Os 11 melhores softwares gratuitos de gráficos de Gantt para Mac em 2026

Seria de se esperar que, a esta altura, fosse fácil encontrar um software de gráficos de Gantt para Mac. Tudo o que se quer é uma interface limpa, arrastar e soltar sem complicações, sem falhas estranhas no navegador ou downloads pesados.
No entanto, a maioria das ferramentas ainda parece ter sido projetada pensando no Windows e, depois, apenas adaptada de forma superficial para o macOS.
Se você está gerenciando cronogramas complexos e prazos apertados, precisa de algo que funcione tão bem quanto o resto da sua configuração do Mac.
Esta lista apresenta as melhores ferramentas de gráficos de Gantt desenvolvidas para usuários de Mac. Vamos começar! 💪🏼
Os melhores softwares de gráficos de Gantt para Mac em resumo
Veja aqui uma comparação dos melhores softwares de gráficos de Gantt para Mac.
|Ferramenta
|Ideal para
|Principais recursos
|Preços
|ClickUp
|Solução completa de gerenciamento de projetos com suporte nativo para Mac, voltada para pessoas físicas, empresas de médio porte e grandes corporações
|Dependências flexíveis, assistência por IA, automação, sincronização em tempo real
|Plano gratuito disponível; Personalizações para empresas
|GanttPRO
|Planejamento visual simples de projetos para equipes pequenas que precisam de configuração rápida e clareza
|Dependências com recurso de arrastar e soltar, visualização de portfólio, exportação para PDF/Excel
|Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 9 por mês por usuário
|TeamGantt
|Fluxos de trabalho colaborativos de planejamento de equipe para equipes de pequeno a médio porte que trabalham em paralelo
|Programação de recursos, visualização da disponibilidade da equipe, modelos de projeto reutilizáveis
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/mês por usuário
|Instagantt
|Gráficos de Gantt simples para equipes que já usam o Asana
|Sincronização em tempo real com o Asana, acompanhamento de linha de base, assistente de IA, instantâneos públicos, visualização de marcos
|Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 12/mês por usuário
|Microsoft Project
|Gerenciamento da complexidade empresarial para grandes organizações com necessidades avançadas
|Fórmulas personalizadas, integrações avançadas com o Microsoft Teams e o MS Project, Copilot, linha de base avançada
|Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 10/mês por usuário (cobrados anualmente)
|GanttProject
|Planejamento de projetos com orçamento zero para startups, freelancers e usuários individuais
|Ferramenta de código aberto, exportação para PDF/CSV, hierarquia de tarefas, acesso offline
|Gratuito
|ProjectManager
|Fluxos de trabalho de projetos com múltiplas visualizações flexíveis para equipes em crescimento com preferências variadas
|Visualização Kanban e lista de tarefas, painéis executivos, controle de versão de projetos
|Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 17/mês por usuário
|Toggl Plan
|Clareza simples na linha do tempo para pequenas equipes focadas no planejamento visual
|Linhas do tempo com recurso de arrastar e soltar, compartilhamento de visualização, integração com o Toggl Track
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário
|nTask
|Funcionalidade abrangente a um preço acessível para equipes multifuncionais e de desenvolvimento de software de pequeno a médio porte
|Agendador de reuniões, controle de tempo, nTask AI, gestão de riscos, controle de despesas
|Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 4 por mês por usuário
|Smartsheet
|Visualização para equipes familiarizadas com planilhas em grandes empresas
|Planejamento no estilo planilha, relatórios em painel, integrações
|Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 12/mês por usuário
|Wrike
|Gerenciamento ágil de fluxo de trabalho para equipes criativas, equipes de projeto e agências
|Assistência de IA, revisão criativa, ciclos de feedback de partes interessadas e usuários
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário
Como escolher um software de gráficos de Gantt para Mac
Seu software de gráficos de Gantt deve ter esses recursos essenciais para se alinhar às metas do seu projeto. 🧰
- Funcionalidade offline: Escolha um software que ofereça acesso e sincronização offline, para que você possa trabalhar nos gráficos sem interrupções na conexão com a internet
- Interface intuitiva: Procure um design simples e fácil de usar que permita que mesmo iniciantes em gerenciamento de projetos criem gráficos de Gantt rapidamente
- Ferramentas de colaboração: opte por um software com atribuição de tarefas em tempo real, comentários e compartilhamento de arquivos para manter sua equipe conectada e eficiente
- Gerenciamento de dependências de tarefas: Verifique se a ferramenta exibe as relações entre as tarefas e os caminhos críticos para evitar atrasos no projeto
- Opções de personalização: Escolha um aplicativo para Mac que permita ajustar linhas do tempo, cores e visualizações para atender às necessidades específicas do seu projeto
- Recursos de integração: Escolha uma ferramenta que se integre a aplicativos como ClickUp, Google Drive ou Jira para otimizar seu fluxo de trabalho
🧠 Curiosidade: Os gráficos de Gantt receberam esse nome em homenagem a Henry Gantt, que desenvolveu e popularizou essa ferramenta de gerenciamento de projetos entre 1910 e 1915 para medir a produtividade e visualizar cronogramas de projetos.
Os melhores aplicativos de gráficos de Gantt para MacOS
Se você está procurando um software de gráficos de Gantt potente e confiável que funcione bem com o macOS, comece por aqui. 🏁
Como avaliamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.
1. ClickUp (A melhor solução completa de gerenciamento de projetos com suporte nativo para Mac)
O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em uma única plataforma — impulsionado pela automação e pesquisa com IA de última geração.
Usando gráficos de Gantt no ClickUp
A visualização de gráfico de Gantt do ClickUp oferece uma linha do tempo visual clara e fácil de navegar para usuários de Mac que valorizam a simplicidade.
Por exemplo, um gerente de projetos responsável pela reformulação de um site pode criar gráficos de Gantt para dividir o projeto em fases, como design, desenvolvimento e testes.
Assim, eles podem programar tarefas, atribuí-las a outros membros da equipe, identificar dependências e ajustar cronogramas à medida que o feedback chega. Dependendo do que for necessário, é fácil filtrar os gráficos por prioridade, prazo ou responsáveis.
Se você prefere iniciar projetos rapidamente, o modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento simples de projetos do ClickUp elimina o trabalho de configuração manual.
- Divida os projetos em quatro etapas claras: Iniciação do projeto, Planejamento, Execução e Encerramento
- Planeje o trabalho usando tarefas pré-definidas com cronogramas realistas, dependências e marcos
- Arraste as tarefas para ajustar a duração e adicione prazos para acompanhar o progresso
- Veja tudo relacionado a “Hoje”
Por exemplo, se você estiver coordenando uma reformulação da marca, este modelo de gerenciamento de tarefas descreve claramente as etapas principais, incluindo pesquisa inicial, design e aprovações. As tarefas são codificadas por cores, os marcos são marcados com losangos e as dependências são ligadas por setas.
Assistência com tecnologia de IA
Quando os detalhes se acumulam e a clareza é o que mais importa, o ClickUp Brain é o seu assistente com inteligência artificial.
Digamos que você esteja preparando uma atualização do projeto para as partes interessadas e precise identificar rapidamente as tarefas atrasadas. Em vez de examinar manualmente os cronogramas, pergunte diretamente ao ClickUp Brain: “O que está atrasado neste momento?”
Ele resume instantaneamente quaisquer áreas problemáticas e sugere ações para você voltar ao caminho certo.
Integrado perfeitamente ao seu ambiente Mac, o ClickUp Brain economiza seu tempo precioso e mantém seu fluxo de trabalho otimizado.
Principais recursos do ClickUp
- Sincronização em tempo real entre visualizações: Atualize os cronogramas dos projetos e veja as alterações refletidas instantaneamente nas listas de tarefas, no Google Agenda e nas cargas de trabalho
- Dependências flexíveis: Vincule tarefas com início a início, fim a início ou qualquer combinação, e deixe o ClickUp ajustar automaticamente os cronogramas quando houver mudanças
- Caminho crítico com um clique: Destaque as tarefas obrigatórias para identificar gargalos e entregar projetos com eficácia
- Automatize ações repetitivas: Defina gatilhos para alterações no status das tarefas, atualizações dos responsáveis ou mudanças na data de conclusão do projeto para que o trabalho de rotina ocorra sem intervenção manual com as Automações do ClickUp
- Conecte-se às ferramentas avançadas que você usa: Trabalhe com o Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion e muito mais para manter tudo em um só lugar com as integrações do ClickUp
Limitações do ClickUp
- Com tantos recursos abrangentes e opções de personalização, pode parecer um pouco complicado no início
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários sobre o ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?
Esta avaliação do G2 diz tudo:
Adoro o quanto a plataforma é personalizável — posso alternar entre as visualizações Lista, Quadro e Gantt, dependendo do meu fluxo de trabalho. O recurso de chat integrado também torna a colaboração em tempo real superprática e é uma das razões pelas quais uso o ClickUp diariamente. Além disso, as automações e as ferramentas de IA me poupam muito tempo em tarefas repetitivas. Configurar espaços de projeto, tarefas e automações foi surpreendentemente fácil. Minha equipe pegou o jeito depois de algumas sessões rápidas de treinamento. Além disso, os documentos de ajuda e o chat ao vivo têm sido superágil, garantindo que nunca fiquemos presos por muito tempo. Uma coisa que fizemos foi integrar o ClickUp ao Google Drive com apenas alguns cliques, economizando tempo e evitando a troca de ferramentas.
Adoro o quanto a plataforma é personalizável — posso alternar entre as visualizações Lista, Quadro e Gantt, dependendo do meu fluxo de trabalho. O recurso de chat integrado também torna a colaboração em tempo real superprática e é uma das razões pelas quais uso o ClickUp diariamente. Além disso, as automações e as ferramentas de IA me poupam muito tempo em tarefas repetitivas. Configurar espaços de projeto, tarefas e automações foi surpreendentemente fácil. Minha equipe pegou o jeito depois de algumas sessões rápidas de treinamento. Além disso, os documentos de ajuda e o chat ao vivo têm sido superágil, garantindo que nunca fiquemos presos por muito tempo. Uma coisa que fizemos foi integrar o ClickUp ao Google Drive com apenas alguns cliques, economizando tempo e evitando a troca de ferramentas.
