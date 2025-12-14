Como substituir as sessões de brainstorming no Zoom pelo ClickUp SyncUp

São 9h30 da manhã e sua agenda diz “Brainstorm da equipe”. Você entra no Zoom com um café na mão, pronto para pensar grande, mas, em vez disso, passa os primeiros dez minutos esperando que todos ativem o microfone, compartilhem telas ou terminem “apenas mais uma ligação”.

O brainstorming tradicional não se adapta à forma como as equipes realmente trabalham hoje. As ideias surgem em horários inusitados, as equipes estão espalhadas por diferentes fusos horários e nem todos se dão bem em reuniões ao vivo.

É por isso que fazer brainstorming em qualquer lugar com o ClickUp SyncUps faz todo o sentido. Você pode lançar ideias, reagir ou registrar pensamentos quando a inspiração surgir (e não quando o link da reunião sugerir que você deve fazê-lo).

Nesta postagem do blog, mostraremos como substituir as sessões internas de brainstorming no Zoom pelo ClickUp SyncUp e transformar essas conversas em ação. 🏁

Por que o brainstorming é melhor no SyncUps do que no Zoom: um breve resumo As sessões de brainstorming no Zoom atrasam as equipes com conflitos de agendamento, bloqueios de produção e documentação deficiente, tornando-as ineficazes para as equipes distribuídas modernas.

O ClickUp SyncUps permite o brainstorming assíncrono. Ele permite que as equipes registrem ideias e atualizações diretamente das listas, da visualização de documentos e da visualização do quadro branco.

Todas as discussões permanecem vinculadas ao trabalho. Com cada SyncUp automaticamente vinculado às tarefas relacionadas e ao contexto do projeto, a proliferação de ferramentas é menor e a diversão é definitivamente maior.

A entrada assíncrona aumenta a criatividade e a clareza , permitindo que os colegas de equipe comentem, reajam e desenvolvam ideias em seu próprio ritmo, independentemente do fuso horário.

O ClickUp Brain transforma brainstorms em execução rápida. Ele resume conversas, destaca itens de ação e ajuda as equipes a passar da ideação à entrega sem outra chamada no Zoom.

O problema com as chamadas tradicionais de brainstorming

O brainstorming por meio de chamadas ao vivo fazia sentido quando as equipes compartilhavam as mesmas paredes e quadros brancos. No entanto, os fluxos de trabalho distribuídos de hoje exigem uma maneira de trocar e desenvolver ideias sem ruídos, atritos de agendamento ou perda de impulso.

Veja o que faz com que as chamadas tradicionais de brainstorming sejam insuficientes. 👇

1. Vozes concorrentes diluem a discussão

Em uma chamada ao vivo, apenas uma pessoa pode falar por vez, levando a um gargalo cognitivo conhecido como bloqueio de produção.

Enquanto um membro da equipe fala, os outros perdem o fio da meada ou hesitam em interromper. Acrescente personalidades dominantes ou vozes seniores conduzindo a discussão, e o brainstorming se torna repetitivo.

🔍 Você sabia? A ideia das sessões de ideação em grupo foi popularizada por Alex F. Osborn (um executivo de publicidade) em seu livro de 1953, Applied Imagination. Ele cunhou o termo “brainstorming” (técnica de criatividade em grupo) e estabeleceu regras como “adiar o julgamento”, “aceitar ideias malucas” e “desenvolver as ideias dos outros”.

2. Atrasos na programação atrasam o progresso

Tentar encontrar um único horário que funcione para todas as equipes, fusos horários e agendas criativas é um pesadelo. Esses atrasos na programação muitas vezes atrasam projetos que precisam de contribuições e iterações rápidas.

E mesmo quando todos aparecem, o cansaço do Zoom se instala. Além disso, reuniões longas e consecutivas deixam as pessoas mentalmente exaustas e sem inspiração. Em vez de estimular a criatividade, elas acabam prolongando os prazos e reduzindo o ímpeto antes mesmo do início da execução do projeto.

