10 modelos gratuitos de cronograma de projeto em Excel e ClickUp

Os modelos de cronograma de projeto são essenciais para qualquer gerente de projeto que queira manter seus projetos sob controle. Esses modelos ajudam a planejar e gerenciar cronograma do projeto s, tarefas, orçamentos e recursos.

Entretanto, criar um plano de cronograma de projeto do zero é uma tarefa enorme e demorada. O cronograma deve ajudá-lo a gerenciar o tempo, adicionar todos os aspectos críticos e mapear as dependências das tarefas em cada fase.

A boa notícia é que você tem ajuda especializada.

Usando modelos pré-criados para plano de projeto permite que você organize tarefas e prazos, visualize o progresso e use alertas automáticos para atualizar todos.

Se você estiver com pouco tempo e quiser iniciar seu próximo projeto ou terminar o trabalho rapidamente, experimente os 10 modelos de cronograma de projeto no ClickUp e no Excel.

O que é um modelo de cronograma de projeto?

Um modelo de cronograma de projeto é um roteiro de todo o projeto que você pode dividir em partes fáceis de entender. O modelo permite planejar e comunicar todas as tarefas que precisam ser concluídas do início ao fim. O cronograma do projeto inclui uma visão geral de alto nível, as datas de início e término, o orçamento do projeto, a alocação de recursos, a estrutura analítica do trabalho e os cronogramas mensais e semanais.

Para a liderança, o modelo de planejamento de projeto ajuda a monitorar o progresso do projeto. Para os gerentes de projeto, o modelo de cronograma de projeto é fundamental para o planejamento de um novo cronograma do projeto . Eles o usarão para estimar os custos do projeto, atribuir tarefas individuais a cada membro da equipe e fornecer uma visão geral de como a tarefa se encaixa nas metas mais amplas do projeto.

O modelo de cronograma do projeto é a estrela do norte para os membros da equipe. Organize todos os aspectos dentro do modelo, desde as tarefas, marcos e cronogramas do projeto até o alinhamento de todos com as metas cruciais.

O que faz um bom modelo de cronograma de projeto?

Seu modelo de cronograma de projeto deve facilitar para as equipes a visualização de tarefas e cronogramas por meio de campos personalizados.

O modelo deve ter um painel intuitivo, campos personalizados, espaço para anotar descrições de tarefas, espaço para contingências, permitir a colaboração da equipe, ter listas de tarefas e bate-papo integrado.

Defina e sequencie atividades, estime recursos e durações e planeje cronogramas de projetos com um modelo de gerenciamento de projetos.

Vejamos o exemplo de uma equipe de desenvolvimento de software encarregada de um projeto de design de site.

O gerente de projeto com visão de futuro usa um modelo de cronograma de projeto personalizado para mostrar aos desenvolvedores campos mais amplos, como o fase do projeto de wireframing, codificação e testes.

Para melhorar a visibilidade do projeto para outros departamentos envolvidos, eles acrescentam dependências adicionais, como criação de conteúdo, otimização de imagens para SEO, design da interface do usuário e cronogramas à lista de tarefas.

Quando há várias tarefas em andamento e você está se perguntando como priorizar seu trabalho temos uma dica.

Use Registro de riscos do ClickUp para entender o impacto das tarefas da sua equipe se elas estiverem incompletas e os possíveis riscos que afetariam a produtividade geral.

10 modelos gratuitos de cronograma de projeto para usar em 2024

O modelo de gerenciamento de projetos do Excel é eficaz para projetos simples que envolvem a criação e o acompanhamento de cronogramas de projetos. No entanto, você precisa de recursos avançados para gerenciar projetos complexos que envolvam várias partes interessadas, colaboração avançada, criação de dependências e recursos de gerenciamento de projetos.

É aí que o ClickUp vem em seu socorro. O software de gerenciamento de projetos tem modelos personalizados de cronograma de projeto com recursos para gerenciar o trabalho pesado.

O modelo de projeto do ClickUp ajuda a gerenciar todos os seus recursos, desde automação do fluxo de trabalho para agendamento, controle de entregas e organização de tarefas e documentos.

Vamos explorar nossos modelos favoritos de agendamento de projetos do ClickUp.

1. Modelo de cronograma de projeto do ClickUp

Este modelo é a sua passagem para o planejamento e o gerenciamento simplificados de projetos, permitindo-lhe acompanhar o trabalho, definir prioridades e gerenciar o cronograma do projeto

Atualmente, o gerenciamento de projetos exige que você seja criativo em relação à ideação e organizado em relação aos prazos.

O Modelo de cronograma de projeto da ClickUp é para gerentes de projeto que lidam com várias prioridades. Use este modelo para definir as metas do projeto, dividi-las em tarefas e atribuí-las aos membros da equipe.

Além disso, visualize e gerencie as prioridades com Gráficos de Gantt ou quadros Kanban e receba notificações sobre possíveis riscos ou estouros de orçamento.

Os gerentes acompanham o status do projeto, analisam e ajustam as metas, definem tarefas recorrentes e otimizam os recursos em qualquer lugar.

Suponha que você esteja na fase de planejamento do seu próximo projeto. Com recursos de rastreamento de tempo, tags e dependências, alinhe a equipe às tarefas, aos possíveis riscos do projeto, às prioridades e aos marcos em uma linha do tempo visual.

Certifique-se de que todos os membros da equipe saibam as datas de vencimento das tarefas do projeto e crie atualizações personalizadas para informar a todos sobre o progresso.

2. Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos ClickUp

Este modelo completo ajuda você a manter os projetos em andamento sem problemas.

Quando um projeto envolve vários recursos, como um projeto de construção, a integração do modelo de plano de projeto gratuito do ClickUp com o ferramenta de gerenciamento de projetos é sua salvação.

Estar à frente de vários projetos simultaneamente é complexo, e você precisa de um modelo de gerenciamento de projetos que estabeleça equilíbrio e responsabilidade para a equipe.

Use Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp para visualizar, organizar e estruturar os marcos do projeto. Aproveite as listas de tarefas para garantir que sua equipe conclua tudo no prazo e dentro do orçamento.

A primeira etapa para criar um cronograma de gerenciamento de projetos é delinear o projeto em termos de metas, atribuir tarefas e identificar os principais participantes. Usando Metas neste modelo gratuito de cronograma de gerenciamento de projetos, atribua objetivos, defina cronogramas claros e metas mensuráveis e automatize o acompanhamento do progresso.

Visualize as atividades do projeto usando uma visualização de lista, quadro ou linha do tempo.

A visualização de lista é uma visualização flexível para agrupar, ordenar e filtrar tarefas

Use a visualização Board para agrupar tarefas por responsável, prioridade, datas de vencimento e dependências

Aproveite a visualização Timeline para gerenciamento de recursos, roteiros e planejamento de projetos

Dica profissional para gerentes: Se estiver procurando por um técnica de gerenciamento de tempo para trabalhar com as tarefas em ordem de urgência, tente Modelo de matriz Eisenhower do ClickUp .

3. Modelo de plano de trabalho do projeto ClickUp

O modelo de plano de projeto do ClickUp permite que você enfrente projetos complexos com sucesso e os execute sem problemas

Independentemente de como definimos os cronogramas ou escopos do projeto, você precisa prever contingências, como a falta de recursos perto da data final.

É fundamental se preparar e acomodar fatores imprevistos durante a implementação do projeto.

É por isso que Modelo de plano de trabalho de projeto do ClickUp torna-se fundamental planejar as emergências e os riscos que garantirão o sucesso do projeto.

Vamos dar uma olhada em como usar esse modelo simples de plano de projeto.

Ao desenvolver um portal de saúde governamental, a conformidade e os dados são de extrema importância. Você precisa de modelos de gerenciamento de projetos com segurança empresarial para garantir que as PII (informações de identificação pessoal) dos pacientes estejam seguras.

O modelo de agendamento de projeto do ClickUp permite que você divida sua lista de tarefas de design e desenvolvimento em vários ambientes com cinco campos personalizados: Duração, Atrasos, Fase, Esforço e Progresso.

Os modelo de cronograma de produção elimina as suposições da equação em todos os estágios, desde o pré-planejamento até a pós-produção. Há espaço para os objetivos do projeto, tarefas de desenvolvimento, alocação de recursos e acompanhamento do progresso.

4. Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp

Visualize toda a linha do tempo do seu projeto em um quadro branco conveniente usando este modelo

As parcerias multifuncionais exigem um nível mais alto de colaboração. A dinâmica complexa entre as equipes de projeto precisa de comunicação clara, visualização dos planos do projeto e flexibilidade para fazer alterações em qualquer lugar. Modelo de quadro branco de linha do tempo do projeto do ClickUp suporta tudo isso. Diferentes equipes arrastam e soltam notas para referência e convertem ideias em ações coordenadas, tudo em um só lugar.

O quadro branco é uma tela perfeita para as equipes fazerem brainstorming, traçarem estratégias, mapearem e criarem fluxos de trabalho ágeis para rastrear tarefas. Bate-papo do ClickUp reúne todas as comunicações da equipe em um só lugar, para que você não tenha que fazer malabarismos entre várias ferramentas e conversas dispersas.

Seja planejando o lançamento de um recurso ou preparando o terreno para uma campanha de marketing, esse modelo gratuito ajuda a identificar possíveis obstáculos e a se manter organizado.

Os gerentes de produto se beneficiam de uma visão panorâmica do projeto por meio do quadro branco do cronograma do projeto. Por outro lado, as equipes definirão Automação no ClickUp para atribuir tarefas, publicar comentários, mover status e anexar arquivos diretamente para outras equipes acessarem.

5. Modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp

Certifique-se de que seus projetos de desenvolvimento sejam concluídos no prazo usando este modelo Modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp é fundamental para que todas as equipes de desenvolvimento permaneçam no caminho certo e atinjam suas metas de projeto.

Desde o desenvolvimento de novos produtos até a atualização dos existentes, nunca foi tão fácil garantir que seus projetos sejam concluídos no prazo. Comece com o nome de um projeto, preencha a tabela com atividades de desenvolvimento de produtos no List View e acompanhe o progresso com linhas de tempo interativas.

Defina as atividades de desenvolvimento, como nomear ou renomear tarefas, usar campos personalizados para detalhes ou descrições ou atualizar o status da tarefa e os cronogramas do projeto.

Além disso, o Documentos no ClickUp são ótimos para que os gerentes criem uma lista de objetivos e metas do projeto e integrem bases de conhecimento com a ferramenta de gerenciamento de projetos para consultar detalhes técnicos rapidamente.

A integração do ClickUp com o aplicativos de horário de trabalho ajuda a atribuir tarefas aos membros da equipe com base na carga de trabalho existente para maximizar a produtividade.

6. Modelo de linha do tempo do cronograma criativo do ClickUp

Por meio de suas visualizações distintas e campos personalizados, este modelo oferece uma nova abordagem para o gerenciamento de tarefas, transformando listas de verificação rotineiras em narrativas cativantes

Projetos criativos são divertidos. No entanto, você precisa de um modelo de gerenciamento de projetos para acompanhar o status de um projeto e manter o rumo certo. Modelo de linha do tempo do cronograma criativo do ClickUp divide os projetos em etapas menores para que sua equipe priorize todas as tarefas acionáveis e fique por dentro do que é mais importante.

Suponha que você seja um gerente de projetos em uma agência de marketing digital que deseja levar seus projetos criativos para o próximo nível, introduzindo a responsabilidade em seus processos.

O modelo de plano de projeto gratuito do ClickUp permite acompanhar e gerenciar o progresso de suas equipes de conteúdo, gráficos e mídias sociais com visualizações flexíveis. Use o recurso de arrastar e soltar para priorizar tarefas e atribuí-las aos membros da equipe para satisfazer seus melhores clientes com os prazos de entrega.

Ao gerenciar vários clientes, esse modelo de cronogramas de projeto se integra ao gerenciamento de projetos para que você tenha uma visão clara dos cronogramas do projeto e das próximas etapas do processo.

Esse modelo para iniciantes é um ótimo ponto de partida para gerentes iniciantes que desejam concluir as tarefas rapidamente.

7. Modelo de linha do tempo ClickUp Gantt

Visualize vários projetos em um único gráfico de Gantt no ClickUp

Gerenciar seus projetos sem um modelo de gráfico de Gantt é como passar um bom tempo vasculhando a bagunça antes de encontrar o que está procurando. Modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp é popularmente usado para exibir suas tarefas em relação ao tempo alocado para concluí-las.

Em um relance, esse modelo de linha do tempo do projeto permite que você comunique facilmente a sobreposição entre as tarefas e as fases do projeto. Divulgue informações sobre todas as tarefas envolvidas no novo projeto, prazos importantes, duração da tarefa, data de início e datas de vencimento.

Crie tarefas dentro dos cronogramas do projeto que se atualizam automaticamente à medida que você trabalha. Além disso, organize as tarefas em projetos, ajuste a linha do tempo de cada projeto e acompanhe o progresso com status de tarefas codificados por cores.

Vejamos um exemplo de Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp para obter uma visão geral de seu projeto. Os gerentes de projeto usam modelos de gerenciamento de projetos para visualizar as dependências e se antecipar aos obstáculos antes que eles aconteçam.

Esse modelo de plano de projeto do ClickUp extrai instantaneamente as tarefas da sua lista em um gráfico simples. Veja se a tarefa do projeto está aberta, em andamento ou concluída, codificando por cores o gráfico de Gantt. Com vários casos de uso de Modelos de projeto de gráfico de Gantt o céu é o limite para todas as diferentes maneiras de usar o modelo de cronograma de trabalho .

8. Modelo de programação da equipe ClickUp

O modelo de cronograma de equipe do ClickUp foi criado para ajudá-lo a manter-se organizado e a controlar o cronograma da sua equipe.

Como gerente de tarefas ou líder de equipe, gerenciar as cargas de trabalho diárias de diferentes equipes dentro da empresa é um desafio. Você quer manter todos organizados, no caminho certo e motivados.

O Modelo de programação da equipe da ClickUp ajuda a programar e visualizar as cargas de trabalho da sua equipe com base em calendários diários para evitar o microgerenciamento da sua equipe.

A criação de um cronograma de equipe usando esse modelo permite que você:

Eliminar a confusão na comunicação de tarefas

Obter melhor visibilidade das tarefas com total transparência

Motivar os membros da equipe a permanecerem no caminho certo

Obter um fluxo de trabalho simplificado e flexível para fazer alterações quando for necessário

Esse modelo de gerenciamento de projetos une suas equipes em prol de um objetivo comercial comum e alinha suas metas com cada tarefa.

9. Modelo de cronograma de projeto do Excel por Vertex42

Modelo de cronograma de projeto do Excel por Vértice42 Se você deseja um modelo de cronograma de projeto que gerencie a visão geral do projeto e as descrições de tarefas de forma simples e visualmente atraente, o modelo de cronograma de projeto do Excel da Vertex42 é a opção certa. Esse modelo gratuito funciona muito bem para criar e compartilhar relatórios de progresso com as partes interessadas.

O modelo Alternativa do Excel é ideal para o gerenciamento sem complicações de tarefas operacionais simples, como um projeto universitário entre alunos, que não pode ser automatizado. Por exemplo, alinhe suas tarefas semanais ou mensais e crie planilhas de programação de projetos.

Mas quando você precisar de propostas mais complexas, como modelos de orçamento de projeto se você não tiver um modelo de orçamento de projeto, este modelo de cronograma de projeto pode não ajudar, pois não possui planilhas de orçamento para controlar e estimar as despesas.

10. Modelo de cronograma de projeto em Excel da TeamGantt

Modelo de cronograma de projeto do Excel por EquipeGantt Com o modelo gratuito de cronograma de projeto em Excel da TeamGantt, você não precisa se preocupar com tarefas críticas que escapam.

Se você é um organizador de eventos, use esse modelo para acompanhar suas tarefas, definir cronogramas com base na data de início e na duração da tarefa e obter atualizações em tempo real dos palestrantes, do departamento de marketing, da organização de vendas e da liderança à medida que o projeto avança.

Suponha que você tenha um evento do setor no próximo mês. Este modelo de cronograma de projeto descreve quem precisa fazer o quê nas próximas duas semanas. Na coluna da extrema esquerda, especifique os intervalos de datas para as semanas um e dois. Adicione os recursos que contribuirão para o projeto na coluna atribuída. Personalize o modelo de projeto, codifique o modelo por cores de acordo com a tarefa e adicione linhas e colunas para expandir a linha do tempo.

O agendamento flexível de projetos começa com o foco nas tarefas que movimentam a agulha. Conecte e execute seu plano de projeto em minutos e veja sua equipe entregar um projeto bem-sucedido mais rapidamente.

Faça mais em menos tempo com os modelos de cronograma de projeto do ClickUp

A seleção de um modelo de cronograma de projeto adequado é fundamental para que um gerente de projeto se mantenha organizado e acompanhe o progresso da equipe. Quer você prefira um gráfico de Gantt, um quadro branco ou uma visualização de linha do tempo, a documentação do roteiro acrescenta estrutura e clareza ao seu projeto.

Os modelos de gerenciamento de projetos do ClickUp oferecem recursos avançados, como colaboração usando listas de tarefas, personalização de prioridades com base na urgência, adição de metas para alinhar todos e painéis para visualizar e relatar o progresso para a diretoria.

Além disso, a automação permite a integração com softwares de terceiros, como software de agendamento de tarefas software de gerenciamento de projetos e CRM para o fluxo de dados entre diferentes sistemas.

Comece a usar qualquer um desses modelos para lidar com seu próximo projeto. Registre-se no ClickUp hoje mesmo.