Uma solução de software que se destaca entre as demais é o ClickUp. Com seus recursos abrangentes de gerenciamento de projetos, interface amigável e ferramentas de colaboração perfeitas, o ClickUp permite que os profissionais da construção assumam o controle dos cronogramas de seus projetos e otimizem a eficiência. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar.