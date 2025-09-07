Exemplos de marketing B2B do mundo real: estratégias inspiradoras para o crescimento dos negócios

O marketing B2B tem a reputação de ser árido, previsível e, bem... um pouco enfadonho. Mas qual é a verdade? Os melhores profissionais de marketing B2B estão a trabalhar de forma tão ousada e criativa como qualquer outro profissional de marketing B2C.

Já se foram os dias em que um site elegante e um aperto de mão selavam o negócio. Hoje, vender para empresas significa entender comitês de compra complexos, criar casos de uso detalhados para mapear as jornadas e os pontos fracos dos clientes e usar canais digitais para se destacar no meio do barulho. 📣

Nesta postagem do blog, vamos mergulhar em exemplos convincentes de marketing B2B que mostram como as empresas lidam com esses desafios para impulsionar o crescimento. 📊

Entendendo o marketing B2B

O marketing B2B, ou marketing business-to-business, envolve a promoção de produtos ou serviços de uma empresa para outra.

Ao contrário do marketing business-to-consumer (B2C), que tem como alvo consumidores individuais, o marketing B2B se concentra em construir relacionamentos e resolver problemas organizacionais. Envolve ciclos de vendas mais longos, vários tomadores de decisão e transações de maior valor.

Em vez de anúncios chamativos ou compras impulsivas, o marketing B2B prioriza conexões profissionais, soluções personalizadas e alinhamento estratégico.

Os exemplos incluem plataformas SaaS, serviços de consultoria ou parcerias na cadeia de suprimentos que ajudam as empresas a operar com mais eficiência.

🔍 Você sabia? Em média, as organizações B2B dedicam 8,7% de seu orçamento total ao marketing, destacando sua importância para impulsionar o crescimento dos negócios e o envolvimento dos clientes.

Tipos de marketing B2B

As estratégias de marketing B2B variam de acordo com os objetivos, os setores e os públicos-alvo. Aqui estão algumas das abordagens mais eficazes:

Marketing de conteúdo: compartilhar blogs, white papers e vídeos ajuda a educar clientes em potencial e a acompanhá-los durante todo o processo de tomada de decisão. Isso posiciona sua empresa como líder inovadora e gera confiança

Marketing de referência: incentivar referências cria um efeito cascata, pois os clientes em potencial tendem a confiar mais em recomendações de fontes confiáveis

Marketing de eventos: Participar de feiras, organizar webinars ou participar de conferências oferece oportunidades de interagir diretamente com clientes em potencial

Marketing de influência: a colaboração com especialistas respeitados do setor aumenta a credibilidade e expande seu alcance em um mercado específico. O apoio deles pode conferir autoridade à sua marca e atrair o público certo

Marketing baseado em contas (ABM): Adaptar os esforços de marketing para contas de alto valor ajuda a enfrentar desafios e metas específicos dos clientes-alvo para criar relacionamentos mais fortes e gerar retornos mais elevados

Marketing por e-mail: envolver leads e clientes por meio de mensagens personalizadas, boletins informativos e campanhas é uma maneira econômica de cultivar relacionamentos de longo prazo

Marketing nas redes sociais: Conectar-se com profissionais, compartilhar conteúdo de liderança inovadora e construir uma presença online por meio de plataformas como LinkedIn e Twitter ajuda as empresas a crescerem

Otimização para mecanismos de busca (SEO): Otimizar o conteúdo e os sites para melhorar a classificação nos mecanismos de busca garante que sua empresa alcance clientes em potencial quando eles estiverem procurando ativamente por soluções

Publicidade paga por clique (PPC): veicular anúncios pagos em mecanismos de busca e canais de mídia social ajuda a atingir setores específicos ou tomadores de decisão, proporcionando resultados rápidos com retorno sobre o investimento (ROI) mensurável

🤖⚡ Do planejamento da campanha à geração de relatórios, a IA está mudando a maneira como os profissionais de marketing trabalham. O vídeo acima mostra como ela ajuda as equipes B2B a fazer mais com menos.

🔍 Você sabia? Cerca de 35% das empresas B2B realizam suas atividades de marketing internamente, demonstrando uma preferência por manter o controle e aproveitar a expertise interna.

8 exemplos inspiradores de marketing B2B

Vamos dar uma olhada mais de perto em oito campanhas de marketing B2B de destaque — e o que tornou cada uma delas bem-sucedida. 👀

1. Recursos personalizados e específicos para o setor da ClickUp

Acesse o vasto repositório de blogs da ClickUp sobre vários tópicos

Esqueça o estereótipo dos anúncios B2B formais. A ClickUp adotou uma abordagem que prioriza o criador, pegando emprestado o melhor dos manuais B2C — vídeos curtos no TikTok e Instagram, narrativas baseadas em memes e esquetes altamente compartilháveis sobre “dificuldades no trabalho” — para entrar em feeds e conversas que a maioria das empresas de SaaS não consegue alcançar.

Essas campanhas não se limitaram a entreter; elas construíram o reconhecimento da marca e o pipeline ao encontrar o público onde ele realmente passa seu tempo. O que se destacou foi como a ClickUp combinou táticas sociais virais com uma narrativa forte do produto: todos os vídeos estavam ligados à promessa da plataforma de acabar com o caos no trabalho.

E o melhor de tudo? A equipe usou o próprio ClickUp para executar todo o mecanismo de conteúdo. Os scripts ficavam no Docs, os calendários de conteúdo no ClickUp Calendar, as dependências eram rastreadas no Tasks e o desempenho era medido no Dashboards. Com o ClickUp Brain, os profissionais de marketing redigem legendas, testam variações de títulos e até geram hashtags diretamente no fluxo. Esses recursos refletem uma mudança mais ampla na forma como as ferramentas de redação de IA estão sendo incorporadas aos fluxos de trabalho de marketing, permitindo que as equipes acelerem a criação de conteúdo e, ao mesmo tempo, mantenham a consistência das mensagens.

Essa meta-abordagem — realizar o marketing dentro do produto — tornou-o autêntico e incrivelmente eficiente.

📌 Elementos-chave:

Campanhas no estilo criador no TikTok e Instagram que humanizaram o marketing B2B

O foco em pontos críticos de trabalho com os quais as pessoas se identificam se transformou em esquetes virais e compartilháveis

Fluxo de trabalho nos bastidores totalmente alimentado pelo ClickUp (Documentos, Painéis, Automações, Brain AI)

🧐 O que funcionou: A ClickUp tornou o marketing B2B viciante ao apostar em humor identificável e narrativas no estilo dos criadores de conteúdo. Em vez de promover diretamente os recursos, a equipe explorou momentos universais do local de trabalho que acumulam visualizações e compartilhamentos, ao mesmo tempo em que sutilmente se relacionavam com o caos da produtividade (o problema exato que a ClickUp resolve).

Eles estão falando, mas não estão dizendo nada #gerente de projetos #corporativo #vida corporativa #9to5 #gerente #gestão #liderança

Esta esquete sobre o caos do gerente de projetos mostra como 30 segundos de risadas podem gerar milhões de impressões e iniciar conversas que um white paper nunca conseguiria.

Reunião de RH que nunca vou conseguir esquecer #humorcorporativo #humor de escritório

Reunião de RH que nunca vou conseguir esquecer #humorcorporativo #humor de escritório

Ao parodiar a cultura do escritório, este vídeo prova que o B2B pode atuar nos mesmos espaços sociais que o B2C — e vencer com humor que pode ser compartilhado instantaneamente.

🎯 Conclusão: Incorpore criatividade do marketing de consumo ao seu marketing B2B. Combine conteúdo divertido com narrativas claras sobre os produtos e execute suas campanhas usando as mesmas ferramentas que você está promovendo para tornar a história real.

📖 Leia também: Como a equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp

2. O movimento de marketing de atração da HubSpot

via HubSpot Academy

A HubSpot introduziu a metodologia inbound com foco em conteúdo educacional. A campanha atraiu empresas ao oferecer recursos gratuitos, como cursos, guias, webinars e publicações em blogs que abordavam desafios comuns de marketing.

📌 Elementos-chave:

Recursos de alto valor que resolveram problemas do mundo real

Ferramentas práticas, incluindo modelos e análises, para profissionais de marketing

Foco consistente nas necessidades do público em vez da promoção do produto

🧐 O que funcionou: A HubSpot demonstrou sua expertise resolvendo os problemas do público antes de promover sua plataforma. Essa abordagem fez com que as empresas vissem a HubSpot como uma parceira valiosa para o seu crescimento.

🎯 Conclusão: Criar conteúdo educativo que aborda os pontos fracos do público pode construir confiança e autoridade duradouras.

3. Campanha “Experience Business” da Adobe

via The Rolling Notes

A Adobe lançou uma campanha publicitária programática para mostrar o poder da automação e da IA ( ) na publicidade digital. A campanha utilizou dados em tempo real para apresentar anúncios personalizados, adaptados ao comportamento do público. Os criativos dinâmicos ajustaram as mensagens com base nas interações dos usuários, demonstrando a capacidade da Adobe de otimizar o desempenho dos anúncios em grande escala.

📌 Elementos-chave:

Anúncios programáticos baseados em IA que se adaptaram ao comportamento do público

Uma abordagem centrada nos dados para melhorar a segmentação e o engajamento dos anúncios

Integração perfeita entre automação e criatividade no marketing

🧐 O que funcionou: A Adobe provou que a publicidade automatizada e baseada em dados melhora a personalização e a eficiência sem sacrificar a criatividade.

🎯 Conclusão: Aproveitar uma automação de marketing baseada em IA pode refinar a segmentação de anúncios, melhorar o engajamento e maximizar o impacto do marketing.

🧠 Curiosidade: os podcasts não servem apenas para entretenimento. Cada vez mais empresas B2B (como a Slack) estão aderindo à tendência dos podcasts para se conectar com seu público de uma forma mais pessoal e coloquial.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de software de automação de marketing

4. Campanha “Trailblazer” da Salesforce

via Salesforce

A Salesforce celebrou seus usuários como inovadores por meio da campanha “Trailblazer”. Essa iniciativa destacou as histórias de sucesso dos clientes, enfatizando como eles impulsionaram a transformação do setor usando a plataforma da Salesforce.

📌 Elementos-chave:

Histórias de clientes que humanizaram a marca

Um foco em como a Salesforce possibilitou a inovação

Conteúdo visual e escrito destacando as conquistas dos usuários

🧐 O que funcionou: A Salesforce destacou seus clientes, criando uma comunidade de defensores leais e reforçando sua reputação como uma ferramenta para o crescimento.

🎯 Conclusão: Comemorar o sucesso dos clientes humaniza sua marca e inspira usuários em potencial a confiarem em seu produto.

🧠 Curiosidade: O uso mais antigo registrado de white papers no marketing B2B remonta ao início do século XX, quando o governo britânico os popularizou como documentos informativos para persuadir os formuladores de políticas.

5. Estudos de caso da Shopify

via Shopify

A Shopify atraiu empresas de alto crescimento por meio de estudos de caso detalhados. Essas histórias demonstraram como ela ajudou marcas a expandir suas operações, mantendo a eficiência e a lucratividade.

📌 Elementos-chave:

Histórias de sucesso com empresas ambiciosas e bem conhecidas

Evidência clara de escalabilidade por meio de resultados mensuráveis

Mensagens alinhadas com os objetivos de empresas orientadas para o crescimento

🧐 O que funcionou: O foco da campanha em resultados comprovados a tornou altamente identificável e persuasiva para empresas que buscavam resultados semelhantes.

🎯 Conclusão: Destacar resultados reais por meio de estudos de caso gera credibilidade e motiva as empresas a agir.

6. Campanha “The Network. Intuitive” da Cisco

via Cisco

A Cisco apresentou a rede baseada em intenção por meio da campanha “The Network. Intuitive.”, destacando soluções baseadas em IA que aprendem, se adaptam e protegem redes em tempo real. A campanha utilizou imagens interativas de produtos em 3D, tabelas comparativas competitivas e um consultor de preparação de DNA para envolver as empresas e demonstrar as capacidades da rede.

📌 Elementos-chave:

Demonstrações interativas que esclareceram conceitos complexos

Estudos de casos reais que mostram como as empresas alcançaram maior eficiência

Mensagens alinhadas com a crescente demanda por ferramentas de IA

🧐 O que funcionou: A Cisco simplificou conceitos técnicos, tornando-os acessíveis e envolventes, ao mesmo tempo em que reforçou sua posição como líder em inovação.

🎯 Conclusão: Criar conteúdo interativo com mensagens simplificadas desmistifica soluções complexas e aumenta o engajamento.

🔍 Você sabia? De acordo com o Content Marketing Institute: 50% das equipes B2B terceirizam pelo menos uma tarefa de marketing de conteúdo

Para empresas com mais de 1.000 funcionários, esse número salta para 75%

84% das pessoas que terceirizam contam com ajuda externa para a criação de conteúdo

As empresas de médio porte terceirizam em 54%, enquanto as pequenas ficam em 37%

7. Campanha “In It Together” do LinkedIn

via LinkedIn

O LinkedIn celebra os profissionais que estão expandindo seus negócios por meio de sua plataforma. A campanha incluiu histórias que combinaram apelo emocional e exemplos práticos de sucesso.

📌 Elementos-chave:

Histórias de profissionais que alcançaram crescimento e colaboração

Mensagens que reforçaram o valor do LinkedIn para o desenvolvimento de carreira

Foco na comunidade e no progresso compartilhado

🧐 O que funcionou: A campanha inspirou confiança ao mostrar histórias de sucesso com as quais as pessoas se identificavam, ao mesmo tempo em que destacava o papel do LinkedIn na promoção de conexões.

🎯 Conclusão: Combinar narrativas emocionantes com valor prático ajuda a conectar-se profundamente com seu público.

🔍 Você sabia? 65% dos compradores B2B consideram conteúdos de curto prazo, como posts em blogs e infográficos, os mais envolventes, enfatizando o valor de informações concisas e fáceis de assimilar.

8. Campanha “Second Act” da Mailchimp

via Mailchimp

A Mailchimp lançou o “Second Act”, uma série de conteúdos que celebra empreendedores que iniciaram novos empreendimentos mais tarde na vida. Em parceria com a VICE Media, a campanha destacou histórias inspiradoras de resiliência e reinvenção. Cada episódio acompanhou um empresário diferente, mostrando os desafios que enfrentaram e as estratégias que utilizaram para construir algo novo.

📌 Elementos-chave:

Histórias reais que ressoaram com aspirantes a empreendedores

Uma parceria de mídia que ampliou o alcance e a credibilidade

Mensagens alinhadas com os valores e a missão da marca Mailchimp

🧐 O que funcionou: A Mailchimp conectou-se pessoalmente com os empresários, usando narrativas para inspirar e envolver.

🎯 Conclusão: Compartilhar histórias de sucesso reais fortalece a credibilidade da marca e promove conexões mais profundas com seu público.

💡 Dica profissional: personalize modelos de planos de marketing para os objetivos da sua marca. Esses modelos podem ser facilmente ajustados para se adequar aos objetivos, orçamentos e público-alvo da sua empresa, garantindo uma abordagem relevante.

Como aplicar esses exemplos às suas campanhas B2B

Um ótimo marketing B2B requer mais do que ideias ousadas — requer uma execução impecável. É aí que o ClickUp entra em cena. Como o aplicativo completo para o trabalho, ele ajuda as equipes a eliminar a proliferação de ferramentas, unificando o planejamento de campanhas, a criação de conteúdo, os lançamentos e o acompanhamento do desempenho em uma única plataforma. Com o ClickUp para marketing, as equipes líderes (incluindo a nossa) transformam estratégias em resultados mensuráveis com rapidez e precisão. 📈

1. Comece com um briefing claro e objetivos alinhados

Toda grande campanha começa com alinhamento. Colete solicitações de campanha por meio dos formulários do ClickUp e, em seguida, transforme-as em tarefas acionáveis do ClickUp com responsáveis, orçamentos e prazos.

Organize campanhas usando o ClickUp Tasks

Use o ClickUp Goals para definir resultados — como 1.000 leads qualificados em um trimestre — e dividi-los em marcos que toda a sua equipe pode acompanhar em tempo real.

Crie metas no ClickUp para se alinhar com seu plano de marketing

📌 Por que isso é importante: as metas transformam ideias vagas em métricas que realmente interessam à sua equipe executiva — pipeline, receita e ROI.

➡️ Comprove com evidências: compartilhe estudos de caso, depoimentos ou imagens de antes e depois que mostrem como seu produto reduz o tempo de resposta, aumenta as conversões ou reduz custos.

🔍 Você sabia? Nos EUA, 66% dos compradores B2B descobrem produtos por meio de resultados de pesquisa na internet, destacando o papel fundamental da forte visibilidade online e do SEO nas estratégias de marketing.

2. Crie um calendário de conteúdo que funcione como uma redação jornalística

A consistência gera confiança. Use o Calendário ClickUp ou o Modelo de Calendário de Conteúdo ClickUp LinkedIn para planejar campanhas com semanas de antecedência. Calendários robustos funcionam melhor quando combinados com modelos de planos de comunicação estruturados, que garantem que as mensagens estejam alinhadas em todos os canais e partes interessadas desde o primeiro dia.

Designe redatores, designers e gerentes de redes sociais diretamente do calendário e acompanhe as atualizações de status sem intermináveis cadeias de e-mails.

📌 Por que isso é importante: um calendário no estilo de uma redação garante que sua marca apareça com conteúdo regular e de alto valor, seja no LinkedIn, TikTok ou Reddit. Modelos de calendário de conteúdo bem elaborados tornam essa estrutura repetível, ajudando as equipes a atribuir responsabilidades, rastrear formatos e manter a cadência de publicação em escala. Reddit.

➡️ Agregue valor: combine seu calendário com recursos interativos — calculadoras de ROI, listas de verificação ou modelos que seu público possa personalizar. Esses recursos conquistam a confiança enquanto conduzem os clientes potenciais pelo funil de vendas.

🧠 Curiosidade: a revista de 1895 da John Deere, The Furrow , é um dos primeiros exemplos de marketing de conteúdo B2B.

3. Crie conteúdo de forma colaborativa e mais rápida com IA

A colaboração impulsiona a execução. O ClickUp Chat oferece à sua equipe um espaço para atualizações rápidas, brainstorms e feedback sobre campanhas. Use as publicações para fixar anúncios importantes, como diretrizes criativas ou resumos de campanhas, para que nada fique perdido no feed.

ClickUp Chat para colaborar e criar ideias com sua equipe

No ClickUp Docs, os colegas de equipe podem editar conteúdo em tempo real, deixar comentários de atribuição que se transformam instantaneamente em tarefas e marcar as partes interessadas para obter feedback. Isso mantém a colaboração estruturada, sem intermináveis cadeias de e-mails ou trocas de mensagens no Slack.

Revise projetos, adicione comentários e mantenha todos os feedbacks conectados e organizados com o ClickUp Docs

Durante as reuniões, o ClickUp AI Notetaker captura as discussões automaticamente, transformando-as em notas estruturadas e atribuindo tarefas de acompanhamento. Ninguém sai sem saber o que foi decidido.

📌 Por que isso é importante: quando a comunicação, o feedback e as decisões acontecem dentro do seu espaço de trabalho, sua equipe gasta menos tempo buscando atualizações e mais tempo levando as campanhas adiante.

➡️ Expanda para a liderança inovadora: use o Docs para coautorar white papers, relatórios ou séries de blogs com especialistas internos ou parceiros externos, posicionando sua marca como uma voz confiável do setor.

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

Depois que a equipe estiver alinhada, passe para a criação. Elabore os recursos no ClickUp Docs, onde os esboços aprovados já estão prontos. Impulsione a produção com o ClickUp Brain, que pode gerar textos publicitários, esboçar blogs ou redigir legendas em segundos.

O ClickUp Brain pode criar ideias envolventes para campanhas B2B e ajudar a gerar conteúdo

Com o ClickUp Brain Max, você pode capturar ideias brutas em qualquer lugar com o recurso de conversão de voz em texto e convertê-las instantaneamente em tarefas ou rascunhos de conteúdo. E com o ClickUp Clips, você pode gravar orientações rápidas ou criar vídeos de feedback de design para acelerar as revisões.

Os profissionais de marketing também contam com as Prioridades de Tarefas para garantir que entregas urgentes (como um TikTok de última hora ou uma apresentação executiva) não se percam entre as tarefas rotineiras. Com os Campos Personalizados, você pode acompanhar os orçamentos das campanhas, os tipos de conteúdo, os perfis-alvo ou as etapas do funil diretamente em cada tarefa, para que cada recurso tenha o contexto necessário.

➡️ Expanda para o storytelling nas redes sociais: use o Brain para sugerir legendas para o TikTok, variações de anúncios no LinkedIn ou respostas para AMA no Reddit que mantenham o tom consistente com a sua marca.

📌 Por que isso é importante: Brain, Brain Max e Clips ajudam sua equipe a criar mais rapidamente sem perder o contexto, transformando ideias em campanhas refinadas em menos tempo.

💡 Dica profissional: melhore o SEO usando IA no marketing de conteúdo. Deixe que essas ferramentas otimizem seu conteúdo para os mecanismos de pesquisa, sugerindo melhorias nas palavras-chave, meta descrições e uma estrutura de conteúdo mais eficaz.

5. Lance campanhas e envolva as comunidades onde elas estão

A execução é o que determina o sucesso ou o fracasso das campanhas. Planeje grandes lançamentos visualmente com os quadros brancos do ClickUp e, em seguida, transfira as ideias diretamente para as tarefas. Use as dependências de tarefas para garantir que nada seja publicado antes da hora — por exemplo, bloqueie o e-mail de convite para o webinar até que a página de destino seja aprovada.

Planeje estratégias de campanha e fluxos de trabalho visualmente usando os quadros brancos do ClickUp

As automações do ClickUp mantêm o fluxo de trabalho: atualize o status das tarefas quando os ativos forem carregados, acione acompanhamentos quando os leads responderem ou alerte a equipe quando as metas forem atingidas. Nas campanhas B2B modernas, a automação eficaz é a espinha dorsal da execução em escala, e o melhor software de automação de marketing estende essa eficiência por todo o funil — desde a nutrição de leads até a geração de relatórios de resultados.

📌 Por que isso é importante: Comunidades como LinkedIn ou Reddit esperam um envolvimento autêntico. Ao liberar sua equipe de tarefas administrativas repetitivas, você lhes dá mais tempo para realmente participar de conversas, realizar AMAs e responder em tempo real.

🧠 Curiosidade: ao contrário dos anúncios pagos do Google, que deixam de funcionar assim que a campanha termina, o conteúdo B2B pode permanecer ativo para sempre, gerando leads continuamente e construindo confiança.

6. Avalie o impacto e reaproveite as vitórias

Use os painéis do ClickUp para acompanhar KPIs em todos os canais — CTR, inscrições, leads ou custo por aquisição — em tempo real. Compartilhe painéis com as partes interessadas em vez de passar horas preparando apresentações de slides.

Obtenha insights em tempo real sobre o desempenho da campanha por meio dos painéis do ClickUp

Em seguida, reutilize os recursos de melhor desempenho: transforme um webinar em clipes do LinkedIn, um AMA do Reddit em um blog ou uma esquete do TikTok em uma abertura de e-mail. Mapeie esse processo de reutilização dentro do ClickUp para que cada campanha gere vários recursos.

📌 Por que isso é importante: medir o ROI mantém a liderança investida. Reutilizar ideias prolonga a vida útil (e o ROI) de cada uma delas.

💡 Dica profissional: Aproveite os dados para uma alocação mais inteligente de recursos. Use insights baseados em dados para alocar seus recursos em campanhas que historicamente apresentaram um forte ROI, tornando seus gastos com marketing mais eficientes.

Marketing em sincronia com o ClickUp

Um bom marketing não se resume apenas à criatividade, mas também à execução. A execução é mais fácil quando tudo está em uma única plataforma.

O ClickUp reúne conteúdo, colaboração, dados e automação em um só lugar, mantendo as equipes de marketing organizadas, ágeis e alinhadas.

Desde definir metas claras até gerar ideias com IA, o ClickUp ajuda você a planejar melhor, acompanhar de forma mais inteligente e comercializar com mais eficácia.

Pronto para dar vida à sua próxima campanha? Inscreva-se no ClickUp e comece a fazer marketing em sincronia. 🎨