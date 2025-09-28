Modelos gratuitos de listas de tarefas de gerenciamento de projetos para organizar o trabalho de forma eficaz

O gerenciamento de projetos é como fazer malabarismos com três bolas: tempo, custo e qualidade.

Se você já tentou manter essas três tarefas em equilíbrio, sabe que é mais fácil falar do que fazer. Os prazos surgem do nada, os orçamentos diminuem e, de alguma forma, a qualidade do resultado final pode ser a primeira coisa a ser afetada.

É aí que os modelos de lista de tarefas de gerenciamento de projetos salvam o dia. Esteja você liderando o lançamento de um produto ou planejando uma festa no escritório, eles ajudam a gerenciar tarefas, cronogramas e membros da equipe sem esforço. Nesta postagem, exploramos os melhores modelos de lista de tarefas de gerenciamento de projetos para suas necessidades pessoais e comerciais.

🔎 Você sabia? Aproximadamente 76% dos funcionários passam por esgotamento em algum momento durante o trabalho.

O que são modelos de lista de tarefas de gerenciamento de projetos?

Um modelo de lista de tarefas de gerenciamento de projetos é uma estrutura pré-construída para planejar, organizar e acompanhar as tarefas do projeto. Pense nisso como o centro de comando do seu projeto, ajudando a estruturar o fluxo de trabalho de ponta a ponta.

Aqui estão os elementos padrão de um modelo de lista de tarefas de projeto:

Lista de títulos de tarefas : inclui uma lista de tarefas para a conclusão do projeto, a fim de evitar confusão

Responsável : mostra quem é responsável por quais tarefas. Isso ajuda a evitar duplicações e mantém a equipe responsável

Prazo final : destaca os prazos das tarefas para que sua equipe possa priorizar o trabalho e garantir a conclusão dentro do prazo

Status : mostra o status das tarefas. Com um acompanhamento preciso do status, fica fácil fazer ajustes

Dependências: lista os nomes das tarefas que dependem de outras e destaca suas relações para garantir um fluxo de trabalho tranquilo

O que torna um modelo de lista de tarefas de gerenciamento de projetos bom?

Um modelo sólido de gerenciamento de tarefas de projeto é claro, personalizável e fácil de atualizar. Veja o que você deve procurar ao escolher um modelo:

Fácil de usar : procure um modelo com um formato simples e intuitivo

Detalhes claros das tarefas : considere um modelo de lista de tarefas de gerenciamento de projetos com informações relevantes, como prazos, líder da equipe e responsável pela tarefa

Atualizações em tempo real : escolha modelos que permitam edição e atualizações em tempo real. Isso ajuda a manter todos em sintonia, especialmente em equipes remotas e multifuncionais

Classificação por prioridade : selecione um modelo que o ajude a marcar e filtrar as tarefas principais para que as tarefas de alto impacto sejam realizadas primeiro

Colaborativo : escolha modelos de lista de tarefas de gerenciamento de projetos que sejam fáceis de compartilhar e editar em conjunto

Acompanhamento visual : procure modelos que incluam indicadores de progresso, como caixas de seleção ou barras de acompanhamento de porcentagem

Notas e comentários: priorize um modelo com espaços para notas ou observações. Isso melhora a comunicação e captura o contexto

13 modelos de lista de tarefas para gerenciamento de projetos

Você já sentiu que seus projetos estão controlando você, em vez do contrário? É uma situação comum.

É exatamente por isso que existe um software dedicado ao gerenciamento de projetos. Quando se trata de simplificar seu trabalho, o ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho — lidera o mercado com um fluxo de trabalho intuitivo e modelos estruturados.

Aqui estão os melhores modelos de lista de tarefas para gerenciamento de projetos que você pode experimentar:

1. Modelo de lista ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os bugs levantados e resolvidos nos projetos com o modelo de lista do ClickUp

Para equipes que lidam com várias prioridades, o modelo de lista do ClickUp oferece uma maneira clara e intuitiva de capturar, organizar e executar fluxos de trabalho baseados em tarefas.

Este modelo oferece suporte a hierarquia, acompanhamento de status e tags codificadas por cores. Os usuários podem dividir grandes iniciativas em etapas detalhadas, mantendo a visibilidade sobre o que está vencido, o que vem a seguir e o que está bloqueado.

Além disso, com lembretes, automações e avisos de dependência, o acompanhamento é perfeito.

🌟 Por que você vai adorar:

Crie listas claras e recolhíveis para acompanhar todas as fases de um projeto

Use visualizações personalizadas para uma melhor supervisão

Vincule documentos ou arquivos de apoio às tarefas

🔑 Ideal para gerentes de projeto, equipes de TI e líderes de equipe que desejam um processo estruturado de resolução de bugs para manter o projeto em dia.

📣 Opinião do cliente: Veja o que Philip Storry, administrador sênior de sistemas da SYZYGY, tem a dizer sobre o uso do ClickUp: Anteriormente, usávamos o Jira para alguns gerenciamentos de projetos e uma variedade de ferramentas em equipes pequenas, mas precisávamos encontrar algo que fosse tão flexível quanto o Jira, sem ser tão intimidador para funcionários sem conhecimentos técnicos. O ClickUp era a melhor combinação de facilidade de uso, recursos e potência. Anteriormente, usávamos o Jira para alguns gerenciamentos de projetos e uma variedade de ferramentas em equipes pequenas, mas precisávamos encontrar algo que fosse tão flexível quanto o Jira, sem ser tão intimidador para funcionários sem conhecimentos técnicos. O ClickUp era a melhor combinação de facilidade de uso, recursos e potência.

2. Modelo simples de lista de tarefas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie tarefas de projeto e acompanhe o progresso com o modelo de lista de tarefas simples do ClickUp

A chave para o sucesso do projeto está em ter um plano organizado para cada tarefa. Mas como fazer isso? Com o modelo de lista de tarefas simples do ClickUp. Sua interface minimalista permite que você registre tarefas, marque-as como concluídas e ajuste rapidamente as prioridades.

Este modelo apresenta um layout intuitivo para ajudá-lo a planejar listas detalhadas de tarefas. O formato de lista de verificação facilita marcar a conclusão e acompanhar o progresso. Além disso, ele ajuda a vincular páginas e referências, para que tudo fique acessível.

🌟 Por que você vai adorar:

Alterne facilmente entre itens concluídos e pendentes

Defina lembretes de tarefas sem configurar fluxos de trabalho complexos

Incorpore o Google Sheets, YouTube, Miro e outros links de espaços de trabalho para referência rápida

Categorize as tarefas por estágio e tipo de projeto usando páginas e subpáginas

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e equipes de operações que buscam um layout intuitivo para acompanhar o sucesso do projeto.

💡 Bônus: Experimente o ClickUp Brain MAX — o companheiro contextual Work AI Desktop que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentos, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais. Veja como: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web para localizar arquivos, documentos e anexos

Use comandos de voz com o Talk to Text para ditar notas, criar tarefas, marcar reuniões e muito mais, sem usar as mãos, tornando o gerenciamento de projetos mais rápido e eficiente

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo

3. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha as tarefas do projeto organizadas em um nível granular com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Você tem uma visão geral de como levar o projeto adiante. Mas, para cumprir os prazos, sua equipe precisa de orientações claras. É aí que o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp vem em seu socorro.

As seções dedicadas neste modelo de lista de tarefas permitem adicionar a localização da tarefa, notas contextuais e outros detalhes para tarefas e projetos específicos.

🌟 Por que você vai adorar:

Crie listas de verificação e marcos para facilitar o planejamento e o acompanhamento

Defina prioridades e atribua membros da equipe para a conclusão dentro do prazo

Crie um quadro para monitorar as tarefas concluídas e em andamento rapidamente

Classifique as tarefas por fase ou categoria do projeto para manter a clareza

🔑 Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de projeto e membros da equipe que procuram um formato organizado para manter as tarefas diárias do projeto em um único lugar.

💡 Dica profissional: Faça um brainstorming e crie uma lista visual de tarefas para a conclusão do projeto com os quadros brancos do ClickUp. Esse recurso ajuda você a: Transforme suas ideias relacionadas ao gerenciamento de projetos em tarefas visuais e acionáveis com sua equipe

Garanta a colaboração entre os membros da equipe

Crie um fluxo de trabalho tranquilo em tempo real para a equipe seguir Colabore visualmente com sua equipe usando os quadros brancos do ClickUp

4. Modelo de gerenciamento de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha sua equipe organizada e seus projetos em dia com o modelo de gerenciamento de tarefas diárias do ClickUp

O modelo de gerenciamento de tarefas diárias do ClickUp foi projetado para profissionais de alto desempenho que precisam de uma visão geral diária de todos os projetos, itens de ação e prazos.

O quadro de status mostra as tarefas concluídas, em andamento ou pendentes, para que você sempre saiba como estão as coisas. A melhor parte? O modelo ajuda você a ver o que funcionou e onde precisa melhorar, para que sua produtividade nunca seja prejudicada.

🌟 Por que você vai adorar:

Acompanhe sequências de tarefas diárias, como relatórios EOD e atividades recorrentes

Obtenha uma visão geral rápida com painéis visuais, gráficos, listas, documentos e marcadores

Crie listas de tarefas individuais para diferentes estágios do projeto e categorias de tarefas

Adicione notas para fornecer contexto ou compartilhar feedback diretamente nas tarefas

🔑 Ideal para: Equipes que estão lançando um novo projeto ou buscando otimizar processos existentes.

5. Modelo de tarefas de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Execute projetos dentro do prazo com o modelo de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece suporte à atribuição de tarefas com controle de acesso, garantindo que apenas as pessoas certas realizem as tarefas certas. Os marcos servem como referências motivacionais, e a visualização do quadro mostra o status de conclusão das tarefas. Além disso, a barra de progresso incorporada é atualizada automaticamente à medida que você avança. Você também pode avaliar as habilidades e a disponibilidade dos membros da equipe para uma alocação eficiente do trabalho.

🌟 Por que você vai adorar:

Liste os objetivos gerais e específicos para cada projeto

Use os painéis do ClickUp para relatar a saúde do projeto e o status das tarefas

Adicione estimativas de tempo e acompanhe o tempo para identificar lacunas e otimizar a produtividade

🔑 Ideal para: Pequenas equipes, gerentes de projeto e líderes de operações que buscam um modelo dedicado para gerenciar projetos com eficácia.

🧠 Curiosidade: Os marcos foram usados pela primeira vez pelos romanos ao longo das estradas, com detalhes como a distância até a cidade mais próxima, quando a seção foi construída e quem pagou por ela.

6. Modelo simples de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie listas de tarefas, visualize tarefas e acompanhe o progresso com o modelo de gerenciamento de tarefas simples do ClickUp

Quer manter seu projeto em dia e sem estresse? O modelo de gerenciamento de tarefas simples do ClickUp ajuda você a fazer isso.

Isso dá à sua equipe um roteiro claro e padrões a serem seguidos. As categorias de tarefas, com base no status de conclusão e no estágio do projeto, mantêm o fluxo de trabalho estruturado. Com comentários e rótulos, cada tarefa é rica em contexto e acionável.

🌟 Por que você vai adorar:

Personalize campos com classificações, níveis de importância das tarefas e muito mais

Crie um cronograma do projeto para obter visões gerais rápidas e fazer ajustes

Utilize tags personalizadas e atribua-as às tarefas relevantes

🔑 Ideal para: Equipes operacionais, gerentes de equipe e funcionários que desejam manter as tarefas do projeto organizadas e em dia.

📣 Opinião do cliente: Veja por que Alfred Titus, gerente de suporte administrativo da Brighten A Soul Foundation, considera o ClickUp uma ótima opção para colaborar em tarefas: Para qualquer organização que tenha dificuldades em gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com este software, as pessoas podem acompanhar os itens da lista de tarefas e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o progresso geral dos projetos para garantir que os prazos sejam cumpridos. Para qualquer organização que tenha dificuldades em gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com este software, as pessoas podem acompanhar os itens da lista de tarefas e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o progresso geral dos projetos para garantir que os prazos sejam cumpridos.

7. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha uma lista de tarefas em um calendário para cada membro associado ao projeto com o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

Quando prazos e datas de entrega dominam o seu dia, o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp traz clareza visual. O layout baseado no tempo ajuda a identificar gargalos e equilibrar suas cargas de trabalho.

Ele oferece duas visualizações de calendário: uma para acompanhar as tarefas por estágio ou tipo de projeto e outra para visualizar as tarefas atribuídas. Para aumentar a clareza, ele ajuda você a adicionar recursos específicos, anexos e comentários.

Além disso, com um formulário de solicitação de reunião personalizável, sua equipe pode agendar reuniões para discutir o progresso ou ideias.

🌟 Por que você vai adorar:

Categorize os funcionários por função e departamento para uma melhor alocação de tarefas

Avalie a produtividade de cada membro da equipe para apoiar o planejamento e o acompanhamento do desempenho

Mapeie sua lista de tarefas diretamente em um calendário diário, semanal ou mensal

Liste uma visão geral completa das tarefas e tarefas detalhadas e acionáveis para a equipe

🔑 Ideal para gerentes de projeto e líderes de equipe que desejam avaliar a produtividade da equipe e gerenciar a alocação e o planejamento de tarefas.

💡 Dica profissional: Ferramentas com tecnologia de IA, como o ClickUp Brain, ajudam você a manter um fluxo de trabalho contínuo para manter os projetos em andamento. Veja como isso ajuda: Automatize tarefas repetitivas, como lembretes ou movimentação de tarefas quando marcadas como “concluídas”

Gere um resumo instantâneo do andamento do projeto

Receba sugestões para melhorar o planejamento e o acompanhamento de projetos Crie e atribua tarefas e subtarefas de forma integrada com o ClickUp Brain

8. Modelo ClickUp Work To Do

Obtenha um modelo gratuito Organize projetos, priorize tarefas e acompanhe visualmente o progresso com o modelo ClickUp Work To Do

Seja você um gerente lidando com solicitações ou acompanhando entregas, o modelo ClickUp Work To Do ajuda a refletir sua carga de trabalho real.

Isso ajuda você a priorizar tarefas por importância ou urgência, estruturar o trabalho em listas com subtarefas e prazos e visualizar o progresso usando as visualizações Kanban ou Gantt.

Além disso, com o controle de tempo integrado, você obtém uma estimativa das horas de trabalho necessárias para planejar os cronogramas.

🌟 Por que você vai adorar:

Defina automações para atribuir tarefas aos membros da equipe

Inclua campos como orçamento, nível de produtividade e índices de sucesso para obter uma visão completa

Categorize as tarefas do projeto por prioridades diárias, semanais e mensais

Adicione links de referência, arquivos de recursos e notas para manter tudo acessível

🔑 Ideal para: Gerentes de equipe que desejam organizar tarefas e carga de trabalho para o sucesso do projeto.

9. Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Encontre a estrutura de gerenciamento de tarefas certa e mantenha a equipe alinhada com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

O Modelo de Gerenciamento de Tarefas do ClickUp foi criado para ajudar as equipes a se manterem organizadas, focadas e em dia com seu trabalho diário. Com listas integradas para Itens de Ação, Ideias e Backlog, ele cria um fluxo de trabalho claro que mantém as tarefas em andamento e nada fica para trás.

Ele oferece suporte a tarefas pessoais detalhadas e iniciativas em equipe. As visualizações e categorias personalizáveis tornam-no adaptável a praticamente qualquer fluxo de trabalho. Além disso, notas breves para cada tarefa fornecem clareza contextual.

🌟 Por que você vai adorar:

Use status, tags e filtros para organizar tarefas e monitorar taxas de conclusão

Integre com o ClickUp Docs o ClickUp Chat para obter contexto

Configure automações para lembretes, cálculos e outras funções para manter a precisão

Atribua dependências entre tarefas para um fluxo de trabalho suave e ininterrupto

🔑 Ideal para: Líderes de equipe e gerentes de projeto que desejam organizar as tarefas do projeto para um fluxo de trabalho contínuo.

💡 Dica profissional: Veja relatórios de conclusão de tarefas rapidamente com os painéis do ClickUp. Personalize os relatórios para se alinharem ao seu fluxo de trabalho e simplificar o acompanhamento das tarefas do projeto. Veja o que você pode fazer: Veja as tarefas atribuídas, concluídas e em andamento para identificar gargalos

Obtenha respostas para estimativas de tempo e dependências para otimizar fluxos de trabalho e planejar projetos

Adicione cartões para mostrar diferentes gráficos, como tarefas em risco e muito mais

10. Modelo de lista de atividades do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize as atividades do projeto e mantenha o fluxo de trabalho tranquilo com o modelo de lista de atividades do ClickUp

Você tem o plano do projeto pronto, mas a execução tranquila depende da organização dos pequenos detalhes. O modelo de lista de atividades do ClickUp ajuda você a dividir tarefas grandes em etapas viáveis.

Com documentos de projeto integrados, ele facilita o brainstorming do escopo do trabalho e a definição das etapas. A visualização do quadro ajuda você a criar um processo, facilitando a identificação de lacunas e os ajustes necessários. Além disso, é benéfico para atividades recorrentes ou baseadas em conformidade.

🌟 Por que você vai adorar:

Inclua descrições, restrições, recursos e premissas para cada atividade

Mapeie dependências para manter um fluxo de trabalho tranquilo e conectado

Acompanhe o progresso das tarefas através do rastreador, que é atualizado automaticamente quando as tarefas são concluídas

Marque membros, atribua várias tarefas a colegas de equipe e destaque a pessoa responsável

🔑 Ideal para: Gerentes e equipes de operações que buscam uma abordagem estruturada para organizar os detalhes das tarefas.

📮 ClickUp Insight: Quando as tarefas invisíveis se acumulam, as consequências são reais: 14% dos funcionários afirmam que isso torna mais difícil se concentrar em suas principais funções, e 21% se sentem mais lentos e sobrecarregados pela pressão adicional. Esse fardo silencioso não é apenas um inconveniente, é uma ameaça direta ao desempenho e ao bem-estar da equipe. Com o ClickUp Brain, o trabalho oculto não fica oculto por muito tempo. Ele pode exibir automaticamente tarefas atrasadas, não atribuídas ou paralisadas, permitindo que as equipes tomem medidas antes que os problemas se agravem. Deixe a IA do ClickUp fazer o trabalho pesado para que sua equipe possa dar o melhor de si.

11. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize projetos e tarefas multifuncionais de maneira integrada com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Procurando uma estrutura para gerenciar projetos multifuncionais de maneira eficaz? O modelo de gerenciamento de projetos ClickUp traz clareza ao gerenciamento de tarefas em cronogramas, entregas e equipes.

Ele oferece uma visão abrangente, desde o acompanhamento de riscos até a alocação de tarefas entre departamentos. As tarefas prioritárias e dependências são agrupadas na guia “Tarefas urgentes” para simplificar o planejamento. O modelo também mantém os OKRs organizados, facilitando o alinhamento de tarefas e metas.

🌟 Por que você vai adorar:

Organize projetos com marcos de alto nível e visualize cronogramas

Acompanhe vários projetos e gerencie todos os detalhes relacionados às tarefas em um único lugar

Crie formulários para coletar informações, documentos para brainstorming e listas para estruturar tarefas

Monitore o progresso com relatórios de status detalhados para se manter informado e dentro do prazo

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, gerentes de portfólio e gerentes de programa que buscam uma maneira fácil de gerenciar projetos e trabalhos.

🧠 Curiosidade: Existe um museu do fracasso que exibe falhas de inovação para que você possa aprender com elas. O museu tem mais de 100 produtos e serviços fracassados de empresas conhecidas como Colgate, Pepsico e outras.

12. Modelo de plano de trabalho do projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tenha um plano de projeto completo com o modelo de plano de trabalho do ClickUp

Manter todos os elementos do projeto em um só lugar é muito fácil com o modelo de plano de trabalho do ClickUp. É uma excelente estrutura para visualizar o cronograma do projeto com base nas dependências das tarefas.

A visualização da linha do tempo permite que você programe a duração das tarefas por departamento. As automações otimizam tudo para manter o controle, desde atualizações sobre a conclusão das tarefas até lembretes oportunos.

Além disso, a lista de todas as atividades fornece uma visão geral abrangente, incluindo cronogramas do projeto, datas de início e término, atrasos, fases do projeto e classificações de esforço.

🌟 Por que você vai adorar:

Crie um formulário de envio de tarefas para garantir clareza e documentação completa das tarefas

Transforme tarefas em marcos para destacar as principais conquistas e prazos

Adicione fórmulas para calcular a duração das atividades e manter seu cronograma preciso

Agrupe as tarefas por fases do projeto para obter uma melhor estrutura e visibilidade

🔑 Ideal para: Líderes de projetos e equipes de operações que buscam uma abordagem estruturada para organizar as atividades e os cronogramas dos projetos.

🔎 Você sabia? Hoje em dia, a maioria de nós usa modelos digitais de gráficos de Gantt. No entanto, os primeiros gráficos de Gantt eram criados em papel, o que significava redesenhar todo o gráfico mesmo para pequenas alterações. Para evitar isso, os gerentes de projeto usavam pedaços de papel para fazer os ajustes necessários.

13. Modelo ClickUp Getting Things Done

Obtenha um modelo gratuito Obtenha maior clareza sobre as tarefas e mantenha o projeto alinhado com o modelo ClickUp Getting Things Done

O modelo ClickUp Getting Things Done traz a estrutura de produtividade GTD de David Allen para um formato digital simplificado. É ideal para iniciantes e qualquer pessoa que queira capturar, organizar e priorizar tarefas rapidamente.

Organize caixas de entrada, ações subsequentes, listas de espera e tarefas para algum dia/talvez para promover o foco e uma melhor tomada de decisões. Os campos de contexto e comentários oferecem espaço para notas detalhadas, enquanto as estimativas de tempo simplificam o planejamento.

🌟 Por que você vai adorar:

Avalie o nível de energia para cada tarefa para se manter organizado e acompanhar melhor sua carga de trabalho

Calcule automaticamente somas, médias, intervalos e muito mais para orçamentos e tempo

Vincule arquivos, referências e recursos para facilitar o acesso

Adicione contexto com tags como departamento, prioridade ou estágio do fluxo de trabalho

🔑 Ideal para: Líderes e gerentes de projetos que procuram um modelo para manter as tarefas do projeto organizadas.

Otimize o gerenciamento de projetos e tarefas com o ClickUp

Gerenciar projetos sem um modelo de lista de tarefas é como tentar montar móveis da IKEA sem o manual. Claro, você talvez consiga chegar lá eventualmente, mas não sem perder parafusos, tomar café extra e passar por uma pequena crise existencial.

Com o modelo certo, sua equipe trabalha de forma mais rápida e inteligente, e o ClickUp oferece isso e muito mais.

Com o ClickUp Brain, modelos, documentos e outras ferramentas de colaboração e planejamento, o ClickUp ajuda você a manter todas as tarefas do projeto em dia.

