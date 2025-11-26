Modelos de apresentação gratuitos do Miro para apresentações online impressionantes

Criar uma boa apresentação pode ser frustrante quando você não tem um modelo para começar.

Você abre um quadro em branco. Tenta colocar formas. Tenta diferentes tipos de letra. Nada parece consistente. E todo o processo leva muito mais tempo do que deveria.

Este artigo resolve esse problema. Você obterá modelos de apresentação Miro gratuitos que tornam seus slides claros, envolventes e fáceis de criar. E se você precisar de mais estrutura ou personalização avançada, também incluímos modelos ClickUp poderosos que levam suas apresentações ainda mais longe.

Modelos de apresentação gratuitos em resumo

Aqui está um breve resumo para você:

O que são modelos de apresentação do Miro?

Os modelos de apresentação do Miro são layouts pré-construídos no estilo de slides, projetados para ajudá-lo a criar apresentações estruturadas e colaborativas diretamente no Miro. Eles eliminam a necessidade de projetar cada elemento manualmente e fornecem uma estrutura pronta para apresentar ideias com mais eficiência.

Esses modelos prontos para uso ajudam você a:

Comece com um fluxo de slides limpo e pré-projetado.

Mantenha a consistência das fontes, cores e layouts

Visualize ideias com formas e molduras prontas

Colabore com sua equipe em tempo real

Apresente diretamente do seu quadro Miro sem precisar trocar de ferramenta.

O que torna um modelo de apresentação Miro bom?

Um bom modelo de apresentação do Miro oferece clareza e uma estrutura compartilhada para você e sua equipe. Além disso, ele deixa sua apresentação com um aspecto profissional sem esforço extra.

Veja o que o modelo de apresentação Miro certo deve fazer 👇

Layout limpo e estruturado: evita a desorganização que distrai seu público com pistas visuais que naturalmente chamam a atenção para os pontos mais importantes.

Hierarquia visual que direciona a atenção: Separa o título do conteúdo principal e fornece uma área definida onde sua mensagem principal pode ser colocada.

Fluxo de quadros prontos para contar histórias: inclui quadros de introdução, quadros de conteúdo, quadros de comparação e quadros de conclusão já organizados.

Design colaborativo: oferece um espaço dedicado para notas e discussões, facilitando o feedback sem atrasar o fluxo.

Flexibilidade de personalização: possui blocos de texto editáveis, ícones substituíveis, cores ajustáveis e molduras escaláveis que não quebram quando você adapta os layouts ao seu contexto.

Seções prontas para conteúdo para diferentes casos de uso: inclui diferentes categorias de conteúdo, como objetivos, agenda, exemplos, estruturas, atividades e seções de recapitulação.

📌 Você sabia? Mais de 50% das grandes equipes de produto afirmam que seu maior desafio é simplesmente manter o roadmap do produto consistente, mas mais de 54% de todos os roadmaps ainda são criados com base em resultados, em vez de resultados finais. Isso significa que as equipes não estão apenas lutando para manter seus planos de ação. Muitas vezes, elas estão priorizando o que construir em vez de por que isso é importante, o que leva a desalinhamentos e desvios estratégicos.

Modelos de apresentação gratuitos do Miro

Abaixo, você encontrará modelos gratuitos do Miro que podem ser incorporados imediatamente ao seu fluxo de trabalho.

1. Modelo de apresentação do roteiro do produto

O Modelo de apresentação do roteiro do produto ajuda você a explicar a trajetória do seu produto de uma forma clara e intencional. Você obtém um fluxo guiado que conduz seu público desde a visão geral até os principais marcos e os próximos passos. Ele mantém as equipes alinhadas e fornece às partes interessadas uma visão transparente da direção do seu produto, sem perdê-las nos detalhes.

Sua principal vantagem é a simplicidade. Cada quadro foi criado especificamente para destacar o porquê, o quê e para onde o produto está indo, tornando sua mensagem fácil de acompanhar do início ao fim.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Mapeie temas estratégicos visualmente, agrupando suas metas de produto em intervalos de tempo claros para mostrar a direção de longo prazo em um piscar de olhos.

Destaque as principais janelas de lançamento usando seções codificadas por cores que separam instantaneamente os planos de curto prazo e os planos futuros.

Insira insights de clientes ou trechos de dados em blocos de informações pré-construídos, projetados para tornar seu raciocínio fácil de acompanhar.

Conduza discussões sem esforço com um slide final pronto para feedback que cria espaço para perguntas e ideias.

✅ Ideal para: Gerentes de produto e equipes multifuncionais que precisam de uma maneira clara e estruturada de apresentar o que estão criando.

Quer criar uma apresentação para clientes? Assista a este vídeo ⬇️

2. Modelo de apresentação de vendas

O Modelo de Apresentação de Vendas oferece um fluxo claro para apresentar seu produto ou serviço, eliminando a necessidade de se preocupar com o design dos slides. Ele conduz seu público através do problema, da solução e do valor que você agrega em uma estrutura visual clara e fácil de conversar.

O que torna este modelo útil é a facilidade com que se adapta a diferentes clientes potenciais. Ele também oferece liberdade para personalizar, mantendo sua apresentação elegante e fácil de acompanhar.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Mostre resultados reais de clientes usando blocos prontos projetados para depoimentos ou estudos de caso curtos.

Simplifique sua proposta de valor com painéis de destaque que tornam sua mensagem principal instantaneamente legível durante uma apresentação ao vivo.

Adicione provas visuais sem esforço, arrastando imagens de produtos e colocando gráficos de apoio diretamente nos quadros designados.

Termine com clareza usando um slide final criado para resumir sua oferta e sugerir os próximos passos sem sobrecarregar seu cliente em potencial.

✅ Ideal para: Equipes de vendas ou qualquer pessoa que precise de uma apresentação personalizável para apresentar ideias, serviços ou produtos a clientes em potencial.

🎁 Bônus ClickUp: Um estudo descobriu que 92% dos líderes empresariais que usam IA generativa semanalmente relatam benefícios significativos, incluindo fluxos de trabalho mais rápidos, comunicação mais clara, maior produtividade e até mesmo economia mensurável de custos. E como as apresentações são uma das tarefas que mais exigem comunicação dentro de qualquer empresa, as melhores ferramentas de IA para apresentações estão se tornando uma vantagem competitiva. É exatamente aí que o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado ao ClickUp, muda o jogo. Como ele entende todas as suas tarefas, documentos, bate-papos e ferramentas integradas, ele fornece o contexto e as informações reais do projeto, transformando-os instantaneamente em ideias para slides, resumos de projetos, esboços, pontos de discussão ou até mesmo rascunhos completos de apresentações. Use a poderosa combinação do ClickUp Docs + ClickUp Brain para criar resumos de projetos e muito mais!

3. Modelo de apresentação UX

O Modelo de Apresentação Miro UX ajuda você a transformar a pesquisa do usuário em uma história que as pessoas realmente querem ouvir. Ele oferece um fluxo claro para apresentar quem são seus usuários, com o que eles lutam e por que suas decisões de design fazem sentido.

O modelo combina insights e ações. Você pode adicionar capturas de tela, citações de usuários, etapas da jornada e recomendações para tornar sua apresentação semelhante a um guia passo a passo.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Mostre padrões visualmente usando grades dedicadas que ajudam você a transformar notas desorganizadas em conjuntos organizados de insights do usuário.

Identifique as causas principais com seções personalizadas para resumir temas comportamentais sem sobrecarregar os espectadores.

Dê vida às suas personagens adicionando fotos e combinando-as com breves descrições em painéis de personagens prontos para uso.

Oriente as discussões da equipe com áreas dedicadas para recomendações e decisões sobre os próximos passos.

✅ Ideal para: Designers de UX e equipes de produto que precisam apresentar suas descobertas sobre os usuários e a direção do design.

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas , enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

4. Modelo de apresentação financeira

O Modelo de Apresentação de Demonstrações Financeiras do Miro fornece uma estrutura organizada para orientar as partes interessadas sobre padrões de receita, despesas, ativos, passivos e saúde financeira geral.

Você pode adicionar itens do balanço patrimonial, destacar variações nos lucros e perdas, visualizar movimentos de fluxo de caixa e encerrar com um resumo conciso.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Divida as categorias financeiras visualmente usando blocos prontos que ajudam a separar ativos e passivos.

Identifique rapidamente padrões de movimento por meio de quadros fáceis de visualizar, projetados para destacar mudanças na receita ou nas margens.

Mostre conclusões estratégicas de forma clara com painéis de chamada criados para explicações curtas que relacionam números a decisões de negócios.

Conclua com uma previsão unificada usando um slide de resumo personalizado para descrever projeções e expectativas de crescimento de forma organizada.

✅ Ideal para: Equipes financeiras, fundadores e gerentes que preparam relatórios trimestrais e atualizações financeiras para investidores

5. Modelo de apresentação de portfólio

Com o Modelo de Apresentação de Portfólio do Miro, você pode apresentar cada projeto como uma história clara sobre quem você é, quais desafios enfrentou, como os abordou e quais foram os resultados.

O trabalho permanece em primeiro plano, enquanto o modelo oferece orientações suficientes para explicá-lo de uma forma que pareça ponderada e relevante para os gerentes de contratação ou tomadores de decisão que avaliam suas capacidades.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Simplifique a adição de recursos visuais com molduras prontas para mídia que mantêm seu trabalho organizado e consistente.

Apresente as etapas do processo visualmente por meio de seções prontas que ajudam você a mapear como um projeto evoluiu do início ao fim.

Conclua cada projeto de forma organizada com uma área de reflexão criada para destacar os principais aprendizados e o que eles lhe ensinaram como designer.

✅ Ideal para: Designers, profissionais de UX, estudantes e equipes criativas que desejam uma maneira sofisticada e narrativa de apresentar seu portfólio de trabalhos.

👀 Você sabia? Os gerentes de contratação não leem mais os portfólios, não realmente. Eles os examinam rapidamente. Se cada slide transmitir uma ideia clara, seu portfólio parecerá mais nítido e instantaneamente mais memorável.

Limitações do uso do Miro para fazer apresentações

O Miro foi criado para colaboração visual. Você tem uma tela para quadro branco e brainstorming, mas não há como conectar suas apresentações a tarefas e processos.

Estas são algumas das limitações:

Não possui recursos de gerenciamento de projetos e tarefas , portanto, você não pode atribuir tarefas, definir prazos, acompanhar o progresso ou conectar slides a etapas de projeto acionáveis.

Não automatiza ações repetitivas, portanto, tudo, desde revisões e aprovações até o envio de atualizações, continua sendo manual e demorado.

Oferece recursos limitados de relatórios, portanto, você deve coletar manualmente os dados de outras ferramentas para relatórios de projetos e apresentações para as partes interessadas.

Dificulta a colaboração operacional, pois não possui recursos para rastrear decisões, aprovações, responsáveis pelas tarefas ou cronogramas.

📚 Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Miro

Modelos alternativos de apresentação do Miro

Se você deseja criar apresentações colaborativas visualmente atraentes, mas com mais flexibilidade, estrutura e controle do que o Miro pode oferecer, o ClickUp é uma ótima alternativa.

Sua coleção de modelos prontos para apresentação é criada em um espaço de trabalho Converged AI completo, para que você possa planejar e apresentar sem precisar alternar entre ferramentas. Suas apresentações não são arquivos isolados. Elas se conectam diretamente ao seu planejamento e se integram perfeitamente aos seus processos de relatório e execução.

Uma das maiores vantagens de criar apresentações no ClickUp é que você não precisa alternar entre ferramentas desconectadas. Com os quadros brancos do ClickUp, você pode esboçar visualmente toda a estrutura da sua apresentação antes de começar a criar os slides.

