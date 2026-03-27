Os 11 melhores softwares de gerenciamento de recursos com IA para otimizar a produtividade da equipe

É segunda-feira de manhã e sua caixa de entrada já tem três atualizações “urgentes” de projetos, um pedido de licença e uma planilha informando que seu desenvolvedor mais confiável está com a agenda lotada para a semana.

Ah, clássico. 🤦

Você reorganiza os recursos (de novo), entra em contato com três pessoas para verificar a disponibilidade e, de alguma forma, ainda assim deixa passar aquela tarefa.

Talvez (com certeza), seja hora de a inteligência artificial (IA) assumir o trabalho pesado.

Nesta postagem do blog, exploraremos 11 softwares de gerenciamento de recursos com IA para ajudá-lo a alocar, programar e gerenciar recursos de forma eficaz. 🧰

Ao escolher uma ferramenta de IA para gerenciamento de recursos, você precisa ir além de agendas automatizadas ou reservas duplicadas. A ferramenta certa deve otimizar a utilização de recursos, ajudar você a reagir rapidamente a mudanças nas prioridades e permitir que você planeje o crescimento com confiança.

Veja o que uma ótima ferramenta deve fazer. 👀

Previsão de capacidade: procure ferramentas que prevejam a disponibilidade de pessoas, funções e cronogramas usando dados em tempo real

Combine talentos com tarefas: use recursos de IA que sugerem as pessoas mais adequadas com base em habilidades, localização e carga de trabalho

Adapte-se às mudanças: Priorize ferramentas que ofereçam agendamento por arrastar e soltar, planejamento de cenários hipotéticos e espaços reservados para recursos ainda não confirmados

Acompanhe visualmente a carga de trabalho e a utilização: Opte por plataformas com mapas de calor e gráficos para identificar instantaneamente o uso excessivo ou a capacidade ociosa

Alinhe o planejamento aos resultados financeiros: Escolha ferramentas que Escolha ferramentas que prevejam recursos , receita, custos e lucro juntamente com os cronogramas dos projetos

Ofereça insights: Dê preferência a plataformas que ofereçam relatórios detalhados sobre utilização, horas faturáveis e necessidades futuras de contratação

🧠 Curiosidade: Há mais de 3.000 anos, os antigos mesopotâmios e egípcios já gerenciavam mão de obra e comércio. Pense nisso como uma forma primitiva de programação de recursos, só que com tabuinhas de argila.

Ferramenta Melhor recurso Principal caso de uso Preços ClickUp ClickUp Brain para insights sobre a carga de trabalho, Visualização da Carga de Trabalho, controle de tempo integrado e modelos de recursos Gerenciamento centralizado de projetos e recursos com programação, atualizações e balanceamento de carga de trabalho baseados em IA Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Scoro Previsão financeira, planejamento de capacidade, acompanhamento de horas faturáveis e reprogramação inteligente Planejamento integrado de negócios e recursos para agências, consultorias e empresas de serviços Core: US$ 23,90/mês; Growth: US$ 38,90/mês; Performance: US$ 59,90/mês Trabalho em equipe Planejamento provisório de projetos, planejador de carga de trabalho, faturamento baseado em funções e economia de recursos Equipes centradas no cliente que precisam de previsão de capacidade e acompanhamento do tempo faturável Deliver: US$ 13,99/mês; Grow: US$ 25,99/mês; Scale: Preço personalizado Resource Guru Planejador com recurso de arrastar e soltar, barra de disponibilidade, filtragem por habilidades e aprovações de agendamento Agendamento visual rápido de pessoas, equipamentos e espaços para pequenas e médias empresas e equipes que atuam em diferentes fusos horários Planos a partir de US$ 5/mês por usuário Mosaic AI Team Builder, planejamento de efetivo, mapas de carga de trabalho em tempo real Planejamento da força de trabalho e alocação inteligente de recursos em equipes de atendimento em crescimento Preços personalizados Previsão Agendamento com IA, previsão de orçamento, planejamento de vagas e probabilidade de sucesso Empresas que precisam de planejamento preditivo vinculado ao desempenho dos recursos e à rentabilidade Preços personalizados Float Acompanhamento de capacidade em tempo real, atribuição de funções e taxas de custo, gerenciamento inteligente de folgas Agências e departamentos que gerenciam previsões de capacidade em tempo real com programação visual Starter: US$ 8,50/mês; Pro: US$ 14/mês Runn Mapas de calor de capacidade, planejamento de espaços reservados, pesquisa inteligente e previsão financeira Equipes de serviços realizando planejamento de cenários hipotéticos, acompanhamento de receitas e balanceamento de carga de trabalho em tempo real Starter: US$ 10/mês; Professional: US$ 14/mês Kantata Recomendações de alocação de pessoal com IA, inventário de competências, monitoramento do clima e do pulso da equipe Empresas de serviços profissionais que gerenciam pessoas, desempenho e entrega em grande escala Preços personalizados Wrike Gráficos de carga de trabalho, criação de tarefas com IA, reservas de recursos e painéis de controle Equipes corporativas que precisam de visibilidade, automação e fluxos de trabalho escaláveis Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 10/mês Paymo Agendamentos fantasmas, monitoramento passivo de tempo, planejador de férias com visualização em linha do tempo Pequenas e médias empresas que precisam de soluções integradas para controle de horas, faturamento e programação de equipes Starter: US$ 5,90/mês; Small Office: US$ 10,90/mês; Business: US$ 16,90/mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Após a implementação mundial da IA generativa, as empresas começaram a recorrer à tecnologia para tarefas repetitivas. As ferramentas de gerenciamento de recursos com IA automatizam o agendamento, prevêem a disponibilidade e otimizam as cargas de trabalho em tempo real.

