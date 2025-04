6 Métodos comuns de entrega de projetos de construção para arquitetos

Todo grande projeto começa com um caminho claro. Sem isso, até mesmo as melhores ideias podem se perder.

O mesmo se aplica aos projetos de construção. Você precisa de um método de entrega de projeto de construção adequado para levar seu projeto do conceito à conclusão.

Existem diferentes métodos de entrega de projetos de construção, cada um seguindo um processo distinto. A escolha do método correto é fundamental, pois pode afetar a qualidade e o sucesso de seu projeto.

Mas como escolher o método certo? Vamos detalhar os métodos de entrega de construção mais comuns, seus pontos fortes e os desafios aos quais você deve estar atento.

Resumo de 60 segundos

existem várias maneiras de gerenciar um projeto de construção, cada uma com suas próprias vantagens e desvantagens

alguns métodos, como Design-Bid-Build, são tradicionais e dão ao proprietário muito controle, mas também mais responsabilidade

outros, como o Design-Build, são mais colaborativos e agilizam o processo

a escolha do melhor método depende do projeto específico, das preferências do proprietário e de fatores como custo, cronograma, fase de construção e tolerância a riscos

independentemente do método, é fundamental centralizar o processo usando um software de gerenciamento de construção e documentar os processos minuciosamente para o sucesso do projeto

6 Métodos comuns de entrega de projetos de construção

Não existe uma abordagem correta para concluir um projeto de construção. Em termos simples, cada método varia significativamente em termos de orçamento, cronograma, processo e colaboração.

Vamos dar uma olhada nos seis métodos comuns de entrega de projetos com seus prós e contras:

1. Projeto, licitação e construção (DBB)

O método Design-Bid-Build segue uma abordagem simples. Cada fase do projeto de construção - Design, Bid, Build - é independente e é concluída passo a passo sem sobreposição

Um método tradicional de entrega de projetos, o DBB é mais predominante entre os proprietários, pois oferece melhor controle sobre o processo de construção e incorre em custos de projeto mais baixos.

Veja como funciona:

Fase de projeto: O proprietário colabora com arquitetos e engenheiros para dar vida à ideia do projeto. Essa equipe de design mapeia todo o projeto, criando desenhos que orientam o processo de construção e o escopo do projeto

O proprietário colabora com arquitetos e engenheiros para dar vida à ideia do projeto. Essa equipe de design mapeia todo o projeto, criando desenhos que orientam o processo de construção e o escopo do projeto Fase de licitação: Em seguida, o proprietário compartilha os desenhos do projeto para licitação a fim de escolher a melhor equipe de construção. Os empreiteiros estimam os custos de construção com base no processo de design, nos métodos de entrega do projeto, nos materiais, na mão de obra e no cronograma

Em seguida, o proprietário compartilha os desenhos do projeto para licitação a fim de escolher a melhor equipe de construção. Os empreiteiros estimam os custos de construção com base no processo de design, nos métodos de entrega do projeto, nos materiais, na mão de obra e no cronograma Fase de construção: Após a assinatura do contrato, todos os materiais são encomendados para dar o pontapé inicial e concluir a construção. É nessa fase que o empreiteiro geral contrata subcontratados, supervisiona as operações e mantém o projeto nos trilhos, enquanto o proprietário permanece no circuito para atualizações, ajustes e ajustes de custos

Prós

transparência e controle claros para o proprietário com uma abordagem passo a passo

flexibilidade para ajustar os projetos antes do início da construção

Contras

o proprietário assume o risco e a responsabilidade por todo o projeto

a construção começa somente quando o projeto está pronto e concluído

2. Projeto-construção (DB)

No método Design-Build, o proprietário assina um único contrato com a equipe de design-build para tudo - do projeto à construção. Ao contrário das etapas separadas do DBB, essa abordagem incentiva um trabalho em equipe mais suave.

O que antes era uma "alternativa ao método DBB" agora é uma escolha popular, reunindo todos para se concentrarem em um único objetivo: um projeto bem-sucedido e de alta qualidade.