📖 Leia também: O melhor software de brainstorming para colaboração e mapeamento de ideias

3. A pressão e a conformidade limitam a criatividade

As chamadas tradicionais de brainstorming tendem a sufocar a criatividade em vez de estimulá-la. Muitos participantes se retraem devido ao receio de avaliação (medo de julgamento), que é a hesitação em compartilhar ideias ousadas ou não refinadas na frente de colegas ou líderes.

Outros simplesmente “pegam carona” nas sessões ( social loafing ), presumindo que os outros contribuirão o suficiente. Com o tempo, as equipes tendem a gravitar em torno de ideias “seguras” e o pensamento de grupo se instala, onde as primeiras sugestões dominam a discussão, deixando pouco espaço para inovação genuína.

💡 Dica profissional: experimente a técnica de brainstorming SCAMPER na sua próxima sessão para estimular a criatividade da sua equipe. Comece questionando sua ideia: O que você pode “substituir”, “combinar” ou “adaptar”? Você poderia “modificar” ou “ampliar” para obter um impacto maior? Talvez “colocar” em um novo uso, “eliminar” o que não agrega valor ou “reorganizar” o fluxo para obter um resultado novo. É uma maneira simples, mas poderosa, de transformar ideias comuns em soluções inovadoras.

4. Registros ausentes prejudicam o acompanhamento

Quando a chamada termina, a maioria das ideias se perde. A menos que alguém documente manualmente cada pensamento, não há um local centralizado onde as ideias permaneçam ou evoluam. Embora o Zoom permita gravações básicas de reuniões, esses arquivos geralmente ficam enterrados em pastas na nuvem e não possuem transcrições pesquisáveis ou ferramentas de acompanhamento acionáveis.

Essa falta de visibilidade leva à repetição, ao desinteresse e ao ceticismo sobre o valor de futuras chamadas de brainstorming.

📮 ClickUp Insight: O ClickUp descobriu que 47% das reuniões duram uma hora ou mais. Mas todo esse tempo é realmente necessário? O motivo do nosso ceticismo? Apenas 12% dos nossos entrevistados classificam suas reuniões como altamente eficazes. O acompanhamento de métricas como itens de ação gerados, taxas de acompanhamento e resultados pode revelar se reuniões mais longas realmente agregam valor. As ferramentas de gerenciamento de reuniões do ClickUp podem ajudar nisso! Capture facilmente itens de ação durante as discussões com o AI Notetaker, converta-os em tarefas rastreáveis e monitore as taxas de conclusão — tudo em um espaço de trabalho unificado. Veja quais reuniões realmente geram resultados e quais estão apenas roubando tempo do dia da sua equipe!

O que é o ClickUp SyncUp e por que ele é a melhor maneira de fazer brainstorming?

Grave brainstorms e registre os próximos passos instantaneamente com o ClickUp SyncUp

O ClickUp SyncUp é uma ferramenta de reunião e colaboração com tecnologia de IA que permite iniciar chamadas de áudio ou vídeo instantâneas dentro do seu espaço de trabalho ClickUp.

Você pode iniciar um SyncUp a partir de qualquer DM ou canal do ClickUp Chat para discutir ideias, compartilhar atualizações ou finalizar as próximas etapas. Cada gravação permanece conectada ao trabalho ao qual se refere, de modo que as discussões se transformam em resultados claros e rastreáveis.

Veja por que essa é a maneira ideal de fazer brainstorming. 👀

1. Conecta discussões a projetos e tarefas

O SyncUps permite que você inicie uma chamada, grave uma atualização ou deixe uma ideia diretamente nas conversas do seu espaço de trabalho (canais e mensagens diretas). Isso mantém todas as suas discussões, ideias e comentários no mesmo lugar que o seu trabalho, para que nada se perca no buraco negro.

Participe de discussões rápidas e colaborativas por meio do SyncUps no ClickUp Chat.

Dessa forma, cada conversa fica vinculada a uma tarefa específica, e todos que estão “assistindo” a esse canal ou “acompanhando” essa tarefa têm acesso ao contexto completo. Portanto, se um líder quiser identificar o obstáculo na Tarefa A, ele poderá acessar o tópico facilmente. Também não há perda de tempo para atualizar todos.

Para brainstorming assíncrono, pule as chamadas ao vivo e grave um ClickUp Clip independente para apresentar ideias ou compartilhar feedback. Grave também suas sessões de brainstorming, técnicas de ideação ou atualizações da equipe.

Grave sua tela ou compartilhe clipes de voz instantaneamente com o ClickUp Clips

Você pode até mesmo comentar diretamente no vídeo, adicionar notas com marcação de tempo e manter a conversa de forma assíncrona. Em seguida, você pode inserir o clipe diretamente no Docs, Comentários ou Chat. Sua equipe recebe feedback no seu próprio tempo e você ganha horas extras no seu dia.

📖 Leia também: Como os quadros brancos virtuais impulsionam as agências criativas

🎥 Assista: As reuniões virtuais evoluíram muito além de “apenas videochamadas”. Neste guia, comparamos as melhores plataformas de reuniões virtuais — desde as clássicas, como Zoom e Google Meet, até novas plataformas com tecnologia de IA projetadas para colaboração real. O que abordaremos ⬇️ ClickUp x Zoom x Google Meet x Microsoft Teams x outros: pontos fortes e fracos

As novas plataformas de reuniões online com prioridade em IA estão mudando o trabalho remoto.

As melhores ferramentas para colaboração híbrida, workshops, apresentações e revisões assíncronas

Como funcionam os recursos de IA, como resumos automáticos, remoção de ruídos e itens de ação

Se você vive em reuniões (ou as evita), essas ferramentas mudarão a maneira como você trabalha.

2. Favorece o pensamento profundo sem interrupções

O brainstorming tradicional pressiona as pessoas a pensar rápido e se manifestar. O SyncUp inverte essa dinâmica. Os colegas de equipe podem revisar as ideias quando estiverem prontos, responder aos tópicos do SyncUp e, posteriormente, converter essas respostas em tarefas.

Dessa forma, todos podem desenvolver as ideias uns dos outros de forma assíncrona.

Como a melhor alternativa ao Zoom, o ClickUp oferece aos pensadores introvertidos e analíticos o tempo necessário para uma reflexão mais profunda, eliminando bloqueios à produção e o medo do julgamento. Todos contribuem em pé de igualdade, e o resultado final é um conjunto de ideias mais rico e diversificado.

3. Capacidade de consultar discussões e refletir criticamente posteriormente

Ao contrário das chamadas convencionais do Zoom, o SyncUp mantém o brainstorming em andamento e acessível muito tempo depois do término da chamada. Quando gravados, cada vídeo, nota e decisão são armazenados no mesmo espaço de trabalho onde seus projetos estão. Assim, você sempre cria um arquivo do progresso criativo.

Em vez de ficar limitado a um único horário de reunião agendado, sua equipe pode continuar adicionando ideias, comentários e respostas conforme a inspiração surgir.

💡 Dica profissional: O ClickUp Brain, assistente com inteligência artificial da plataforma, conecta suas tarefas, documentos, bate-papos e aplicativos conectados para garantir o contexto. Sua pesquisa empresarial com inteligência artificial ClickUp permite recuperar informações em segundos com apenas comandos simples em linguagem natural. Por exemplo, se você estiver ausente do escritório por uma semana, basta pedir ao Brain para obter os detalhes da reunião e os itens de ação do SyncUp da semana passada. Gere um resumo da reunião usando o recurso Summarize do ClickUp Brain na barra à direita

Como realizar um brainstorming assíncrono usando o ClickUp SyncUp?

As equipes criativas, de marketing e de produtos estão sentindo o peso das reuniões em tempo real, que diminuem o ritmo, fragmentam as decisões e enterram a inspiração em gravações que ninguém revisita.

É evidente que o antigo modelo de brainstorming ao vivo não corresponde à velocidade ou flexibilidade de que as equipes modernas precisam. É por isso que muitas equipes estão recorrendo ao ClickUp.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo , reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho.

Reúna comunicação, documentos, tarefas e notas em um só lugar com o ClickUp.

Com o SyncUp, as ideias não desaparecem após uma reunião — elas permanecem diretamente ao lado de tarefas, documentos, comentários e resumos gerados por IA. O resultado? Um fluxo de trabalho mais rápido, claro e criativo.

