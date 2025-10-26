as 11 melhores alternativas ao Lindy AI para automação de fluxos de trabalho e tarefas

Uma caixa de entrada cheia, entradas de calendário dispersas e um CRM que não se atualiza automaticamente — esses são os obstáculos diários que o Lindy AI tenta resolver. No entanto, ele deixa a desejar em recursos mais profundos de colaboração em equipe, compartilhamento de contexto entre fluxos de trabalho e relatórios unificados.

Isso leva à proliferação da IA: o caos crescente de lidar com dezenas de ferramentas de IA que não se comunicam entre si e não têm uma memória compartilhada do seu trabalho anterior. Para profissionais focados na produtividade, empreendedores e equipes que desejam mais do que apenas automação superficial, é hora de olhar além das ferramentas que atuam sozinhas. Nesta postagem do blog, selecionamos 11 alternativas ao Lindy AI que se adaptam ao seu processo. Vamos começar! 💪

Alternativas ao Lindy AI em resumo

Veja como as melhores alternativas ao Lindy AI se comparam entre si.

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* clickUp Gerenciamento de trabalho e produtividade com acompanhamento de projetos e IA contextual. Tamanho da equipe: ideal para startups e empresas que desejam centralizar o trabalho e automatizar atualizações Automações de tarefas personalizadas e simples, conteúdo alimentado por IA, recursos de integração entre ferramentas, gerenciamento de calendário e automação visual do fluxo de trabalho Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Relay. app Automatização de fluxos de trabalho com várias etapas em aplicativosTamanho da equipe: Ideal para equipes de operações, RH, vendas e marketing Plataforma sem código, aprovações colaborativas, gatilhos do Slack/e-mail, lógica de ramificação inteligente Gratuito; a partir de US$ 27/mês por usuário Bardeen Automações de navegador com tecnologia de IA para tarefas repetitivas Tamanho da equipe: Ideal para equipes de recrutamento, operações e vendas automações com um clique, extração de dados por IA, fluxos de trabalho contextuais, gatilhos baseados no Chrome A partir de US$ 129/mês Gumloop Criação de fluxos de trabalho interativos e baseados em IA a partir do zero Tamanho da equipe: Ideal para pequenas empresas que precisam de fluxos de trabalho flexíveis e interativos Construtor visual de fluxos de trabalho, integrações GPT-4, fluxos de geração de leads, automação de fluxos de trabalho complexos compatíveis com Zapier Gratuito; a partir de US$ 97/mês por usuário *zapier Conecte milhares de aplicativos sem precisar programar. Tamanho da equipe: ideal para pequenas e médias empresas e empreendedores individuais Zaps de várias etapas, lógica condicional, ferramentas integradas de atraso/formatação Gratuito; a partir de US$ 29,99/mês Make. com Scripts visuais e fluxos de dados complexos. Tamanho da equipe: ideal para usuários técnicos e equipes que precisam de fluxos de trabalho com muita lógica Interface de arrastar e soltar, mapeamento modular de dados, registros de execução em tempo real Gratuito; a partir de US$ 10,59/mês por usuário n8n Automação flexível e de código aberto para desenvolvedores. Tamanho da equipe: ideal para equipes de tecnologia e desenvolvedores internos Opção auto-hospedada, nós de código personalizados, integrações de API Preços personalizados *beam AI Construtor de fluxos de trabalho de IA para startups e equipes em rápido crescimento Tamanho da equipe: Ideal para startups e empresas em expansão que precisam de operações internas inteligentes Fluxos gerados automaticamente, entradas em linguagem natural, modelos GPT pré-construídos Preços personalizados *automation Anywhere Automação de processos robóticos (RPA) de nível empresarial Tamanho da equipe: Ideal para grandes empresas e equipes de TI Processamento de documentos com IA, bots assistidos/não assistidos, descoberta de processos Preços personalizados Microsoft Power Automate Automatização do ecossistema Microsoft e muito maisTamanho da equipe: Ideal para equipes pequenas e organizações que já utilizam o ecossistema Microsoft Integração com o PowerApps, automação de desktop, modelos de fluxo de trabalho Gratuito; a partir de US$ 15/mês por usuário Motion Automatização de agendas e priorização de tarefas complexas Tamanho da equipe: Ideal para profissionais ocupados, fundadores e empresas de médio porte Assistente de calendário com IA, agendamento inteligente de reuniões, otimização do tempo de concentração A partir de US$ 19/mês por usuário

Por que escolher alternativas ao Lindy AI?

Se você está procurando uma personalização mais profunda ou colaboração multifuncional em escala, as alternativas ao Lindy AI podem ser mais adequadas para você. Veja por que você deve considerar essas ferramentas:

Custo de uso elevado: Seu preço baseado no uso leva a contas inesperadamente altas, especialmente para equipes que estão experimentando ou ampliando automações

Personalização limitada: oferece menos opções de configuração em comparação com plataformas mais flexíveis, como ClickUp ou Make.com

Integração complexa: A configuração do fluxo de trabalho pode ser confusa, com gatilhos pouco claros, documentação limitada e uma curva de aprendizado íngreme para usuários sem conhecimentos técnicos

Interface de usuário desajeitada: a interface de usuário carece de refinamento e consistência, dificultando a depuração de automações ou o acompanhamento do status das tarefas em tempo real

Permissões de integração pesadas: Requer amplo acesso a plataformas como o Google Workspace, o que pode levantar questões de segurança ou privacidade

Manipulação de arquivos deficiente: o Lindy AI pode não respeitar os caminhos personalizados das pastas ao fazer upload para o Google Drive, causando problemas na organização dos dados

Sem funcionalidade offline: depende inteiramente de uma conexão com a Internet, limitando a usabilidade em ambientes com baixa largura de banda

*visibilidade inconsistente do chat: alguns usuários acham que as interações do suporte ao cliente ou as atualizações de tarefas internas não são visíveis em tempo real durante os chats automatizados

🧠 Curiosidade: As raízes da IA remontam à década de 1930. Tudo começou com Alan Turing, um lógico britânico, que fez a seguinte pergunta: “As máquinas podem pensar?”, o que levou ao famoso Teste de Turing, um conceito que moldou a IA atual.

As melhores alternativas ao Lindy AI

Aqui estão as 11 melhores alternativas ao Lindy AI para aumentar a produtividade.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de trabalho e produtividade com acompanhamento de projetos e IA contextual)

Explore o ClickUp Autopilot Agents para realizar mais tarefas

O gerenciamento de projetos com inteligência artificial do ClickUp coloca seu trabalho no piloto automático, permitindo que você e sua equipe se concentrem no que é importante. Isso significa que você não precisa mais alternar entre várias ferramentas de inteligência artificial — uma proliferação desnecessária de inteligência artificial. A inteligência artificial contextual está integrada a todos os recursos — tarefas, documentos, bate-papo, painéis e relatórios. Vamos ver como.

Crie agentes autopilot personalizados com base no seu fluxo de trabalho

Para dar suporte a fluxos de trabalho ágeis, os agentes do ClickUp Autopilot lidam com tarefas repetitivas nos bastidores. Eles funcionam silenciosamente em segundo plano, para que você e sua equipe possam se concentrar no trabalho que importa. Você pode criar e personalizar facilmente um agente de IA com os Agentes de IA personalizados do ClickUp.

Por exemplo, se o feedback do cliente incluir “entrega lenta”, você pode configurar a IA para marcá-lo, atribuí-lo à equipe de operações e sinalizar o sentimento.

Crie fluxos de trabalho proativos e otimize as operações com o ClickUp Autopilot Agents

O ClickUp oferece agentes pré-construídos abrangentes para diferentes casos de uso.

Por exemplo: *o Daily Report Agent envia atualizações semanais automatizadas às partes interessadas com base em dados do projeto em tempo real

*o Team Standup Agent reúne atualizações assíncronas dos membros da equipe e as resume, substituindo longas reuniões de status

Auto-Answers Agent responde a perguntas comuns no *oresponde a perguntas comuns no ClickUp Chat , liberando você de responder duas vezes à mesma coisa Aprenda a configurar seu primeiro agente de IA:

Configure automações personalizadas com gatilhos

Ao contrário das ferramentas tradicionais que exigem a criação de fluxos ou mapas lógicos, o ClickUp Automations permite automatizar seu fluxo de trabalho com uma regra simples do tipo “se isso, então aquilo”.

Crie sua própria automação ClickUp usando gatilhos, condições e ações

Você pode criar seus próprios gatilhos ou escolher entre mais de 100 modelos de automação pré-construídos para: Atribua tarefas automaticamente quando o status mudar

Envie alertas para trabalhos atrasados

Acionem listas de verificação recorrentes com base em datas ou conclusão de tarefas

Transforme ideias em tarefas instantaneamente

A melhor parte é que você pode solicitar ao ClickUp Brain que configure uma automação para você com comandos em linguagem natural, como “Lembre-me de enviar uma mensagem personalizada de acompanhamento para a equipe de design todas as terças-feiras às 15h”

O que é o ClickUp Brain, você pergunta? O ClickUp Brain é o seu parceiro de produtividade com tecnologia de IA, projetado para transformar suas ideias em tarefas acionáveis.

Digamos que você esteja se preparando para uma nova série de podcasts. Você não quer perder tempo planejando cada etapa. Então, você digita: “Lançar nova série de podcasts: agendar convidados, escrever esboços dos episódios, gravar introduções, atribuir à Rachel, primeiro episódio previsto para 10 de setembro”

Quando a sequência de tarefas fica repleta de comentários e atualizações, o Gerente de Projetos de IA do ClickUp Brain resume instantaneamente a conversa, capturando decisões, ações pendentes e pontos-chave.

E você pode salvar tudo isso no ClickUp Docs, que está vinculado a projetos e tarefas relacionados, para que nada se perca. Você também pode publicar automaticamente resumos de chamadas no chat da equipe, mantendo todos sincronizados, mesmo que tenham perdido a reunião.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Pode parecer complicado para novos usuários devido à sua ampla gama de recursos avançados e opções de personalização

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação da G2 diz tudo:

O ClickUp é, sem dúvida, a ferramenta de gerenciamento de projetos mais flexível e poderosa com a qual já trabalhei. Como fundador da WRKSTN, ajudo agências e equipes criativas a otimizar suas operações — e o ClickUp é fundamental para isso. A capacidade de personalizar tudo, desde tipos de tarefas até automações, combinada com ferramentas como painéis, formulários e agora o ClickUp Brain, significa que posso construir sistemas escaláveis e eficientes para qualquer fluxo de trabalho. Além disso, adoro a rapidez com que a plataforma continua evoluindo.

O ClickUp é, sem dúvida, a ferramenta de gerenciamento de projetos mais flexível e poderosa com a qual já trabalhei. Como fundador da WRKSTN, ajudo agências e equipes criativas a otimizar suas operações — e o ClickUp é fundamental para isso. A capacidade de personalizar tudo, desde tipos de tarefas até automações, combinada com ferramentas como painéis, formulários e agora o ClickUp Brain, significa que posso construir sistemas escaláveis e eficientes para qualquer fluxo de trabalho. Além disso, adoro a rapidez com que a plataforma continua evoluindo.

💡 Bônus: se você deseja otimizar seu fluxo de trabalho, aumentar a produtividade e obter mais de seus investimentos em IA, o ClickUp é a solução completa que vai além do que o Lindy AI oferece: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web para localizar arquivos, documentos e anexos

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar

Aproveite ferramentas externas de IA premium, como ChatGPT, Claude e Gemini, com uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo. Experimente o ClickUp Brain MAX , o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentos, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais.

2. Relay. app (ideal para fluxos de trabalho automatizados com várias etapas em aplicativos)

via Replay.app

O aplicativo Relay. ajuda as equipes a criar fluxos de trabalho que combinam automação com contribuições humanas inteligentes. Ele foi projetado para lidar com acompanhamentos de vendas, resumos de reuniões e tarefas personalizadas, como pesquisas sobre concorrentes ou atualizações nas redes sociais.

A alternativa ao Lindy AI combina flexibilidade com controle. Você pode criar fluxos de trabalho detalhados e personalizados em mais de 100 ferramentas populares, adicionar pontos de verificação humanos onde for necessário e acionar ações em tempo real usando o suporte a webhooks.

Principais recursos do aplicativo Relay.

Adicione etapas humanas, como aprovações, entrada de dados e conclusão de tarefas, para manter as pessoas envolvidas quando necessário.

Aciona fluxos de trabalho instantaneamente usando o Webhook Trigger para conectar qualquer sistema ou aplicativo.

Personalize solicitações de Protocolo Padrão de Hipertexto (HTTP) com controle total sobre métodos, cabeçalhos e cargas úteis.

Use etapas de IA integradas, como resumir, extrair ou traduzir, para processar conteúdo em fluxos automatizados.

Limitações do aplicativo Relay.

Menos integrações integradas em comparação com concorrentes como Zapier ou Make.

Não é possível duplicar fluxos de trabalho entre espaços de trabalho, o que dificulta o trabalho de consultores e agências.

Preços do aplicativo Relay.

Gratuito

Profissional: US$ 27/mês por usuário

Equipe: US$ 98/mês (25 usuários incluídos)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do aplicativo Relay.

G2: 4,9/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Relay.app?

De acordo com uma análise da G2:

O que mais gosto no aplicativo Relay. é como ele mantém todos em sintonia. É simples, claro e realmente ajuda a levar as coisas adiante sem ruídos extras... Uma coisa que não gosto no aplicativo Relay. é que ele pode parecer um pouco rígido quando uma tarefa ou fluxo de trabalho precisa de flexibilidade.

O que mais gosto no aplicativo Relay. é como ele mantém todos em sintonia. É simples, claro e realmente ajuda a levar as coisas adiante sem ruídos extras... Uma coisa que não gosto no aplicativo Relay. é que ele pode parecer um pouco rígido quando uma tarefa ou fluxo de trabalho precisa de flexibilidade.

📮 ClickUp Insight: 30% dos trabalhadores acreditam que a automação poderia economizar de 1 a 2 horas por semana, enquanto 19% estimam que poderia liberar de 3 a 5 horas para um trabalho mais profundo e focado. Mesmo essas pequenas economias de tempo somam-se: apenas duas horas recuperadas por semana equivalem a mais de 100 horas por ano — tempo que poderia ser dedicado à criatividade, ao pensamento estratégico ou ao crescimento pessoal. 💯 Com os agentes de IA e o ClickUp Brain do ClickUp, você pode automatizar fluxos de trabalho, gerar atualizações de projetos e transformar suas notas de reunião em próximas etapas acionáveis, tudo na mesma plataforma. Não há necessidade de ferramentas ou integrações extras: o ClickUp reúne tudo o que você precisa para automatizar e otimizar seu dia de trabalho em um só lugar. 💫 Resultados reais: A RevPartners reduziu 50% dos seus custos de SaaS ao consolidar três ferramentas no ClickUp, obtendo uma plataforma unificada com mais recursos, colaboração mais estreita e uma única fonte de verdade que é mais fácil de gerenciar e dimensionar.

3. Bardeen (ideal para automações de navegador com IA para tarefas repetitivas)

via Bardeen

A Bardeen ajuda as equipes de comercialização a realizar o trabalho onde já passam muito tempo: no navegador. A ferramenta lida com tudo, desde a obtenção de leads e atualizações de CRM até divulgação personalizada e pesquisa da concorrência.

Ele foi desenvolvido para entender os fluxos de trabalho reais de GTM. Em vez de depender exclusivamente de gatilhos baseados em API, como outras ferramentas (por exemplo, Zapier ou Make), o Bardeen pode “ver” e interagir diretamente com páginas da web. Isso permite automatizar tarefas que normalmente exigem interação humana, como copiar informações de sites, preencher formulários ou navegar por portais complexos da web.

Melhores recursos do Bardeen

Use a Magic Box para criar automações simplesmente digitando o que você deseja.

Condense e compile insights usando o Research Agent para relatórios e análises mais inteligentes.

Gere mensagens com o Gerador de Mensagens , que adapta o tom e o conteúdo para cada destinatário.

Aciona seus “playbooks” pré-construídos, que são modelos de automação reutilizáveis, com um único clique ou atalho.

Limitações do Bardeen

Um sistema baseado em créditos pode se tornar caro com o uso intenso.

Alguns usuários relatam alto uso de CPU e RAM, especialmente ao executar automações baseadas em navegador.

Preços do Bardeen

Starter: R$ 129/mês

Equipes: US$ 500/mês (cobrado anualmente)

Empresa: US$ 1.500/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários da Bardeen

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: O Teste de Turing imaginou um jogo em que um humano interage com uma máquina e outro humano por meio de texto. Se os humanos não conseguem distinguir com segurança qual é qual, diz-se que a máquina passou no teste.

4. Gumloop (ideal para fluxos de trabalho interativos e baseados em IA a partir do zero)

via Gumloop

O Gumloop facilita a criação e o lançamento de automações de fluxo de trabalho personalizadas sem depender da engenharia. Você pode automatizar tudo em apenas três etapas: arrastar, conectar e executar.

Ele funciona diretamente com as ferramentas que sua equipe já usa, como Google Docs, Slack, Notion, ferramentas de CRM e muito mais. E você pode extrair informações de sites, classificar e resumir documentos e enviar os resultados para onde for necessário.

Melhores recursos do Gumloop

Acione fluxos de trabalho com e-mails recebidos, mensagens do Slack ou Webhooks

Crie ferramentas de SEO, como geradores de esboços de blogs, usando sua própria lógica

Extraia e resuma documentos em grande escala com o fluxo de trabalho Document Summarizer

Classifique e encaminhe arquivos usando filtros e pastas com inteligência artificial sensíveis ao conteúdo

Limitações do Gumloop

Chamadas de IA avançadas (por exemplo, GPT-4o ou Claude 3.5 Sonnet) podem custar até 20 créditos cada

A ausência de uma opção de chat ao vivo significa que os usuários devem recorrer ao e-mail ou fóruns para obter ajuda

Preços do Gumloop

Gratuito

Starter: $97/mês por usuário

Pro: US$ 244/mês por 10 usuários

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Gumloop

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: uma robô chamada Sophia se tornou a primeira cidadã robótica da Arábia Saudita em 2017. Ela pode sorrir, franzir a testa e (mais ou menos) contar piadas.

5. Zapier (ideal para conectar plataformas de terceiros sem programação)

via Zapier

O Zapier oferece um kit de ferramentas de automação para construir sistemas completos usando lógica de arrastar e soltar, interfaces personalizadas e modelos reutilizáveis. Ele foi desenvolvido para dar suporte tanto a tarefas pessoais quanto a fluxos de trabalho em escala empresarial.

A plataforma permite combinar agentes inteligentes, usar filtros para controlar a lógica e formatar os dados conforme necessário. Você também pode gerenciar automações de gerenciamento de projetos com ferramentas integradas, como Tabelas, Canvas e Caminhos.

Melhores recursos do Zapier

Mapeie, documente e otimize fluxos de trabalho complexos visualmente com o Canvas

Crie e gerencie Zaps para automatizar tarefas rotineiras em milhares de aplicativos sem precisar de conhecimentos técnicos

Crie e execute funções para automações avançadas baseadas em código com hospedagem integrada

Armazene e gerencie dados diretamente nas Tabelas do Zapier para um fluxo suave entre as automações

Limitações do Zapier

Fluxos de trabalho complexos envolvendo condições, ramificações ou automação avançada geralmente exigem soluções alternativas ou scripts personalizados, ao contrário das alternativas ao Zapier

Os erros do Zap nem sempre são claros, por isso, a resolução de problemas muitas vezes requer a análise de registros ou o contato com o suporte

Preços do Zapier

Gratuito

Pro: $29,99/mês

Equipe: US$ 103,50/mês por 25 usuários

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Aqui está uma avaliação do G2 sobre essa ferramenta:

O Zapier me poupa horas de trabalho manual todas as semanas. Eu o uso principalmente para integrações de CRM, como sincronizar leads entre plataformas, atualizar automaticamente registros de contatos e acionar acompanhamentos, e ele funciona de forma confiável em segundo plano... Alguns casos de uso avançados ainda exigem soluções alternativas ou webhooks personalizados, o que pode ser um pouco técnico.

O Zapier me poupa horas de trabalho manual todas as semanas. Eu o uso principalmente para integrações de CRM, como sincronizar leads entre plataformas, atualizar automaticamente registros de contatos e acionar acompanhamentos, e ele funciona de forma confiável em segundo plano... Alguns casos de uso avançados ainda exigem soluções alternativas ou webhooks personalizados, o que pode ser um pouco técnico.

6. Make.com (ideal para scripts visuais e fluxos de dados complexos)

via Make.com

O Make.com ajuda você a mapear todo o seu processo de automação usando uma interface visual que oferece controle total. Você pode projetar e automatizar fluxos de trabalho complexos, transformar dados, acionar ações por meio de webhooks e usá-lo como uma ferramenta de colaboração de IA.

Seu recurso de destaque é o Make Grid, um mapa visual ao vivo de todas as suas automações. Você obtém informações em tempo real sobre como tudo se conecta, onde os dados fluem e quais fluxos de trabalho precisam de atenção.

Melhores recursos do Make.com

Controle a lógica e o fluxo com instruções condicionais e ramificações usando o Controle de Fluxo

Transforme entradas instantaneamente usando funções de manipulação de dados do tipo arrastar e soltar

Acione cenários externamente por meio de HTTP/Webhooks que se conectam a qualquer API pública

Atribua funções e limites com controles de acesso integrados para uma melhor governança da equipe

Limitações do Make.com

As mensagens de erro às vezes são vagas ou excessivamente técnicas

Fluxos de trabalho com muitas etapas, roteadores ou loops podem ficar lentos ou falhar inesperadamente

Preços do Make.com

Gratuito

Núcleo: US$ 10,59/mês por usuário

Pro: US$ 18,82/mês por usuário

Equipes: US$ 34,12/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Make.com

G2: 4,7/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Make.com?

De acordo com uma análise da Capterra:

Super fácil de aprender e muito intuitivo de usar, mesmo para quem não é da área de engenharia. Permite uma ampla gama de casos de uso de automação. ... O preço baseado em operações pode ter algumas desvantagens quando os usuários não são integrados adequadamente.

Super fácil de aprender e muito intuitivo de usar, mesmo para quem não é da área de engenharia. Permite uma ampla variedade de casos de uso de automação. ... O preço baseado em operações pode ter algumas desvantagens quando os usuários não são integrados adequadamente.

7. N8n (ideal para automação flexível e de código aberto para desenvolvedores)

via N8n

A maioria das ferramentas tem dificuldade com fluxos de trabalho que exigem muita lógica. Elas limitam a forma como você ramifica, mescla ou reutiliza etapas. O n8n elimina essas restrições com controles dinâmicos para filtros, loops, switches e roteamento condicional, todos visíveis em um editor visual limpo.

Como um gerador de fluxo de trabalho de IA, ele exibe resultados em tempo real em cada etapa, permitindo que você depure sem precisar executar novamente todo o fluxo. Adicione código personalizado apenas quando necessário e use gatilhos, webhooks ou nós HTTP para conectar qualquer coisa, mesmo ferramentas sem suporte nativo.

Melhores recursos do N8n

Acesse ferramentas sem integrações nativas usando curl ou credenciais existentes

Mescle, divida, filtre, deduplique ou repita com o Transformers , usando lógica inteligente e o mínimo de esforço

Escreva lógica dinâmica usando expressões e nós de código e adicione transformações personalizadas em JavaScript ou Python

Crie eventos de aplicativos, webhooks, mensagens de chat ou tarefas cron para se adequar ao seu processo

Limitações do N8n

Embora afirme não exigir conhecimentos de programação, os usuários muitas vezes acabam precisando de conhecimentos básicos de JavaScript ou estruturas de API

Depurar fluxos de trabalho complexos é complicado e demorado

Preços do N8n

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o N8n

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

8. Beam AI (ideal para startups que precisam de um criador de fluxos de trabalho de IA)

via Beam AI

O Beam é uma ferramenta de IA para equipes de atendimento ao cliente e finanças que automatiza fluxos de trabalho usando agentes de autoaprendizagem. Esses agentes se adaptam aos resultados, aplicam feedback e refinam sua execução sem supervisão constante.

Tarefas como auditoria da folha de pagamento, triagem de currículos ou gerenciamento de solicitações de clientes são realizadas de forma autônoma e aperfeiçoadas ao longo do tempo. Cada agente toma decisões em tempo real usando o sistema de troca de modelos da Beam.

Elas selecionam o modelo certo, acionam etapas com base no contexto e mantêm os processos em andamento sem atrasos.

Principais recursos do Beam AI

Escolha o modelo ideal para cada tarefa de forma dinâmica com o ModelMesh

Incorpore SOPs para treinar agentes em seus processos existentes e conecte-se aos seus sistemas em minutos

Monitore o desempenho em tempo real com painéis que mostram a atividade dos agentes, as taxas de erro e os resultados do fluxo de trabalho

Limitações do Beam AI

Os usuários precisam gerenciar seu próprio armazenamento vetorial, o que pode aumentar a complexidade da configuração

Otimizado principalmente para documentos padrão; pode não ser compatível com tipos de arquivos complexos ou específicos

Preços do Beam AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Beam AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? O primeiro chatbot de IA foi criado em 1966 pelo professor Joseph Weizenbaum, do MIT. Ele foi batizado de ELIZA e desempenhava o papel de psicoterapeuta. Os usuários digitavam seus pensamentos e Eliza respondia usando um sistema simples baseado em regras que imitava a conversa humana.

9. Automation Anywhere (ideal para automação de processos robóticos (RPA) de nível empresarial)

via Automation Anywhere

O Automation Anywhere combina processamento de documentos, design de fluxo de trabalho e integração de sistemas. Seu mecanismo de automação entende como os processos funcionam em ambientes reais, se adapta às mudanças e mantém a execução alinhada entre os departamentos.

Este software de automação de tarefas oferece às equipes as ferramentas para criar, gerenciar e implantar automações rapidamente, com tudo funcionando na nuvem. Além disso, você obtém um espaço de trabalho para monitorar atividades e ajustar estratégias em tempo real.

Melhores recursos do Automation Anywhere

Crie agentes com o AI Agent Studio para projetar e gerenciar executores de tarefas personalizados

Identifique lacunas com o Process Discovery, descubra ineficiências e obtenha sugestões baseadas em dados sobre o que automatizar

Conecte o trabalho usando o Automation Co-Pilot, adicionando ajuda de automação na tela em aplicativos de uso diário

Limitações do Automation Anywhere

Os bots podem apresentar latência ou instabilidade ao lidar com processos complexos

Apesar de ser low-code, muitas vezes parece programático

Preços do Automation Anywhere

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Automation Anywhere

G2: 4,5/5 (mais de 3.900 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 190 avaliações)

🔍 Você sabia? O termo “Inteligência Artificial” foi cunhado em 1956 na Conferência de Dartmouth por John McCarthy, que agora é considerada o nascimento da IA como um campo científico.

10. Microsoft Automate (ideal para o ecossistema Microsoft)

via Microsoft Automate

O Power Automate ajuda as equipes a eliminar o trabalho repetitivo com uma combinação de ferramentas sem código, mineração de tarefas e fluxos de processos. Você pode projetar automações em linguagem simples, executá-las em aplicativos na nuvem ou no desktop e lidar com aprovações, tarefas de documentos ou atualizações de dados.

Esta ferramenta de IA para automação permite automatizar tarefas simples ou processos com várias etapas, oferecendo insights orientados sobre em quais fluxos de trabalho se concentrar a seguir.

Melhores recursos do Microsoft Automate

Crie e edite fluxos de trabalho com prompts em linguagem natural usando o Microsoft 365 Copilot

Identifique ineficiências e priorize a automação com a mineração de processos

Automatize ações em aplicativos do Microsoft 365, como Excel, Teams e OneDrive

Configure o processamento de documentos e extraia dados com o criador de IA

Limitações do Microsoft Automate

Falhas silenciosas em fluxos de trabalho complexos causam frustração

Os recursos de IA podem sobrecarregar usuários sem conhecimentos técnicos devido à sobreposição de ferramentas

Preços do Microsoft Automate

Gratuito

Power Automate Premium: US$ 15/mês por usuário (cobrado anualmente)

Power Automate Process: US$ 150/mês por bot (cobrado anualmente)

Power Automate Hosted Process: US$ 215/mês por bot (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Microsoft Automate

G2: 4,4/5 (mais de 650 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Automate?

Uma avaliação do G2 compartilhou esta informação:

O que eu adoro no Power Automate é a facilidade de configurar fluxos entre aplicativos que uso diariamente, como Outlook, Teams e SharePoint... Às vezes, depurar um fluxo com falha é um pouco complicado. As mensagens de erro podem ser vagas e, muitas vezes, é preciso vasculhar os registros para descobrir o que deu errado.

O que eu adoro no Power Automate é a facilidade de configurar fluxos entre aplicativos que uso diariamente, como Outlook, Teams e SharePoint... Às vezes, depurar um fluxo com falha é um pouco complicado. As mensagens de erro podem ser vagas e, muitas vezes, é preciso vasculhar os registros para descobrir o que deu errado.

11. Motion (ideal para agendamento automatizado e trabalho aprofundado)

via Motion

Em vez de ter que lidar com várias ferramentas, o Motion permite que você atribua funções à IA, como gerente de projetos, recrutador ou assistente, e elas cuidarão de tudo com poucas configurações.

Esta alternativa ao Lindy AI planeja seu dia de trabalho para você, usando IA para inserir tarefas, reuniões e prazos em sua agenda com base na prioridade e disponibilidade. Ela percebe quando os planos mudam, como reuniões que se prolongam ou tarefas urgentes que surgem, e recalibra sua agenda instantaneamente para mantê-lo no caminho certo.

Melhores recursos do Motion

Contrate funcionários de IA pré-treinados, como Dot (Recrutadora), Millie (Gerente de Projetos) e Suki (Associada de Marketing)

Crie roteiros visuais usando gráficos de Gantt com IA que são atualizados à medida que o trabalho avança

Analise suas tarefas, priorize-as por urgência e prazos e reprograme-as com o gerenciador de tarefas com IA

Limitações de movimento

A interface de usuário para inserção de tarefas é pouco intuitiva, com opções limitadas para reordenar ou organizar projetos

Atrasos frequentes e desempenho lento, especialmente ao navegar ou atualizar tarefas

Preços dinâmicos

AI Workplace: US$ 19/mês por usuário (cobrado anualmente)

Funcionários de IA: US$ 29/mês por usuário (cobrado anualmente)

AI Employees Light: US$ 148/mês por usuário (inclui 3 licenças)

AI Employees Standard: US$ 446 por mês por usuário (inclui 25 licenças)

AI Employees Plus: US$ 894/mês por usuário (inclui 25 licenças)

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Motion

G2: 4,1/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Motion?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão de uma avaliação do G2:

Adoro os preenchimentos automáticos da IA. Se eu preciso cancelar uma reunião ou tenho algum tempo livre, ela preenche meu espaço com o projeto/tarefa que precisa ser feito... As únicas desvantagens são ter tudo configurado de acordo com os projetos e modelos para uso razoável. Automatizar tarefas e etapas é simples, mas não é tão complexo quanto eu gostaria em termos de escrever variáveis para nomes ou iniciar projetos automaticamente fora da empresa, em vez de em nível pessoal privado.

Adoro os preenchimentos automáticos da IA. Se eu preciso cancelar uma reunião ou tenho algum tempo livre, ela preenche meu espaço com o projeto/tarefa que precisa ser feito... As únicas desvantagens são ter tudo configurado de acordo com os projetos e modelos para uso razoável. Automatizar tarefas e etapas é simples, mas não é tão complexo quanto eu gostaria em termos de escrever variáveis para nomes ou iniciar projetos automaticamente fora da empresa, em vez de em nível pessoal privado.

🧠 Curiosidade: os sistemas de IA tornaram-se melhores no reconhecimento de padrões, no processamento de linguagem natural e até mesmo em derrotar humanos no xadrez. Um exemplo é o Deep Blue da IBM, que derrotou o campeão mundial Garry Kasparov em 1997.

Personalize seu fluxo de trabalho de IA com o ClickUp

Ainda está avaliando suas opções? Se você está procurando uma solução completa que reúna gerenciamento de tarefas, colaboração em equipe e IA poderosa, o ClickUp pode ser exatamente o que você precisa.

Com o ClickUp Brain, você tem um assistente de IA que escreve, resume e responde perguntas diretamente no local onde você trabalha.

Combine isso com o ClickUp Automations e você poderá otimizar fluxos de trabalho repetitivos em projetos, documentos, tarefas e muito mais, sem sair da plataforma.

Então, o que você está esperando? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