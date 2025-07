20 modelos de calendário Canva para facilitar o planejamento em 2025

Entre prazos de trabalho, festas de aniversário, compromissos e aquela aula de ioga que você fica adiando, é difícil evitar que sua vida se transforme em um circo de agendamentos. E folhear três calendários diferentes do Google, uma agenda meio usada e um post-it na geladeira também não ajuda muito a manter sua vida organizada.

Mas e se houvesse uma maneira mais fácil e eficaz de organizar sua agenda? Bem, existe! Muitas ferramentas visuais oferecem modelos de calendário prontos, elegantes, práticos e ridiculamente fáceis de personalizar.

Plataformas como Canva e ClickUp são ótimos exemplos de softwares que permitem que você comece a trabalhar imediatamente. Listamos os melhores modelos de ambas as ferramentas para facilitar um pouco o seu planejamento.

O seu calendário deve ser bonito? Sim, mas também deve ajudá-lo a manter-se organizado, evitar erros de planejamento e permitir que você aproveite o processo de planejamento. Veja o que procurar em um modelo sólido:

Escolha um modelo que se adapte à sua forma de planear.

👀 Você sabia? Estudos mostram que usar um calendário visual pode reduzir significativamente os efeitos da falácia do planejamento — nossa tendência de subestimar o tempo que as tarefas levam. Ao definir prazos visualmente, as pessoas tendem a planejar de forma mais realista e cumprir os cronogramas.

Quer escolher os modelos certos para suas necessidades pessoais e profissionais? Sua busca termina aqui:

O Modelo de calendário mensal simples e minimalista em preto e branco da Canva oferece um design limpo e elegante, perfeito para o planejamento mensal. Seu layout organizado prioriza a funcionalidade, facilitando o acompanhamento de datas e compromissos importantes.

Use este modelo para:

Está com dificuldade para manter suas publicações nas redes sociais organizadas e alinhadas à sua marca? O Calendário mensal minimalista e colorido para redes sociais da Canva oferece um layout vibrante, mas clean, para otimizar o planejamento do seu conteúdo. Personalize-o para se adequar à estética da sua marca e fique em dia com sua programação de publicações.

Este modelo ajuda você a:

💡 Dica profissional: Se você estiver com dificuldades para criar designs no Canva, atualize a versão do iOS no seu celular. O Canva recomenda usar um dispositivo com iOS 13 ou posterior para obter o melhor desempenho. Mas se você ainda achar que é difícil criar designs no Canva em dispositivos móveis, não é só você — a funcionalidade móvel pode ser limitada. Para um planejamento mais tranquilo e atualizações de tarefas em tempo real, experimente o aplicativo móvel do ClickUp, que foi desenvolvido para aumentar a produtividade em todos os dispositivos.