No final das contas, o ClickUp elimina todas as formas de dispersão do trabalho para fornecer 100% de contexto e um único local para que pessoas e agentes trabalhem juntos.

Se você deseja reduzir o número de reuniões, acelerar a geração de ideias e tornar cada atualização acionável, veja como substituir suas sessões internas de brainstorming no Zoom pelo ClickUp SyncUp. 🧩

Passo 1: Crie uma lista de brainstorming no ClickUp

Comece configurando uma lista do ClickUp. Ela funciona como seu centro de ideias, onde cada tarefa do ClickUp pode representar um novo conceito, campanha ou recurso de produto. Aqui, você deve conectar um canal de bate-papo antes de iniciar um SyncUp. No canto superior esquerdo da tela, clique em Adicionar canal.

Clique em “Adicionar canal” para conectar um canal de bate-papo do ClickUp ao seu espaço

Use os campos personalizados do ClickUp para categorizar ideias por tema, prioridade ou objetivo, adicione tags para filtragem rápida e atribua colaboradores para que todos saibam onde se concentrar.

Categorize e priorize ideias sem esforço usando os campos personalizados do ClickUp nas tarefas do ClickUp

Por exemplo, você pode adicionar:

Tipo de ideia: selecione entre opções como Design, Texto, Recurso do produto ou Conceito da campanha.

Nível de impacto: classifique o valor potencial de cada ideia como alto, médio ou baixo.

Pontuação de viabilidade: use uma escala numérica (1-5) para avaliar o quão prática ou dispendiosa em termos de recursos é uma ideia.

Público-alvo: especifique para quem é a ideia (por exemplo, novos usuários, clientes empresariais ou geração Z).

🚀 Dica útil: Se sua equipe prefere um formato visual, abra um quadro branco do ClickUp vinculado à mesma lista. Ele oferece um espaço compartilhado e interativo onde todos podem criar um quadro de ideias para fazer brainstorming em tempo real, ver as edições uns dos outros ao vivo e contribuir com ideias simultaneamente. Faça brainstorming livremente e transforme cada ideia em uma tarefa acionável com o ClickUp Whiteboard

Use ferramentas de design thinking, como formas, notas adesivas, conectores e desenhos à mão livre, para mapear ideias ou fluxos de trabalho com clareza. Aqui, você pode criar e vincular tarefas ou documentos do ClickUp, convertendo formas ou notas em tarefas acionáveis sem sair da tela.

Passo 2: Inicie um SyncUp para discutir suas ideias

Quando sua lista ou quadro branco de brainstorming estiver pronto, grave um SyncUp para compartilhar suas ideias iniciais, direção criativa ou orientações de design com seus colegas de equipe.

Veja como fazer isso:

1. Inicie um SyncUp diretamente a partir de:

Uma tarefa (para discutir uma ideia específica)

Um documento (para orientar um briefing criativo)

Um quadro branco (para apresentar visualmente ideias conectadas)

Clique no ícone do SyncUp (símbolo de câmera ou vídeo) na barra de ferramentas ou no cabeçalho para iniciar sua chamada

2. Clique no ícone de gravação na barra de ferramentas do SyncUp para capturar sua sessão

Clique nos botões de reunião relevantes na barra de ferramentas para usar voz, vídeo ou compartilhamento de tela para percorrer os recursos visuais usando o ClickUp SyncUps

Adicione participantes compartilhando o link do SyncUp ou convidando-os na barra lateral, se qualquer pessoa puder participar ou colaborar em tempo real.

Etapa 3: convide equipes remotas para participar de forma assíncrona

Agora que seu SyncUp foi gravado, é hora da equipe entrar em ação de forma assíncrona, independentemente do fuso horário ou horário de trabalho.

Veja como você pode maximizar a colaboração assíncrona:

1. Acesse a gravação (Clip) no Clips Hub após o término do SyncUp.

Acesse o Clips Hub na barra lateral esquerda

2. Copie o link público da gravação e compartilhe-o em seu canal de bate-papo ou marque diretamente seus colegas de equipe. Qualquer pessoa com acesso pode assistir à gravação quando quiser.

Acesse a gravação do SyncUp e renomeie-a para que todos saibam imediatamente do que se trata

As equipes poderão então:

Responda aos comentários existentes , adicione novos em momentos específicos ou reaja com emojis.

Grave seus próprios vídeos curtos em resposta, adicionando feedback visual ou ideias alternativas.

Insira notas, imagens ou arquivos diretamente na tarefa conectada.

Adicione comentários ou reações diretamente na gravação do SyncUp

Aqui, o ClickUp Chat também entra em ação, facilitando o fluxo de ideias, quer sua equipe esteja fazendo brainstorming ao vivo ou participando horas depois.

Compartilhe atualizações com toda a equipe publicando mensagens de bate-papo em Anúncios, Discussões ou Ideias no ClickUp Chat

Veja como o Chat ajuda você a se manter conectado e organizado:

Organize discussões por tópico ou projeto com conversas encadeadas, mantendo o feedback e as tarefas de acompanhamento fáceis de rastrear.

Marque colegas de equipe ou equipes inteiras com @menções em cada nova tarefa para notificá-los instantaneamente e chamar sua atenção para atualizações importantes.

Converse em particular usando Mensagens Diretas para sincronizações rápidas individuais ou crie Canais dedicados para campanhas, clientes ou projetos.

E para manter as coisas divertidas, você pode adicionar emojis personalizados aos seus chats, trazendo personalidade e energia a todas as conversas.

Assim que as ideias começarem a surgir, organize-as para que sua equipe possa identificar rapidamente as prioridades e os próximos passos.

Crie status personalizados do ClickUp que se adaptam ao seu fluxo de trabalho exclusivo

Aplique os status personalizados do ClickUp para definir em que ponto cada ideia se encontra no seu fluxo de trabalho. Cada tarefa possui um único status, dando à sua equipe uma noção clara do progresso.

Por exemplo:

🟢 Promissor: vale a pena explorar mais a fundo

🟡 Discussão necessária: Requer contribuição do grupo

🔵 Em andamento: Selecionado para desenvolvimento

As tags de tarefas do ClickUp adicionam uma camada extra de contexto, ajudando você a categorizar ideias além do estágio do fluxo de trabalho. Elas são perfeitas para agrupar tarefas por tema, público ou prioridade, como:

#Q1Initiative: Ideias vinculadas às metas trimestrais

#DesignSprint: Tarefas relevantes para a equipe de design

#PrioridadeI: Conceitos que precisam de atenção rápida

💡 Dica profissional: use as prioridades de tarefas do ClickUp para categorizá-las pelos seguintes níveis de urgência: Baixa, Normal, Alta e Urgente. Dessa forma, sua equipe saberá o que priorizar primeiro. Você também pode adicionar uma descrição detalhada da tarefa.

Etapa 5: resuma os resultados com o ClickUp Brain

Quando tudo estiver pronto, use a IA para brainstorming. A capacidade de gerenciamento de projetos do ClickUp Brain ajuda a resumir pontos-chave, organizar ideias e expandir discussões criativas em próximas etapas acionáveis.

Peça ao ClickUp Brain para analisar seu espaço de trabalho e fornecer etapas práticas para otimizá-lo

Por exemplo, após um brainstorm, execute um resumo na sua “Lista de Brainstorming” para ver instantaneamente quais ideias foram marcadas como “Promissoras” ou “Em andamento”.

E quando as ideias precisarem de um impulso visual, descreva um conceito em texto e deixe a ferramenta de IA gerar rapidamente modelos ou recursos visuais diretamente em sua tarefa ou documento. Por exemplo, sua equipe de marketing pode fazer um brainstorming de slogans de campanha e gerar algumas variações de imagem para layouts de anúncios ou publicações nas redes sociais para visualizá-los instantaneamente.

Dê vida às suas ideias criando imagens diretamente em quadros brancos com o ClickUp Brain

💡 Dica profissional: Aproveite o ClickUp Brain dentro do seu chat e comentários para se manter atualizado. Você pode usar o recurso Catch me up para resumir threads de chat inteiras ou ver o que aconteceu desde a sua última verificação. É perfeito para membros da equipe que entram nas discussões mais tarde ou trabalham em fusos horários diferentes.

Benefícios de substituir brainstorms no Zoom pelo ClickUp SyncUp

Pesquisas mostram que os funcionários alternam entre aplicativos 1. 200 vezes por dia, perdendo quase 4 horas por semana apenas para se concentrar novamente.

E como menos de 28% das ferramentas são integradas, as equipes remotas frequentemente refazem o mesmo trabalho em diferentes sistemas. Plataformas como o Zoom, embora sejam ótimas para chamadas, aumentam essa dispersão de ferramentas. Após cada nova reunião no Zoom, você volta a lidar com notas, tarefas e arquivos em outros aplicativos, quebrando o contexto.

E alguns de nós têm dificuldade em mudar de contexto, passando de uma reunião para outra e depois voltando ao trabalho.

Aqui estão alguns dos principais benefícios de usar o ClickUp SyncUp em vez do Zoom para aumentar a produtividade da equipe:

Elimine a mudança de contexto com um espaço de trabalho unificado: realize SyncUps diretamente no ClickUp para transformar ideias de reuniões em tarefas rastreáveis instantaneamente.

Automatize as notas das reuniões: deixe o ClickUp Brain cuidar Catch me up no ClickUp Brain e deixe-o criar conteúdo relacionado no ClickUp Docs com itens de ação, decisões e insights mapeados. deixe o ClickUp Brain cuidar da documentação do projeto para você. Insira as transcrições do SyncUp na ferramenta ou simplesmente use o botãono ClickUp Brain e deixe-o criar conteúdo relacionado no ClickUp Docs com itens de ação, decisões e insights mapeados.

Solicite ao ClickUp Brain para lhe fornecer quaisquer atualizações que você tenha perdido

Mantenha o conhecimento persistente: armazene, pesquise e recupere instantaneamente clipes de reuniões anteriores, notas de brainstorming ou atualizações de projetos usando armazene, pesquise e recupere instantaneamente clipes de reuniões anteriores, notas de brainstorming ou atualizações de projetos usando o Gerenciamento de Conhecimento com IA do ClickUp , tornando as informações institucionais fáceis de acessar e reutilizar.

Obtenha clareza com tecnologia de IA com o ClickUp BrainGPT : trabalhe de forma mais inteligente com este aplicativo para desktop, que combina IA, pesquisa e aplicativos conectados em uma experiência simplificada. Você pode trabalhar sem usar as mãos com comandos de voz trabalhe de forma mais inteligente com este aplicativo para desktop, que combina IA, pesquisa e aplicativos conectados em uma experiência simplificada. Você pode trabalhar sem usar as mãos com comandos de voz Talk-to-Text e integrar o ClickUp com modelos de IA premium, como ChatGPT, Gemini e Claude, a partir de uma única interface.

Acesse diferentes ferramentas de IA a partir de um espaço unificado dentro do ClickUp BrainGPT

Casos de uso reais para brainstorming assíncrono no ClickUp

Veja como diferentes equipes podem colocar o ClickUp em prática:

1. Ideação da equipe global

Quando seus colegas de equipe estão espalhados por diferentes fusos horários, o brainstorming assíncrono garante que nenhuma voz seja perdida. Crie uma lista compartilhada onde todos possam deixar suas ideias quando a inspiração surgir.

Por exemplo, uma equipe de produto que abrange APAC, EMEA e os EUA pode reunir solicitações de recursos 24 horas por dia e analisá-las coletivamente mais tarde. O uso de status personalizados como “Promissor” ou “Em andamento” ajuda a acompanhar o progresso das ideias com clareza.

🔍 Você sabia? Outro estudo descobriu que o ambiente físico e psicológico é importante: o “conforto” da sala de reuniões (iluminação, temperatura, conforto) influencia a “segurança psicológica” e, consequentemente, a produtividade.

2. Planejamento de conteúdo e desenvolvimento de campanhas

Para equipes de marketing e criativas, o brainstorming assíncrono mantém o fluxo contínuo de ideias. Use as listas do ClickUp para coletar temas de campanhas, ideias para blogs ou conceitos de mídia social. Os colegas de equipe podem marcar o conteúdo por tópico ou público, adicionar referências ou anexar recursos visuais para contextualizar.

Posteriormente, a equipe pode usar o ClickUp Brain para resumir as discussões e identificar temas recorrentes para planejar a próxima campanha.

Peça ao Clickup Brain para colocá-lo em dia no seu canal de bate-papo

📖 Leia também: 6 exemplos e estratégias de mapeamento de processos

3. Retrospectivas de sprint e melhoria de processos

As retrospectivas assíncronas dão a todos espaço para refletir honestamente. Após um sprint, os colegas de equipe podem deixar notas sobre o que deu certo, o que não deu certo e o que poderia ser melhorado em uma lista compartilhada.

E quando chegar a hora da sua retro IRL (em tempo real), entre no canal da sua equipe para iniciar o SyncUp.

Nesse caso, você também pode contar com o confiável ClickUp AI-Notetaker. Ele grava, transcreve e resume reuniões, extraindo os principais itens de ação e os próximos passos.

Acompanhe cada minuto de suas reuniões e gere resumos acionáveis com o ClickUp AI Notetaker.

4. Colaboração multifuncional

Quando diferentes departamentos precisam estar em sintonia, o brainstorming assíncrono mantém as contribuições organizadas. Equipes como Vendas, Suporte e Produto podem usar uma lista compartilhada para registrar os pontos fracos dos clientes ou solicitações de recursos à medida que surgem.

Tags e campos personalizados ajudam a agrupar e priorizar essas ideias por urgência, área de produto ou segmento de cliente. Posteriormente, os tomadores de decisão podem filtrar por tags para determinar quais ideias serão incluídas no roteiro do produto.

Veja o que Ansh Prabhakar, analista de melhoria de processos de negócios da Airbnb, disse sobre o ClickUp:

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Ele definitivamente tornou a vida comparativamente mais fácil, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base nas reuniões diárias de progresso, o planejamento futuro ficou mais fácil.

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Ele definitivamente tornou a vida comparativamente mais fácil, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base nas reuniões diárias de progresso, o planejamento futuro ficou mais fácil.

5. Desafios de inovação e hackathon

O ClickUp pode impulsionar a inovação em toda a empresa de forma assíncrona. Organize um hackathon virtual criando uma lista dedicada onde os participantes postam conceitos, anexam protótipos e votam com reações em emoji ou comentários.

Mais uma vez, o ClickUp Brain pode resumir as principais ideias ou gerar briefings rápidos para ajudar os organizadores a selecionar as propostas. Todos podem participar, independentemente da localização ou da agenda.

👀 Você sabia? De acordo com a Forrester Research , em um período de três anos, as organizações que utilizam o ClickUp alcançaram um retorno sobre o investimento (ROI) estimado em 384%. Essas organizações geraram cerca de US$ 3,9 milhões em receita incremental por meio de projetos viabilizados ou aprimorados pelo ClickUp.

6. Reuniões asíncronas e lançamentos de projetos

Nem todas as reuniões iniciais precisam de uma chamada no Zoom. Comece um novo projeto criando um tópico de bate-papo compartilhado onde os membros da equipe postam seus objetivos, obstáculos e perguntas de forma assíncrona.

Em seguida, deixe o ClickUp Brain reunir temas comuns e objetivos-chave, fornecendo um resumo pronto para sua próxima sincronização de equipe.

💡 Dica profissional: Use sessões estruturadas de brainstorming. A técnica 6-3-5 Brainwriting (também conhecida como “Método 635”) foi desenvolvida em 1968 por Bernd Rohrbach. Seis participantes escrevem três ideias em cinco minutos; alternem e repitam. Em 30 minutos, você obtém 108 ideias.

Melhores práticas para o sucesso do brainstorming assíncrono

O brainstorming assíncrono funciona melhor quando há clareza, estrutura e participação aberta. O ClickUp reúne todas as ferramentas certas, mas a maneira como você as usa faz toda a diferença.

Aqui estão algumas práticas recomendadas para ajudar sua equipe a colaborar bem:

Defina objetivos claros: defina uma agenda e um objetivo claros para a reunião antes de iniciar o brainstorming. Em um documento do ClickUp, adicione uma breve instrução ou descrição do problema para que todos saibam sobre o que será a discussão.

