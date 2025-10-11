ClickUp vs. Amplenote: qual ferramenta de produtividade é a mais adequada para você?

Imagine o seguinte: três aplicativos diferentes estão abertos na sua tela, cada um contendo uma parte do mesmo projeto. Seu cérebro mantém um mapa mental de onde tudo está, mas esse mapa fica mais confuso a cada dia.

A solução parece simples: coloque tudo em um só lugar.

Mas o ClickUp e o Amplenote fazem isso de maneiras muito diferentes. Um permite que você crie seu espaço de trabalho perfeito com todas as ferramentas de que precisa, enquanto o outro observa como você trabalha e ajuda a conectar os pontos.

A escolha entre ClickUp e Amplenote se resume a isso: você quer um sistema de IA contextual que entenda como você trabalha ou um aplicativo avançado de anotações para listas de tarefas? 🧰

ClickUp e Amplenote em resumo

Critérios ClickUp Amplenote Objetivo principal Espaço de trabalho AI convergente tudo-em-um para tarefas, documentos, objetivos e chat, alimentado por AI + anotações de voz, pesquisa e modelos AI externos Aplicativo para anotações com listas de tarefas e agendamento integrados Gerenciamento de tarefas Gerenciamento avançado de tarefas com status, prioridades, dependências, automação e controle de tempo Gerenciamento básico de tarefas dentro das notas, com prazos, prioridades e lembretes Anotações Documentos com formatação avançada, edição colaborativa e modelos para anotações Anotações robustas com backlinks, links bidirecionais e formatação Integração com calendário Calendário com tecnologia de IA com agendamento de tarefas por arrastar e soltar e bloqueio de tempo que sincroniza com o Google e o Outlook Calendar Calendário integrado que sincroniza com tarefas e notas Planejamento diário e produtividade visualização “Página inicial” para planejamento personalizado, metas, lembretes e widgets de agenda O planejador diário combina o acompanhamento de tarefas e a tomada de notas em um único espaço Colaboração Criado para equipes: atribua tarefas, comente, converse, compartilhe documentos e defina permissões Compartilhamento básico de notas e tarefas; não é ideal para equipes grandes Recursos de gerenciamento de projetos Várias visualizações (lista, quadro, Gantt, linha do tempo), metas, visualização da carga de trabalho, sprints Não foi projetado para gerenciamento de tarefas em projetos ou equipes Automação e fluxos de trabalho Modelos de automação personalizados e pré-construídos para diversos fluxos de trabalho Sem suporte para automação Modelos Grande biblioteca de modelos para documentos, tarefas e fluxos de trabalho Sem modelos integrados Pesquisa e navegação Pesquisa global, filtros, tags e estrutura hierárquica (Espaço > Pastas > Listas > Tarefas) Organização forte baseada em links e tags, mais simples em geral Preços* Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 5,84/mês/usuário

O que é o ClickUp?

Crie o espaço de trabalho da sua equipe no ClickUp Organize projetos, equipes e tarefas com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho

Para muitos de nós, nossos projetos, conhecimentos, notas e comunicações estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos atrasam.

O ClickUp resolve isso com o primeiro Espaço de Trabalho Convergente com IA do mundo, combinando projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo alimentado por IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Com seus fluxos de trabalho altamente personalizáveis, ele atende a uma ampla gama de necessidades de gerenciamento de projetos. E isso não é tudo. Ele foi projetado para gerenciar tarefas, documentos, metas e colaboração em um único lugar, sob o mesmo teto, para evitar a constante mudança de contexto e a sobrecarga de ferramentas, também conhecida como Work Sprawl.

Recursos do ClickUp

Vamos dar uma olhada mais de perto no que o ClickUp tem a oferecer.

Recurso nº 1: recursos de IA que funcionam como mágica

O ClickUp Brain é um mecanismo de produtividade totalmente integrado e sensível às funções, incorporado ao ClickUp.

Receba atualizações instantâneas sobre seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

Digamos que você queira encontrar rapidamente o status de um sprint, notas sobre o marketing mais recente ou até mesmo a tarefa de um colega de equipe do último trimestre. Em vez de se atrapalhar, basta perguntar ao ClickUp Brain, que busca respostas contextuais em segundos.

💡Bônus: Escrever notas é ótimo, mas falar suas notas é 400% mais rápido!

Aproveite o ditado de voz com tecnologia de IA que transcreve, aprimora e edita notas com o ClickUp Talk to Text em tempo real e em mais de 40 idiomas! 🌏

O ClickUp Brain MAX é um companheiro de IA para desktop que tem todo o contexto do seu ecossistema de trabalho e aplicativos conectados. Use o recurso Talk to Text para capturar suas ideias faladas e transformá-las em tarefas, atribuir membros da equipe e muito mais.

Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

O Gerenciador de Conhecimento com IA conecta as pontas entre suas notas, documentos, tarefas e pessoas. Precisa lembrar o que foi decidido na reunião do roadmap do mês passado? O ClickUp Brain sabe onde procurar e pode resumir os destaques para você.

Peça ao ClickUp Brain para resumir tarefas e projetos para você

Suporte para reuniões

Agora, vamos falar sobre reuniões, aquelas que se prolongam e resultam em notas incompletas.

O ClickUp AI Notetaker facilita as reuniões, automatizando todo o processo de anotações. Ele grava e transcreve tudo em tempo real, salvando uma transcrição pesquisável, vídeo e resumo em um documento privado. Assim, mesmo que você tenha se distraído ou precisado sair da chamada, ainda assim terá uma visão completa.

Deixe que o ClickUp AI Notetaker transforme suas reuniões em ação

Mas não se limita à transcrição. A ferramenta de IA para reuniões detecta itens de ação e os transforma automaticamente em tarefas atribuídas, logo após o término da reunião.

Como está totalmente integrado ao ecossistema ClickUp, as notas podem ser vinculadas a projetos, marcadas no Chat e exibidas no Docs — tudo de forma integrada.

Obtenha um modelo gratuito Registre a agenda da reunião, notas e itens de ação com o modelo de notas de reunião do ClickUp

Falando em reuniões, se você deseja um modelo pronto para anotações manuais, experimente o Modelo de Anotações de Reunião do ClickUp.

O modelo é um espaço de trabalho abrangente e orientado para a ação dentro do software de atas de reuniões que ajuda a capturar e gerenciar as discussões da equipe. A barra lateral esquerda mostra uma estrutura de pastas bem organizada, como Diretrizes para reuniões e Reuniões semanais da equipe , com notas datadas e um espaço dedicado para Reuniões diárias/Sincronização.

Recurso nº 2: estrutura de documentação com tecnologia de IA

O ClickUp Docs é uma estrutura de documentação dinâmica criada para equipes que precisam de estrutura e velocidade. Se você está criando uma base de conhecimento, biblioteca de SOP, resumo de projeto ou manual do cliente, ele é perfeito para você.

Escreva e colabore melhor com sua equipe e clientes com o ClickUp Docs

Você pode organizar o conteúdo em páginas aninhadas, adicionar tabelas, incorporar visualizações e até mesmo criar links diretos para tarefas e fluxos de trabalho.

Por exemplo, uma equipe de produto pode criar um “Manual de Lançamento de Recursos” com subpáginas para listas de verificação de controle de qualidade, cronogramas de lançamento e resumos de marketing, tudo em um único documento colaborativo e compartilhável. E como todos os documentos ficam dentro do seu espaço de trabalho, você pode conectá-los a tarefas, acompanhar atualizações e garantir que nunca fiquem fora de sincronia com a execução do projeto.

Peça ao ClickUp Brain para gerar qualquer coisa, desde um resumo de todos os seus comentários anteriores sobre um projeto, uma postagem de blog, até um briefing de produto, dentro do ClickUp Docs

O que torna o software de colaboração de documentos ainda mais poderoso é o AI Writer do ClickUp Brain. Você pode solicitá-lo para redigir um resumo de uma tarefa vinculada, reescrever um parágrafo longo em tópicos ou até mesmo gerar documentação do zero. Basta digitar um comando de barra ou clicar no ícone de IA para começar.

Recurso nº 3: Gerenciamento de projetos

A funcionalidade de gerenciamento de projetos do ClickUp começa com o ClickUp Tasks. Ele é flexível, altamente personalizável e projetado para se adequar a qualquer fluxo de trabalho.

Crie tarefas no ClickUp com informações detalhadas, responsáveis e sinalizadores de prioridade

Cada tarefa funciona como um contêiner inteligente para informações como prazos, responsáveis, subtarefas, controle de tempo, arquivos e conversas.

A plataforma se destaca nos detalhes: você pode definir as dependências de tarefas do ClickUp para controlar a sequência, como “Não iniciar até que o design seja aprovado”, adicionar status de tarefas personalizados para corresponder ao seu processo exato e alternar entre as visualizações do ClickUp, como Lista, Quadro e Calendário.

Ele também inclui um Gerente de Projetos com IA que cria resumos automáticos de projetos, atualizações da equipe e até mesmo oferece suporte à geração de conteúdo com o Redator com IA.

📌 Exemplo de prompt: Resuma as principais atualizações e bloqueadores deste sprint com base nas tarefas concluídas e nos comentários das últimas duas semanas.

E quando as coisas começarem a se acumular, os lembretes do ClickUp virão em seu socorro.

Defina lembretes no ClickUp com anexos, datas e agendas recorrentes

Você pode definir lembretes pessoais para qualquer coisa, como acompanhamentos, prazos ou ideias aleatórias, e anexá-los a tarefas, documentos ou até mesmo bate-papos. Eles são sincronizados entre dispositivos móveis e desktops, então não importa se você está em sua mesa ou em trânsito; a plataforma mantém você focado com lembretes na hora certa.

Preços do ClickUp

📮 Insight do ClickUp: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisará se preocupar com isso. Crie tarefas a partir do chat (a ferramenta de comunicação com IA ), comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

O que é o Amplenote?

via Amplenote

O Amplenote é uma ferramenta versátil para anotações e produtividade que ajuda os usuários a capturar ideias, organizar informações e gerenciar tarefas.

As notas são flexíveis: você pode adicionar formatação, anexar arquivos e criar links entre páginas relacionadas para construir uma rede conectada de informações. Elas são confiáveis se você gosta de organizar seus pensamentos em camadas ou revisitar ideias antigas.

A plataforma também leva a privacidade a sério. Tudo é criptografado de ponta a ponta, o que é tranquilizador se você estiver armazenando qualquer informação pessoal ou confidencial. Embora tenha sido projetada principalmente para uso individual, ela também possui recursos para compartilhamento e colaboração.

Recursos do Amplenote

Aqui estão alguns recursos do Amplenote que ajudam você a experimentar vários métodos de anotações.

Recurso nº 1: Recursos para anotações

Adicione notas adicionais ao seu conhecimento para contextualização com o Amplenote

O Amplenote foi criado principalmente para anotações sólidas e sem distrações. O editor oferece todos os recursos essenciais: negrito, títulos, destaques, listas, citações, blocos de código e tabelas.

Você também pode incorporar imagens e vídeos e até mesmo criar links para outras notas dentro de uma nota, para que suas ideias permaneçam conectadas.

Um destaque aqui é o Rich Footnotes. Você pode ocultar textos, imagens ou links extras atrás de qualquer palavra ou frase, o que mantém suas notas organizadas com detalhes ocultos abaixo. Isso é útil quando você está escrevendo algo que precisa de contexto.

Recurso nº 2: Organização e vinculação

Conecte seu conhecimento com os recursos de backlinking do Amplenote

Os links bidirecionais do Amplenote permitem que você faça referência a uma nota a partir de outra e crie automaticamente um backlink. Com o tempo, isso cria uma mini rede de conhecimento que facilita a pesquisa de pensamentos passados.

Ele também usa um sistema de marcação flexível que suporta aninhamento, então, se você está acostumado com pastas ou hierarquias, pode recriar algo semelhante usando marcas.

A pesquisa é rápida e funciona em tudo, até mesmo em anexos, para que você não perca tempo procurando coisas que escreveu no mês passado.

Salve informações diretamente do seu navegador com o Amplenote

O Amplenote inclui ferramentas pequenas, mas bem pensadas, para manter as coisas em movimento. A Barra de Tarefas Rápidas ajuda você a anotar algo sem precisar passar por menus. O Amplecap web clipper permite salvar links, imagens ou citações diretamente do seu navegador para suas notas.

O acesso offline significa que você pode continuar trabalhando sem Wi-Fi, e tudo é sincronizado quando você volta a ficar online. Há também um histórico de versões, então, se você excluir algo importante, poderá reverter e recuperá-lo.

Preços do Amplenote

Gratuito

Prós: US$ 5,84/mês+ por usuário (cobrado anualmente)

Ilimitado: US$ 10/mês+ por usuário (cobrado anualmente)

Fundador: US$ 20/mês+ por usuário (cobrado anualmente)

ClickUp vs. Amplenote: comparação de recursos

O ClickUp e o Amplenote têm como objetivo aumentar a produtividade, mas fazem isso de maneiras diferentes.

Vamos analisar como elas se comparam em termos de recursos principais para que você possa escolher o software de gerenciamento de projetos que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho. ⚒️

Recurso nº 1: Gerenciamento de tarefas e projetos

Vamos ver como cada ferramenta ajuda você a organizar o trabalho e gerenciar projetos com eficiência.

ClickUp

O ClickUp oferece tudo o que você precisa para gerenciar projetos e tarefas. Você pode criar tarefas com campos personalizados detalhados, definir prioridades, criar listas de tarefas recorrentes e vincular subtarefas ou dependências para mapear seu trabalho. Ele também inclui ferramentas visuais, como quadros Kanban, gráficos de Gantt, calendários e cronogramas. A plataforma se destaca por conectar e automatizar seu trabalho.

Amplenote

O Amplenote é muito simples. As tarefas ficam dentro das suas notas, o que torna o planejamento muito natural. Você pode marcar prioridades usando um sistema de pontuação inteligente baseado na Matriz de Eisenhower e definir lembretes recorrentes. Mas você não encontrará visualizações complexas de projetos, como quadros ou gráficos de Gantt, aqui.

🏆 Vencedor: ClickUp por suas funcionalidades robustas e escaláveis que ajudam você a gerenciar vários projetos, pessoas e cronogramas de longo prazo.

Recurso nº 2: Colaboração e comunicação

Veja como ambas as ferramentas apoiam o trabalho em equipe e mantêm as conversas conectadas ao seu trabalho.

ClickUp

O ClickUp é uma plataforma voltada para equipes, onde você pode comentar tarefas, conversar com colegas, atribuir comentários e colaborar usando Docs, Chat e Quadros Brancos com edição ao vivo.

Adicione permissões de convidados, notificações e integrações com ferramentas de terceiros ou e-mail, e você terá uma lista de verificação completa de gerenciamento de projetos para equipes.

Amplenote

O Amplenote possui recursos básicos de comunicação.

Você pode compartilhar notas, colaborar em listas de tarefas e publicar notas na web. É bom para colaboração leve ou usuários individuais que compartilham conteúdo com poucas pessoas. Mas não há edição em tempo real ou mensagens em equipe.

🏆 Vencedor: O ClickUp é mais adequado para colaboração em tempo real, especialmente com equipes ou clientes.

Recurso nº 3: Anotações e gerenciamento de conhecimento

ClickUp

Os documentos no ClickUp são ótimos para anotações em equipe.

Você pode colaborar em tempo real, vincular tarefas, atribuir itens de ação e organizar páginas com pastas ou hierarquias aninhadas. As ferramentas de formatação fazem o trabalho, e você pode criar modelos para conteúdo repetível. É uma boa opção se suas notas estiverem vinculadas a tarefas de trabalho ou documentação.

Amplenote

O Amplenote foi desenvolvido para um pensamento profundo e conectado. Ele oferece formatação rica, Markdown, links bidirecionais, esboços recolhíveis e notas de rodapé que ocultam detalhes extras por trás de uma interface limpa.

Também é útil para criar uma visualização gráfica do seu conhecimento pessoal e conectar suas ideias ao longo do tempo.

🏆 Vencedor: Empate! O ClickUp é uma excelente escolha se você deseja transformar suas anotações em ações instantaneamente. O Amplenote é a melhor opção se você está procurando um lugar para anotar ideias e discussões de reuniões.

ClickUp vs. Amplenote no Reddit

Recorremos ao Reddit para entender a opinião dos usuários reais sobre o debate ClickUp vs. Amplenote. Eis o que descobrimos:

Um usuário do Reddit resumiu isso muito bem, apontando que a melhor ferramenta depende do seu objetivo, seja tomar notas ou planejar e executar:

Qual será o seu uso principal? Se o seu objetivo principal é fazer anotações, salvar links da web, lembrar-se de coisas e criar conexões entre elas, então escolha o Amplenote. Se o objetivo é executar tarefas e registrar o tempo gasto, fazer planejamento de longo prazo e ter flexibilidade para escolher uma visualização adequada e integrações com outros serviços, dependendo da necessidade, então o Clickup é a melhor opção. (Talvez você já tenha percebido que o manuseio de documentos requer uma abordagem talvez não tão intuitiva.)

Qual será o seu uso principal?

Se o seu objetivo principal é fazer anotações, salvar links da web, lembrar-se de coisas e criar conexões entre elas, então escolha o Amplenote.

Se o objetivo é executar tarefas e registrar o tempo gasto, fazer planejamento de longo prazo e ter flexibilidade para escolher uma visualização adequada e integrações com outros serviços, dependendo da necessidade, então o Clickup é a melhor opção. (Talvez você já tenha percebido que o manuseio de documentos requer uma abordagem talvez não tão intuitiva.)

Outro usuário que experimentou ambas as plataformas compartilhou como cada ferramenta acabou servindo a um propósito distinto em seu fluxo de trabalho:

A essa altura, eu já tinha uma ideia muito clara dos recursos de que precisava e como os usaria, então o Clickup era a opção perfeita para o planejamento. No entanto, independentemente de como você decidir começar a usar o Clickup, se tentar usar todos os recursos no primeiro dia, pode ficar sobrecarregado. Seu foco principal é o gerenciamento de tarefas e, portanto, a maior parte do resto — onde reside o seu poder — são as visualizações das tarefas. Comecei a usar o Amplenote recentemente (depois de testar outros serviços que supostamente ofereciam transclusão de notas). Para mim, ele atende a uma necessidade diferente do Clickup: anotações, registro e marcação de pensamentos e até mesmo a vinculação de todos eles.

A essa altura, eu já tinha uma ideia muito clara dos recursos de que precisava e como os usaria, então o Clickup era a opção perfeita para o planejamento. No entanto, independentemente de como você decidir começar a usar o Clickup, se tentar usar todos os recursos no primeiro dia, pode ficar sobrecarregado. Seu foco principal é o gerenciamento de tarefas e, portanto, a maior parte do resto — onde reside o seu poder — são as visualizações das tarefas.

Comecei a usar o Amplenote recentemente (depois de testar outros serviços que supostamente ofereciam transclusão de notas). Para mim, ele atende a uma necessidade diferente do Clickup: anotações, registro e marcação de pensamentos e até mesmo a vinculação de todos eles.

Por fim, um consultor autônomo deu sua opinião sobre o uso do ClickUp para administrar um negócio individual e explicou por que prefere essa ferramenta:

Eu sou da equipe Clickup. Eu administro uma empresa de consultoria individual, onde um trabalho é estruturalmente semelhante ao próximo. Levei um tempo para descobrir como configurar meu modelo; usar pastas ou não, quais campos usar, etc. Na minha opinião, valeu a pena o esforço da curva de aprendizado. Quanto ao Android, eu teria uma quantidade enorme de informações para mover em uma tela pequena. Eu uso meu telefone principalmente para visualizar informações e manipulo informações principalmente em um dispositivo com tela grande. Você PODE executar suas operações a partir de um telefone, mas isso me parece um pouco exagerado. É claro que, como uma plataforma baseada na web, sua configuração do Clickup não se importa com o dispositivo de tela grande que você usa.

Eu sou da equipe Clickup. Eu administro uma empresa de consultoria individual, onde um trabalho é estruturalmente semelhante ao próximo. Levei um tempo para descobrir como configurar meu modelo; usar pastas ou não, quais campos usar, etc. Na minha opinião, valeu a pena o esforço da curva de aprendizado. Quanto ao Android, eu teria uma quantidade enorme de informações para mover em uma tela pequena. Eu uso meu telefone principalmente para visualizar informações e manipulo informações principalmente em um dispositivo com tela grande. Você PODE executar suas operações a partir de um telefone, mas isso me parece um pouco exagerado. É claro que, como uma plataforma baseada na web, sua configuração do Clickup não se importa com o dispositivo de tela grande que você usa.

Qual ferramenta de produtividade é a melhor?

A decisão final chegou, e a escolha é bastante clara!

É o ClickUp! 👑

O Amplenote é uma opção sólida se o seu foco for tomar notas, conectar ideias e manter as coisas privadas e leves.

Mas quando se trata de versatilidade, execução de projetos e colaboração em equipe, o ClickUp sai na frente, especialmente se você estiver coordenando o trabalho entre equipes.

Ela reúne tudo: documentos, bate-papo, metas, calendário e assistência de IA em uma única plataforma. A plataforma se adapta às suas necessidades, sem fluxos de trabalho rígidos.

Então, o que você está esperando? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