📮 ClickUp Insight: 31% dos gerentes preferem quadros visuais, enquanto outros dependem de gráficos de Gantt, painéis de controle ou visualizações de recursos.
Mas a maioria das ferramentas obriga você a escolher uma. Se a visualização não corresponder à sua maneira de pensar, isso acaba se tornando mais um obstáculo.
Com o ClickUp, você não precisa escolher. Alterne entre gráficos de Gantt com inteligência artificial, quadros Kanban, painéis de controle ou visualização de carga de trabalho com um único clique. E com o ClickUp AI, você pode gerar automaticamente visualizações ou resumos personalizados com base em quem está visualizando — seja você, um executivo ou seu designer.
💫 Resultados reais: A CEMEX acelerou o lançamento de produtos em 15% e reduziu os atrasos na comunicação de 24 horas para segundos usando o ClickUp.
2. GanttPRO (Ideal para um planejamento visual simples de projetos)
via GanttPRO
Às vezes, você só quer um gráfico de Gantt online que faça sentido sem precisar ser um especialista em gerenciamento de projetos. O GanttPRO entende isso perfeitamente; eles criaram algo que parece intuitivo desde o primeiro dia. Você pode arrastar tarefas, ver como as alterações afetam sua linha do tempo e compartilhar gráficos com aparência limpa que não confundirão seus stakeholders.
A interface não tenta ser chamativa nem incluir todos os recursos imagináveis. Em vez disso, ela se concentra em executar bem as funcionalidades essenciais do Gantt, o que significa que você pode realmente organizar seus projetos.
A plataforma também facilita a comunicação em tempo real por meio de comentários, anexos e notificações, garantindo que todas as partes interessadas se mantenham informadas.
Principais recursos do GanttPRO
- Gerencie vários projetos simultaneamente com visualizações de portfólio que mostram a alocação de recursos e o status dos projetos em toda a sua carga de trabalho
- Exporte gráficos com aparência profissional para os formatos de arquivo PDF, PNG ou Excel para apresentações a clientes e atualizações para as partes interessadas
- Configure notificações automáticas para alertar os membros da equipe quando os prazos se aproximarem ou o status das tarefas mudar
- Personalize calendários de trabalho para se adequarem aos padrões de cronograma do projeto e aos feriados
- Crie e salve modelos de projeto personalizados para uso futuro
Limitações do GanttPRO
- Você só pode criar novas tarefas nas visualizações de gráfico e lista, não na visualização Kanban
- O aplicativo móvel não possui as funcionalidades disponíveis na versão para desktop, limitando os ajustes em tempo real aos marcos do projeto
Preços do GanttPRO
- Core: US$ 9/mês por usuário
- Avançado: US$ 15/mês por usuário
- Negócios: US$ 24/mês por usuário
- Empresas: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o GanttPRO
- G2: 4,8/5 (mais de 520 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 520 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o GanttPRO?
Veja o que um usuário disse sobre este software de gráficos de Gantt para Mac:
Primeiro, sua interface de usuário é simples e clara, mesmo que o produto tenha recursos avançados. Segundo, e é isso que quero dizer com “ponto ideal”, eles escolheram sabiamente os recursos mais importantes e os desenvolveram com o conjunto certo de funcionalidades. Tudo o que você PRECISA está lá e, ainda assim, é SIMPLES de usar.
Primeiro, sua interface de usuário é simples e clara, mesmo que o produto tenha recursos avançados. Segundo, e é isso que quero dizer com “ponto ideal”, eles escolheram sabiamente os recursos mais importantes e os desenvolveram com o conjunto certo de funcionalidades. Tudo o que você PRECISA está lá e, ainda assim, é SIMPLES de usar.
3. TeamGantt (Ideal para fluxos de trabalho de planejamento colaborativo em equipe)
via TeamGantt
O TeamGantt é um software de gerenciamento de projetos online que ajuda os membros da equipe a compreender e se envolver com o seu plano de projeto.
A plataforma faz com que a colaboração pareça natural , em vez de forçada. Os membros da equipe podem atualizar seu progresso, deixar comentários diretamente nas tarefas e ver como seu trabalho se relaciona com o de todos os outros.
Ele se concentra em ajudar as equipes a visualizar cronogramas, alocar recursos e gerenciar tarefas sem complexidade desnecessária. Os recursos de gerenciamento de recursos permitem que você monitore a disponibilidade e a carga de trabalho da equipe, garantindo que ninguém fique sobrecarregado.
Principais recursos do TeamGantt
- Crie e gerencie cronogramas de projetos com um criador de gráficos de Gantt intuitivo do tipo arrastar e soltar
- Atribua várias tarefas individuais a diferentes membros da equipe e acompanhe separadamente o tempo dedicado por cada pessoa
- Visualize o andamento do projeto com várias visualizações, incluindo Gantt, quadro, lista e calendário
- Gere relatórios de progresso automáticos que mantêm as partes interessadas informadas sem a necessidade de atualizações manuais
- Crie modelos de projetos de gráficos de Gantt reutilizáveis para registrar os padrões de fluxo de trabalho comprovados da sua equipe
Limitações do TeamGantt
- Outros sistemas operacionais oferecem recursos mais avançados para acompanhamento de orçamento e relatórios financeiros
- Opções limitadas de personalização para a aparência do gráfico e a identidade visual
- Os recursos de gerenciamento de recursos podem não ser robustos o suficiente para projetos muito grandes ou complexos
Preços do TeamGantt
- Gratuito
- Pro: US$ 59/mês por gerente, US$ 9/mês por colaborador
- Tudo ilimitado: Preço personalizado
- Edição para a construção civil: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o TeamGantt
- G2: 4,8/5 (mais de 890 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o TeamGantt?
Veja como um usuário descreveu sua experiência:
O TeamGantt é uma das ferramentas mais poderosas que ajuda a exibir diagramas de fluxo de trabalho de maneira organizada e clara, fácil de entender para todas as partes envolvidas no projeto. Adorei a facilidade de configurar a Estrutura de Divisão do Trabalho (WBS) e a facilidade de criar subníveis em cada seção. Adicionar atividades e vinculá-las de acordo com as relações é fácil… Não há desvantagens, mas os recursos do TeamGantt precisam ser ampliados para que possamos medir as taxas gerais de conclusão e compará-las com o que foi planejado, bem como para que possamos monitorar os diversos recursos do projeto.
O TeamGantt é uma das ferramentas mais poderosas que ajuda a exibir diagramas de fluxo de trabalho de maneira organizada e clara, fácil de entender para todas as partes envolvidas no projeto. Adorei a facilidade de configurar a Estrutura de Divisão do Trabalho (WBS) e a facilidade de criar subníveis em cada seção. Adicionar atividades e vinculá-las de acordo com as relações é fácil… Não há desvantagens, mas os recursos do TeamGantt precisam ser ampliados para que possamos medir as taxas gerais de conclusão e compará-las com o que foi planejado, bem como para que possamos monitorar os diversos recursos do projeto.
📖 Leia também: Alternativas e concorrentes do TeamGantt
4. Instagantt (Ideal para integração com equipes já existentes no Asana)
via Instagantt
Sua equipe já usa o Asana para o gerenciamento diário de tarefas, mas você precisa das visualizações de linha do tempo que os gráficos de Gantt oferecem. Isso soa familiar? Em vez de forçar todos a aprender uma plataforma totalmente nova, o Instagantt preenche essa lacuna.
Com o Instagantt, as equipes podem obter uma visão geral clara de seus projetos, acompanhar o progresso e gerenciar cargas de trabalho com eficácia. E se você estiver com pouco tempo, o Assistente de IA pode gerar rapidamente gráficos de Gantt para você com base em instruções simples.
Não se trata de um pacote completo de gerenciamento de projetos, e é exatamente isso que importa; ele resolve um problema específico sem adicionar complexidade.
Principais recursos do Instagantt
- Crie painéis de portfólio que mostram o progresso em vários projetos simultaneamente
- Configure o acompanhamento de marcos com indicadores visuais claros para os principais resultados do projeto
- Gere comparações com a linha de base para avaliar o progresso real em relação aos planos originais do projeto
- Crie instantâneos públicos dos seus gráficos de Gantt para compartilhar com clientes e partes interessadas que não são usuários do Instagantt
Limitações do Instagantt
- Depende fortemente da integração com o Asana, o que torna a funcionalidade independente bastante limitada
- As opções de relatórios continuam sendo básicas, indo além de simples técnicas de visualização de progresso e cronograma
Preços do Instagantt
- Plano Individual: US$ 12/mês por usuário
- Plano Team: US$ 24/mês
Avaliações e comentários sobre o Instagantt
- G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 440 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Instagantt?
Veja o que este avaliador tem a dizer:
Suficiente, mas não impressionante. Às vezes, preenchê-lo e atualizá-lo torna-se uma tarefa árdua, em vez de uma ferramenta para ajudar a acompanhar os processos. É mais um local para fazer o cronograma e definir as datas, mas não é realmente um rastreador de projetos flexível ou um reflexo da carga de trabalho.
Suficiente, mas não impressionante. Às vezes, preenchê-lo e atualizá-lo torna-se uma tarefa árdua, em vez de uma ferramenta para ajudar a acompanhar os processos. É mais um local para fazer o cronograma e definir as datas, mas não é realmente um rastreador de projetos flexível ou um reflexo da carga de trabalho.
5. Microsoft Project (Ideal para gerenciamento de complexidade empresarial)
via Microsoft
O Microsoft Project é a ferramenta ideal quando seus projetos envolvem centenas de tarefas, restrições complexas de recursos e partes interessadas que exigem relatórios detalhados. Sim, a curva de aprendizado é íngreme, mas isso se deve ao fato de você estar lidando com recursos de nível profissional capazes de modelar praticamente qualquer cenário de negócios.
Além disso, sua integração com o Microsoft 365 significa que os dados do seu projeto fluem perfeitamente para o Excel, o SharePoint e o Teams.
O software está disponível nas versões baseada em nuvem e local, atendendo a uma ampla variedade de tamanhos e complexidades de projetos.
Principais recursos do Microsoft Project
- Crie fórmulas e cálculos personalizados que computam automaticamente métricas específicas do projeto
- Gerencie recursos de forma eficaz com ferramentas para atribuição, acompanhamento e análise da carga de trabalho
- Utilize o Copilot for Project para a geração de planos de tarefas assistida por IA, avaliações de risco, relatórios de status de projetos e uma experiência de chat interativa
- Crie e compartilhe painéis e relatórios ricos e interativos usando o Power BI para visualizar todos os aspectos do seu projeto
Limitações do Microsoft Project
- Requer um investimento significativo em treinamento para que os membros da equipe possam usar o software de forma eficaz
- O conjunto completo de recursos está disponível apenas na versão para desktop do Windows, enquanto as versões web e para Mac têm funcionalidades limitadas
- A interface parece ultrapassada e desajeitada em comparação com as modernas ferramentas de gerenciamento de projetos baseadas na web
Preços do Microsoft Project
- Plano Planner 1: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Planner and Project Plan 3: US$ 30/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Planner and Project Plan 5: US$ 55/mês por usuário (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários sobre o Microsoft Project
- G2: 4,0/5 (mais de 1.615 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 2.030 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Project?
Aqui está uma avaliação da G2 sobre este software de gráficos de Gantt:
Seu recurso de planejamento de capacidade simplifica nosso trabalho na alocação eficiente de recursos. Além disso, as ferramentas de programação e planejamento são excelentes – linha do tempo visual (gráficos de Gantt) e acompanhamento de dependências, que nos ajudam a monitorar o andamento do projeto. Por fim, a capacidade do software de se integrar facilmente a outros produtos da Microsoft, como o Excel e o Power BI, aprimora nossas capacidades de análise de dados e geração de relatórios.
Seu recurso de planejamento de capacidade simplifica nosso trabalho na alocação eficiente de recursos. Além disso, as ferramentas de programação e planejamento são excelentes – linha do tempo visual (gráficos de Gantt) e acompanhamento de dependências, que nos ajudam a monitorar o andamento do projeto. Por fim, a capacidade do software de se integrar facilmente a outros produtos da Microsoft, como o Excel e o Power BI, aprimora nossas capacidades de análise de dados e geração de relatórios.
6. GanttProject (Ideal para planejamento de projetos com orçamento zero)
via GanttProject
O GanttProject é uma ferramenta de código aberto projetada para pessoas físicas ou pequenas equipes que precisam visualizar cronogramas de projetos sem atividades complexas de gerenciamento de projetos.
O software é simples e fácil de usar, com foco nas funcionalidades essenciais do gerenciamento de projetos, como criação de tarefas, definição de dependências e alocação de recursos. Embora não ofereça o recurso de redimensionamento por arrastar e soltar, como as ferramentas SaaS modernas, você pode diminuir o zoom manualmente usando a barra de ferramentas ou atalhos de teclado para alterar a visualização.
E o melhor de tudo? Você é o proprietário total do software, sem precisar se preocupar com renovações de assinatura.
Principais recursos do GanttProject
- Defina tarefas, marcos e dependências para criar um cronograma de projeto abrangente
- Monitore os custos do projeto e gere relatórios orçamentários básicos para acompanhar os gastos
- Acompanhe o andamento do projeto usando indicadores-chave de desempenho e ajuste os planos para lidar com quaisquer desvios
- Exporte projetos para vários formatos, incluindo PDF, PNG, CSV e arquivos do Microsoft Project
Limitações do GanttProject
- Os recursos de colaboração estão limitados ao serviço GanttProject Cloud, que é um complemento pago
- O suporte técnico depende inteiramente de fóruns da comunidade, em vez de um atendimento ao cliente dedicado
- Não é ideal para gerenciar projetos muito grandes ou complexos com um grande número de tarefas e recursos
Preços do GanttProject
- Gratuito
Avaliações e comentários sobre o GanttProject
- G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)
- Capterra: 4,2/5 (mais de 170 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o GanttProject?
Diretamente de uma avaliação do G2:
O recurso mais útil do GanntProject é a representação gráfica da duração das fases de um projeto completo. É muito fácil de usar tanto para profissionais quanto para iniciantes… Gostaria de incluir o recurso de numeração automática, que tenho que inserir manualmente.
O recurso mais útil do GanntProject é a representação gráfica da duração das fases de um projeto completo. É muito fácil de usar tanto para profissionais quanto para iniciantes… Gostaria de incluir o recurso de numeração automática, que tenho que inserir manualmente.
💡 Dica profissional: Use as relações “Fim para Início”, “Início para Início” e “Fim para Fim” para conectar tarefas. Não torne tudo dependente; isso cria um efeito cascata! Vincule apenas as tarefas que realmente precisam esperar umas pelas outras.
7. ProjectManager (Ideal para fluxos de trabalho de projetos flexíveis com múltiplas visualizações)
via ProjectManager
O software de gráficos de Gantt da ProjectManager para Mac foi desenvolvido para gerentes de projeto que desejam uma compreensão mais profunda do planejamento de cronogramas. Ele orienta sobre como criar e gerenciar gráficos de Gantt online, oferecendo informações sobre dependências de tarefas, programação por arrastar e soltar e acompanhamento do progresso.
O software facilita a colaboração entre os membros da equipe, estejam eles trabalhando no escritório ou remotamente. Os usuários de Mac podem usar seus recursos baseados na nuvem sem se preocupar com compatibilidade ou configuração, tornando-o prático para equipes multiplataforma.
Principais recursos do ProjectManager
- Acompanhe o tempo automaticamente ou manualmente, dependendo das preferências da sua equipe e dos requisitos do fluxo de trabalho
- Gerencie a disponibilidade e a carga de trabalho da equipe em tempo real para otimizar a alocação de recursos
- Gerencie orçamentos de projetos com recursos de acompanhamento de custos em tempo real e relatórios de variação
- Configure fluxos de trabalho automatizados que acionam ações específicas com base em alterações no status das tarefas
- Acompanhe e recupere alterações no projeto com o controle de versão do projeto
- Identifique o caminho crítico e adicione marcos importantes ao seu plano de projeto
Limitações do ProjectManager
- Recursos avançados, como automação de fluxo de trabalho e gestão de riscos, exigem assinaturas de nível superior que aumentam significativamente os custos mensais
- A configuração inicial exige um investimento considerável de tempo para definir corretamente todas as opções disponíveis
Preços do ProjectManager
- Equipe: US$ 17/mês por usuário
- Negócios: US$ 30/mês por usuário
- Empresas: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o ProjectManager
- G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)
- Capterra: 4,1/5 (mais de 340 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProjectManager?
Aqui está uma perspectiva em primeira mão:
As funções oferecidas são bem pensadas e não exigem muita personalização. A equipe de suporte é composta por profissionais experientes que sabem se comunicar. A equipe de vendas é experiente e honesta, por isso não sentimos nenhuma discrepância entre o que pensávamos que estávamos contratando e o que realmente experimentamos.
As funções oferecidas são bem pensadas e não exigem muita personalização. A equipe de suporte é composta por profissionais experientes que sabem se comunicar. A equipe de vendas é experiente e honesta, por isso não sentimos nenhuma discrepância entre o que pensávamos que estávamos contratando e o que realmente experimentamos.
8. Toggl Plan (Ideal para uma linha do tempo simples e clara)
via Toggl Plan
O software de gráficos de Gantt do Toggl Plan para Mac foi desenvolvido com simplicidade e clareza em mente, tornando-o ideal para líderes de equipe que gerenciam pessoas e prazos, em vez de dependências complexas. Sua interface de arrastar e soltar permite que você trace cronogramas rapidamente e reorganize tarefas sem precisar se aprofundar em menus aninhados.
A visualização do gráfico é codificada por cores e organizada, oferecendo uma visão clara do que está acontecendo e quando. Os usuários de Mac podem acessá-lo diretamente por meio de qualquer navegador moderno, sem necessidade de instalar aplicativos ou plug-ins.
Principais recursos do Toggl Plan
- Crie cronogramas visuais de projetos usando ações simples de arrastar e soltar que qualquer pessoa consegue entender
- Acompanhe projetos e cargas de trabalho por semana, mês, trimestre ou ano
- Compartilhe visualizações de projetos somente para leitura com clientes e partes interessadas para facilitar a comunicação sobre o andamento do projeto
- Codifique projetos e tarefas por cores para uma organização visual instantânea de toda a sua carga de trabalho
- Integre-se perfeitamente ao Toggl Track para um controle de tempo abrangente em todos os seus projetos
Limitações do Toggl Plan
- Não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos, como acompanhamento detalhado do orçamento ou alocação de recursos
- Não há gerenciamento de dependências entre tarefas ou fases do projeto disponível
- Recursos de relatórios limitados em comparação com plataformas de gerenciamento de projetos mais abrangentes
Preços do Toggl Plan
- Gratuito (para até 5 usuários)
- Capacidade: US$ 6/mês por usuário, US$ 3/mês por usuário fantasma
- Starter: US$ 9/mês por usuário, US$ 3/mês por usuário fantasma
- Premium: US$ 15/mês por usuário, US$ 3/mês por usuário fantasma
Avaliações e comentários sobre o Toggl Plan
- G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 110 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Toggl Plan?
Uma avaliação do One G2 descreve assim:
Ao reunir tantos recursos úteis em uma única interface, o Toggl Plan facilita a colaboração em equipe e torna muito fácil acompanhar as atualizações diárias das tarefas sem distrações. Os recursos colaborativos do Toggl Plan permitem que envolvamos rapidamente todos os nossos membros, para que possam adicionar facilmente tarefas, o tempo necessário para concluí-las e qualquer outra informação essencial, e uma ampla coleção de modelos prontos possibilita um início rápido e fácil dos processos de planejamento.
Ao reunir tantos recursos úteis em uma única interface, o Toggl Plan facilita a colaboração em equipe e torna muito fácil acompanhar as atualizações diárias das tarefas sem distrações. Os recursos colaborativos do Toggl Plan permitem que envolvamos rapidamente todos os nossos membros, para que possam adicionar facilmente tarefas, o tempo necessário para concluí-las e qualquer outra informação essencial, e uma ampla coleção de modelos prontos possibilita um início rápido e fácil dos processos de planejamento.
📖 Leia também: Gráfico de Gantt x Linha do tempo: o que são e como usá-los
9. nTask (Ideal para funcionalidade abrangente com bom custo-benefício)
via nTask
O nTask oferece gerenciamento de tarefas, controle de tempo, agendamento de reuniões, gerenciamento de riscos e até mesmo recursos básicos de CRM, tudo por um preço surpreendentemente acessível.
O software de gráficos de Gantt para Mac abrange recursos suficientes para eliminar a necessidade de várias ferramentas especializadas. Essa abordagem funciona particularmente bem para equipes pequenas que desejam recursos abrangentes de gerenciamento de projetos sem a complexidade ou os custos de nível empresarial.
Sua funcionalidade de gráfico de Gantt permite um planejamento detalhado de projetos com dependências de tarefas, acompanhamento do progresso e gerenciamento de linha de base, atendendo tanto a projetos simples quanto complexos.
Principais recursos do nTask
- Crie registros de riscos do projeto e registros de acompanhamento de problemas para gerenciar possíveis problemas de forma proativa
- Obtenha planilhas de horas automatizadas a partir das horas de trabalho registradas para faturamento e relatórios precisos
- Defina orçamentos de projetos com recursos de acompanhamento de despesas e relatórios de custos abrangentes
- Utilize o nTask AI para gerar planos de projeto, criar tarefas a partir de sugestões, resumir o progresso e identificar riscos potenciais
- Colabore em um espaço de trabalho unificado que inclui tarefas, projetos, riscos e problemas
Limitações do nTask
- Pode parecer confuso e desorientador quando você só quer se concentrar na funcionalidade do gráfico de Gantt
- Opções limitadas de personalização para relatórios, painéis e layouts visuais
Preços do nTask
- Premium: US$ 4/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresas: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o nTask
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o nTask?
Um breve comentário de um usuário real deste software de gráficos de Gantt para Mac:
Do planejamento à gestão de projetos, o nTask oferece ótimos recursos e também é eficaz para a colaboração.
Do planejamento à gestão de projetos, o nTask oferece ótimos recursos e também é eficaz para a colaboração.
10. Smartsheet (Ideal para equipes familiarizadas com planilhas que precisam de visualização)
via Smartsheet
O Smartsheet preenche essa lacuna entre o conforto familiar das planilhas e o poder visual dos gráficos de Gantt. Você pode criar planos de projeto usando linhas e colunas familiares e, em seguida, alternar instantaneamente para a visualização de Gantt para ver como tudo se conecta em uma linha do tempo.
O verdadeiro ponto forte está na sua adaptabilidade; você pode criar colunas personalizadas para quaisquer dados que precise acompanhar, criar fórmulas que calculam métricas do projeto automaticamente e projetar formulários que inserem dados diretamente nas planilhas do seu projeto.
Principais recursos do Smartsheet
- Gere relatórios dinâmicos que extraem dados de várias planilhas de projeto simultaneamente para obter visões gerais abrangentes
- Calcule automaticamente o desvio e atualize as previsões do projeto usando linhas de base
- Resuma o esforço total necessário por projeto, programa ou portfólio
- Conecte-se a centenas de aplicativos de negócios por meio de integrações nativas e ferramentas de automação de terceiros
- Aproveite as ferramentas de IA para gerar fórmulas e criar resumos a partir de grandes conjuntos de dados
- Automatize fluxos de trabalho com regras que acionam alertas, lembretes e atualizações com base em alterações nas tarefas
Limitações do Smartsheet
- Pode ser um pouco complicado, com recursos que parecem excessivos para equipes menores
- Carece de funções avançadas, fórmulas e formatação condicional em comparação com o Excel
- O preço pode representar um investimento significativo, tornando-o mais adequado para equipes e empresas de grande porte do que para pequenas empresas ou pessoas físicas
Preços do Smartsheet
- Pro: US$ 12/mês por usuário
- Negócios: US$ 24/mês por usuário
- Empresas: Preços personalizados
- Gerenciamento avançado de tarefas: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Smartsheet
- G2: 4,4/5 (mais de 20.400 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 3.460 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet?
