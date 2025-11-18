As 10 melhores alternativas ao Glue para equipes de RH

O Glue prometia ser a solução para todos os seus problemas de engajamento dos funcionários: a “cola” que mantinha todos unidos.

Mas, após algumas sessões, começaram a aparecer falhas. A curva de aprendizado dificulta a adoção entre as equipes, os painéis carecem de profundidade e faltam os recursos avançados de que você precisa à medida que a organização cresce. 😖

Muitas equipes que exploram alternativas ao Glue chegaram à mesma conclusão: ele é bom, mas ainda não é perfeito.

Então, aqui está uma lista de algumas de nossas escolhas que oferecem melhor desempenho, mais personalização e uma experiência de usuário mais suave. 🎯

As melhores alternativas ao Glue em resumo

Aqui está uma tabela comparando todas as alternativas ao Glue neste blog. 📊

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Gerenciamento de tarefas completo e colaboração por meio de bate-papo, documentos e tarefas para equipes pequenas e grandes (de startups a equipes de marketing de grande porte). Uma plataforma unificada que oferece colaboração em equipe por meio de chat em tempo real, respostas contextuais de IA com o ClickUp Brain, agentes de IA personalizados, discussões vinculadas a tarefas, automação de fluxos de trabalho e resumos inteligentes. Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Lattice Gerenciamento de pessoas, acompanhamento de desempenho e desenvolvimento de funcionários com tecnologia de IA para líderes e gerentes de RH que desejam formar equipes engajadas. Resumos de desempenho com IA, HRIS integrado, ciclos de feedback, crescimento na carreira, análise de engajamento Os planos pagos começam em US$ 10/mês por usuário. Culture Amp Coleta contínua de feedback, análise de engajamento e insights de desempenho para organizações que desejam fortalecer a cultura do local de trabalho e a retenção de funcionários. Pesquisas com funcionários, análises baseadas em IA, avaliações de desempenho, mapas de engajamento, modelos personalizados e ferramentas de benchmarking. Preços personalizados Vantage Circle Programas de recompensas, reconhecimento e engajamento dos funcionários para equipes de RH que impulsionam a motivação e o desempenho em organizações híbridas. Mercado de recompensas, reconhecimento entre colegas, desafios gamificados, painel de análise, opções de resgate globais Preços personalizados Nectar Reconhecimento entre colegas, acompanhamento de marcos e automação de recompensas para empresas que colocam as pessoas em primeiro lugar e promovem culturas baseadas na valorização. Feeds de reconhecimento, desafios personalizados, automação integrada para recompensas, acompanhamento dos valores fundamentais, relatórios de engajamento Preços personalizados Coworker. ai Fluxos de trabalho automatizados com memória de IA para equipes técnicas, cientistas de dados e equipes de operações empresariais. Cérebro da empresa (OM1), modo Deep Work, integrações de dados conectados, execução de tarefas por IA, insights contextuais O plano pago começa em US$ 29,99/mês por usuário. Leia AI Análise de reuniões em tempo real, acompanhamento do envolvimento e insights gerados por IA para líderes, melhorando a eficiência da comunicação e a participação. Pontuação de engajamento em reuniões, acompanhamento de sentimentos, resumos automáticos, análises de equipe, insights de comunicação Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19,75/mês por usuário. Patchwork Garanta o planejamento da força de trabalho, o gerenciamento de turnos e a coordenação da equipe para organizações de saúde, equilibrando conformidade e flexibilidade. Agendamento de turnos, análise da força de trabalho, alocação de pessoal móvel, acompanhamento da conformidade, notificações instantâneas ao pessoal. Preços personalizados Slack Mensagens baseadas em canais, automação de fluxos de trabalho e integração entre ferramentas para equipes distribuídas, simplificando a colaboração em tempo real. Canais, reuniões, fluxos de trabalho, resumos de IA, integrações de aplicativos, arquivos de conhecimento pesquisáveis Gratuito; planos pagos a partir de US$ 4,38/mês por usuário Mattermost Colaboração auto-hospedada, resposta a incidentes e automação DevSecOps para equipes preocupadas com a segurança que operam em ambientes regulamentados. Mensagens seguras, auto-hospedagem, manuais, automação de incidentes, integrações DevSecOps, registros de auditoria Os planos pagos começam em US$ 10/mês por usuário (cobrados anualmente).

*Consulte o site da ferramenta para obter os preços mais recentes.

O que você deve procurar nas alternativas ao Glue?

Ao procurar alternativas ao Glue, eis o que deve procurar. 👀

Feedback e pesquisas em tempo real: a capacidade de realizar pesquisas curtas, frequentes e muitas vezes anônimas para avaliar rapidamente o sentimento dos funcionários e identificar problemas à medida que eles surgem, em vez de depender exclusivamente de avaliações anuais.

Personalização abrangente de pesquisas: procure plataformas que ofereçam criadores de pesquisas personalizáveis e uma biblioteca de modelos de perguntas baseados em pesquisas, adaptados a equipes, departamentos ou estágios do ciclo de vida específicos (por exemplo, integração, saída).

Análise de sentimentos: ferramentas que utilizam IA para analisar feedbacks e comentários abertos, a fim de compreender o moral geral dos funcionários e detectar potenciais problemas antes que eles se agravem.

Sistema de reconhecimento multinível: a plataforma deve facilitar tanto o reconhecimento entre pares (por exemplo, feeds sociais, cartões de “elogios”) quanto o reconhecimento de cima para baixo por parte de gerentes e líderes, a fim de promover uma cultura de valorização.

Definição e acompanhamento de metas: recursos que permitem aos funcionários definir metas pessoais (como OKRs ou metas SMART) e alinhá-las com os objetivos mais amplos da empresa, com acompanhamento contínuo do progresso e verificações regulares.

Insights acionáveis e recomendações baseadas em IA: painéis e relatórios devem fornecer insights claros e baseados em dados, além de planos de ação sugeridos, em vez de apenas dados brutos, para ajudar os gerentes e o RH a tomar decisões informadas.

Integração perfeita: a ferramenta deve se integrar aos sistemas de informação de RH (HRIS) existentes, à folha de pagamento e às ferramentas de comunicação diárias para garantir que se torne uma parte natural dos fluxos de trabalho diários e evite silos de dados.

Acessibilidade móvel: uma experiência fácil de usar e otimizada para dispositivos móveis é essencial para envolver os funcionários remotos, híbridos e da linha de frente, que nem sempre estão em uma mesa de trabalho.

As 10 melhores alternativas ao Glue

Procurando uma maneira mais inteligente de envolver seus funcionários? Aqui estão as melhores alternativas ao Glue que reúnem contexto, comunicação em equipe e automação. 🎯

O trabalho hoje está desorganizado.

Nossos projetos, conhecimento e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos atrasam.

O ClickUp resolve isso com o aplicativo completo para o trabalho, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Vamos explorar como o ClickUp para equipes de RH ajuda a unir as equipes e mantê-las conectadas.

Quebre os silos de comunicação com o ClickUp Chat.

O ClickUp Chat facilita a comunicação da equipe, incorporando conversas diretamente em seu fluxo de trabalho. Ele oferece duas maneiras de se conectar: canais públicos ou privados para bate-papos em equipe e mensagens diretas para bate-papos individuais ou em pequenos grupos.

Você pode criar instantaneamente uma tarefa ClickUp a partir de qualquer mensagem, para que as tarefas pendentes nunca se percam. Basta passar o mouse sobre uma mensagem, clicar em “Criar tarefa” e pronto. Ela será adicionada ao seu espaço de trabalho, completa com contexto, responsáveis e o local correto na lista.

Precisa de visibilidade além de uma única mensagem? Escolha entre quatro tipos de Postagens: Anúncio, Discussão, Ideia e Atualização, para estruturar a comunicação de maneira flexível, conforme sua necessidade.

Explore seus recursos avançados:

Capture e tome medidas com o ClickUp Brain.

O ClickUp Brain, assistente com inteligência artificial da plataforma, ajuda seu fluxo de trabalho a avançar, transformando cada conversa em insights, alinhamento e ação.

Ficou ausente por um tempo? O recurso Catch Me Up ajuda você a voltar ao trabalho com rapidez. Escolha um período e veja instantaneamente tudo o que você perdeu, resumido de forma organizada.

Crie próximas etapas acionáveis e respostas inteligentes diretamente do seu ClickUp Chat usando o ClickUp Brain

O Gerente de Projetos com IA do ClickUp Brain resume instantaneamente o que aconteceu, destacando as principais atualizações, decisões e próximos passos com base em prompts simples em linguagem natural.

E quando for hora de agir, basta digitar @Brain ou @My Brain para resumir o contexto do chat, criar tarefas relacionadas, gerar respostas ou continuar uma conversa com acompanhamentos inteligentes de IA.

✅ Exemplos de prompts: Com base nas notas da reunião, liste as três principais decisões e quem é responsável por cada uma delas

Resuma este chat, pois fiquei offline por 48 horas. Destaque todas as decisões tomadas, tarefas atribuídas e assuntos que precisam da minha atenção.

A partir deste tópico, redija uma resposta inteligente para @Maria resumindo os próximos passos e agende uma tarefa de acompanhamento para a equipe

Otimize a comunicação com os Agentes Ambientais do ClickUp.

Os ClickUp Ambient Agents são assistentes inteligentes que residem no seu espaço de trabalho, ajudando você a automatizar tarefas rotineiras.

Você pode escolher entre Agentes Pré-construídos para tarefas essenciais de produtividade ou criar seus próprios Agentes Personalizados adaptados ao fluxo de trabalho da sua equipe.

Por exemplo, um agente de respostas pré-construídas responde às perguntas da equipe usando dados verificados do espaço de trabalho.

Use os Agentes Ambientais do ClickUp para otimizar a comunicação nos seus canais de bate-papo

Elimine a proliferação da IA com o ClickUp Brain MAX

O ClickUp Brain MAX é um aplicativo de IA para desktop que se conecta diretamente ao seu trabalho estratégico (tarefas, documentos, chats e arquivos) para que cada resposta seja baseada em um contexto real.

Use as automações entre aplicativos do ClickUp Brain MAX para encontrar arquivos e acionar fluxos de trabalho no ClickUp, Google Drive, Notion e muito mais

Este hub de IA unificado substitui várias ferramentas desconectadas. Sua IA contextual aproveita o gráfico de trabalho do ClickUp, compreendendo como tarefas, projetos, reuniões e aplicativos conectados se relacionam entre si.

Isso significa que seu assistente de IA sabe exatamente o que está acontecendo em seu espaço de trabalho, ajudando você a tomar decisões mais rapidamente e eliminar a “proliferação de IA”.

O Brain MAX também oferece suporte a IA multimodelo, permitindo que você escolha entre modelos líderes como ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek ou Gemini para cada cenário.

Melhores recursos do ClickUp

Pesquise em todo o seu espaço de trabalho: encontre tarefas, documentos, mensagens e arquivos no ClickUp e em ferramentas conectadas, como Google Drive ou GitHub, com encontre tarefas, documentos, mensagens e arquivos no ClickUp e em ferramentas conectadas, como Google Drive ou GitHub, com o ClickUp Enterprise Search

Fique por dentro: realize pesquisas regulares usando realize pesquisas regulares usando os formulários do ClickUp para avaliar os níveis de engajamento dos funcionários e identificar problemas.

Centralize o conhecimento e as políticas da empresa: torne políticas, processos e informações importantes fáceis de encontrar, consolidando-os no Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp.

Acompanhe as métricas que importam: use use os painéis do ClickUp para acompanhar métricas de engajamento, resultados de pesquisas e participação em iniciativas de RH.

Realize reuniões mais inteligentes com resumos automáticos: inicie chamadas de áudio e vídeo rápidas no ClickUp para colaborar em tempo real. Você também obtém resumos, transcrições e próximas etapas instantaneamente com inicie chamadas de áudio e vídeo rápidas no ClickUp para colaborar em tempo real. Você também obtém resumos, transcrições e próximas etapas instantaneamente com o ClickUp SyncUps

Unifique suas ferramentas e dados: conecte aplicativos como Slack, Google Calendar, GitHub e Figma por meio das integrações do ClickUp para manter suas atualizações e fluxos de trabalho perfeitamente sincronizados.

Mantenha as conversas acionáveis: marque colegas de equipe, vincule tarefas ou documentos relacionados e transforme bate-papos em ações rastreáveis e visíveis com marque colegas de equipe, vincule tarefas ou documentos relacionados e transforme bate-papos em ações rastreáveis e visíveis com @menções

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos e visualizações importantes, pode levar algum tempo para ajustar o ClickUp ao fluxo de trabalho da sua equipe.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um revisor resume isso muito bem:

Sinceramente, o que mais gosto no ClickUp é que ele mantém tudo em um só lugar. Antes, eu tinha tarefas em um aplicativo, Google Docs em outro e notas de reuniões espalhadas por toda parte, desde Notion até Google Workspace. Com o ClickUp, basta abri-lo para ver o que preciso fazer, inserir notas ou até mesmo conversar com minha equipe sem precisar ficar pulando de um lugar para outro.

34% dos funcionários não se sentem à vontade para fazer perguntas no trabalho e 14% tentam encontrar respostas por conta própria. Quando as pessoas hesitam em pedir ajuda, isso geralmente é um sinal de que não se sentem totalmente aceitas ou incluídas no processo de aprendizagem da equipe.

2. Lattice (ideal para gestão de desempenho com inteligência artificial, desenvolvimento de talentos e engajamento dos funcionários)

via Lattice

Projetado para ajudar líderes, gerentes e executivos de RH a fortalecer o envolvimento dos funcionários, o Lattice combina análises, feedback e automação.

Seu HRIS integrado se conecta a modelos de comunicação que oferecem suporte a avaliações de desempenho, definição de metas e coaching de funcionários, permitindo que as equipes ajam com base em insights em tempo real.

Para organizações que estão avaliando alternativas ao Glue, o Lattice se destaca por sua abordagem Pessoas + IA, combinando a compreensão humana com a automação inteligente. Ele ajuda os gerentes a oferecer coaching personalizado, as equipes de RH a lidar com consultas repetitivas e os executivos a tomar decisões baseadas em dados sobre remuneração e desempenho.

Principais recursos do LatticeTalks

Automatize consultas de RH com o Lattice AI Agent para lidar com políticas de licença, benefícios e solicitações de funcionários.

Facilite o crescimento na carreira com coaching personalizado, acompanhamento de metas e análise de progresso.

Crie ciclos de revisão transparentes usando IA para destacar pontos fortes e áreas de desenvolvimento de forma objetiva.

Capacite os gerentes com ferramentas 1:1, criadores de agendas e rastreamento automatizado de ações.

Limitações do LatticeTalks

Certos fluxos de trabalho administrativos exigem várias etapas, como alternar entre o modo de administrador e o modo de usuário para realizar diferentes tarefas.

Os dados históricos de desempenho e feedback podem ser difíceis de acessar ou analisar intuitivamente, complicando a tomada de decisões para gerentes e RH.

Preços do LatticeTalks

Gerenciamento de talentos: US$ 11/mês por usuário

Complemento Engagement: US$ 4/mês por usuário

Complemento Grow: US$ 4/mês por usuário

Complemento de compensação: US$ 6/mês por usuário

Avaliações e comentários do LatticeTalks

G2: 4,7/5 (mais de 3.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LatticeTalks?

Usuários reais compartilham suas experiências:

O Lattice oferece a versatilidade da opção de receber feedback não apenas de nossos supervisores ou gerentes, mas também dos colegas com quem você colabora e trabalha de perto, para obter feedback deles e melhorar a si mesmo. Não existe algo como antipatia, mas as opções atualmente são limitadas e poderia haver mais recursos para capturar o desempenho mensalmente ou trimestralmente.

📖 Leia também: Alternativas ao Lattice para um melhor desempenho

3. Culture Amp (ideal para engajamento de funcionários baseado em dados e insights de desempenho)

via Culture Amp

O Culture Amp é um mecanismo de “inteligência de decisão” que ajuda as organizações a entender e melhorar a forma como seus funcionários trabalham, crescem e se mantêm engajados. Ele combina feedback contínuo, plataformas de bate-papo e ciência comportamental para transformar o sentimento dos funcionários em resultados comerciais mensuráveis.

Os painéis intuitivos da plataforma revelam o que impulsiona a produtividade, a retenção e o sentimento de pertencimento, dando aos líderes a clareza necessária para tomar decisões confiantes e que colocam as pessoas em primeiro lugar.

Com base em mais de 1,5 bilhão de pontos de dados, ele traduz padrões de engajamento e desempenho em insights acionáveis. Desde a realização de pesquisas até a análise de benchmarks globais, o Culture Amp ajuda as equipes a construir culturas de alto desempenho em escala.

Melhores recursos do Culture Amp

Inicie o AI Coach para obter insights de coaching personalizados e baseados em dados científicos que impulsionam o desempenho e o crescimento.

Colete feedback em grande escala por meio de mais de 40 modelos de planos de comunicação personalizáveis com análise de comentários por IA.

