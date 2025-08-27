18 modelos gratuitos de perfil de cliente para entender melhor seus clientes

60% dos compradores esperam se tornar compradores recorrentes após experiências de compra personalizadas. Isso não é apenas uma pequena vantagem; é a diferença entre “talvez mais tarde” e “compre agora”. 📊

Mas a personalização não surge do nada — ela vem do conhecimento de com quem você está falando: seus objetivos, hábitos e até mesmo as ideias que eles não expressam em um briefing.

É aí que entram os perfis de clientes sólidos: eles fornecem à sua equipe o contexto necessário para parar de adivinhar e começar a criar o que as pessoas querem.

Nesta publicação do blog, compartilhamos modelos gratuitos de perfil de cliente que ajudam você a fazer perguntas melhores, entender as pessoas por trás da marca e criar um trabalho que atinja o objetivo desde o primeiro dia. 🧠

O que são modelos de perfil de cliente?

Um modelo de perfil de cliente é um documento estruturado que captura as informações mais essenciais sobre um cliente, abrangendo seu histórico comercial, objetivos, insights do público, segmentação de clientes, principais partes interessadas e preferências de marca. Ao centralizar esses detalhes em um único lugar, as equipes podem se alinhar mais rapidamente, personalizar sua abordagem e entregar consistentemente um trabalho que atenda às necessidades do cliente.

Veja o que um modelo de perfil de cliente ideal deve ajudar você a descobrir: ✅ Visão geral da empresa O que a empresa faz?

Qual é o posicionamento deles no mercado?

Quem são os principais concorrentes deles? ✅ Metas e KPIs O que significa sucesso para este cliente?

Eles estão tentando gerar leads, aumentar a visibilidade ou impulsionar o engajamento?

Como eles estão medindo o sucesso atualmente? Eles usam alguma ferramenta (por exemplo, software de CRM )? ✅ Informações sobre o público Para quem eles estão vendendo?

Quais são os pontos fracos do público deles?

Qual é o tom de voz ou a personalidade da marca? ✅ Principais partes interessadas Quem é o tomador de decisões?

Quem lida com a comunicação diária?

Qual é a forma preferida de trabalho deles (ligações, e-mails, comunicação assíncrona)? ✅ Preferências de marca Algum sinal de alerta ou áreas a evitar?

O que fazer e o que não fazer em termos de design ou mensagens?

Marcas de referência que eles amam ou odeiam?

O que torna um modelo de perfil de cliente bom?

Se o seu objetivo é criar perfis de clientes que levem a decisões mais inteligentes e relacionamentos mais sólidos, eis o que o seu modelo precisa incluir:

Campos de segmentação claros: inclua campos como setor, tamanho da empresa, faixa de orçamento e função na tomada de decisões. Isso ajuda a personalizar seus serviços e mensagens com mais precisão

Objetivos e desafios do cliente: Identifique o que o cliente está tentando alcançar e o que está impedindo isso. Combine isso com insights de sua Identifique o que o cliente está tentando alcançar e o que está impedindo isso. Combine isso com insights de sua pesquisa de persona do usuário para criar campanhas mais direcionadas e tomar decisões mais precisas sobre produtos

Informações sobre o comportamento de compra: Entenda o processo de tomada de decisão do cliente. Eles têm ciclos de vendas longos? Várias partes interessadas? Preferência por verificações de referência? Esses detalhes ajudam a orientar sua Entenda o processo de tomada de decisão do cliente. Eles têm ciclos de vendas longos? Várias partes interessadas? Preferência por verificações de referência? Esses detalhes ajudam a orientar sua estratégia de ICP de maneira mais eficaz

Contatos e funções importantes: liste todas as partes interessadas e suas responsabilidades para evitar gargalos e falhas de comunicação posteriormente

Sinais de alerta ou motivos para recusa: acompanhe comportamentos ou solicitações que sugiram que o cliente pode não ser adequado a longo prazo (por exemplo, prazos irrealistas, mudanças frequentes no escopo)

Modelos de perfil de cliente em resumo

18 modelos gratuitos de perfil de cliente para entender melhor seus clientes

O trabalho com os clientes flui melhor quando todos estão alinhados desde o início. Isso significa ir além de nomes e e-mails para entender os objetivos, a voz da marca, as preferências e o estilo de trabalho do seu cliente. 🤝

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda as equipes a fazer exatamente isso. Com modelos criados para cadastro de clientes, desenvolvimento de personas e acompanhamento de comunicações, você pode criar um perfil centralizado para cada cliente. Além disso, adicione notas, atribua as próximas etapas, envolva colegas de equipe e visualize tudo da maneira que for melhor para você usando as visualizações Lista, Documento ou Quadro do ClickUp.

E se você está apenas começando ou deseja atualizar sua configuração atual, selecionamos modelos do ClickUp em uma lista de mais de 1.000 para agilizar a clareza do cliente.

Então, vamos lá!

1. Modelo de persona do usuário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Capture, organize e compare insights demográficos com o modelo de perfil do usuário do ClickUp

Como profissional de marketing de produtos, você sabe da importância das personas dos usuários para entender como eles se comportam em seu aplicativo ou produto. No entanto, essas informações geralmente estão espalhadas por planilhas, CRMs e ferramentas de comportamento, o que dificulta a visão geral.

O modelo de perfil do usuário do ClickUp oferece um espaço estruturado para capturar motivações, ocupações e preferências tecnológicas, mantendo os dados conectados e fáceis de comparar.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Os envios através dos formulários ClickUp transformam-se instantaneamente em tarefas organizadas

Os campos personalizados permitem segmentar por dados demográficos, ocupação ou região

Visualizações flexíveis (lista, quadro, tabela) facilitam a filtragem ou análise de padrões

Torne-se uma fonte única de informações para pesquisas de perfil de público e clientes

✅ Ideal para: Equipes de produto, marketing e experiência do usuário que precisam criar personas de usuários baseadas em dados para informar as estratégias dos clientes.

🧐 Você sabia? 80% das empresas relatam um aumento nos gastos dos consumidores — uma média de 38% — quando as experiências são personalizadas.

2. Modelo de quadro branco de persona do usuário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize motivações, pontos fracos e histórias com o modelo de quadro branco ClickUp User Persona

Como equipe de marketing que planeja campanhas, você provavelmente lida com dados de usuários em planilhas, CRMs e documentos. Isso é valioso, mas é difícil se alinhar quando você tem várias tarefas para realizar.

O modelo de quadro branco ClickUp User Persona reúne tudo isso em uma visualização interativa para ajustar a persona do comprador. Comece com um quadro branco do tipo arrastar e soltar para organizar detalhes importantes, como motivações, pontos fracos, histórias e comportamentos dos clientes.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Conecte insights de pesquisa diretamente às metas do ClickUp para acompanhar o impacto

Use os painéis do ClickUp para monitorar quais personas impulsionam as principais métricas

Transforme grupos de notas adesivas em tarefas para ação imediata

Mantenha as personas vinculadas a campanhas, projetos e discussões da equipe em um único lugar

✅ Ideal para: Equipes de marketing e experiência do usuário que precisam de uma ferramenta colaborativa e visual para desenvolver e refinar personas de usuários que informam o trabalho com os clientes.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar oculto em um e-mail, expandido em uma conversa no Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho.

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe, priorize e resolva as dúvidas dos clientes, desde o recebimento até a resolução, com o modelo de formulário de contato do cliente da ClickUp

As equipes de atendimento ao cliente lidam com dezenas de consultas recebidas, incluindo atualizações de pedidos, solicitações de reembolso e dúvidas sobre produtos, tudo isso mantendo os tempos de resposta baixos e a satisfação do cliente alta.

O modelo de formulário de contato do cliente ClickUp captura, categoriza e resolve todas as solicitações sem perder mensagens urgentes.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Colete informações dos clientes por meio de formulários estruturados para uma triagem mais rápida

Automatize a categorização por urgência ou tipo de problema

Visualize o fluxo de tickets na visualização Kanban do ClickUp para identificar bloqueios instantaneamente

Atribua acompanhamentos com prazos para manter tempos de resposta consistentes

✅ Ideal para: Gerentes de suporte que lidam com questões relacionadas a pedidos ou tickets relacionados a produtos em grande escala

4. Modelo de CRM ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe todos os leads, negócios e contas em um só lugar com o modelo de CRM do ClickUp

Com o modelo ClickUp CRM, você pode centralizar todo o seu pipeline de vendas em um único espaço de trabalho otimizado. O modelo oferece visualizações baseadas no status em todas as cinco etapas: leads, negócios, contatos, contas e acompanhamentos.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Capture novos leads por meio dos formulários do ClickUp, que são enviados diretamente para o seu CRM

As automações do ClickUp lidam com a atribuição de leads e lembretes para negócios paralisados

Os campos personalizados do ClickUp permitem que você acompanhe o tamanho do negócio, o valor previsto e o tipo de contato

Alterne entre as visualizações Lista, Quadro e Tabela para analisar a saúde do pipeline

✅ Ideal para: Equipes de vendas e gerentes que desejam configurar um software de CRM sem código e aumentar rapidamente a visibilidade do pipeline

🎥 Em ambientes dinâmicos, especialmente em configurações de vendas, as equipes buscam continuamente maneiras de automatizar tarefas repetitivas. Acompanhamentos manuais? Atribuições repetitivas de leads?

Esse é o fluxo de trabalho do passado. Para ver como as equipes estão superando o caos e recuperando seu tempo, confira este vídeo:

5. Modelo simples de CRM da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize as etapas de vendas e o valor do pipeline usando o modelo simples de CRM do ClickUp

Ao tentar fechar negócios mais rapidamente, a visibilidade das informações e oportunidades dos clientes é fundamental. O modelo ClickUp Simple CRM oferece às equipes de vendas e aos representantes individuais uma configuração simplificada para acompanhar negócios, priorizar acompanhamentos e mover oportunidades por etapas como Descoberta, Qualificação e Proposta, sem nenhuma confusão.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

As tags integradas destacam tipos de negócios, como vendas adicionais, renovações ou expansões

O acompanhamento do cronograma e das etapas oferece visibilidade clara das negociações ativas

Leve o suficiente para equipes pequenas, mas escalável para pipelines com várias negociações

Mantenha as informações dos clientes diretamente vinculadas às oportunidades para reduzir a mudança de contexto

✅ Ideal para: Equipes de vendas e representantes independentes que precisam de pipelines de CRM acionáveis para se manterem organizados e fecharem negócios mais rapidamente

Para economizar tempo, use o ClickUp Brain para obter atualizações em tempo real do seu espaço de trabalho, para que você veja instantaneamente quem está trabalhando em qual lead e quando a próxima ligação de qualificação está prevista. Obtenha respostas instantâneas sobre as responsabilidades da equipe usando o ClickUp Brain

6. Modelo de estudos de usuários do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Capture e organize feedback sobre UI e UX por fonte, faixa etária e tipo de usuário com o modelo de estudos de usuário do ClickUp

As entrevistas com usuários são ricas em insights, mas raramente estão prontas para serem compartilhadas como estão. As anotações ficam espalhadas por muitos lugares, as ações a serem realizadas se perdem e os acompanhamentos muitas vezes ficam para depois.

O modelo de estudos de usuários do ClickUp, fácil de usar para iniciantes, ajuda as equipes de pesquisa a esclarecer o que os usuários desejam, sem precisar lidar com planilhas ou notas adesivas.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Organize o feedback por tipo de usuário, dados demográficos ou fonte de pesquisa

Acompanhe o status da validação e as próximas etapas com campos personalizados

Visualizações dedicadas destacam insights prontos para ação em comparação com aqueles pendentes de revisão

Liga entrevistas e notas diretamente a tarefas de implementação para garantir a continuidade

✅ Ideal para: Pesquisadores de UI/UX e gerentes de produto que desejam um sistema repetível para coletar e agir com base em insights de pesquisa de usuários

7. Modelo ClickUp Voz do Cliente

Obtenha o modelo gratuito Converta feedback bruto em necessidades e requisitos de produtos com o modelo Voz do Cliente do ClickUp

Alguns comentários dos clientes são claramente sobre preços. Outros sugerem lacunas nos produtos. E alguns dizem muito sem dizer nada.

O modelo ClickUp Voice of the Customer foi projetado para transformar informações dispersas de publicações em redes sociais, pesquisas e chamadas em um mapa visual estruturado que flui de comentários para necessidades e requisitos de produtos.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Notas adesivas codificadas por cores agrupam o feedback por canal ou tema para facilitar o gerenciamento de clientes

O quadro de arrastar e soltar ajuda a priorizar problemas e solicitações de recursos

Converta insights em tarefas e atribua responsáveis para garantir a prestação de contas

Anexe documentos do ClickUp ou pesquisas para uma tomada de decisão rica em contexto

✅ Ideal para: equipes de CX, gerentes de produto e profissionais de marketing que desejam converter feedbacks dispersos dos usuários em insights estruturados para perfis de clientes e planejamento estratégico.

💡 Dica profissional: Construa sua vantagem competitiva com perfis mais inteligentesUma estrutura organizada no ClickUp transforma notas dispersas sobre clientes em uma única fonte de verdade. Capture uma descrição detalhada de objetivos, preferências e sinais de alerta e conecte-os a tarefas, campanhas e painéis.

8. Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize as ações, os pontos de contato e as oportunidades dos clientes em todas as etapas da jornada com o modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

Quando as jornadas dos clientes estão espalhadas por diferentes apresentações, documentos e diagramas, é difícil colocar todos na mesma página (literalmente).

O modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp oferece à sua equipe um espaço compartilhado para mapear o que os clientes fazem, sentem e experimentam em cada etapa da jornada. Da conscientização à compra, cada coluna mapeia as principais ações, estados emocionais e pontos de contato com a marca — para que nada seja esquecido.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Atribua a responsabilidade por cada ponto de contato a membros específicos da equipe

Conecte os pontos fracos diretamente às respostas comerciais propostas

Identifique mais rapidamente as etapas de abandono com tarefas e dependências vinculadas

Alinhe as equipes de CX e de produtos sobre quando e como intervir

✅ Ideal para: Gerentes de CX e de produtos que alinham as partes interessadas em torno dos pontos fracos e da responsabilidade dos clientes

9. Modelo de documento de descoberta de agência/cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe as chamadas de descoberta e os resultados das chamadas com o modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp

Para equipes de vendas, a diferença entre um ótimo início de relacionamento com o cliente e um início instável geralmente se resume à preparação. As equipes de melhor desempenho chegam com as perguntas certas, uma agenda compartilhada e um sistema repetível para documentar as necessidades do cliente.

O modelo de documento ClickUp Agency/Client Discovery ajuda você a realizar todas as chamadas de descoberta com estrutura e rapidez. Ele combina um roteiro de chamada personalizável, um banco de perguntas dinâmico e um espaço de trabalho de documentos integrado para registrar metas, cronogramas, expectativas e resultados enquanto você está na chamada.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Centralize perguntas, notas e resultados em um único lugar

Atribua acompanhamentos imediatamente usando as tarefas do ClickUp ou os comentários de atribuição

Automatize as próximas etapas, como a criação de propostas ou a elaboração de contratos

Reduza a perda de detalhes mantendo chamadas e notas intimamente ligadas

✅ Ideal para: equipes de SDR que gerenciam um grande volume de chamadas de saída ou de descoberta em várias regiões

10. Modelo de diretório de membros do ClickUp com fotos

Obtenha o modelo gratuito Gerencie visualmente os detalhes dos membros, fotos e informações de contato com o modelo de diretório de membros do ClickUp

Este modelo de diretório de membros do ClickUp é ideal para comunidades e associações que precisam armazenar tudo, desde fotos e funções até informações de contato e níveis de adesão, em um layout visual limpo.

Cada perfil inclui uma foto e detalhes essenciais para que sua equipe possa identificar rapidamente e se conectar com as pessoas certas. Isso é útil quando sua equipe deseja se manter organizada durante a integração, aquisição de clientes e coordenação interna.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Filtre e marque os membros por status, nível ou categoria para uma pesquisa rápida

Acompanhe o progresso da integração com status e campos integrados

Mantenha as fotos e os detalhes dos membros lado a lado para facilitar o reconhecimento

Evite vasculhar e-mails com um diretório centralizado

✅ Ideal para: Associações e organizações sem fins lucrativos baseadas em membros que lidam com aquisição de clientes e diretórios comunitários

Obtenha o modelo gratuito Organize detalhes de contato de mídia, palestrantes ou clientes em potencial usando o modelo de lista de contatos do ClickUp

Criar uma lista de contatos é essencial ao gerenciar várias estratégias e campanhas de marketing. Você precisa manter leads promissores, contatos de mídia e palestrantes de eventos organizados entre equipes e estágios de status.

O modelo de lista de contatos do ClickUp transforma essa bagunça em um mecanismo de divulgação estruturado. Cada entrada se torna uma tarefa que você pode atribuir, priorizar e mover pelo seu pipeline, com várias visualizações para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Capture informações de contato instantaneamente por meio de formulários e gere tarefas automaticamente

Mapeie contatos geograficamente com a Visualização de Mapa do ClickUp para segmentação regional

Acompanhe o status do contato visualmente com a Visualização do Quadro (Lead → Negociação → Inativo)

Fixar e personalizar visualizações para criar bancos de dados de acesso rápido para cada campanha

✅ Ideal para: Gerentes de campanha que criam listas de RP/mídia, leads qualificados e bancos de dados de convidados em vários eventos

💡 Dica profissional: De dados de clientes a vantagem competitivaColetar perfis é uma coisa, agir com base neles é outra. Com o ClickUp, todas as descrições detalhadas do seu público-alvo se tornam instantaneamente acionáveis: atribua tarefas, automatize acompanhamentos e vincule insights a projetos. Isso mantém sua equipe alinhada, personaliza as experiências dos clientes e cria um ciclo de valor que transforma prospects em clientes valiosos, além de oferecer uma vantagem competitiva mensurável em relação a produtos similares.

12. ClickUp HubSpot Criando um modelo de personas de compradores

Obtenha o modelo gratuito Defina seu ICP de marketing e acompanhe os comportamentos de compra com este modelo ClickUp HubSpot para criação de personas de compradores

Identifique seus melhores clientes e ajuste suas mensagens com o modelo ClickUp HubSpot para criação de personas de compradores. Projetado para equipes que usam o HubSpot ou CRMs semelhantes, ele centraliza insights para que você possa definir claramente seus ICPs de marketing.

Cada entrada de persona documenta objetivos, frustrações, objeções e canais preferidos, além de rastrear a origem dos dados, como entrevistas com clientes ou análises.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Atribua personas a estágios do funil ou tipos de campanha para maior clareza

Acompanhe as atualizações de personas com status de tarefas personalizados , como Lead ou Desengajado

Alinhe os dados do CRM com personas para uma segmentação mais precisa

Melhore o desempenho do funil de vendas, focando diretamente nos pontos de atrito

✅ Ideal para: Equipes de marketing e estrategistas de crescimento que criam campanhas direcionadas com base em insights orientados por personas

13. Modelo de perfil de cliente em PowerPoint e Docs da HubSpot

via HubSpot

O modelo de perfil de cliente do PowerPoint e do Docs da HubSpot foi projetado para equipes de marketing e vendas que regularmente apresentam ideias, planejam campanhas ou compartilham insights sobre clientes com outras equipes.

A estrutura organiza dados demográficos, fatores de tomada de decisão, preferências de produtos e comportamentos diários em slides e documentos fáceis de compartilhar para sessões de planejamento e apresentações.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Combina formatos de apresentação (PPT) e documento para maior flexibilidade

Destaca claramente os fatores de compra e as preferências de produtos

Acelera o alinhamento da campanha durante apresentações e planejamento da equipe

✅ Ideal para: Planejadores de campanhas e representantes de vendas que precisam apresentar personas e apoiar decisões de comunicação baseadas em dados

14. Modelo de perfil do comprador da Freepik

via Freepik

O modelo de persona do comprador da Freepik é útil para estrategistas de mídia paga que precisam de um contexto rápido e prático antes de lançar campanhas publicitárias. Este modelo oferece uma visão geral visual de quem você está visando, o que os motiva e o que os desmotiva.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie os motivadores psicológicos e as motivações para criar mensagens mais precisas

Acompanhe os pontos de frustração que afetam a probabilidade de conversão

Compare vários segmentos de público lado a lado com recursos visuais

Informe as equipes criativas com instantâneos simplificados em vez de dados brutos

✅ Ideal para: Equipes de aquisição paga que criam conjuntos de anúncios, títulos e criativos com base na psicologia real do público e nos gatilhos de conversão

15. Modelo de perfil do cliente ideal da Pipedrive

via Pipedrive

O modelo de perfil do cliente ideal da Pipedrive foi criado para equipes de vendas externas que desejam qualificar leads sem precisar procurar dados de contas dispersos.

Ele combina características comerciais (tamanho, nicho, tecnologia, liderança) com sinais de compra, como rodadas de financiamento ou mudanças na liderança, para identificar contas prontas para contato.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Destaca sinais de crescimento, como picos de contratação ou eventos de financiamento

Conecta a intenção de compra com as principais funções dos tomadores de decisão

Priorize as contas com maior probabilidade de conversão no momento

Economize tempo dos representantes filtrando antecipadamente os leads menos promissores

✅ Ideal para: Gerentes e equipes de vendas externas que precisam priorizar contas com base na prontidão para o crescimento e nos sinais de intenção do comprador

16. Modelo de perfil de cliente B2B da Template. Net

Este modelo de perfil de cliente B2B da Template.Net é ideal para capturar informações sobre contas. Ele segmenta as informações sobre os clientes em visão geral da empresa, contatos importantes, desafios comerciais, processo de compra e estratégias de engajamento.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Inclui critérios de compra detalhados, como custo-benefício e adequação tecnológica

Ajuda a rastrear oportunidades futuras, como tendências de adoção de IA/ML

Estrutura perfis para contas com ciclos de compra longos e complexos

Facilita a padronização da pesquisa de contas em nível empresarial

✅ Ideal para: profissionais de marketing B2B focados em ciclos de vendas longos e contas de alto valor

17. Modelo de perfil do cliente-alvo da Template. Net

Este modelo de perfil de cliente-alvo da Template.Net foi criado para estrategistas de marca focados em sustentabilidade que precisam ir além dos dados demográficos.

Ele traça o perfil dos segmentos de clientes com base em hábitos ecológicos, valores de estilo de vida e motivações, facilitando o alinhamento das campanhas com o abastecimento ético e o posicionamento da marca ecológica.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Revela valores como impacto climático e preocupações com o abastecimento ético

Guias Estratégias de reposicionamento orientadas para ESG ou sustentabilidade

Destaca as motivações que impulsionam a fidelidade em compradores preocupados com o meio ambiente

Vai além dos dados demográficos, criando um perfil baseado em valores e comportamentos

✅ Ideal para: Equipes de sustentabilidade e ESG que criam perfis de compradores altamente convencidos em torno de valores ambientais

18. Modelo de perfil de cliente de varejo da Template. Net

O modelo de perfil de cliente de varejo da Template.Net foi criado para redes de varejo e marcas de comércio eletrônico que precisam personalizar o engajamento em todos os canais.

Ele abrange dados demográficos e comportamentos de compra, como frequência de compra, preferências online versus na loja e dados do programa de fidelidade.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanha os níveis de adesão, os níveis de gastos e o histórico de resgates

Identifica clientes de alto valor com maior probabilidade de recompra

Sinalize clientes em risco para campanhas direcionadas de reconquista

Ajuda as equipes de varejo a centralizar insights em lojas físicas e online

✅ Ideal para: Empresas de varejo que buscam melhorar a retenção de clientes, otimizar programas de fidelidade e personalizar serviços

Centralize os dados dos clientes, acompanhamentos e estratégias no ClickUp

Um bom perfil de cliente não é algo que você preenche uma vez e esquece — é um documento vivo que ajuda você a se manter alinhado, antecipar necessidades e oferecer valor real. Mas isso só funciona se o perfil for fácil de acessar, atualizar e utilizar.

Com o ClickUp, seus perfis de clientes não são apenas pontos de referência — eles impulsionam seus fluxos de trabalho. Admissão, acompanhamento, feedback — tudo fica conectado.

Comece com o modelo certo. Mantenha-o à mão. E deixe que seus sistemas façam o trabalho pesado enquanto você se concentra no que é mais importante: construir melhores relacionamentos com os clientes.

👉 Experimente o ClickUp gratuitamente e transforme insights em impacto.