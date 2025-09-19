os 10 melhores assistentes de IA para gerentes de projeto para startups aumentarem a produtividade

Durante décadas, as pesquisas sobre produtividade se concentraram no panorama geral: mercados de trabalho, mudanças tecnológicas e forças econômicas globais.

No entanto, para as startups, a verdadeira história se desenrola no nível da empresa: como o trabalho é gerenciado no dia a dia, com que eficiência as equipes colaboram e com que rapidez os projetos avançam da ideia à entrega. O atraso operacional aqui não apenas desperdiça tempo, mas também mata o ímpeto.

Mas e se você pudesse delegar a coordenação interminável a um assistente inteligente? As ferramentas de gerenciamento de projetos de IA podem atuar como um sistema nervoso central para seus projetos, automatizando o trabalho tedioso de rastreamento, delegação e geração de relatórios.

Neste blog, discutiremos as principais ferramentas de IA assistente de gerenciamento de projetos para startups que tornam o trabalho visível, incentivam a responsabilidade e mantêm os projetos em andamento sem que você precise agir como árbitro. 🫡

O que você deve procurar em uma IA assistente de gerenciamento de projetos para startups?

Quando você administra uma startup, cada hora parece tempo emprestado. Aqui estão alguns detalhes que são mais importantes em sua ferramenta de gerenciamento de projetos de IA:

Automatiza fluxos de trabalho de projetos: cria tarefas automaticamente a partir de e-mails ou chats, atualiza cronogramas quando há mudanças nas dependências e agenda reuniões ou check-ins

Aumenta a colaboração da equipe: Gera notas de reunião instantâneas, atribui tarefas de acompanhamento a partir de conversas e exibe os arquivos certos de acordo com o contexto

Aprende o seu estilo de projeto: Adapta-se às suas Adapta-se às suas metodologias de gerenciamento de projetos , sugerindo automaticamente tarefas de sprint, ajustando quadros e refinando fluxos de trabalho com base na forma como sua equipe trabalha

Centraliza e gera conhecimento: elabora listas de verificação e resumos, atualiza automaticamente a documentação e responde às perguntas da equipe sobre prazos, dependências ou responsabilidades do projeto

Evolui com você: começa com o essencial, mas desbloqueia recursos importantes, como planejamento de recursos ou acompanhamento de vários projetos, à medida que sua startup cresce

Prevê e evita gargalos: Prevê prazos não cumpridos, identifica tarefas em risco e recomenda mudanças na carga de trabalho para manter os projetos em dia

Garante a segurança dos dados: Usa criptografia, acesso baseado em funções e proteção em conformidade com as normas para proteger os projetos

⚙️ Bônus: A IA está assumindo o controle? Descubra se a IA está substituindo os gerentes de projeto e o que isso significa para você. P. S. Ela pode estar apenas tornando seu trabalho mais inteligente, rápido e muito mais fácil!

Visão geral da IA assistente de gerenciamento de projetos para startups

Aqui está uma tabela comparativa rápida para lhe dar uma visão geral das 10 principais ferramentas de gerenciamento de projetos de IA para startups:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Gerenciamento de projetos e equipes completo com tecnologia de IA para indivíduos, startups, equipes de médio porte e grandes empresas ClickUp Brain para insights contextuais, Brain MAX para IA unificada em todos os sistemas operacionais, Talk-to-Text para entrada 4 vezes mais rápida, AI Agents para automação do fluxo de trabalho, Enterprise Search, Automations, Docs, Dashboards, Whiteboards com geração de imagens por IA Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Asana Atribuição de tarefas por IA e acompanhamento automatizado de projetos para startups, pequenas e médias empresas e empresas em expansão Colegas de equipe de IA para automação do fluxo de trabalho, bate-papo inteligente, status inteligente, projetos inteligentes, insights em tempo real e síntese Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês Wrike Previsão de riscos e otimização do fluxo de trabalho para pequenas e médias empresas, equipes de médio porte e grandes corporações Análise preditiva de riscos, resumos e agendas alimentados por IA, Copilot para geração de conteúdo, integração do Microsoft Copilot e Claude Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês Hive Automação do fluxo de trabalho com colaborações integradas para equipes pequenas, PMEs e startups em crescimento HiveMind AI para transformar notas em tarefas, Buzz AI para perguntas e respostas + painéis, geração de conteúdo + imagens por IA, mais de 1.000 integrações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/mês Movimento Agendamento por IA e gerenciamento de tarefas com blocos de tempo para startups, empresas e equipes de alto crescimento Agendador de IA para priorização automática, gerenciamento de dependências, geração de estrutura de projetos e detecção proativa de atrasos Os planos pagos começam em US$ 148/mês por usuário Previsão Previsão de recursos e acompanhamento da rentabilidade para pequenas e médias empresas, serviços profissionais e grandes empresas Motor de IA preditiva para cronogramas, orçamentos e alocação de recursos; planilhas de horas trabalhadas com tecnologia de IA; acompanhamento ágil de pontos de história Preços personalizados Fellow Produtividade em reuniões com tecnologia de IA para startups, pequenas e médias empresas e equipes distribuídas Transcrição automática + resumos, chatbot Ask Fellow, agendas colaborativas, automação de atualizações de CRM, mais de 500 modelos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 11/mês Taskade Colaboração leve com IA para indivíduos, freelancers e pequenas equipes Fluxos de trabalho gerados por IA, mapas mentais, modelos, colaboração em tempo real, agentes de IA móveis para listas de tarefas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês Notion AI Gerenciamento flexível de conhecimento e tarefas para indivíduos, startups e equipes híbridas Redação e edição por IA, criação automática de tarefas, perguntas e respostas em todo o espaço de trabalho, geração de modelos, integrações com Jira + Slack Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês Tara AI Planejamento ágil de sprints para equipes de engenharia em startups e pequenas e médias empresas Organização automatizada do backlog, otimização do plano de sprint, mapeamento de dependências, monitoramento da saúde do projeto e estimativa de esforço Preços personalizados

A melhor IA assistente de gerenciamento de projetos para startups

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Agora, vamos conhecer nossas escolhas para os melhores aplicativos de gerenciamento de projetos. 👇

1. ClickUp (ideal para gerenciamento completo de projetos e equipes com tecnologia de IA)

*Pergunte qualquer coisa ao ClickUp Brain, como “Qual é o status da campanha de lançamento do terceiro trimestre?” ou “Resuma o feedback do cliente neste documento”

O ClickUp para soluções de gerenciamento de projetos é o aplicativo completo para o trabalho que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo isso com a inteligência artificial de trabalho mais coesa do mundo.

Para as startups, isso significa menos tempo gerenciando aplicativos e mais tempo focando na construção, expansão e cumprimento dos prazos. Vamos dar uma olhada em alguns de seus melhores recursos. 👀

Transforme conhecimento em ação com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é a primeira rede neural que conecta tarefas, documentos, pessoas e conhecimento em todo o seu espaço de trabalho. Você pode obter insights instantâneos e contextuais de todo o seu trabalho com um simples comando em linguagem natural.

Ela pode:

Gere atualizações de tarefas para as partes interessadas

Identifique dependências ou tarefas atrasadas

Sugira etapas de acompanhamento após reuniões, brainstorms ou marcos do projeto

Obtenha insights de várias fontes e combine-os para criar relatórios ou textos de e-mail

Por exemplo, se um gerente de produto precisa de um resumo retrospectivo do sprint, o Brain pode extrair os destaques das tarefas, conversas e notas de reuniões. Ele também sugere melhorias para o próximo sprint.

Unifique sua pilha de tecnologia de IA com o ClickUp Brain MAX

Elimine a proliferação da IA com o ClickUp Brain MAX

O ClickUp Brain Max é uma atualização de mecanismo de alto desempenho projetada para usuários avançados e empresas que precisam de uma IA mais inteligente, rápida e escalável. Ele reúne pesquisa, automação, comandos de voz e modelos de IA em um único hub conectado (aplicativo para desktop!). Ele oferece:

Pesquisa universal contextual: Encontre qualquer coisa, tarefas no ClickUp, arquivos no Google ou apresentações no SharePoint, a partir de uma única barra

para produtividade: Dite tarefas, e-mails e mensagens 4 vezes mais rápido do que digitando, economizando um tempo precioso para fundadores e equipes enxutas Talk-to-Text no ClickUppara produtividade: Dite tarefas, e-mails e mensagens 4 vezes mais rápido do que digitando, economizando um tempo precioso para fundadores e equipes enxutas

Privacidade de nível empresarial: trabalhe com confiança, sabendo que os modelos de IA de terceiros não são treinados com os dados da sua empresa

Veja um exemplo do poder dessa ferramenta:

Expanda a execução com os agentes de IA do ClickUp

Os agentes de IA do ClickUp executam ativamente o trabalho em seu nome. Pense neles como coordenadores de projetos que lidam com as tarefas rotineiras para que sua equipe possa se concentrar no crescimento.

Escolha entre agentes pré-construídos para fluxos de trabalho comuns, como enviar atualizações ou atribuir tarefas, ou crie agentes personalizados adaptados às necessidades específicas da sua startup.

Deixe que os agentes de IA do ClickUp cuidem das tarefas repetitivas

Suponha que um cliente envie um e-mail detalhado com várias solicitações de atualização. Um agente de IA pré-construído divide o e-mail em subtarefas, atribui-as aos colegas de equipe certos e envia um resumo refinado ao cliente.

Experimente você mesmo hoje mesmo:

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar os diversos recursos e opções personalizadas um pouco confusos no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja como um avaliador do G2 descreveu sua experiência:

O ClickUp não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos, é uma plataforma completa de produtividade. Eu o uso diariamente como um sistema de tickets, para comunicação com clientes e para organizar fluxos de trabalho complexos. Os recursos de IA são um verdadeiro destaque – eles me ajudam a encontrar conteúdo mais rapidamente, priorizar tarefas e manter o contexto entre os projetos. A flexibilidade para personalizar tudo, desde visualizações até automações, faz com que ele se adapte perfeitamente à minha maneira de trabalhar.

📖 Leia também: Melhores ferramentas de gerenciamento de projetos

2. Asana (ideal para atribuição de tarefas e colaboração em equipe com base em IA)

via Asana

Os Asana AI Teammates estão integrados ao Work Graph® da Asana, para que possam ajudá-lo a gerenciar fluxos de trabalho multifuncionais enquanto se adaptam à forma de trabalhar da sua equipe. Esses assistentes foram criados para se adaptar a diferentes funções e setores, proporcionando mais clareza e controle tanto para startups quanto para grandes empresas.

O agente de IA para gerenciamento de projetos combina insights em tempo real com automação do fluxo de trabalho, o que torna o trabalho em equipe mais transparente. Os colegas de equipe de IA também podem sintetizar conversas, documentos e cronogramas em insights acionáveis, permitindo que as startups se concentrem na velocidade e na iteração.

Com recursos como Smart Chat, Smart Status e Smart Projects, você pode obter atualizações em tempo real e até mesmo gerar planos de projeto com IA.

Melhores recursos do Asana

Delegue funções específicas aos colegas de equipe de IA para auxiliar no brainstorming ou na análise

Gere metas de projeto e listas de tarefas a partir de um simples prompt

Crie relatórios em tempo real mostrando o progresso, os riscos e os próximos passos

Crie colegas de equipe de IA personalizados usando o Asana AI Studio

Resuma atualizações e conversas para registrar aprovações, prazos e acompanhamentos

Limitações do Asana

Personalização limitada das sugestões da IA, que podem não se adequar a todos os fluxos de trabalho

Pode se tornar dependente de dados de entrada precisos para funcionar de maneira eficaz

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

De acordo com um revisor do G2:

Adoro o fato de o Asana permitir que você personalize sua interface de acordo com sua preferência de trabalho e o ritmo/organização de seus fluxos de trabalho... essa ferramenta permite que vocês tenham flexibilidade para projetar seus fluxos de trabalho da maneira que for melhor para vocês... Eu diria que a desvantagem do Asana é que há muita responsabilidade individual envolvida no processo de conclusão das tarefas...

3. Wrike (ideal para previsão de riscos e otimização da carga de trabalho)

via Wrike

A Wrike apostou na IA com seu pacote Work Intelligence, que integra a IA em todas as fases do projeto.

O recurso Copilot faz o trabalho pesado na criação de conteúdo. Você pode solicitá-lo para gerar resumos de projetos, agendas de reuniões ou planos de campanha e, em seguida, fazer com que ele extraia automaticamente itens de ação das notas da reunião. Ele também lida com edição, tradução e ajustes de tom diretamente nas tarefas.

A análise preditiva de riscos da plataforma é outro ótimo recurso que facilita o trabalho do gerente de projetos. A IA aprende com os padrões de tarefas da sua equipe para identificar gargalos antes que eles atrapalhem os cronogramas, sugerindo intervenções de forma proativa.

Melhores recursos do Wrike

Receba recomendações personalizadas sobre como você pode automatizar processos repetitivos

Integre-se a outras ferramentas com tecnologia de IA, como Microsoft Copilot, Claude e Gemini

Use destaques com tecnologia de IA para revelar insights importantes, tendências de tarefas e gargalos

Gere resumos de projetos, agendas de reuniões e planos de campanha

Recomende tarefas ou responsáveis relevantes para acelerar a criação do fluxo de trabalho

Limitações do Wrike

Seus limites de armazenamento podem ser restritivos para projetos maiores

A interface do painel, incluindo seus botões e elementos, não é intuitiva

Alguns usuários relatam que as recomendações da IA podem ser genéricas às vezes e podem exigir refinamento manual para serem realmente úteis

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Veja como um avaliador do G2 descreveu sua experiência:

Uma coisa que eu realmente gosto no Wrike recentemente é como ele se tornou mais inteligente e fácil de usar. As sugestões de inteligência artificial e os recursos de pesquisa inteligente me ajudam a encontrar rapidamente o que preciso e me concentrar no que é mais importante... Uma área em que acredito que o Wrike pode melhorar é a interface do usuário. Em nosso trabalho diário, muitas vezes é difícil localizar rapidamente os principais recursos. Algumas das funcionalidades mais utilizadas não são muito intuitivas de encontrar, o que pode nos atrasar.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Wrike

🧠 Curiosidade: Na Itália renascentista, arquitetos como Filippo Brunelleschi usavam modelos mecânicos para planejar cúpulas e estruturas complexas. Esses modelos físicos funcionavam como simulações iniciais, muito semelhantes à IA moderna, que prevê os resultados dos projetos antes da execução.

4. Hive (ideal para automação de fluxo de trabalho e comunicação integrada)

via Hive

A Hive criou um agente de IA para produtividade em seu núcleo com o HiveMind. O mecanismo central de IA transforma linguagem natural em trabalho prático. Você pode alimentá-lo com notas de brainstorming, e-mails ou até mesmo ideias de uma única frase, e ele gera automaticamente tarefas de projeto e ações para as próximas etapas.

O assistente Buzz AI lida com o lado do gerenciamento do conhecimento. Ele responde a perguntas sobre seus projetos, gera automaticamente painéis e widgets e orienta os usuários nos processos de configuração.

A IA também acelera a criação de conteúdo ao combinar a geração de texto e imagem, o que é ótimo para equipes de marketing que trabalham no ritmo acelerado das startups.

A plataforma lida com as tarefas tediosas por meio de automações personalizadas que acionam ações repetitivas e sincronizam com mais de 1.000 outros aplicativos.

Principais recursos do Hive

Acompanhe os KPIs e os gastos do orçamento com sua análise de dados alimentada por IA

Gere itens de ação e próximas etapas a partir das suas notas do projeto

Acelere a pesquisa de mercado com insights de IA, análise da concorrência e acesso a estatísticas relevantes

Automatize aprovações de documentos e ativos usando modelos integrados de revisão e fluxo de trabalho

Filtre, marque e priorize solicitações com triagem e classificação habilitadas por IA

Limitações do Hive

Equipes com necessidades altamente complexas ou de nível empresarial podem considerar os relatórios e análises do Hive menos robustos

Os usuários reclamam da ineficiência do aplicativo móvel

Preços do Hive

Gratuito

Starter : US$ 7 por usuário/mês

Equipes : US$ 18 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Hive

G2: 4,6/5 (mais de 620 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hive?

Veja o que este avaliador da Capterra tem a dizer:

Pessoalmente, gosto do fato de o Hive oferecer flexibilidade a cada membro da equipe e permitir que todos trabalhem no projeto da maneira que lhes for mais conveniente... O Hive também oferece integração com terceiros e fornece a integração de opções de e-mail e chat. O HiveMind é outra adição poderosa ao Hive, que é seu assistente de IA que ajuda na geração de conteúdo.

📖 Leia também: Alternativas ao Hive para gerenciamento de projetos

5. Motion (ideal para bloqueio de tempo e agendamento inteligente com tecnologia de IA)

via Motion

A execução com tecnologia de IA da Motion prioriza a otimização autônoma. A ferramenta gerencia ativamente seu trabalho, em vez de apenas acompanhá-lo.

O AI Calendar planeja, prioriza e otimiza automaticamente as tarefas diárias, analisando prazos, dependências e capacidade da equipe em tempo real. Ele não deixa você tentando descobrir em que trabalhar a seguir, reorganizando as prioridades com base em mudanças condicionais.

A geração de projetos também ocorre a uma velocidade notável. Você pode descrever um projeto ou fazer upload de documentos, e o Gerente de Projetos de IA cria estruturas completas de projetos com tarefas, prazos, responsáveis e etapas em segundos.

Melhores recursos do Motion

Deixe a IA levar os projetos adiante, atualizando status, gerenciando dependências e atribuindo as próximas etapas

Atribua ou compartilhe qualquer tarefa com um colega ou parceiro com um clique

Detecte possíveis atrasos com antecedência e receba avisos antecipados para corrigir o curso de forma proativa

Transforme notas de reuniões e documentos em tarefas acionáveis

Use a IA para criar fluxos de trabalho automatizados reutilizáveis a partir de SOPs ou descrições simples

Limitações de movimento

Carece de recursos avançados para automações personalizadas

Você não pode compartilhar suas tarefas do Motion fora da sua equipe, o que torna seu uso externo restrito

Preços dinâmicos

AI Employee Light: US$ 148/mês por usuário

Padrão de funcionário de IA: US$ 446/mês por usuário

AI Employee Plus: US$ 894/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Motion

G2: 4,1/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Motion?

Direto da Capterra:

O que mais gostei no Motion foi a facilidade de acesso e a adição automática de tarefas. Além disso, o uso da IA torna ainda melhor e mais fácil realizar as tarefas diárias... o preço alto para desbloquear recursos adicionais é um grande empecilho para mim.

💡 Dica profissional: Uma ótima estratégia de gerenciamento de projetos é combinar a estrutura RACI-AI com a técnica de sprint MIT (Most Important Task, ou tarefa mais importante). Defina quem é responsável, quem deve prestar contas, quem deve ser consultado e quem deve ser informado e, em seguida, incorpore a IA para acompanhar as tarefas de cada função em tempo real. Em seguida, identifique três prioridades diárias para a equipe, enquanto a IA monitora o progresso e sinaliza os obstáculos.

Procurando a melhor maneira de usar a IA no gerenciamento de projetos? Este vídeo mostra como começar 😎

6. Previsão (ideal para planejamento de recursos e acompanhamento da rentabilidade do projeto)

via Forecast

A Forecast adota uma abordagem nativa de IA para o gerenciamento de projetos, unificando a execução de projetos, o planejamento de recursos e a supervisão financeira.

Essa ferramenta de IA para startups oferece um mecanismo preditivo que analisa padrões e aprende com os gerentes de projeto de melhor desempenho em sua organização para prever cronogramas, necessidades de recursos e consumo de orçamento.

*a identificação de riscos ocorre de forma proativa, com a IA sinalizando antecipadamente possíveis atrasos, excedentes orçamentários ou cenários de falta de recursos. Além disso, o Forecast oferece visibilidade em tempo real da distribuição da carga de trabalho e da alocação de recursos por meio de painéis analíticos baseados em IA.

O rastreamento automatizado de tempo usa planilhas de horas trabalhadas com tecnologia de IA que aumentam a precisão dos relatórios sem a carga administrativa habitual. Para equipes ágeis, o assistente virtual rastreia e calcula automaticamente os pontos da história, ajudando a estimar o esforço e o progresso nas histórias dos usuários.

Previsão dos melhores recursos

Automatize o faturamento e o acompanhamento de pagamentos e conecte-os diretamente às métricas de entrega do projeto

Receba recomendações sobre priorização de tarefas e atribuição de recursos em vários projetos simultaneamente

Adicione notificações personalizáveis por meio do aplicativo ou e-mail para obter atualizações instantâneas do projeto ou resumos diários

Acompanhe e calcule pontos de história para fluxos de trabalho ágeis para estimar o esforço e monitorar o progresso

Limitações da previsão

Problemas ocasionais de sincronização com tarefas entre integrações

Os recursos de relatórios e mapas de calor de recursos não são intuitivos, e os filtros demoram para refletir os resultados

Previsão de preços

Preços personalizados

Previsão de avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

🧠 Curiosidade: No século XIX, a Polícia Metropolitana de Londres implementou uma das primeiras formas de software de delegação de tarefas, mas com papel. As funções dos policiais eram mapeadas e rastreadas com registros codificados por cores.

📖 Leia também: Estratégias de gerenciamento de projetos para assistentes executivos

7. Fellow (Ideal para gerenciamento de reuniões e acompanhamentos baseados em IA)

via Fellow

A Fellow se posicionou como uma plataforma de inteligência para reuniões baseada em IA que preenche a lacuna entre discussões e execução. Ela grava, transcreve e resume conversas automaticamente, gerando resumos claros com as principais decisões e ações atribuídas após as reuniões.

Além disso, suas funcionalidades colaborativas de criação de agendas lembram os participantes de acompanhamentos anteriores. A IA também sugere tópicos relevantes com base no histórico e no contexto das reuniões.

O chatbot Ask Fellow funciona como um sistema de memória de reuniões, pesquisando transcrições para responder a perguntas, atualizar os membros da equipe e até mesmo redigir e-mails de acompanhamento. E para equipes de vendas e atendimento ao cliente, o Fellow automatiza as atualizações de CRM, extraindo informações relevantes e sugerindo atualizações de campo.

Principais recursos do Fellow

Transcreva reuniões em tempo real com identificação do locutor

Registre e marque com data e hora as decisões importantes para referência futura

Integre-se a mais de 50 ferramentas, incluindo plataformas de vídeo, CRMs e software de gerenciamento de projetos

Acesse mais de 500 modelos de reuniões para diferentes casos de uso, como avaliações de desempenho e planejamento de sprints

Organize o conteúdo das reuniões em capítulos pesquisáveis

Limitações dos colegas

A ferramenta de IA às vezes interpreta mal as informações

Falta opções de personalização para recursos de relatórios

Não se trata de uma ferramenta de gerenciamento de projetos independente; você precisa integrá-la a outra plataforma para gerenciar tarefas e cronogramas de maneira eficaz

Preços do Fellow

Gratuito

Solo: US$ 29/mês por usuário

Equipe: US$ 11/mês por usuário

Negócios: US$ 23/mês por usuário

Empresa: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários de colegas

G2: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 35 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fellow?

De uma avaliação do G2:

O Fellow me ajuda a acompanhar reuniões de engenharia, notas e itens de ação em um só lugar. Eu o uso para preparar agendas antes das discussões e para registrar decisões durante a reunião, para que nada se perca... A interface do usuário pode parecer um pouco confusa ao alternar entre diferentes fluxos de notas.

📮 ClickUp Insight: 32% dos trabalhadores acreditam que a automação economizaria apenas alguns minutos por vez, mas 19% afirmam que ela poderia liberar de 3 a 5 horas por semana. A realidade é que mesmo as menores economias de tempo se acumulam a longo prazo. Por exemplo, economizar apenas 5 minutos por dia em tarefas repetitivas pode resultar em mais de 20 horas recuperadas a cada trimestre, tempo que pode ser redirecionado para trabalhos mais valiosos e estratégicos. Com o ClickUp, automatizar pequenas tarefas, como atribuir prazos ou marcar colegas de equipe, leva menos de um minuto. Você tem agentes de IA integrados para resumos e relatórios automáticos, enquanto agentes personalizados lidam com fluxos de trabalho específicos. Recupere seu tempo! 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na elaboração de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

📖 Leia também: Como gerenciar gerentes de projetos

8. Taskade (ideal para gerenciamento colaborativo de tarefas)

via Taskade

O Taskade é um gerente de projetos de IA que permite que as equipes gerem, planejem e automatizem fluxos de trabalho inteiros a partir de prompts usando processamento de linguagem natural.

As visualizações multimodais da plataforma permitem alternar entre listas, quadros, mapas mentais, organogramas e calendários para visualizar o trabalho no formato que for mais adequado.

Além disso, a colaboração em tempo real integra um assistente de IA diretamente em sessões de edição ao vivo. Sua IA resume notas, cria esboços e até sugere as próximas ações durante as discussões da equipe.

A plataforma também oferece centenas de modelos de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA pré-preenchidos com conteúdo inteligente adaptado a fluxos de trabalho específicos. Com o recurso de agentes de IA móveis, você pode criar, treinar e lançar assistentes de IA diretamente do seu celular para gerenciar listas de tarefas em qualquer lugar.

Principais recursos do Taskade

Automatize a criação de listas de verificação e procedimentos operacionais padrão (SOPs)

Lide com tarefas rotineiras automaticamente conectando-se ao Gmail, Slack, Discord e outras ferramentas

Gere listas de tarefas dinâmicas, mapas mentais, agendas de reuniões e sprints de projetos instantaneamente usando IA

Traduza documentos, tarefas e projetos para vários idiomas com tradução alimentada por IA

Resuma notas longas ou resumos de projetos em pontos-chave

Limitações do Taskade

As opções limitadas de personalização podem não atender às necessidades de projetos complexos

Faltam recursos avançados de relatórios, visualizações de cronogramas e gerenciamento de dependências

Alguns usuários passam por uma curva de aprendizado ao dominar todos os recursos

Preços do Taskade

Gratuito

Pro: US$ 20/mês por usuário

Equipes: US$ 100/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Taskade

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Taskade?

Veja o que este avaliador do G2 tem a dizer:

Adoro a interface intuitiva e a facilidade de criar tarefas aninhadas, que refletem perfeitamente as estruturas dos nossos projetos... Atualmente, o aplicativo móvel poderia ser mais robusto; acho que uso principalmente a versão para desktop para tarefas mais complexas.

📖 Leia também: Alternativas e concorrentes do Taskade

9. Notion AI (ideal para gerenciamento flexível de conhecimento e automação)

via Notion AI

A Notion AI está integrada ao espaço de trabalho Notion, remodelando a forma como as equipes lidam com documentação, gestão do conhecimento e coordenação de projetos. Seus recursos de redação e edição inteligentes geram, resumem, reescrevem e debatem ideias diretamente dentro do seu banco de dados.

Você pode usá-la para automatizar a criação de tarefas e a síntese de notas de reuniões a partir de entradas escritas e de voz. Além disso, sua consulta em linguagem natural permite que você faça perguntas e obtenha respostas em todo o seu espaço de trabalho.

A IA também auxilia na criação de modelos, gerando e personalizando rapidamente modelos de projetos, conteúdo ou base de conhecimento com sugestões preenchidas automaticamente. Tudo se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes por meio de conexões com o Jira, Slack e Google Agenda.

Melhores recursos da Notion AI

Escreva e-mails, documentos, publicações em blogs e notas de reuniões para economizar tempo e evitar o bloqueio criativo

Organize e marque o conteúdo de forma inteligente para melhorar a pesquisa e a descoberta

Faça um brainstorming de ideias diretamente em uma página e transforme-as em tabelas estruturadas

Obtenha respostas instantâneas sem consultas complexas usando seus recursos de pesquisa

Limitações da Notion AI

A IA não possui funções especializadas de gerenciamento de projetos, como prever riscos do projeto ou agendar tarefas automaticamente em um calendário

Os usuários reclamam de resultados imprecisos

Preços da Notion AI

Gratuito (versão de avaliação do Notion AI incluída)

Mais: US$ 12/mês por usuário (versão de avaliação do Notion AI incluída)

Negócios : US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Notion AI

G2: 4,6/5 (mais de 7.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Notion

🧠 Curiosidade: O projeto Ziggurat na Mesopotâmia exigiu uma coordenação complexa de milhares de trabalhadores e materiais ao longo de décadas.

10. Tara AI (ideal para planejamento ágil de sprints com tecnologia de IA)

via Tara AI

A Tara AI (adquirida pela UiPath) é uma plataforma de entrega de projetos alimentada por IA projetada especificamente para equipes de desenvolvimento de software. Ela se concentra em automatizar os aspectos complexos do gerenciamento ágil de projetos e do planejamento de recursos.

Seu gerenciamento inteligente de backlog prioriza automaticamente os itens com base nas metas do projeto, nos prazos e na capacidade da equipe. Além disso, você também recebe sugestões sobre dependências e estimativas de tarefas.

A automação do planejamento de sprints gera planos otimizados com atribuições de tarefas adaptadas à disponibilidade dos desenvolvedores, conjuntos de habilidades e velocidade do projeto, enquanto os recursos de monitoramento da saúde do projeto detectam riscos e gargalos no andamento do sprint.

A estimativa de esforço da plataforma utiliza modelos de aprendizado de máquina treinados com dados históricos para fornecer estimativas precisas de tempo para histórias de usuários e bugs.

Melhores recursos da Tara AI

Sincronize tarefas e progresso bidirecionalmente com ferramentas de desenvolvimento como Jira, GitHub e Slack

Preveja lacunas de capacidade e obtenha sugestões sobre necessidades de realocação com base nos próximos marcos

Gere relatórios de status e atualizações sem esforço manual para melhorar a comunicação com as partes interessadas e a eficiência da revisão de sprints

Automatize o processo de criação de especificações técnicas e tarefas a partir de um prompt

Limitações da Tara AI

Os recursos de IA no plano gratuito podem não ser suficientes para grandes organizações

O resultado depende da qualidade e da integridade dos dados inseridos

Não se trata de uma ferramenta de gerenciamento de projetos de uso geral e não é adequada para equipes não técnicas, como marketing, operações ou vendas

Preços da Tara AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Tara AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Durante a década de 1930, o Método do Caminho Crítico (CPM) foi criado para grandes projetos de fábricas químicas nos Estados Unidos. Foi a primeira abordagem sistemática para identificar quais tarefas realmente impulsionam os cronogramas dos projetos.

Deixe a produtividade encontrar seu lugar no ClickUp

As startups crescem mais rápido quando o trabalho é simples e organizado em um único lugar. Listamos algumas das melhores ferramentas de IA para ajudar nisso. No entanto, se você tiver que escolher uma, recomendamos o ClickUp!

Desde os insights baseados em dados do ClickUp Brain e o hub de IA unificado do Brain MAX até os agentes de IA que automatizam trabalhos repetitivos, você obtém mais do que apenas gerenciamento de tarefas. Adicione a Pesquisa Empresarial para encontrar respostas rapidamente, Automações que mantêm os projetos em andamento e Documentos e Painéis para contexto e acompanhamento, para obter um mecanismo de produtividade completo.

Evite ferramentas fragmentadas e a dificuldade de lidar com a proliferação de tarefas.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