Além disso, a metodologia de design-build é dividida em cinco fases. Vamos examinar seu princípio de funcionamento:

Seleção da equipe: O proprietário forma uma equipe de design-build de duas maneiras. Ele pode escolher uma empresa que seleciona o arquiteto, o construtor e o engenheiro ou escolher os membros da equipe ou os subcontratados por conta própria

O proprietário forma uma equipe de design-build de duas maneiras. Ele pode escolher uma empresa que seleciona o arquiteto, o construtor e o engenheiro ou escolher os membros da equipe ou os subcontratados por conta própria Planejamento do projeto: Essa fase reúne todos para entender a visão, o orçamento, as metas, os métodos de entrega e o cronograma do proprietário. É nessa fase que a equipe analisa o local para atender às expectativas e aos desafios desde o início

Essa fase reúne todos para entender a visão, o orçamento, as metas, os métodos de entrega e o cronograma do proprietário. É nessa fase que a equipe analisa o local para atender às expectativas e aos desafios desde o início Início da fase de projeto: Com a contribuição de todos os membros da equipe, o arquiteto lidera o processo de projeto e cria desenhos elaborados. Antes da chamada final, o proprietário finaliza o projeto

Com a contribuição de todos os membros da equipe, o arquiteto lidera o processo de projeto e cria desenhos elaborados. Antes da chamada final, o proprietário finaliza o projeto Processo de licitação: O construtor do projeto lida com o processo de licitação, contatando subcontratados confiáveis. Ele também define um Preço Máximo Garantido (PMG), dando ao proprietário clareza sobre os custos. Se o projeto exceder o GMP, o construtor do projeto absorve os custos extras para não sobrecarregar o proprietário

O construtor do projeto lida com o processo de licitação, contatando subcontratados confiáveis. Ele também define um Preço Máximo Garantido (PMG), dando ao proprietário clareza sobre os custos. Se o projeto exceder o GMP, o construtor do projeto absorve os custos extras para não sobrecarregar o proprietário Processo de construção: Uma vez definido o GMP, os subcontratados e fornecedores se juntam à equipe para iniciar as tarefas de construção. Como a equipe tem trabalhado em conjunto desde os estágios iniciais, há um risco mínimo de inconsistências

**Prós

menos compromisso exigido do proprietário

reduz o retrabalho e as alterações de pedidos ao resolver os problemas com antecedência

**Contras

normalmente, custa mais do que outros métodos de entrega de projetos

podem surgir mal-entendidos entre os empreiteiros e a equipe de projeto

3. Gerente de construção de risco (CMAR)

CMAR é um método de entrega de projeto de construção em que o proprietário contrata um gerente de construção (CM) para concluir o projeto com um Requisito Mínimo Global (GMR).

Diferentemente de outros métodos de entrega de projetos de construção em que o proprietário assume o controle, o gerente de construção no CMAR supervisiona tudo - desde o processo de projeto até a conclusão.

Como um consultor-chave, o gerente de construção aconselha sobre o orçamento, o cronograma, a qualidade e a viabilidade. Além disso, se os custos excederem a estimativa inicial, ele assume a responsabilidade pelas despesas extras, garantindo a tranquilidade do proprietário.

Vamos explorar como esse método funciona:

Escolha do gerente de construção: O proprietário seleciona um gerente de construção com base na experiência, no desempenho anterior e no sucesso em projetos complexos. Às vezes, o proprietário pede perguntas da entrevista do gerente de projeto de construção para encontrar o ajuste perfeito

O proprietário seleciona um gerente de construção com base na experiência, no desempenho anterior e no sucesso em projetos complexos. Às vezes, o proprietário pede perguntas da entrevista do gerente de projeto de construção para encontrar o ajuste perfeito Definição do Preço Máximo Garantido (PMG): Uma vez escolhido, o CM trabalha com o proprietário para entender o escopo do projeto. Com essas informações, ele define um GMP para cobrir taxas, materiais, mão de obra e contingências

Uma vez escolhido, o CM trabalha com o proprietário para entender o escopo do projeto. Com essas informações, ele define um GMP para cobrir taxas, materiais, mão de obra e contingências Consultor estratégico: O CM atua como consultor, sugerindo possíveis economias de custo por meio de escolhas de materiais, ajustes no projeto e revisões de construtibilidade. Isso mantém o projeto alinhado com o orçamento e o cronograma do projeto

