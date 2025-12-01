Os 10 melhores aplicativos de mensagens multifuncionais em 2026

Em média, uma pessoa alterna entre aplicativos e sites quase 1.200 vezes por dia .
Com a constante mudança de contexto, é fácil perder coisas. 🤷🏻
É aí que entram os aplicativos de mensagens multifuncionais. Essas ferramentas integram vários aplicativos em uma única plataforma, melhorando a comunicação, aumentando a produtividade e mantendo você organizado.
Seja para coordenar com colegas de equipe ou gerenciar interações com clientes, os aplicativos de mensagens multifuncionais ajudam você a se concentrar no que mais importa.
Aqui estão os dez melhores aplicativos de mensagens multifuncionais para transformar a forma como você se conecta e colabora!
⏰ Resumo de 60 segundos
Descubra os 10 melhores aplicativos de mensagens multifuncionais que reúnem todos os seus chats, chamadas e colaborações em um só lugar para uma comunicação perfeita.
- ClickUp: A melhor ferramenta multifuncional de colaboração e gerenciamento de projetos
- Franz: Ideal para gerenciar várias conversas e e-mails em um só lugar
- IM+: Ideal para combinar aplicativos de bate-papo e redes sociais
- Rambox: Ideal para personalização avançada do espaço de trabalho de mensagens
- Beeper: Ideal para unificar o iMessage e outras plataformas
- Shift: Ideal para integrar e-mails e ferramentas de mensagens
- Messenger tudo-em-um: Ideal para acesso rápido a aplicativos de bate-papo
- Station: Ideal para combinar mensagens com ferramentas de produtividade
- Slack (com complementos): Ideal para uma colaboração aprimorada em equipe
- Mattermost: Ideal para mensagens seguras de nível empresarial
O que você deve procurar em um aplicativo de mensagens multifuncional?
Escolher um aplicativo de mensagens completo é relativamente fácil. Você só precisa garantir que ele atenda aos seguintes critérios: 👇🏻
- Facilidade de uso: procure um aplicativo com uma interface intuitiva e navegação fácil para uma experiência de uso perfeita
- Compatibilidade: Opte por uma ferramenta compatível com todas as plataformas de mensagens que você usa. Isso garante suporte máximo
- Personalização: Escolha um aplicativo que permita alterar aspectos como notificações push, layouts, integrações etc., para atender às suas necessidades
- Integridade: Escolha uma ferramenta com padrões de segurança robustos para garantir que o serviço e seus dados estejam protegidos contra acesso não autorizado
- Alto desempenho: Escolha uma ferramenta leve e rápida. Isso garante que não haja falhas de comunicação no local de trabalho
📮ClickUp Insight: Mais de 60% do tempo de uma equipe é gasto procurando contexto, informações e itens de ação.
De acordo com uma pesquisa da ClickUp, as equipes gastam horas preciosas alternando entre diferentes ferramentas, como e-mail (42%) e mensagens instantâneas (41%). O mais preocupante é que 92% das pessoas que participaram da nossa pesquisa correm o risco de perder decisões importantes e itens de ação.
📊 Quer saber por quê? Baixe o Relatório sobre o estado da comunicação no local de trabalho da ClickUp e veja o que realmente está atrasando as equipes.
Os 10 melhores aplicativos de mensagens multifuncionais
Confira estes dez aplicativos de mensagens multifuncionais para gerenciar suas mensagens de texto com facilidade e eficiência:
1. ClickUp (A melhor ferramenta multifuncional de colaboração e gerenciamento de projetos)
É fácil cometer erros e falhas ao gerenciar o trabalho e as mensagens em diferentes plataformas. Mas com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, você pode unificá-los todos em um único aplicativo para criar um espaço de trabalho que seja eficiente e colaborativo.
O ClickUp Chat foi projetado para maximizar a produtividade. É uma solução completa que permite gerenciar simultaneamente o trabalho e a comunicação no ambiente de trabalho.
O ClickUp Chat permite que você crie tarefas e listas de afazeres diretamente a partir das mensagens. Cada conversa que contém informações essenciais é diretamente vinculada ao documento, tarefa ou chat relacionado.
Ele também possui recursos de IA integrados. Com a ajuda do ClickUp Brain, ele pode sugerir respostas, criar tarefas automaticamente a partir de conversas e até mesmo resumir threads!
Além disso, você pode usar as integrações do ClickUp para conectar outras plataformas de conversação de terceiros, como Gmail, Skype, Zoom, Slack e Teams, ao ClickUp, garantindo uma experiência completa.
💡 Dica profissional: Precisa de ajuda para gerenciar mensagens instantâneas? Experimente o Modelo de Mensagens Instantâneas do ClickUp — é grátis! Esse modelo permite que você junte as conversas em um único local organizado. Assim, você pode priorizar as conversas para melhorar a produtividade.
Principais recursos do ClickUp
- Ative as notificações push para alertar sua equipe sobre mensagens importantes instantaneamente
- Acompanhe as alterações nas conversas vinculando automaticamente as atualizações de tarefas e os comentários ao chat original
- Defina prazos dentro do chat para manter sua equipe alinhada com os prazos
- Implemente o ClickUp Clips para compartilhar momentos importantes das conversas de forma assíncrona
- Use o ClickUp Assign Comments para marcar membros específicos da equipe nas discussões, garantindo que as ações de acompanhamento fiquem claras
Limitações do ClickUp
- Novos usuários podem enfrentar uma pequena curva de aprendizado
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
A interface intuitiva permite criar um projeto e alinhar as tarefas com a equipe para acompanhamento e alcance das metas. Gráficos de Gantt úteis, que podem fornecer insights valiosos para os negócios, e um recurso de bate-papo em tempo real fazem do ClickUp o melhor software.
A interface intuitiva permite criar um projeto e alinhar as tarefas com a equipe para acompanhamento e alcance das metas. Gráficos de Gantt úteis, que podem fornecer insights valiosos para os negócios, e um recurso de bate-papo em tempo real fazem do ClickUp o melhor software.
➡️ Leia mais: O chat não está funcionando. Estamos consertando isso
2. Franz (Ideal para gerenciar várias conversas e e-mails em um só lugar)
O Franz é um serviço de mensagens fácil de usar. Se você tem dificuldade em lidar com o fluxo de mensagens no seu computador, esta ferramenta deve ajudá-lo.
O Franz é compatível com todos os dispositivos Windows, Mac e Linux e se integra a alguns dos canais de comunicação mais utilizados.
O aplicativo oferece modos claro e escuro para personalização. O Franz também é totalmente baseado na nuvem, permitindo que você alterne entre dispositivos.
Principais recursos do Franz
- Compatível com mais de 70 serviços de mensagens, incluindo WhatsApp, Messenger e Telegram
- Permite enviar mensagens de texto em diversos idiomas, como inglês, alemão e espanhol
- Permite gerenciar notificações push para mensagens recebidas
- Integra-se com mais de 1.000 serviços
Limitações do Franz
- Disponível apenas para desktop
- Requer configuração manual
Preços do Franz
- Gratuito para sempre
- Pessoal: US$ 3,99/mês
- Profissional: US$ 7,99/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Franz
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Avaliações insuficientes
➡️ Leia mais: Como usar mensagens instantâneas no trabalho
3. IM+ (Ideal para combinar aplicativos de bate-papo e redes sociais)
O IM+ é um aplicativo que permite combinar todas as plataformas de mensagens no desktop e no smartphone. Ele possui uma interface intuitiva, e o desenvolvedor afirma que a configuração do software leva apenas dois minutos.
Mas essa não é a melhor parte. O IM+ possui suporte integrado ao ChatGPT para ajudá-lo a redigir textos e recursos avançados de bloqueio de anúncios para uma experiência de usuário perfeita.
Principais recursos do IM+
- Compatível com uma ampla variedade de plataformas de mensagens, como WhatsApp, Facebook e LinkedIn
- Integra-se ao Gmail, permitindo o acesso à caixa de entrada junto com as conversas
- Inclui um navegador da web integrado para compartilhar links
- Permite enviar mensagens simultaneamente em várias contas
Limitações do IM+
- Integrações limitadas
- Pode ser lento
Preços do IM+
- Gratuito para sempre
Avaliações e comentários do IM+
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Avaliações insuficientes
🔍 Você sabia? O ChatGPT recebe mais de 10 milhões de consultas por dia.
4. Rambox (Ideal para personalização avançada do espaço de trabalho de mensagens)
O Rambox é um aplicativo de mensagens multifuncional altamente personalizável. Embora possa ser usado para fins pessoais e profissionais, seus recursos ajudam a aumentar a produtividade no escritório.
Você pode alterar a aparência do seu espaço de trabalho, pausar notificações, ativar o modo de foco e muito mais. A ferramenta se integra às principais soluções empresariais, como o Google Suite e o Microsoft Teams.
Principais recursos do Rambox
- Compatível com mais de 700 plataformas de mensagens, como Instagram, Discord e Skype
- Permite personalizar temas e preferências de notificação
- Oferece um modo de concentração que pausa as notificações de mensagens e os efeitos sonoros
- Integra-se a vários complementos de terceiros, como verificadores gramaticais, gerenciadores de senhas, etc.
Limitações do Rambox
- A versão gratuita é limitada
- Apresenta problemas ocasionais de conectividade
Preços do Rambox
- Básico: Gratuito para sempre
- Pro: US$ 7/mês
- Enterprise: US$ 14/mês por usuário
Avaliações e comentários do Rambox
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: 4,7/5 (30 avaliações)
Adoro ter todos os meus aplicativos em um só lugar, e o software não apresenta falhas como outros que já experimentei.
Adoro ter todos os meus aplicativos em um só lugar, e o software não apresenta falhas como outros que já experimentei.
5. Beeper (Ideal para unificar o iMessage e outras plataformas)
Você tem contas em várias plataformas de mensagens? O Beeper pode consolidá-las em um único aplicativo.
Esta ferramenta está disponível para dispositivos Android, iOS, Windows e Linux e se conecta às principais plataformas (incluindo o iMessage) para uma experiência completa. A interface do usuário também é muito interativa e fácil de navegar.
No entanto, uma das características mais marcantes do Beeper é sua funcionalidade de tradução integrada, que permite que o texto seja traduzido para o seu idioma preferido.
Principais recursos do Beeper
- Combina 14 serviços de mensagens, como WhatsApp, Telegram, etc., em uma única plataforma
- Suporta mídia avançada, como imagens, vídeos e links
- Oferece suporte para mensagens SMS, além de plataformas baseadas na internet
- Disponível nas versões para celular e desktop
Limitações do Beeper
- Carece de personalização avançada
- É necessária uma assinatura para acessar todas as funcionalidades
Preços do Beeper
- Gratuito para sempre
Avaliações e comentários do Beeper
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
➡️ Leia mais: Os 10 melhores aplicativos de mensagens para negócios
6. Shift (Ideal para integrar e-mails e ferramentas de mensagens)
Se você alterna constantemente entre perfis em uma plataforma de mensagens, atualize para o Shift. Este aplicativo de mensagens tudo-em-um cria espaços de trabalho separados para uso pessoal e profissional.
Com ela, você pode gerenciar facilmente suas contas em diferentes plataformas de mensagens. Além disso, a ferramenta também facilita o gerenciamento de e-mails. A interface do usuário é intuitiva; você pode adicionar ou remover quantas extensões quiser.
Principais recursos do Shift
- Compatível com Gmail, Telegram, Asana e outras ferramentas de trabalho em uma única interface
- Oferece sincronização entre plataformas, entre as versões para desktop e dispositivos móveis
- Oferece gerenciamento do espaço de trabalho para maior concentração
- Integra-se com ferramentas de terceiros, como o Google Drive e o Zoom
Limitações do Shift
- Principais recursos disponíveis apenas nos planos pagos
- Problemas frequentes de sincronização
Preços do Shift
- Básico: Gratuito para sempre
- Avançado: US$ 149/ano
- Teams: US$ 149/ano por usuário
Avaliações e comentários do Shift
- G2: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 310 avaliações)
ADORO que todas as minhas caixas de entrada e comunicações estejam em um só lugar. Facilita muito manter tudo organizado. Foi fácil conectar todas as minhas contas e eu uso o aplicativo literalmente a cada minuto do dia!
ADORO que todas as minhas caixas de entrada e comunicações estejam em um só lugar. Facilita muito manter tudo organizado. Foi fácil conectar todas as minhas contas e eu uso o aplicativo literalmente a cada minuto do dia!
7. All-in-One Messenger (Ideal para acesso rápido a aplicativos de bate-papo)
O All-in-One Messenger é um software completo para profissionais ocupados. Ele faz mais do que apenas reunir seus aplicativos de mensagens — permite pesquisar conversas antigas por data, gerenciar notificações push, personalizar temas e muito mais.
O aplicativo também é muito fácil de usar e de se acostumar.
Principais recursos do All-in-One Messenger
- Oferece suporte para mais de 40 serviços de mensagens, incluindo WhatsApp, LinkedIn e Skype
- Oferece notificações em tempo real para mensagens recebidas
- Possui um modo escuro para ambientes com pouca luz
- Suporta bate-papos em grupo, facilitando a comunicação em equipe
Limitações do All-in-One Messenger
- Não há suporte para chamadas de vídeo ou voz
- Sem aplicativo móvel
Preços do All-in-One Messenger
- Gratuito para sempre
Avaliações e comentários do All-in-One Messenger
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Avaliações insuficientes
8. Station (Ideal para combinar mensagens com ferramentas de produtividade)
Outro aplicativo de mensagens completo, o Station, ajuda a minimizar a desorganização. É uma plataforma abrangente que oferece acesso a todos os seus aplicativos de mensagens e ferramentas profissionais em um único local centralizado.
Com o Smart Dock, você pode navegar por documentos essenciais, mensagens etc. O recurso Page Autosleep desativa abas inativas para um desempenho mais rápido. O bônus? A interface de usuário simples da ferramenta.
