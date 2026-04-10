Mais de 50 sugestões de imagens geradas por IA para criar visuais impressionantes

Imagine o seguinte: é tarde da noite e você está em um ciclo vicioso de esboçar, apagar e pensar demais. Você experimenta um esquema de cores, depois outro, ajusta a composição, e sua imagem ainda não fica como deveria.

Os geradores de imagens com IA permitem que artistas e pessoas sem habilidades de design criem visuais impressionantes simplesmente descrevendo seus conceitos com palavras.

No entanto, assim como outras ferramentas de IA, seus visuais dependem dos prompts que você fornecer. De retratos realistas a paisagens abstratas oníricas, você pode criar infinitos visuais.

Neste blog, exploraremos mais de 50 sugestões de imagens geradas por IA para ajudar você a dar vida à sua visão em diversos casos de uso. 🎯

⏰ Resumo de 60 segundos Veja como criar imagens impressionantes com prompts de IA: Forneça instruções claras para que as ferramentas de IA gerem imagens, variando de descrições simples a detalhadas Inclua o tipo de imagem, o tema principal, o cenário de fundo, o estilo de composição e detalhes adicionais Seja específico, transmita um clima, use referências artísticas, refine por meio de iterações e experimente para criar imagens geradas por IA

Você pode criar imagens para design profissional, arte, desenhos animados, videogames, folhetos de marketing, eventos e muito mais!

Priorize tarefas com o ClickUp Tasks, faça brainstorming com os Whiteboards, armazene sugestões no Docs e colabore pelo ClickUp Chat para obter feedback em tempo real

O que são prompts de imagem com IA?

Um prompt de imagem com IA é uma instrução ou descrição clara usada para gerar uma imagem visual. Trata-se de um guia detalhado para a ferramenta de IA, delineando aspectos como tema, estilo, iluminação, paleta de cores e clima.

A qualidade do prompt depende de quão bem você descreve sua visão. Um prompt claro e detalhado reduz a confusão e leva a melhores resultados.

Elementos essenciais de um bom prompt

Um prompt eficaz é claro, específico e envolvente, fornecendo à IA contexto suficiente para orientar sua resposta, ao mesmo tempo em que deixa espaço para a criatividade.

Deve descrever o formato ou resultado desejado — seja um ensaio, uma lista ou uma narrativa — e incluir quaisquer detalhes importantes que ajudem a definir a direção da resposta.

Vamos explorar algumas dicas de prompts de imagem com IA. 👇

Tipo de imagem

Escolha o tipo de imagem que você deseja: um modelo 3D, uma ilustração, uma cena animada ou até mesmo um esboço feito à mão. Você também deve especificar quaisquer preferências quanto ao estilo visual, como cartunesco ou hiper-realista.

📌 Exemplo: ‘Crie um modelo 3D hiper-realista de um carro esportivo futurista com curvas elegantes e iluminação azul brilhante na parte inferior. ’

⚠️ Pensando em comprar uma ferramenta de IA extra para geração de imagens? Espere um pouco! Temos uma ferramenta que pode cuidar de todo o seu fluxo de trabalho, do início ao fim!

Tema principal

Indique claramente o tema principal da imagem. Pode ser um personagem, um objeto, um animal ou até mesmo uma cena, como uma cordilheira ou o horizonte de uma cidade. Seja o mais específico possível; você pode descrever a pose, a aparência ou o papel deles na cena, se necessário.

📌 Exemplo: “Um personagem inspirado no cyberpunk, vestindo uma jaqueta de couro e com braços cibernéticos brilhantes, em pé com confiança sob a chuva.”

📖 Leia também: As melhores ferramentas de IA para designers

Cenário de fundo

Defina o ambiente para o seu tema. Seja uma rua movimentada da cidade, uma floresta tranquila ou algo abstrato, o fundo ajuda a moldar a imagem.

📌 Exemplo: “Um mercado futurista e movimentado, com letreiros holográficos, vendedores robóticos e multidões animadas.”

Estilo de composição

Descreva como você deseja que a imagem seja composta. Será um close-up ou uma tomada em grande angular? Você prefere um design clean e minimalista ou um mais detalhado? Considere incluir elementos que criem clima, como sombras dramáticas ou iluminação suave e aconchegante, em suas sugestões de arte com IA.