O CM atua como consultor, sugerindo possíveis economias de custo por meio de escolhas de materiais, ajustes no projeto e revisões de construtibilidade. Isso mantém o projeto alinhado com o orçamento e o cronograma do projeto Gerenciamento da construção: Durante a construção, o CM coordena os subcontratados e engenheiros, monitora o progresso e aborda os desafios. Ele mantém o proprietário atualizado e garante que o projeto cumpra seus planos e custos

Durante a construção, o CM coordena os subcontratados e engenheiros, monitora o progresso e aborda os desafios. Ele mantém o proprietário atualizado e garante que o projeto cumpra seus planos e custos Conclusão: Uma vez concluída a construção, o CM lida com os pagamentos pendentes, trata de quaisquer preocupações e entrega os manuais e garantias para manutenção futura

**Prós

estimativas de custo antecipadas dão clareza ao proprietário

o GMP estabelece um teto de custo, reduzindo o risco de estouros de orçamento

**Contras

não é ideal para acelerar a execução do projeto

o sucesso do projeto depende das habilidades e da experiência do CM

4. Gerenciamento de Construção Multi-Prime (CMMP)

O CMMP pula a etapa usual de contratação de um empreiteiro geral. Em vez disso, o proprietário assina contratos separados com cada parte interessada.

Muitas vezes, o proprietário traz um gerente de construção para ajudar com o orçamento e o cronograma do projeto. Entretanto, como o proprietário assume mais riscos e responsabilidades, esse método funciona melhor para quem tem sólida experiência em construção.

Veja a seguir um detalhamento de como esse projeto funciona:

Fase de projeto: O proprietário trabalha diretamente com o arquiteto e o engenheiro, assinando contratos separados para criar os desenhos de construção. Em alguns casos, um CM intervém logo no início para oferecer consultoria ou sugestões durante o processo de projeto

O proprietário trabalha diretamente com o arquiteto e o engenheiro, assinando contratos separados para criar os desenhos de construção. Em alguns casos, um CM intervém logo no início para oferecer consultoria ou sugestões durante o processo de projeto Construção: Depois que o projeto é finalizado, o proprietário e o CM planejam juntos o orçamento e o escopo do projeto. O CM ajuda a coordenar a construção, mas tem controle limitado sobre o resultado final

Depois que o projeto é finalizado, o proprietário e o CM planejam juntos o orçamento e o escopo do projeto. O CM ajuda a coordenar a construção, mas tem controle limitado sobre o resultado final Subcontratados: O proprietário seleciona os subcontratados para equilibrar os custos e obter os resultados desejados. Os subcontratados enviam atualizações e faturas diretamente ao proprietário após a conclusão do projeto

**Prós

mais controle para o proprietário sobre cada etapa do projeto

interação direta com as partes interessadas

**Contras

os custos finais não são claros até que todos os prestadores de serviços sejam contratados

riscos mais altos para o proprietário, com a má administração levando a custos extras

5. Parcerias Público-Privadas (PPP ou P3)

O método de entrega de projetos PPP ou P3 é uma colaboração entre uma agência governamental e uma entidade privada para desenvolver, operar e manter projetos financiados com recursos públicos.

Esse método é para projetos de grande escala, como parques, estradas, hospitais, aeroportos e escolas, que duram de 20 a 30 anos e têm financiamento compartilhado entre os setores público e privado.

Esse método de entrega aproveita a experiência, o financiamento e a tecnologia do setor privado para dar vida aos projetos públicos. Como resultado, ele permite o acesso a soluções avançadas que o setor público pode não ter.

Para o setor público, as PPPs fortalecem a infraestrutura e tornam os países mais competitivos ao diversificar os projetos financiados com recursos públicos. É uma situação em que todos saem ganhando, combinando recursos e conhecimentos especializados para proporcionar melhores resultados para a comunidade.

**Prós

combina o financiamento do governo com a experiência do setor privado para obter melhores resultados de construção

a proteção de títulos garante que todos que trabalham no projeto sejam pagos

**Contras

mudanças de prioridade do governo podem atrasar ou afetar os projetos

o gerenciamento de reivindicações de títulos pode ser um desafio para empreiteiros não pagos

6. Entrega de projeto integrado (IPD)

A entrega integrada de projetos (IPD) reúne todos - proprietário, projetista, engenheiro, empreiteiro geral e subempreiteiros - do início ao fim. Cada parte interessada contribui com sua experiência para refinar o projeto, reduzir os riscos e aumentar a colaboração. Esse trabalho em equipe reduz o retrabalho e ajuda a evitar excessos de custos.

