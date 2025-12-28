Como melhorar a interface do usuário (UI) e a experiência do usuário (UX) do seu produto

Quando alguém abre seu produto pela primeira vez, geralmente tem uma tarefa específica em mente. Mas se a tela parecer confusa ou os botões forem muito parecidos, essa tarefa de repente exigirá muito mais esforço do que deveria.

De acordo com pesquisas, cerca de 80% das pessoas reconhecem que abandonaram um site porque a experiência de pesquisa no local não correspondeu às suas expectativas.

Para equipes de produto, geralmente não se trata de uma única tela “ruim”. Com o tempo, novos recursos, correções rápidas e solicitações urgentes se acumulam. Equipes diferentes apresentam ideias diferentes de “boa experiência do usuário” e a interface começa a parecer irregular.

Nesta publicação, você receberá uma lista de verificação fácil de usar para diagnosticar desvios na interface do usuário, priorizar correções e validar se suas alterações realmente reduziram o atrito, e não apenas mudaram o layout.

Ao longo do caminho, veremos como o ClickUp para equipes de produto pode manter a pesquisa e os tickets em um só lugar, para que seu trabalho de otimização da experiência do usuário não se perca entre as ferramentas.

Entendendo a interface do usuário (UI) e a experiência do usuário (UX): o núcleo do design de produtos

Antes de alterar qualquer coisa na sua interface, é importante ter clareza sobre o que você está realmente melhorando. Vamos entender o que são UI e UX.

A interface do usuário (UI) é a camada que as pessoas podem ver e tocar: o layout, os esquemas de cores, a tipografia, os botões, os formulários, os ícones e outros elementos da interface do usuário em cada tela. É onde o design visual e os detalhes de interação se unem para criar uma interface amigável.

A experiência do usuário (UX) é a história completa: a facilidade com que alguém consegue concluir uma tarefa, se a arquitetura da informação faz sentido e como se sente ao navegar pelo seu produto. A UX abrange fluxos, conteúdo, estados de erro e os pequenos momentos que reduzem ou aumentam o atrito.

Um design de produto robusto trata a interface do usuário e a experiência do usuário como um único sistema. As escolhas de design da interface do usuário, como espaçamento, hierarquia, corpo do texto e elementos interativos, existem para apoiar os objetivos da experiência do usuário. Estes podem ser, por exemplo, “ajudar um novo usuário a concluir o cadastro em menos de dois minutos” ou “tornar os caminhos de atualização óbvios, sem ser insistente”.

Para gerentes de produto, designers de experiência do usuário e designers de interface do usuário, isso significa:

Saiba quem é o seu público-alvo e o que significa “sucesso” para ele.

Transforme essas necessidades em fluxos claros, em vez de telas únicas.

Crie um sistema de design simples para que os padrões pareçam consistentes em todos os seus produtos digitais.

Etapas e estratégias para melhorar a interface do usuário (UI) e a experiência do usuário (UX) do seu produto

Muitos problemas de interface do usuário e experiência do usuário começam muito antes de o usuário clicar em um botão.

Pesquisa de usuários em um documento, bugs de experiência do usuário em uma planilha, simulações em uma ferramenta de design, feedback em um chat e notas de lançamento em outro lugar. Com o tempo, essa dispersão de trabalho torna difícil ver qual versão está atualizada ou por que uma determinada decisão de design foi tomada inicialmente.

Você pode sentir isso no produto quando:

Um fluxo segue seu sistema de design mais recente, enquanto outro ainda usa padrões de interface do usuário mais antigos.

O feedback de usuários reais nunca chega aos próximos itens do sprint.

As equipes de design e a equipe de desenvolvimento debatem as mudanças sem um registro compartilhado da pesquisa com usuários.

O ClickUp oferece às equipes de produto um único espaço de trabalho de IA convergente para todo o ciclo de vida da experiência do usuário (UX) e da interface do usuário (UI). Você pode manter planos de pesquisa do usuário, notas de entrevistas, resultados de testes de usabilidade, tarefas de design e trabalhos de lançamento em uma hierarquia conectada, eliminando a necessidade de alternar entre ferramentas.

As etapas e estratégias abaixo ajudarão equipes de produto, designers de experiência do usuário e designers de interface do usuário a passar de opiniões para decisões baseadas em evidências. Tudo isso enquanto mantêm seu trabalho rastreável dentro do ClickUp.

1. Realize pesquisas com usuários e análises de feedback

Se você não estiver realizando pesquisas com usuários regularmente, estará projetando principalmente para si mesmo, e não para seu público-alvo. A pesquisa com usuários fornece um contexto realista sobre as necessidades, objetivos e restrições dos usuários. Isso ajuda a personalizar seu processo de design de acordo com as restrições e requisitos reais dos usuários, e não com suposições.

Comece com um conjunto pequeno e focado de métodos em torno de jornadas de alto impacto (cadastro, integração, pesquisa, checkout, upgrade): Entrevistas com usuários para explorar motivações, expectativas e pontos fracos em profundidade

Testes de usabilidade para observar usuários reais realizando tarefas e identificar erros e falhas no fluxo.

Pesquisas para capturar a opinião em grande escala e acompanhar as tendências ao longo do tempo.

Ferramentas de comportamento (mapas de calor, reproduções de sessões) para ver exatamente como as pessoas interagem com sua interface e onde elas hesitam ou desistem.

No ClickUp, você pode manter essa pesquisa estruturada em um único espaço de trabalho:

Obtenha um modelo gratuito Organize e estruture sua pesquisa de usuários com o modelo de plano de pesquisa de usuários do ClickUp.

Crie uma lista como “Pesquisa de experiência do usuário de integração” e adicione tarefas para entrevistas, sessões de testes de usabilidade e análises.

Anexe gravações, notas e capturas de tela a cada tarefa para que todas as informações permaneçam vinculadas a um fluxo ou tela específica.

Mas e quanto a coletar feedback da equipe e das partes interessadas? É aí que entra o próximo recurso do ClickUp.

Use os formulários do ClickUp para obter feedback estruturado

Aja mais rapidamente com formulários conectados que centralizam o feedback com o ClickUp Forms

É difícil agir com base em feedback não estruturado. Capturas de tela em chats, e-mails vagos do tipo “esta página parece confusa” e comentários aleatórios em reuniões raramente se traduzem em trabalho claro. Os formulários do ClickUp foram projetados para corrigir isso 🗒️.

Aqui está uma maneira prática de usá-los como parte do seu fluxo de trabalho:

Adicione campos para página/tela, tipo de dispositivo, gravidade, tipo de usuário e categoria (por exemplo, navegação, cópia, desempenho).

Compartilhe o formulário após o teste de usabilidade, nas notas de lançamento ou com as equipes de suporte e sucesso.

Deixe que cada envio crie uma tarefa em uma lista dedicada a “feedback de experiência do usuário” com as tags e campos personalizados corretos.

2. Audite seu design atual

Depois de obter feedback de usuários reais, analise sua interface do usuário existente.

Uma auditoria estruturada da interface do usuário ajuda você a ver onde a base do design se desviou: componentes inconsistentes ou lacunas na hierarquia visual.

À medida que você navega pelo seu produto no desktop e no celular, pergunte-se: Os rótulos correspondem às palavras que a maioria dos usuários usaria naturalmente?

Esta tela segue o seu sistema de design (esquemas de cores, tipografia, espaçamento e padrões de interação)?

Fica claro o que acontece quando um usuário interage com um controle ou ele precisa adivinhar?

Se você tiver que parar e pensar: “Onde essa configuração ficaria?”, seus usuários regulares também terão que fazer isso. É aí que pequenas inconsistências podem aumentar a curva de aprendizado e impactar negativamente a experiência do usuário ao longo do tempo.

Em seguida, você pode transformar essas descobertas em um backlog estruturado dentro do seu espaço de trabalho do ClickUp:

Crie uma lista como “Auditoria da interface do usuário – 1º trimestre” .

Adicione uma Tarefa ClickUp para cada problema que você identificar: navegação confusa, problemas de layout, estados ausentes ou microcópia pouco clara.

Use campos de tarefas como status, responsável, prioridade, datas de início/prazo e dependências para que cada problema tenha um responsável e um plano para ser resolvido.

Adicione campos personalizados para gravidade e área do produto, para que as equipes de produto possam filtrar e priorizar com apenas alguns cliques.

Automatize, priorize e mantenha o trabalho em andamento com as tarefas do ClickUp

O resultado é um backlog de auditoria dinâmico que designers de experiência do usuário, gerentes de produto e a equipe de desenvolvimento podem trabalhar ao longo de vários sprints.

3. Simplifique a navegação e a arquitetura da informação

Mesmo uma interface bonita falha se as pessoas não conseguem encontrar o que precisam. A navegação e a arquitetura da informação são fundamentais para uma ótima experiência do usuário, pois determinam a rapidez com que os usuários podem navegar entre as páginas e concluir tarefas.

Fontes de UX de alta autoridade concordam com alguns princípios fundamentais para a navegação: Mantenha os menus simples e visíveis em telas maiores.

Use rótulos claros e consistentes em vez de jargões internos.

Evite menus profundos e com vários níveis, onde ações importantes ficam ocultas.

Coloque a navegação onde os usuários esperam e mantenha esse padrão em todos os seus produtos digitais.

Aqui, o design da interface do usuário, os elementos da interface do usuário e o design de interação trabalham a favor da facilidade de localização. O layout, os rótulos e o feedback devem tornar o caminho óbvio, não inteligente.

Mapeie as jornadas dos usuários com os quadros brancos do ClickUp

As alterações na navegação são mais fáceis de projetar quando todos podem ver toda a jornada, e não apenas telas isoladas. É aí que o mapeamento da jornada do usuário e os diagramas de fluxo ajudam.

Os quadros brancos do ClickUp oferecem às equipes de produto um espaço digital para:

Esboce as principais páginas e estados como nós em um fluxo.

Conecte-os com setas que representam jornadas reais dos usuários (por exemplo, “Página de destino → Inscrição → Lista de verificação de integração → Primeira tarefa criada”).

Anote os pontos fracos identificados na pesquisa com usuários e nos testes de usabilidade.

Transforme todas as suas ideias em ações coordenadas com os quadros brancos do ClickUp

No seu espaço de experiência do usuário/interface do usuário, você pode:

Anexe tarefas do ClickUp a etapas específicas no seu quadro branco do ClickUp (por exemplo, “Corrigir cópia na etapa 2 da integração”, “Reduzir o número de campos no formulário de criação de projeto”).

Comente em tempo real quando um caminho parecer confuso ou sobrecarregado.

Mantenha o mapa atualizado à medida que você envia alterações de navegação, para que ele continue sendo uma referência confiável para as equipes de produto e de desenvolvimento.

Com o tempo, isso lhe dará um modelo vivo de como os usuários realmente navegam pelo seu produto e tornará muito mais fácil projetar uma interface amigável com caminhos previsíveis.

4. Priorize a acessibilidade e a capacidade de resposta

A acessibilidade não é algo “bom de se ter”. É uma prática recomendada básica de design de interface do usuário e, em muitas regiões, uma exigência legal.

Comece verificando sua interface de usuário em relação às diretrizes WCAG para contraste de cores, tamanho do texto e estados de foco, para que pessoas com diferentes habilidades visuais ou motoras possam usar seu produto confortavelmente.

💡 Dica profissional: O WCAG 2.1 recomenda uma relação de contraste mínima de 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande, além de indicadores de foco claros para usuários de teclado.

Além disso, certifique-se de seguir as diretrizes de design responsivo para que os layouts se adaptem perfeitamente do desktop ao tablet e ao celular, com grades flexíveis, imagens fluidas e pontos de interrupção que preservam a hierarquia.

Verifique os alvos de toque em seu aplicativo móvel, mantenha as ações principais ao alcance do polegar e certifique-se de que os modais e menus permaneçam utilizáveis em telas menores.

Parece muito trabalhoso? Você pode incorporar essas verificações ao seu processo de design de experiência do usuário usando o ClickUp:

Adicione uma lista de verificação de “Acessibilidade e dispositivos” às suas tarefas de design e desenvolvimento. Inclua itens como verificação de contraste, adição de texto alternativo, verificação de estados de foco, teste de acesso por teclado e revisão dos fluxos principais em pontos de interrupção importantes.

Use as listas de tarefas os modelos de listas de verificação do ClickUp para que cada nova página ou recurso passe pela mesma revisão de acessibilidade antes do lançamento.

Crie e gerencie listas de verificação para todas as suas tarefas em várias plataformas com o ClickUp Checklists

💡 Curiosidade: pesquisas sobre primeiras impressões mostram que a maioria das pessoas forma uma opinião sobre a credibilidade e a qualidade de um site em 50 milissegundos, e o design visual influencia fortemente esse julgamento. Na prática, isso significa que seu layout e sua capacidade de resposta falam mais alto do que qualquer texto.

5. Refine a hierarquia visual e a consistência

A hierarquia visual é o que diz aos usuários “comece aqui, depois vá para lá” sem nenhuma instrução.

Em uma interface forte, títulos, estilos de botões e espaçamento naturalmente direcionam a atenção para as ações principais e afastam o ruído.

Pesquisas de experiência do usuário realizadas pelo Nielsen Norman Group e outros recomendam o uso de contraste, tamanho, proximidade e espaços em branco para sinalizar a importância e agrupar elementos relacionados.

Aqui está uma lista de verificação simples que você pode consultar para obter uma hierarquia melhor: Torne uma ação principal por tela visualmente dominante

Use níveis de título e estilos de corpo de texto consistentes.

Deixe espaço em branco suficiente nos formulários para que as pessoas possam ler os rótulos e campos sem esforço.

Mantenha as mensagens de erro próximas ao elemento ao qual se referem.

O ClickUp pode dar suporte a esse trabalho nos bastidores:

Armazene as diretrizes do seu sistema de design, especificações de componentes e estados da interface do usuário no ClickUp Docs e incorpore bibliotecas ou tokens do Figma diretamente nesses documentos.

Documente fluxos de trabalho, diretrizes importantes e comentários para sua equipe no ClickUp Docs

Crie uma lista de tarefas de “aperfeiçoamento da interface do usuário” em que cada tarefa esteja vinculada a uma tela ou fluxo que precise de melhorias na hierarquia ou consistência. Em seguida, anexe capturas de tela, links do Figma e critérios de aceitação a cada tarefa.

6. Crie ciclos de feedback com usuários e equipes

As estratégias de melhoria da interface do usuário (UI) e da experiência do usuário (UX) fracassam quando o feedback aparece apenas uma vez por trimestre. O objetivo é criar ciclos leves e contínuos com usuários reais e sua equipe interna.

Para os usuários, você pode combinar: Pesquisas no aplicativo com perguntas direcionadas, como “Quão fácil foi essa tarefa?” ou “O que quase fez você desistir aqui?”

Sessões curtas e focadas de testes de usabilidade em fluxos novos ou de alto risco.

Pesquisas ocasionais de NPS (Net Promoter Score) ou CSAT (Customer Satisfaction Score) que revelam como as pessoas se sentem após concluir tarefas importantes.

Para a equipe, você precisa de uma maneira simples de manter as conversas relacionadas ao trabalho real, em vez de espalhadas por tópicos do Slack.

Veja como você pode alinhar isso com o ClickUp:

Crie itens de ação instantaneamente e atribua-os a outras pessoas ou até mesmo a si mesmo com os comentários do ClickUp

O ClickUp permite que você comente diretamente nas tarefas e atribua comentários a indivíduos específicos. Isso garante que os esclarecimentos e as decisões de design permaneçam vinculados às questões de interface do usuário às quais se referem.

Os designers podem então vincular pesquisas relevantes sobre usuários ou clipes de usabilidade, enquanto os engenheiros podem fazer perguntas sobre a implementação no mesmo lugar. Qualquer pessoa que abrir a tarefa posteriormente poderá ver o que mudou e por quê.

Dica útil: com o ClickUp Clips, você pode capturar e compartilhar gravações de tela diretamente em seu fluxo de trabalho, garantindo que todas as atualizações de design ou insights de usabilidade sejam documentados visualmente. Os clipes facilitam para os membros da equipe demonstrarem alterações na interface do usuário, percorrerem as jornadas dos usuários ou destacarem pontos críticos, sem a necessidade de longas explicações escritas. Deixe explicações detalhadas e insights em seu fluxo de trabalho com o ClickUp Clips

Use as automações do ClickUp para avançar no trabalho

Use automações pré-construídas ou personalize-as de acordo com suas necessidades com o ClickUp Automations

Mesmo quando o feedback é capturado, alguém ainda precisa atribuí-lo, marcá-lo e movê-lo por um fluxo de trabalho. O ClickUp Automations pode fazer esse trabalho repetitivo por você.

Você pode:

Crie tarefas automaticamente quando um formulário de feedback for enviado.

Atribua automaticamente as questões ao designer de UX ou UI adequado com base em tags.

Publique um comentário ou envie um e-mail quando houver uma alteração de status, mantendo as partes interessadas informadas.

Os modelos de automação do ClickUp e o AI Automation Builder facilitam a configuração desses fluxos de trabalho, para que o feedback da experiência do usuário nunca fique preso em uma planilha.

Aprenda a automatizar fluxos de trabalho passo a passo em menos de 5 minutos. Este tutorial rápido mostra exatamente como criar automações perfeitas com inteligência artificial usando ferramentas de automação de fluxo de trabalho sem código, como o ClickUp. 🔼

7. Teste, avalie e itere

O trabalho de experiência do usuário mais útil trata cada mudança como um teste, não como uma resposta definitiva. Depois de lançar uma atualização, valide-a com uma combinação de testes de usabilidade e análises do produto.

As métricas comuns de experiência do usuário a serem rastreadas incluem taxa de sucesso da tarefa, taxa de erro, tempo gasto na tarefa e taxas de conclusão para fluxos importantes. Combine-as com observações qualitativas de sessões de usabilidade para entender não apenas o que mudou, mas também por quê.

Você também pode: Execute testes A/B simples nas telas principais para ver qual design reduz o atrito ou a desistência.

Acompanhe os tickets de suporte e as perguntas do tipo “como faço para...” que se concentram em recursos específicos.

Segmente os resultados por dispositivo, tipo de plano ou perfil do usuário para verificar se as melhorias funcionam para seus segmentos mais importantes.

Os painéis do ClickUp ajudam você a manter esses sinais em um só lugar. Você pode criar widgets que extraem dados de tarefas e ferramentas integradas para mostrar o volume de problemas de experiência do usuário. Você também pode visualizar outras variáveis, como tempo para resolução, cobertura de teste ou o número de problemas de interface por lançamento.

Acompanhe o feedback dos usuários e as principais métricas de interface do usuário e experiência do usuário nos painéis do ClickUp.

Isso dá às equipes de produto e design uma visão compartilhada sobre se as melhorias na interface do usuário/experiência do usuário estão funcionando, em vez de cada um analisar relatórios diferentes.

Manaswi Dwivedi, da Cedcoss Technologies Pvt. Ltd., compartilha:

A visibilidade do painel melhorou na exibição da análise do produto e economiza muito tempo.

A visibilidade do painel melhorou na exibição da análise do produto e economiza muito tempo.

Uma boa interface do usuário e experiência do usuário dependem tanto de habilidades sólidas de design quanto de um fluxo de trabalho confiável.

Você precisa de ferramentas que permitam coletar pesquisas, coordenar sprints de design, testar ideias e medir resultados sem precisar reconstruir seu processo todas as vezes.

Como o ClickUp otimiza os fluxos de trabalho de melhoria da interface do usuário/experiência do usuário

O ClickUp oferece às equipes de produto um único local para organizar todo o processo de design de experiência do usuário, desde notas de pesquisa até tarefas de lançamento final. Em vez de separar suas decisões de design e trabalho de desenvolvimento em várias ferramentas, você pode manter tudo em um único espaço de trabalho.

Veja como isso funciona na prática:

Centralize pesquisas, sprints e documentação

Incorpore marcadores, adicione tabelas e muito mais para formatar documentos com o ClickUp Docs

Use o ClickUp Docs para armazenar pesquisas de usuários, personas, diretrizes de interface do usuário e resultados de experimentos. Você pode estruturar briefings e incorporar protótipos Figma ou diagramas de fluxo de usuários diretamente no Doc.

Organize sprints de design com as tarefas e listas do ClickUp. Divida o trabalho em tarefas para pesquisa, design de experiência do usuário, design de interface do usuário, implementação e controle de qualidade e, em seguida, atribua responsáveis e prazos.

Use o ClickUp AI Notetaker para gravar e resumir chamadas de pesquisa de experiência do usuário ou revisões de design, com transcrições e itens de ação prontos para serem transformados em tarefas.

Receba notas de chamadas em tempo real com o ClickUp AI Notetaker

Mapeie os fluxos de usuários e a arquitetura de informações no ClickUp Whiteboards e, em seguida, converta qualquer forma em uma tarefa assim que estiver pronta para entrega.

Colete e encaminhe feedback automaticamente

Crie formulários ClickUp para coletar feedback estruturado sobre o produto das partes interessadas e equipes internas. Cada envio se torna uma tarefa rastreável com os campos e tags corretos, o que é ideal para feedback sobre a interface do usuário após o lançamento.

Utilize os Agentes ClickUp , que podem atribuir tarefas e acionar automações quando novos comentários ou resultados de testes forem recebidos.

Obtenha respostas instantâneas para perguntas e comentários com os agentes de IA do ClickUp

Por exemplo, um agente de UI/UX pode criar automaticamente tarefas de acompanhamento para designers quando problemas de usabilidade são sinalizados ou notificar desenvolvedores para revisar novos comentários de usuários.

Revise e aprove os designs visuais

Carregue maquetes e amostras de movimento no ClickUp Tasks e use as ferramentas de revisão do ClickUp para adicionar comentários fixados em partes específicas da imagem ou vídeo. Cada comentário pode ser atribuído e resolvido, para que o feedback visual seja específico e acionável.

Revise e anote maquetes, incorpore arquivos Figma e Invision, convide colaboradores externos e atribua comentários para revisão.

Acelere o design e as aprovações com iterações rápidas com o ClickUp.

Liberte o poder da IA para trabalhar mais rapidamente na pesquisa

O ClickUp Brain ajuda as equipes de produto a extrair instantaneamente padrões de design, temas de feedback do usuário ou problemas de usabilidade em toda a documentação do seu produto.

Você pode usar prompts com tecnologia de IA para debater novas ideias de design ou analisar rapidamente os resultados dos testes de usabilidade, tudo isso sem sair do seu espaço de trabalho. Isso mantém sua equipe focada, alinhada e pronta para oferecer uma experiência de produto mais intuitiva e tranquila.

A IA também pode facilitar a redação de documentos, desde guias do usuário e SOPs até contratos legais e descrições de produtos. Neste vídeo, mostraremos exatamente como usar a IA para redigir documentação usando exemplos reais e prompts comprovados.

Além do Brain, o Brain GPT do ClickUp funciona como seu parceiro de design com tecnologia de IA, criado para ajudar as equipes de produto a capturar, organizar e agir com base em todas as informações dos usuários.

Com suporte para vários LLMs, o Brain GPT se adapta ao seu fluxo de trabalho, oferecendo sugestões mais inteligentes e relevantes. Veja como:

Use o Talk to Text para capturar instantaneamente feedback sobre o design, reações dos usuários ou ideias de brainstorming — basta falar e deixar o Brain GPT fazer o resto.

Resuma os resultados dos testes de usabilidade, destaque pontos críticos recorrentes e revele temas-chave com análises baseadas em IA.

Pesquise instantaneamente em todas as suas notas, clipes e documentos de design com a pesquisa unificada por IA, para nunca perder o rastro de insights críticos sobre a interface do usuário/experiência do usuário.

Aproveite vários LLMs, como Deepseek, Gemini, Claude e ChatGPT, para obter o melhor modelo para resumir, gerar cópias de design ou analisar a opinião dos usuários.

Aproveite o poder de vários LLMs com o Brain GPT.

Juntamente com o ClickUp, algumas ferramentas mais específicas podem lhe dar uma visão mais clara de como os usuários reais interagem com o seu produto.

1. Hotjar

Via Hotjar

O Hotjar é uma plataforma de análise de comportamento e feedback do usuário que ajuda você a ver como os usuários reais se movem, clicam, rolam a tela e abandonam as páginas e os fluxos do seu produto.

Ele combina mapas de calor, gravações de sessões, widgets de feedback e pesquisas, permitindo que as equipes de design conectem problemas de experiência do usuário a elementos específicos da interface do usuário. Para equipes de produto que trabalham com melhorias de interface do usuário/experiência do usuário, o Hotjar é especialmente útil para validar mudanças de navegação e experimentos de layout.

Melhores recursos do Hotjar

Visualize cliques, profundidade de rolagem e atenção com mapas de calor e gravações de sessão.

Colete feedback na página e pesquisas no estilo NPS com widgets e modelos de pesquisa.

Crie funis e tendências para ver onde os usuários abandonam as jornadas principais.

Recrute e entreviste usuários remotamente com o Hotjar Engage para estudos qualitativos.

Integre com ferramentas como Google Analytics, HubSpot, Segment e outras pilhas de produtos.

Limitações do Hotjar

Os planos premium podem parecer caros para produtos de alto tráfego ou equipes grandes.

Alguns revisores observam opções limitadas de personalização para determinados widgets de pesquisa e feedback.

Preços do Hotjar

Gratuito

Crescimento : a partir de US$ 49/mês

Pro: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Hotjar

G2: 4,3/5 (mais de 320 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 530 avaliações)

2. Lookback

Via Lookback

O Lookback é uma plataforma de pesquisa qualitativa e testes de usabilidade criada para sessões de usuários ao vivo e gravadas. Ele permite que você execute testes moderados e não moderados, capturando a tela, o microfone e (opcionalmente) a câmera do participante enquanto ele realiza tarefas em seu produto.

Para equipes de UI/UX, o Lookback é útil quando você deseja observar usuários reais pensando em voz alta durante um protótipo ou uma jornada crítica, como o checkout.

Melhores recursos do Lookback

Execute testes de usabilidade moderados e não moderados em experiências de desktop e dispositivos móveis.

Capture a tela, o áudio e, opcionalmente, o vídeo para que você possa ver e ouvir como os usuários reagem.

Convide observadores para assistir às sessões ao vivo e adicionar notas e tags com carimbo de data/hora.

Armazene gravações em uma biblioteca compartilhada e crie vídeos com os destaques das questões comuns de experiência do usuário.

Integre-se a plataformas de recrutamento e fluxos de trabalho de pesquisa para um agendamento mais tranquilo.

Limitações do Lookback

As avaliações da Capterra mencionam problemas ocasionais de confiabilidade (problemas de conexão ou peculiaridades do navegador/dispositivo) que podem interromper as sessões.

A interface e a configuração podem parecer complexas para equipes que realizam testes de usuário apenas ocasionalmente.

Preços retroativos

Freelancer: cerca de US$ 299/ano para pesquisadores individuais

Equipe: cerca de US$ 1.782/ano para equipes pequenas com projetos compartilhados

Insights Hub: a partir de cerca de US$ 4.122/ano para empresas maiores

Empresa: a partir de US$ 18.150/ano para empresas de grande porte

Avaliações e comentários retrospectivos

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

3. Maze

O Maze é uma plataforma de descoberta contínua de produtos e pesquisa de experiência do usuário que transforma protótipos de design em testes rápidos e ricos em dados. Ele se conecta diretamente a ferramentas como Figma, Adobe XD e Sketch, para que você possa importar fluxos e executar testes de usabilidade não moderados sem escrever código.

