Os 10 melhores aplicativos de mensagens multifuncionais em 2026

Em média, uma pessoa alterna entre aplicativos e sites quase 1.200 vezes por dia .

Com a constante mudança de contexto, é fácil perder coisas. 🤷🏻

É aí que entram os aplicativos de mensagens multifuncionais. Essas ferramentas integram vários aplicativos em uma única plataforma, melhorando a comunicação, aumentando a produtividade e mantendo você organizado.

Seja para coordenar com colegas de equipe ou gerenciar interações com clientes, os aplicativos de mensagens multifuncionais ajudam você a se concentrar no que mais importa.

Aqui estão os dez melhores aplicativos de mensagens multifuncionais para transformar a forma como você se conecta e colabora!

⏰ Resumo de 60 segundos Descubra os 10 melhores aplicativos de mensagens multifuncionais que reúnem todos os seus chats, chamadas e colaborações em um só lugar para uma comunicação perfeita. ClickUp : A melhor ferramenta multifuncional de colaboração e gerenciamento de projetos

Franz : Ideal para gerenciar várias conversas e e-mails em um só lugar

IM+ : Ideal para combinar aplicativos de bate-papo e redes sociais

Rambox : Ideal para personalização avançada do espaço de trabalho de mensagens

Beeper: Ideal para unificar o iMessage e outras plataformas

Shift : Ideal para integrar e-mails e ferramentas de mensagens

Messenger tudo-em-um: Ideal para acesso rápido a aplicativos de bate-papo

Station : Ideal para combinar mensagens com ferramentas de produtividade

Slack (com complementos) : Ideal para uma colaboração aprimorada em equipe

Mattermost: Ideal para mensagens seguras de nível empresarial

O que você deve procurar em um aplicativo de mensagens multifuncional?

Escolher um aplicativo de mensagens completo é relativamente fácil. Você só precisa garantir que ele atenda aos seguintes critérios: 👇🏻

Facilidade de uso: procure um aplicativo com uma interface intuitiva e navegação fácil para uma experiência de uso perfeita

Compatibilidade: Opte por uma ferramenta compatível com todas as plataformas de mensagens que você usa. Isso garante suporte máximo

Personalização: Escolha um aplicativo que permita alterar aspectos como notificações push, layouts, integrações etc., para atender às suas necessidades

Integridade: Escolha uma ferramenta com padrões de segurança robustos para garantir que o serviço e seus dados estejam protegidos contra acesso não autorizado

Alto desempenho: Escolha uma ferramenta leve e rápida. Isso garante que não haja Escolha uma ferramenta leve e rápida. Isso garante que não haja falhas de comunicação no local de trabalho

📮ClickUp Insight: Mais de 60% do tempo de uma equipe é gasto procurando contexto, informações e itens de ação. Receba um relatório gratuito De acordo com uma pesquisa da ClickUp, as equipes gastam horas preciosas alternando entre diferentes ferramentas, como e-mail (42%) e mensagens instantâneas (41%). O mais preocupante é que 92% das pessoas que participaram da nossa pesquisa correm o risco de perder decisões importantes e itens de ação. 📊 Quer saber por quê? Baixe o Relatório sobre o estado da comunicação no local de trabalho da ClickUp e veja o que realmente está atrasando as equipes.

Os 10 melhores aplicativos de mensagens multifuncionais

Confira estes dez aplicativos de mensagens multifuncionais para gerenciar suas mensagens de texto com facilidade e eficiência:

1. ClickUp (A melhor ferramenta multifuncional de colaboração e gerenciamento de projetos)

Experimente o ClickUp Chat Centralize suas conversas, tarefas e muito mais no ClickUp Chat

É fácil cometer erros e falhas ao gerenciar o trabalho e as mensagens em diferentes plataformas. Mas com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, você pode unificá-los todos em um único aplicativo para criar um espaço de trabalho que seja eficiente e colaborativo.

O ClickUp Chat foi projetado para maximizar a produtividade. É uma solução completa que permite gerenciar simultaneamente o trabalho e a comunicação no ambiente de trabalho.

O ClickUp Chat permite que você crie tarefas e listas de afazeres diretamente a partir das mensagens. Cada conversa que contém informações essenciais é diretamente vinculada ao documento, tarefa ou chat relacionado.

Ele também possui recursos de IA integrados. Com a ajuda do ClickUp Brain, ele pode sugerir respostas, criar tarefas automaticamente a partir de conversas e até mesmo resumir threads!

Além disso, você pode usar as integrações do ClickUp para conectar outras plataformas de conversação de terceiros, como Gmail, Skype, Zoom, Slack e Teams, ao ClickUp, garantindo uma experiência completa.

💡 Dica profissional: Precisa de ajuda para gerenciar mensagens instantâneas? Experimente o Modelo de Mensagens Instantâneas do ClickUp — é grátis! Esse modelo permite que você junte as conversas em um único local organizado. Assim, você pode priorizar as conversas para melhorar a produtividade.

Principais recursos do ClickUp

Ative as notificações push para alertar sua equipe sobre mensagens importantes instantaneamente

Acompanhe as alterações nas conversas vinculando automaticamente as atualizações de tarefas e os comentários ao chat original

Defina prazos dentro do chat para manter sua equipe alinhada com os prazos

Implemente o ClickUp Clips para compartilhar momentos importantes das conversas de forma assíncrona

Use o ClickUp Assign Comments para marcar membros específicos da equipe nas discussões, garantindo que as ações de acompanhamento fiquem claras

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma pequena curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

A interface intuitiva permite criar um projeto e alinhar as tarefas com a equipe para acompanhamento e alcance das metas. Gráficos de Gantt úteis, que podem fornecer insights valiosos para os negócios, e um recurso de bate-papo em tempo real fazem do ClickUp o melhor software.

A interface intuitiva permite criar um projeto e alinhar as tarefas com a equipe para acompanhamento e alcance das metas. Gráficos de Gantt úteis, que podem fornecer insights valiosos para os negócios, e um recurso de bate-papo em tempo real fazem do ClickUp o melhor software.

2. Franz (Ideal para gerenciar várias conversas e e-mails em um só lugar)

via Franz

O Franz é um serviço de mensagens fácil de usar. Se você tem dificuldade em lidar com o fluxo de mensagens no seu computador, esta ferramenta deve ajudá-lo.

O Franz é compatível com todos os dispositivos Windows, Mac e Linux e se integra a alguns dos canais de comunicação mais utilizados.

O aplicativo oferece modos claro e escuro para personalização. O Franz também é totalmente baseado na nuvem, permitindo que você alterne entre dispositivos.

Principais recursos do Franz

Compatível com mais de 70 serviços de mensagens, incluindo WhatsApp, Messenger e Telegram

Permite enviar mensagens de texto em diversos idiomas, como inglês, alemão e espanhol

Permite gerenciar notificações push para mensagens recebidas

Integra-se com mais de 1.000 serviços

Limitações do Franz

Disponível apenas para desktop

Requer configuração manual

Preços do Franz

Gratuito para sempre

Pessoal: US$ 3,99/mês

Profissional: US$ 7,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Franz

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Como usar mensagens instantâneas no trabalho

3. IM+ (Ideal para combinar aplicativos de bate-papo e redes sociais)

O IM+ é um aplicativo que permite combinar todas as plataformas de mensagens no desktop e no smartphone. Ele possui uma interface intuitiva, e o desenvolvedor afirma que a configuração do software leva apenas dois minutos.

Mas essa não é a melhor parte. O IM+ possui suporte integrado ao ChatGPT para ajudá-lo a redigir textos e recursos avançados de bloqueio de anúncios para uma experiência de usuário perfeita.

Principais recursos do IM+

Compatível com uma ampla variedade de plataformas de mensagens, como WhatsApp, Facebook e LinkedIn

Integra-se ao Gmail, permitindo o acesso à caixa de entrada junto com as conversas

Inclui um navegador da web integrado para compartilhar links

Permite enviar mensagens simultaneamente em várias contas

Limitações do IM+

Integrações limitadas

Pode ser lento

Preços do IM+

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários do IM+

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? O ChatGPT recebe mais de 10 milhões de consultas por dia.

4. Rambox (Ideal para personalização avançada do espaço de trabalho de mensagens)

via Rambox

O Rambox é um aplicativo de mensagens multifuncional altamente personalizável. Embora possa ser usado para fins pessoais e profissionais, seus recursos ajudam a aumentar a produtividade no escritório.

Você pode alterar a aparência do seu espaço de trabalho, pausar notificações, ativar o modo de foco e muito mais. A ferramenta se integra às principais soluções empresariais, como o Google Suite e o Microsoft Teams.

Principais recursos do Rambox

Compatível com mais de 700 plataformas de mensagens, como Instagram, Discord e Skype

Permite personalizar temas e preferências de notificação

Oferece um modo de concentração que pausa as notificações de mensagens e os efeitos sonoros

Integra-se a vários complementos de terceiros, como verificadores gramaticais, gerenciadores de senhas, etc.