Veja como esse método funciona:

Conceitualização: A equipe define as metas do projeto, cria um plano de execução detalhado e identifica os possíveis riscos com estratégias para evitá-los

A equipe define as metas do projeto, cria um plano de execução detalhado e identifica os possíveis riscos com estratégias para evitá-los Fase de projeto: As partes interessadas colaboram para elaborar um projeto eficiente, encontrar oportunidades de economia de custos e eliminar desperdícios. Muitas equipes usam a modelagem de informações de construção (BIM) para melhorar o compartilhamento e a coordenação de dados

As partes interessadas colaboram para elaborar um projeto eficiente, encontrar oportunidades de economia de custos e eliminar desperdícios. Muitas equipes usam a modelagem de informações de construção (BIM) para melhorar o compartilhamento e a coordenação de dados **Construção: A equipe - incluindo proprietários, arquitetos, empreiteiros e subempreiteiros - comunica os termos do contrato, inicia o projeto e resolve disputas ao longo do caminho para atingir a meta final

**Prós

risco de projeto compartilhado entre as equipes de projeto e construção

maior eficiência e cronogramas mais curtos devido a uma abordagem colaborativa

**Contras

a assinatura do contrato pode levar mais tempo com o envolvimento de várias partes interessadas

requer forte confiança e disposição de todas as partes para colaborar de forma transparente

Como escolher o melhor método de entrega de projetos?

Antes de escolher o melhor método de entrega de projetos, avalie as necessidades, as metas e os objetivos do seu projeto. Pergunte a si mesmo:

Há vários projetos e um prazo específico?

Quanto controle você está disposto a ter sobre as fases de design e construção do projeto?

Você quer que o designer colabore com os empreiteiros e subempreiteiros para melhorar o resultado do projeto?

Deseja revisar e aprovar alterações no projeto?

O orçamento pode ser flexível ou você precisa eliminar os pedidos de alteração?

Você quer que as partes interessadas usemsoftware de gerenciamento de projetos de construção para pequenas empresas ou qualquer outro modelo de negócios?

Está procurando evitar conflitos entre projetistas e partes interessadas?

Essas são algumas perguntas que o ajudarão a definir as necessidades de seu projeto. Além dessas, há outras considerações para moldar ainda mais sua escolha (mais sobre isso abaixo 👇)

Fatores a considerar ao escolher um método de entrega de projeto de construção

A escolha do método de entrega correto afeta o sucesso da conclusão de seu projeto. No entanto, cada método tem seus próprios objetivos e desafios. Veja a seguir o que deve ser considerado:

Tipo de projeto

A complexidade de seu projeto geralmente ditará o melhor método de entrega.

Para projetos mais simples ou repetíveis , métodos como DBB ou CMMP são ótimas opções

, métodos como ou são ótimas opções Para projetos mais complexos ou com riscos técnicos mais altos, métodos colaborativos como Design-Build ou IPD funcionam melhor

Controle

Qual é o nível de controle desejado?

Se você prefere uma abordagem "mão na massa", o DBB lhe dá supervisão completa do projeto à construção

lhe dá supervisão completa do projeto à construção Se você não se importa em delegar responsabilidades, métodos como o CMAR permitem que o empreiteiro ou o gerente de construção assuma o controle

Risco

Como proprietários do projeto, decidam quem lidará com os riscos do projeto.

No IPD , o risco é compartilhado entre todas as partes interessadas, promovendo o trabalho em equipe

, o risco é compartilhado entre todas as partes interessadas, promovendo o trabalho em equipe Com o DBB, os empreiteiros assumem a maior parte do risco, mantendo o proprietário menos envolvido nas questões cotidianas

Linha do tempo

Considere se você está com pouco tempo.

Métodos como Design-Build e CMAR sobrepõem as fases de projeto e construção para poupar tempo

e sobrepõem as fases de projeto e construção para Se você não estiver com pressa, o DBB garante uma abordagem passo a passo, com cada fase concluída antes do início da próxima

Controle de orçamento

Seu orçamento pode influenciar muito o método que você escolher.