📌 Exemplo: “Um close-up dramático do olho de um dragão, refletindo a silhueta de um cavaleiro se aproximando com a espada erguida.”

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Escolha um exemplo de prompt de imagem abaixo ou descreva sua própria imagem

Detalhes adicionais

Adicione detalhes exclusivos aos prompts do gerador de arte com IA e dê mais personalidade à sua imagem. Isso pode incluir texturas como a rugosidade de uma parede de pedra ou a suavidade de uma superfície de vidro.

Você também pode descrever esquemas de cores, a energia da cena ou até mesmo influências artísticas — como cores vibrantes inspiradas na arte pop ou um visual suave e desbotado semelhante ao de fotos vintage.

📌 Exemplo: “As penas da fênix devem brilhar com tons do arco-íris, e seus olhos devem brilhar como lava derretida.”

Bônus: Aprenda a gerar imagens usando o ChatGPT!

Por que é importante dominar prompts de imagem com IA

Dominar os prompts de IA permite que você explore todo o potencial dos geradores de imagens, preenchendo a lacuna entre ideias vagas e visuais impressionantes. Isso lhe dá controle sobre o estilo, o clima e outros detalhes complexos para concretizar sua visão artística.

Veja como essas sugestões ajudam:

Maior criatividade: você pode explorar rapidamente uma gama mais ampla de conceitos e estilos para gerar ideias visuais não convencionais e experimentais

Maior eficiência: As ferramentas de IA automatizam e aceleram o processo de design para fluxos de trabalho ágeis, como campanhas de marketing

Melhoria na tomada de decisões: A engenharia de prompts facilita o feedback rápido e insights visuais sobre as escolhas de design, permitindo que as partes interessadas avaliem diferentes conceitos rapidamente

Custo-benefício: A criação de imagens com prompts de IA reduz a dependência de recursos tradicionais de design gráfico, que podem ser caros e demorados

Exemplos de prompts de imagem com IA eficazes

Para criar obras de arte inspiradoras e únicas, o prompt certo pode fazer toda a diferença. Vamos explorar alguns exemplos de prompts de arte com IA para um ótimo prompt de imagem com IA. Também veremos alguns outros casos de uso. 💁

l. Arte

Aqui estão alguns prompts de arte com IA eficazes para criar obras de arte impressionantes e e es geradas por IA:

Criação de storyboard: Gere painéis de storyboard para [tipo de filme], ilustrando momentos-chave como [descrição da cena]. Concentre-se em [emoções] com um estilo que combine [estilo visual] Ilustrações editoriais: Crie uma ilustração editorial para [tipo de publicação] sobre [tema, por exemplo, saúde mental]. Use [elementos artísticos] para representar visualmente [conceito]

via Stable Diffusion

Ilustrações para livros infantis: Crie personagens divertidos para uma história infantil sobre [tema], com [detalhes]. Inclua cenários como [local] com um [estilo] consistente Arte surreal: Gere imagens surreais retratando [conceito] com [elementos-chave]. Use uma combinação de [esquemas de cores] para criar um [clima] Arte abstrata: Gere imagens surreais retratando [conceito] com [elementos-chave]. Use uma combinação de [esquemas de cores] para criar um [clima] Arte experimental: Crie uma obra experimental em que [elemento] se misture com [formas inesperadas], numa fusão surreal, mas harmoniosa

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Arte paisagística: Gere uma representação em estilo impressionista de [cenário], com pinceladas grossas e tons quentes para evocar [emoção] Arte de retratos: Crie um retrato fantasioso de [personagem], incorporando elementos surreais como lanternas flutuantes ou animais de estimação com expressões humanizadas Arte conceitual: Crie uma obra conceitual que retrate [ideia], combinando elementos como arquitetura antiga entrelaçada com fios e telas iluminadas por neon

II. Designs profissionais

Aqui estão alguns exemplos de prompts de IA para designs profissionais:

Layout de site de comércio eletrônico: Crie um layout [adjetivo] para um site de comércio eletrônico que venda [categoria de produto]. A página inicial deve apresentar uma imagem principal grande do [produto em destaque] e incluir uma navegação clara com seções para [categorias específicas]. Use uma paleta de cores moderna e certifique-se de que o layout seja fácil de navegar, com foco na experiência do usuário Design de folheto corporativo: Crie um folheto corporativo para [nome da empresa], uma [tipo de setor]. O folheto deve incluir seções com visão geral da empresa, serviços oferecidos e depoimentos de clientes. Use [paleta de cores] e integre [elementos visuais específicos]

via Stable Diffusion

Design de logotipo para [Nome da Empresa]: Crie um logotipo maximalista para [nome da empresa], uma [setor]. O logotipo deve usar [estilo de fonte] e incluir um elemento gráfico sutil que reflita os [valores] da empresa. A paleta de cores deve ser [cores] para um visual moderno e clean Design de interface do usuário para aplicativo móvel: Crie uma interface de usuário elegante e intuitiva para o aplicativo móvel [nome do aplicativo], um [função do aplicativo]. O aplicativo deve apresentar um [esquema de cores] e incluir abas, botões e notificações fáceis de navegar. A tela inicial deve exibir [principais recursos], e o aplicativo deve ter [elementos de design específicos] Renderização 3D do produto [Nome do produto]: Crie uma renderização 3D fotorrealista do [nome do produto], mostrando suas características em [cenário]. O [produto] deve estar posicionado sobre uma superfície lisa com reflexos de luz. A renderização deve destacar [características específicas], com [iluminação] que realce as texturas e os contornos do produto

por meio do gerador de imagens com IA no ClickUp Brain

Design de embalagem de produto: Crie uma embalagem elegante e moderna para [nome do produto]. Ela deve incluir [material específico] e uma [paleta de cores]. O logotipo do produto deve ter uma tipografia minimalista; qualquer texto adicional deve estar na [fonte]. O design deve transmitir [atributos da marca]

III. Fotografia

Aqui estão alguns prompts de imagem com IA para diferentes tipos de fotografia:

via Adobe Firefly

Blogs/sites de viagem: Gere fotos do pôr do sol sobre [destino de viagem específico], capturando o brilho aconchegante do crepúsculo. Inclua [detalhes como silhuetas de edifícios ou céus coloridos com gradientes de laranja, rosa e roxo] Apresentação do produto: Tire uma foto em alta resolução de [tipo de produto] colocado sobre uma [tipo de superfície] em um [cenário de estúdio]. Crie a composição em um [estilo de composição] para destacar [características do produto], como [características específicas] Revistas de estilo de vida: Gere fotos de [ambiente doméstico], repletas de luz natural entrando pelas [tipo de janelas]. Destaque [elementos-chave da decoração], com pequenos detalhes como [toques decorativos] Blogs de bem-estar: Crie imagens serenas de pessoas praticando [atividade de bem-estar] em [local] durante [hora do dia]. Use uma paleta de [tons específicos] para evocar [sensação]

Uso do produto no dia a dia: Capture uma imagem de [pessoa, por exemplo, um homem, uma mulher ou uma criança] usando [tipo de produto] em um [local específico, por exemplo, cozinha, sala de estar]. Mostre-os [ação específica, por exemplo, saboreando uma xícara de café, usando o produto] com iluminação suave e natural proveniente de uma [fonte de luz, por exemplo, janela, luminária] Editorial de moda: Gere uma sessão fotográfica de alta costura com [tema] em [local]. Inclua modelos com looks compostos por [elementos], posando em [posturas dinâmicas]. Use iluminação que enfatize [clima] para destacar [características principais]

IV. Desenhos animados e caricaturas

Aqui estão alguns prompts de imagem com IA para criar desenhos animados e caricaturas:

Design de personagens para séries da web: Crie personagens exclusivos para [tema da série], incorporando [características de design]. Enfatize [tom específico] com um [estilo] Caricaturas promocionais: Crie caricaturas engraçadas para [tipo de evento], com [expressões exageradas, adereços importantes ou cenários divertidos] que se alinhem ao [tema] da campanha

via Adobe Firefly

Lembranças personalizadas: Crie caricaturas de [pessoas específicas], capturando [detalhes importantes] que reflitam suas [experiências ou personalidades] Murais de arte pública: Crie um conceito de mural vibrante que celebre [tema], incorporando [elementos-chave]. Certifique-se de que o design transmita [mensagens específicas] em um [estilo]

🔍 Você sabia? Estima-se que o tamanho do mercado global de geradores de imagens com IA cresça para US$ 917.448 mil nos próximos cinco anos.

V. Design de videogames

Aqui estão alguns prompts de imagem com IA para o design de videogames:

Esquemas de cores e temas: Desenvolva uma paleta de cores para [tipo de jogo], com [tons específicos] que evoquem [emoções]. Certifique-se de que a paleta complemente [elementos-chave] Design de personagens: Crie designs para [tipo de personagem] em [cenário do jogo]. Concentre-se em [detalhes] que reflitam seus [papéis] Conceitos de ambiente: Gere imagens de [local específico], destacando [detalhes]. Use [iluminação] para realçar o [tom] do ambiente Material promocional de jogos: Crie uma imagem de banner para [tipo de jogo] apresentando [personagem principal ou cena]. Inclua [detalhes] para chamar a atenção e destacar os [diferenciais] do jogo

O Brain pode até mesmo ajudar você a refinar suas sugestões e criar resultados mais definidos!

VI. Branding e identidade

Aqui estão alguns prompts de IA que você pode usar para imagens relacionadas a branding e identidade:

Materiais de branding: Crie materiais visuais de branding, como cartões de visita e papéis timbrados, usando o logotipo e o esquema de cores da [nome da marca]. Certifique-se de que tudo seja consistente e reflita a identidade da marca, com elementos como [por exemplo, linhas simples, fontes profissionais] Design de embalagens: Crie conceitos de embalagem para [tipo de produto], utilizando materiais ecológicos, como [por exemplo, papel reciclado, plástico biodegradável], e elementos de design modernos que reflitam [estilo da marca] Maquetes de produtos: Crie maquetes de produtos de marca, como camisetas ou canecas com o logotipo da [nome da marca], para mostrar como seus produtos ficariam na vida real

via Stable Diffusion

Design de estande para evento: Crie visuais para um estande de evento apresentando produtos da [nome da marca]. Inclua banners, disposições de exposição e elementos como [por exemplo, adereços com a marca] para representar a marca de forma eficaz

VII. Tipografia e design gráfico

Aqui estão alguns prompts que ajudarão você a usar a IA para design gráfico e tipografia:

Layouts tipográficos experimentais: Crie um design tipográfico ousado e futurista com letras superdimensionadas e sobrepostas em [esquema de cores]. Integre padrões geométricos e formas abstratas como complementos visuais, garantindo um fluxo dinâmico dos elementos de texto Ilustrações com texto integrado: Crie uma peça tipográfica em que as letras façam parte de uma ilustração, como [tema de exemplo]. Use [estilo específico] para combinar texto e imagens de forma harmoniosa Design de pôster: Crie um pôster de design gráfico no [estilo], com foco em tipografia clean e espaço negativo marcante. Use um estilo de fonte simples com [paleta de cores específica] para enfatizar a clareza e o impacto Padrões tipográficos: Crie um padrão repetitivo composto inteiramente por tipografia, no qual as letras são distorcidas, giradas ou transformadas em motivos decorativos. Escolha [tema] e uma paleta de cores harmoniosa para um design coeso

via Adobe Firefly

Fusão de tipografia e fotografia: Crie um visual em que a tipografia seja integrada a uma fotografia, como palavras formando um [ponto de referência ou objeto]. Certifique-se de que as letras imitem a textura e a iluminação da foto para uma combinação perfeita

VIII. Imagens de marketing

Aqui estão algumas sugestões de imagens geradas por IA para marketing:

Estilo de infográfico para redes sociais: Crie um infográfico colorido que destaque os benefícios do [serviço/produto]. Use ícones como [exemplos de ícones] e textos curtos para mantê-lo visualmente atraente e fácil de entender Temporizador de contagem regressiva para redes sociais: Crie um gráfico de contagem regressiva para a próxima promoção do [produto]. Use elementos dinâmicos, como relógios ou temporizadores, acompanhados de frases como ‘[nome da promoção]’ ou ‘[detalhes da contagem regressiva]’ para criar expectativa Imagem de cabeçalho para e-mail marketing: Crie um cabeçalho clean e envolvente para sua newsletter, destacando [tema ou produto], com seu logotipo em um dos lados e um fundo simples de [cor/textura] Banner promocional: Crie um banner para a campanha de e-mail do [produto] para promover o desconto no [produto/serviço]. Use uma tipografia em negrito com ênfase na [porcentagem de desconto] e cores vibrantes para chamar a atenção Botão de call to action: Crie um botão chamativo e atraente para uma call to action. O texto deve ser “[frase de ação]” em negrito e cores vivas para incentivar cliques

via Stable Diffusion

Visuais da página de destino: Crie visuais para a página de destino do [nome do site] destacando os principais recursos do [produto/serviço]. Use ícones e textos curtos como ‘[Recurso 1], [Recurso 2], [Recurso 3]’ para manter a simplicidade e o impacto Ilustrações personalizadas: Crie ilustrações exclusivas para [nome do site] que representem [os valores centrais da sua marca], com fundos relevantes que se encaixem na mensagem, como [por exemplo, o horizonte da cidade, motivos inspirados na natureza] Imagem de anúncio gráfico: Crie um anúncio gráfico apresentando [tipo de produto] em um fundo simples. Use texto em negrito, como ‘[principal benefício do produto]’, e cores chamativas, como [laranja brilhante, azul, etc.], para que ele se destaque Miniatura do vídeo: Crie uma miniatura atraente para o seu anúncio em vídeo sobre [serviço/produto]. Use recursos visuais envolventes, como [por exemplo, produto em ação, texto animado] e sobreposições de texto para chamar a atenção Folheto promocional: Crie um folheto atraente para promover seu evento ou promoção. Inclua imagens dos [produtos em destaque] e todos os detalhes importantes do evento, como [data e local do evento], em um formato claro e de fácil leitura Infográfico de estudo de caso: Crie um infográfico resumindo as principais conclusões de um estudo de caso sobre [tópico ou produto], tornando-o fácil de compreender visualmente Visuais para white paper: Crie elementos gráficos para um white paper sobre [assunto], decompondo ideias complexas em elementos visuais simples para facilitar a compreensão

IX. Marketing de eventos

Aqui estão alguns prompts de geradores de imagens com IA para marketing de eventos:

Banner da conferência: Crie visuais para banners de conferências, promovendo sessões sobre temas relacionados a [setor ou assunto] para que se destaquem Gráfico de convite para evento: Crie um gráfico de convite para o seu evento, mostrando claramente a data, a hora, o local e os detalhes para confirmação de presença com um design atraente

via Adobe Firefly

Sinalização de reconhecimento de patrocinadores: Crie sinalização que reconheça os patrocinadores do seu evento, incorporando seus logotipos e elementos de marca em um layout clean e profissional Design de cenário para cabine fotográfica: Crie um design divertido para o cenário da cabine fotográfica do seu evento, incorporando o tema do evento e deixando espaço para o seu logotipo Gráfico de recapitulação pós-evento: Crie gráficos que resumam os destaques do seu evento, incluindo citações importantes, insights dos palestrantes e depoimentos dos participantes

Crie recursos de marketing com facilidade com o ClickUp Brain

🔍 Você sabia? Nos EUA, 71% das imagens compartilhadas nas redes sociais são geradas por IA. O número para o Canadá e a região Ásia-Pacífico é maior, chegando a 77%, enquanto na Europa é de 68%.

Antes de entendermos como escrever um prompt de imagem com IA, vamos nos familiarizar com as ferramentas geradoras de arte com IA.

Aqui estão algumas que você pode usar: DALL. E 3: Integrado ao ChatGPT, oferece uma experiência perfeita para criar prompts e gerá-los Midjourney: Reconhecido por seus resultados artísticos, o Midjourney gera imagens que muitas vezes se assemelham a ilustrações profissionais e arte conceitual Stable Diffusion: Ideal para desenvolvedores e criadores devido à sua flexibilidade e personalização, é uma ferramenta de IA de código aberto usada para ajustes finos Adobe Firefly: Integrado ao Adobe Creative Suite, o Firefly é ideal para profissionais de marketing e designers que trabalham com conteúdo refinado

As ferramentas certas simplificam esse processo, tornando a criação de prompts mais intuitiva e eficiente.

Ferramentas de engenharia de prompts, como o ChatGPT, podem ajudá-lo a refinar e gerar ideias para prompts criativos, enquanto plataformas como o Canva ajustam os conceitos gerados.

Mas há algo ainda melhor por aí.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, permite que você gere sugestões exclusivas com base em parâmetros definidos pelo usuário, como estilo artístico, tema e preferências de cor.

📮 ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e geração de ideias. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com tecnologia de IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens com IA para criar um visual com base na sua sugestão. É o aplicativo completo para o trabalho que permite que você tenha ideias, visualize e execute tudo mais rápido!

ClickUp Brain

As sugestões de IA ficam muito mais fáceis com o ClickUp Brain.

Ao contrário das ferramentas genéricas de IA, o ClickUp Brain entende o contexto do seu trabalho — assim, você não precisa se preocupar demais com suas sugestões nem usar instruções complicadas.

Entregue o kit da sua marca e deixe a IA trabalhar!

Seja para resumir reuniões, gerar conteúdo ou automatizar tarefas rotineiras, basta digitar o que você precisa em linguagem simples e o ClickUp Brain fornece resultados inteligentes e relevantes. Isso elimina as suposições das sugestões de IA, tornando-as acessíveis e poderosas para todos na sua equipe.

Além disso, ela ajuda você a criar prompts precisos e eficazes para alcançar os resultados desejados. Esse recurso é particularmente valioso para quem tem dificuldade em traduzir ideias abstratas em descrições práticas.

💟 Quer capturar ideias no momento em que elas surgirem? O Brain MAX, o companheiro de IA para desktop do ClickUp, permite que você dê comandos de voz à IA — perfeito para o pensamento de fluxo de consciência e a criatividade em estado de fluxo. Basta falar, e o Brain MAX transforma seus pensamentos em arte de tirar o fôlego, sem o trabalho de digitar!

O ClickUp também oferece recursos de gerenciamento de tarefas e projetos. Ele fornece tudo o que seu fluxo de trabalho de design precisa, desde modelos de brainstorming d es até ferramentas de colaboração eficazes.

Vamos dar uma olhada em alguns dos recursos que você pode usar para suas necessidades artísticas e gráficas. 📃

Tarefas do ClickUp

Otimize seu fluxo de trabalho de design com as tarefas do ClickUp

As tarefas do ClickUp simplificam seu fluxo de trabalho criativo, permitindo que você crie visuais envolventes enquanto se mantém organizado. Divida seu cronograma de design em tarefas menores e mais fáceis de gerenciar.

Cada tarefa captura detalhes como descrições do projeto, prazos e níveis de prioridade para ajudar você a manter o controle.

Por exemplo, ao fazer um brainstorming de visuais gerados por IA, você pode criar tarefas para listar conceitos de estilos específicos, como tipografia, arte conceitual ou design gráfico. Defina prioridades claras para lidar primeiro com os projetos mais urgentes.

📖 Leia também: Exemplos essenciais de prompts do Midjourney para artistas e designers

Quadros Brancos do ClickUp

Planeje projetos visualmente e colabore com sua equipe em tempo real com os Quadros Brancos do ClickUp

Os Quadros Brancos do ClickUp são uma ótima maneira de criar um quadro de ideias, fazer brainstorming e planejar sugestões de IA, oferecendo um ambiente de equipe dinâmico e colaborativo. Você pode mapear visualmente seus pensamentos usando várias ferramentas criativas, como notas adesivas, mapas mentais e fluxogramas, para organizar e refinar ideias.

Com seus recursos de colaboração em tempo real, vários membros da equipe podem adicionar e editar ideias simultaneamente, deixar comentários e desenvolver as sugestões uns dos outros. Isso garante que todas as contribuições sejam capturadas com eficiência.

Por exemplo, se você estiver planejando uma série de arte surreal, pode criar seções para temas como “paisagens oníricas”, “híbridos entre natureza e tecnologia” e “figuras abstratas”.

🧠 Curiosidade: A obra de arte gerada por IA mais cara foi vendida por US$ 432.000. Ela é conhecida como Retrato de Edmond de Belamy, e mostra o retrato de uma pessoa imaginária criada por uma IA chamada Rede Adversária Generativa. A obra foi criada por membros do coletivo de arte francês “Obvious Art”.

ClickUp Docs

Crie um banco de dados centralizado de sugestões de imagens com IA no ClickUp Docs

O ClickUp Docs é uma excelente ferramenta para criar e armazenar um repositório centralizado de sugestões de arte com IA d , permitindo organizar e acessar suas ideias criativas em um único lugar.

As equipes podem colaborar de forma integrada, criando, editando e aprimorando prompts para diversas tarefas artísticas e de design.

Você organiza esses prompts em páginas, pastas ou espaços aninhados com base em categorias, como “Criação de Arte com IA”, “Fotografia de Produtos” ou “Gráficos para Redes Sociais”. Além disso, ele se integra perfeitamente com Tarefas e Quadros Brancos para manter todas as suas informações centralizadas.

📖 Leia também: As 11 melhores alternativas e concorrentes do Midjourney para geração de imagens com IA

Chat do ClickUp

Obtenha feedback da equipe e debata sobre alterações com sua equipe usando o Chat do ClickUp

O ClickUp Chat oferece ferramentas de colaboração robustas para promover a comunicação e o feedback da equipe em tempo real. Você pode usar o Chat para discutir ideias, compartilhar insights ou criticar o trabalho uns dos outros ao trabalhar em projetos artísticos.

Você também pode criar canais dedicados para projetos específicos ou integrá-los ao Tasks e ao Docs, permitindo que todos participem de discussões enquanto têm acesso direto aos prompts e recursos relevantes.

Use a função “Atribuir comentários” do ClickUp para marcar partes interessadas específicas e solicitar feedback

Além disso, o ClickUp Assign Comments aprimora o processo de feedback ao transformar comentários em tarefas passíveis de execução. Por exemplo, durante uma revisão de design, você pode marcar diretamente o designer para um ajuste no layout.

Isso enviará um alerta instantâneo para garantir uma responsabilização clara.

Melhores práticas e dicas para refinar suas sugestões

Criar prompts eficazes para a geração de imagens por IA é fundamental para alcançar os resultados visuais desejados.

Aqui estão algumas estratégias importantes para aprimorar suas sugestões: Clima e estilo: Adjetivos são uma ótima maneira de transmitir o clima ou a estética desejados. Se você busca um visual moderno e clean, pode especificar: “Crie um design minimalista com linhas nítidas e uma paleta de cores neutras” Referências artísticas: Faça referência a artistas ou movimentos famosos. Por exemplo, peça “uma imagem impressionista” ou “que lembre as obras abstratas de Picasso”. Equilibre extensão e detalhes: uma boa sugestão deve ser detalhada, mas não deve sobrecarregar o gerador de imagens. Para conceitos simples, 5 a 7 palavras funcionam bem, enquanto sugestões complexas podem exigir um pouco mais de explicação Aperfeiçoe por meio de iterações: Se a IA não capturar sua visão na primeira tentativa, ajuste sua sugestão e tente novamente. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença, e manter um registro das sugestões bem-sucedidas ajuda a melhorar os resultados futuros Experimente variações: Tente alterar adjetivos ou adicionar novos elementos para explorar resultados diferentes. Experimentar com diferentes formulações ou detalhes ajuda a descobrir novas interpretações visuais e a chegar mais perto do resultado perfeito

Transforme suas ideias em imagens impressionantes com o ClickUp

Com mais de 50 sugestões de imagens geradas por IA à sua disposição nesta publicação do blog, as possibilidades para criar visuais impressionantes são infinitas. Da fotografia de produtos a publicações envolventes nas redes sociais, a IA pode levar seu processo criativo a novos patamares.

Mas, embora a IA ofereça inspiração infinita, manter seus projetos criativos organizados e dentro do prazo é fundamental para o sucesso. É aí que o ClickUp entra em cena.

O ClickUp organiza suas tarefas, define prazos e facilita a colaboração, garantindo que suas ideias não fiquem apenas no papel, mas ganhem vida da maneira mais eficiente possível.

Quer elevar o nível das suas imagens geradas por IA e dos seus projetos artísticos? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