Conecte dados de RH com soluções de terceiros nos principais sistemas de HRIS para obter insights mais rápidos e precisos.

Acelere a tomada de decisões com recomendações baseadas em IA e insights preditivos alimentados pela People Science.

Limitações do Culture Amp

Os painéis são visualmente claros, mas analisar tendências detalhadas pode ser demorado.

Alertas e notificações frequentes podem ser exaustivos, especialmente para gerentes de grandes empresas.

Preços da Culture Amp

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Culture Amp

G2: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Culture Amp?

Um usuário resume isso perfeitamente:

O Culture Amp facilita a implementação de pesquisas em toda a empresa e em todos os departamentos. O software é muito intuitivo e oferece um ótimo suporte. O processo de importação manual pode demorar um pouco ao adicionar novos funcionários, mas o Culture Amp oferece a opção de importar novos usuários de várias maneiras.

📖 Leia também: As melhores alternativas ao Culture Amp para o envolvimento dos funcionários

4. Vantage Circle (ideal para engajamento, reconhecimento e bem-estar centralizados dos funcionários)

via Vantage Circle

O Vantage Circle consolida reconhecimento, bem-estar, benefícios e feedback, usando ciência comportamental com IA para tornar o engajamento mais pessoal. Você pode automatizar comemorações de marcos importantes com pontos de aniversário e tempo de serviço, anuários digitais e recompensas.

A plataforma ajuda você a reconhecer conquistas instantaneamente por meio de programas de reconhecimento entre pares, sociais ou baseados em painéis.

Desde a sincronização com seus sistemas de RH existentes até a oferta de catálogos de recompensas específicos para cada região, o Vantage Circle ajuda as empresas a criar uma cultura que prioriza as pessoas.

Principais recursos do Vantage Circle

Promova o bem-estar de forma holística com acompanhamento de fitness, sessões de mindfulness e desafios corporativos através do Vantage Fit .

Inicie ciclos rápidos de feedback usando pesquisas com funcionários totalmente anônimas e alimentadas por IA através do Vantage Pulse .

Ofereça vantagens globais e reembolsos com descontos selecionados de mais de 1000 marcas através do Vantage Perks .

Acesse insights acionáveis sobre engajamento, desempenho e opinião usando painéis de análise em tempo real.

Limitações do Vantage Circle

O catálogo de recompensas pode parecer limitado ou repetitivo após uso prolongado.

Nem todos os pontos podem ser utilizados em uma única transação, e uma taxa de conveniência pode ser cobrada para determinados resgates.

Preços do Vantage Circle

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Vantage Circle

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Vantage Circle?

Um usuário explica isso da melhor maneira:

O Vantage Circle facilita o reconhecimento e a recompensa dos colegas, o que realmente ajuda a elevar o moral da equipe. O sistema de pontos e as opções de resgate oferecem uma maneira tangível de demonstrar apreço... Seria ótimo se a plataforma oferecesse recomendações mais específicas para cada região ou personalizadas com base nas preferências do usuário.

Se os chats da sua equipe estão cheios de mensagens do tipo "Ei, alguém pode me lembrar disso mais tarde?", você deve usar o ClickUp Automations para configurar automações de chat que enviam lembretes, atualizações ou alertas de status automaticamente.

📖 Leia também: Modelos e formulários gratuitos de RH para melhorar os processos de RH

5. Nectar (ideal para reconhecimento entre colegas, recompensas e programas de valorização dos funcionários)

via Nectar

Projetado para líderes de RH, gerentes e equipes distribuídas, o Nectar combina reconhecimento, comunicação em equipe e desafios personalizados.

Como alternativa ao Glue, o Nectar adota uma abordagem mais centrada nas pessoas. Você pode comemorar conquistas, recompensar marcos e vincular o reconhecimento diretamente aos valores da empresa. A plataforma também oferece suporte à comunicação interna, para que anúncios, atualizações e mensagens sejam divulgados em canais para toda a equipe.

Você também pode acompanhar o engajamento e a saúde cultural com painéis detalhados e análises que mostram atividades de reconhecimento, taxas de participação e impacto por equipe ou departamento.

A plataforma também oferece um catálogo flexível de recompensas, onde os membros da equipe podem trocar pontos por cartões-presente, brindes da empresa ou vantagens personalizadas.

Principais recursos do Nectar

Automatize o reconhecimento e as recompensas por meio do módulo Reconhecimento e Recompensas .

Lance programas de indicação em toda a empresa para celebrar contribuições excepcionais.

Personalize experiências com Tags de Reconhecimento Vinculadas a Valores que associam elogios aos princípios da empresa.

Crie anúncios envolventes com o Communication Builder, que funciona com o recurso de arrastar e soltar.

Limitações do Nectar

A integração limitada com sistemas mais amplos de RH e fluxo de trabalho pode tornar mais difícil incorporar a ferramenta em pilhas de tecnologia complexas.

As notificações e os canais de comunicação podem parecer confusos ou excessivos.

Preços do Nectar

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Nectar

G2: 4,7/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nectar?

Aqui está um trecho do que os usuários têm a dizer sobre o Nectar:

O Nectar facilita o resgate de pontos por uma variedade de cartões-presente populares, com uma interface direta e fácil de navegar... Embora a plataforma em si funcione bem, gostaria que houvesse mais oportunidades de ganhar pontos com mais frequência.

A Teoria da Presença Social explica como a comunicação digital permite uma "sensação de estar com outra pessoa". No entanto, muitas vezes ela ocorre em um nível mais baixo de presença social do que as interações face a face. Esse é um contexto importante quando as equipes mudam para plataformas de bate-papo e colaboração.

6. Coworker.ai (Ideal para equipes empresariais que automatizam fluxos de trabalho complexos com memória de IA)

O Coworker.ai foi criado para pensar e agir de acordo com o contexto da sua empresa. Projetado para equipes de tecnologia, gerentes de produto e organizações orientadas por IA, ele se conecta com segurança às suas ferramentas e dados internos para criar o que chama de “cérebro da empresa”. Com a tecnologia da arquitetura de memória OM1, ele lida com trabalhos complexos e multifuncionais.

Você pode pedir para identificar negócios de vendas em risco, resumir commits de código, redigir documentos técnicos ou até mesmo coordenar atualizações no Jira, Slack e GitHub.

Faça perguntas complexas como “Quais clientes são mais propensos a cancelar?” ou “Quais recursos serão lançados esta semana?” e obtenha respostas precisas e contextuais.

Melhores recursos do Coworker.ai

Analise, planeje e execute tarefas complexas com o Modo de Trabalho Profundo em mais de 40 aplicativos integrados.

Armazene e recupere o contexto em mais de 120 dimensões, incluindo projetos, equipes, metas e comunicações.

Receba atualizações automáticas sobre o progresso da equipe, obstáculos e desempenho em todos os sistemas conectados.

Limitações do Coworker.ai

Ele depende da ingestão de dados em grande escala; empresas com fontes dispersas ou isoladas podem ter dificuldade em construir uma “memória corporativa” eficaz.

Requer configuração em mais de 40 aplicativos e integração em vários sistemas antes que seu valor total seja percebido.

Preços do Coworker.ai

Pro: US$ 29,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Coworker.ai

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Curiosidade: O primeiro sistema de chat verdadeiramente multiusuário, o Talkomatic (1973), no sistema PLATO da Universidade de Illinois, exibia o texto de cada participante caractere por caractere em uma zona dedicada.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de IA para recursos humanos

7. Read AI (ideal para análises de reuniões em tempo real, acompanhamento do envolvimento e insights de conversas)

via Read AI

A IA evita a confusão que você sente depois de uma reunião em que se distraiu.

É um copiloto de produtividade com IA que se integra ao seu espaço de trabalho digital, participando de reuniões, verificando e-mails e sincronizando bate-papos para resumir discussões, extrair itens de ação e revelar insights. A plataforma funciona no Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail e Slack.

O Search Copilot ajuda você a encontrar instantaneamente o que foi dito em uma reunião, prometido em um e-mail ou mencionado em um chat. Enquanto isso, agentes de IA como Monday Briefing, End-of-Week Agents e Post-Meeting Recap personalizam seu fluxo de trabalho, fornecendo resumos personalizados, insights semanais e sugestões de próximos passos.

Leia os melhores recursos da IA

Capture discussões com o Meeting Assistant para obter resumos, transcrições e destaques de reprodução.

Speaker Coach com métricas de engajamento e análise do tempo de conversação. Elimine os desafios de comunicação no local de trabalho através docom métricas de engajamento e análise do tempo de conversação.

Acompanhe o progresso com a Página Para Você , que é o seu painel pessoal para tópicos de reuniões e temas recorrentes.

Aumente a produtividade da equipe com Relatórios de Otimização que recomendam melhores hábitos de agendamento e reuniões.

Leia sobre as limitações da IA

Resumos e notas geradas por IA podem ser muito genéricos ou perder detalhes sutis da conversa, especialmente em discussões rápidas ou presenciais.

A funcionalidade depende muito da integração com plataformas específicas, como o Zoom, o que limita a versatilidade para equipes que desejam um aplicativo de mensagens instantâneas

Leia os preços da IA

Gratuito

Pro: US$ 19,75/mês por usuário

Empresa: US$ 29,75/mês por usuário

Enterprise+: US$ 39,75/mês por usuário

Leia as avaliações e comentários sobre IA

G2: 4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Read AI?

Veja o que um usuário tem a dizer:

A possibilidade de ver as notas após a reunião foi muito útil. O texto e o áudio facilitaram muito a revisão dos tópicos abordados. Tive muita dificuldade para baixar os arquivos do site. Além disso, a interface deixou muito a desejar.

Mais de 60% dos participantes da nossa pesquisa passam mais de uma hora por dia digitando, e 36,75% sentem regularmente desconforto ou dor nas mãos. A fadiga ao digitar não é apenas um efeito colateral irritante da maneira como trabalhamos. É um inimigo da produtividade.

8. Patchwork (ideal para agendamento flexível da força de trabalho, gerenciamento de turnos e acompanhamento de conformidade)

via Patchwork

A área da saúde não para para a administração, e o Patchwork foi criado com essa realidade em mente. Projetado especificamente para médicos e equipes de saúde do NHS, ele oferece uma plataforma intuitiva para gerenciar turnos, escalas e planejamento da força de trabalho.

Desde a reserva de turnos temporários até o gerenciamento de licenças, relatórios de exceções e pagamentos, a plataforma Patchwork oferece controle total sobre o seu trabalho. Ela conecta hospitais, departamentos e agências parceiras por meio de uma rede colaborativa de pessoal, tornando o trabalho flexível seguro e em conformidade com as normas.

Os médicos podem usar essa ferramenta para enviar mensagens instantâneas no trabalho, reservar turnos, visualizar as escalas de suas equipes e receber seus pagamentos sem atrasos.

Melhores recursos do Patchwork

Gerencie turnos de substituição sem esforço com o Patchwork Bank e o acompanhamento automatizado de pagamentos.

Colabore entre organizações do NHS usando o Collaborative Bank com um único processo de integração.

Planeje e atualize escalas, licenças e relatórios de exceções através do Patchwork Rota .

Simplifique os fluxos de trabalho, o recrutamento de pessoal para agências e a visibilidade dos custos com o Agency Manager.

Limitações do Patchwork

Depende da adoção pela NHS Trust, o que limita sua aplicabilidade fora do sistema de saúde do Reino Unido.

Focado principalmente em pessoal temporário e gerenciamento de turnos, o que pode não abordar totalmente outros aspectos da força de trabalho, como recrutamento em tempo integral ou planejamento de força de trabalho a longo prazo.

Preços do Patchwork

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Patchwork

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🔍 Você sabia? As origens das mensagens instantâneas (IM) remontam a muito tempo atrás: uma das primeiras formas fazia parte do sistema EMISARI, desenvolvido em 1971 como uma ferramenta de bate-papo para os Sistemas de Informação de Gerenciamento de Emergências e Índice de Referência do governo dos Estados Unidos.

📖 Leia também: Os melhores cursos de IA para profissionais de RH se manterem à frente

9. Slack (ideal para colaboração em equipe com inteligência artificial e fluxos de trabalho conectados)

via Slack

O Slack combina comunicação, assistência de IA e automação de fluxos de trabalho em um único espaço de trabalho onde equipes, ferramentas e projetos se conectam perfeitamente.

Com o Slack AI, as equipes podem resumir instantaneamente conversas perdidas, extrair insights de projetos e pesquisar em todas as bases de conhecimento da empresa.

Para equipes de tecnologia e líderes de produto que buscam alternativas ao Glue, este aplicativo de comunicação em equipe oferece uma interface intuitiva e organizada, aprimorada por agentes inteligentes como Agentforce e Slackbot. Esses companheiros de IA podem lidar com tarefas repetitivas, como atualizar propostas de vendas, definir lembretes e apresentar insights de ferramentas conectadas, como Salesforce, Asana e Google.

Melhores recursos do Slack

Automatize fluxos de trabalho personalizados com o Workflow Builder para criar automações que economizam tempo diretamente nos canais.

Colabore nos Canais para reunir conversas, arquivos e ferramentas em um espaço de trabalho transparente.

Organize discussões ao vivo usando o Huddles para uma colaboração rápida, por áudio ou vídeo.

Grave e compartilhe atualizações com o Clips para se comunicar de forma assíncrona.

Limitações do Slack

Pesquisar mensagens e arquivos antigos pode ser demorado e ineficiente, ao contrário dos concorrentes do Slack

O aplicativo para desktop pode exigir recargas frequentes ou novos logins, causando frustração quanto à usabilidade.

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 4,38/mês por usuário

Negócios: US$ 9/mês por usuário

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 36.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack?

Veja o que um usuário considerou mais útil:

*O Slack simplifica a comunicação em equipe, tornando-a simples e bem organizada. Aprecio muito a interface intuitiva, que me permite configurar facilmente canais para vários projetos, compartilhar arquivos com eficiência e conectar-me a outras ferramentas, como Google Drive, Zoom e Notion. Embora o Slack seja excelente para facilitar a comunicação rápida, ele pode se tornar um pouco exagerado quando há muitas mensagens ou canais para acompanhar. As notificações, em particular, podem ser bastante perturbadoras, especialmente quando se trabalha em equipes grandes.

10. Mattermost (ideal para colaboração segura e auto-hospedada em ambientes de missão crítica)

via Mattermost

O Mattermost é uma plataforma de colaboração segura e de código aberto, criada para equipes em crescimento que operam em ambientes de alta segurança, orientados para a conformidade e de missão crítica. É auto-hospedado, o que significa que você tem controle total sobre seus dados, infraestrutura e privacidade.

A plataforma combina mensagens em tempo real, compartilhamento de arquivos e chamadas de voz com manuais integrados e fluxos de trabalho DevSecOps.

Você pode colaborar por meio de canais persistentes, automatizar tarefas com comandos slash e bots e conectar-se a ferramentas como GitHub, Jenkins e Jira.

Melhores recursos do Mattermost

Execute fluxos de trabalho padronizados usando Playbooks integrados para resposta a incidentes e gerenciamento de lançamentos.

Resuma reuniões com IA usando Mattermost Agents auto-hospedados que preservam dados confidenciais.

Habilite o controle de acesso baseado em função (RBAC) e configurações avançadas de segurança para processos confidenciais de RH

Limitações do Mattermost

A funcionalidade de pesquisa pode ser básica e menos eficaz na localização de mensagens específicas ou trechos de código, ao contrário das alternativas ao Mattermost

O volume de requisitos de formatação de código (por exemplo, markdown para trechos de código) pode ser complicado para usuários técnicos que compartilham scripts ou consultas com frequência.

Preços do Mattermost

Profissional: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Enterprise Advanced: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Mattermost

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mattermost?

Aqui está uma breve opinião de um usuário verificado:

O que mais gosto no Mattermost é sua flexibilidade e personalização. É um software de código aberto, o que significa que podemos adaptá-lo às necessidades específicas da nossa equipe, ao contrário de outras plataformas... Uma desvantagem do Mattermost é que, às vezes, ele pode parecer menos refinado em comparação com outras ferramentas de colaboração. Ocasionalmente, há bugs...

Bônus: este vídeo mostrará como usar a IA para automatizar tarefas no local de trabalho.

Corrigindo as falhas no engajamento dos funcionários com o ClickUp

O Glue tinha como objetivo ser a força coesa da sua equipe, mas, como vimos, o verdadeiro engajamento não acontece em um silo. Ele acontece onde o trabalho é realizado.

Quando você separa suas ferramentas de engajamento do seu fluxo de trabalho diário, você cria atrito — exatamente o que você está tentando eliminar. Todas as alternativas listadas acima oferecem soluções robustas: Lattice e Culture Amp são potências para análises profundas de RH, enquanto Slack e Mattermost se destacam em manter as linhas de comunicação abertas.

No entanto, a alternativa ideal não deve apenas medir o engajamento, mas também facilitá-lo, removendo barreiras. Se você está procurando uma ferramenta que não apenas “cole” as coisas, mas integre fundamentalmente seu pessoal, seus processos e sua comunicação, o ClickUp é a escolha certa.