Principais recursos do Station
- Combina mais de 600 aplicativos da web, como Instagram, HubSpot e Mailchimp, em um único espaço de trabalho
- Oferece uma caixa de entrada inteligente para priorizar mensagens importantes
- Oferece uma interface elegante e sem distrações
- Ajuda a personalizar notificações por aplicativo
Limitações da Station
- A versão gratuita tem recursos limitados
- Pode ser lento
Preços do Station
- Gratuito para sempre
Avaliações e comentários da Station
- G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)
- Capterra: Avaliações insuficientes
O Station é provavelmente uma das plataformas que mais uso; esse aplicativo de aparência simples me permitiu alternar facilmente entre várias ferramentas, como e-mail e gerenciamento de tarefas, tudo em uma única janela. Além disso, não há custos, ao contrário de aplicativos semelhantes, como o Shift.
O Station é provavelmente uma das plataformas que mais uso; esse aplicativo de aparência simples me permitiu alternar facilmente entre várias ferramentas, como e-mail e gerenciamento de tarefas, tudo em uma única janela. Além disso, não há custos, ao contrário de aplicativos semelhantes, como o Shift.
9. Slack (com complementos) (Ideal para colaboração aprimorada em equipe)
O Slack é um aplicativo de mensagens bem conhecido. Ele é usado principalmente para melhorar a colaboração em equipe — e seus recursos justificam o motivo.
O Slack ajuda a automatizar tarefas rotineiras, criar e organizar canais para diferentes equipes, realizar chamadas em equipe, compartilhar telas e muito mais. A ferramenta também foi projetada de forma muito eficiente, com uma navegação e interface de usuário fáceis de usar.
Principais recursos do Slack
- Oferece integração com ferramentas como Google Drive, Trello e GitHub
- Possui uma funcionalidade de pesquisa robusta para mensagens e arquivos
- Suporta chamadas de voz e vídeo
- Sincroniza mensagens e notificações entre dispositivos
Limitações do Slack
- Pode ser um pouco complicado
- Algumas integrações são difíceis de configurar
Preços do Slack
- Gratuito para sempre
- Pro: US$ 7,25/mês
- Business+: US$ 12,50/mês
- Enterprise Grid: Preços personalizados
Avaliações e comentários do Slack
- G2: 4,5/5 (mais de 33.640 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 23.450 avaliações)
Ótima ferramenta que nos permite colocar em prática o que pregamos ao trabalhar com nossos clientes.
Ótima ferramenta que nos permite colocar em prática o que pregamos ao trabalhar com nossos clientes.
➡️ Leia mais: As 17 melhores integrações de aplicativos do Slack
10. Mattermost (Ideal para mensagens seguras de nível empresarial)
O Mattermost não é um aplicativo de mensagens multifuncional típico. É mais uma plataforma de colaboração.
Com este aplicativo, você pode criar canais e colaborar com sua equipe remota para discutir projetos, cronogramas e outros assuntos. A plataforma é conhecida por sua segurança e personalização. Você pode escolher suas integrações, hospedar a plataforma por conta própria e personalizar os elementos do aplicativo.
Principais recursos do Mattermost
- Oferece suporte a mensagens em tempo real com conversas em threads
- Oferece integridade e conformidade de nível empresarial
- Oferece gerenciamento de funções de usuário para organização de equipes
- Integra-se com ferramentas de CI/CD como Jenkins e GitHub
Limitações do Mattermost
- Requer conhecimento técnico
- Problemas de desempenho recorrentes
Preços do Mattermost
- Gratuito para sempre
- Profissional: US$ 10/mês por usuário
- Empresas: Preços personalizados
Avaliações e comentários do Mattermost
- G2: 4,3/5 (mais de 330 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)
O Mattermost é a melhor plataforma para agendar reuniões e se comunicar com os membros da equipe. Além disso, oferece diversos recursos, como canais, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, etc.
O Mattermost é a melhor plataforma para agendar reuniões e se comunicar com os membros da equipe. Além disso, oferece diversos recursos, como canais, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, etc.
➡️ Leia mais: Aproveitando as regras de etiqueta do chat em equipe no trabalho para uma colaboração ideal
Escolha o melhor aplicativo de mensagens completo — use o ClickUp!
Há muitas vantagens em usar um único aplicativo para comunicação. Ele mantém você produtivo, eficiente e, o mais importante, em sincronia com tudo o que está acontecendo. No entanto, as coisas podem rapidamente ficar fora de controle se você não escolher um aplicativo de mensagens completo e organizado.
Então, escolha o ClickUp. Com seus recursos e funcionalidades robustos e um poderoso conjunto de ferramentas de gerenciamento de trabalho, o ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar facilmente todos os seus chats pessoais e profissionais e aplicativos de mensagens.
Não espere mais — baixe o ClickUp hoje mesmo. Para mais detalhes, confira o ClickUp ou inscreva-se para um teste gratuito!