Crie apresentações dinâmicas com o quadro interativo do ClickUp.

Coloque notas adesivas para cada seção: Introdução, Objetivos, Principais insights, Roteiro, Orçamento, Plano de ação e Perguntas e respostas. Em seguida, arraste essas notas até que o fluxo faça sentido. Quando a sequência estiver correta, você poderá converter cada nota adesiva diretamente em uma tarefa de slide ou item de esboço dentro do seu espaço de trabalho.

Aqui estão os melhores modelos de apresentação do ClickUp que funcionam como alternativas eficazes aos designs do Miro.

1. Modelo de apresentação ClickUp

O modelo de apresentação ClickUp é como trabalhar em um espaço de trabalho que já entende o que uma boa apresentação precisa. Ele começa com um slide de abertura ousado que destaca seu tópico, seu nome e sua mensagem. A partir daí, a estrutura o orienta suavemente na elaboração de sua narrativa.

À medida que você avança, o modelo muda para o modo de definição de metas. Você pode definir seus objetivos de forma clara, não como blocos de texto confusos, mas como declarações concisas e fáceis de ler que estabelecem o motivo da sua apresentação e o que você deseja que as pessoas aprendam.

Depois que esses fundamentos estiverem definidos, o modelo permite dividir seu conteúdo em capítulos bem definidos. Cada seção recebe sua própria página de título atraente, tornando suas transições mais suaves e ajudando seu público a acompanhar com facilidade.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Adapte os slides de conteúdo a qualquer formato que você precisar, incluindo texto, estruturas, diagramas, capturas de tela ou layouts mistos.

Use slides visuais dedicados para mostrar seus gráficos com clareza e apresentar dados importantes sem confusão.

Conclua com um slide de resumo que reforce os principais pontos e um slide de agradecimento para perguntas ou próximos passos.

Personalize cada detalhe, como cores, fontes, layouts e recursos visuais, para combinar com seu estilo ou marca sem esforço.

✅ Ideal para: Equipes e profissionais que desejam uma maneira estruturada e visualmente atraente de apresentar suas ideias.

🧠 Informação rápida: uma boa apresentação é uma ponte entre suas ideias e a clareza com que os outros as compreendem. As ferramentas de apresentação modernas tornam isso possível, oferecendo: Estrutura visual limpa que reforça sua mensagem

Layouts reutilizáveis que economizam tempo e reduzem o cansaço criativo.

Espaços colaborativos onde as equipes podem criar, refinar e comentar juntas Mas a verdadeira magia acontece quando você combina essas ferramentas com recursos que adicionam contexto e voz. O ClickUp Clips é muito útil nesse caso. Você pode gravar um breve tutorial usando sua tela e sua voz, dando ao seu público uma visão completa, mesmo quando você não estiver na sala. Use o ClickUp Clips para gravar sua tela, adicionar anotações e fornecer uma narração clara para sua apresentação.

2. Modelo de esboço de projeto ClickUp

Todo grande projeto começa quando as ideias finalmente começam a se transformar em algo real. O modelo de esboço de projeto do ClickUp foi criado para esse momento específico. Você obtém um espaço guiado para ancorar o projeto com todos os elementos essenciais, incluindo sua finalidade, nome, pessoas envolvidas e muito mais.

Quando chegar a hora da execução, você poderá mapear cada fase em uma linha do tempo. E, uma vez que o fluxo estiver claro, você poderá definir os principais resultados do projeto para que todos os colaboradores saibam exatamente quais são suas responsabilidades. Isso transforma o alinhamento de um desafio em algo integrado ao plano desde o primeiro dia.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Crie um resumo executivo conciso, insights iniciais e uma visão clara de sua missão, visão, público e resultados esperados.

Documente as restrições e suposições antecipadamente para definir expectativas realistas e evitar surpresas de última hora.

Mapeie o orçamento e os investimentos do projeto para trazer clareza às decisões financeiras e garantir que todos permaneçam alinhados.

