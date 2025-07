11 melhores alternativas ao Blitzit para gerenciamento de tarefas e fluxo de trabalho

Quase 40% dos profissionais acompanham manualmente as ações a serem realizadas, um processo demorado e propenso a erros. Isso pode diminuir o engajamento dos funcionários e afetar negativamente os objetivos da organização.

O Blitzit promete uma maneira rápida e descomplicada de gerenciar tarefas, o que pode ser revigorante para usuários individuais ou equipes pequenas.

No entanto, as empresas precisam de uma colaboração mais forte, integrações mais profundas e análises mais inteligentes — áreas essenciais em que o Blitzit pode ser limitado. Ele carece da profundidade de planejamento, do poder de geração de relatórios e da personalização que fluxos de trabalho sérios exigem. Recursos como edição em massa, dependências de tarefas e suporte móvel estão subdesenvolvidos, em fase beta ou ausentes.

Então, se o Blitzit não está atendendo às suas necessidades de fluxo de trabalho, o que você faz?

Simples. Você procura alternativas que sejam upgrades para ele. E não se preocupe, você tem muitas opções.

Se você precisa de fluxos de trabalho personalizados, colaboração em tempo real ou automação, este guia detalha as melhores alternativas ao Blitzit, ajudando você a eliminar tarefas repetitivas e manter-se organizado.

O que é o Blitzit?

O Blitzit é um aplicativo de produtividade projetado para ajudar os usuários a se manterem organizados e focados ao longo do dia. A interface intuitiva do Blitzit lida com tarefas de alto impacto com ferramentas integradas para melhorar o foco, recursos de bloqueio de tempo e uma lista de tarefas simples.

Seu recurso de priorização de tarefas garante que o trabalho importante seja feito, sem desculpas. Além disso, o cronômetro Pomodoro incentiva o foco profundo por meio de intervalos e pausas estruturados no trabalho.

Para motivação extra, o Blitzit gamifica a produtividade. À medida que você conclui tarefas, ganha pontos e sobe de nível, reforçando a sensação de realização.

Apesar de tudo isso, o Blitzit é mais adequado para indivíduos, não para equipes. Ele mantém os usuários individuais no caminho certo, mas não consegue lidar com a complexidade dos seus projetos — um recurso essencial presente em softwares avançados de gerenciamento de tarefas.

Por que escolher alternativas ao Blitzit?

Apesar de sua interface minimalista e ferramentas focadas na produtividade, muitos usuários buscam alternativas mais robustas e repletas de recursos para otimizar seu fluxo de trabalho.

Não possui recursos avançados de planejamento, como edições em massa, dependências e criação de tarefas em linguagem natural, que estão se tornando essenciais em uma era de ferramentas de produtividade com IA.

Além disso, vários recursos essenciais do Blitzit e seus aplicativos móveis ainda não foram lançados. O aplicativo para iOS, por exemplo, está em fase beta, e a versão para Android ainda não foi lançada, resultando em diferenças entre o Blitzit e seus concorrentes.

Aqui estão as limitações mais preocupantes do Blitzit que você deve levar em consideração:

não possui recursos de nível empresarial , como colaboração, O Blitzit, como colaboração, gerenciamento de fluxo de trabalho e análises aprofundadas. É difícil gerenciar várias tags sem filtros ou ações em massa

Ele fornece relatórios básicos sobre o tempo gasto, mas não oferece orientações de produtividade ou insights acionáveis. Falta sugestões para melhorar a eficiência do fluxo de trabalho

Suas integrações com terceiros são limitadas ao ClickUp, Notion e Google Calendar, o que dificulta a centralização de projetos e comunicações

O aplicativo Blitzit não funciona na web; você precisa baixá-lo

Ao contrário de outros aplicativos de gerenciamento de tarefas, o Blitzit não tem um plano gratuito

Alternativas ao Blitzit em resumo

Apesar de suas vantagens, o Blitzit não tem o refinamento de ferramentas mais estabelecidas. Várias alternativas estão disponíveis se você estiver procurando automação avançada de tarefas, integrações mais profundas ou até mesmo um gerenciador de tarefas gratuito.

Aqui está um breve resumo das alternativas ao Blitzit e seus casos de uso:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Automações, assistente de IA (ClickUp Brain), controle de tempo, acompanhamento de metas, gráficos de Gantt, tarefas e visualizações personalizáveis Equipes pequenas a grandes que buscam uma plataforma completa de gerenciamento de tarefas e fluxo de trabalho Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Trello Quadros no estilo Kanban, automação Butler, colaboração em tempo real, integrações com Slack, Drive, Jira Equipes e indivíduos que priorizam o visual e gerenciam projetos leves Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/usuário/mês Asana Portfólios para agrupamento de projetos, gráficos de Gantt, dependências de tarefas, atualizações em tempo real Equipes multifuncionais acompanhando projetos complexos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/usuário/mês; preços personalizados para empresas Monday.com Painel de controle da carga de trabalho, agendamento com recurso de arrastar e soltar, automações, integração com linha do tempo/calendário Gerentes e equipes que equilibram as cargas de trabalho e os horários dos funcionários Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês; Enterprise: preços personalizados Notion Fluxos de trabalho personalizados, propriedades de tarefas, visualizações em tempo real (quadros, tabelas, cronogramas), automação, modelos Indivíduos e pequenas equipes que precisam de personalização profunda Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês; Enterprise: preços personalizados Todoist Entrada de tarefas em linguagem natural, hierarquia de projetos, painéis compartilhados, controle de acesso da equipe Indivíduos e equipes que organizam fluxos de trabalho complexos com uma interface simples Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/usuário/mês Wrike Fluxos de trabalho baseados em formulários, automação de tarefas, modelos, alertas em tempo real Equipes que gerenciam solicitações ou aprovações usando fluxos de trabalho estruturados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/usuário/mês; Enterprise: preços personalizados Hive Assistente de IA (HiveMind), relatórios de desempenho, integração com chat, controle de tempo Equipes de marketing e atendimento ao cliente automatizando fluxos de trabalho e acompanhando o progresso Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês; Enterprise: preços personalizados MeisterTask Quadros Kanban, automação do fluxo de trabalho, integrações com Slack/Teams/Zapier, suporte para dispositivos móveis Pequenas equipes que precisam de gerenciamento básico de projetos com automação Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/usuário/mês; Enterprise: preços personalizados Basecamp Quadros de mensagens, gráficos de progresso, check-ins automáticos, compartilhamento de arquivos Equipes que precisam de comunicação simplificada e acompanhamento de tarefas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/usuário/mês Microsoft To Do Sugestões de tarefas, lembretes, modelos de listas de verificação, integração com o Outlook Indivíduos e equipes dentro do ecossistema Microsoft Gratuito para sempre

As melhores alternativas ao Blitzit para utilizar

Ferramentas desconectadas atrasam o trabalho, frustram os funcionários e contribuem para o aumento do cansaço.

Funcionários esgotados têm 2,6 vezes mais chances de pedir demissão, custando às empresas 33% do salário anual em substituições.

A melhor alternativa ao Blitzit irá gerenciar operações, reduzir o trabalho manual e manter sua equipe envolvida. Aqui estão algumas das melhores opções:

1. ClickUp (Melhor para gerenciamento de trabalho completo)

Comece a automatizar com o ClickUp Configure automações personalizadas do ClickUp com gatilhos e ações predefinidos para reduzir o trabalho manual

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em uma única plataforma — acelerado pela automação e pesquisa de IA de última geração.

É uma alternativa ao Blitzit altamente recomendada e sólida. Vamos ver por quê!

As automações do ClickUp eliminam o trabalho repetitivo, criando automaticamente tarefas e subtarefas, atribuindo-as e notificando as partes interessadas, com base em gatilhos e condições especificados.

📌 Por exemplo, quando o RH adiciona o perfil de um novo funcionário no ClickUp, o ClickUp gera uma lista de tarefas para verificação de documentos, treinamento e reuniões de boas-vindas para o gerente de contratação.

Esse recurso é inestimável em setores com muitas exigências de conformidade e processos de aprovação em várias etapas.

Deixe o ClickUp Brain redigir relatórios sem erros para você em segundos

O ClickUp Brain, seu assistente de IA integrado e sensível ao contexto, é uma ferramenta de produtividade única que facilita o seu dia com redação, resumo de documentos e atividades e automação de tarefas em linguagem natural, tudo com tecnologia de IA. As equipes podem usá-lo para gerar descrições de tarefas, subtarefas e resumos para projetos usando prompts simples. É possível redigir e-mails, relatórios e atualizações instantâneas. E ainda fazer brainstorming de ideias e analisar dados do espaço de trabalho em uma única ferramenta.

Ao usar IA para gerenciar a produtividade e o fluxo de trabalho, você pode economizar horas de trabalho manual todas as semanas.

💡 Dica profissional: ao usar os Agentes Autopilot, o ClickUp permite automatizar não apenas fluxos de trabalho simples, mas também ações inteligentes e contextuais. Ao contrário do registro manual de tarefas do Blitzit, o ClickUp oferece assistência por IA que se adapta, aprende e economiza horas de trabalho repetitivo. Adicione um agente de IA ClickUp ao seu fluxo de trabalho para torná-lo mais rápido Aqui estão alguns exemplos: Criação e atribuição inteligente de tarefas : os Agentes Autopilot podem monitorar envios de formulários ou notas de reuniões, gerar tarefas automaticamente, definir prazos e atribuí-las com base na disponibilidade da equipe, sem necessidade de inserir ou acompanhar manualmente

Resumos e atualizações de status baseados em IA: após receber atualizações ou edições de documentos, os agentes podem resumir as alterações, extrair insights e publicar atualizações de status diretamente nos canais ou painéis, mantendo todos informados sem esforço manual

Você pode listar suas tarefas como Tarefas do ClickUp e definir prioridades, prazos, dependências e campos personalizados para registrar todo o contexto da tarefa. É fácil visualizar o progresso por meio de mais de 15 visualizações do ClickUp, incluindo listas, quadros ou calendários.

Categorize suas tarefas do ClickUp usando campos personalizados, prioridades, tags e dependências para facilitar o acompanhamento e a transparência

📌 Por exemplo, uma equipe de marketing que está planejando o lançamento de um produto pode dividir a tarefa de lançamento da campanha em subtarefas para criação de conteúdo, revisão, publicação e monitoramento. Depois disso, eles podem atribuir essas tarefas individuais com prazos a redatores, designers gráficos, editores e gerentes de mídia social, etc., para garantir clareza e responsabilidade.

Crie e personalize planilhas de horas usando o abrangente recurso de acompanhamento de tempo do projeto do ClickUp

E quanto ao acompanhamento da produtividade, você pergunta?

Ao contrário dos relatórios básicos do Blitzit, os recursos de controle de tempo do projeto do ClickUp permitem que você acompanhe o tempo gasto em cada tarefa com precisão de segundos e avalie com exatidão a produtividade individual e da equipe. Isso ajuda a alocar recursos de maneira eficaz.

📌 Por exemplo, uma agência de design que trabalha em vários projetos de clientes pode acompanhar o tempo gasto em cada tarefa — brainstorming, design e revisões. Isso resulta em faturamento preciso, evita excesso de trabalho e melhora as estimativas de projetos futuros.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Iniciantes ou aqueles que são novos em aplicativos de gerenciamento de tarefas podem se sentir sobrecarregados devido ao grande número de recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da TrustRadius compartilha:

Para qualquer organização que tenha dificuldades em gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com este software, as pessoas podem acompanhar os itens da lista de tarefas e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o progresso geral dos projetos para garantir que os prazos sejam cumpridos.

Para qualquer organização que tenha dificuldades em gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com este software, as pessoas podem acompanhar os itens da lista de tarefas e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o andamento geral dos projetos para garantir que os prazos sejam cumpridos.

2. Trello (Melhor para gerenciamento visual de tarefas)

via Trello

O Trello atende às necessidades das equipes por uma ferramenta de gerenciamento de tarefas leve, mas rica em recursos, com seus quadros altamente visuais no estilo Kanban. Ele torna o acompanhamento das tarefas natural e intuitivo. Cada tarefa se torna um cartão que se move suavemente pelas etapas do fluxo de trabalho, representadas por quadros individuais.

Você pode adicionar listas de verificação, prazos, anexos e etiquetas a cada cartão, transformando tarefas simples em itens de ação detalhados. Os membros da equipe podem colaborar em tempo real, comentando nos cartões, marcando outras pessoas e integrando ferramentas como Slack, Google Drive ou Jira para adicionar contexto.

Melhores recursos do Trello

Colabore no trabalho em tempo real por meio de comentários, compartilhamento de arquivos e @menções

Automatize tarefas rotineiras usando o Butler, a ferramenta de automação integrada do Trello

Use modelos para configurar rapidamente tipos de projetos comuns

Limitações do Trello

Não possui recursos essenciais de gerenciamento de projetos, como controle de tempo nativo

Preços do Trello

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: US$ 210/ano por usuário (estimativa de custo para 50 usuários)

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Uma avaliação da G2 diz:

É realmente ótimo para lidar com vários projetos. Seu método de organizar tarefas com quadros, listas e cartões é muito fácil de usar.

É realmente ótimo para lidar com vários projetos. Seu método de organizar tarefas com quadros, listas e cartões é muito fácil de usar.

💡 Dica profissional: Comece com um layout básico do quadro no Trello e adicione gradualmente Power-Ups (complementos ou integrações) como calendários de IA ou integração com o Slack à medida que identificar necessidades específicas. Isso garante que você tenha as ferramentas certas sem sobrecarregar o sistema.

3. Asana (melhor para acompanhamento de projetos multifuncionais)

via Asana

O recurso de portfólio do Asana ajuda você a organizar vários projetos em um só lugar. Por exemplo, se você gerencia três campanhas de marketing, pode adicioná-las a um único portfólio e visualizar o progresso delas em um painel. Dessa forma, fica mais fácil acompanhar tudo!

Cada projeto mostra o status em tempo real, a prioridade e campos personalizados para que você possa identificar rapidamente bloqueios ou atrasos. Na mesma visualização, você também pode definir metas, atribuir responsáveis e detalhar tarefas individuais.

Melhores recursos do Asana

Crie planos de projeto detalhados usando gráficos de Gantt e calendários para mapear cronogramas e acompanhar o progresso

Adicione dependências de tarefas para garantir que o trabalho seja realizado na ordem correta

Crie metas e submetas para acompanhar com precisão o progresso e atingir objetivos pessoais e relacionados à empresa

Limitações do Asana

Os recursos de controle de tempo precisam ser aprimorados para o controle por hora

A visualização da carga de trabalho, que mostra o número de tarefas atribuídas a um membro da equipe, pode ser confusa

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Uma avaliação da G2 diz:

Sua interface intuitiva facilita a organização de tarefas, o acompanhamento do progresso e a colaboração em tempo real, mesmo entre departamentos.

Sua interface intuitiva facilita a organização de tarefas, o acompanhamento do progresso e a colaboração em tempo real, mesmo entre departamentos.

🧠 Curiosidade: Ao contrário da maioria das outras ferramentas de gerenciamento de tarefas, o ClickUp permite atribuir comentários aos membros da equipe, transformando discussões em tarefas acionáveis. O responsável pode resolver o comentário após a conclusão da tarefa, garantindo uma comunicação clara e responsabilidade.

4. Monday.com (Melhor para gerenciar agendas de funcionários)

O painel de controle de carga de trabalho do Monday.com oferece aos gerentes uma visão geral em tempo real das tarefas, horários e capacidade geral dos funcionários. Ele permite uma distribuição equilibrada de responsabilidades, evitando o esgotamento dos funcionários, muitas vezes causado por cargas de trabalho desiguais. Ajustes de arrastar e soltar facilitam a reatribuição de tarefas ou a alteração de prazos.

Monday.com: melhores recursos

Automatize tarefas rotineiras, como atualizações de status e notificações, para economizar tempo

Integre o painel de carga de trabalho com visualizações de linha do tempo e calendário para um agendamento eficaz

Use barras de progresso e indicadores codificados por cores para identificar facilmente gargalos ou lacunas

Limitações do Monday.com

Os usuários frequentemente relatam a necessidade de tempo extra (ou suporte) para explorar todo o potencial do produto, especialmente ao criar fluxos de trabalho complexos em vários painéis

Preços do Monday.com

Gratuito para sempre

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 12.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre Monday.com?

Uma avaliação da Capterra diz:

Gosto da rapidez e facilidade com que foi configurar e começar a usar nossa conta monday.com. A possibilidade de ter diferentes espaços de trabalho facilita a organização de contatos e informações de projetos.

Gosto da rapidez e facilidade com que foi configurar e começar a usar nossa conta monday.com. A possibilidade de ter diferentes espaços de trabalho facilita a organização de contatos e informações de projetos.

5. Notion (ideal para requisitos de personalização avançada)

via Notion

Não gosta de fazer parte de um sistema fixo de gerenciamento de tarefas? Experimente o Notion.

Você não precisa de conhecimentos técnicos para acessar seus recursos personalizáveis. Acompanhe projetos complexos com campos personalizados, configure painéis de relatórios detalhados e muito mais, sem escrever uma única linha de código. Além disso, com centenas de modelos prontos para uso, desde rastreadores de projetos até calendários de conteúdo, é fácil e rápido começar.

Melhores recursos do Notion

Crie fluxos de trabalho personalizados no Notion com propriedades de tarefas, como responsáveis, prazos, prioridades e dependências

Acompanhe o progresso com visualizações atualizadas em tempo real (tabelas, quadros, cronogramas)

Automatize cadeias de tarefas acionadas por mudanças de status, prazos ou condições personalizadas

Limitações do Notion

O Notion AI é limitado à assistência baseada em texto, tornando a ferramenta menos intuitiva

Configurar páginas e vincular bancos de dados manualmente pode ser frustrante

Preços do Notion

Gratuito: Gratuito para sempre

Mais: US$ 12/mês por usuário

Empresas: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Uma avaliação da Capterra diz:

O Notion tornou as tarefas de produtividade e a tomada de notas muito mais eficientes para mim. Ele me permite escrever ideias e rascunhos de e-mails com eficácia.

O Notion tornou as tarefas de produtividade e a tomada de notas muito mais eficientes para mim. Ele me permite escrever ideias e rascunhos de e-mails com eficácia.

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, insights críticos para os negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca mais precisará se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papos, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

6. Todoist (ideal para tomar notas e criar listas de tarefas)

via Todoist

Procurando uma alternativa mais madura e flexível ao Blitzit? O Todoist pode ser a resposta. Ele foi projetado para funcionar como seu centro de comando, onde todas as suas tarefas, agendas e prioridades ficam reunidas em uma interface intuitiva.

Sua capacidade de processamento de linguagem natural facilita o registro de tarefas e lembretes. Digite “Atualizar o blog todas as terças-feiras às 10h” ou “Revisar os designs com Sarah na próxima quarta-feira”, e o Todoist definirá as datas e horários.

Você também pode organizar tarefas usando rótulos, prioridades e subtarefas aninhadas, tornando muito mais fácil gerenciar fluxos de trabalho complexos do que a configuração mínima do Blitzit permite.

Melhores recursos do Todoist

Acompanhe o progresso da equipe por meio de painéis compartilhados

Controle os níveis de acesso para diferentes projetos

Crie hierarquias complexas de projetos com tarefas e subtarefas, ajudando as equipes a organizar grandes iniciativas em partes menores

Limitações do Todoist

Ocasionalmente, pode não compreender e seguir comandos específicos

A ferramenta oferece insights e estatísticas limitados, tornando difícil melhorar a produtividade

Preços do Todoist

Gratuito para sempre

Pro: US$ 5/mês por usuário

Negócios: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Todoist?

Uma avaliação da Capterra diz:

Consegui organizar minhas tarefas graças ao Todoist. A experiência de uso tem sido muito tranquila e simples.

Consegui organizar minhas tarefas graças ao Todoist. A experiência de uso tem sido muito tranquila e simples.

7. Wrike (ideal para criar e gerenciar fluxos de trabalho baseados em formulários)

via Wrike

Se o Blitzit parece muito simples para gerenciar solicitações estruturadas ou fluxos de trabalho multifuncionais, o Wrike oferece mais recursos, especialmente com a ferramenta “Criar um formulário”. Com o Wrike, você pode criar formulários de admissão personalizados. Nomeie o formulário, adicione uma descrição e escolha entre vários tipos de perguntas. As respostas podem ser em forma de texto de linha única, múltipla escolha ou parágrafo.

Sinta-se à vontade para atribuir formulários diretamente a membros específicos da equipe ou projetos, encaminhando as solicitações recebidas para as pessoas certas para maior eficiência.

Melhores recursos do Wrike

Use os modelos pré-criados do Wrike, como o rastreador de aprovação de férias, para permitir que os gerentes revisem, aprovem ou recusem as solicitações dentro do aplicativo

Receba alertas em tempo real sobre novos envios para evitar perder formulários importantes

Automatize o agendamento de tarefas e crie instantaneamente tarefas com prazos, responsáveis e dependências

Limitações do Wrike

Os limites de armazenamento em todos os planos podem ser restritivos para equipes que trabalham com arquivos grandes

O atendimento ao cliente e os processos de faturamento podem ser desafiadores

Preços do Wrike

Gratuito para sempre

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.700 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Uma avaliação da G2 diz:

O Wrike permite listar tarefas específicas com prazos individuais como parte de um projeto maior.

O Wrike permite listar tarefas específicas com prazos individuais como parte de um projeto maior.

💡 Dica profissional: Use os formulários do ClickUp para coletar solicitações e encaminhá-las automaticamente para a equipe certa. Você pode atribuir tarefas, aplicar tags, definir prioridades e colocá-las em listas ou pastas específicas — tudo a partir do envio de um único formulário. Adicione lógica condicional para mostrar ou ocultar campos com base em respostas anteriores, para coletar apenas as informações necessárias. Isso é perfeito para fluxos de trabalho de admissão, como tickets de TI, briefings criativos ou integração de clientes.

8. Hive (ideal para automação de fluxo de trabalho e recursos com inteligência artificial)

via Hive

A ferramenta de IA da Hive, HiveMind, gera ideias de conteúdo, rascunhos de legendas e cria imagens livres de direitos autorais. Por exemplo, uma equipe de marketing que está lançando uma campanha nas redes sociais pode usá-la para desenvolver um plano de projeto estruturado com tarefas, prazos e dependências.

O Hive atribui as próximas etapas com base em e-mails e chats para acelerar a execução, mantendo a campanha no caminho certo com o mínimo de esforço manual.

Melhores recursos do Hive

Converse com seus colegas de equipe diretamente no local de trabalho usando o recurso de mensagens integrado

Gere relatórios detalhados de desempenho para mostrar aos clientes e partes interessadas o progresso real

Acompanhe o tempo gasto em tarefas e projetos para identificar gargalos e equilibrar melhor as cargas de trabalho

Limitações do Hive

Não é possível inserir multimídia em seus cartões de tarefas

Recursos avançados como automações, revisão e controle de tempo exigem complementos, tornando o orçamento uma consideração importante

Preços do Hive

Gratuito para sempre

Starter: US$ 7/mês por usuário

Equipes: US$ 18/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Hive

G2: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hive?

Uma avaliação da Capterra diz:

O uso dessa tecnologia nos ajudou a otimizar nossos processos, o que resultou em projetos melhores e concluídos com mais rapidez.

O uso dessa tecnologia nos ajudou a otimizar nossos processos, o que resultou em projetos melhores e concluídos com mais rapidez.

9. MeisterTask (Melhor para gerenciamento de projetos menos complexos)

via MeisterTask

Você pode gerenciar tarefas repetitivas configurando gatilhos e ações nos quadros de projetos no MeisterTask. Por exemplo, as equipes podem automatizar atualizações de status, atribuir tarefas recorrentes com base em alterações no fluxo de trabalho ou enviar notificações quando os prazos se aproximam.

Isso reduz o esforço manual, minimiza erros e mantém os projetos em andamento sem supervisão constante. Também torna o MeisterTask uma ótima opção para equipes que desejam simplicidade sem sacrificar o controle ou a escalabilidade.

Melhores recursos do MeisterTask

Use quadros no estilo Kanban com seções personalizáveis para um acompanhamento claro das tarefas

Integre com ferramentas populares como Slack, Microsoft Teams e Zapier, garantindo conectividade perfeita entre diferentes fluxos de trabalho

Gerencie tarefas no desktop e no celular com acessibilidade baseada na nuvem

Limitações do MeisterTask

Não possui relatórios avançados, limitando insights detalhados sobre o desempenho do projeto

Painel de tarefas e personalização do fluxo de trabalho limitados, restringindo configurações complexas de projetos

Preços do MeisterTask

Gratuito para sempre

Pro: US$ 9/mês por usuário

Negócios: US$ 16/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o MeisterTask

G2: 4,6/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MeisterTask?

Uma avaliação da G2 diz:

O programa é visualmente elegante, simples de usar e tem todos os recursos necessários para começar na versão gratuita.

O programa é visualmente elegante, simples de usar e tem todos os recursos necessários para começar na versão gratuita.

10. Basecamp (Melhor para colaboração em equipe)

via Basecamp

Está com dificuldade para manter as discussões da equipe organizadas e acessíveis? Os quadros de mensagens do Basecamp estruturam as conversas por tópico, mantendo as respostas organizadas em threads abaixo de cada mensagem. Isso evita que atualizações importantes se percam em threads de bate-papo intermináveis.

Você pode fixar publicações importantes, anexar arquivos e incluir membros específicos da equipe, para que todos fiquem em sintonia, sem o caos de mensagens espalhadas ou excesso de e-mails.

Melhores recursos do Basecamp

Acompanhe o progresso do projeto visualmente usando gráficos de colinas — um recurso do Basecamp que mostra em que ponto o trabalho se encontra

Prenda projetos prioritários no topo, garantindo que trabalhos críticos permaneçam visíveis

Configure check-ins automáticos para reunir atualizações da sua equipe sem agendar reuniões extras

Limitações do Basecamp

Não possui visualizações tradicionais de quadro de projetos e recursos avançados de gerenciamento de projetos

O gerenciamento de arquivos precisa ser aprimorado — os arquivos compartilhados em chats não são salvos automaticamente no painel principal de documentos

Preços do Basecamp

Gratuito para sempre

Basecamp Plus: US$ 15/mês por usuário

Basecamp Pro Unlimited: US$ 299/mês por organização (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Destaques de uma avaliação da G2:

O Basecamp faz um ótimo trabalho ao facilitar a conclusão de tarefas e o networking. Ele reduz significativamente o tempo de reuniões e cria transparência onde muitas vezes existem silos em um ambiente de fabricação e produção.

O Basecamp faz um ótimo trabalho ao facilitar a conclusão de tarefas e o networking. Ele reduz significativamente o tempo de reuniões e cria transparência onde muitas vezes existem silos em um ambiente de fabricação e produção.

📮ClickUp Insight: Os dados da pesquisa de eficácia das reuniões da ClickUp sugerem que quase metade de todas as reuniões (46%) envolvem apenas 1 a 3 participantes. Embora essas reuniões menores possam ser mais focadas, elas poderiam ser substituídas por métodos de comunicação mais eficientes, como melhor documentação, atualizações assíncronas gravadas ou soluções de gerenciamento de conhecimento. Os comentários atribuídos nas tarefas do ClickUp permitem adicionar contexto diretamente nas tarefas, compartilhar mensagens de áudio rápidas ou gravar atualizações em vídeo com o ClickUp Clips — ajudando as equipes a economizar tempo valioso e garantindo que discussões importantes continuem ocorrendo, sem perda de tempo! 💫 Resultados reais: Equipes como a Trinetrix estão obtendo uma redução de 50% em conversas e reuniões desnecessárias com o ClickUp

11. Microsoft To Do (ideal para usuários do Microsoft 365)

via Microsoft To Do

Procurando um aplicativo gratuito de organização de tarefas que se integre profundamente ao ecossistema da Microsoft? O Microsoft To Do foi desenvolvido especificamente para melhorar seu fluxo de trabalho diário.

Por exemplo, sua tarefa aparecerá automaticamente no Microsoft To-Do quando você marcar um e-mail no Outlook, mantendo suas ações em sincronia.

Melhores recursos do Microsoft To Do

Adicione notas detalhadas, anexos de arquivos e lembretes às tarefas, garantindo que você tenha todo o contexto necessário

Atualize seus modelos de lista de tarefas diárias e semanais com sugestões inteligentes e personalizadas

Configure modelos de listas de verificação compartilhadas para colaboração em equipe, simplificando a delegação de tarefas e o acompanhamento do progresso

Limitações do Microsoft To Do

Integrações de terceiros restritas fora do ecossistema Microsoft

Recursos avançados de gerenciamento de projetos limitados em comparação com outras ferramentas de projeto

Preços do Microsoft To Do

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários do Microsoft To Do

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft To Do?

Uma avaliação da G2 compartilha:

Isso me ajuda a gerenciar minhas tarefas. Criei várias listas dentro do aplicativo para gerenciar minha vida pessoal e profissional.

Isso me ajuda a gerenciar minhas tarefas. Criei várias listas dentro do aplicativo para gerenciar minha vida pessoal e profissional.

👀 Você sabia? 85% dos funcionários encaminham as mesmas mensagens para vários lugares semanalmente para garantir a visibilidade. A comunicação pode ficar extremamente dispersa em ferramentas desconectadas!

Experimente o gerenciamento de tarefas sem complicações com o ClickUp

O trabalho hoje em dia está desorganizado. O trabalho moderno tornou-se sinônimo de complexidade. Um impressionante 61% do tempo dos funcionários é gasto atualizando, pesquisando e gerenciando informações em sistemas dispersos.

O resultado? Desorganização, perda de produtividade e frustração.

O Blitzit pode funcionar para acompanhar tarefas individuais, mas os desafios aumentam quando se trata de gerenciar equipes inteiras, fluxos de trabalho complexos e colaboração entre equipes.

É aqui que o ClickUp entra em cena!

Ele foi projetado para centralizar seu trabalho em um só lugar, eliminando a necessidade de alternar entre ferramentas, aplicativos e abas intermináveis. Automações e IA são a cereja do bolo, levando você à linha de chegada com mais rapidez e eficiência.

Quer recuperar todo o tempo perdido com tarefas rotineiras? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!