Para trabalhos de interface do usuário e experiência do usuário, o Maze é útil quando você deseja uma validação rápida e remota sobre alterações de navegação ou novos padrões de interface antes que eles cheguem ao desenvolvimento.

Principais recursos do Maze

Transforme o Figma e outros protótipos de design em testes de usabilidade clicáveis em poucos minutos.

Execute classificações de cartões, testes em árvore e testes de 5 segundos para refinar a arquitetura da informação e as mensagens.

Use painéis de participantes integrados ou traga seus próprios usuários para estudos remotos.

Gere relatórios automatizados com mapas de calor, análise de trajetória e métricas no nível da tarefa.

Integre com ferramentas como Slack e Jira para compartilhar resultados e criar tarefas de acompanhamento.

Limitações do Maze

O foco está na descoberta e nos testes de protótipos, portanto, você ainda precisa de análises separadas para o comportamento do produto em escala.

Os preços baseados em licenças podem ser elevados para equipes muito grandes, caso muitos stakeholders precisem de acesso.

Preços do Maze

Plano gratuito

Starter: US$ 99/mês (1 estudo/mês, 5 licenças)

Planos para equipes e organizações: preços personalizados

Avaliações e comentários do Maze

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

Erros comuns de interface do usuário e experiência do usuário a serem evitados

Mesmo os designers mais talentosos caem em padrões que, sem querer, frustram os usuários ou complicam a experiência.

A boa notícia? A maioria dos erros de interface do usuário e experiência do usuário são previsíveis e totalmente evitáveis, uma vez que você saiba o que procurar:

🚩 Projetando para as partes interessadas em vez de usuários: as telas ficam cheias de filtros e controles raramente usados, o que torna as tarefas básicas pesadas.

✅ O que fazer em vez disso: Comece cada projeto com um breve resumo das necessidades dos usuários e das principais tarefas, e use isso como um filtro para tudo o que você adicionar.

🚩 Ignorando a pesquisa com usuários reais: opiniões internas substituem a pesquisa com usuários e os testes de usabilidade, de modo que os problemas só vêm à tona após o lançamento.

O que fazer em vez disso: agende pequenas entrevistas e sessões de teste regulares e execute-as antes de se comprometer com o layout e os fluxos.

🚩 Sobrecarregar telas para “mostrar valor”: parece mais seguro colocar tudo na frente dos usuários de uma vez, então as telas ficam cheias de banners, dicas de ferramentas, cartões e formulários. O design visual fica confuso e a maioria dos usuários não sabe em que se concentrar primeiro.

O que fazer em vez disso: escolha uma ação principal por tela e deixe que a hierarquia, o espaçamento e as cores orientem as pessoas nessa direção.

Padrões e componentes inconsistentes: ações semelhantes parecem diferentes em várias partes dos seus produtos digitais. Os botões mudam de tamanho, os rótulos se deslocam e os elementos da interface do usuário se comportam de maneiras ligeiramente diferentes.

O que fazer em vez disso: use um sistema de design simples e reutilize componentes da interface do usuário para que ações semelhantes sempre tenham a mesma aparência e comportamento.

🚩 Ignorando o conteúdo e o microcopy até o final: o layout e os recursos visuais recebem muita atenção, mas os formulários e o texto de ajuda são preenchidos no último minuto. Um texto vago cria atrito, mesmo quando o layout é sólido.

✅ O que fazer em vez disso: Trate o texto como parte do design da experiência do usuário e teste as palavras com usuários reais.

🚩 Esquecendo os dispositivos móveis e diferentes janelas de visualização: as telas são projetadas em monitores grandes e nunca são verificadas adequadamente em dispositivos menores.

✅ O que fazer em vez disso: teste os fluxos principais nos dispositivos que a maioria dos usuários utiliza e ajuste o espaçamento, os alvos de toque e o layout de acordo com isso.

🚩 Tratar a experiência do usuário como um projeto único: as equipes realizam uma grande reformulação, comemoram o lançamento e seguem em frente. Ninguém avalia se o novo design realmente melhorou a experiência do usuário, e pequenos problemas voltam a se acumular com o tempo.

✅ O que fazer em vez disso: Incorpore verificações regulares, ciclos de feedback e pequenas iterações em suas estratégias de melhoria da experiência do usuário.

Medindo o impacto das melhorias na interface do usuário (UI) e na experiência do usuário (UX)

Depois de refinar sua interface e experiência do usuário, você precisa confirmar se as melhorias são realmente perceptíveis.