Vamos dar uma olhada nas principais soluções criadas para ajudá-lo a gerenciar recursos com precisão. ⚒️

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento centralizado de recursos e tarefas)

O trabalho hoje parece estar desestruturado.

Projetos, conhecimento e comunicação ficam isolados — espalhados por muitos aplicativos, arquivos e mensagens. Em vez de avançarem mais rápido, as equipes perdem horas apenas tentando manter o alinhamento.

O ClickUp muda isso. É o aplicativo que faz tudo no trabalho, unindo seus projetos, documentos e conversas em um só lugar — e adiciona IA para que o trabalho realmente flua.

O destaque? O ClickUp Brain, seu assistente de IA integrado que transforma dados dispersos em respostas instantâneas, resumos e atualizações.

ClickUp Brain: Seu assistente de IA para gerenciamento de recursos

Peça ao ClickUp Brain um resumo semanal da carga de trabalho da equipe para se antecipar a gargalos

O ClickUp Brain é o seu assistente inteligente para gerenciar recursos sem precisar vasculhar manualmente tarefas ou planilhas. Precisa saber quem está sobrecarregado ou quais tarefas vencem hoje para sua equipe de design? É só perguntar.

Sério, basta digitar “Qual responsável tem tarefas com prazo para hoje?” e ele vai extrair informações diretamente do seu espaço de trabalho.

ClickUp Brain Max: Planejamento de recursos por voz simplificado

Registre ideias, compartilhe instruções e realize tarefas 4 vezes mais rápido com o recurso Talk to Text no ClickUp Brain MAX

O planejamento de recursos pode se tornar um pesadelo rapidamente — agendamentos duplicados, cronogramas confusos e edições intermináveis em planilhas. Com o ClickUp Brain Max , você dispensa o trabalho manual. Use a captura Talk-to-Text para reatribuir tarefas, registrar o tempo ou criar itens de ação instantaneamente — basta dizer, e o Brain Max incorpora tudo ao seu espaço de trabalho. Combine isso com a Pesquisa Empresarial e você poderá fazer perguntas como “Quem está disponível para assumir um novo projeto na próxima semana?” ou “Quais tarefas correm o risco de atrasar?” — e obter respostas em segundos, diretamente de suas tarefas, documentos e chats.

Em vez de reagir aos problemas de recursos depois que eles ocorrem, você obtém insights em tempo real para equilibrar as cargas de trabalho e evitar gargalos antes que eles prejudiquem seu projeto.

Isso ajuda no gerenciamento de tarefas? Sim, com certeza. Digamos que você escreva: “Prepare o relatório de vendas do segundo trimestre até a próxima sexta-feira”. O Brain transforma isso em uma tarefa do ClickUp totalmente configurada, com prazo, responsável e todo o contexto que conseguir encontrar. Além disso, o gerenciador de tarefas com IA resume as atualizações do projeto, para que você sempre saiba o que aconteceu sem precisar de reuniões de status constantes.

🎥 Quer dar uma olhada rápida em como o ClickUp Brain funciona? Este breve vídeo mostra como o assistente de IA ajuda você a gerenciar tarefas, documentos e o conhecimento da equipe em um só lugar. Assista ao vídeo →

Equilibre as cargas de trabalho com a Visualização de Cargas de Trabalho do ClickUp

Para equilibrar as cargas de trabalho entre várias equipes, a Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp oferece uma visão clara e em tempo real da capacidade da equipe, para que você possa reatribuir tarefas antes que o esgotamento aconteça.

Obtenha uma visão geral de como as tarefas estão distribuídas pela sua equipe com a Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp

Defina a capacidade de cada pessoa e veja em tempo real quem está sobrecarregado e quem está com tempo de sobra. Em seguida, basta arrastar e soltar para reatribuir tarefas e manter tudo equilibrado.

Por exemplo, seu designer-chefe está sobrecarregado, mas o designer freelancer tem disponibilidade. Você pode transferir o excesso de trabalho em segundos e manter o projeto dentro do prazo.

⚙️ Bônus: Escolha o modelo de matriz de recursos de projeto do ClickUp para alinhar os membros da equipe, as ferramentas e os cronogramas em cada fase do projeto, tornando o planejamento de recursos mais fácil e inteligente.

Controle o tempo e faça estimativas de forma mais inteligente com o ClickUp Time Tracking

Adicione estimativas de tempo a cada tarefa com o ClickUp Project Time Tracking

Se você deseja garantir que as tarefas sejam concluídas dentro dos prazos da equipe e dos prazos finais, o ClickUp Project Time Tracking permite visualizar quanto tempo as tarefas realmente levam. Use cronômetros ou registre o tempo manualmente; tudo é monitorado.

Suponha que seu editor de vídeo registre seis horas de trabalho para um vídeo teaser com duração prevista de três. Agora você sabe onde o tempo está indo e pode redistribuir o trabalho para um freelancer antes que as coisas deem errado.

Use modelos para gerenciar recursos com mais eficiência

Baixe o modelo gratuito Gerencie o tempo, a capacidade e as prioridades da sua equipe com o modelo de planejamento de recursos do ClickUp

Aplique o modelo de planejamento de recursos do ClickUp para visualizar tarefas e recursos em um fluxo de trabalho unificado, otimizar cargas de trabalho, antecipar riscos potenciais e alinhar as equipes em torno de prioridades e metas de negócios.

Além disso, você pode gerenciar horas, subcontratados e disponibilidade com campos personalizáveis.

⚙️ Bônus: Implemente o modelo de gestão de recursos humanos do ClickUp para planejar e distribuir tarefas entre os membros da equipe, acompanhar a disponibilidade e garantir que ninguém fique sobrecarregado.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos e as opções de personalização podem ser um pouco intimidadores para usuários novos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.080 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que uma avaliação do G2 disse sobre este software de gerenciamento de recursos com IA:

…Finalmente encontrei algo que me faz sentir em casa…O que diferencia o ClickUp para mim é a forma como ele combina perfeitamente o gerenciamento de tarefas com mensagens e colaboração em tempo real…Basta clicar em uma tarefa para iniciar uma discussão ali mesmo. Cada comentário, arquivo e atualização está exatamente onde precisa estar, anexado à própria tarefa.

…Finalmente encontrei algo que me faz sentir em casa…O que diferencia o ClickUp para mim é a forma como ele combina perfeitamente o gerenciamento de tarefas com mensagens e colaboração em tempo real…Basta clicar em uma tarefa para iniciar uma discussão ali mesmo. Cada comentário, arquivo e atualização está exatamente onde precisa estar, anexado à própria tarefa.

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras são a falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento e preocupações com a segurança. Mas e se a IA já estivesse integrada ao seu espaço de trabalho e fosse segura? O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Desde a previsão de gargalos de capacidade até a atualização automática de cronogramas e o equilíbrio de cargas de trabalho em tempo real, ele ajuda você a obter clareza sem esforço.

2. Scoro (Ideal para gestão integrada de negócios e finanças)

via Scoro

O Scoro é uma ferramenta de gestão de recursos para empresas de serviços profissionais, como consultorias e agências. Ele integra gestão de projetos, planejamento de recursos, orçamento, vendas e finanças em um único sistema conectado, oferecendo uma visão em tempo real do desempenho e da rentabilidade da sua empresa.

O que diferencia o Scoro é sua profundidade no controle financeiro. Suas ferramentas, como acompanhamento da rentabilidade em tempo real, gestão de custos por projeto e orçamentos detalhados, tornam-no especialmente valioso para empresas que se preocupam com as margens de lucro. Além disso, ele é excelente para equilibrar a carga de trabalho — prevê as necessidades de recursos e distribui tarefas com base na disponibilidade, ajudando a evitar o esgotamento.

Principais recursos do Scoro

Acompanhe as horas faturáveis e não faturáveis e use essas informações para melhorar a rentabilidade e o planejamento

Reorganize tarefas de forma inteligente para lidar com mudanças de prioridades, com ajustes automáticos na linha do tempo entre dependências

Alinhe os prazos com a capacidade real da equipe para evitar promessas exageradas ou o não cumprimento das metas de entrega

Use modelos de planejamento de recursos para iniciar novos projetos rapidamente com tarefas e marcos predefinidos

Limitações do Scoro

A interface usa por padrão os formatos de endereço do Reino Unido/Europa, o que pode confundir usuários de fora da UE

Falta de automação do tipo IFTTT (“if this then that”) ou lógica condicional para formulários e campos

Preços do Scoro

Core: US$ 23,90/mês por usuário

Growth: US$ 38,90/mês por usuário

Preço: US$ 59,90/mês por usuário

Empresarial: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Scoro

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scoro?

Aqui está uma análise da Capterra sobre o software de gerenciamento de recursos com IA:

O Scoro possui integrações limitadas com outras soluções. Embora haja APIs disponíveis, elas não funcionam para tudo. Os campos do Scoro para códigos postais, países e endereços de correspondência estão configurados para usar o formato britânico e europeu, o que torna um pouco confuso o preenchimento dos dados de contato.

O Scoro possui integrações limitadas com outras soluções. Embora haja APIs disponíveis, elas não funcionam para tudo. Os campos do Scoro para códigos postais, países e endereços de correspondência estão configurados para usar o formato britânico e europeu, o que torna um pouco confuso o preenchimento dos dados de contato.

🔍 Você sabia? A gestão de recursos evoluiu com ferramentas como os gráficos de Gantt (década de 1900) e o Método do Caminho Crítico (década de 1950), permitindo uma melhor gestão de projetos e alocação de recursos.

📖 Leia também: Modelos e formulários gratuitos de RH para melhorar os processos de RH

3. Teamwork (Ideal para colaboração em projetos centrada no cliente)

via Teamwork

O Teamwork é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos que se destaca no gerenciamento de recursos. É ideal para agências e equipes focadas no cliente que buscam otimizar suas operações. A plataforma de gerenciamento de projetos aprimorada por IA vincula diretamente o planejamento de recursos humanos à lucratividade, sem complicar as coisas.

Ele também ajuda a monitorar o aumento do escopo, acompanhar todas as horas faturáveis e identificar problemas de capacidade antecipadamente. Com ferramentas como o Resource Scheduler e o Tentative Projects, você pode prever a demanda e planejar com antecedência.

Principais recursos do Teamwork

Use o planejador de carga de trabalho para redistribuir tarefas com base na capacidade da equipe e evitar o esgotamento

Planeje com antecedência usando projetos provisórios e recursos reservados para evitar sobrecarregar a equipe

Mova tarefas usando configurações de tempo estimado e indisponível para um planejamento mais inteligente com o recurso de arrastar e soltar

Defina funções, habilidades e horas faturáveis por pessoa usando taxas de custo e horas de trabalho para gerenciar a economia da equipe

Limitações do trabalho em equipe

Você só pode definir prazos, não horários específicos, o que dificulta a priorização diária

É difícil visualizar tarefas de vários painéis de clientes em um único lugar sem duplicar tarefas

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre

Preço: US$ 13,99/mês por usuário

Grow: US$ 25,99/mês por usuário

Escala: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Teamwork

G2: 4,4/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

🔍 Você sabia? A Revolução Industrial revolucionou a gestão de recursos. Linhas de montagem, estudos de tempo e a “gestão científica” de Frederick Taylor fizeram da produtividade a nova prioridade.

4. Resource Guru (Ideal para agendamento simplificado de recursos)

via Resource Guru

O Resource Guru é um software de gerenciamento de recursos com IA baseado na nuvem e uma ferramenta de agendamento que ajuda as equipes a alocar pessoas, equipamentos e espaços para reuniões. Conhecido por sua interface intuitiva e recursos robustos de agendamento, ele atende equipes de pequeno e médio porte em diversos setores.

Ele facilita o agendamento diário com interações do tipo arrastar e soltar, indicadores visuais de carga de trabalho e detecção intuitiva de conflitos. O Custom Fields gerencia pessoas, equipamentos e salas de reunião a partir de um pool centralizado de recursos, e você pode filtrar talentos por habilidades, departamentos e locais.

Principais recursos do Resource Guru

Use o fluxo de trabalho de aprovação para designar responsáveis pela aprovação de agendamentos e proteger o tempo dos membros da equipe mais solicitados

Aplique campos personalizados para marcar e filtrar recursos com base em atributos exclusivos, como habilidades, ferramentas ou região

Acesse insights em tempo real com a “Barra de Disponibilidade” para otimizar cargas de trabalho e evitar sobrelotamento

Faça agendamentos entre fusos horários com confiança, graças ao suporte integrado a fusos horários que elimina a confusão entre locais

Limitações do Resource Guru

Não há alertas claros para horários com poucas reservas, e os usuários precisam passar o mouse manualmente para ver as horas restantes

Os menus suspensos são ineficientes, complicados e propensos a erros, especialmente quando opções em branco são selecionadas acidentalmente

Preços do Resource Guru

Plano Grasshopper: US$ 5/mês por usuário

Plano Blackbelt: US$ 8/mês por usuário

Plano Master: US$ 12/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Resource Guru

G2: 4,6/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 530 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Resource Guru?

Veja o que um avaliador do G2 disse:

Não há nenhuma desvantagem real em usar o Resource Guru em si. No entanto, ele não é muito útil quando as pessoas não o atualizam com informações sobre em que projeto estão trabalhando e quando.

Não há nenhuma desvantagem real em usar o Resource Guru em si. No entanto, ele não é muito útil quando as pessoas não o atualizam com informações sobre em que projeto estão trabalhando e quando.

🔍 Você sabia? Durante a Idade Média (476-1450 d.C.), surgiram as guildas, associações de artesãos e comerciantes que gerenciavam recursos para produzir bens como pão e armaduras. Essas pequenas empresas contavam com mestres artesãos para supervisionar a produção, criando uma forma primitiva de gerenciamento de recursos no nível organizacional.

5. Mosaic (Ideal para planejamento de força de trabalho baseado em IA)

via Mosaic

O Mosaic é uma ferramenta de gerenciamento de recursos baseada em IA que revoluciona o uso de planilhas desatualizadas e o planejamento descoordenado. Ele extrai dados em tempo real de seus sistemas e oferece visibilidade sobre quem está trabalhando em quê, quando e por que isso é importante. O Mosaic oferece um calendário visual de recursos para planejar e acompanhar as atribuições de projetos, aumentando a visibilidade da equipe.

A ferramenta sincroniza-se automaticamente com suas ferramentas existentes, oferece previsões instantâneas da carga de trabalho e gera relatórios visuais que contam uma história. Você pode acompanhar o desempenho sem demora usando relatórios e painéis de utilização que ajudam a analisar o tempo planejado versus o tempo real, os orçamentos e a produção da equipe em tempo real.

Principais recursos do Mosaic

Combine habilidades, funções e disponibilidade em segundos com o AI Team Builder

Utilize o “Planejamento de Efetivo com IA” para saber exatamente quando expandir sua equipe com base na demanda futura

Crie mapas de carga de trabalho para identificar instantaneamente funcionários sobrecarregados ou subutilizados em todos os departamentos

Use o ajuste de cronogramas e o gerenciamento de dependências para alterar prazos e planos sem interromper os fluxos de trabalho

Limitações do Mosaic

A equipe de desenvolvimento demora a implementar as solicitações de recursos e tende a prometer prazos de lançamento excessivamente otimistas

Os usuários não designados a um projeto não podem visualizá-lo, o que gera problemas de visibilidade para o agendamento e o planejamento

Preços do Mosaic

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Mosaic

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

⚙️ Bônus: Aqui estão modelos gratuitos de gerenciamento de projetos prontos para baixar, personalizar e implementar imediatamente.

6. Forecast (Ideal para análises preditivas de projetos)

via Forecast

Com planilhas de horas de trabalho baseadas em IA, o Forecast elimina o incômodo do registro de horas e oferece uma visão clara e em tempo real sobre o andamento de seus projetos, equipes e lucros. É como ter um analista integrado que identifica onde você está perdendo margem, quais tarefas estão consumindo recursos e o que precisa ser corrigido, antes que se torne um problema.

O Forecast também automatiza o trabalho nos bastidores para que sua equipe possa agir com mais rapidez e inteligência. Se o objetivo é manter a lucratividade e ser proativo, esta ferramenta está aqui para ajudá-lo.

Principais recursos do Forecast

Automatize o agendamento de tarefas com a visualização “Agenda de Pessoas”, que combina instantaneamente a pessoa certa com a tarefa certa com base nas habilidades e na disponibilidade

Avalie novos projetos com antecedência usando a “reserva de espaço” e a “previsão de probabilidade de sucesso” para planejar com confiança antecipadamente

Acompanhe instantaneamente o andamento do projeto por meio do acompanhamento de orçamento com IA, baseado em custos em tempo real, receita gerada e status da margem por projeto

Compartilhe insights sob demanda usando relatórios de utilização que compilam dados em tempo real sobre o desempenho de recursos e projetos

Limitações da previsão

Alguns recursos, como a sincronização com o GitLab e os cronômetros de tarefas, são lentos e apresentam falhas

Os usuários querem mais flexibilidade, como vincular subtarefas a marcos e ver isso refletido nas horas

Preços estimados

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Forecast

G2: 4,2/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Forecast?

Uma análise da Capterra menciona:

Posso ver facilmente meus cartões futuros e passados, prazos, cronogramas de projetos, planos de marcos e membros da equipe. Posso alterar facilmente o status do cartão de “A fazer” para “Em andamento” e “Concluído”.

Posso ver facilmente meus cartões futuros e passados, prazos, cronogramas de projetos, planos de marcos e membros da equipe. Posso alterar facilmente o status do cartão de “A fazer” para “Em andamento” e “Concluído”.

💡 Dica profissional: Use a regra 80/20 ou uma matriz de decisão para priorizar recursos e projetos de alto impacto. Isso mantém você focado e evita o esgotamento. Use uma pontuação objetiva para evitar decisões emocionais na alocação de recursos.

7. Float (Ideal para o planejamento visual da capacidade da equipe)

via Float

O Float mantém o planejamento de recursos simples e extremamente visual. Ele foi projetado para oferecer uma visão em tempo real e sem suposições sobre quem está trabalhando em quê, quem está sobrecarregado e qual é a situação dos seus orçamentos.

Você pode arrastar e soltar tarefas na Agenda, alocar horas ou porcentagens e até mesmo marcar pessoas por habilidade ou departamento. O software de gerenciamento de recursos com IA mostra instantaneamente como as alterações afetam sua previsão. Melhor ainda? Ele leva em conta folgas, feriados e taxas faturáveis para que você não faça reservas duplicadas ou alocações incorretas.

Principais recursos do Float

Identifique problemas antecipadamente com o monitoramento de capacidade em tempo real e receba alertas sobre agendas sobrecarregadas, recursos subutilizados e conflitos de folgas

Defina funções padrão, taxas de faturamento/custo e tags de competências para alocar facilmente a pessoa certa a cada tarefa

Crie políticas de licença personalizadas, automatize a atribuição de feriados e gerencie folgas com aprovações integradas

Programe e organize dados por cliente, departamento ou projeto com visualizações filtradas

Limitações de flutuação

Não há opção para visualizar facilmente os colegas de equipe designados para o mesmo projeto

O uso de filtros pode não ser intuitivo para encontrar tarefas relacionadas

Preços variáveis

Starter: US$ 8,50/mês por usuário

Pro: US$ 14/mês por usuário

Empresarial: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Float

G2: 4,3/5 (mais de 1.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

8. Runn (Ideal para previsão de capacidade em tempo real)

via Runn

O Runn elimina o estresse de ter que conciliar pessoas, projetos e previsões, oferecendo uma visão clara e interativa. Seu agendador do tipo arrastar e soltar e suas visualizações em tempo real facilitam o ajuste de cronogramas ou a realocação de recursos em tempo real.

Tem um projeto em aberto ou uma contratação ainda não confirmada? Você também pode planejar com base nisso, usando espaços reservados e projetos provisórios para se preparar antes que tudo esteja definido. O Mapa de Capacidade oferece uma visão rápida, codificada por cores, da utilização da equipe e da alocação de recursos. Ao mesmo tempo, os Relatórios de Pessoal detalham a receita, as horas faturáveis e quem ainda tem disponibilidade.

Principais recursos do Runn

Filtre seu banco de talentos por função, habilidade, localização ou tags personalizadas usando a “Pesquisa Inteligente”

Simule a carga de trabalho futura com planejamento hipotético e preveja a utilização em diferentes cenários

Planeje em torno de incógnitas usando “placeholders” para definir as necessidades de capacidade sem comprometer nomes

Acompanhe receitas, custos e lucros em tempo real com “relatórios de previsão financeira” por projeto ou portfólio

Limitações do Runn

Problemas com a consistência dos dados, como a renderização incorreta de caracteres em nomes com acentos

Impossibilidade de filtrar projetos por marcadores de posição para obter visualizações de planejamento mais focadas

Preços do Runn

Plano Starter: US$ 10/mês por usuário

Profissional: US$ 14/mês por usuário

Premium: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Runn

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Runn?

Veja o que uma análise da Capterra tem a dizer:

Gostaria de ver mais recursos na área de gestão de RH, voltados para as pessoas e suas habilidades, para poder utilizar melhor a parte de alocação de tempo em conjunto com as respostas a RFI/RFP.

Gostaria de ver mais recursos na área de gestão de RH, voltados para as pessoas e suas habilidades, para poder utilizar melhor a parte de alocação de tempo em conjunto com as respostas a RFI/RFP.

🧠 Curiosidade: O Império Romano funcionava como um relógio graças às descrições de cargos e às cadeias de comando. Até mesmo a Igreja tinha versões primitivas de organogramas.

9. Kantata (Ideal para acompanhamento do desempenho de serviços profissionais)

via Kantata

O Kantata foi desenvolvido para equipes em que as pessoas são o produto, como consultorias, agências e empresas de serviços profissionais. Ele vai muito além do agendamento básico. Você obtém recomendações inteligentes de alocação de pessoal, atualizações de projetos em tempo real e previsões em tempo real, tudo em um só lugar.

Recursos como o Inventário de Competências e a Previsão de Recursos facilitam a alocação rápida das pessoas certas aos projetos certos. Em vez de um painel estático, você obtém o que os usuários chamam de “visão panorâmica”, um plano em constante atualização que acompanha o ritmo do seu negócio.

Principais recursos do Kantata

Crie planos de alocação de pessoal flexíveis com alocação de recursos em tempo real que se ajusta à medida que os projetos evoluem

Gerencie colaboradores internos e externos de forma integrada por meio do “Gerenciamento de Rede de Talentos”

Gere sugestões de alocação de pessoal mais adequadas automaticamente com as “Recomendações de Recursos Configuráveis”

Identifique e previna riscos de entrega antecipadamente usando o “Kantata Pulse” para monitorar o sentimento da equipe e a saúde do projeto

Limitações do Kantata

Os usuários às vezes consideram o nível de detalhes excessivo e os painéis difíceis de personalizar

A realização de tarefas básicas pode exigir vários cliques, o que diminui a produtividade

Preços do Kantata

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Kantata

G2: 4,2/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

🔍 Você sabia? O tamanho do mercado global de software de inteligência artificial (IA) deve crescer a uma taxa composta anual de 30%. Isso significa que atingirá US$ 1,43 bilhão até 2030.

10. Wrike (Ideal para visibilidade de projetos em nível empresarial)

via Wrike

Se você busca mais do que apenas monitorar horas e atribuir tarefas, o Wrike pode ser a ferramenta ideal para você. Ele integra planejamento, colaboração e execução, adaptando-se ao fluxo de trabalho da sua equipe em vez de forçá-lo a se ajustar. Gráficos de carga de trabalho e reservas de recursos oferecem uma visão em tempo real das cargas de trabalho, esforços e reservas, tornando o planejamento de capacidade mais preciso.

O Wrike também simplifica o recebimento e a execução de tarefas com a automação do fluxo de trabalho, graças aos Formulários de Solicitação Dinâmicos e aos Tipos de Itens Personalizados. Tudo flui em um único espaço de trabalho, sem transferências manuais ou planilhas. Além disso, sua integração com o Klaxoon transforma sessões de brainstorming em trabalho prático, diretamente no Wrike.

Principais recursos do Wrike

Crie reservas com o recurso “reservas de recursos” para reservar tempo para indivíduos ou funções e monitorar o esforço real em comparação com o planejado

Equilibre as cargas de trabalho entre as equipes com gráficos em tempo real e redistribua tarefas com apenas alguns cliques

Incorpore dados relevantes em automações, painéis e relatórios com o “Wrike Datahub”

Transforme entradas em tarefas usando a criação de tarefas por IA, convertendo notas dispersas em subtarefas estruturadas automaticamente

Limitações do Wrike

As configurações padrão de notificação podem causar fadiga de alertas, a menos que sejam personalizadas manualmente

Seu conjunto complexo de recursos pode parecer excessivo para o acompanhamento de tarefas básicas ou fluxos de trabalho simples

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresarial: Preço personalizado

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Um avaliador do G2 disse o seguinte sobre o software de gerenciamento de recursos com IA:

Minha organização aproveita muito a capacidade de criar tarefas diretamente a partir de e-mails. Frequentemente recebemos solicitações por e-mail e queremos registrar o corpo da solicitação inicial na tarefa para referência futura. O recurso de e-mail nos permite fazer isso de forma rápida e consistente.

Minha organização aproveita muito a capacidade de criar tarefas diretamente a partir de e-mails. Frequentemente recebemos solicitações por e-mail e queremos registrar o corpo da solicitação inicial na tarefa para referência futura. O recurso de e-mail nos permite fazer isso de forma rápida e consistente.

🤝 Lembrete: Faça treinamento cruzado sempre que possível. Isso oferece opções de backup quando os recursos-chave estão sobrecarregados.

11. Paymo (Ideal para controle de tempo com integração de faturamento)

via Paymo

O Paymo foi desenvolvido para equipes que precisam ter uma visão clara de quem está fazendo o quê, quando e como isso está afetando os resultados financeiros. Ele combina controle de horas, planejamento de projetos, agendamento de recursos e faturamento.

O que é prático? Você pode alternar entre as visualizações de projeto e de funcionário na mesma linha do tempo, tornando a otimização da alocação de recursos em toda a equipe uma tarefa simples. E como o Paymo combina dados operacionais e financeiros, você pode monitorar facilmente as margens de lucro e identificar se alguém está sobrecarregado ou subutilizado antes que isso se torne um problema.

Principais recursos do Paymo

Converta dados de tarefas em blocos de tempo pré-agendados com “reservas fantasmas” para preencher automaticamente os planos de recursos

Gerencie cargas de trabalho visualmente por meio do agendador de equipe, com indicadores codificados por cores para membros da equipe sobrecarregados ou subutilizados

Acompanhe o tempo de forma passiva usando o “Paymo Track”, que cria planilhas de horas automaticamente com base na atividade do usuário

Centralize o planejamento de folgas usando o planejador de férias integrado diretamente na linha do tempo de programação

Limitações do Paymo

A impossibilidade de registrar o tempo de trabalho offline ou no trajeto, o que afeta os usuários que precisam de registros completos de tempo

Atrasos na transferência de pagamentos de clientes para as contas bancárias dos usuários

Preços do Paymo

Gratuito

Starter: US$ 5,90/mês por usuário

Pequenos escritórios: US$ 10,90/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 16,90/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Paymo

G2: 4,6/5 (mais de 580 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 650 avaliações)

💡 Dica profissional: Crie um mapa de competências dinâmico para sua equipe dentro da sua ferramenta de gerenciamento de recursos. A IA pode revelar pontos fortes ocultos — como um designer com experiência em visualização de dados ou um desenvolvedor fluente em várias estruturas — para que você atribua tarefas com base no talento, e não apenas na disponibilidade. Atualize esse inventário regularmente para evitar lacunas de competências, planejar treinamentos e tomar decisões mais inteligentes sobre alocação de pessoal quando novos projetos surgirem.

Alcance a eficiência com o ClickUp

Todas essas ferramentas digitais de gerenciamento de projetos oferecem recursos valiosos para gerentes de projeto, como programação inteligente, planejamento de capacidade e acompanhamento do tempo e do andamento do projeto. No entanto, a maioria delas se destaca em uma área específica, não em todas.

É aí que o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, se destaca.

Desde o ClickUp Brain, que gera resumos, responde a perguntas em tempo real e aloca recursos com eficiência, até o ClickUp Workload View para uma gestão eficaz de recursos, você otimiza a forma como sua equipe trabalha.

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