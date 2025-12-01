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Os 10 melhores aplicativos de mensagens multifuncionais em 2026

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
1 de dezembro de 2025
Conecte seu trabalho ao chat. Experimente o ClickUp Chat!

Em média, uma pessoa alterna entre aplicativos e sites quase 1.200 vezes por dia .

Com a constante mudança de contexto, é fácil perder coisas. 🤷🏻

É aí que entram os aplicativos de mensagens multifuncionais. Essas ferramentas integram vários aplicativos em uma única plataforma, melhorando a comunicação, aumentando a produtividade e mantendo você organizado.

Seja para coordenar com colegas de equipe ou gerenciar interações com clientes, os aplicativos de mensagens multifuncionais ajudam você a se concentrar no que mais importa.

Aqui estão os dez melhores aplicativos de mensagens multifuncionais para transformar a forma como você se conecta e colabora!

⏰ Resumo de 60 segundos

Descubra os 10 melhores aplicativos de mensagens multifuncionais que reúnem todos os seus chats, chamadas e colaborações em um só lugar para uma comunicação perfeita.

  • ClickUp: A melhor ferramenta multifuncional de colaboração e gerenciamento de projetos
  • Franz: Ideal para gerenciar várias conversas e e-mails em um só lugar
  • IM+: Ideal para combinar aplicativos de bate-papo e redes sociais
  • Rambox: Ideal para personalização avançada do espaço de trabalho de mensagens
  • Beeper: Ideal para unificar o iMessage e outras plataformas
  • Shift: Ideal para integrar e-mails e ferramentas de mensagens
  • Messenger tudo-em-um: Ideal para acesso rápido a aplicativos de bate-papo
  • Station: Ideal para combinar mensagens com ferramentas de produtividade
  • Slack (com complementos): Ideal para uma colaboração aprimorada em equipe
  • Mattermost: Ideal para mensagens seguras de nível empresarial

O que você deve procurar em um aplicativo de mensagens multifuncional?

Escolher um aplicativo de mensagens completo é relativamente fácil. Você só precisa garantir que ele atenda aos seguintes critérios: 👇🏻

  • Facilidade de uso: procure um aplicativo com uma interface intuitiva e navegação fácil para uma experiência de uso perfeita
  • Compatibilidade: Opte por uma ferramenta compatível com todas as plataformas de mensagens que você usa. Isso garante suporte máximo
  • Personalização: Escolha um aplicativo que permita alterar aspectos como notificações push, layouts, integrações etc., para atender às suas necessidades
  • Integridade: Escolha uma ferramenta com padrões de segurança robustos para garantir que o serviço e seus dados estejam protegidos contra acesso não autorizado
  • Alto desempenho: Escolha uma ferramenta leve e rápida. Isso garante que não haja falhas de comunicação no local de trabalho

📮ClickUp Insight: Mais de 60% do tempo de uma equipe é gasto procurando contexto, informações e itens de ação.

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De acordo com uma pesquisa da ClickUp, as equipes gastam horas preciosas alternando entre diferentes ferramentas, como e-mail (42%) e mensagens instantâneas (41%). O mais preocupante é que 92% das pessoas que participaram da nossa pesquisa correm o risco de perder decisões importantes e itens de ação.

📊 Quer saber por quê? Baixe o Relatório sobre o estado da comunicação no local de trabalho da ClickUp e veja o que realmente está atrasando as equipes.

➡️ Leia mais: 15 modelos gratuitos de planos de comunicação de projetos: Excel, Word e ClickUp

Os 10 melhores aplicativos de mensagens multifuncionais

Confira estes dez aplicativos de mensagens multifuncionais para gerenciar suas mensagens de texto com facilidade e eficiência:

1. ClickUp (A melhor ferramenta multifuncional de colaboração e gerenciamento de projetos)

ClickUp Chat
Experimente o ClickUp Chat
Centralize suas conversas, tarefas e muito mais no ClickUp Chat

É fácil cometer erros e falhas ao gerenciar o trabalho e as mensagens em diferentes plataformas. Mas com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, você pode unificá-los todos em um único aplicativo para criar um espaço de trabalho que seja eficiente e colaborativo.

O ClickUp Chat foi projetado para maximizar a produtividade. É uma solução completa que permite gerenciar simultaneamente o trabalho e a comunicação no ambiente de trabalho.

O ClickUp Chat permite que você crie tarefas e listas de afazeres diretamente a partir das mensagens. Cada conversa que contém informações essenciais é diretamente vinculada ao documento, tarefa ou chat relacionado.

Ele também possui recursos de IA integrados. Com a ajuda do ClickUp Brain, ele pode sugerir respostas, criar tarefas automaticamente a partir de conversas e até mesmo resumir threads!

Além disso, você pode usar as integrações do ClickUp para conectar outras plataformas de conversação de terceiros, como Gmail, Skype, Zoom, Slack e Teams, ao ClickUp, garantindo uma experiência completa.

💡 Dica profissional: Precisa de ajuda para gerenciar mensagens instantâneas? Experimente o Modelo de Mensagens Instantâneas do ClickUp — é grátis! Esse modelo permite que você junte as conversas em um único local organizado. Assim, você pode priorizar as conversas para melhorar a produtividade.

Principais recursos do ClickUp

  • Ative as notificações push para alertar sua equipe sobre mensagens importantes instantaneamente
  • Acompanhe as alterações nas conversas vinculando automaticamente as atualizações de tarefas e os comentários ao chat original
  • Defina prazos dentro do chat para manter sua equipe alinhada com os prazos
  • Implemente o ClickUp Clips para compartilhar momentos importantes das conversas de forma assíncrona
  • Use o ClickUp Assign Comments para marcar membros específicos da equipe nas discussões, garantindo que as ações de acompanhamento fiquem claras

Limitações do ClickUp

  • Novos usuários podem enfrentar uma pequena curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

  • G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
  • Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

A interface intuitiva permite criar um projeto e alinhar as tarefas com a equipe para acompanhamento e alcance das metas. Gráficos de Gantt úteis, que podem fornecer insights valiosos para os negócios, e um recurso de bate-papo em tempo real fazem do ClickUp o melhor software.

A interface intuitiva permite criar um projeto e alinhar as tarefas com a equipe para acompanhamento e alcance das metas. Gráficos de Gantt úteis, que podem fornecer insights valiosos para os negócios, e um recurso de bate-papo em tempo real fazem do ClickUp o melhor software.

➡️ Leia mais: O chat não está funcionando. Estamos consertando isso

2. Franz (Ideal para gerenciar várias conversas e e-mails em um só lugar)

Franz
via Franz

O Franz é um serviço de mensagens fácil de usar. Se você tem dificuldade em lidar com o fluxo de mensagens no seu computador, esta ferramenta deve ajudá-lo.

O Franz é compatível com todos os dispositivos Windows, Mac e Linux e se integra a alguns dos canais de comunicação mais utilizados.

O aplicativo oferece modos claro e escuro para personalização. O Franz também é totalmente baseado na nuvem, permitindo que você alterne entre dispositivos.

Principais recursos do Franz

  • Compatível com mais de 70 serviços de mensagens, incluindo WhatsApp, Messenger e Telegram
  • Permite enviar mensagens de texto em diversos idiomas, como inglês, alemão e espanhol
  • Permite gerenciar notificações push para mensagens recebidas
  • Integra-se com mais de 1.000 serviços

Limitações do Franz

  • Disponível apenas para desktop
  • Requer configuração manual

Preços do Franz

  • Gratuito para sempre
  • Pessoal: US$ 3,99/mês
  • Profissional: US$ 7,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Franz

  • G2: Avaliações insuficientes
  • Capterra: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Como usar mensagens instantâneas no trabalho

3. IM+ (Ideal para combinar aplicativos de bate-papo e redes sociais)

IM+
via IM+

O IM+ é um aplicativo que permite combinar todas as plataformas de mensagens no desktop e no smartphone. Ele possui uma interface intuitiva, e o desenvolvedor afirma que a configuração do software leva apenas dois minutos.

Mas essa não é a melhor parte. O IM+ possui suporte integrado ao ChatGPT para ajudá-lo a redigir textos e recursos avançados de bloqueio de anúncios para uma experiência de usuário perfeita.

Principais recursos do IM+

  • Compatível com uma ampla variedade de plataformas de mensagens, como WhatsApp, Facebook e LinkedIn
  • Integra-se ao Gmail, permitindo o acesso à caixa de entrada junto com as conversas
  • Inclui um navegador da web integrado para compartilhar links
  • Permite enviar mensagens simultaneamente em várias contas

Limitações do IM+

  • Integrações limitadas
  • Pode ser lento

Preços do IM+

  • Gratuito para sempre

Avaliações e comentários do IM+

  • G2: Avaliações insuficientes
  • Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? O ChatGPT recebe mais de 10 milhões de consultas por dia.