Inclua todos os fusos horários: incentive contribuições de colegas de equipe globais compartilhando gravações do SyncUp ou marcando-os diretamente. Isso permite que todos compartilhem ideias conforme sua conveniência, sem se preocupar com horários de reuniões.

Torne o feedback acessível e inclusivo: convide comentários, reações com emojis ou respostas curtas em clipes sobre ideias específicas, mantendo as conversas encadeadas para preservar o contexto.

Documente claramente as próximas etapas: atribua tarefas, anote a responsabilidade e descreva as ações de acompanhamento no ClickUp Docs assim que as decisões forem tomadas.

Revisite e refine as ideias regularmente: agende check-ins assíncronos para acompanhar o progresso, revisitar ideias e refiná-las à medida que os projetos evoluem, mantendo o ciclo criativo aberto e contínuo.

Estabeleça um prazo de resposta: defina prazos claros para contribuições (por exemplo, pedir aos colegas de equipe que adicionem suas ideias até sexta-feira) para manter o ritmo e evitar que as discussões fiquem paralisadas.

Equilibre as contribuições escritas e visuais: combine ideias baseadas em texto com recursos visuais, maquetes ou diagramas em seus mapas mentais para conceitos complexos ou abstratos.

Comemore as contribuições: reconheça as ótimas ideias publicamente por meio de reações com emojis, menções ou breves comentários. O reforço positivo aumenta a confiança criativa.

Integre com outras ferramentas externas: use a integração do Zoom e do ClickUp para iniciar reuniões a partir do ClickUp Tasks, registrar gravações automaticamente e anexar notas onde as ideias foram discutidas.

Conecte-se ao Zoom e outras ferramentas externas ao seu espaço de trabalho ClickUp para obter atualizações simplificadas

🔍 Você sabia? Uma das primeiras plataformas de conferência online para tomada de decisões e ideias em grupo foi o Electronic Information Exchange System (EIES). Ele foi desenvolvido entre 1974 e 1978 no Instituto de Tecnologia de Nova Jersey para permitir a comunicação assíncrona e a resolução coletiva de problemas.

Sua próxima grande ideia começa com o SyncUp

O brainstorming não precisa esgotar a energia da sua equipe ou ocupar espaço na agenda. Por que usar o Zoom e outros 10 aplicativos quando você pode fazer tudo no ClickUp? Com o ClickUp SyncUps, tudo o que você precisa para capturar, discutir e agir sobre ideias está reunido em um só lugar.

O ClickUp Chat mantém a colaboração no contexto. O ClickUp Brain rastreia todas as ideias e transforma as melhores em briefings criativos. E o ClickUp Clips permite que você compartilhe pensamentos de forma assíncrona, sem precisar bloquear outro calendário.

Portanto, antes que sua próxima “rápida sessão de brainstorming no Zoom” se transforme em mais uma reunião de duas horas, inscreva-se gratuitamente no ClickUp e faça com que todas as ideias sejam valorizadas. 💭

Perguntas frequentes (FAQs)

Sim. O SyncUp permite que as equipes façam brainstorming por meio de chamadas de vídeo ou áudio instantâneas no ClickUp, com todas as ideias, notas e itens de ação automaticamente vinculados ao canal ou à conversa por mensagem direta.

Você pode compartilhar a tela em um SyncUp ou compartilhar um link para um quadro branco do ClickUp no tópico do SyncUp. Assista à gravação da reunião ou revisite o tópico para referência futura.

Mantenha-as com menos de 30 minutos. Sessões curtas e focadas ajudam as equipes a permanecerem criativas sem fadiga, especialmente quando notas assíncronas e acompanhamentos continuam no ClickUp.

Converta as ideias selecionadas em tarefas do ClickUp, categorize-as por prioridade ou responsável e analise o progresso por meio de visualizações ou painéis.

Sim. Você pode iniciar uma chamada a partir de uma visualização do quadro branco ou do documento adicionado a uma lista, pasta ou espaço que tenha um canal associado a ele. Para associar um canal a ele, o usuário deve acessar uma visualização na lista, pasta ou espaço e clicar em Adicionar canal no canto superior esquerdo.