Em vez de acompanhar as “tarefas de design concluídas”, concentre-se no comportamento dos usuários reais. Os especialistas em experiência do usuário geralmente recomendam uma combinação de métricas comportamentais e atitudinais.

Sinais úteis incluem: Taxas de sucesso e conclusão de tarefas para fluxos como inscrição, pesquisa e checkout.

Tempo dedicado às principais jornadas, comparado antes e depois das alterações

Abandono em etapas importantes dos funis, especialmente onde você alterou a arquitetura da informação ou o design de interação.

Pontuações de testes de usabilidade combinadas com NPS ou CSAT, que mostram o quão útil e satisfatória é a experiência.

Volume e temas dos tickets de suporte ou perguntas do tipo “como faço para...” sobre os mesmos elementos da interface do usuário

Visualizações no nível do dispositivo ou da persona para ver se as melhorias funcionam para seus segmentos mais importantes, não apenas para usuários avançados.

No ClickUp, você pode transformar esses sinais em um painel compartilhado:

Acompanhe as contagens e os tempos de resolução de problemas de experiência do usuário usando dados de tarefas e campos personalizados.

Adicione gráficos para cobertura de testes, resultados de experimentos ou pontuações de usabilidade.

Obtenha dados de feedback do ClickUp Forms ou de ferramentas integradas para mostrar mudanças qualitativas e quantitativas em conjunto.

Quando essas métricas melhoram e se mantêm ao longo do tempo, você sabe que seu trabalho de UI/UX está valendo a pena.

Melhore sua interface do usuário (UI) e experiência do usuário (UX) com o ClickUp

Uma ótima experiência do usuário raramente vem de uma única grande reformulação. Ela vem de muitos ciclos pequenos e honestos, nos quais você ouve os usuários, corrige as partes que os atrasam, testa novamente e mantém o que funciona.

O papel do ClickUp é fornecer um único local para esses ciclos e manter a consistência em todo o processo.

Pesquisa, elementos de design, protótipos interativos, testes de usabilidade, feedback e acompanhamentos, tudo em um único espaço de trabalho. As equipes de produto e os designers de experiência do usuário podem então compartilhar o mesmo contexto do projeto, saber quais decisões foram tomadas e ver o desempenho de cada alteração.

Se o seu fluxo de trabalho atual de interface do usuário e experiência do usuário parece fragmentado, considere isso um sinal. Use o ClickUp Brain e o Brain GPT para resumir e agir com base no feedback mais rapidamente. Você pode até mesmo deixar que o ClickUp Automations cuide da coordenação repetitiva.

Inscreva-se no ClickUp e concentre todo o seu trabalho de interface do usuário e experiência do usuário em um só lugar.

Perguntas frequentes (FAQs)

Um bom design de experiência do usuário ajuda as pessoas a entender onde estão e o que acontece depois que agem. Os princípios básicos incluem clareza, consistência, acessibilidade, feedback significativo e respeito pelo tempo e atenção dos usuários.

Os elementos-chave incluem navegação clara, arquitetura de informações lógica, layouts focados, microcópia útil e estados de erro bem pensados. Tudo isso deve guiar os usuários suavemente da intenção ao resultado, minimizando confusões e erros. Muitas equipes de produto gerenciam o trabalho por trás desses elementos no ClickUp, onde rastreiam tarefas de experiência do usuário e documentam decisões de design em documentos compartilhados.

A maioria das equipes combina uma ferramenta de design dedicada, como Figma, Sketch ou Adobe XD, com um espaço de trabalho que mantém o trabalho e a comunicação juntos. O ClickUp oferece suporte à segunda parte: designers, gerentes de produto e engenheiros podem vincular protótipos, registrar problemas de interface do usuário, discutir alterações nos comentários e organizar sprints e pesquisas em um único lugar.

A IA pode resumir grandes volumes de feedback dos usuários, destacar pontos fracos recorrentes, gerar opções de cópia e até mesmo propor ideias de teste com base em padrões em seus dados. O ClickUp Brain traz isso para o seu trabalho diário, resumindo documentos, tarefas e comentários, enquanto o ClickUp Brain GPT adiciona Talk to Text, Universal Search e ClickUp AI Notetaker para capturar e agir sobre a pesquisa de experiência do usuário mais rapidamente.

Para aplicativos móveis, mantenha a interface simples, os alvos de toque grandes, a navegação superficial e as ações principais ao alcance. Teste em dispositivos e conexões reais para detectar problemas de layout e desempenho antecipadamente. Muitas equipes rastreiam essas descobertas e correções específicas da experiência do usuário móvel no ClickUp para que não se percam entre os lançamentos.