✅ Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de equipe que desejam um documento estruturado, mas flexível, para delinear projetos com clareza e direção.

💡 Dica profissional: para aproveitar ainda mais este modelo, crie todo o seu fluxo de trabalho no ClickUp Docs. O Docs permite que você marque colegas de equipe diretamente em uma seção. Por exemplo, se você estiver redigindo o Contexto do projeto, pode @mencionar seu líder de pesquisa para adicionar informações que faltam ou esclarecer dados. Você também pode transformar qualquer ponto de lista em uma tarefa acionável com um único clique. Portanto, se o seu cronograma incluir “Finalizar wireframes até a semana 3”, converta essa linha em uma tarefa e atribua-a sem sair do Doc.

3. Modelo de esboço de campanha ClickUp

O modelo de esboço de campanha do ClickUp permite organizar todas as campanhas em narrativas prontas para apresentação. Você pode registrar todas as campanhas em uma visualização de lista organizada, adicionar todos os detalhes importantes, como metas, resultados esperados e cronogramas, e marcar instantaneamente as equipes certas.

Há também uma visualização em quadro no estilo Kanban, onde as tarefas da campanha podem ser arrastadas entre as etapas, como planejamento, design, implementação e avaliação. Cada cartão exibe de forma organizada o tipo de campanha, os recursos necessários, as equipes designadas e o status de aprovação, todas as informações que você normalmente precisaria antes de uma apresentação.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Concentre-se no trabalho ativo usando o Quadro de Implementação , que mostra apenas as campanhas em andamento e as equipes responsáveis.

Use o próprio quadro como uma apresentação pronta para reuniões e revisões no meio do projeto, sem precisar criar relatórios separados.

Personalize os detalhes da campanha com campos personalizados para tipo, equipe designada, mídia, canal e status de aprovação para facilitar a filtragem e a classificação.

Visualize toda a sua programação com uma visualização da linha do tempo codificada por cores que mapeia datas de início, datas de término, propriedade e carga de trabalho.

✅ Ideal para: Equipes e agências de marketing que precisam planejar e acompanhar campanhas, ao mesmo tempo em que mostram o progresso em diferentes canais.

🎁 Bônus: Quer simplificar visualmente o planejamento do seu projeto? Assista a este tutorial rápido para ver como os quadros brancos do ClickUp ajudam você a debater ideias e mapear seus cronogramas de uma forma que contribui para apresentações mais fortes.

4. Modelo de plano de projeto criativo ClickUp

Se você deseja um modelo de apresentação que não apenas mostre seu processo criativo, mas também o mantenha organizado em segundo plano, o modelo de plano de projeto criativo do ClickUp oferece o equilíbrio perfeito. O projeto é dividido em fases e tarefas, facilitando o esclarecimento das próximas etapas e de quem é o responsável por elas.

Cada cartão de tarefa exibe detalhes como propriedade, prazos, prioridades, estágios de aprovação, rascunhos e ativos finais. Quando você precisar se aprofundar, cada cartão abre em seu próprio mini espaço de trabalho com notas, anexos, feedback e histórico de versões. É perfeito para mostrar às partes interessadas como o trabalho evoluiu, sem ter que pular entre pastas ou alternar entre vários slides.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Obtenha uma visão geral de todos os seus projetos agrupados por fases do projeto na visualização Lista de Projetos Criativos .

Categorize as tarefas do projeto por status e acompanhe o progresso na visualização Progress Board (Quadro de progresso).

Acompanhe entregas, cronogramas, bem como projetos não programados ou atrasados na visualização Cronograma.

✅ Ideal para: Equipes criativas e agências que precisam apresentar fluxos de trabalho e cronogramas de produção em um formato limpo e que prioriza a narrativa.

⚡ Arquivo de modelos: Os projetos criativos geralmente parecem fáceis de realizar, mas por trás de cada apresentação bem elaborada há horas de planejamento, versões, revisões e coordenação. Os modelos de início de projeto ajudam a definir expectativas antecipadamente, definir funções, delinear objetivos criativos, documentar restrições e garantir que todos os colaboradores saibam como seu trabalho contribui para os objetivos comerciais.

5. Modelo de plano de projeto PPT do ClickUp

Se você deseja uma maneira estruturada de dividir um projeto desde a ideia inicial até a entrega final, o modelo de plano de projeto PPT do ClickUp oferece a base para você começar rapidamente.

Você obtém listas predefinidas para gerenciar o cronograma, os custos, os recursos, a qualidade e outros aspectos do seu projeto. Os campos personalizados permitem que você classifique cada trabalho por nível de esforço, impacto, departamento, ativos necessários ou qualquer outro detalhe de que sua equipe precise.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Demonstre o andamento do projeto na visualização Plano de Progresso , que destaca o status em tempo real em um formato visual.

Anexe seus arquivos diretamente a cada seção para manter todos os documentos de apoio facilmente acessíveis.

Destaque a intensidade da carga de trabalho com indicadores de esforço e impacto baseados em emojis que tornam as explicações dos slides mais claras.

✅ Ideal para: Equipes e líderes de projeto que precisam criar um plano de projeto que possam revisar internamente e compartilhar com as partes interessadas.

⚡ Arquivo de modelos: Os melhores modelos gratuitos de PowerPoint para planos de projeto

6. Modelo de quadro branco para proposta de projeto ClickUp

Quando você está apresentando uma nova ideia ou projeto, clareza é tudo. Este modelo de quadro branco para proposta de projeto do ClickUp oferece um espaço colaborativo e visual para consolidar todos os elementos-chave em um só lugar, incluindo seus objetivos, riscos, cronogramas, recursos, métricas de sucesso e principais partes interessadas.

Tudo na tela pode ser moldado para se adequar ao seu pensamento. Você pode mover suas notas adesivas conforme as ideias evoluem e substituir os espaços reservados pela sua própria estrutura. Você também pode reconstruir seções inteiras do zero usando as ferramentas laterais.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Visualize toda a sua proposta em um único quadro colaborativo que mantém todas as ideias e detalhes conectados.

Personalize cada seção, desde objetivos até recursos e cronogramas, usando blocos editáveis e elementos codificados por cores.

Colabore com sua equipe em tempo real para refinar a proposta e coletar feedback, enquanto conduz todos para as mesmas decisões importantes.

✅ Ideal para: Equipes que desejam mapear visualmente propostas de projetos e alinhar as partes interessadas rapidamente

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de propostas de projetos em Word, Excel e ClickUp

7. Modelo de requisitos comerciais do ClickUp

Quer definir o escopo do projeto de forma a evitar mal-entendidos e alterações no escopo? O modelo de requisitos de negócios do ClickUp permite que você defina os elementos essenciais antecipadamente.

Existem subpáginas predefinidas para definir tudo, desde um resumo executivo até a análise de custo-benefício. Como o modelo é criado no ClickUp Docs, você tem acesso a recursos de colaboração em tempo real e controle de versão. Você também pode marcar pessoas, tarefas, outros documentos e quadros brancos para obter contexto adicional de todo o seu espaço de trabalho.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Liste todos os requisitos funcionais e recursos em detalhes com diagramas, gráficos e cronogramas.

Defina os objetivos, tarefas, resultados, custos e prazos do projeto para simplificar o planejamento e a alocação de recursos.

Explique os fatores que impulsionam o seu negócio, como aumentar a eficiência ou reduzir custos por meio de processos melhores.

✅ Ideal para: Gerentes de produto e analistas de negócios que procuram um BRD para alinhar as partes interessadas e definir os requisitos do projeto sem confusão.

8. Modelo de roteiro de projeto ClickUp

O modelo de roteiro do projeto ClickUp funciona como um storyboard visual para todo o seu projeto. Você obtém uma tela criativa onde cada marco se torna um ponto de referência brilhante e fácil de identificar. Formas e caminhos simples guiam naturalmente o olhar. Você tem liberdade para organizar os blocos de construção de acordo com o fluxo do seu projeto, usando marcadores de fase, caminhos de progresso, caixas de chamada e setas de conexão.

As notas adesivas são perfeitas para anotar ideias iniciais ou dividir uma fase em etapas menores antes de aperfeiçoá-la. O formato se adapta a praticamente qualquer cenário, seja para planejar o lançamento de um produto ou traçar iniciativas estratégicas de longo prazo que exigem o alinhamento de toda a equipe.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Visualize toda a jornada do seu projeto usando formas coloridas e pré-construídas que dão estrutura instantânea ao seu plano.

Mapeie cada fase de forma clara com caixas de descrição dedicadas que tornam a apresentação do seu cliente mais fácil de acompanhar.

Personalize os elementos do roteiro redimensionando-os e reorganizando-os para se adequarem à sua narrativa ou marca.

✅ Ideal para: Equipes e líderes de projeto que desejam um roteiro visualmente atraente e fácil de seguir, que possam planejar e apresentar em um único espaço colaborativo.

9. Modelo de plano de implementação de projeto ClickUp

O modelo de plano de implementação de projeto do ClickUp é a ferramenta perfeita para tornar a fase de execução mais tranquila e evitar que as tarefas fiquem paralisadas. Com o ClickUp Automations, as porcentagens de progresso são ajustadas, os orçamentos são calculados automaticamente, as cargas de trabalho permanecem equilibradas e as aprovações aparecem como pontos de verificação ao longo de sua jornada.

O nível de risco é um campo personalizado integrado, que permite acompanhar e planejar os riscos potenciais do projeto. As mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp permitem monitorar o progresso e garantir que tudo corra conforme o planejado.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Simplifique as aprovações adicionando um campo dedicado para revisores e usando um estágio de status claro que mantém todas as revisões fáceis de rastrear.

Monitore o progresso com indicadores integrados para status, prioridade, integridade do cronograma e cargas de trabalho estimadas.

Personalize cada detalhe, incluindo status, campos, visualizações e layouts, para se adequar ao seu fluxo de trabalho exclusivo.

✅ Ideal para: Líderes e equipes que desejam uma estrutura confiável de planejamento de projetos que transforme execuções complexas em um fluxo de trabalho rastreável.

10. Modelo de relatório profissional ClickUp

O modelo de relatório profissional do ClickUp ajuda você a transformar informações detalhadas do projeto em um relatório pronto para apresentação. Você pode adicionar rapidamente o título do projeto, a data, os detalhes do proprietário e o logotipo da sua empresa, fornecendo às partes interessadas um contexto instantâneo e uma forte primeira impressão.

Os objetivos e resultados esperados são definidos na parte superior. Se houver dependências ou restrições que possam afetar os resultados, há espaço para descrevê-las também. Para equipes que precisam explicar sua metodologia, o modelo divide seu processo em etapas simples e lógicas, permitindo que você descreva cada fase, sua abordagem e os requisitos de orçamento e recursos associados.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Esclareça seus objetivos, escopo, limitações e metodologia com orientações de redação baseadas em prompts.

Divida fluxos de trabalho multifásicos usando modelos organizados para planejamento, desenvolvimento, teste e implementação.

Destaque as implicações e direções futuras em seções de conclusão e recomendação bem formatadas e organizadas.

✅ Ideal para: Líderes de equipes e projetos que precisam de uma estrutura orientada para transformar trabalhos complexos em relatórios profissionais.

⭐ Bônus: com o Brain Max Talk to Text do ClickUp, você nunca mais precisará ficar olhando para um slide em branco. Basta falar suas ideias em voz alta e o Brain MAX irá transcrevê-las e resumir em notas estruturadas que ficam diretamente em seus documentos, tarefas e espaços de projeto.

11. Modelo de apresentação rápida do ClickUp

O modelo ClickUp Elevator Pitch oferece um espaço simples para criar uma apresentação concisa e fácil de apresentar, seja para se preparar para uma reunião com investidores ou para alinhar sua equipe em torno de um conceito.

O modelo oferece uma tabela colaborativa onde você pode mapear os tipos de clientes, suas necessidades, a solução que você oferece, o mercado em que atua e o principal benefício que deseja que as pessoas lembrem. Depois que esses blocos de construção estiverem no lugar, a seção de apresentação final ajuda você a transformar tudo em uma declaração concisa e convincente, algo que você pode apresentar em menos de 30 segundos, como uma verdadeira apresentação de elevador.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Trabalhe com seus colegas de equipe usando comentários e menções que ajudam a moldar a apresentação em tempo real.

Refine sua mensagem com prompts integrados e exemplos claros que o orientam para um argumento de venda mais forte.

Obtenha dicas rápidas e práticas que o ajudarão a envolver seu público e adaptar sua apresentação às pessoas com quem você está falando.

✅ Ideal para: Profissionais que procuram uma ferramenta que os ajude a fazer uma apresentação rápida e eficaz de 20 a 30 segundos.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos de elevator pitch para candidatos a emprego e estudantes

12. Modelo de argumento de vendas do ClickUp

Todas as apresentações de vendas começam com um gancho atraente. O modelo de apresentação de vendas do ClickUp permite que você transforme esse gancho em uma narrativa atraente, conectando os desafios do cliente com os pontos fortes do seu produto, destacando seus principais recursos e enfatizando os benefícios de uma forma personalizada para cada cliente em potencial.

E o que diferencia este modelo é um banco de amostras completas e prontas para uso. Se você deseja se apoiar em conexões compartilhadas, persuasão baseada em dados, divulgação baseada em marcos ou acompanhamentos gentis, encontrará scripts que parecem acolhedores, humanos e fáceis de personalizar.

✨ Por que você vai adorar este modelo

Crie ganchos atraentes com sugestões prontas, perguntas, pontos de dados e ideias de conexão pessoal.

Fortaleça sua mensagem com exemplos comprovados de CTA que ajudam você a solicitar com confiança o próximo passo.

Reutilize scripts de apresentação em todos os canais, editando-os diretamente no ClickUp Docs para uma comunicação consistente.

Reforce sua narrativa de vendas com dicas visuais sutis e ícones que mantêm o conteúdo envolvente e fácil de acompanhar.

✅ Ideal para: Equipes de vendas, empreendedores individuais, SDRs e fundadores que desejam roteiros de apresentação prontos para uso que tornem o alcance mais rápido e eficaz.

⚡ Arquivo de modelos: A apresentação tem como objetivo chamar a atenção rapidamente. De acordo com a referência da Papermark para apresentações (com base em mais de 3.000 apresentações), os investidores dedicam apenas 3,2 minutos a uma apresentação e apenas 23 segundos ao primeiro slide antes de decidirem se vão continuar. Com essa pressão, criar uma apresentação forte do zero torna-se uma corrida contra o tempo. Explore esses modelos de apresentações para moldar sua narrativa mais rapidamente e apresentar com confiança.

Eleve o nível da sua apresentação com o ClickUp

Os modelos do Miro são ótimos para visuais rápidos e colaboração, mas muitas vezes ficam aquém quando você precisa de estrutura ou de um lugar onde as ideias possam se transformar em trabalho real e rastreável.

É aí que os modelos do ClickUp se destacam. Eles não apenas ajudam você a apresentar suas ideias, mas também a organizá-las e transferi-las diretamente para o seu fluxo de trabalho sem perder o ritmo.

Seja para fazer uma apresentação, planejar, debater ideias ou apresentar, o ClickUp oferece modelos prontos que se integram perfeitamente às suas tarefas, documentos, quadros brancos e painéis. Tudo fica conectado, para que você possa criar e executar suas ideias no mesmo espaço.

Se você deseja apresentações com boa aparência e que apoiem o progresso real, explore a biblioteca completa de modelos do ClickUp. Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo.