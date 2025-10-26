Os 10 melhores softwares gratuitos para criação de gráficos de Gantt em 2026

Crie um gráfico de Gantt instantaneamente

Crie cronogramas, atribua tarefas e visualize dependências em segundos com este criador de gráficos de Gantt gratuito.

Criar planos de projeto costumava parecer resolver um quebra-cabeça com peças faltando. Como aprendo melhor visualmente, eu tinha dificuldade com o planejamento à mão — era confuso e difícil de acompanhar. Os quadros brancos ajudavam um pouco, mas serviam mais para brainstorming do que para gerenciar cronogramas reais de projetos.

As coisas mudaram quando comecei a usar um software de gráficos de Gantt. De repente, pude ver tudo em um só lugar — tarefas, cronogramas, prazos, dependências. Foi como acender as luzes em um quarto escuro.

Se você já achou o planejamento de projetos complicado ou desorganizado, saiba que não está sozinho. É por isso que a equipe do ClickUp e eu experimentamos vários criadores de gráficos de Gantt gratuitos para encontrar aqueles que realmente facilitam o planejamento de projetos.

Vamos conhecer as melhores ferramentas gratuitas de gráficos de Gantt disponíveis no mercado — e encontrar aquela que funciona para você.

💡 Dica profissional: O melhor diagrama de Gantt não é aquele com mais recursos — é aquele que sua equipe realmente vai usar. Comece com algo simples. Depois, amplie à medida que seus projetos crescerem.

É possível criar gráficos de Gantt gratuitamente com muitas ferramentas e modelos online. Plataformas como ClickUp, GanttPRO, TeamGantt e Zoho Projects são comumente utilizadas. Várias ferramentas de gerenciamento de projetos também incluem recursos de Gantt em planos gratuitos.

Se você aprende melhor visualmente, como eu, confira este vídeo com nossas recomendações:

10 criadores de gráficos de Gantt gratuitos em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp – Visualização do gráfico de Gantt com programação por arrastar e soltar – Gerenciamento de caminho crítico e dependências – Status e cronogramas de tarefas personalizáveis – IA integrada e mais de 1.000 integrações Equipes e profissionais que buscam uma solução completa para planejamento de projetos e gráficos de Gantt Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. GanttProject – Código-fonte aberto e editável – Acesso offline simples – Acompanhamento da linha de base e cálculos de custos – Exportação para vários tipos de arquivo Equipes pequenas ou usuários individuais que desejam uma ferramenta de gráfico de Gantt gratuita e de código aberto Gratuito; aceita-se contribuições voluntárias Office Timeline Online – Integração com o PowerPoint – Modelos prontos para gráficos de Gantt e cronogramas – Controles de personalização do design – Importação/exportação com o Excel e o Wrike Profissionais que criam cronogramas bem elaborados e visuais de Gantt para apresentações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 149/ano Gantt online – Não é necessário cadastro nem instalação – Acesso via navegador – Visualizações de projetos e recursos – Arquivos Gantt para download Para quem precisa de uma maneira rápida e simples de criar gráficos de Gantt online Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês GanttPRO – Construtor de gráficos de Gantt com recurso de arrastar e soltar e dependências – Gerenciamento de recursos e carga de trabalho – Colaboração em equipe com comentários e menções – Várias visualizações de projeto Equipes que gerenciam cronogramas complexos e a capacidade da equipe Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9,99/mês ProjectManager – Painéis de controle de projetos em tempo real – Visualização em gráfico de Gantt com tarefas e dependências codificadas por cores – Arquivos de projeto e comunicação centralizados – Acompanhamento do status em tempo real Equipes que precisam de visibilidade e relatórios em tempo real sobre os projetos Os planos pagos custam a partir de US$ 13 por mês; preços personalizados para empresas Smartsheet – Interface no estilo planilha com visualização Gantt – Gerenciamento de portfólio para vários projetos – Alertas, automações e compartilhamento de arquivos – IA integrada para preenchimento automático e fórmulas Usuários de planilhas que desejam funcionalidades colaborativas de gráficos de Gantt Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/mês Toggl Plan – Planejamento visual com linhas do tempo do tipo arrastar e soltar – Controle de tempo integrado via Toggl Track – Opções de compartilhamento público – Fácil programação de recursos Freelancers e pequenas equipes que gerenciam projetos com prazos curtos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/mês Instagantt – Criação rápida de gráficos de Gantt com recurso de arrastar e soltar – Visualizações incluem Kanban, Carga de Trabalho e muito mais – Filtros de tarefas, atribuições e tags de prioridade – Integração nativa com o Asana Usuários que desejam uma visualização rápida do projeto com configuração mínima Os planos pagos custam a partir de US$ 12 por mês Segunda-feira – Gráficos de Gantt e painéis personalizáveis – Mais de 30 widgets e automações com inteligência artificial – Várias visualizações: Gantt, Linha do tempo, Kanban – Gerenciamento integrado de tarefas e equipes Equipes que precisam de gráficos de Gantt flexíveis e visuais, além de ferramentas de gerenciamento de projetos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por licença

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Os 10 melhores softwares gratuitos para criar gráficos de Gantt

Agora, prepare-se, pois vou avaliar cada uma das dez soluções gratuitas de software de gráficos de Gantt para que você possa tomar uma decisão informada sobre qual escolher.

1. ClickUp ( Melhor software gratuito para criação de gráficos de Gantt)

Experimente o Gantt View gratuitamente Visualize o andamento de todas as suas tarefas usando visualizações como os gráficos de Gantt do ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa, e os impressionantes gráficos de Gantt são um de seus muitos recursos.

O recurso de Gráfico de Gantt do ClickUp transforma o planejamento de projetos com sua linha do tempo dinâmica. Ele permite que você programe tarefas, monitore o progresso e gerencie prazos com facilidade — tudo em uma única visualização intuitiva.

Com os gráficos de Gantt do ClickUp, você pode visualizar todo o seu projeto de uma só vez. Arraste e solte tarefas para ajustar cronogramas, defina dependências para evitar gargalos e atribua prioridades para garantir que sua equipe se concentre no que é mais importante. A linha do tempo interativa facilita a identificação de possíveis atrasos e a realocação de recursos em tempo real, mantendo seus projetos dentro do prazo.

O plano gratuito do ClickUp é generoso, oferecendo até 60 gráficos de Gantt — mais do que o suficiente para a maioria das equipes pequenas e startups. Para equipes em crescimento, o plano Ilimitado oferece gráficos de Gantt ilimitados, tornando o ClickUp uma solução escalável para empresas de qualquer tamanho.

O assistente de IA do ClickUp, o ClickUp Brain, é capaz de gerar gráficos de Gantt a partir de instruções simples, otimizar cronogramas de tarefas, identificar caminhos críticos e gerenciar a alocação de recursos automaticamente.

Adoro poder simplesmente traçar relações entre tarefas (veja a imagem). Também posso definir caminhos críticos e levar em conta o tempo de folga para manter o projeto fluindo sem problemas.

Defina caminhos críticos no ClickUp na visualização do gráfico de Gantt

Gosto da possibilidade de codificar as tarefas por cores para saber, de relance, o que está em andamento, o que é urgente, os prazos, os responsáveis pelas tarefas e todos os outros detalhes minuciosos. A visualização em cascata apresenta uma linha do tempo cronológica do projeto, enquanto as barras de progresso ajudam a medir as taxas de conclusão.

Além disso, o ClickUp oferece uma biblioteca completa de modelos de gráficos de Gantt para diversos casos de uso e aplicações. Você pode usar o modelo de Gráfico de Gantt Simples do ClickUp para gerenciamento de projetos e desenvolvimento de software. Ele está pronto para uso, é totalmente personalizável e pode lhe dar uma visão ampla do projeto, identificar dependências e antecipar obstáculos antes que eles surjam.

Comece a usar o modelo Tenha uma visão geral do projeto, visualize as dependências e antecipe os obstáculos com o modelo simples de gráfico de Gantt do ClickUp

Mas aqui vem uma das minhas partes favoritas: converter meus dados em gráficos de Gantt com apenas alguns cliques! No ClickUp, os gráficos de Gantt são um tipo de visualização. Então, basicamente, quer os detalhes do seu projeto estejam em forma de lista, tabela ou até mesmo calendário, você pode convertê-los em uma visualização de gráfico de Gantt com apenas alguns cliques. Você terá um gráfico de Gantt completo em um piscar de olhos — um roteiro instantâneo para a execução do projeto!

Dica profissional: Se você é novo na área de gerenciamento de projetos e não consegue decidir entre as visualizações de gráfico de Gantt e linha do tempo para seus projetos, assistir ao nosso vídeo comparando gráficos de Gantt com a visualização de linha do tempo vai ajudar!

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser íngreme, já que o ClickUp é um software de gerenciamento de projetos completo

O aplicativo móvel ainda está em desenvolvimento e ainda não atingiu o mesmo nível de sofisticação da versão web

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (mais de 9.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o ClickUp

Um usuário do G2 diz

O ClickUp oferece um espaço de trabalho altamente personalizável que ajuda nossa equipe a gerenciar tarefas, projetos e cronogramas, tudo em um só lugar. A capacidade de alternar entre visualizações (Lista, Quadro, Gantt, etc.) facilita a adaptação da experiência ao fluxo de trabalho de cada membro da equipe. Automatizações, tarefas recorrentes e integrações com outras ferramentas, como o Slack e o Google Drive, são particularmente úteis para manter tudo sincronizado e eficiente.

O ClickUp oferece um espaço de trabalho altamente personalizável que ajuda nossa equipe a gerenciar tarefas, projetos e cronogramas, tudo em um só lugar. A capacidade de alternar entre visualizações (Lista, Quadro, Gantt, etc.) facilita a adaptação da experiência ao fluxo de trabalho de cada membro da equipe. Automatizações, tarefas recorrentes e integrações com outras ferramentas, como o Slack e o Google Drive, são particularmente úteis para manter tudo sincronizado e eficiente.

🎯 Experimente isto: Ao configurar seu gráfico de Gantt, codifique as tarefas por cores de acordo com a prioridade ou o status. Isso dá a você (e à sua equipe) uma visão instantânea de como as coisas estão.

2. GanttProject (O melhor software gratuito de gráficos de Gantt de código aberto)

via GanttProject

Adoro defender soluções de código aberto, por isso gosto de trabalhar com o GanttProject. Este software gratuito de gráficos de Gantt existe há mais de duas décadas e mantém total transparência por meio de documentação atualizada. Ele é distribuído sob a licença GPL3, e você pode baixar, modificar e redistribuir o código-fonte. Essa personalização torna o GanttProject um investimento com excelente custo-benefício para pequenas e médias empresas.

Também gosto bastante da interface de usuário simples e retrô, que simplifica a criação de gráficos de Gantt, a alocação de recursos e o cálculo dos custos do projeto. No entanto, entendo que isso pode ser um empecilho para alguns, especialmente se você deseja algo mais moderno e intuitivo.

Principais recursos do GanttProject

Acesse o produto de software, o código-fonte e as bibliotecas gratuitamente

Implemente na nuvem com o GanttProject Cloud a um custo baseado no uso

Adicione tarefas e marcos no gráfico de Gantt e defina dependências

Avalie o progresso e faça comparações diretas com as linhas de base para identificar desvios

Leia e edite arquivos do Microsoft Project e exporte em vários formatos

Limitações do GanttProject

Funciona melhor para uso básico; não é possível realizar análises complexas

O design da interface do usuário é desajeitado e antiquado (não dá para culpar o software; ele tem mais de 20 anos!)

Preços do GanttProject

Gratuito

Contribuições voluntárias a partir de US$ 5

O GanttProject Cloud tem um modelo de pagamento conforme o uso, em que um ponto de crédito custa 1 euro

Avaliações e comentários sobre o GanttProject

G2 : 4,3/5,0 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,2/5,0 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o GanttProject

Um usuário do G2 diz

Sua simplicidade de uso facilita a criação de um cronograma e o acompanhamento dele.

Sua simplicidade de uso facilita a criação de um cronograma e o acompanhamento dele.

🔎 Dica rápida: as visualizações do Gantt são mais úteis quando não estão sobrecarregadas. Comece de forma simples: mapeie primeiro os principais marcos e dependências e, a partir daí, vá construindo.

3. Office Timeline Online (O melhor software gratuito de gráficos de Gantt para o ecossistema do Microsoft PowerPoint)

via Office Timeline

Como alguém que praticamente cresceu usando produtos da Microsoft, gosto da familiaridade oferecida pelo Office Timeline Online. Tenho usado esse complemento do PowerPoint para preparar linhas do tempo rápidas e gráficos de Gantt para apresentações. Isso me poupou tempo e, ao mesmo tempo, gerou bons recursos visuais para meus projetos. Também descobri que é possível usá-lo com o Microsoft Excel, o Wrike e o Smartsheet para importar e exportar conjuntos de dados.

A interface do usuário é bastante simples e não demora muito para se familiarizar com ela. Além disso, você pode acessar uma biblioteca de modelos básicos de gráficos de Gantt para começar. Embora tenha funcionado bem para meu uso ocasional e pontual, minha equipe teve problemas ao trabalhar em projetos complexos. Portanto, eu o recomendaria principalmente para uso básico.

Principais recursos do Office Timeline Online

Converta conjuntos de dados e informações do PowerPoint, Excel etc. em gráficos de Gantt e linhas do tempo visualmente agradáveis e estéticos

Ative-o como um complemento do Microsoft PowerPoint para uma integração perfeita e acesso nativo

Elementos de design personalizáveis, como setas, linhas, símbolos etc., para uma experiência mais personalizada

Limitações do Office Timeline Online

Ele funciona apenas como um criador de gráficos de Gantt, o que limita sua aplicabilidade devido ao preço elevado

O complemento do PowerPoint não possui recursos de colaboração

Gerenciar os gráficos de Gantt torna-se difícil quando um projeto não cabe em uma única página do PowerPoint

Preços do Office Timeline Online

Gratuito

Pro: Licença de um ano por US$ 149

Pro+: Licença de um ano por US$ 199

Avaliações e comentários do Office Timeline Online

G2 : 4,3/5,0 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Office Timeline Online

Um usuário do G2 diz

É incrivelmente fácil de usar, com integrações simples com o Smartsheet, o Project e alguns outros, de modo que a importação de dados é muito fácil.

É incrivelmente fácil de usar, com integrações simples com o Smartsheet, o Project e alguns outros, de modo que a importação de dados é muito fácil.

📅 Dica de fluxo de trabalho: Em vez de atualizar manualmente os cronogramas, procure ferramentas de Gantt que ajustem automaticamente as datas das tarefas quando houver mudanças nas dependências. Isso economiza muito tempo durante alterações no projeto.

4. Online Gantt (O melhor software de gráfico de Gantt online para acesso pela web em qualquer lugar)

via Online Gantt

Se você deseja criar gráficos de Gantt no seu navegador sem precisar se cadastrar ou baixar nada, o Online Gantt é uma excelente opção. Já o utilizei em situações de emergência, quando não tinha acesso a outras ferramentas, e consegui trabalhar de qualquer lugar e a qualquer hora. Quando fico satisfeito com meu gráfico de Gantt, faço o download no formato .gantt para importar para outro dispositivo, navegador ou até mesmo outras ferramentas compatíveis de gráficos de Gantt. É uma experiência bastante tranquila.

Além disso, o Online Gantt também oferece uma versão em nuvem do software de gráficos de Gantt, que você pode usar para conectar equipes remotas por um preço simbólico.

Principais recursos do Gantt online

Visualize suas tarefas na Visualização do Projeto e na Visualização de Recursos

Exporte seus gráficos de Gantt para incorporá-los em apresentações, relatórios ou outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Desfrute de uma experiência tranquila com sua interface de usuário simples

Limitações dos gráficos de Gantt online

Oferece largura de banda de download limitada

As opções de personalização são limitadas

Não é possível atualizar dependências sem usar o botão Editar

Não é possível atribuir cores diferentes para tarefas diferentes

Preços de gráficos de Gantt online

Gratuito (aplicativo para navegador)

Gantt online com nuvem: US$ 5/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre gráficos de Gantt online

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários dizem sobre o Online Gantt

Um usuário do G2 diz

Com sua fácil acessibilidade, funcionamento ágil e recursos de acesso online sem interrupções, esta ferramenta de gráficos de Gantt é o melhor software para gerar gráficos de Gantt sem necessidade de instalação.

Com sua fácil acessibilidade, funcionamento ágil e recursos de acesso online sem interrupções, esta ferramenta de gráficos de Gantt é o melhor software para gerar gráficos de Gantt sem necessidade de instalação.

🔁 Conversa franca: Se sua equipe está sempre reprogramando tarefas ou perdendo prazos, talvez seja hora de repensar o layout do seu gráfico de Gantt. Experimente fases mais curtas com marcos mais claros — isso faz maravilhas.

5. GanttPRO (O melhor software gratuito de gráficos de Gantt para otimização de recursos)

via GanttPRO

Assim como o ClickUp, o GanttPRO é um software de gerenciamento de projetos com ferramentas de gráfico de Gantt. No entanto, o ClickUp oferece um plano gratuito, enquanto o GanttPRO é uma ferramenta paga. Isso pode ser um pouco chato se você estiver procurando usar um criador de gráficos de Gantt para uso pessoal (como pesquisa) ou para sua pequena empresa ou startup.

Além disso, o GanttPRO se destaca por permitir que os gerentes de projeto gerenciem múltiplos recursos. Ele oferece uma visão panorâmica do projeto, para que você possa visualizar as cargas de trabalho da equipe, cronogramas, capacidade etc. e otimizar os recursos. Achei-o útil para evitar o esgotamento entre as equipes e manter o moral elevado. No entanto, minha equipe teve problemas com personalização, fluidez do design e layouts. Portanto, se você está procurando algo que possa adaptar às suas necessidades, o GanttPRO pode não ser a opção ideal para você.

📮ClickUp Insight: Um profissional do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 contatos essenciais diariamente para reunir o contexto necessário, alinhar prioridades e levar os projetos adiante. O desafio é real — acompanhamentos constantes, confusão de versões e lacunas de visibilidade prejudicam a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com a Pesquisa Conectada e o Gerenciador de Conhecimento com IA, resolve isso disponibilizando instantaneamente o contexto na ponta dos seus dedos.

Principais recursos do GanttPRO

Crie gráficos de Gantt visualmente atraentes para acompanhar suas tarefas, datas de entrega, prazos, dependências, responsáveis, etc.

Exiba seu projeto nas visualizações Grade, Quadro, Lista e Portfólio

Conecte tarefas com base na dependência para bloquear os tempos de antecedência e atraso das tarefas dependentes

Colabore com equipes remotas por meio de sincronização de dados em tempo real, compartilhamento de arquivos, comentários e menções, além de notificações

Gerencie recursos dinamicamente por meio de registros de ações, detalhes da equipe, visão geral da carga de trabalho e muito mais

Limitações do GanttPRO

A curva de aprendizado inicial pode ser íngreme para quem não está familiarizado com ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos

A falta de opções de personalização limita suas capacidades de gerenciamento de projetos

Preços do GanttPRO

Básico: US$ 9,99/mês

Pro: US$ 15,99/mês

Business: US$ 24,99/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o GanttPRO

G2 : 4,8/5,0 (mais de 490 avaliações)

Capterra: 4,8/5,0 (mais de 480 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o GanttPRO

Um usuário do G2 diz

A interface é extremamente intuitiva, mesmo para quem não tem experiência prévia com ferramentas de gerenciamento de projetos.

A interface é extremamente intuitiva, mesmo para quem não tem experiência prévia com ferramentas de gerenciamento de projetos.

🧠 Você sabia? Os gráficos de Gantt não servem apenas para cronogramas. Você também pode usá-los para visualizar planos de contratação, calendários de conteúdo e fluxos de integração de clientes.

6. ProjectManager (O melhor software gratuito de gráficos de Gantt para obter insights em tempo real)

via ProjectManager

Se você ainda não conhece os gráficos de Gantt, recomendo começar com o ProjectManager. É uma daquelas ferramentas de gerenciamento de projetos que realmente acerta nos gráficos de Gantt. Possui um painel de controle intuitivo e fácil de usar que simplifica a criação de gráficos de Gantt. Você pode definir dependências nos gráficos de Gantt, obter uma visão geral do status do projeto, avaliar o desempenho do projeto e corrigir o rumo, gerar relatórios e muito mais.

No entanto, o ProjectManager não oferece um plano gratuito ou freemium. Portanto, o investimento inicial é bastante desanimador para quem trabalha com um orçamento apertado.

Principais recursos do ProjectManager

Planeje seu projeto online com gráficos de Gantt interativos e atraentes

Organize todos os detalhes relacionados ao seu projeto em um único local

Visualize dependências de tarefas, marcos, status do projeto, caminho crítico etc. em uma única plataforma

Programe tarefas usando a ação de arrastar e soltar e codifique-as por cores

Colabore com sua equipe por meio do compartilhamento de arquivos, comentários e notificações automáticas

Limitações do ProjectManager

A integração com aplicativos e serviços de terceiros é complicada e limitada

A função de relatórios oferece opções limitadas de personalização

Preços do ProjectManager

Team: US$ 13/mês (cobrado anualmente)

Business: US$ 24/mês (cobrado anualmente)

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do ProjectManager

G2 : 4,4/5,0 (93 avaliações)

Capterra: 4,1/5,0 (338 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o ProjectManager

Um usuário do G2 diz

As funções oferecidas são bem pensadas e não exigem muita personalização.

As funções oferecidas são bem pensadas e não exigem muita personalização.

💡 Dica profissional: Ao usar dependências no seu gráfico de Gantt, lembre-se de levar em conta o tempo de atraso entre as tarefas. Essa margem de segurança pode ajudar a evitar atrasos de última hora quando os projetos se tornam complicados.

7. Smartsheet (O melhor software gratuito de gráficos de Gantt com funcionalidade de planilha)

via Smartsheet

Normalmente uso o Smartsheet para preencher a lacuna entre softwares de gerenciamento de projetos e planilhas. Com o Smartsheet, você pode facilmente alternar entre planilhas e gráficos de Gantt. Você pode importar dados existentes de suas planilhas e convertê-los em gráficos de Gantt visuais com informações codificadas por cores, dependências de tarefas, durações, etc.

Por outro lado, você pode exportar os dados do gráfico de Gantt de volta para planilhas para análise rápida ou manipulação de dados. Isso permite que você aproveite os pontos fortes de ambos — gráficos de Gantt e planilhas — para o planejamento e a execução de projetos baseados em dados.

Minha única reclamação em relação ao Smartsheet é que o recurso de IA ainda está em desenvolvimento. Considerando que assistentes de IA são uma necessidade, e não apenas um recurso opcional, o Smartsheet começou um pouco tarde.

Principais recursos do Smartsheet

Preencha automaticamente fórmulas ou texto nas células da planilha usando a IA do Smartsheet

Coordene as atividades da equipe com compartilhamento de arquivos, alertas e notificações, threads de conversação e revisão de documentos

Trabalhe em vários projetos utilizando recursos de gerenciamento de portfólio para controlar orçamentos, riscos e recursos

Crie e acompanhe caminhos críticos para gerenciar dependências de tarefas, alocação de recursos e carga de trabalho

Limitações do Smartsheet

Você pode usar apenas uma planilha por arquivo

A capacidade de armazenamento de dados nas linhas e colunas é limitada

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro: US$ 9/mês por usuário

Negócios: US$ 32/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet

G2 : 4,4/5,0 (mais de 15.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5. 0 (mais de 3.200 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Smartsheet

Um usuário do G2 diz

Gosto do fato de poder ver o histórico de entradas, deixar comentários, imagens, arquivos etc. Ele usa todas as mesmas fórmulas do Excel

Gosto do fato de poder ver o histórico de entradas, deixar comentários, imagens, arquivos etc. Ele usa todas as mesmas fórmulas do Excel

📚 Leia também: Alternativas ao Smartsheet que você pode escolher

8. Toggl Plan (O melhor software gratuito de gráficos de Gantt com recursos de controle de tempo)

via Toggl Plan

O Toggl Plan apresenta uma visão geral do seu projeto, alinhando as partes interessadas internas e externas. Eu usei a combinação do Toggl Plan e do Toggl Track para criar gráficos de Gantt simples com recursos de controle de tempo. Isso ajuda a visualizar os cronogramas dos projetos, controlar o tempo gasto em cada tarefa, otimizar a alocação de recursos e muito mais.

Essas informações de projetos anteriores também ajudam a estimar quanto tempo projetos, tarefas ou atividades semelhantes levarão no futuro. Essa previsão melhorou minha capacidade de estimar prazos, orçamentos e capacidade.

Só gostaria que ele oferecesse aquele “toque a mais” que outras ferramentas de Gantt desta lista oferecem. Não é realmente uma reclamação, pois ele cumpre sua função, mas como temos muitas opções à disposição, podemos nos dar ao luxo de ser exigentes, certo?

Principais recursos do Toggl Plan

Acompanhe a utilização do tempo da sua equipe, as tarefas atribuídas, o status das tarefas, os prazos e outros detalhes essenciais

Reúna diferentes equipes e partes interessadas em um local centralizado e acompanhe o andamento do projeto

Programe tarefas e recursos para minimizar conflitos e competição

Gere links compartilháveis publicamente e somente para leitura para partes interessadas externas

Automatize tarefas recorrentes para eliminar o trabalho manual e redundante

Limitações do Toggl Plan

Seu aplicativo móvel não é tão versátil quanto o aplicativo web (faltam várias ferramentas)

Integração limitada com aplicativos de terceiros

Adicionar novas pessoas e atribuir tarefas a vários usuários é uma chatice

Preços do Toggl Plan

Team: US$ 9/mês por usuário

Empresas: US$ 15/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Toggl Plan

G2 : 4,3/5,0 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 110 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Toggl Plan

Um usuário do G2 diz

Os recursos colaborativos do Toggl Plan nos permitem integrar rapidamente todos os nossos membros, para que possam adicionar tarefas com facilidade.

Os recursos colaborativos do Toggl Plan nos permitem integrar rapidamente todos os nossos membros, para que possam adicionar tarefas com facilidade.

📋 Dica de modelo: Quer pular a configuração? Use um modelo de gráfico de Gantt pronto para lançamentos de produtos, campanhas ou sprints de software. Basta inserir suas informações e pronto.

9. Instagantt (Melhor software de gráfico de Gantt para visualização de projetos)

via Instagantt

O Instagantt faz jus ao seu nome — essa ferramenta de gráficos de Gantt os prepara na velocidade da luz. É a minha solução preferida para criar diagramas de gráficos de Gantt de forma rápida e fácil. Possui uma interface intuitiva e fácil de usar com funcionalidade simples de arrastar e soltar, o que reduz qualquer esforço mental associado ao uso do aplicativo. Isso, aliado à sua rapidez de resposta, permite que você crie uma representação visual clara dos planos de projeto em apenas alguns minutos.

O Instagantt possui um assistente de IA capaz de gerar um gráfico de Gantt completo — tarefas, cronogramas, dependências — em segundos.

Devido às suas capacidades limitadas (em comparação com softwares completos de gerenciamento de projetos), eu os utilizo principalmente durante as fases de planejamento e brainstorming. Assim que tenho os gráficos de Gantt simples prontos, eu os importo para outras ferramentas para refinamento e colaboração adicionais. É claro que, se você não quiser passar por todo esse processo, pode optar por algo mais abrangente.

Principais recursos do Instagantt

Visualize projetos além da visualização de Gantt — Visualizações em Tabela, Quadro Kanban, Carga de Trabalho e Projeto

Organize seu projeto e seus recursos de forma lógica usando o Workbooks

Mantenha-se atualizado sobre seu trabalho com recursos de gerenciamento de tarefas, como criação, atribuição, filtragem, classificação, priorização, etc.

Comunique-se com sua equipe usando a caixa de entrada, comentários e muito mais

Configure seus gráficos de Gantt com importação de CSV e integração nativa com o Asana

Limitações do Instagantt

Uma interface desorganizada prejudica a usabilidade da ferramenta de gráfico de Gantt

Suporta apenas acesso de usuário por pasta de trabalho

Preços do Instagantt

Instagantt Standalone:

Plano Individual: US$ 12/mês

Team Plan: US$ 24/mês

Instagantt Asana:

Plano Individual: US$ 12/mês

Team Plan: US$ 24/mês

Avaliações e comentários sobre o Instagantt

G2 : 4,4/5,0 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,3/5,0 (mais de 430 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Instagantt

Um usuário do G2 diz

O Instagantt é uma ótima ferramenta para recursos detalhados de gráficos de Gantt, como linhas de base, opção de exibir/ocultar subtarefas, manutenção do intervalo entre tarefas e opção de zoom.

O Instagantt é uma ótima ferramenta para recursos detalhados de gráficos de Gantt, como linhas de base, opção de exibir/ocultar subtarefas, manutenção do intervalo entre tarefas e opção de zoom.

🧩 Dica de projeto: Trabalha com equipes remotas? Certifique-se de que seu gráfico de Gantt ofereça colaboração em tempo real para que você não perca o controle do andamento do projeto entre fusos horários.

10. Monday (Melhor software de gráfico de Gantt para personalização específica para cada aplicação)

via Monday

O Monday é um software gratuito de gerenciamento de projetos para uso pessoal. Além de ser bastante eficaz em termos de recursos de gerenciamento de projetos, sua capacidade de personalizar gráficos de Gantt de acordo com minhas necessidades específicas também é bastante impressionante.

Ele me permite personalizar as colunas exibidas para que eu possa me concentrar nos aspectos mais críticos dos detalhes do projeto. Além disso, posso expandir a visualização do gráfico de Gantt para as visualizações de carga de trabalho e recursos. Isso às vezes combate a fadiga do planejamento ou destaca ineficiências que possam ter se infiltrado no projeto. Seus recursos baseados em IA, incluindo um Analisador de Projetos e detecção de riscos em portfólios em tempo real, estão integrados à funcionalidade do gráfico de Gantt e do fluxo de trabalho.

As cobranças telescópicas foram o único problema significativo que enfrentei enquanto trabalhava na segunda-feira. A plataforma se adaptou muito bem ao crescimento da minha equipe, mas o custo atingiu níveis insustentáveis em praticamente nenhum tempo!

Principais recursos do Monday

Crie automações com a ajuda do Monday AI, um assistente alimentado por IA

Personalize seus gráficos de Gantt com mais de 30 widgets que adaptam a experiência do usuário

Incorpore recursos de gerenciamento de projetos em seus gráficos de Gantt

Visualize seu projeto em diferentes modos além dos gráficos de Gantt, como listas, quadros Kanban, etc.

Alinhe metas e estratégias com o gerenciamento de tarefas e recursos para o sucesso do projeto

Limitações da segunda-feira

Fica caro à medida que você cresce

A versão gratuita da ferramenta de gerenciamento de projetos tem funcionalidades limitadas

Preços de segunda-feira

Para 3 a 49 usuários:

Gratuito: US$ 0 para 2 licenças

Básico: US$ 12/mês por licença

Padrão: US$ 14/mês por licença

Pro: US$ 24/mês por licença

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários de segunda-feira

G2 : 4,7/5,0 (mais de 10.680 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 4.740 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Monday

Um usuário do G2 diz

O Monday.com oferece painéis visuais que fornecem uma visão geral clara das tarefas, prazos e progresso, garantindo que todos permaneçam alinhados.

O Monday.com oferece painéis visuais que fornecem uma visão geral clara das tarefas, prazos e progresso, garantindo que todos permaneçam alinhados.

🔍 Análise aprofundada: Não tem certeza sobre o Monday? Temos algumas alternativas ao Monday para você

O que você deve procurar em um software para criar gráficos de Gantt?

Avaliamos as opções disponíveis com base em vários parâmetros para justificar por que elas fazem parte desta lista. Portanto, ao analisá-las, faça a si mesmo as seguintes perguntas:

Recursos : Quais são os recursos esperados de um software de diagrama de Gantt? Você deseja recursos básicos, como criação de diagramas por arrastar e soltar, ou algo mais avançado, como identificação do caminho crítico, : Quais são os recursos esperados de um software de diagrama de Gantt? Você deseja recursos básicos, como criação de diagramas por arrastar e soltar, ou algo mais avançado, como identificação do caminho crítico, alocação de recursos ou gerenciamento de tarefas?

Facilidade de uso : Quem vai usar o criador de gráficos de Gantt? Quanto treinamento, integração e suporte seriam necessários?

Integrações : O software de gráficos de Gantt pode ser integrado à sua pilha de tecnologias existente?

Compatibilidade : O criador de gráficos de Gantt é compatível com outras ferramentas, como um rastreador de tempo ou um software de gerenciamento de projetos?

Colaboração : Você usará a ferramenta sozinho ou uma equipe (ou equipes) trabalhará nela em conjunto? Os membros da equipe estarão no mesmo local ou trabalharão remotamente?

Personalização : Você quer poder personalizar o gráfico de Gantt de alguma forma? Por exemplo, para indicar prioridades ou urgência?

Orçamento : Qual é o seu orçamento para um criador de gráficos de Gantt? Você fará um investimento único ou pagará uma taxa de assinatura?

Relatórios : Que recursos de análise de dados e relatórios você esperaria de um gráfico de Gantt? Você deseja painéis em tempo real ou sua equipe gera relatórios estáticos periodicamente?

Acessibilidade móvel: Você precisa acessar a ferramenta pelo celular quando estiver em trânsito?

⚙️ Aumento da eficiência: Divida tarefas grandes em subtarefas no seu gráfico de Gantt. Partes menores são mais fáceis de acompanhar, mais fáceis de atribuir e muito menos intimidadoras.

Vantagens de usar criadores de gráficos de Gantt gratuitos

Aqui estão algumas razões pelas quais os criadores de gráficos de Gantt ocupam posições tão altas na minha lista de ferramentas funcionais indispensáveis:

Visualização do projeto : Os criadores de gráficos de Gantt visualizam : Os criadores de gráficos de Gantt visualizam o cronograma do seu projeto e o roteiro correspondente. Isso oferece uma visão completa do projeto e de suas diversas partes funcionais e dinâmicas. Isso inclui cronogramas, tarefas, dependências, prioridades, partes interessadas, etc. Os gerentes de projeto consideram extremamente útil poder ter uma visão abrangente de cada projeto

Colaboração aprimorada : as ferramentas de gráficos de Gantt não são apenas para gerentes de projeto — elas beneficiam todos os envolvidos! Os membros da equipe podem ver as tarefas atribuídas ou pendentes e como elas afetam os : as ferramentas de gráficos de Gantt não são apenas para gerentes de projeto — elas beneficiam todos os envolvidos! Os membros da equipe podem ver as tarefas atribuídas ou pendentes e como elas afetam os resultados do projeto . Isso ajuda a criar um senso de trabalho em equipe e colaboração. Da mesma forma, os clientes podem acompanhar o andamento do projeto — e estou falando mesmo de todas as partes interessadas. O entendimento compartilhado do trabalho que resulta disso, mostrando como as contribuições individuais se relacionam com os objetivos gerais, une a todos

Planejamento mais preciso : as ferramentas de gráficos de Gantt oferecem uma visão geral de alto nível do projeto, das tarefas, dos marcos, dos prazos e do fluxo de trabalho. Isso ajuda os gerentes de projeto a acompanhar as dependências entre tarefas e os prazos. Elas também destacam quaisquer ineficiências processuais ou operacionais, ou pontos de falha que possam atrasar o projeto. Você pode desenvolver um cronograma mais realista e eficiente ao visualizar como esses elementos se encaixam.

Gerenciamento eficiente de recursos : Com as ferramentas de gráficos de Gantt, os gerentes de projeto podem alocar recursos estrategicamente. Elas mostram a carga de trabalho de cada equipe ou indivíduo, para que você possa garantir que nenhum funcionário fique sobrecarregado ou subutilizado. Faça o mesmo com recursos como soluções de software, aplicativos, dispositivos, maquinário etc. Esse gerenciamento proativo ajuda a tirar o máximo proveito das pessoas, dos processos e da tecnologia

Maior produtividade : os gráficos de Gantt mantêm todos alinhados em relação : os gráficos de Gantt mantêm todos alinhados em relação às metas do projeto . Eles também ajudam na gestão de recursos e estimulam o engajamento dos funcionários e a produtividade geral. É uma situação em que todos ganham, considerando que o progresso resultante motivará ainda mais as equipes — eu chamo isso de um ciclo de feedback positivo que não para de gerar resultados

Gestão proativa de riscos: a visibilidade detalhada do projeto permite que os gerentes identifiquem problemas, alguns de forma proativa. Ter essa visão panorâmica de uma ameaça potencial prepara você para gerenciar e mitigar riscos. Essa abordagem preventiva evita atrasos ou falhas mais adiante e mantém o projeto nos trilhos

🚀 Poder de planejamento: adicione marcos ao seu gráfico de Gantt para comemorar pequenas vitórias e acompanhar os momentos importantes do projeto. Isso mantém todos motivados e alinhados.

Casos de uso comuns para gráficos de Gantt

Antes de encerrarmos, gostaria de compartilhar algumas aplicações práticas e casos de uso dos gráficos de Gantt para esclarecer melhor o assunto. Aqui estão alguns exemplos de uso do gráfico de Gantt por caso de uso específico:

Planejamento de projetos : Crie um cronograma realista e prático para o seu projeto. Os gráficos de Gantt proporcionam clareza visual ao cronograma, às tarefas e às dependências do projeto, para que você possa entregar os resultados dentro dos prazos : Crie um cronograma realista e prático para o seu projeto. Os gráficos de Gantt proporcionam clareza visual ao cronograma, às tarefas e às dependências do projeto, para que você possa entregar os resultados dentro dos prazos

Alocação de recursos : use gráficos de Gantt para visualizar as cargas de trabalho da equipe e de cada indivíduo. Isso evitará o esgotamento e ajudará os gerentes de projeto a atribuir as tarefas ou recursos certos às pessoas certas, no momento certo. Lembre-se: uma equipe feliz gera resultados que fazem os outros felizes

Gerenciamento de prazos : os gráficos de Gantt são úteis para acompanhar o progresso em relação aos cronogramas. Ficar de olho nos prazos ou marcos ajuda a evitar atrasos e mantém uma margem de manobra para colocar os projetos de volta nos trilhos. Você pode combinar esse aplicativo com a alocação de recursos, e terá sucesso garantido : os gráficos de Gantt são úteis para acompanhar o progresso em relação aos cronogramas. Ficar de olho nos prazos ou marcos ajuda a evitar atrasos e mantém uma margem de manobra para colocar os projetos de volta nos trilhos. Você pode combinar esse aplicativo com a alocação de recursos, e terá sucesso garantido

Colaboração em equipe : como um roteiro compartilhado, o gráfico de Gantt une toda a equipe. Estar em sintonia promove transparência, comunicação intencional e responsabilidade pelas tarefas. Isso mantém todos alinhados e responsáveis

Determinação do caminho crítico: Crie gráficos de Gantt que delineiem o caminho crítico. Ter essa sequência de atividades que afetam direta e significativamente os projetos permite que as equipes trabalhem com foco nos resultados

📚 Leia também: A diferença entre gráficos de Gantt e roteiros

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Seja para planejar um cronograma simples ou gerenciar dependências complexas de projetos, a ferramenta de gráfico de Gantt certa pode economizar tempo, reduzir confusões e manter sua equipe alinhada. A boa notícia? Você não precisa mais se contentar com ferramentas desajeitadas ou desatualizadas.

Muitas das opções que abordamos aqui oferecem recursos poderosos gratuitamente — e se você estiver procurando algo que vá além de simples cronogramas, uma plataforma de gerenciamento de projetos pode ser a melhor opção. Na verdade, elaboramos uma lista das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos que podem ser úteis para você.

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