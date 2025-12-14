11 melhores alternativas ao Karbon para gestão de práticas contábeis ([ano])

Se você administra uma empresa de contabilidade, sabe da importância de um software de gerenciamento de práticas. Ele ajuda a organizar o trabalho dos clientes, acompanhar prazos, automatizar tarefas rotineiras e manter a comunicação centralizada.

Uma plataforma popular usada por empresas de médio e grande porte é o Karbon. Mas, embora o Karbon tenha seus usuários fiéis, ele também tem limitações. Por exemplo, ele não possui um portal dedicado ao cliente para compartilhamento seguro de arquivos e faturamento.

Neste blog, compartilhamos as 11 melhores alternativas ao Karbon para gestão de práticas contábeis. Abordamos os principais recursos, prós e contras e os preços de cada ferramenta da lista. Vamos lá!

Alternativas ao Karbon em resumo

Antes de começarmos, aqui está um resumo das principais alternativas ao Karbon para ajudá-lo a escolher a solução de gestão de práticas certa para as necessidades do seu negócio.

Nome da ferramenta Principais recursos Melhor para Preços* ClickUp Painéis personalizáveis, automações, ClickUp Brain, integração com Gmail, Outlook, QuickBooks Gerenciamento integrado de projetos para equipes de contabilidade Tamanho da equipe: Empreendedores individuais, equipes pequenas a grandes empresas Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas. Tidyflow Integre com o Xero, QuickBooks Online e Zapier, visualize arquivos e aproveite a segurança do armazenamento AWS. Gerenciamento integrado de projetos para equipes de contabilidade Tamanho da equipe: Indivíduos ou equipes pequenas Os planos pagos começam a partir de US$ 19/mês por usuário. TaxDome TaxDome Drive, portal do cliente com marca, TaxDome AI, assinaturas eletrônicas em conformidade com o IRS Oferecendo uma experiência unificada centrada no cliente Tamanho da equipe: empresas de pequeno a médio porte Os planos pagos começam a partir de US$ 800/ano. Canopy Relatórios de WIP e rentabilidade, criptografia de 256 bits, Canopy AI, IRS e-Services Resolução tributária e recuperação de transcrições Tamanho da equipe: Escritórios de contabilidade e tributação de pequeno a médio porte Os planos pagos começam em US$ 150/mês para usuários ilimitados. Jetpack Workflow Fluxos de trabalho padronizados, tags personalizáveis, mais de 70 modelos prontos e integração com mais de 2.000 aplicativos. Automatização do trabalho recorrente com clientes Tamanho da equipe: equipes pequenas Os planos pagos começam a partir de US$ 45/mês por usuário. Financial Cents Cartas de compromisso, painel de informações sobre o trabalho, integração com o QuickBooks Centralização dos dados da empresa e dos clientes Tamanho da equipe: Empresas de contabilidade/escrituração de pequeno a médio porte Os planos pagos começam em US$ 69/mês por usuário. Xero Conecta mais de 21.000 bancos, Xero AI, Xero Me, Hubdoc Acompanhamento do fluxo de caixa da empresa Tamanho da equipe: Pequenas empresas e comerciantes individuais Os planos pagos começam a partir de US$ 29/mês por usuário. QuickBooks Faturamento progressivo, formulários 1099 eletrônicos e integração com o Google Agenda. Automatização da comunicação com o cliente e coleta de dados Tamanho da equipe: Pequenas e médias empresas Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 38/mês por usuário Firm360 Construtor visual de fluxo de trabalho, assinaturas eletrônicas do IRS, KBA, driver de impressão Firm360 Centralização e automação dos fluxos de trabalho dos projetos Tamanho da equipe: Escritórios de contabilidade de pequeno a médio porte Os planos pagos começam a partir de US$ 49/mês por usuário. Bonsai Tabela de preços integrada, formulários Schedule C, integração com QuickBooks Online e Xero, mais de 100 moedas Consolidação das operações de faturamentoTamanho da equipe: Profissionais autônomos e equipes pequenas Os planos pagos começam a partir de US$ 15/mês por usuário. Pixie Co-piloto com tecnologia AutoGPT, visualizações filtradas, quadros Kanban, Automatização de fluxos de trabalho em uma prática contábil Tamanho da equipe: Contabilidade de pequeno a médio porte Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 129/mês para usuários ilimitados.

Por que escolher alternativas ao Karbon?

Com prazos, comunicação com clientes e trabalho de conformidade se acumulando, o software certo de gerenciamento de práticas pode transformar escritórios de contabilidade e consultoria tributária.

Veja por que você pode querer considerar alternativas ao Karbon:

Sem portais dedicados para clientes: o Karbon integra e-mail, mas não oferece o Karbon integra e-mail, mas não oferece portais integrados para clientes para compartilhamento seguro de arquivos, assinaturas eletrônicas e faturamento, o que é fundamental para a confiança e a eficiência dos clientes.

Estrutura de custos mais elevada: o Karbon tem um preço adequado para empresas de médio a grande porte. Empresas menores e profissionais autônomos consideram o modelo de assinatura muito caro em comparação com ferramentas mais simples e acessíveis.

Curva de aprendizado íngreme: a interface é rica em recursos, mas complexa, exigindo um treinamento significativo. Você pode ter dificuldades com a adoção inicialmente.

Recursos limitados de gerenciamento de projetos: o Karbon lida com fluxos de trabalho, mas carece de recursos avançados de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt, visualizações de carga de trabalho e painéis personalizáveis oferecidos por ferramentas mais abrangentes.

Personalização excessiva: torna a configuração confusa, com cada decisão afetando os relatórios e a estrutura.

Expectativas em relação à IA e à automação: à medida que as empresas adotam a IA para o encaminhamento de tarefas, resumos e à medida que as empresas adotam a IA para o encaminhamento de tarefas, resumos e automação do fluxo de trabalho , a funcionalidade atual do Karbon pode parecer ultrapassada em relação às ferramentas mais recentes que priorizam esses recursos.

Veja o que diz uma avaliação da G2:

O Karbon oferece muitas opções de personalização, e cada decisão que você toma afeta algo (em termos de relatórios). Às vezes, é muito difícil entender as implicações de qualquer decisão que você toma para sua configuração/estrutura, é muito o que aprender.

👀 Você sabia? Antes dos livros contábeis escritos, os comerciantes usavam varas de contagem e pedras para registrar transações — muito diferente dos portais automatizados de clientes de hoje.

As melhores alternativas ao Karbon para usar

Vamos dar uma olhada nas alternativas ao Karbon para escritórios de contabilidade e consultoria tributária e nos recursos e funcionalidades que elas oferecem.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento flexível de trabalho com IA para equipes de contabilidade)

As empresas modernas precisam de um sistema que faça mais do que rastrear tarefas e gerenciar e-mails; elas precisam de uma plataforma que reúna tudo em um único espaço de trabalho inteligente. É aí que o ClickUp se destaca.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo , reunindo todos os aplicativos de trabalho, dados, relatórios e fluxos de trabalho em um só lugar.

Em vez de lidar com a dispersão de tarefas, alternando entre ferramentas separadas para comunicação com clientes, acompanhamento de tarefas e relatórios, o ClickUp centraliza tudo para que sua equipe possa se concentrar em prestar um serviço excepcional.

Com recursos integrados, como automação de tarefas, painéis personalizáveis e redação e resumo com tecnologia de IA, o ClickUp ajuda as empresas de contabilidade a aumentar a produtividade e otimizar a colaboração.

Você obtém 100% de contexto, 100% do tempo, e um único local para humanos e agentes de IA trabalharem juntos.

Crie painéis personalizados usando o ClickUp for Finance

Para empresas prontas para ir além do software tradicional de gerenciamento de práticas, o ClickUp oferece uma alternativa unificada, flexível e econômica, criada para o futuro das operações contábeis.

Vamos explorar como escritórios e profissionais de contabilidade podem usar o ClickUp for Finance para otimizar suas operações financeiras.

Painéis personalizados para clareza financeira

As equipes financeiras se beneficiam muito quando todos os seus dados são visualizados em um único lugar. Os painéis do ClickUp são a solução perfeita para isso. Eles são extremamente intuitivos e totalmente personalizáveis. Use-os para visualizar orçamentos, acompanhar gastos e exibir margens de lucro rapidamente. Não há necessidade de lidar com planilhas; acompanhe a saúde da sua empresa de contabilidade em tempo real.

Visualize cargas de trabalho, cronogramas, receitas, perdas e muito mais com os painéis do ClickUp.

⭐️ Bônus: Se sua equipe prefere manter seus livros contábeis em ferramentas dedicadas de gerenciamento de contas por motivos de conformidade, não se preocupe! As integrações do Clickup para equipes financeiras e contábeis ajudam você a: Sincronize tarefas com seus sistemas contábeis : o ClickUp se integra perfeitamente ao : o ClickUp se integra perfeitamente ao QuickBooks e outros aplicativos, permitindo atualizações automáticas entre sua plataforma de contabilidade e suas listas de tarefas.

Automatize fluxos de trabalho entre ferramentas : use o Zapier, o Integrately ou o n8n para conectar o ClickUp a centenas de outros aplicativos — acione a criação de tarefas quando um formulário financeiro for enviado, atualize o status dos clientes com base nos pagamentos de faturas ou automatize lembretes com base em alterações de dados.

Centralize os fluxos de trabalho de clientes e documentos: com o ecossistema de integração do ClickUp (mais de 1.000 aplicativos), você pode se conectar ao Slack, Google Drive, Salesforce, Excel e outras ferramentas essenciais. Todas as suas interações com clientes, finanças e relatórios permanecem sincronizadas entre os sistemas.

Campos de fórmula para cálculos inteligentes

Evite duplicar esforços ou lutar com dados em documentos separados. Os campos de fórmula do ClickUp permitem que você crie cálculos complexos diretamente no ClickUp.

Por exemplo, ao faturar um cliente, use os campos de fórmula do ClickUp para multiplicar as horas pelas taxas faturáveis, identificar discrepâncias entre o orçamento e os gastos reais ou calcular o número de dias restantes até o prazo final. Essas fórmulas ao vivo são atualizadas automaticamente em todas as suas tarefas, eliminando a necessidade de exportar dados de planilhas.

Faça cálculos avançados usando os campos de fórmula do ClickUp.

Gerenciamento de documentos com o ClickUp Docs

Com o ClickUp Docs, sua equipe pode redigir, editar e armazenar toda a documentação em um único lugar. Ele está diretamente vinculado a tarefas ou projetos. De listas de verificação de integração a fluxos de trabalho de conformidade, todos os arquivos ficam dentro do seu espaço de trabalho. Ele é pesquisável e controlado por versão, garantindo precisão em grandes portfólios de clientes.

Edite seus documentos do ClickUp em tempo real com sua equipe e, em seguida, converta-os em tarefas.

💡 Dica profissional: O ClickUp Chat integra a comunicação aos projetos e tarefas, facilitando o esclarecimento de entregas, o compartilhamento de atualizações ou até mesmo o envolvimento dos clientes. Ao manter as discussões conectadas ao trabalho em si, em vez de depender de e-mails ou aplicativos de mensagens, você pode reduzir falhas de comunicação e agilizar a resolução quando se trata da comunicação com o cliente.

Automação completa do fluxo de trabalho com o ClickUp Automations

Crie automações personalizadas do ClickUp com regras do tipo “se isso, então aquilo”.

Livre-se das transferências manuais de tarefas. As automações do ClickUp permitem que você defina regras como “Quando uma devolução for marcada como concluída, atribua a próxima tarefa de revisão” ou “quando o status mudar, notifique o gerente”. Por exemplo, você pode automatizar o processo de integração do cliente. Sempre que um novo cliente é adicionado ao seu espaço de trabalho, o ClickUp cria uma “lista de verificação de integração”, designa um membro da equipe para ajudar o cliente e atribui tarefas.

💡 Dica profissional: Precisa acompanhar nomes de clientes, categorias de despesas ou datas de pagamento dentro das tarefas? Os campos personalizados do ClickUp permitem que você incorpore isso diretamente na estrutura da sua tarefa.

Suporte com tecnologia de IA com o ClickUp Brain

A IA na contabilidade é uma maneira perfeita de liberar equipes para análises estratégicas e consultoria. Com o ClickUp Brain, a IA é integrada diretamente aos seus fluxos de trabalho contábeis. Ela pode analisar dados, revelar insights importantes a partir de relatórios detalhados, resumir chamadas de clientes, gerar automaticamente tarefas de acompanhamento ou responder a perguntas como “quais auditorias estão atrasadas neste trimestre?”.

Por exemplo, em vez de criar tarefas manualmente, você pode criar um portal do cliente dentro do ClickUp e solicitar ao ClickUp Brain que gere uma lista de tarefas para faturamento e relatórios trimestrais.

Depois de executar a solicitação, será criada uma lista de tarefas, conforme mostrado abaixo.

🎥 Assista: Como usar o ClickUp para empresas de contabilidade e financeiras:

Melhores recursos do ClickUp

Cobre com precisão e analise a rentabilidade : use o : use o ClickUp Project Time Tracker integrado para registrar as horas faturáveis por tarefa ou cliente e, em seguida, exporte-as para planilhas de horas trabalhadas para faturamento e relatórios de desempenho.

Colete dados de clientes de maneira integrada : crie : crie formulários ClickUp personalizáveis para capturar detalhes de admissão de clientes, solicitações de projetos ou envios de documentos e transforme as respostas em tarefas.

Visualize o trabalho da maneira que desejar : alterne entre : alterne entre mais de 15 visualizações do ClickUp , como Lista, Quadro, Calendário ou Gantt, para gerenciar prazos, auditorias ou fluxos de trabalho recorrentes no layout que fizer mais sentido para sua empresa.

Elimine as notas manuais das reuniões: com o : com o AI Notetaker , você pode gravar, transcrever e resumir reuniões automaticamente e, em seguida, gerar tarefas a partir de itens de ação.

Limitações do ClickUp

Pode parecer um pouco complicado para novos usuários, pois há muitos recursos e opções para escolher.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação da G2:

O ClickUp transformou completamente a forma como nossa equipe gerencia tarefas, projetos e fluxos de trabalho. Sua interface intuitiva, recursos personalizáveis e plataforma tudo-em-um o tornam uma ferramenta de destaque no mundo dos softwares de produtividade.

O ClickUp transformou completamente a forma como nossa equipe gerencia tarefas, projetos e fluxos de trabalho. Sua interface intuitiva, recursos personalizáveis e plataforma tudo-em-um o tornam uma ferramenta de destaque no mundo dos softwares de produtividade.

💡 Dica profissional: O BrainGPT da ClickUp é uma revolução para o gerenciamento de práticas contábeis, trazendo eficiência e clareza com tecnologia de IA para todos os aspectos do fluxo de trabalho da sua empresa. Veja como: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados, além da web, para localizar arquivos de clientes, documentos fiscais ou cartas de compromisso.

Para contadores e funcionários que precisam registrar notas ou instruções rapidamente, o Talk to Text permite fazer perguntas, ditar atualizações para clientes ou comandar seu trabalho por voz, sem usar as mãos e em qualquer lugar.

Em vez de lidar com uma variedade de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, o BrainGPT oferece uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo que compreende seus fluxos de trabalho contábeis e fornece todos os modelos LLM premium em um só lugar. Resuma faturas, gere tarefas e crie relatórios com o BrainGPT.

2. Tidyflow (ideal para equipes contábeis pequenas)

via TidyFlow

O Tidyflow é uma ferramenta de gerenciamento de práticas criada para pequenas empresas de contabilidade que precisam de recursos de gerenciamento de fluxo de trabalho sem código. Você pode se cadastrar em menos de dez minutos e automatizar tarefas recorrentes de contabilidade ou escrituração.

Usando o sistema de gerenciamento de tarefas, você pode criar fluxos de trabalho, atribuir prazos e acompanhar trabalhos recorrentes. Mesmo sendo uma empresa individual, você pode manter-se em dia com o trabalho de conformidade sem se afogar em planilhas.

Para interações com clientes, o Tidyflow inclui um portal seguro que simplifica a coleta de arquivos e a comunicação. Seus clientes podem enviar tudo diretamente, melhorando o tempo de resposta. Isso se conecta ao armazenamento de documentos do Tidyflow, onde todos os arquivos são vinculados às tarefas e registros de clientes corretos.

Contadores autônomos também se beneficiam dos recursos de controle de tempo e planejamento de capacidade do Tidyflow. As horas faturáveis podem ser registradas diretamente nas tarefas, e as visualizações da carga de trabalho ajudam os profissionais a evitar compromissos excessivos durante os períodos de pico.

Melhores recursos do Tidyflow

Integre ferramentas como Xero, QuickBooks Online e Zapier para sincronizar fluxos de trabalho financeiros.

As configurações-chave pré-configuradas facilitam a integração

Proteja documentos usando armazenamento criptografado via Amazon Web Services (AWS) e DigitalOcean.

Limitações do Tidyflow

Ele oferece integrações nativas limitadas, o que pode ser um obstáculo para organizações que precisam de fluxos de trabalho interconectados.

Preços do Tidyflow

Um plano: US$ 19/mês por usuário

Avaliações e comentários do Tidyflow

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tidyflow?

Aqui está uma análise da Capterra:

O TidyFlow tem sido uma ferramenta de gerenciamento de práticas inestimável para nossa equipe. Ao nos permitir automatizar nossos fluxos de trabalho e gerenciar nossa capacidade de forma eficaz, a equipe pode dedicar mais tempo agregando valor e construindo relacionamentos positivos com os clientes.

O TidyFlow tem sido uma ferramenta de gerenciamento de práticas inestimável para nossa equipe. Ao nos permitir automatizar nossos fluxos de trabalho e gerenciar nossa capacidade de forma eficaz, a equipe pode dedicar mais tempo agregando valor e construindo relacionamentos positivos com os clientes.

🤝 Lembrete: para construir confiança com seus clientes em relação à proteção de dados, implemente a autenticação de dois fatores (2FA) e o login único (SSO). Isso garante acesso seguro a informações confidenciais.

⚡ Arquivo de modelos: modelos gratuitos de contabilidade geral para Excel e ClickUp

3. TaxDome (ideal para oferecer experiências unificadas centradas no cliente)

via TaxDome

O TaxDome é uma solução de gerenciamento de práticas projetada para escritórios de contabilidade e escrituração, permitindo que eles unifiquem suas operações em uma única interface. O recurso principal, a automação do fluxo de trabalho, oferece pipelines com etapas personalizáveis, dependências e gatilhos automatizados.

Com relatórios alimentados por IA, você obtém insights sobre faturas, registros de tempo, acompanhamento de tarefas e muito mais. A pesquisa inteligente permite que você encontre rapidamente dados relevantes e os transforme em relatórios atraentes com visualização.

Outro recurso de gerenciamento de práticas é o CRM integrado para gerenciamento de clientes. Você pode armazenar informações de contato, comunicações com clientes, documentos, tarefas e fluxos de trabalho de integração — tudo em perfis de clientes personalizáveis. Ele ainda oferece suporte à captura de leads, integração automatizada e lembretes.

E se você deseja uma maneira personalizada e voltada para dispositivos móveis de otimizar a colaboração com clientes, o compartilhamento de documentos e os pagamentos, existe o aplicativo de marca branca da TaxDome. Ele permite que você publique aplicativos móveis personalizados com a sua marca na App Store e no Google Play.

Melhores recursos do TaxDome

Veja as mensagens dos clientes instantaneamente através do portal ou aplicativo móvel e converse com eles em tempo real.

Transforme PDFs desorganizados em registros pesquisáveis com o TaxDome AI, usando reconhecimento e organização automatizados de documentos.

Envie arquivos diretamente do seu software tributário para o cliente no TaxDome, sem downloads ou uploads.

Limitações do TaxDome

O TaxDome carece de recursos específicos que algumas empresas precisam, como entrega de propostas sem login do cliente, suporte a arquivos de vídeo e mais opções de personalização visual do fluxo de trabalho.

Preços do TaxDome

Planos de um ano (apenas planos anuais) Essentials: US$ 800/ano Pro: US$ 1.000/ano Business: US$ 1.200/ano

Essentials: US$ 800/ano

Prós: R$ 1.000/ano

Negócios: US$ 1.200/ano

Essentials: US$ 800/ano

Prós: R$ 1.000/ano

Negócios: US$ 1.200/ano

Avaliações e comentários do TaxDome

G2: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TaxDome?

Aqui está uma avaliação da G2:

Há mais de um ano, usamos o TaxDome para gerenciar nossa crescente prática tributária e contábil. No geral, ele se tornou uma parte essencial do nosso fluxo de trabalho, ajudando-nos a otimizar a comunicação com os clientes, o gerenciamento de documentos, as assinaturas eletrônicas, o faturamento e muito mais, tudo em um só lugar.

Há mais de um ano, usamos o TaxDome para gerenciar nossa crescente prática tributária e contábil. No geral, ele se tornou uma parte essencial do nosso fluxo de trabalho, ajudando-nos a otimizar a comunicação com os clientes, o gerenciamento de documentos, as assinaturas eletrônicas, o faturamento e muito mais, tudo em um só lugar.

📮 ClickUp Insight: 15% dos trabalhadores temem que a automação possa ameaçar parte de seu trabalho, mas 45% afirmam que ela os liberaria para se concentrar em tarefas de maior valor. A narrativa está mudando — a automação não está substituindo funções, mas sim remodelando-as para obter maior impacto. Por exemplo, no lançamento de um produto, os agentes de IA do ClickUp podem automatizar atribuições de tarefas e lembretes de prazos, além de fornecer atualizações de status em tempo real para que as equipes possam parar de buscar atualizações e se concentrar na estratégia. É assim que os gerentes de projeto se tornam líderes de projeto! 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

4. Canopy (ideal para resolução de questões fiscais e recuperação de transcrições)

via Canopy

O Canopy é uma solução de gerenciamento de práticas baseada em nuvem. É uma forte alternativa ao Karbon, usada principalmente por profissionais da área tributária. O módulo de resolução tributária simplifica questões complexas do IRS com fluxos de trabalho integrados, modelos de cartas e ferramentas inteligentes de tomada de decisão. Ele permite que você lide com cobranças, redução de multas ou casos de isenção conjugal.

Para acompanhar a saúde da empresa, você tem o recurso Insights para descobrir onde você é mais lucrativo, onde está perdendo dinheiro e quem é o membro mais eficiente da equipe. E com recursos de coleta de dados do cliente, como realização de faturamento e lucratividade do cliente, você sabe quais são as áreas problemáticas rapidamente.

Quer saber como usar a IA na contabilidade? O Canopy torna isso prático com recursos para gerar automaticamente tarefas e lembretes com base nas ações do cliente, renomear e classificar documentos e apresentar insights com prompts simples.

Por fim, o Smart Intake oferece aos seus clientes uma experiência de integração alimentada por IA. Por meio de questionários preditivos, listas de verificação de documentos e formulários pré-preenchidos oferecidos pelo recurso Smart Intake, você pode integrar clientes rapidamente.

Melhores recursos do Canopy

Gere listas de verificação personalizadas e questionários inteligentes para clientes usando documentos do ano passado ou dados proforma com o Canopy AI.

Adicione fórmulas, execute cálculos, substitua valores nulos ou crie lógicas IF-THEN-ELSE em suas pesquisas para extrair insights.

Integre os serviços eletrônicos do IRS para obter transcrições para resolução fiscal e automação de respostas.

Limitações do Canopy

Plano Starter: US$ 60 por usuário/mês (para empresas com até 4 usuários)

Plano Essentials: US$ 88 por usuário/mês (para empresas com até 4 usuários)

Plataforma Base Client Engagement: US$ 150/mês (tarifa fixa para usuários ilimitados, até 2.500 contatos)

Módulo complementar de gerenciamento de documentos: US$ 36 por usuário/mês

Módulo de fluxo de trabalho complementar: R$ 32 por usuário/mês

Módulo complementar de tempo e faturamento: US$ 22 por usuário/mês

Preços do Canopy

Padrão: US$ 150/mês para usuários ilimitados

Pro: US$ 175/mês para usuários ilimitados

Avaliações e comentários sobre o Canopy

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canopy?

Aqui está uma avaliação da G2:

Testamos três plataformas diferentes de software de gerenciamento de práticas para nossa empresa de contabilidade, e o Canopy se destacou claramente. É incrivelmente fácil de usar, não apenas para nossa equipe, mas também para nossos clientes. O Canopy realmente antecipou tudo o que precisamos para administrar nossos negócios com eficiência e tranquilidade.

Testamos três plataformas diferentes de software de gerenciamento de práticas para nossa empresa de contabilidade, e o Canopy se destacou claramente. É incrivelmente fácil de usar, não apenas para nossa equipe, mas também para nossos clientes. O Canopy realmente antecipou tudo o que precisamos para administrar nossos negócios com eficiência e tranquilidade.

⭐️ Bônus: No ClickUp, você pode começar com os Agentes Autopilot pré-construídos para lidar com tarefas rápidas, como publicar resumos de tarefas, gerar atualizações ou responder a perguntas, sem o incômodo da configuração. Em seguida, atualize para os Agentes Autopilot personalizados quando estiver pronto para definir seus próprios gatilhos, respostas e lógica de várias etapas, adaptando a automação impulsionada por IA exatamente aos fluxos de trabalho da sua empresa. Assista a este vídeo para saber como os agentes de IA do ClickUp tornam seus fluxos de trabalho contábeis mais poderosos!

5. Jetpack Workflow (ideal para automatizar trabalhos recorrentes de clientes)

via Jetpack Workflow

O Jetpack Workflow ajuda os profissionais de contabilidade a gerenciar serviços de contabilidade, folha de pagamento, preparação de impostos e consultoria ao cliente, automatizando tarefas recorrentes e prazos. Você pode padronizar os fluxos de trabalho usando listas de verificação e modelos de serviços, para que tudo funcione perfeitamente.

À medida que o trabalho avança, você pode usar rótulos para sinalizar tarefas como “urgentes”, “aguardando” ou “em revisão”. Essas etiquetas são personalizáveis; você pode alterar o texto, escolher cores e até mesmo atribuir vários rótulos para acompanhar os projetos.

Com essa ferramenta simples de gerenciamento de práticas, você pode enviar mensagens para sua equipe, alertá-la sobre informações importantes e adicionar permissões para documentos críticos de clientes.

O Jetpack lida automaticamente com as transferências de clientes e as próximas etapas. Todos os seus dados são armazenados com segurança nos data centers S3 da Amazon, com vários backups para manter os registros dos clientes protegidos.

Melhores recursos do Jetpack Workflow

Use a guia “Planejamento” para comparar clientes, funcionários ou durações e reatribuir tarefas facilmente para equilibrar as cargas de trabalho.

Acesse mais de 70 modelos prontos para uso para tarefas diárias de contabilidade e escrituração.

Conecte-se a mais de 2.000 aplicativos via Zapier, incluindo todos os principais softwares de contabilidade, para gerenciar fluxos de trabalho.

Limitações do Jetpack Workflow

Carece de automações avançadas, como gatilhos ou dependências

Preços do Jetpack Workflow

Plano mensal inicial: US$ 45/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Jetpack Workflow

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jetpack Workflow?

Aqui está uma avaliação da G2:

O Jetpack é uma solução de fluxo de trabalho simples e direta, projetada especificamente para práticas contábeis. Os designers estão familiarizados com o ramo contábil e criaram funcionalidades adequadas. Gosto especialmente da nova interface do usuário na versão V2.

O Jetpack é uma solução de fluxo de trabalho simples e direta, projetada especificamente para práticas contábeis. Os designers estão familiarizados com o ramo contábil e criaram funcionalidades adequadas. Gosto especialmente da nova interface do usuário na versão V2.

👀 Você sabia? A primeira planilha eletrônica, VisiCalc, lançada em 1979, foi tão revolucionária que as pessoas compraram computadores Apple II apenas para executá-la. Steve Jobs chegou a admitir que o VisiCalc “impulsionou o Apple II ao sucesso”. Em poucos anos, ele reformulou a contabilidade, eliminando centenas de milhares de funções administrativas, mas também criando mais de 600.000 novos empregos para contadores, à medida que crescia a demanda por cálculos numéricos mais rápidos e versáteis. Prova de que a automação nem sempre vem depois dos nossos empregos.

6. Financial Cents (ideal para centralizar dados da empresa e dos clientes)

via Financial Cents

O Financial Cents é uma plataforma de gerenciamento de práticas fácil de usar para contadores, guardadores de livros e contadores públicos certificados. Ele centraliza o fluxo de trabalho da sua empresa, desde tarefas de clientes até colaboração em equipe.

No que diz respeito à gestão de equipes, o Financial Cents oferece gestão de capacidade, proporcionando visibilidade em tempo real da carga de trabalho da equipe. Você pode definir limites de capacidade, reequilibrar atribuições e evitar o esgotamento durante os períodos de pico.

A integração de e-mail permite conectar o Gmail ou o Outlook diretamente à plataforma, transformando mensagens em tarefas acionáveis e mantendo todas as conversas com os clientes vinculadas ao fluxo de trabalho ou projeto relevante.

Quando se trata de recursos de gerenciamento de clientes, o Financial Cents funciona como um software de CRM para contadores e um centro de faturamento:

Use o CRM e o banco de dados de clientes para armazenar perfis, detalhes de contato, documentos, notas e histórico de auditoria de cada cliente em um local seguro.

A plataforma também lida com faturamento e pagamentos, permitindo que você envie faturas únicas ou recorrentes, sincronize pagamentos com o QuickBooks Online e produza relatórios de rentabilidade para organizar suas finanças.

Melhores recursos do Financial Cents

Crie cartas de compromisso diretamente na proposta para definir o escopo e os termos

Integre o controle de tempo com o QuickBooks para enviar faturas aos seus clientes e gerenciar a folha de pagamento.

Vincule os cofres dos clientes diretamente aos seus perfis para um gerenciamento de documentos seguro e simplificado usando o SmartVault.

Limitações do Financial Cents

Os usuários expressam insatisfação com questões relacionadas ao faturamento, observando processos confusos e um cronograma de pagamentos atrasado em comparação com outras alternativas ao Karbon.

Preços do Financial Cents

Equipe : US$ 69/mês por usuário

Scale : US$ 89/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Financial Cents

G2: 5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Financial Cents?

Aqui está uma avaliação da G2:

O Financial Cents me oferece a visão geral de todos os status dos projetos que eu estava procurando. Ele nos permite gerenciar uma equipe totalmente remota e muitos clientes de maneira integrada. É muito intuitivo de implementar e usar.

O Financial Cents me oferece a visão geral de todos os status dos projetos que eu estava procurando. Ele nos permite gerenciar uma equipe totalmente remota e muitos clientes de maneira integrada. É muito intuitivo de implementar e usar.

🧠 Curiosidade: Há mais de 5.000 anos, na Mesopotâmia, os contadores usavam fichas de argila em forma de jarros, pães e animais para contabilizar mercadorias. Elas eram pressionadas em tabuinhas de argila, dando origem à forma mais antiga de registro escrito e contabilidade.

7. Xero (ideal para acompanhar o fluxo de caixa da empresa)

via Xero

O Xero é um software de contabilidade popular com um conjunto de ferramentas para contadores e guardadores de livros. Além da contabilidade básica, o Xero é uma solução de gerenciamento de práticas com recursos projetados para simplificar a conformidade, a supervisão da equipe e a colaboração com os clientes.

Com o Xero Workpapers, sua empresa de contabilidade pode gerenciar fluxos de trabalho de conformidade de maneira integrada, preparando e revisando demonstrações financeiras com modelos integrados e processos padronizados. O Xero HQ atua como o centro de gerenciamento de clientes, funcionários e consultas. Ele oferece visibilidade sobre prazos, comunicações e trabalhos futuros.

Para otimizar as operações diárias, o Xero Practice Manager oferece automação de fluxo de trabalho e ferramentas de gerenciamento que abrangem trabalhos, tarefas, planilhas de horas e faturamento.

Você pode enviar as contas dos clientes ou encaminhá-las por e-mail, e a IA do Xero extrai os detalhes para elaborar as contas para aprovação. Usando o Xero Me, você obtém recibos instantâneos, e o aplicativo extrai e registra automaticamente os dados necessários.

Melhores recursos do Xero

Crie modelos de faturas com a marca da sua empresa e receba pagamentos diretamente no Xero.

Automatize lembretes para pagamentos vencidos ou em atraso

Use o Gusto payroll para calcular salários, impostos e deduções com conformidade integrada.

Limitações do Xero

Personalização limitada nos relatórios, o que significa que relatórios personalizados exigem ferramentas externas.

Preços do Xero

Preço inicial: US$ 29/mês por usuário

Padrão: US$ 50/mês por usuário

Premium: US$ 75/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Xero

G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Xero?

Aqui está uma avaliação da G2:

O Xero foi uma verdadeira revolução para o nosso negócio. A interface é limpa, intuitiva e fácil de usar, mesmo para quem não tem uma sólida formação em contabilidade. O painel em tempo real nos dá uma visão clara do nosso fluxo de caixa, e a capacidade de reconciliar transações bancárias com apenas alguns cliques nos poupa horas todas as semanas.

O Xero foi uma verdadeira revolução para o nosso negócio. A interface é limpa, intuitiva e fácil de usar, mesmo para quem não tem uma sólida formação em contabilidade. O painel em tempo real nos dá uma visão clara do nosso fluxo de caixa, e a capacidade de reconciliar transações bancárias com apenas alguns cliques nos poupa horas todas as semanas.

🧠 Você sabia? Luca Pacioli, conhecido como o pai da contabilidade moderna, publicou seu primeiro livro, “Resumo de aritmética, geometria, proporções e proporcionalidade”, em 1494, no qual introduziu o conceito de contabilidade por partidas dobradas.

8. QuickBooks (ideal para automatizar a comunicação com clientes e a coleta de dados)

via QuickBooks

O QuickBooks centraliza a contabilidade, oferecendo visibilidade sobre as finanças da sua empresa. De demonstrações de resultados e balanços patrimoniais ao acompanhamento do fluxo de caixa, você pode ver tudo em um único painel.

Com o faturamento e as despesas em lote, você pode criar e enviar dezenas de faturas ou entradas de despesas de uma só vez — algo essencial durante a temporada de impostos ou os ciclos de faturamento dos clientes. Com o Finance Agent (disponível no Advanced) baseado em IA, o QuickBooks vai além dos números.

Ele prevê automaticamente as receitas, sinalizando variações de desempenho e orientando as empresas em direção a metas financeiras estratégicas. Para empresas que gerenciam vários livros contábeis de clientes, o QuickBooks Online Accountant oferece insights financeiros em tempo real, acesso ao cliente com um único login e painéis de relatórios de nível profissional para consultoria holística ao cliente.

Melhores recursos do QuickBooks

Importe automaticamente as horas faturáveis e adicione-as às faturas usando o Google Agenda.

Acompanhe os ativos e calcule os cronogramas de depreciação automaticamente com o QuickBooks Advanced.

Crie e envie eletronicamente formulários 1099 para prestadores de serviços e pague-os com depósito direto no dia seguinte.

Limitações do QuickBooks

O QuickBooks pode ser difícil para usuários sem experiência em contabilidade — a configuração e a navegação nem sempre são intuitivas para iniciantes.

Preços do QuickBooks

30 dias de teste gratuito

Simple Start : US$ 38 por mês por usuário

Essentials : US$ 75/mês para 3 usuários

Plus : US$ 115/mês para 5 usuários

Avançado: US$ 275/mês para 25 usuários

Avaliações e comentários do QuickBooks

G2: 4/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 8.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuickBooks?

Aqui está uma avaliação da G2:

O QuickBooks Online é incrivelmente fácil de usar e intuitivo. Sua interface simples facilita a navegação, mesmo para quem não tem experiência com softwares de contabilidade. É uma escolha sólida para pequenas empresas ou qualquer pessoa que queira manter o controle de suas finanças em um nível básico a intermediário.

O QuickBooks Online é incrivelmente fácil de usar e intuitivo. Sua interface simples facilita a navegação, mesmo para quem não tem experiência com softwares de contabilidade. É uma escolha sólida para pequenas empresas ou qualquer pessoa que queira manter o controle de suas finanças em um nível básico a intermediário.

9. Firm360 (ideal para centralizar e automatizar fluxos de trabalho de projetos)

via Firm360

Além dos recursos de gerenciamento de práticas contábeis, o Firm360 também oferece recursos de gerenciamento de projetos. Com seu Project Workflow Builder visual, você pode mapear projetos recorrentes, como declarações fiscais, auditorias e prorrogações. Acompanhe as datas-alvo e os prazos, incluindo datas de vencimento federais e estaduais e prorrogações dentro de cada projeto.

Além disso, a conclusão de uma tarefa pode acionar automaticamente a próxima. Os modelos de projeto controlam esse fluxo. Quando um projeto passa para o próximo status, novas tarefas são ativadas automaticamente, mantendo o trabalho em andamento sem atualizações manuais.

Escolha entre modelos personalizáveis para fluxos de trabalho recorrentes, permitindo consistência em toda a empresa, padronização de processos e redução do tempo de configuração. E quanto aos picos sazonais de carga de trabalho durante as temporadas fiscais? Usando a geração automatizada de tarefas e painéis intuitivos, sua equipe pode se planejar com antecedência, mesmo durante os períodos mais movimentados.

Melhores recursos do Firm360

Visual Project Workflow Builder personalizado para serviços de contabilidade

Os projetos recorrentes são regenerados automaticamente com base nas datas de início.

Visibilidade clara da carga de trabalho para acompanhamento da capacidade e equilíbrio da equipe

Limitações do Firm360

O rastreador de tempo parece rígido; você precisa parar e salvar a entrada para fazer uma pequena edição enquanto o cronômetro está funcionando.

Preços do Firm360

Básico : US$ 49/mês por usuário

Padrão : US$ 79/mês por usuário

Premium: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Firm360

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Firm360?

Aqui está uma avaliação da G2:

Sou supervisor de contas a receber e utilizo o software Firm360 para gerenciar as faturas e outros documentos dos meus clientes, que preciso revisar diariamente. É o melhor software para gerenciar e revisar todos os documentos.

Sou supervisor de contas a receber e utilizo o software Firm360 para gerenciar as faturas e outros documentos dos meus clientes, que preciso revisar diariamente. É o melhor software para gerenciar e revisar todos os documentos.

👀 Você sabia? De acordo com a Forrester Research, em um período de três anos, as organizações que utilizaram o ClickUp alcançaram um retorno sobre o investimento ( ROI) estimado em 384% . Essas organizações geraram cerca de US$ 3,9 milhões em receita incremental por meio de projetos viabilizados ou aprimorados pelo ClickUp.

10. Bonsai (ideal para consolidar operações de faturamento)

via Bonsai

O Bonsai ajuda você a enviar e rastrear faturas, mantendo-se conectado aos seus projetos, registros de tempo e registros de clientes. Para clientes com contratos de prestação de serviços ou serviços recorrentes, você pode automatizar os ciclos de faturamento para garantir que os pagamentos sejam recebidos em dia.

O controle de despesas é simples. Você pode registrar despesas em qualquer moeda, e o Bonsai as converterá usando taxas de câmbio em tempo real. Cada despesa é vinculada a registros de tempo, adiantamentos ou faturas, para que você possa controlar quanto ganhou e gastou. Você pode marcar despesas como faturáveis ou não faturáveis e adicionar uma margem de lucro personalizada ao repassar esses custos aos clientes.

O Bonsai inclui um sistema de tabela de preços integrado que ajuda você a definir tarifas padrão para diferentes tipos de serviços ou criar tarifas personalizadas para clientes e projetos específicos. Você pode baixar relatórios do Anexo C ou de baixa contábil em poucos minutos usando os modelos integrados do Bonsai e configurar lembretes para os próximos pagamentos estimados de impostos.

Melhores recursos do Bonsai

Sincronize os dados das faturas com o QuickBooks Online e o Xero para manter seus registros contábeis precisos.

Suporta pagamentos em mais de 100 moedas, para que você possa receber facilmente, independentemente de onde você ou seus clientes estejam.

Acompanhe os orçamentos em tempo real usando barras de orçamento ao vivo, alertas e previsões para identificar gastos excessivos e controlar

Limitações do Bonsai

Falta documentação de integração, o que dificulta a migração de outras ferramentas.

Preços do Bonsai

Básico : US$ 15/mês por usuário

Essentials : US$ 25/mês por usuário

Premium : US$ 39/mês por usuário

Elite: US$ 59/mês por usuário

Avaliações e comentários do Bonsai

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bonsai?

Aqui está uma avaliação da G2:

Gosto da forma como o Bonsai me permitiu reduzir os meus gastos mensais e anuais com software de produtividade/operações. Desde que mudei para ele, não preciso mais de um software SaaS para contabilidade/escrituração/faturamento, propostas, contratos, P&Ls e agendamento, porque agora o Bonsai cuida de tudo isso em um só lugar.

Gosto da forma como o Bonsai me permitiu reduzir os meus gastos mensais e anuais com software de produtividade/operações. Desde que mudei para ele, não preciso mais de um software SaaS para contabilidade/escrituração/faturamento, propostas, contratos, P&Ls e agendamento, porque agora o Bonsai cuida de tudo isso em um só lugar.

11. Pixie (ideal para contabilidade de pequeno a médio porte)

via Pixie

A alternativa ao Karbon, Pixie, combina coordenação de projetos, fluxos de trabalho de clientes e automação para empresas de contabilidade e escrituração.

Você também tem acesso a recursos de gerenciamento de equipe e relatórios. Notificações internas mantêm você atualizado quando as tarefas são concluídas ou os e-mails são lidos, e relatórios de trabalho personalizáveis ajudam a monitorar a produtividade tanto no nível da empresa quanto no nível dos funcionários.

Além disso, ele possui modelos que podem ser programados semanalmente, mensalmente ou anualmente com um único clique, completos com instruções e listas de verificação. Você pode até mesmo incorporar vídeos de treinamento para criar fluxos de trabalho repetíveis.

A Pixie oferece fluxos de trabalho de integração pré-construídos e personalizáveis, incluindo e-mails de boas-vindas com links de upload seguros, listas de verificação de tarefas e lembretes automáticos. Você também pode configurar e-mails automáticos dentro desses fluxos de trabalho, seja para lembrar os clientes de enviar documentos ou enviar uma nota rápida quando uma tarefa for concluída.

Melhores recursos do Pixie

Use a automação para criar tarefas recorrentes, atribuir trabalhos automaticamente à equipe ou solicitar extratos aos clientes.

Crie portais seguros para os clientes, onde você pode solicitar assinaturas eletrônicas e ter trilhas de auditoria claras.

Crie listas de tarefas e atribua-as a clientes ou partes interessadas internas.

Limitações do Pixie

Você pode precisar de soluções alternativas ao gerar relatórios complexos ou procurar insights mais profundos.

Preços da Pixie

30 dias de teste gratuito

Menos de 250 usuários: US$ 129/mês para usuários ilimitados

251-500 usuários: US$ 199/mês para usuários ilimitados

501-1000 usuários : US$ 329/mês para usuários ilimitados

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Pixie

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pixie?

Aqui está uma avaliação da G2:

É como uma planilha dinâmica, muito intuitiva e simples, com colunas, listas, datas e filtros, e pode ser personalizada para sua empresa e adaptada, então eu realmente adoro isso há mais de dois anos.

É como uma planilha dinâmica, muito intuitiva e simples, com colunas, listas, datas e filtros, e pode ser personalizada para sua empresa e adaptada, então eu realmente adoro isso há mais de dois anos.

Pronto para atualizar seu fluxo de trabalho contábil?

O Karbon não é sua única opção. Se você chegou até aqui, já está considerando uma mudança ou, pelo menos, se perguntando se existe algo melhor no mercado.

O ClickUp oferece à sua equipe de contabilidade a flexibilidade de trabalhar da maneira que você realmente trabalha, sem perder a estrutura das tarefas recorrentes e dos prazos.

Todos os seus fluxos de trabalho, pessoas e clientes em um só lugar, trabalhando juntos. 🧩

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp. E descubra se ele é a opção certa para sua equipe de contabilidade.