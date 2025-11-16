Os melhores modelos de jornada do cliente do Miro para visualizar a experiência do usuário

Você já se perguntou por que a maioria das empresas afirma que entender as necessidades dos clientes é sua principal prioridade, mas ainda assim tem dificuldade em identificar onde os usuários realmente abandonam o processo?

O problema não é a falta de dados, mas a falta de clareza. Você realizou entrevistas com clientes, coletou feedback e identificou pontos fracos. Mas, sem um mapa visual da jornada do cliente, essas informações permanecem espalhadas por planilhas e conversas por e-mail.

É exatamente por isso que as equipes recorrem aos modelos de jornada do cliente do Miro. Em vez de debater como é a experiência do cliente, esses modelos permitem que você a mapeie — completa com emoções, pontos de contato e aqueles momentos críticos em que os usuários convertem ou abandonam.

Neste artigo, apresentaremos os melhores modelos de jornada do cliente do Miro e também compartilharemos alguns modelos gratuitos do ClickUp.

👀 Você sabia? De acordo com uma pesquisa da ClearVoice, cerca de 48% das empresas possuem algum tipo de mapa da jornada do cliente ou do comprador. No entanto, apenas 43% delas validaram esses mapas com base em dados reais, como registros de CRM ou métricas de vendas. Isso significa que a maioria dos mapas de jornada corre o risco de se basear em suposições, em vez de fatos.

Modelos de jornada do cliente em resumo

Aqui está uma visão geral rápida de todos os modelos do blog:

O que torna um modelo de jornada do cliente do Miro bom?

Ao escolher um modelo de jornada do cliente no Miro, tenha em mente estes pontos para não perder tempo com o modelo errado: 👇

Clareza: escolha um modelo que mostre claramente cada etapa da jornada para rastrear como um usuário passa da conscientização à decisão

Personalização: certifique-se de que o modelo permita edições fáceis, como adicionar vários pontos de contato ou cortar etapas, para que ele se adapte ao seu produto ou serviço, e não o contrário

Foco na experiência do usuário: escolha um modelo que destaque as necessidades, frustrações e emoções dos usuários, não apenas as metas comerciais. Isso mantém seu mapeamento focado em melhorar as experiências reais

Adaptabilidade: procure um modelo que funcione em todos os setores. Ele deve se adequar ao fluxo de inscrição em um aplicativo, ao checkout online ou até mesmo à jornada de atendimento em loja

Seções pré-construídas: selecione modelos que vêm com áreas pré-construídas para personas, objetivos, pontos de contato e canais

Colaboração: verifique se o modelo permite que sua equipe edite em tempo real, adicione comentários e contribua sem confusão

Modelos gratuitos de jornada do cliente do Miro

Cada modelo de mapa de jornada do usuário foi projetado para estimular a colaboração, simplificar o mapeamento e dar à sua equipe uma visão clara da experiência completa do cliente. Vamos explorá-los juntos:

1. Modelo de mapeamento de design de comportamento (jornada)

através do Miro

O Modelo de Mapeamento de Design de Comportamento (Jornada) da Miro concentra-se em uma pequena parte da jornada do cliente. Ele atende a uma ação ou comportamento específico que você deseja que os usuários realizem. Depois de fazer isso, você pode trabalhar retroativamente a partir dessa ação usando o modelo COM-B (Capacidade, Oportunidade, Motivação → Comportamento) para ver o que está ajudando ou impedindo os usuários de fazê-la. Com esse mapeamento, fica mais fácil identificar onde surgem os problemas e, então, pensar em maneiras de eliminar esse atrito ou utilizá-lo de maneira inteligente e intencional.

Por que você vai adorar este modelo:

Mapeie etapas, ações e pontos fracos para ver exatamente onde os usuários ficam presos

Faça um brainstorming de ideias para estratégias de intervenção diretamente no quadro, vinculadas a cada atrito ou barreira

Insira essa microjornada em um mapa de nível superior para que ela se alinhe com seus fluxos de experiência do usuário mais amplos

✅ Ideal para: Pesquisadores de UX e equipes de produto que estão redesenhando fluxos de integração ou checkout e desejam descobrir as barreiras comportamentais que impedem os usuários de concluir ações importantes

💡 Dica profissional: em cada etapa (conscientização → consideração → compra → retenção → fidelidade) do seu mapa de jornada, adicione uma rápida verificação COM-B. Use marcadores verdes/amarelos/vermelhos para C-O-M. Isso mostra exatamente por que as desistências acontecem e o que deve ser corrigido primeiro. Por exemplo, os clientes podem saber como aplicar um cupom (capacidade), mas se o gateway de pagamento continuar falhando (oportunidade) ou se eles não confiarem totalmente no seu site para fornecer os dados do cartão (motivação), eles ainda assim abandonarão a compra.

2. O modelo de jornada do cliente

através do Miro

Se você precisa de uma visão geral de como os clientes interagem com sua empresa em diferentes pontos de contato, o Modelo de Jornada do Cliente do Miro mostra tudo isso. Ele facilita a estruturação das ações do cliente, o mapeamento de ganhos e perdas e a captura do humor emocional do cliente ao longo do caminho. Você pode usá-lo como seu kit inicial para alinhar as equipes sobre a experiência real do cliente, desde o primeiro contato até a fidelidade de longo prazo.

Por que você vai adorar este modelo:

Oriente as equipes por meio de um processo estruturado de “Enquadrar, Agir, Sentir” para capturar ações, pontos de contato e emoções

Realize sessões de workshop prontas que podem ser concluídas em 90 a 120 minutos com instruções claras e passo a passo

Personalize o modelo com sua própria marca, formatos de impressão offline ou atividades adicionais do R Sprint

✅ Ideal para: Gerentes de produto e equipes de UX que realizam workshops de descoberta ou alinhamento e precisam de uma maneira estruturada de capturar a jornada completa do cliente e apresentá-la às partes interessadas

🎁 Bônus: de acordo com o Relatório de Tendências de Experiência do Cliente (CX) da Zendesk, as marcas que utilizam experiências do cliente baseadas em IA observam um aumento de 22% na retenção e um aumento de 49% nas oportunidades de vendas cruzadas. Os mapas de jornada ajudam a identificar pontos fracos, mas a verdadeira vantagem surge quando você consegue conectar esses mapas ao seu contexto de trabalho real. É aí que entra o ClickUp Brain. Ele unifica tarefas, notas, chats, dados de CRM e reúne o feedback dos clientes. Com o Brain, você pode pegar qualquer mapa de jornada do cliente e anotar “momentos para personalizar”. O Brain analisa feedbacks e notas da equipe para sinalizar pontos de contato onde uma mensagem personalizada, recomendação de produto ou ação de suporte poderia causar o maior impacto. Use o ClickUp Brain para adicionar personalização ao mapeamento da jornada do cliente

3. Modelo de mapeamento de histórias

através do Miro

O Modelo de Mapeamento de Histórias do Miro tem como objetivo dividir uma grande ideia de produto em etapas menores e gerenciáveis que sua equipe possa realmente colocar em prática. Em vez de pular diretamente para o desenvolvimento, ele ajuda as equipes a mapear quem são os usuários, quais ações eles realizam e quais suposições eles fazem, para que o panorama geral se torne mais claro.

Baseada em Continuous Discovery Habits, de Teresa Torres, essa abordagem ajuda você a transformar solicitações vagas de recursos em histórias de usuários estruturadas que você pode priorizar e eliminar riscos com confiança.

Por que você vai adorar este modelo:

Gere suposições diretamente a partir do mapa da história para descobrir riscos antecipadamente

Avalie essas suposições comparando a importância com as evidências disponíveis

Facilite as decisões sobre produtos, orientando sua equipe para as mudanças que agregam mais valor

✅ Ideal para: Gerentes de produto, designers de UX e equipes ágeis que precisam traduzir as necessidades dos clientes em histórias acionáveis antes do início do desenvolvimento

💡 Dica profissional: Não se limite a mapear histórias, acompanhe-as em tempo real. Use os painéis do ClickUp para ver quais histórias de usuários estão em movimento, quais suposições não foram testadas e onde os riscos se acumulam. Use os painéis do ClickUp para obter uma visão geral completa do mapeamento da jornada do cliente Combine-o com o ClickUp Brain para resumir instantaneamente entrevistas, revelar insights e transformar notas brutas em histórias acionáveis. Juntos, eles tornam seus mapas de jornada inteligentes e autoatualizáveis.

4. Storyboard para modelo de jornada do cliente

através do Miro

Para uma maneira prática de explorar a jornada do cliente, o Miro Storyboard for Customer Journey Template é uma ótima escolha. Ele ajuda você a esboçar toda a narrativa em torno do que o cliente vê, sente e faz em cada etapa.

Desde o primeiro anúncio que eles veem até o e-mail de acompanhamento após a compra, este modelo transforma a jornada em um storyboard visual onde emoções, ações e pontos fracos se desenrolam cena por cena, ajudando as equipes a encontrar lacunas e oportunidades de melhoria.

Por que você vai adorar este modelo:

Defina personas de clientes com dados demográficos, necessidades e pontos fracos antes de mapear a jornada

Divida a jornada em etapas claras, como Conscientização, Consideração, Compra, Entrega e Pós-compra

Capture emoções, pontos de contato e ações do cliente em cada etapa para obter insights mais profundos

Destaque oportunidades e frustrações para orientar melhorias no produto, serviço ou comunicação

✅ Ideal para: Estrategistas de marketing, pesquisadores de UX e equipes de sucesso do cliente que precisam de uma visão detalhada de todo o ciclo de vida do cliente para melhorar a satisfação e construir lealdade a longo prazo

5. Modelo de mapa da jornada do cliente

através do Miro

70% dos consumidores afirmam que mudariam para um concorrente após uma experiência ruim com o cliente. Isso torna o mapeamento da jornada menos um exercício de design e mais uma habilidade de sobrevivência para se manter competitivo.

O Modelo de Mapa da Jornada do Cliente da Miro ajuda você a visualizar o que os clientes veem e fazem em cada ponto de contato, bem como os processos nos bastidores que tornam esses momentos possíveis. Ao incorporar fatores como sustentabilidade e impacto a longo prazo, ele ajuda você a ir além das simples etapas da jornada para identificar o que encanta os clientes, onde ocorrem atritos e onde estão as oportunidades de melhoria.

Por que você vai adorar este modelo:

Use duas faixas para comparar lado a lado as ações voltadas para o cliente com os processos internos de suporte

Acompanhe os altos e baixos emocionais ao longo da jornada com o mapeamento de sentimentos integrado

Exporte o quadro como uma tela compartilhável para workshops, sessões de pesquisa ou análises das partes interessadas

✅ Ideal para: designers de experiência do usuário, designers de serviços e gerentes de produto que desejam conectar os pontos entre a experiência do cliente, os fluxos de trabalho internos e o crescimento sustentável dos negócios

📮 Insight do ClickUp: Nossos dados mostram que quase 40% dos profissionais sentem a pressão de acompanhar as ações necessárias logo após cada reunião. É exaustivo tentar manter o ritmo. Com o ClickUp, você pode evitar a confusão pós-reunião, especialmente aquelas longas sessões de entrevistas com usuários. Transforme automaticamente as notas da reunião em itens de ação, atribua tarefas em tempo real e mantenha todos alinhados, sem levantar um dedo. Deixe que os fluxos de trabalho cuidem do acompanhamento para que você possa se concentrar no panorama geral.

6. Modelo de mapa da jornada do cliente Fly UX

através do Miro

Reservar um voo pode parecer uma pequena jornada em si, desde a pesquisa em sites de companhias aéreas até o pagamento final da passagem. O Modelo de Mapa da Jornada do Cliente Fly UX do Miro foi originalmente criado como parte de uma certificação em Design UX e captura esse processo passo a passo.

Ele usa um layout limpo e minimalista que destaca objetivos, comportamentos, contexto, pontos fracos e até mesmo declarações reais de usuários. Embora seja baseado em testes de usabilidade de companhias aéreas, o design flexível facilita a adaptação para praticamente qualquer setor que deseje mapear jornadas detalhadas do cliente.

Por que você vai adorar este modelo:

Visualize todo o fluxo de reservas e pagamentos usando etapas de jornada pré-estruturadas

Incorpore resultados reais de testes de usabilidade e citações de clientes para fundamentar o mapa em evidências

Personalize fontes, cores e rótulos para adaptar o mapa da jornada a diferentes setores ou casos de uso

✅ Ideal para: Pesquisadores de UX, equipes de produto e designers de serviços que trabalham em setores de viagens, comércio eletrônico ou serviços e precisam de um modelo prático e baseado em pesquisas para analisar e melhorar os fluxos de usuários

📌 Você sabia? Uma pesquisa do Baymard Institute mostra que melhorar o design dos formulários nos fluxos de checkout, como reduzir o número de campos, pode aumentar as taxas de conversão do comércio eletrônico em uma média de 35%. Para jornadas de reserva, como voos, onde formulários longos e várias etapas são comuns, pequenos ajustes na experiência do usuário podem fazer uma grande diferença no número de clientes que concluem o processo.

7. Modelo de workshop de mapeamento da jornada do usuário

através do Miro

Às vezes, a melhor maneira de entender seus usuários é reunir sua equipe e mapear a jornada juntos. O Modelo de Workshop de Mapeamento da Jornada do Usuário da Miro oferece um fluxo de workshop pronto com mais de 90 minutos que mantém a sessão estruturada e produtiva.

Com ele, você pode liderar sua equipe na definição de personas, estabelecimento de metas, mapeamento de etapas importantes e descoberta de oportunidades em um ambiente colaborativo. Em vez de notas adesivas espalhadas e ideias incompletas, você sai com um mapa de jornada claro e consensual, no qual todos podem agir.

Por que você vai adorar este modelo:

Realize um workshop pronto para uso com oito etapas guiadas, desde a introdução até a conclusão

Facilite exercícios de criação de personas e empatia para descobrir os objetivos e pontos fracos dos usuários

Envolva equipes multifuncionais em brainstorming, mapeamento e discussão de oportunidades

Resuma os insights em um mapa de jornada claro e prático que orienta as decisões de design

✅ Ideal para: facilitadores de UX, líderes de design e equipes de produto que precisam de uma maneira prática e colaborativa de alinhar as partes interessadas e criar mapas de jornada abrangentes em tempo real

8. Modelo Voz do Cliente

através do Miro

37% dos clientes acreditam que seus comentários em pesquisas não são valorizados ou levados a sério, e isso é um grande risco para qualquer marca. O Modelo Voz do Cliente do Miro ajuda a preencher essa lacuna, capturando comentários de maneira sistemática e transparente para que os clientes saibam que suas opiniões são importantes.

Este modelo organiza as informações em categorias claras, facilitando a identificação de padrões e a tomada de medidas. Além da coleta, ele garante que o feedback gere mudanças reais. Ao agrupar insights em temas como necessidades, frustrações e oportunidades, as equipes podem validar mapas de jornada, refinar pontos de contato e projetar experiências baseadas em evidências, em vez de suposições.

Por que você vai adorar este modelo:

Colete comentários de clientes, resultados de pesquisas ou feedback sobre produtos diretamente em uma grade organizada

Analise o feedback de forma colaborativa para encontrar padrões recorrentes ou lacunas na sua oferta

Relacione insights com perfis de compradores e mapas de jornada do cliente para enriquecer pesquisas mais amplas sobre experiência do usuário

✅ Ideal para: Pesquisadores de UX, gerentes de produto e equipes de marketing que desejam basear suas decisões de design e negócios em feedback autêntico dos clientes, em vez de suposições

⚡ Arquivo de modelos: Combine modelos de jornada do cliente com modelos de formulários de feedback para ver tanto o caminho que os clientes percorrem quanto o feedback que eles dão. Eles funcionam melhor: Antes de fazer grandes alterações na experiência do usuário, certifique-se de que as decisões sejam baseadas nas opiniões dos clientes

Depois de mapear as jornadas para confirmar se os pontos fracos e as emoções refletem as experiências reais dos clientes

Durante lançamentos de produtos, para coletar primeiras impressões e identificar atritos iniciais

Interações pós-integração ou suporte para medir a satisfação e melhorar os pontos de contato

9. Modelo de mapa de pontos de contato com o cliente

através do Miro

Cada interação com o cliente deixa uma marca, seja uma rápida impressão de anúncio, um bate-papo com o suporte ou a experiência de checkout. O Modelo de Mapa de Pontos de Contato com o Cliente do Miro ajuda você a organizar todas essas interações, para que possa ver quais pontos de contato são tranquilos e quais precisam ser corrigidos.

Ao contrário dos mapas de jornada mais amplos, este modelo se concentra nos canais e etapas específicos em que os clientes encontram sua marca, facilitando a priorização de melhorias que moldam diretamente a experiência deles.

Por que você vai adorar este modelo:

Trace todos os pontos de contato do cliente nas fases de compra, como pré-compra, compra e pós-compra

Destaque o que funciona e o que prejudica com uma representação visual clara, tornando as emoções dos usuários mais fáceis de interpretar

Sobreponha vários caminhos do cliente para ver como diferentes personas interagem com a sua marca

Exporte ou apresente o mapa para alinhar as equipes sobre quais pontos de contato otimizar primeiro

✅ Ideal para: designers de UX, profissionais de marketing e equipes de sucesso do cliente que desejam analisar pontos de contato em detalhes e criar experiências consistentes em todos os canais

10. Modelo de rastreador de insights do cliente

através do Miro

Ótimas experiências do cliente são construídas com base em ótimas ideias, e o Modelo de Rastreador de Ideias do Cliente do Miro garante que você nunca as perca. Ele atua como um hub central onde todos os comentários dos clientes, respostas de pesquisas, descobertas de usabilidade e solicitações de recursos são coletados. Em seguida, eles podem ser organizados, marcados e transformados em ideias que orientam as decisões sobre os produtos. Com este modelo, você obtém uma visão estruturada que facilita ver o que é mais importante para seus clientes e como agir de acordo com isso.

Por que você vai adorar este modelo:

Capture insights de forma sistemática a partir de entrevistas, tickets de suporte, pesquisas e sessões de pesquisa

Marque e categorize os comentários por tema, urgência ou tipo de cliente para facilitar a filtragem

Visualize insights usando a filtragem e classificação do Miro Tables para descobrir padrões rapidamente

Compartilhe as descobertas entre as equipes em tempo real para que os produtos, o design e o suporte permaneçam alinhados

✅ Ideal para: Gerentes de produto, pesquisadores de UX e equipes de sucesso do cliente que desejam centralizar o feedback, conectar os pontos entre os dados dos clientes e impulsionar decisões de produto baseadas em evidências

⚡ Arquivo de modelos: Capturar insights dos clientes é apenas metade do trabalho. A outra metade é garantir que suas equipes de vendas e suporte ajam de forma consistente com base neles. É aí que você precisa de uma configuração de CRM sólida. Em vez de fazer isso manualmente, você pode economizar tempo configurando seu CRM com modelos prontos, projetados para gerenciar leads, contatos e negócios de forma mais eficaz. De pipelines de vendas a rastreadores de acompanhamento de clientes, esses modelos de CRM gratuitos dão à sua equipe uma vantagem inicial na construção de fluxos de trabalho estruturados e escaláveis.

Limitações do Miro

Por mais que as pessoas elogiem o Miro por sua colaboração, modelos e riqueza visual, há preocupações recorrentes dos usuários. Estas são as principais limitações que tendem a aparecer nas avaliações:

O desempenho é prejudicado em quadros grandes: os usuários frequentemente enfrentam problemas de carregamento lento, atrasos e navegação quando os quadros ficam cheios de molduras, imagens ou conteúdo detalhado

Os recursos de pesquisa, seleção e exportação são limitados: é difícil encontrar conteúdo específico, e a exportação de quadros selecionados ou a cópia de itens com precisão são limitadas

Curva de aprendizado íngreme para ferramentas avançadas: tarefas simples são fáceis, mas os usuários dizem que fluxos de trabalho avançados, integrações ou recursos de IA levam tempo para serem dominados ou compreendidos

Limitações de controle de versão e organização: a falta de ramificações ou versões robustas dificulta o acompanhamento das alterações sem duplicar os painéis

Estabilidade/acesso offline e receios com relação ao backup: os usuários temem perder o trabalho devido a problemas de carregamento ou falta de funcionalidade offline, desejando opções de backup mais robustas

📚 Leia mais: Melhores ferramentas de software para mapeamento da jornada do cliente

Modelos alternativos de jornada do cliente Miro

A experiência dos seus clientes não deve ser um mistério insolúvel. Mas quando o feedback das entrevistas com os clientes fica no Notion, o mapa da jornada do usuário fica enterrado no Miro e as ações a serem tomadas estão espalhadas por e-mails, você fica voando às cegas.

O ClickUp muda isso. É o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho. Você pode conectar a jornada do cliente diretamente a projetos, tarefas, marcos e metas da equipe dentro do mesmo espaço de trabalho. Mapeou um ponto de atrito na integração? Transforme-o em uma tarefa. Identificou uma queda após entrevistas com clientes? Atribua-a ao design, ali mesmo, no mesmo espaço de trabalho. Assim, o ClickUp elimina a dispersão do trabalho para fornecer 100% de contexto e um único local para humanos e agentes trabalharem juntos.

Além disso, o ClickUp tem uma biblioteca com mais de 1000 modelos à sua escolha. Abaixo, apresentaremos os principais modelos de jornada do cliente do ClickUp que você pode começar a usar imediatamente como alternativas mais inteligentes aos quadros do Miro.

Cada modelo foi projetado para tornar o mapeamento mais colaborativo e prático. Vamos lá!

1. Modelo de mapa da jornada do cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize a experiência do seu cliente passo a passo usando o modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

Compreender como os clientes interagem com a sua marca é fundamental para criar experiências significativas. O modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp torna esse processo estruturado e acionável. Ele divide a jornada do cliente em estágios de conscientização, consideração e conversão. Em cada fase, ele oferece prompts para mapear as ações, pontos de contato, experiências e soluções do cliente. Com flexibilidade integrada, você pode enriquecer o mapa da experiência do usuário com links, notas adesivas ou ferramentas integradas, garantindo que ele se adapte perfeitamente aos fluxos de trabalho da sua equipe, mantendo todo o ciclo de vida claro e rastreável.

Por que você vai adorar este modelo:

Capture o que os clientes sentem, com o que lutam e o que esperam em cada etapa para atender melhor às suas necessidades

Use os quadros brancos do ClickUp para reunir as equipes de marketing, vendas e produtos em uma mesma estrutura visual

Conecte documentos, sites ou arquivos de design diretamente aos pontos de contato para que as equipes tenham contexto sem sair do quadro

Transforme os insights capturados em mensagens mais precisas e experiências de usuário baseadas em interações reais

✅ Ideal para: Gerentes de experiência do cliente, equipes de marketing e estrategistas que desejam refinar as interações com os clientes e melhorar a fidelidade por meio de uma visão completa da jornada de ponta a ponta

💡 Dica profissional: os mapas de jornada são mais poderosos quando todos podem vê-los e moldá-los juntos. Com o recurso Quadros brancos do ClickUp, sua equipe pode colaborar visualmente em tempo real, adicionando notas, desenhando conexões e vinculando tarefas diretamente do quadro. É um espaço flexível onde as equipes de marketing, vendas e produtos podem se alinhar facilmente com base nas percepções dos clientes. Veja como funcionam os quadros brancos do ClickUp aqui:

2. Modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe toda a sua equipe em torno do que é mais importante para os usuários e quando isso é importante com o modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp.

Criar produtos centrados no cliente muitas vezes requer mais do que apenas listar tarefas. Trata-se de ver como essas tarefas se alinham com a jornada do cliente. O modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp simplifica esse processo, permitindo que as equipes dividam as necessidades complexas dos usuários em partes menores e mais gerenciáveis.

As equipes podem planejar recursos com base na forma como os usuários realmente interagem com o produto, garantindo que as prioridades de desenvolvimento permaneçam alinhadas com o comportamento e os resultados reais dos clientes.

Por que você vai adorar este modelo:

Divida grandes histórias de usuários em tarefas menores com os campos personalizados do ClickUp , como Persona do Usuário e Descrição do Problema, para um planejamento mais estruturado

Veja como cada recurso ou etapa afeta os usuários finais com a Exibição do mapa da história , deixando claro quais mudanças oferecem mais valor

Identifique possíveis obstáculos com antecedência usando a Visualização do quadro de tarefas para manter os sprints funcionando perfeitamente

✅ Ideal para: Gerentes de produto e equipes ágeis que desejam priorizar o desenvolvimento de produtos com foco no usuário, com planejamento de sprints organizado

3. Modelo de quadro branco ClickUp Empathy Map

Obtenha um modelo gratuito Junte-se aos seus colegas usando o modelo de quadro branco ClickUp Empathy Map para capturar comportamentos, dificuldades e objetivos dos clientes

Quando você precisa entrar na mentalidade do cliente e entender sua jornada de uma perspectiva emocional e comportamental, o modelo de quadro branco ClickUp Empathy Map entra em cena.

Ele organiza os pensamentos, sentimentos e ações dos usuários em seis seções guiadas, cobrindo o que eles pensam, veem, ouvem, dizem/fazem, suas dores e seus ganhos. Essa clareza ajuda as equipes a identificar não apenas o que os clientes fazem, mas por que eles fazem isso, permitindo estratégias e soluções mais centradas no usuário.

Por que você vai adorar este modelo:

Capture insights detalhados sobre as emoções, preocupações e motivações dos clientes para ter uma visão mais empática da jornada

Distinga entre as frustrações dos clientes e os fatores de sucesso para priorizar melhorias de forma eficaz

Use notas adesivas, visualizações de quadro e recursos de categorização para permitir que as equipes façam brainstorming e se alinhem em relação às necessidades dos usuários

Converta observações em tarefas, defina prioridades e atribua responsabilidades para garantir que as soluções não fiquem apenas no plano teórico

✅ Ideal para: Designers de UX e equipes de produto que desejam avaliar os pontos fracos dos clientes e transformá-los em melhorias práticas

📌 Você sabia? Quando os clientes sentem que um agente demonstra empatia genuína durante uma chamada de suporte, os índices de satisfação aumentam em 35%. Isso significa que: A empatia afeta diretamente a fidelidade do cliente

Mapear pontos de contato emocionais pode revelar onde a empatia é mais importante

Adicionar treinamento ou roteiros de empatia pode transformar pontos de atrito em momentos positivos

4. Modelo de plano de sucesso do cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe mais rapidamente onde os clientes estão no pipeline com o modelo de plano de sucesso do cliente

Quase 80% dos consumidores não voltam após uma experiência pós-compra ruim. O modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp ajuda as equipes a mapear todas as etapas da experiência pós-compra, garantindo que os clientes recebam valor e suporte consistentes.

Com recursos que permitem rastrear dados de clientes, monitorar a satisfação e planejar ações proativas, este modelo oferece às empresas uma abordagem estruturada para a construção de relacionamentos de longo prazo com os clientes.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe os clientes por integração, retenção, suporte contínuo ou status inativo para obter uma visibilidade mais clara

Armazene detalhes importantes, como informações de contato, tipo de serviço, preços acordados e barras de progresso para acesso rápido

Defina objetivos relacionados à satisfação do cliente e acompanhe-os com o ClickUp Goals para garantir o alinhamento com as métricas de sucesso

Use o ClickUp Automations para definir lembretes, medir a satisfação e sinalizar áreas que precisam de ajustes

✅ Ideal para: Gerentes de sucesso do cliente e equipes de suporte que desejam aumentar a retenção e a satisfação dos clientes, além de fidelizá-los por meio de um planejamento de sucesso estruturado

📚 Leia mais: Os melhores sistemas de software de rastreamento de gerenciamento de clientes

5. Modelo ClickUp Voz do Cliente

Obtenha um modelo gratuito Colete, organize e analise o feedback dos clientes com o modelo Voz do Cliente do ClickUp

O modelo ClickUp Voice Of The Customer é uma maneira estruturada de ouvir seus usuários e traduzir seus comentários em ações significativas. O modelo centraliza todas as informações coletadas de e-mails, pesquisas ou entrevistas com clientes em um quadro visual.

Isso também garante que todos os comentários coletados passem por um processo padronizado. Com fluxos de trabalho no estilo Kanban e visualizações personalizadas, você pode organizar solicitações, analisar padrões recorrentes e atribuir tarefas de acompanhamento às equipes certas. Dessa forma, as opiniões dos clientes não são apenas ouvidas, mas também moldam ativamente as decisões, atualizações de produtos e estratégias.

Por que você vai adorar este modelo:

Colete insights de pesquisas, chamadas de suporte e avaliações de produtos e acompanhe-os em um local centralizado

a visualização de lista Use a visualização de quadro do ClickUp para identificar problemas ou solicitações recorrentes e delinear processos de resolução

Atribua tarefas, adicione prioridades e acompanhe o status para que cada preocupação do cliente leve a um próximo passo claro

Use campos personalizados, como Necessidade do cliente, Origem da voz do cliente e Solução, para priorizar melhorias

✅ Ideal para: Equipes de produto, experiência do usuário e sucesso do cliente que buscam coletar e agir sistematicamente com base no feedback dos clientes para impulsionar a fidelidade e melhorar as experiências do usuário

6. Modelo de declaração de problema do cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme os problemas dos clientes em oportunidades de inovação usando o modelo de declaração de problemas do cliente do ClickUp

Compreender os pontos fracos dos clientes é o primeiro passo para criar produtos que realmente resolvam problemas do mundo real. O modelo de declaração de problemas do cliente do ClickUp ajuda você a capturar problemas recorrentes dos clientes, organizá-los em declarações claras e resolvê-los.

Ao dividir os problemas em suas causas principais e fornecer insights contextuais, o modelo garante que sua equipe se concentre em resolver os desafios mais urgentes. Ele mantém a resolução de problemas baseada em evidências e evita que as equipes percam tempo com suposições.

Por que você vai adorar este modelo:

Documente os perfis dos clientes com detalhes como dados demográficos, objetivos e expectativas para contextualizar cada problema

Organize os pontos fracos em guias ou categorias para evitar perder nada importante

Vincule problemas a itens em atraso ou recursos do produto para alinhar as soluções com o desenvolvimento

Adicione validação por meio de feedback, reclamações ou registros de sessão para priorizar problemas reais

✅ Ideal para: Equipes de produto, startups de SaaS e agentes de suporte que desejam documentar os desafios dos clientes em detalhes e transformá-los em soluções práticas

🎁 Bônus: Escrever declarações claras sobre os problemas dos clientes pode parecer complicado, pois você precisa capturar detalhes rapidamente, mantendo o contexto intacto e garantindo que a tradução seja precisa. Tudo isso é possível com o Brain MAX Talk-to-Text, que permite converter instantaneamente comentários, notas ou ideias faladas em texto limpo e estruturado. Use o recurso de conversão de voz em texto do ClickUp Brain MAX para transformar seus pensamentos em notas estruturadas

7. Modelo de integração de clientes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um fluxo de integração consistente e sem complicações com o modelo de integração de clientes do ClickUp

O modelo de integração de clientes do ClickUp foi criado para ajudar as equipes a oferecer uma integração perfeita e personalizada para cada cliente. Ao usar campos personalizados, como tipo de cliente, pacote de serviços e data da chamada de integração, você pode adaptar a jornada de integração de cada cliente.

Além da personalização, ele centraliza o contexto do cliente para que as equipes de vendas, serviços e produtos permaneçam alinhadas ao longo da jornada. Ao reduzir o atrito com manuais acionados automaticamente e acompanhamentos automatizados, os clientes se sentem apoiados e confiantes desde o início.

Por que você vai adorar este modelo:

Use formulários pré-criados para coletar detalhes de admissão e reduzir a comunicação de ida e volta

Acompanhe tarefas e status com listas estruturadas que cobrem todas as etapas de integração, desde a admissão até o início

Centralize o conhecimento armazenando diretrizes da marca, contatos importantes e notas do projeto em documentos compartilhados

Automatize fluxos de trabalho para acionar acompanhamentos, atribuir tarefas preparatórias e garantir transferências oportunas de clientes

✅ Ideal para: Equipes baseadas em serviços que gerenciam diversos tipos de clientes e precisam de um sistema centralizado e automatizado para otimizar a integração, acompanhar o progresso e escalar com consistência

8. Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme problemas em experiências positivas com o modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Lidar com escalações de forma rápida e eficaz pode fazer a diferença na experiência do cliente. O modelo de escalação de atendimento ao cliente do ClickUp fornece um sistema para capturar, rastrear e resolver solicitações de suporte antes que elas se transformem em problemas maiores.

Desde encaminhar tickets urgentes para a pessoa certa até manter todas as atualizações visíveis entre os departamentos, ele garante que cada escalonamento seja tratado de forma consistente. Ele também ajuda as equipes a padronizar respostas, definir status claros e monitorar SLAs, para que questões críticas permaneçam visíveis.

Por que você vai adorar este modelo:

Encaminhe automaticamente os tickets de alta prioridade para a equipe ou gerente certo para uma ação mais rápida

Padronize as respostas com formulários integrados e respostas pré-definidas para melhorar a velocidade de resolução

Monitore questões críticas em tempo real com painéis de escalonamento e acompanhamento de SLA

Reduza os escalonamentos repetitivos identificando as causas principais por meio de dados de escalonamento estruturados

✅ Ideal para: Equipes de suporte ao cliente ou de atendimento que lidam com solicitações de alto risco e precisam de um sistema claro e automatizado para resolver escalações sem atrasos

🎥 Assista: Como usar a IA no atendimento ao cliente?

📚 Leia mais: As melhores ferramentas para um excelente atendimento ao cliente

9. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha os negócios em andamento gerenciando cada etapa da sua jornada de vendas com o modelo de funil de vendas do ClickUp

O modelo de pipeline de vendas do ClickUp oferece às equipes de vendas visibilidade completa de seus leads, negócios e oportunidades de receita. Ele consolida tudo em um único pipeline personalizável, onde você pode acompanhar clientes potenciais, priorizar leads importantes e prever vendas com maior precisão.

Isso não apenas ajuda os representantes a mover os leads por cada estágio, mas também garante que os gerentes tenham uma visão geral clara do funil. Com estágios de arrastar e soltar, fluxos de trabalho automatizados e status personalizados, o modelo elimina a desorganização e ajuda sua equipe a se concentrar em negócios de alta prioridade.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe cada lead, desde o contato inicial até o fechamento do negócio, em um único painel visual

Priorize os leads usando urgência, valor potencial ou regras personalizadas definidas pela sua equipe

Automatize ações repetitivas, como lembretes de acompanhamento ou acionadores de e-mail, para economizar tempo

Personalize status (por exemplo, qualificado, demonstração, proposta, fechado) e visualizações para obter total flexibilidade

✅ Ideal para: Gerentes e equipes de vendas que buscam um sistema confiável para gerenciar leads, melhorar previsões e fechar negócios mais rapidamente

💡 Dica profissional: um pipeline de vendas forte é tão bom quanto os dados que o alimentam, e é aí que seu CRM entra em ação novamente. Os CRMs atuam como o centro de controle para rastrear cada lead, negócio e ponto de contato, garantindo que seu pipeline permaneça preciso e acionável. Ao escolher o melhor software de CRM e configurá-lo para automatizar seu fluxo de trabalho de CRM, você pode atualizar instantaneamente o status dos leads, atribuir tarefas de acompanhamento e sincronizar dados entre equipes sem esforço manual.

10. Modelo DMAIC do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie facilmente o ciclo Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar com o modelo DMAIC do ClickUp

Melhorar os processos de negócios muitas vezes parece caótico, mas o modelo DMAIC do ClickUp simplifica isso com uma abordagem estruturada inspirada no Six Sigma. DMAIC significa “Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar”, e este modelo oferece um caminho claro para avançar em cada etapa sem confusão.

Você pode definir o problema com clareza, acompanhar KPIs, analisar as causas principais, debater melhorias e configurar controles para manter o sucesso. O resultado é uma estrutura repetível que não apenas resolve os problemas atuais, mas também fortalece os fluxos de trabalho de longo prazo.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe KPIs e resultados usando campos personalizados, notas adesivas e recursos visuais codificados por cores

Colabore em tempo real em quadros brancos para analisar dados e testar soluções em conjunto

Crie fluxos de trabalho repetíveis para monitorar melhorias e evitar que os problemas voltem a ocorrer

✅ Ideal para: Equipes que desejam uma abordagem sistemática e passo a passo para resolver ineficiências e melhorar os processos de negócios com resultados mensuráveis

Facilite a jornada do cliente com o ClickUp

Criar mapas de jornada do cliente ou melhorar processos de negócios não precisa ser complexo.

Com os modelos de jornada do cliente prontos para uso do ClickUp, você obtém ferramentas simples e estruturadas que eliminam as suposições e economizam horas de trabalho manual.

Eles ajudam você a organizar ideias, acompanhar tarefas e manter todos os membros da equipe alinhados. Eles oferecem uma base sólida que você pode personalizar de acordo com seu fluxo de trabalho. Dessa forma, você permanece focado no que é mais importante, ou seja, proporcionar excelentes experiências ao cliente e expandir seus negócios com confiança.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e veja como pode ser mais fácil gerenciar as jornadas do cliente.