Quer ter certeza dos custos? o CMAR oferece um GMP para evitar surpresas

Prefere preços competitivos? o DBB ou CMMP permite que você explore as ofertas e selecione a opção mais econômica

Lembre-se de que o envolvimento antecipado do empreiteiro geralmente leva a um melhor controle de custos, enquanto o envolvimento tardio pode limitar a flexibilidade.

Implementação de software de construção para aprimorar a entrega de projetos

Durante anos, o setor de construção dependeu de processos manuais para gerenciar projetos. Essa abordagem só levou a operações fragmentadas, falta de comunicação e ineficiências.

Foi nesse ponto que a maioria dos profissionais estabeleceu o limite para introduzir termos de software de gerenciamento de construção e ferramentas. Isso foi o que aconteceu logo após ⬇️

☎️ Comunicação e colaboração eficazes

O software de gerenciamento de construção facilita a comunicação e colaboração em tempo real. Ele conecta funcionários, empreiteiros, subempreiteiros, fornecedores e proprietários em todos os locais por meio de bate-papo, áudio e vídeo, garantindo clareza e transparência e reduzindo a confusão.

Eficiência aprimorada do projeto

Se você está cansado de fazer malabarismos com tarefas repetitivas, definitivamente precisa de ferramentas de gerenciamento de projetos de construção para melhorar a eficiência da construção . Ele automatiza atualizações, atribuições de tarefas e gerenciamento de cronograma, economizando muito tempo.

Além disso, você não precisa alternar entre e-mails, planilhas e chamadas, pois essas ferramentas se integram perfeitamente aos seus sistemas existentes, mantendo tudo em um só lugar.

Avaliação de riscos em tempo hábil

A melhor software de gerenciamento de construção vem com recursos avançados, como dashboards, relatórios e gráficos de Gantt para visualizar projetos complexos e prever riscos. Com essa identificação oportuna de riscos, você pode implantar estratégias de mitigação e lidar com a escassez de materiais, estouros de orçamento e possíveis atrasos.

dica profissional: Configure lembretes automáticos para manutenção de equipamentos com base nas horas de uso registradas no sistema. Vincule-os ao seu módulo de gerenciamento de inventário para evitar quebras dispendiosas e prolongar ainda mais a vida útil do equipamento.

Como o ClickUp aprimora a entrega de projetos de construção?

O gerenciamento de projetos de construção não está ficando mais simples. Com inúmeras partes móveis, várias partes interessadas e prazos apertados, você precisa de uma solução que mantenha tudo sob o mesmo teto.

É para isso que você precisa ClickUp uma plataforma centralizada de gerenciamento de projetos, também conhecida como o aplicativo completo para o trabalho.

Uma de suas principais ofertas, ClickUp para equipes de construção o ClickUp for Construction Teams, Inc., ajuda a gerenciar todo o processo de construção sem esforço. Desde a fase de projeto até o encerramento, ele preenche perfeitamente a lacuna entre o planejamento e a execução.

Planeje, gerencie e acompanhe projetos de construção desde a pré-venda até a entrega em um único ponto com o Software de Gerenciamento de Projetos de Construção do ClickUp

Vamos dar uma olhada mais de perto:

Planeje tarefas com facilidade usando mais de 10 visualizações como Listas, Calendários e Gráficos de Gantt para se adequar ao seu fluxo de trabalho

usando mais de 10 visualizações como Listas, Calendários e Gráficos de Gantt para se adequar ao seu fluxo de trabalho Comunique-se claramente com clientes e equipes usando o bate-papo integrado e o compartilhamento de arquivos para evitar confusão

usando o bate-papo integrado e o compartilhamento de arquivos para evitar confusão Colabore sem esforço, de qualquer lugar , marcando colegas de equipe e adicionando comentários em tempo real no desktop ou no celular

, marcando colegas de equipe e adicionando comentários em tempo real no desktop ou no celular Revise e anote arquivos rapidamente com envios, RFIs, desenhos e projetos, tudo em um único espaço compartilhado

com envios, RFIs, desenhos e projetos, tudo em um único espaço compartilhado Rastreie os recursos com eficiência organizando clientes, empreiteiros e materiais com campos personalizados

organizando clientes, empreiteiros e materiais com campos personalizados Visualize metas e marcos com Dashboards para manter a sua equipe alinhada

com Dashboards para manter a sua equipe alinhada Crie estimativas precisas para materiais, pedidos de compra e orçamentos sem precisar alternar entre ferramentas

para materiais, pedidos de compra e orçamentos sem precisar alternar entre ferramentas Crie SOPs para tarefas recorrentes para manter a consistência durante todo o projeto

Além disso, o ClickUp vai além para otimizar sua linha de trabalho. Da automação ao bate-papo, ele tem tudo. Vamos nos aprofundar em seus detalhes:

Criar planos de projeto detalhados

Use Documentos do ClickUp para criar um plano de projeto detalhado e ajudar as partes interessadas a acessar todas as informações do projeto em um só lugar.

Use o ClickUp Docs para desenvolver um plano de projeto detalhado com seus participantes

Por exemplo, você pode:

Dividir projetos complexos em marcos de referência realistas

Definir funções e responsabilidades de diferentes participantes - equipe de projeto, engenheiros, contratados e subcontratados

Incluir o escopo do projeto, os custos estimados, o cronograma, a alocação de recursos e a distribuição da carga de trabalho

Destacar os possíveis riscos que o projeto pode encontrar no caminho

E mais? Você também pode adicionar links, relatórios, vídeos e apresentações relevantes para torná-lo mais contextualizado e interessante.

dica profissional: Comece cada dia personalizando Modelo de relatório diário de construção do ClickUp para suas necessidades específicas de projeto. Inclua uma lista de verificação para condições climáticas, horas de trabalho e uso de equipamentos. Essa configuração simples de 5 minutos economiza horas em relatórios no final do dia.

Agende projetos e acompanhe o progresso

Com o ClickUp's software de programação de construção com o software de programação de construção, você está no banco do motorista, totalmente no controle dos cronogramas do projeto. Planeje, acompanhe e gerencie cronogramas facilmente para manter todos os projetos no caminho certo.

Além disso, com o Gráficos de Gantt do ClickUp com os gráficos de Gantt do ClickUp, você pode ver toda a sua linha do tempo em um relance, identificar dependências, identificar caminhos críticos, detectar gargalos e fazer movimentos inteligentes para manter o cronograma.

Acompanhe o progresso, as dependências e os desafios em uma linha do tempo compartilhada usando o ClickUp Gantt Chart View

Facilite a colaboração sem problemas

Se você está exausto com mal-entendidos, atrasos e pedidos de alteração intermináveis em seus projetos de construção, então ClickUp Chat é a resposta. Ele mantém todos os membros da sua equipe totalmente conectados em uma única plataforma.

Chega de alternar entre aplicativos e ferramentas. Com o Chat, você pode comunicar-se perfeitamente, criar tarefas diretamente a partir de conversas e até mesmo aproveitar a IA para resumir mensagens e redigir novas mensagens-tudo em uma única e poderosa plataforma.

Colabore com seus colegas de equipe em tempo real e reduza os mal-entendidos por meio do ClickUp Chat

Veja como o ClickUp Chat facilita a colaboração:

Trabalhe diretamente no bate-papo : Transforme mensagens em tarefas ou subtarefas com apenas um clique - sem precisar ficar pulando entre ferramentas

: Transforme mensagens em tarefas ou subtarefas com apenas um clique - sem precisar ficar pulando entre ferramentas Permaneça conectado com o contexto : As conversas vinculam-se automaticamente a tarefas, documentos ou outros bate-papos, para que tudo o que você precisa esteja em um só lugar

: As conversas vinculam-se automaticamente a tarefas, documentos ou outros bate-papos, para que tudo o que você precisa esteja em um só lugar Resolva problemas instantaneamente : Use mensagens em tempo real, @menções e respostas sugeridas por IA para manter as discussões fluindo e as tarefas em andamento

: Use mensagens em tempo real, @menções e respostas sugeridas por IA para manter as discussões fluindo e as tarefas em andamento Simplifique as atualizações: Publique atualizações sobre alterações no design ou marcos do projeto e garanta que toda a equipe esteja informada

Automatize tarefas e simplifique os fluxos de trabalho

Gerenciar projetos de construção não é uma tarefa fácil, mas Automações do ClickUp simplifica o processo para que você possa se concentrar na entrega de projetos dentro do prazo.

Automatize tarefas recorrentes e economize seu valioso tempo usando o ClickUp Automations

É assim que ele agiliza seu fluxo de trabalho:

Automatize o gerenciamento de tarefas : Use mais de 100 modelos de automação prontos para atribuir tarefas, atualizar status, publicar comentários e muito mais

: Use mais de 100 modelos de automação prontos para atribuir tarefas, atualizar status, publicar comentários e muito mais Mantenha os fluxos de trabalho flexíveis : Atribua tarefas dinamicamente com responsáveis dinâmicos com base em quem criou, observou ou acionou a ação

: Atribua tarefas dinamicamente com responsáveis dinâmicos com base em quem criou, observou ou acionou a ação Atalhos para eficiência: Defina atalhos de projeto para atribuir tarefas e observadores em todos os locais do projeto rapidamente

Combine seus fluxos de trabalho de construção com IA e você será invencível. Vamos dar uma olhada em detalhes.

Aproveite o poder da IA Cérebro ClickUp é um assistente de IA inteligente para todos os seus

projetos de construção ajudando você a obter respostas instantâneas em todo o seu espaço de trabalho.

Obtenha respostas sobre seus projetos e gere documentos de construção usando o ClickUp Brain

Veja o que queremos dizer com isso:

Mantenha-se atualizado sem complicações : Quer saber como está a fase de projeto ou se os materiais foram encomendados? Basta perguntar, e o ClickUp Brain lhe dará o status em segundos

: Quer saber como está a fase de projeto ou se os materiais foram encomendados? Basta perguntar, e o ClickUp Brain lhe dará o status em segundos Simplifique a colaboração : Precisa de uma atualização dos membros da equipe? Ele obtém as informações de que você precisa sem interromper o fluxo de trabalho deles

: Precisa de uma atualização dos membros da equipe? Ele obtém as informações de que você precisa sem interromper o fluxo de trabalho deles Encontre documentos em um piscar de olhos : Quer se trate de contratos, RFIs ou planos de projeto, o ClickUp Brain facilita a localização e o acesso ao que você está procurando

: Quer se trate de contratos, RFIs ou planos de projeto, o ClickUp Brain facilita a localização e o acesso ao que você está procurando Mantenha todos alinhados: Obtenha respostas claras sobre metas, cronogramas e itens de ação do projeto

Dica profissional: Emparelhe o ClickUp Brain com um modelo pré-construído de gerenciamento de construção para simplificar ainda mais seu fluxo de trabalho. Ele lhe dá uma vantagem inicial nos planos, cronogramas e documentação do projeto, permitindo que você se concentre em entregar o projeto com sucesso.

Além disso, use Modelo de gerenciamento de construção do ClickUp para supervisionar todas as fases ou aspectos de seus projetos de construção em um só lugar.

Com este modelo, você pode:

Acompanhar os cronogramas de construção com um calendário fácil de usar

Organizar tarefas, recursos e orçamentos em uma lista estruturada

Visualizar fluxos de trabalho usando um quadro Kanban de arrastar e soltar

Programar e gerenciar datas de projetos em uma linha do tempo horizontal

Faça o download deste modelo

Melhor ainda, o ClickUp tem muitos modelos de planos de gerenciamento de construção que você pode usar instantaneamente para gerenciar seu cronograma de construção durante toda a construção.

Agilize seus projetos de construção usando o ClickUp

O setor de construção está repleto de ineficiências, desde o malabarismo com ferramentas e coordenação de equipes até o controle de cronogramas. Esses desafios deixam até mesmo os profissionais mais experientes atordoados.

Mas imagine gerenciar um projeto de construção em que nada se perca no meio do caminho - sem prazos perdidos, falhas de comunicação ou idas e vindas intermináveis.

E se houvesse uma única plataforma para simplificar tudo isso? Conheça o ClickUp.

Ele simplifica todos os aspectos do gerenciamento de projetos de construção - atribuições, comunicação, cronogramas e muito mais. Não importa se você está coordenando projetos complexos, gerenciando subcontratados ou lidando com prazos apertados, o ClickUp garante que tudo corra bem.

Deseja criar um fluxo de trabalho de gerenciamento de construção contínuo? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje.