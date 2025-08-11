Os 11 melhores softwares gratuitos de gráficos de Gantt para Mac em 2026

Seria de se esperar que, a esta altura, fosse fácil encontrar um software de gráficos de Gantt para Mac. Tudo o que se quer é uma interface limpa, arrastar e soltar sem complicações, sem falhas estranhas no navegador ou downloads pesados.

No entanto, a maioria das ferramentas ainda parece ter sido projetada pensando no Windows e, depois, apenas adaptada de forma superficial para o macOS.

Se você está gerenciando cronogramas complexos e prazos apertados, precisa de algo que funcione tão bem quanto o resto da sua configuração do Mac.

Esta lista apresenta as melhores ferramentas de gráficos de Gantt desenvolvidas para usuários de Mac. Vamos começar! 💪🏼

Os melhores softwares de gráficos de Gantt para Mac em resumo

Veja aqui uma comparação dos melhores softwares de gráficos de Gantt para Mac.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Solução completa de gerenciamento de projetos com suporte nativo para Mac, voltada para pessoas físicas, empresas de médio porte e grandes corporações Dependências flexíveis, assistência por IA, automação, sincronização em tempo real Plano gratuito disponível; Personalizações para empresas GanttPRO Planejamento visual simples de projetos para equipes pequenas que precisam de configuração rápida e clareza Dependências com recurso de arrastar e soltar, visualização de portfólio, exportação para PDF/Excel Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 9 por mês por usuário TeamGantt Fluxos de trabalho colaborativos de planejamento de equipe para equipes de pequeno a médio porte que trabalham em paralelo Programação de recursos, visualização da disponibilidade da equipe, modelos de projeto reutilizáveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/mês por usuário Instagantt Gráficos de Gantt simples para equipes que já usam o Asana Sincronização em tempo real com o Asana, acompanhamento de linha de base, assistente de IA, instantâneos públicos, visualização de marcos Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 12/mês por usuário Microsoft Project Gerenciamento da complexidade empresarial para grandes organizações com necessidades avançadas Fórmulas personalizadas, integrações avançadas com o Microsoft Teams e o MS Project, Copilot, linha de base avançada Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 10/mês por usuário (cobrados anualmente) GanttProject Planejamento de projetos com orçamento zero para startups, freelancers e usuários individuais Ferramenta de código aberto, exportação para PDF/CSV, hierarquia de tarefas, acesso offline Gratuito ProjectManager Fluxos de trabalho de projetos com múltiplas visualizações flexíveis para equipes em crescimento com preferências variadas Visualização Kanban e lista de tarefas, painéis executivos, controle de versão de projetos Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 17/mês por usuário Toggl Plan Clareza simples na linha do tempo para pequenas equipes focadas no planejamento visual Linhas do tempo com recurso de arrastar e soltar, compartilhamento de visualização, integração com o Toggl Track Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário nTask Funcionalidade abrangente a um preço acessível para equipes multifuncionais e de desenvolvimento de software de pequeno a médio porte Agendador de reuniões, controle de tempo, nTask AI, gestão de riscos, controle de despesas Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 4 por mês por usuário Smartsheet Visualização para equipes familiarizadas com planilhas em grandes empresas Planejamento no estilo planilha, relatórios em painel, integrações Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 12/mês por usuário Wrike Gerenciamento ágil de fluxo de trabalho para equipes criativas, equipes de projeto e agências Assistência de IA, revisão criativa, ciclos de feedback de partes interessadas e usuários Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário

Como escolher um software de gráficos de Gantt para Mac

Seu software de gráficos de Gantt deve ter esses recursos essenciais para se alinhar às metas do seu projeto. 🧰

Funcionalidade offline: Escolha um software que ofereça acesso e sincronização offline, para que você possa trabalhar nos gráficos sem interrupções na conexão com a internet

Interface intuitiva: Procure um design simples e fácil de usar que permita que mesmo iniciantes em gerenciamento de projetos Procure um design simples e fácil de usar que permita que mesmo iniciantes em gerenciamento de projetos criem gráficos de Gantt rapidamente

Ferramentas de colaboração: opte por um software com atribuição de tarefas em tempo real, comentários e compartilhamento de arquivos para manter sua equipe conectada e eficiente

Gerenciamento de dependências de tarefas: Verifique se a ferramenta exibe as relações entre as tarefas e os caminhos críticos para evitar atrasos no projeto

Opções de personalização: Escolha um aplicativo para Mac que permita ajustar linhas do tempo, cores e visualizações para atender às necessidades específicas do seu projeto

Recursos de integração: Escolha uma ferramenta que se integre a aplicativos como ClickUp, Google Drive ou Jira para otimizar seu fluxo de trabalho

🧠 Curiosidade: Os gráficos de Gantt receberam esse nome em homenagem a Henry Gantt, que desenvolveu e popularizou essa ferramenta de gerenciamento de projetos entre 1910 e 1915 para medir a produtividade e visualizar cronogramas de projetos.

Os melhores aplicativos de gráficos de Gantt para MacOS

Se você está procurando um software de gráficos de Gantt potente e confiável que funcione bem com o macOS, comece por aqui. 🏁

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (A melhor solução completa de gerenciamento de projetos com suporte nativo para Mac)

Mapeie seu fluxo de trabalho com a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp Use a funcionalidade de arrastar e soltar da Visualização de Gráfico de Gantt do ClickUp para gerenciar a conclusão de tarefas de forma eficaz

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em uma única plataforma — impulsionado pela automação e pesquisa com IA de última geração.

Usando gráficos de Gantt no ClickUp

A visualização de gráfico de Gantt do ClickUp oferece uma linha do tempo visual clara e fácil de navegar para usuários de Mac que valorizam a simplicidade.

Por exemplo, um gerente de projetos responsável pela reformulação de um site pode criar gráficos de Gantt para dividir o projeto em fases, como design, desenvolvimento e testes.

Assim, eles podem programar tarefas, atribuí-las a outros membros da equipe, identificar dependências e ajustar cronogramas à medida que o feedback chega. Dependendo do que for necessário, é fácil filtrar os gráficos por prioridade, prazo ou responsáveis.

Baixe um modelo gratuito Inicie projetos rapidamente com o modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento simples de projetos do ClickUp

Se você prefere iniciar projetos rapidamente, o modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento simples de projetos do ClickUp elimina o trabalho de configuração manual.

Divida os projetos em quatro etapas claras: Iniciação do projeto, Planejamento, Execução e Encerramento

Planeje o trabalho usando tarefas pré-definidas com cronogramas realistas, dependências e marcos

Arraste as tarefas para ajustar a duração e adicione prazos para acompanhar o progresso

Veja tudo relacionado a “Hoje”

Por exemplo, se você estiver coordenando uma reformulação da marca, este modelo de gerenciamento de tarefas descreve claramente as etapas principais, incluindo pesquisa inicial, design e aprovações. As tarefas são codificadas por cores, os marcos são marcados com losangos e as dependências são ligadas por setas.

Assistência com tecnologia de IA

Obtenha clareza imediata sobre os prazos dos projetos e monitore o progresso com os insights baseados em IA do ClickUp Brain

Quando os detalhes se acumulam e a clareza é o que mais importa, o ClickUp Brain é o seu assistente com inteligência artificial.

Digamos que você esteja preparando uma atualização do projeto para as partes interessadas e precise identificar rapidamente as tarefas atrasadas. Em vez de examinar manualmente os cronogramas, pergunte diretamente ao ClickUp Brain: “O que está atrasado neste momento?”

Ele resume instantaneamente quaisquer áreas problemáticas e sugere ações para você voltar ao caminho certo.

Integrado perfeitamente ao seu ambiente Mac, o ClickUp Brain economiza seu tempo precioso e mantém seu fluxo de trabalho otimizado.

Principais recursos do ClickUp

Sincronização em tempo real entre visualizações: Atualize os cronogramas dos projetos e veja as alterações refletidas instantaneamente nas listas de tarefas, no Google Agenda e nas cargas de trabalho

Dependências flexíveis: Vincule tarefas com início a início, fim a início ou qualquer combinação, e deixe o ClickUp ajustar automaticamente os cronogramas quando houver mudanças

Caminho crítico com um clique: Destaque as tarefas obrigatórias para identificar gargalos e entregar projetos com eficácia

Automatize ações repetitivas: Defina gatilhos para alterações no status das tarefas, atualizações dos responsáveis ou mudanças na data de conclusão do projeto para que o trabalho de rotina ocorra sem intervenção manual com Defina gatilhos para alterações no status das tarefas, atualizações dos responsáveis ou mudanças na data de conclusão do projeto para que o trabalho de rotina ocorra sem intervenção manual com as Automações do ClickUp

Conecte-se às ferramentas avançadas que você usa: Trabalhe com o Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion e muito mais para manter tudo em um só lugar com Trabalhe com o Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion e muito mais para manter tudo em um só lugar com as integrações do ClickUp

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos abrangentes e opções de personalização, pode parecer um pouco complicado no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do G2 diz tudo:

Adoro o quanto a plataforma é personalizável — posso alternar entre as visualizações Lista, Quadro e Gantt, dependendo do meu fluxo de trabalho. O recurso de chat integrado também torna a colaboração em tempo real superprática e é uma das razões pelas quais uso o ClickUp diariamente. Além disso, as automações e as ferramentas de IA me poupam muito tempo em tarefas repetitivas. Configurar espaços de projeto, tarefas e automações foi surpreendentemente fácil. Minha equipe pegou o jeito depois de algumas sessões rápidas de treinamento. Além disso, os documentos de ajuda e o chat ao vivo têm sido superágil, garantindo que nunca fiquemos presos por muito tempo. Uma coisa que fizemos foi integrar o ClickUp ao Google Drive com apenas alguns cliques, economizando tempo e evitando a troca de ferramentas.