Limitações do Rambox

A versão gratuita é limitada

Apresenta problemas ocasionais de conectividade

Preços do Rambox

Básico: Gratuito para sempre

Pro: US$ 7/mês

Enterprise: US$ 14/mês por usuário

Avaliações e comentários do Rambox

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (30 avaliações)

Adoro ter todos os meus aplicativos em um só lugar, e o software não apresenta falhas como outros que já experimentei.

Adoro ter todos os meus aplicativos em um só lugar, e o software não apresenta falhas como outros que já experimentei.

5. Beeper (Ideal para unificar o iMessage e outras plataformas)

via Beeper

Você tem contas em várias plataformas de mensagens? O Beeper pode consolidá-las em um único aplicativo.

Esta ferramenta está disponível para dispositivos Android, iOS, Windows e Linux e se conecta às principais plataformas (incluindo o iMessage) para uma experiência completa. A interface do usuário também é muito interativa e fácil de navegar.

No entanto, uma das características mais marcantes do Beeper é sua funcionalidade de tradução integrada, que permite que o texto seja traduzido para o seu idioma preferido.

Principais recursos do Beeper

Combina 14 serviços de mensagens, como WhatsApp, Telegram, etc., em uma única plataforma

Suporta mídia avançada, como imagens, vídeos e links

Oferece suporte para mensagens SMS, além de plataformas baseadas na internet

Disponível nas versões para celular e desktop

Limitações do Beeper

Carece de personalização avançada

É necessária uma assinatura para acessar todas as funcionalidades

Preços do Beeper

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários do Beeper

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

➡️ Leia mais: Os 10 melhores aplicativos de mensagens para negócios

via Shift

Se você alterna constantemente entre perfis em uma plataforma de mensagens, atualize para o Shift. Este aplicativo de mensagens tudo-em-um cria espaços de trabalho separados para uso pessoal e profissional.

Com ela, você pode gerenciar facilmente suas contas em diferentes plataformas de mensagens. Além disso, a ferramenta também facilita o gerenciamento de e-mails. A interface do usuário é intuitiva; você pode adicionar ou remover quantas extensões quiser.

Principais recursos do Shift

Compatível com Gmail, Telegram, Asana e outras ferramentas de trabalho em uma única interface

Oferece sincronização entre plataformas, entre as versões para desktop e dispositivos móveis

Oferece gerenciamento do espaço de trabalho para maior concentração

Integra-se com ferramentas de terceiros, como o Google Drive e o Zoom

Limitações do Shift

Principais recursos disponíveis apenas nos planos pagos

Problemas frequentes de sincronização

Preços do Shift

Básico: Gratuito para sempre

Avançado: US$ 149/ano

Teams: US$ 149/ano por usuário

Avaliações e comentários do Shift

G2: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 310 avaliações)

ADORO que todas as minhas caixas de entrada e comunicações estejam em um só lugar. Facilita muito manter tudo organizado. Foi fácil conectar todas as minhas contas e eu uso o aplicativo literalmente a cada minuto do dia!

ADORO que todas as minhas caixas de entrada e comunicações estejam em um só lugar. Facilita muito manter tudo organizado. Foi fácil conectar todas as minhas contas e eu uso o aplicativo literalmente a cada minuto do dia!

7. All-in-One Messenger (Ideal para acesso rápido a aplicativos de bate-papo)

O All-in-One Messenger é um software completo para profissionais ocupados. Ele faz mais do que apenas reunir seus aplicativos de mensagens — permite pesquisar conversas antigas por data, gerenciar notificações push, personalizar temas e muito mais.

O aplicativo também é muito fácil de usar e de se acostumar.

Principais recursos do All-in-One Messenger

Oferece suporte para mais de 40 serviços de mensagens, incluindo WhatsApp, LinkedIn e Skype

Oferece notificações em tempo real para mensagens recebidas

Possui um modo escuro para ambientes com pouca luz

Suporta bate-papos em grupo, facilitando a comunicação em equipe

Limitações do All-in-One Messenger

Não há suporte para chamadas de vídeo ou voz

Sem aplicativo móvel

Preços do All-in-One Messenger

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários do All-in-One Messenger

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: As 16 melhores ferramentas de comunicação empresarial a serem consideradas

via Station

Outro aplicativo de mensagens completo, o Station, ajuda a minimizar a desorganização. É uma plataforma abrangente que oferece acesso a todos os seus aplicativos de mensagens e ferramentas profissionais em um único local centralizado.

Com o Smart Dock, você pode navegar por documentos essenciais, mensagens etc. O recurso Page Autosleep desativa abas inativas para um desempenho mais rápido. O bônus? A interface de usuário simples da ferramenta.

Principais recursos do Station

Combina mais de 600 aplicativos da web, como Instagram, HubSpot e Mailchimp, em um único espaço de trabalho

Oferece uma caixa de entrada inteligente para priorizar mensagens importantes

Oferece uma interface elegante e sem distrações

Ajuda a personalizar notificações por aplicativo

Limitações da Station

A versão gratuita tem recursos limitados

Pode ser lento

Preços do Station

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários da Station

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O Station é provavelmente uma das plataformas que mais uso; esse aplicativo de aparência simples me permitiu alternar facilmente entre várias ferramentas, como e-mail e gerenciamento de tarefas, tudo em uma única janela. Além disso, não há custos, ao contrário de aplicativos semelhantes, como o Shift.

O Station é provavelmente uma das plataformas que mais uso; esse aplicativo de aparência simples me permitiu alternar facilmente entre várias ferramentas, como e-mail e gerenciamento de tarefas, tudo em uma única janela. Além disso, não há custos, ao contrário de aplicativos semelhantes, como o Shift.

9. Slack (com complementos) (Ideal para colaboração aprimorada em equipe)

via Slack

O Slack é um aplicativo de mensagens bem conhecido. Ele é usado principalmente para melhorar a colaboração em equipe — e seus recursos justificam o motivo.

O Slack ajuda a automatizar tarefas rotineiras, criar e organizar canais para diferentes equipes, realizar chamadas em equipe, compartilhar telas e muito mais. A ferramenta também foi projetada de forma muito eficiente, com uma navegação e interface de usuário fáceis de usar.

Principais recursos do Slack

Oferece integração com ferramentas como Google Drive, Trello e GitHub

Possui uma funcionalidade de pesquisa robusta para mensagens e arquivos

Suporta chamadas de voz e vídeo

Sincroniza mensagens e notificações entre dispositivos

Limitações do Slack

Pode ser um pouco complicado

Algumas integrações são difíceis de configurar

Gratuito para sempre

Pro: US$ 7,25/mês

Business+: US$ 12,50/mês

Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 33.640 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.450 avaliações)

Ótima ferramenta que nos permite colocar em prática o que pregamos ao trabalhar com nossos clientes.

Ótima ferramenta que nos permite colocar em prática o que pregamos ao trabalhar com nossos clientes.

➡️ Leia mais: As 17 melhores integrações de aplicativos do Slack

10. Mattermost (Ideal para mensagens seguras de nível empresarial)

via Mattermost

O Mattermost não é um aplicativo de mensagens multifuncional típico. É mais uma plataforma de colaboração.

Com este aplicativo, você pode criar canais e colaborar com sua equipe remota para discutir projetos, cronogramas e outros assuntos. A plataforma é conhecida por sua segurança e personalização. Você pode escolher suas integrações, hospedar a plataforma por conta própria e personalizar os elementos do aplicativo.

Principais recursos do Mattermost

Oferece suporte a mensagens em tempo real com conversas em threads

Oferece integridade e conformidade de nível empresarial

Oferece gerenciamento de funções de usuário para organização de equipes

Integra-se com ferramentas de CI/CD como Jenkins e GitHub

Limitações do Mattermost

Requer conhecimento técnico

Problemas de desempenho recorrentes

Preços do Mattermost

Gratuito para sempre

Profissional: US$ 10/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Mattermost

G2: 4,3/5 (mais de 330 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

O Mattermost é a melhor plataforma para agendar reuniões e se comunicar com os membros da equipe. Além disso, oferece diversos recursos, como canais, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, etc.

O Mattermost é a melhor plataforma para agendar reuniões e se comunicar com os membros da equipe. Além disso, oferece diversos recursos, como canais, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, etc.

➡️ Leia mais: Aproveitando as regras de etiqueta do chat em equipe no trabalho para uma colaboração ideal

Escolha o melhor aplicativo de mensagens completo — use o ClickUp!

Há muitas vantagens em usar um único aplicativo para comunicação. Ele mantém você produtivo, eficiente e, o mais importante, em sincronia com tudo o que está acontecendo. No entanto, as coisas podem rapidamente ficar fora de controle se você não escolher um aplicativo de mensagens completo e organizado.

Então, escolha o ClickUp. Com seus recursos e funcionalidades robustos e um poderoso conjunto de ferramentas de gerenciamento de trabalho, o ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar facilmente todos os seus chats pessoais e profissionais e aplicativos de mensagens.

Não espere mais — baixe o ClickUp hoje mesmo. Para mais detalhes, confira o ClickUp ou inscreva-se para um teste gratuito!