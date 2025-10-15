Modelos gratuitos de manual de vendas para otimizar seu processo de vendas

Não existem duas ligações de vendas iguais. Um cliente em potencial exige dados. Outro quer uma visão geral. O terceiro? Desaparece após três e-mails. Sem um sistema claro, até mesmo os melhores representantes perdem tempo tentando adivinhar e perdem negócios que poderiam ter fechado.

Um ótimo manual de vendas oferece à sua equipe um plano de ação repetível: o que dizer, quando dizer e como manter os negócios em andamento

E funciona. Empresas com uma estratégia sólida de capacitação de vendas apresentam taxas de sucesso quase 49% maiores do que aquelas sem essa estratégia.

Mas criar um manual do zero pode ser uma tarefa difícil.

Para ajudar, compilamos uma lista de modelos gratuitos de manuais de vendas para simplificar seu processo e ajudá-lo a fechar negócios mais rapidamente.

Os melhores modelos de manual de vendas em resumo

O que são modelos de manual de vendas?

Os modelos de manual de vendas são estruturas prontas que descrevem a estratégia de vendas, os processos e as melhores práticas da sua empresa em um só lugar. Eles funcionam como um guia para sua equipe de vendas, cobrindo tudo, desde lidar com objeções e qualificar leads até elaborar argumentos de venda vencedores e fechar mais negócios.

Os elementos-chave de um modelo eficaz de manual de vendas geralmente incluem:

Perfis dos compradores (para quem você está vendendo)

Metodologias de vendas (como você vende)

Cartões de batalha competitivos (por que você vence)

Roteiros para lidar com objeções (o que dizer quando você for rejeitado)

Processos de CRM (onde registrar as próximas etapas)

O que torna um modelo de manual de vendas bom?

Um ótimo modelo de manual de vendas é mais do que um documento; é um plano estratégico que promove consistência, acelera o tempo de ramp-up e ajuda sua equipe a fechar negócios com confiança.

Veja o que um bom modelo pode fazer por você:

Análise clara, etapa por etapa: mapeia o processo de vendas em etapas bem definidas, orientando os representantes desde a prospecção até o fechamento com clareza e intenção.

Orientação tática e prática: oferece ações específicas a serem tomadas, perguntas a serem feitas, o que ouvir e como responder (não apenas conselhos gerais).

Flexibilidade integrada: permite fácil personalização para diferentes equipes, linhas de produtos, setores ou perfis de compradores sem perder a estrutura central.

Tratamento de objeções e jogadas situacionais: inclui respostas reais a objeções comuns e jogadas selecionadas para cenários únicos, como reengajar leads frios.

Integração com CRM: integra o manual diretamente com seu integra o manual diretamente com seu CRM para rastreamento , automação e acompanhamento baseado em dados.

Escalável para crescimento: torna o manual uma ferramenta fundamental para integrar novos funcionários, treinar representantes existentes e alinhar a liderança em torno do que é considerado “bom”.

Modelos de manual de vendas

Quer simplificar seu processo de vendas sem se sobrecarregar? Esses modelos de manual de vendas prontos para uso abrangem tudo, desde integração e estratégia até acompanhamento de vendas e follow-ups.

1. Modelo de manual de gerenciamento de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique seu processo de vendas e feche negócios mais rapidamente com o modelo de manual de gerenciamento de projetos do ClickUp.

O modelo de manual de gerenciamento de projetos do ClickUp permite que você crie um manual de vendas que ajuda a executar seu processo como um projeto bem administrado.

Ele divide o fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos de vendas em cinco fases: Iniciar, Planejar, Executar, Monitorar e Controlar e Fechar. Em cada fase, você pode criar subtarefas para atividades de vendas específicas, como ligações de descoberta, revisões de propostas ou assinaturas de contratos.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Visualize suas atividades definidas agrupadas por fase, usando a visualização do quadro de fases .

Mova tarefas entre fases simplesmente arrastando-as e soltando-as no quadro.

Visualização do Gráfico de Gantt do ClickUp para ver todas as fases e suas atividades em um formato de linha do tempo. Alterne para a para ver todas as fases e suas atividades em um formato de linha do tempo.

💡 Ideal para: gerentes de vendas que desejam gerenciar iniciativas de vendas com marcos claros e colaboração perfeita entre as equipes.

2. Modelo de manual de implementação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito O modelo de manual de implementação do ClickUp ajuda você a planejar, executar e acompanhar cada etapa da sua estratégia de vendas com clareza e confiança

O modelo de manual de implementação do ClickUp oferece aos seus profissionais de vendas e equipes de integração o plano para iniciar com tranquilidade e expandir com confiança.

Um modelo do ClickUp Docs com seções para Preparação, Documentação do Processo, Planejamento e Ação, inclui instruções cruciais para cada etapa, como o que preparar, o que evitar e o que fazer e não fazer.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Use a lista de verificação Requisitos pré-requisitos para garantir que etapas críticas, como preenchimento de formulários e verificações de antecedentes, não sejam ignoradas

Descreva o que deve ser abordado na Agenda da Reunião Inicial para garantir que áreas importantes, como objetivo, escopo, partes interessadas e planos de comunicação, sejam sempre tratadas

Documente as lições aprendidas, o desempenho em relação às metas e os resultados para melhorar continuamente seu processo de implementação

💡 Ideal para: equipes de vendas e sucesso do cliente podem usar o modelo para coordenar esforços, gerenciar dependências e manter a transparência ao longo do ciclo de vida do projeto.

3. Modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie estratégias de vendas vencedoras com o modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp

O modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp apresenta os elementos essenciais, desde a definição do perfil do cliente ideal (ICP) até a elaboração de estratégias e argumentos de vendas alinhados com sua proposta única de venda (USP).

Ele vem repleto de documentos guiados e prompts pré-preenchidos para esclarecer a visão da sua empresa, personas de compradores, metas de receita e despesas. A seção Orçamento possui uma tabela integrada para acompanhar os custos com notas, para que sua estratégia sempre se baseie em números.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Defina cada etapa do seu ciclo de vendas, desde a prospecção até o fechamento, garantindo clareza e consistência em toda a sua equipe

Descreva táticas e metodologias comprovadas para padronizar abordagens e melhorar o desempenho

Avalie a eficácia da sua estratégia e faça ajustes com base nos dados de desempenho

Para processos de vendas que envolvem várias etapas interconectadas que exigem coordenação, acompanhamento e automação claros, o software de gerenciamento de projetos de vendas do ClickUp reúne CRM, gerenciamento de tarefas, comunicação e relatórios em um só lugar.

Seus recursos de automação permitem atribuir leads automaticamente, atualizar os estágios dos negócios e acionar acompanhamentos, reduzindo as tarefas administrativas manuais e permitindo que a equipe de vendas se concentre em fechar negócios. Além disso, as mais de 15 visualizações do ClickUp ajudam a visualizar os pipelines usando as visualizações Lista, Quadro Kanban e Tabela para um melhor acompanhamento dos leads e negócios em diferentes estágios.

Centralize e simplifique todas as etapas do seu processo de vendas em um só lugar com o Gerenciamento de Projetos de Vendas do ClickUp

💡 Ideal para: Líderes de vendas, fundadores e estrategistas que estão construindo um processo de vendas repetível e orientado por metas a partir do zero

📖 Leia mais: Quer que seu manual de vendas atinja o objetivo? Confira nosso Guia completo para calcular previsões de vendas, porque estratégias inteligentes começam com previsões precisas. 📊📈

4. Modelo de estratégia de vendas B2B do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito O modelo de estratégia de vendas B2B do ClickUp ajuda sua equipe a direcionar os esforços para as contas certas, otimizar seu pipeline e expandir de maneira mais inteligente

Um manual de vendas geral provavelmente não será adequado para vendas B2B. Você precisará de uma estratégia especialmente desenvolvida para ciclos de vendas mais longos, jornadas complexas do comprador e negócios de alto risco.

O modelo de estratégia de vendas B2B do ClickUp vai além das táticas superficiais e ajuda você a definir objetivos de vendas detalhados, criar personas de clientes e mapear sua análise de mercado com gráficos como TAM/SAM/SOM.

Digamos que você queira criar uma persona como “Tomador de decisões de TI em uma empresa SaaS de médio porte”. Você pode fazer sua própria pesquisa e adicioná-la ou pedir ao ClickUp Brain, a IA de trabalho mais completa e contextual do mundo, para fazer isso por você com um simples comando como:

Use o ClickUp Brain para gerar personas de compradores e personalizar sua estratégia de vendas B2B

Ele irá gerar uma persona detalhada como esta em segundos. E a melhor parte? Você pode fazer isso para todas as seções, desde a análise de mercado até as metas de vendas, com a mesma facilidade.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Adicione o setor específico, o tamanho da empresa, a localização e outros detalhes relevantes para definir seu cliente ideal

Crie campos como “Mercado-alvo”, “Estágio do funil de vendas” e “Fonte de leads” para capturar informações essenciais e adaptar sua estratégia de acordo com elas

Peça ao ClickUp Brain para debater ideias com você e criar propostas de valor atraentes que mencionem as características únicas de seus produtos e serviços

💡 Ideal para: equipes de vendas B2B e líderes de receita que criam manuais de vendas escaláveis e baseados em dados, alinhados com os objetivos comerciais de longo prazo

5. Modelo de integração de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acelere a integração de seus novos representantes de vendas com o modelo de integração de vendas do ClickUp

O modelo de integração de vendas do ClickUp simplifica a integração de vendas com um sistema estruturado e repetível para equipar rapidamente os representantes de vendas. Este modelo abrange todas as etapas essenciais, desde a descrição dos valores da empresa e exemplos de manuais de vendas até a realização de treinamentos detalhados sobre os produtos e a designação de mentores.

Oferecer um treinamento abrangente sobre o produto geralmente requer dividir o processo em subtarefas para garantir que todas as áreas sejam abordadas de forma completa. Essa abordagem é exatamente o que este modelo foi projetado para oferecer. 👇

Divida as tarefas de integração em subtarefas, atribua prioridades e prazos e visualize o progresso rapidamente para um gerenciamento eficaz das tarefas.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Compartilhe materiais de treinamento, informações sobre produtos e documentação do processo de vendas com os novos contratados.

Adapte o modelo para se adequar ao processo específico de integração da sua empresa, incluindo cronogramas, metas e recursos.

Atribua tarefas aos membros relevantes da equipe e defina prazos para garantir a conclusão oportuna das atividades de integração.

💡 Ideal para: gerentes de vendas, líderes de equipe e equipes de RH que desejam simplificar a integração de novos funcionários.

📮 ClickUp Insight: 83% dos profissionais do conhecimento dependem principalmente de e-mail e chat para a comunicação em equipe. No entanto, quase 60% do seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e procurando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

6. Modelo de integração de clientes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Ofereça experiências de integração personalizadas e tranquilas todas as vezes com o modelo de integração de clientes do ClickUp.

A primeira impressão é importante no ciclo de vendas, e o modelo de integração de clientes do ClickUp garante que a sua seja perfeita, eficiente e inesquecível. Este modelo orienta os novos clientes passo a passo e torna a integração um processo estruturado e escalável.

Comece com um Formulário de Cadastro de Clientes fácil de compartilhar, passe para listas de tarefas organizadas, painéis de processos com recurso de arrastar e soltar, visualizações de pacotes de serviços e um calendário para acompanhar os principais marcos.

Capture todos os detalhes essenciais desde o início e prepare o terreno para uma experiência de integração tranquila e eficiente.

Você ainda encontrará um questionário de integração integrado para personalizar a experiência. O resultado? Transferências mais tranquilas, clientes mais satisfeitos e menos pressão sobre sua equipe de suporte.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Centralize as informações dos clientes para melhorar a gestão de dados e a geração de relatórios.

Ofereça uma experiência de integração perfeita para melhorar a satisfação do cliente e as taxas de retenção.

Analise o processo de integração, colete feedback e faça ajustes para melhorar a experiência do cliente.

💡 Ideal para: equipes de vendas, gerentes de contas e profissionais de sucesso do cliente que desejam melhorar a retenção, otimizar a integração e oferecer uma experiência cinco estrelas ao cliente.

7. Passos do ClickUp para criar um modelo de funil de vendas

Obtenha um modelo gratuito Crie seu funil de vendas perfeito do zero com o ClickUp Passos para criar um modelo de funil de vendas

Converter leads frios em clientes fiéis requer um funil de vendas claro e estratégico. O modelo de etapas para criar um funil de vendas do ClickUp é uma ferramenta poderosa que orienta sua equipe em todas as fases do funil, desde o reconhecimento inicial até a tomada de decisão final.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Crie listas de verificação para sua equipe e atribua tarefas às pessoas certas para garantir que tudo seja concluído no prazo.

💡 Ideal para: equipes de vendas, startups e profissionais de marketing de crescimento que desejam criar funis escaláveis, personalizar a jornada do comprador e aumentar as taxas de fechamento com a ajuda da automação e da IA.

8. Modelo de plano de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas de vendas claras e trace sua estratégia vencedora com o modelo de plano de vendas do ClickUp.

O modelo de plano de vendas do ClickUp ajuda você a criar um plano que flui sem precisar perguntar constantemente: “O que ainda está pendente?” 🤔

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Comece com a visualização Resumo do projeto para definir os principais objetivos de vendas

Mude para visualizações estruturadas, como Componentes do plano de vendas , Cronograma e Gráficos de Gantt , para visualizar prazos, responsabilidades da equipe e alocação de recursos

Defina metas SMART usando o ClickUp Goals , planeje táticas de divulgação impactantes e analise o desempenho de vendas com o ClickUp Dashboards

💡 Ideal para: Líderes de vendas, equipes de desenvolvimento de negócios e fundadores que desejam criar ferramentas e estratégias de vendas focadas, alinhar os esforços da equipe e atingir consistentemente as metas de receita

📖 Leia mais: Quer transformar estratégia em resultados? Não perca nosso guia sobre como melhorar o planejamento da capacidade de vendas para impulsionar o crescimento da receita 💼📈

9. Modelo de argumento de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie argumentos de venda persuasivos e de alta conversão com o modelo de argumento de venda do ClickUp

O modelo de argumento de vendas do ClickUp oferece à sua equipe uma estrutura repetível e comprovada para transformar conversas em conversões.

Ele detalha e abrange vários cenários para dar à sua equipe uma vantagem inicial na abordagem de seus futuros clientes. Seja uma conexão no LinkedIn que eles estão procurando ou uma oportunidade com um marco que o cliente potencial acabou de alcançar, há algo para cada situação.

Cada apresentação começa com um gancho forte, seguido pelo contexto, onde você conecta os recursos do seu produto aos pontos fracos do cliente em potencial com uma proposta de valor clara. Por fim, feche com uma chamada à ação forte: um convite para conversar, agendar uma demonstração ou qualquer outra etapa.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Permita que vários membros da equipe contribuam e forneçam feedback sobre as apresentações

Obtenha uma estrutura padronizada para cada apresentação, permitindo uma preparação e entrega mais rápidas

Use o ClickUp Docs para criar e armazenar documentos de apoio e apresentações que complementam sua proposta

💡 Ideal para: Equipes de vendas, BDRs, SDRs e executivos de contas que desejam ampliar o alcance personalizado e melhorar as taxas de sucesso das apresentações

10. Modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito O modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp fornece um roteiro para uma colaboração e um crescimento contínuos

Vendas e marketing são dois lados da mesma moeda e, com o modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp, você pode finalmente sincronizar ambos os esforços em um só lugar.

Este modelo colaborativo ajuda suas equipes de vendas e marketing a se alinharem em objetivos comuns, organizar campanhas de divulgação, acompanhar KPIs e visualizar todas as tarefas, desde o planejamento até o desempenho.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Permita que as equipes de vendas e marketing trabalhem em direção a objetivos comuns com recursos de colaboração em tempo real

Obtenha um layout visual no estilo Kanban de suas atividades agrupadas por Estágio de Marketing com a visualização do Quadro de Pipeline de Marketing

Aprofunde-se abrindo qualquer cartão para obter mais informações ou atualize facilmente o estágio de uma atividade simplesmente arrastando-a e soltando-a em uma coluna diferente no quadro

Veja as tarefas individualmente ou agrupadas por status em um quadro Kanban

💡 Ideal para: Equipes de entrada no mercado e startups que buscam alinhar as mensagens de vendas e marketing, conduzir campanhas de forma colaborativa e manter o foco nas metas em todos os departamentos

🌟 Bônus: depois de escolher um modelo de manual de vendas, você pode personalizá-lo ainda mais com o ClickUp Brain MAX. Como seu superaplicativo de IA para desktop, ele ajuda a refinar as mensagens de divulgação para diferentes perfis de compradores e até mesmo a gerar automaticamente tarefas ou e-mails de acompanhamento. Ele também pode obter dados de vendas de ferramentas conectadas, interpretar seu manual, recomendar os próximos passos e gerar documentos e estratégias de vendas. Pesquise tudo, pergunte qualquer coisa: o novo ClickUp Brain MAX coloca todo o seu trabalho, aplicativos e modelos de IA ao seu alcance

11. Modelo de rastreador de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso, atinja metas e mantenha-se organizado com o modelo de acompanhamento de vendas do ClickUp

A visibilidade é muito importante na gestão de uma equipe de vendas de alto desempenho. O modelo ClickUp Sales Tracker oferece controle total sobre seu pipeline, desde o acompanhamento do desempenho da equipe até a análise das tendências de vendas em um único lugar.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Monitore negócios, acompanhe leads e avalie o desempenho dos representantes em relação às metas usando painéis de vendas em tempo real

Crie fluxos de trabalho padronizados com foco no acompanhamento de métricas importantes, como probabilidade de sucesso, tamanho médio do negócio e valor da vida útil do cliente existente

Analise a saúde do funil de vendas ou refine as estratégias de acompanhamento para manter os leads em movimento e fechar mais negócios

💡 Ideal para: Gerentes de vendas, líderes de equipe e profissionais de operações de receita que desejam otimizar o acompanhamento de vendas, obter insights acionáveis e gerenciar pipelines com clareza e confiança

12. Modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique a comunicação, cultive leads e aumente as conversões sem esforço com o modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp

Embora a primeira abordagem de vendas possa plantar a semente, é o acompanhamento consistente e cuidadoso que constrói a confiança e impulsiona o negócio. O modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp resolve esse desafio, oferecendo um espaço centralizado onde todas as suas variações de e-mails de acompanhamento podem ser organizadas, personalizadas e reutilizadas de forma eficaz.

Ele inclui uma descrição detalhada, uma lista de verificação, subtarefas relevantes e campos personalizados para garantir que cada modelo de e-mail esteja atualizado e devidamente atribuído. Os campos personalizados disponíveis são: Colaboradores, um campo Pessoas para rastrear quem criou ou atualizou o modelo; Utilidade, um campo Classificação para avaliar a eficácia de cada modelo; e Status ativo, um campo suspenso para indicar se o modelo ainda está em uso ativo.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Automatize lembretes e e-mails de acompanhamento para garantir uma comunicação oportuna sem esforço manual

a Visualização de Calendário Use diferentes visualizações, como a Visualização de Lista do ClickUp , para visualizar e gerenciar suas tarefas de acompanhamento de forma eficaz

Obtenha subtarefas para uma ampla gama de cenários de acompanhamento, como esclarecer discussões após uma reunião, verificar itens de ação pendentes ou entrar em contato após eventos ou mensagens de correio de voz

💡 Ideal para: Equipes de vendas, gerentes de contas, representantes de sucesso do cliente e empreendedores individuais que desejam uma maneira mais inteligente e simplificada de acompanhar os clientes

🧠 Você sabia? O primeiro e-mail de acompanhamento nas vendas aumenta a taxa de resposta em 49%!

13. Modelo de procedimento operacional padrão do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta a consistência, melhore a eficiência e mantenha sua equipe de vendas alinhada com o modelo de procedimento operacional padrão do ClickUp

O modelo de Procedimento Operacional Padrão (SOP) do ClickUp oferece uma estrutura pronta para documentar todos os detalhes do processo, desde a integração de novos representantes até o aprimoramento dos processos de divulgação e o alinhamento de equipes multifuncionais. Com listas de verificação integradas, documentos e fluxos de trabalho personalizáveis, você pode mapear cada etapa do seu processo de vendas em um único local conveniente.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Use os quadros brancos do ClickUp para debater ideias e as tarefas do ClickUp para atribuir responsabilidades e prazos

Defina lembretes recorrentes para revisar e atualizar regularmente seus procedimentos à medida que sua estratégia evolui

Acompanhe todas as modificações com o histórico de versões, permitindo que você veja quem fez as alterações e quando

💡 Dica profissional: se você está cansado de criar SOPs para diferentes processos do zero, considere usar modelos e formatos de SOP gratuitos!

💡 Ideal para: Líderes de vendas que criam fluxos de trabalho escaláveis, equipes de RevOps que padronizam processos ou qualquer equipe que deseja documentar e otimizar seu manual de vendas completo

📖 Leia mais: Quer otimizar ainda mais seus processos? Confira nossa lista das melhores ferramentas geradoras de SOPs para procedimentos comerciais eficazes, porque manuais claros merecem SOPs igualmente inteligentes. ✅📋

14. Modelo de manual de vendas para marcas SaaS da Visme

via Visme

O modelo de manual de vendas da marca SaaS da Visme é um modelo de 10 páginas que permite apresentar técnicas comprovadas de sucesso em vendas de uma forma profissional e envolvente.

Você pode visualizar dados usando gráficos e widgets, aplicar a identidade visual da sua marca e publicar seu manual online ou baixá-lo em vários formatos, como PDF ou HTML5.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Adapte o modelo à sua marca editando o conteúdo, as imagens, as cores e as páginas

Incorpore recursos interativos, como links clicáveis e vídeos incorporados, para aumentar o engajamento

Baixe seu manual em PDF de alta qualidade para impressão ou compartilhe-o online usando um link

💡 Ideal para: Startups de SaaS, líderes de capacitação de vendas e equipes de marketing que desejam um manual de vendas interativo e com um design atraente, que se alinhe perfeitamente com sua marca

💡 Dica profissional: automatize partes do fluxo de trabalho do seu manual de vendas com o ClickUp Agents . Esses assistentes com tecnologia de IA podem atualizar autonomamente as etapas dos negócios, atribuir tarefas com base em condições de acionamento, gerar resumos ou até mesmo enviar lembretes quando for necessário fazer um acompanhamento.

15. Modelo de manual de vendas para agências de mídia da Visme

via Visme

O modelo de manual de vendas para agências de mídia da Visme oferece uma maneira elegante e profissional de apresentar suas estratégias de vendas, ofertas de produtos e melhores práticas em um único documento interativo.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Crie um manual de vendas que possa ser facilmente atualizado e compartilhado entre as equipes

Personalize cores, fontes, imagens e layouts para combinar com a identidade da marca da sua agência

Adicione animações, vídeos, interatividade e muito mais para uma experiência de treinamento dinâmica

💡 Ideal para: Gerentes de vendas, diretores criativos e coordenadores de treinamento em agências de mídia ou publicidade que desejam integrar novos representantes, padronizar mensagens de vendas e alinhar estratégias de equipe

16. modelo de manual de vendas de comércio eletrônico da Visme

via Visme

*o modelo de manual de vendas de comércio eletrônico da Visme ajuda sua equipe a se manter à frente das tendências emergentes do comércio eletrônico e atingir as metas de receita com confiança. Este modelo pronto para edição inclui páginas pré-projetadas para destacar a história da sua empresa, categorias de produtos, estratégias de preços e perfis de clientes ideais.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Use-o como um guia para treinar novos representantes de vendas de forma rápida e consistente

Defina procedimentos passo a passo para lidar com leads, apresentações, acompanhamentos e fechamento de negócios

Inclua seções para metas e métricas para monitorar a eficácia das vendas

💡 Ideal para: líderes de vendas de comércio eletrônico, gerentes de produto e proprietários de empresas que desejam integrar representantes de vendas, alinhar mensagens e gerar resultados consistentes

📚 Leia mais: Ferramentas indispensáveis em seu conjunto de tecnologias de vendas

17. Modelo de manual de vendas em PowerPoint da SlideModel

via SlideModel

*o modelo de manual de vendas do PowerPoint da SlideModel facilita a visualização de todos os aspectos essenciais da sua estratégia de vendas.

Com slides projetados profissionalmente e um layout coeso, este modelo oferece à sua equipe um roteiro claro. Cada seção, como visão geral da empresa, detalhes do produto, processo de vendas, gerenciamento de tempo e mensagens, vem com slides totalmente editáveis que são fáceis de adaptar à sua marca e fluxo de trabalho.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Personalize para várias apresentações de vendas, como sessões de treinamento interno e discussões de planejamento estratégico

Use infográficos e diagramas de processos para explicar informações complexas de forma clara

Obtenha seções predefinidas para informações da empresa, visão geral de produtos e serviços, perfis de clientes, processo de vendas, etc.

💡 Ideal para: Gerentes de vendas, equipes B2B e líderes de desenvolvimento de negócios que desejam apresentar uma estrutura de vendas abrangente em um formato PowerPoint profissional e personalizável

18. Modelo de manual de vendas da Dialpad

via Dialpad

O modelo de manual de vendas da Dialpad é uma ferramenta inteligente aprimorada por IA que simplifica a integração, reforça as melhores práticas e mantém as equipes de vendas alinhadas em todos os pontos de contato.

Este manual em formato de apresentação abrange todos os componentes essenciais, desde o histórico da empresa e perfis dos compradores até processos de vendas detalhados e recursos de capacitação.

Cada seção foi criada para apoiar operações de vendas do mundo real. Por exemplo, ela descreve dicas operacionais, como usar o recurso de envio de mensagens de voz do Dialpad ou a integração click-to-call do Salesforce, e aproveita os manuais de vendas com IA do Dialpad para acompanhar a adesão a várias estruturas de vendas.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Descreva a missão, a visão, as propostas de valor dos produtos/serviços e os valores fundamentais da sua empresa

Adicione exemplos de respostas eficazes a objeções e perguntas comuns dos clientes

Defina metas mensuráveis, como chamadas por dia, reuniões agendadas, taxas de conversão ou metas de receita

💡 Ideal para: Equipes de capacitação de vendas, líderes de receita e gerentes que buscam um manual de vendas inteligente e pronto para apresentação

19. Modelo de plano estratégico de vendas da Zendesk

via Zendesk

O Modelo de Plano Estratégico de Vendas da Zendesk ajuda você a mapear suas metas de vendas, estratégias e mercados-alvo para o ano que vem.

Projetado para alinhar equipes e promover clareza, este modelo de plano de vendas orienta você pelos fundamentos, desde a elaboração de uma missão e visão inspiradoras até a definição do seu cliente ideal e o aprimoramento dos seus processos de vendas.

Isso ajuda a transformar uma estratégia geral em etapas práticas, adequadas para criar um novo plano de vendas do zero ou refinar um já existente.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Entenda como os clientes passam da conscientização à compra, incluindo pontos de contato e obstáculos.

Use o mapeamento da jornada do cliente para identificar pontos fracos onde os clientes potenciais desistem e, em seguida, crie ações de acompanhamento.

Esclareça quem na sua equipe é responsável por cada tarefa (geração de leads, divulgação, fechamento de negócios, acompanhamento, etc.).

💡 Ideal para: Líderes de vendas, fundadores de startups e equipes de receita que estão em sintonia, buscando construir uma base estratégica de vendas e definir claramente suas metas, processos e mercado-alvo para o sucesso a longo prazo.

20. Modelo de manual de estratégia de vendas da Pipedrive

via Pipedrive

O Modelo de Manual de Estratégia de Vendas da Pipedrive divide todo o seu mecanismo de vendas em seções específicas, como definição da sua visão, posicionamento e personas-alvo, descrição detalhada das estratégias de vendas, etapas do pipeline, indicadores-chave de desempenho (KPIs) e orçamento.

Com campos orientados, como declarações de missão, análise competitiva, metodologias de vendas (como SPIN e Challenger) e estrutura da equipe, este modelo simplifica estratégias complexas com um formato fácil de usar.

🌼 Por que você vai adorar este modelo:

Ajude sua equipe a entender como sua estratégia de vendas está alinhada com os objetivos gerais da empresa.

Descreva diferentes estratégias ou metodologias de vendas para garantir a consistência.

Revise periodicamente e adapte com base no feedback e nas mudanças nas condições do mercado.

💡 Ideal para: líderes de vendas B2B, equipes de operações de receita e fundadores de empresas em crescimento que precisam de um manual de vendas detalhado e pronto para ser executado para apoiar a expansão, o alinhamento da equipe e o acompanhamento consistente do desempenho.

Seu manual de vendas vencedor começa com o ClickUp

Criar seu próprio manual de vendas requer orientações claras, estratégias estruturadas e as ferramentas certas para manter todos alinhados e no caminho certo. No entanto, a verdadeira magia acontece quando você reúne tudo isso em um hub centralizado.

O ClickUp oferece um espaço de trabalho poderoso e personalizável, além de modelos completos de manuais de vendas para transformar suas estratégias de vendas em fluxos de trabalho práticos.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e comece a criar um fluxo de trabalho de vendas mais inteligente que gera resultados reais. 💼