Adoro o quanto a plataforma é personalizável — posso alternar entre as visualizações Lista, Quadro e Gantt, dependendo do meu fluxo de trabalho. O recurso de chat integrado também torna a colaboração em tempo real superprática e é uma das razões pelas quais uso o ClickUp diariamente. Além disso, as automações e as ferramentas de IA me poupam muito tempo em tarefas repetitivas. Configurar espaços de projeto, tarefas e automações foi surpreendentemente fácil. Minha equipe pegou o jeito depois de algumas sessões rápidas de treinamento. Além disso, os documentos de ajuda e o chat ao vivo têm sido superágil, garantindo que nunca fiquemos presos por muito tempo. Uma coisa que fizemos foi integrar o ClickUp ao Google Drive com apenas alguns cliques, economizando tempo e evitando a troca de ferramentas.

📮 ClickUp Insight: 31% dos gerentes preferem quadros visuais, enquanto outros dependem de gráficos de Gantt, painéis de controle ou visualizações de recursos. Mas a maioria das ferramentas obriga você a escolher uma. Se a visualização não corresponder à sua maneira de pensar, isso acaba se tornando mais um obstáculo. Com o ClickUp, você não precisa escolher. Alterne entre gráficos de Gantt com inteligência artificial, quadros Kanban, painéis de controle ou visualização de carga de trabalho com um único clique. E com o ClickUp AI, você pode gerar automaticamente visualizações ou resumos personalizados com base em quem está visualizando — seja você, um executivo ou seu designer. 💫 Resultados reais: A CEMEX acelerou o lançamento de produtos em 15% e reduziu os atrasos na comunicação de 24 horas para segundos usando o ClickUp.

2. GanttPRO (Ideal para um planejamento visual simples de projetos)

via GanttPRO

Às vezes, você só quer um gráfico de Gantt online que faça sentido sem precisar ser um especialista em gerenciamento de projetos. O GanttPRO entende isso perfeitamente; eles criaram algo que parece intuitivo desde o primeiro dia. Você pode arrastar tarefas, ver como as alterações afetam sua linha do tempo e compartilhar gráficos com aparência limpa que não confundirão seus stakeholders.

A interface não tenta ser chamativa nem incluir todos os recursos imagináveis. Em vez disso, ela se concentra em executar bem as funcionalidades essenciais do Gantt, o que significa que você pode realmente organizar seus projetos.

A plataforma também facilita a comunicação em tempo real por meio de comentários, anexos e notificações, garantindo que todas as partes interessadas se mantenham informadas.

Principais recursos do GanttPRO

Gerencie vários projetos simultaneamente com visualizações de portfólio que mostram a alocação de recursos e o status dos projetos em toda a sua carga de trabalho

Exporte gráficos com aparência profissional para os formatos de arquivo PDF, PNG ou Excel para apresentações a clientes e atualizações para as partes interessadas

Configure notificações automáticas para alertar os membros da equipe quando os prazos se aproximarem ou o status das tarefas mudar

Personalize calendários de trabalho para se adequarem aos padrões de cronograma do projeto e aos feriados

Crie e salve modelos de projeto personalizados para uso futuro

Limitações do GanttPRO

Você só pode criar novas tarefas nas visualizações de gráfico e lista, não na visualização Kanban

O aplicativo móvel não possui as funcionalidades disponíveis na versão para desktop, limitando os ajustes em tempo real aos marcos do projeto

Preços do GanttPRO

Core: US$ 9/mês por usuário

Avançado: US$ 15/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o GanttPRO

G2: 4,8/5 (mais de 520 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 520 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GanttPRO?

Veja o que um usuário disse sobre este software de gráficos de Gantt para Mac:

Primeiro, sua interface de usuário é simples e clara, mesmo que o produto tenha recursos avançados. Segundo, e é isso que quero dizer com “ponto ideal”, eles escolheram sabiamente os recursos mais importantes e os desenvolveram com o conjunto certo de funcionalidades. Tudo o que você PRECISA está lá e, ainda assim, é SIMPLES de usar.

Primeiro, sua interface de usuário é simples e clara, mesmo que o produto tenha recursos avançados. Segundo, e é isso que quero dizer com “ponto ideal”, eles escolheram sabiamente os recursos mais importantes e os desenvolveram com o conjunto certo de funcionalidades. Tudo o que você PRECISA está lá e, ainda assim, é SIMPLES de usar.

3. TeamGantt (Ideal para fluxos de trabalho de planejamento colaborativo em equipe)

via TeamGantt

O TeamGantt é um software de gerenciamento de projetos online que ajuda os membros da equipe a compreender e se envolver com o seu plano de projeto.

A plataforma faz com que a colaboração pareça natural , em vez de forçada. Os membros da equipe podem atualizar seu progresso, deixar comentários diretamente nas tarefas e ver como seu trabalho se relaciona com o de todos os outros.

Ele se concentra em ajudar as equipes a visualizar cronogramas, alocar recursos e gerenciar tarefas sem complexidade desnecessária. Os recursos de gerenciamento de recursos permitem que você monitore a disponibilidade e a carga de trabalho da equipe, garantindo que ninguém fique sobrecarregado.

Principais recursos do TeamGantt

Crie e gerencie cronogramas de projetos com um criador de gráficos de Gantt intuitivo do tipo arrastar e soltar

Atribua várias tarefas individuais a diferentes membros da equipe e acompanhe separadamente o tempo dedicado por cada pessoa

Visualize o andamento do projeto com várias visualizações, incluindo Gantt, quadro, lista e calendário

Gere relatórios de progresso automáticos que mantêm as partes interessadas informadas sem a necessidade de atualizações manuais

Crie modelos de projetos de gráficos de Gantt reutilizáveis para registrar os padrões de fluxo de trabalho comprovados da sua equipe

Limitações do TeamGantt

Outros sistemas operacionais oferecem recursos mais avançados para acompanhamento de orçamento e relatórios financeiros

Opções limitadas de personalização para a aparência do gráfico e a identidade visual

Os recursos de gerenciamento de recursos podem não ser robustos o suficiente para projetos muito grandes ou complexos

Preços do TeamGantt

Gratuito

Pro: US$ 59/mês por gerente, US$ 9/mês por colaborador

Tudo ilimitado: Preço personalizado

Edição para a construção civil: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TeamGantt

G2: 4,8/5 (mais de 890 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TeamGantt?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

O TeamGantt é uma das ferramentas mais poderosas que ajuda a exibir diagramas de fluxo de trabalho de maneira organizada e clara, fácil de entender para todas as partes envolvidas no projeto. Adorei a facilidade de configurar a Estrutura de Divisão do Trabalho (WBS) e a facilidade de criar subníveis em cada seção. Adicionar atividades e vinculá-las de acordo com as relações é fácil… Não há desvantagens, mas os recursos do TeamGantt precisam ser ampliados para que possamos medir as taxas gerais de conclusão e compará-las com o que foi planejado, bem como para que possamos monitorar os diversos recursos do projeto.

O TeamGantt é uma das ferramentas mais poderosas que ajuda a exibir diagramas de fluxo de trabalho de maneira organizada e clara, fácil de entender para todas as partes envolvidas no projeto. Adorei a facilidade de configurar a Estrutura de Divisão do Trabalho (WBS) e a facilidade de criar subníveis em cada seção. Adicionar atividades e vinculá-las de acordo com as relações é fácil… Não há desvantagens, mas os recursos do TeamGantt precisam ser ampliados para que possamos medir as taxas gerais de conclusão e compará-las com o que foi planejado, bem como para que possamos monitorar os diversos recursos do projeto.

📖 Leia também: Alternativas e concorrentes do TeamGantt

4. Instagantt (Ideal para integração com equipes já existentes no Asana)

via Instagantt

Sua equipe já usa o Asana para o gerenciamento diário de tarefas, mas você precisa das visualizações de linha do tempo que os gráficos de Gantt oferecem. Isso soa familiar? Em vez de forçar todos a aprender uma plataforma totalmente nova, o Instagantt preenche essa lacuna.

Com o Instagantt, as equipes podem obter uma visão geral clara de seus projetos, acompanhar o progresso e gerenciar cargas de trabalho com eficácia. E se você estiver com pouco tempo, o Assistente de IA pode gerar rapidamente gráficos de Gantt para você com base em instruções simples.

Não se trata de um pacote completo de gerenciamento de projetos, e é exatamente isso que importa; ele resolve um problema específico sem adicionar complexidade.

Principais recursos do Instagantt

Crie painéis de portfólio que mostram o progresso em vários projetos simultaneamente

Configure o acompanhamento de marcos com indicadores visuais claros para os principais resultados do projeto

Gere comparações com a linha de base para avaliar o progresso real em relação aos planos originais do projeto

Crie instantâneos públicos dos seus gráficos de Gantt para compartilhar com clientes e partes interessadas que não são usuários do Instagantt

Limitações do Instagantt

Depende fortemente da integração com o Asana, o que torna a funcionalidade independente bastante limitada

As opções de relatórios continuam sendo básicas, indo além de simples técnicas de visualização de progresso e cronograma

Preços do Instagantt

Plano Individual: US$ 12/mês por usuário

Plano Team: US$ 24/mês

Avaliações e comentários sobre o Instagantt

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 440 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Instagantt?

Veja o que este avaliador tem a dizer:

Suficiente, mas não impressionante. Às vezes, preenchê-lo e atualizá-lo torna-se uma tarefa árdua, em vez de uma ferramenta para ajudar a acompanhar os processos. É mais um local para fazer o cronograma e definir as datas, mas não é realmente um rastreador de projetos flexível ou um reflexo da carga de trabalho.

Suficiente, mas não impressionante. Às vezes, preenchê-lo e atualizá-lo torna-se uma tarefa árdua, em vez de uma ferramenta para ajudar a acompanhar os processos. É mais um local para fazer o cronograma e definir as datas, mas não é realmente um rastreador de projetos flexível ou um reflexo da carga de trabalho.

5. Microsoft Project (Ideal para gerenciamento de complexidade empresarial)

via Microsoft

O Microsoft Project é a ferramenta ideal quando seus projetos envolvem centenas de tarefas, restrições complexas de recursos e partes interessadas que exigem relatórios detalhados. Sim, a curva de aprendizado é íngreme, mas isso se deve ao fato de você estar lidando com recursos de nível profissional capazes de modelar praticamente qualquer cenário de negócios.

Além disso, sua integração com o Microsoft 365 significa que os dados do seu projeto fluem perfeitamente para o Excel, o SharePoint e o Teams.

O software está disponível nas versões baseada em nuvem e local, atendendo a uma ampla variedade de tamanhos e complexidades de projetos.

Principais recursos do Microsoft Project

Crie fórmulas e cálculos personalizados que computam automaticamente métricas específicas do projeto

Gerencie recursos de forma eficaz com ferramentas para atribuição, acompanhamento e análise da carga de trabalho

Utilize o Copilot for Project para a geração de planos de tarefas assistida por IA, avaliações de risco, relatórios de status de projetos e uma experiência de chat interativa

Crie e compartilhe painéis e relatórios ricos e interativos usando o Power BI para visualizar todos os aspectos do seu projeto

Limitações do Microsoft Project

Requer um investimento significativo em treinamento para que os membros da equipe possam usar o software de forma eficaz

O conjunto completo de recursos está disponível apenas na versão para desktop do Windows, enquanto as versões web e para Mac têm funcionalidades limitadas

A interface parece ultrapassada e desajeitada em comparação com as modernas ferramentas de gerenciamento de projetos baseadas na web

Preços do Microsoft Project

Plano Planner 1: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Planner and Project Plan 3: US$ 30/mês por usuário (cobrado anualmente)

Planner and Project Plan 5: US$ 55/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Project

G2: 4,0/5 (mais de 1.615 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.030 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Project?

Aqui está uma avaliação da G2 sobre este software de gráficos de Gantt:

Seu recurso de planejamento de capacidade simplifica nosso trabalho na alocação eficiente de recursos. Além disso, as ferramentas de programação e planejamento são excelentes – linha do tempo visual (gráficos de Gantt) e acompanhamento de dependências, que nos ajudam a monitorar o andamento do projeto. Por fim, a capacidade do software de se integrar facilmente a outros produtos da Microsoft, como o Excel e o Power BI, aprimora nossas capacidades de análise de dados e geração de relatórios.

Seu recurso de planejamento de capacidade simplifica nosso trabalho na alocação eficiente de recursos. Além disso, as ferramentas de programação e planejamento são excelentes – linha do tempo visual (gráficos de Gantt) e acompanhamento de dependências, que nos ajudam a monitorar o andamento do projeto. Por fim, a capacidade do software de se integrar facilmente a outros produtos da Microsoft, como o Excel e o Power BI, aprimora nossas capacidades de análise de dados e geração de relatórios.

6. GanttProject (Ideal para planejamento de projetos com orçamento zero)

via GanttProject

O GanttProject é uma ferramenta de código aberto projetada para pessoas físicas ou pequenas equipes que precisam visualizar cronogramas de projetos sem atividades complexas de gerenciamento de projetos.

O software é simples e fácil de usar, com foco nas funcionalidades essenciais do gerenciamento de projetos, como criação de tarefas, definição de dependências e alocação de recursos. Embora não ofereça o recurso de redimensionamento por arrastar e soltar, como as ferramentas SaaS modernas, você pode diminuir o zoom manualmente usando a barra de ferramentas ou atalhos de teclado para alterar a visualização.

E o melhor de tudo? Você é o proprietário total do software, sem precisar se preocupar com renovações de assinatura.

Principais recursos do GanttProject

Defina tarefas, marcos e dependências para criar um cronograma de projeto abrangente

Monitore os custos do projeto e gere relatórios orçamentários básicos para acompanhar os gastos

Acompanhe o andamento do projeto usando indicadores-chave de desempenho e ajuste os planos para lidar com quaisquer desvios

Exporte projetos para vários formatos, incluindo PDF, PNG, CSV e arquivos do Microsoft Project

Limitações do GanttProject

Os recursos de colaboração estão limitados ao serviço GanttProject Cloud, que é um complemento pago

O suporte técnico depende inteiramente de fóruns da comunidade, em vez de um atendimento ao cliente dedicado

Não é ideal para gerenciar projetos muito grandes ou complexos com um grande número de tarefas e recursos

Preços do GanttProject

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o GanttProject

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GanttProject?

Diretamente de uma avaliação do G2:

O recurso mais útil do GanntProject é a representação gráfica da duração das fases de um projeto completo. É muito fácil de usar tanto para profissionais quanto para iniciantes… Gostaria de incluir o recurso de numeração automática, que tenho que inserir manualmente.

O recurso mais útil do GanntProject é a representação gráfica da duração das fases de um projeto completo. É muito fácil de usar tanto para profissionais quanto para iniciantes… Gostaria de incluir o recurso de numeração automática, que tenho que inserir manualmente.

💡 Dica profissional: Use as relações “Fim para Início”, “Início para Início” e “Fim para Fim” para conectar tarefas. Não torne tudo dependente; isso cria um efeito cascata! Vincule apenas as tarefas que realmente precisam esperar umas pelas outras.

7. ProjectManager (Ideal para fluxos de trabalho de projetos flexíveis com múltiplas visualizações)

via ProjectManager

O software de gráficos de Gantt da ProjectManager para Mac foi desenvolvido para gerentes de projeto que desejam uma compreensão mais profunda do planejamento de cronogramas. Ele orienta sobre como criar e gerenciar gráficos de Gantt online, oferecendo informações sobre dependências de tarefas, programação por arrastar e soltar e acompanhamento do progresso.

O software facilita a colaboração entre os membros da equipe, estejam eles trabalhando no escritório ou remotamente. Os usuários de Mac podem usar seus recursos baseados na nuvem sem se preocupar com compatibilidade ou configuração, tornando-o prático para equipes multiplataforma.

Principais recursos do ProjectManager

Acompanhe o tempo automaticamente ou manualmente, dependendo das preferências da sua equipe e dos requisitos do fluxo de trabalho

Gerencie a disponibilidade e a carga de trabalho da equipe em tempo real para otimizar a alocação de recursos

Gerencie orçamentos de projetos com recursos de acompanhamento de custos em tempo real e relatórios de variação

Configure fluxos de trabalho automatizados que acionam ações específicas com base em alterações no status das tarefas

Acompanhe e recupere alterações no projeto com o controle de versão do projeto

Identifique o caminho crítico e adicione marcos importantes ao seu plano de projeto

Limitações do ProjectManager

Recursos avançados, como automação de fluxo de trabalho e gestão de riscos, exigem assinaturas de nível superior que aumentam significativamente os custos mensais

A configuração inicial exige um investimento considerável de tempo para definir corretamente todas as opções disponíveis

Preços do ProjectManager

Equipe: US$ 17/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ProjectManager

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 340 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProjectManager?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão:

As funções oferecidas são bem pensadas e não exigem muita personalização. A equipe de suporte é composta por profissionais experientes que sabem se comunicar. A equipe de vendas é experiente e honesta, por isso não sentimos nenhuma discrepância entre o que pensávamos que estávamos contratando e o que realmente experimentamos.

As funções oferecidas são bem pensadas e não exigem muita personalização. A equipe de suporte é composta por profissionais experientes que sabem se comunicar. A equipe de vendas é experiente e honesta, por isso não sentimos nenhuma discrepância entre o que pensávamos que estávamos contratando e o que realmente experimentamos.

📖 Leia também: Os melhores softwares e ferramentas de gerenciamento de recursos

8. Toggl Plan (Ideal para uma linha do tempo simples e clara)

via Toggl Plan

O software de gráficos de Gantt do Toggl Plan para Mac foi desenvolvido com simplicidade e clareza em mente, tornando-o ideal para líderes de equipe que gerenciam pessoas e prazos, em vez de dependências complexas. Sua interface de arrastar e soltar permite que você trace cronogramas rapidamente e reorganize tarefas sem precisar se aprofundar em menus aninhados.

A visualização do gráfico é codificada por cores e organizada, oferecendo uma visão clara do que está acontecendo e quando. Os usuários de Mac podem acessá-lo diretamente por meio de qualquer navegador moderno, sem necessidade de instalar aplicativos ou plug-ins.

Principais recursos do Toggl Plan

Crie cronogramas visuais de projetos usando ações simples de arrastar e soltar que qualquer pessoa consegue entender

Acompanhe projetos e cargas de trabalho por semana, mês, trimestre ou ano

Compartilhe visualizações de projetos somente para leitura com clientes e partes interessadas para facilitar a comunicação sobre o andamento do projeto

Codifique projetos e tarefas por cores para uma organização visual instantânea de toda a sua carga de trabalho

Integre-se perfeitamente ao Toggl Track para um controle de tempo abrangente em todos os seus projetos

Limitações do Toggl Plan

Não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos, como acompanhamento detalhado do orçamento ou alocação de recursos

Não há gerenciamento de dependências entre tarefas ou fases do projeto disponível

Recursos de relatórios limitados em comparação com plataformas de gerenciamento de projetos mais abrangentes

Preços do Toggl Plan

Gratuito (para até 5 usuários)

Capacidade: US$ 6/mês por usuário, US$ 3/mês por usuário fantasma

Starter: US$ 9/mês por usuário, US$ 3/mês por usuário fantasma

Premium: US$ 15/mês por usuário, US$ 3/mês por usuário fantasma

Avaliações e comentários sobre o Toggl Plan

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 110 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Toggl Plan?

Uma avaliação do One G2 descreve assim:

Ao reunir tantos recursos úteis em uma única interface, o Toggl Plan facilita a colaboração em equipe e torna muito fácil acompanhar as atualizações diárias das tarefas sem distrações. Os recursos colaborativos do Toggl Plan permitem que envolvamos rapidamente todos os nossos membros, para que possam adicionar facilmente tarefas, o tempo necessário para concluí-las e qualquer outra informação essencial, e uma ampla coleção de modelos prontos possibilita um início rápido e fácil dos processos de planejamento.

Ao reunir tantos recursos úteis em uma única interface, o Toggl Plan facilita a colaboração em equipe e torna muito fácil acompanhar as atualizações diárias das tarefas sem distrações. Os recursos colaborativos do Toggl Plan permitem que envolvamos rapidamente todos os nossos membros, para que possam adicionar facilmente tarefas, o tempo necessário para concluí-las e qualquer outra informação essencial, e uma ampla coleção de modelos prontos possibilita um início rápido e fácil dos processos de planejamento.

9. nTask (Ideal para funcionalidade abrangente com bom custo-benefício)

via nTask

O nTask oferece gerenciamento de tarefas, controle de tempo, agendamento de reuniões, gerenciamento de riscos e até mesmo recursos básicos de CRM, tudo por um preço surpreendentemente acessível.

O software de gráficos de Gantt para Mac abrange recursos suficientes para eliminar a necessidade de várias ferramentas especializadas. Essa abordagem funciona particularmente bem para equipes pequenas que desejam recursos abrangentes de gerenciamento de projetos sem a complexidade ou os custos de nível empresarial.

Sua funcionalidade de gráfico de Gantt permite um planejamento detalhado de projetos com dependências de tarefas, acompanhamento do progresso e gerenciamento de linha de base, atendendo tanto a projetos simples quanto complexos.

Principais recursos do nTask

Crie registros de riscos do projeto e registros de acompanhamento de problemas para gerenciar possíveis problemas de forma proativa

Obtenha planilhas de horas automatizadas a partir das horas de trabalho registradas para faturamento e relatórios precisos

Defina orçamentos de projetos com recursos de acompanhamento de despesas e relatórios de custos abrangentes

Utilize o nTask AI para gerar planos de projeto, criar tarefas a partir de sugestões, resumir o progresso e identificar riscos potenciais

Colabore em um espaço de trabalho unificado que inclui tarefas, projetos, riscos e problemas

Limitações do nTask

Pode parecer confuso e desorientador quando você só quer se concentrar na funcionalidade do gráfico de Gantt

Opções limitadas de personalização para relatórios, painéis e layouts visuais

Preços do nTask

Premium: US$ 4/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o nTask

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o nTask?

Um breve comentário de um usuário real deste software de gráficos de Gantt para Mac:

Do planejamento à gestão de projetos, o nTask oferece ótimos recursos e também é eficaz para a colaboração.

Do planejamento à gestão de projetos, o nTask oferece ótimos recursos e também é eficaz para a colaboração.

10. Smartsheet (Ideal para equipes familiarizadas com planilhas que precisam de visualização)

via Smartsheet

O Smartsheet preenche essa lacuna entre o conforto familiar das planilhas e o poder visual dos gráficos de Gantt. Você pode criar planos de projeto usando linhas e colunas familiares e, em seguida, alternar instantaneamente para a visualização de Gantt para ver como tudo se conecta em uma linha do tempo.

O verdadeiro ponto forte está na sua adaptabilidade; você pode criar colunas personalizadas para quaisquer dados que precise acompanhar, criar fórmulas que calculam métricas do projeto automaticamente e projetar formulários que inserem dados diretamente nas planilhas do seu projeto.

Principais recursos do Smartsheet

Gere relatórios dinâmicos que extraem dados de várias planilhas de projeto simultaneamente para obter visões gerais abrangentes

Calcule automaticamente o desvio e atualize as previsões do projeto usando linhas de base

Resuma o esforço total necessário por projeto, programa ou portfólio

Conecte-se a centenas de aplicativos de negócios por meio de integrações nativas e ferramentas de automação de terceiros

Aproveite as ferramentas de IA para gerar fórmulas e criar resumos a partir de grandes conjuntos de dados

Automatize fluxos de trabalho com regras que acionam alertas, lembretes e atualizações com base em alterações nas tarefas

Limitações do Smartsheet

Pode ser um pouco complicado, com recursos que parecem excessivos para equipes menores

Carece de funções avançadas, fórmulas e formatação condicional em comparação com o Excel

O preço pode representar um investimento significativo, tornando-o mais adequado para equipes e empresas de grande porte do que para pequenas empresas ou pessoas físicas

Preços do Smartsheet

Pro: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Gerenciamento avançado de tarefas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 20.400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.460 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet?

Uma avaliação do One G2 descreve assim:

Adoro como o Smartsheet combina a familiaridade de uma planilha com as ferramentas de gerenciamento de projetos, proporcionando uma sensação de grande flexibilidade. A capacidade de automatizar fluxos de trabalho, colaborar com colegas de equipe em tempo real e personalizar visualizações, como os gráficos de Gantt e o calendário, tornou o acompanhamento de projetos complexos muito mais eficiente. Isso passou a fazer parte do uso diário das minhas equipes, desde o acompanhamento de projetos até o acompanhamento de tarefas individuais.

Adoro como o Smartsheet combina a familiaridade de uma planilha com as ferramentas de gerenciamento de projetos, proporcionando uma sensação de grande flexibilidade. A capacidade de automatizar fluxos de trabalho, colaborar com colegas de equipe em tempo real e personalizar visualizações, como os gráficos de Gantt e o calendário, tornou o acompanhamento de projetos complexos muito mais eficiente. Isso passou a fazer parte do uso diário das minhas equipes, desde o acompanhamento de projetos até o acompanhamento de tarefas individuais.

🔍 Você sabia? Os gráficos de Gantt datam de antes da Primeira Guerra Mundial. Um engenheiro polonês, Karol Adamiecki, os criou em 1896, chamando-os de “harmonogramas”. No entanto, como seu trabalho foi publicado apenas em polonês e russo, o mundo não teve conhecimento deles.

📖 Leia também: As melhores alternativas e concorrentes do Smartsheet para gerenciamento de projetos

11. Wrike (Ideal para gerenciamento ágil de fluxo de trabalho)

via Wrike

O sistema de gráficos de Gantt do Wrike, conhecido como visualização Linha do tempo, é ótimo para equipes ágeis que frequentemente adaptam planos e reatribuem tarefas. A plataforma se concentra na criação de um fluxo de trabalho responsivo: configurar tarefas, vincular dependências e atualizar prazos à medida que as prioridades mudam.

As poderosas análises e os recursos baseados em IA do Wrike ajudam as equipes a gerenciar riscos de forma proativa e otimizar seus processos. Ele é particularmente popular entre agências de marketing e de criação devido às suas ferramentas integradas de revisão e aprovação.

Os usuários de Mac podem acessar tudo pelo navegador, sem perda de desempenho ou restrições de plataforma. A interface permite edições em tempo real e reflete automaticamente as alterações entre os colaboradores, mantendo a equipe alinhada.

Principais recursos do Wrike

Planeje projetos com gráficos de Gantt interativos, do tipo arrastar e soltar, que mostram as dependências das tarefas e os caminhos críticos

Utilize o Work Intelligence AI para prever riscos de projetos, automatizar a criação de tarefas e receber sugestões inteligentes para melhorar a eficiência

Personalize fluxos de trabalho, painéis e relatórios para se adequarem aos processos e necessidades específicas da sua equipe

Gerencie o trabalho recebido e padronize o processamento com formulários de solicitação dinâmicos

Integre-se a mais de 400 aplicativos, incluindo ferramentas populares da Adobe, Microsoft, Google e Salesforce

Limitações do Wrike

As opções avançadas de personalização deste software de gráficos de Gantt para Mac exigem conhecimentos técnicos para serem implementadas

A estrutura de preços pode se tornar complexa e cara, especialmente ao adicionar recursos mais avançados ou integrações premium

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Pinnacle: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (4.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (2.614 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Aqui está uma nova abordagem sobre este software de gráficos de Gantt para Mac:

O Wrike me ajuda a manter a organização e o alinhamento entre vários projetos e equipes. Gosto especialmente da capacidade de criar fluxos de trabalho e painéis personalizados, adaptados às nossas campanhas de marketing. A visualização da linha do tempo (gráfico de Gantt) é ótima para visualizar as fases do projeto, enquanto as dependências de tarefas e as notificações automáticas ajudam a garantir que nunca percamos prazos. A integração perfeita do Wrike com ferramentas como o Outlook e o Teams também torna a colaboração muito mais fluida.

O Wrike me ajuda a manter a organização e o alinhamento entre vários projetos e equipes. Gosto especialmente da capacidade de criar fluxos de trabalho e painéis personalizados, adaptados às nossas campanhas de marketing. A visualização da linha do tempo (gráfico de Gantt) é ótima para visualizar as fases do projeto, enquanto as dependências de tarefas e as notificações automáticas ajudam a garantir que nunca percamos prazos. A integração perfeita do Wrike com ferramentas como o Outlook e o Teams também torna a colaboração muito mais tranquila.

📖 Leia também: Alternativas ao gráfico de Gantt para gerenciar o trabalho e aumentar o sucesso dos projetos

Na sua marca, pronto, Gantt com o ClickUp!

A escolha do software de gráficos de Gantt certo para Mac depende do que você precisa: velocidade, flexibilidade e a capacidade de ver tudo no contexto. Uma ótima ferramenta ajuda você a controlar seus cronogramas.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece tudo isso e muito mais. De gráficos de Gantt flexíveis a ferramentas de relatórios, chat integrado, automações poderosas e gerenciamento de portfólio, é um espaço de trabalho verdadeiramente personalizável para equipes de todos os tamanhos. Quer você use o macOS ou não, esta é a melhor ferramenta de criação de gráficos de Gantt para você.

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