Uma avaliação do One G2 descreve assim:
Adoro como o Smartsheet combina a familiaridade de uma planilha com as ferramentas de gerenciamento de projetos, proporcionando uma sensação de grande flexibilidade. A capacidade de automatizar fluxos de trabalho, colaborar com colegas de equipe em tempo real e personalizar visualizações, como os gráficos de Gantt e o calendário, tornou o acompanhamento de projetos complexos muito mais eficiente. Isso passou a fazer parte do uso diário das minhas equipes, desde o acompanhamento de projetos até o acompanhamento de tarefas individuais.
Adoro como o Smartsheet combina a familiaridade de uma planilha com as ferramentas de gerenciamento de projetos, proporcionando uma sensação de grande flexibilidade. A capacidade de automatizar fluxos de trabalho, colaborar com colegas de equipe em tempo real e personalizar visualizações, como os gráficos de Gantt e o calendário, tornou o acompanhamento de projetos complexos muito mais eficiente. Isso passou a fazer parte do uso diário das minhas equipes, desde o acompanhamento de projetos até o acompanhamento de tarefas individuais.
🔍 Você sabia? Os gráficos de Gantt datam de antes da Primeira Guerra Mundial. Um engenheiro polonês, Karol Adamiecki, os criou em 1896, chamando-os de “harmonogramas”. No entanto, como seu trabalho foi publicado apenas em polonês e russo, o mundo não teve conhecimento deles.
11. Wrike (Ideal para gerenciamento ágil de fluxo de trabalho)
via Wrike
O sistema de gráficos de Gantt do Wrike, conhecido como visualização Linha do tempo, é ótimo para equipes ágeis que frequentemente adaptam planos e reatribuem tarefas. A plataforma se concentra na criação de um fluxo de trabalho responsivo: configurar tarefas, vincular dependências e atualizar prazos à medida que as prioridades mudam.
As poderosas análises e os recursos baseados em IA do Wrike ajudam as equipes a gerenciar riscos de forma proativa e otimizar seus processos. Ele é particularmente popular entre agências de marketing e de criação devido às suas ferramentas integradas de revisão e aprovação.
Os usuários de Mac podem acessar tudo pelo navegador, sem perda de desempenho ou restrições de plataforma. A interface permite edições em tempo real e reflete automaticamente as alterações entre os colaboradores, mantendo a equipe alinhada.
Principais recursos do Wrike
- Planeje projetos com gráficos de Gantt interativos, do tipo arrastar e soltar, que mostram as dependências das tarefas e os caminhos críticos
- Utilize o Work Intelligence AI para prever riscos de projetos, automatizar a criação de tarefas e receber sugestões inteligentes para melhorar a eficiência
- Personalize fluxos de trabalho, painéis e relatórios para se adequarem aos processos e necessidades específicas da sua equipe
- Gerencie o trabalho recebido e padronize o processamento com formulários de solicitação dinâmicos
- Integre-se a mais de 400 aplicativos, incluindo ferramentas populares da Adobe, Microsoft, Google e Salesforce
Limitações do Wrike
- As opções avançadas de personalização deste software de gráficos de Gantt para Mac exigem conhecimentos técnicos para serem implementadas
- A estrutura de preços pode se tornar complexa e cara, especialmente ao adicionar recursos mais avançados ou integrações premium
Preços do Wrike
- Gratuito
- Equipe: US$ 10/mês por usuário
- Negócios: US$ 25/mês por usuário
- Empresas: Preços personalizados
- Pinnacle: Preço personalizado
Avaliações e comentários sobre o Wrike
- G2: 4,2/5 (4.400 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (2.614 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?
Aqui está uma nova abordagem sobre este software de gráficos de Gantt para Mac:
O Wrike me ajuda a manter a organização e o alinhamento entre vários projetos e equipes. Gosto especialmente da capacidade de criar fluxos de trabalho e painéis personalizados, adaptados às nossas campanhas de marketing. A visualização da linha do tempo (gráfico de Gantt) é ótima para visualizar as fases do projeto, enquanto as dependências de tarefas e as notificações automáticas ajudam a garantir que nunca percamos prazos. A integração perfeita do Wrike com ferramentas como o Outlook e o Teams também torna a colaboração muito mais fluida.
O Wrike me ajuda a manter a organização e o alinhamento entre vários projetos e equipes. Gosto especialmente da capacidade de criar fluxos de trabalho e painéis personalizados, adaptados às nossas campanhas de marketing. A visualização da linha do tempo (gráfico de Gantt) é ótima para visualizar as fases do projeto, enquanto as dependências de tarefas e as notificações automáticas ajudam a garantir que nunca percamos prazos. A integração perfeita do Wrike com ferramentas como o Outlook e o Teams também torna a colaboração muito mais tranquila.
📖 Leia também: Alternativas ao gráfico de Gantt para gerenciar o trabalho e aumentar o sucesso dos projetos
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