4. Rambox (Ideal para personalização avançada do espaço de trabalho de mensagens)

Rambox – Aplicativo de mensagens tudo-em-um
via Rambox

O Rambox é um aplicativo de mensagens multifuncional altamente personalizável. Embora possa ser usado para fins pessoais e profissionais, seus recursos ajudam a aumentar a produtividade no escritório.

Você pode alterar a aparência do seu espaço de trabalho, pausar notificações, ativar o modo de foco e muito mais. A ferramenta se integra às principais soluções empresariais, como o Google Suite e o Microsoft Teams.

Principais recursos do Rambox

  • Compatível com mais de 700 plataformas de mensagens, como Instagram, Discord e Skype
  • Permite personalizar temas e preferências de notificação
  • Oferece um modo de concentração que pausa as notificações de mensagens e os efeitos sonoros
  • Integra-se a vários complementos de terceiros, como verificadores gramaticais, gerenciadores de senhas, etc.

Limitações do Rambox

  • A versão gratuita é limitada
  • Apresenta problemas ocasionais de conectividade

Preços do Rambox

  • Básico: Gratuito para sempre
  • Pro: US$ 7/mês
  • Enterprise: US$ 14/mês por usuário

Avaliações e comentários do Rambox

  • G2: Avaliações insuficientes
  • Capterra: 4,7/5 (30 avaliações)

Adoro ter todos os meus aplicativos em um só lugar, e o software não apresenta falhas como outros que já experimentei.

Adoro ter todos os meus aplicativos em um só lugar, e o software não apresenta falhas como outros que já experimentei.

5. Beeper (Ideal para unificar o iMessage e outras plataformas)

Beeper – Aplicativo de mensagens tudo-em-um
via Beeper

Você tem contas em várias plataformas de mensagens? O Beeper pode consolidá-las em um único aplicativo.

Esta ferramenta está disponível para dispositivos Android, iOS, Windows e Linux e se conecta às principais plataformas (incluindo o iMessage) para uma experiência completa. A interface do usuário também é muito interativa e fácil de navegar.

No entanto, uma das características mais marcantes do Beeper é sua funcionalidade de tradução integrada, que permite que o texto seja traduzido para o seu idioma preferido.

Principais recursos do Beeper

  • Combina 14 serviços de mensagens, como WhatsApp, Telegram, etc., em uma única plataforma
  • Suporta mídia avançada, como imagens, vídeos e links
  • Oferece suporte para mensagens SMS, além de plataformas baseadas na internet
  • Disponível nas versões para celular e desktop

Limitações do Beeper

  • Carece de personalização avançada
  • É necessária uma assinatura para acessar todas as funcionalidades

Preços do Beeper

  • Gratuito para sempre

Avaliações e comentários do Beeper

  • G2: Avaliações insuficientes
  • Capterra: Não há avaliações suficientes

➡️ Leia mais: Os 10 melhores aplicativos de mensagens para negócios

6. Shift (Ideal para integrar e-mails e ferramentas de mensagens)

Aplicativo de mensagens tudo-em-um Shift
via Shift

Se você alterna constantemente entre perfis em uma plataforma de mensagens, atualize para o Shift. Este aplicativo de mensagens tudo-em-um cria espaços de trabalho separados para uso pessoal e profissional.

Com ela, você pode gerenciar facilmente suas contas em diferentes plataformas de mensagens. Além disso, a ferramenta também facilita o gerenciamento de e-mails. A interface do usuário é intuitiva; você pode adicionar ou remover quantas extensões quiser.

Principais recursos do Shift

  • Compatível com Gmail, Telegram, Asana e outras ferramentas de trabalho em uma única interface
  • Oferece sincronização entre plataformas, entre as versões para desktop e dispositivos móveis
  • Oferece gerenciamento do espaço de trabalho para maior concentração
  • Integra-se com ferramentas de terceiros, como o Google Drive e o Zoom

Limitações do Shift

  • Principais recursos disponíveis apenas nos planos pagos
  • Problemas frequentes de sincronização

Preços do Shift

  • Básico: Gratuito para sempre
  • Avançado: US$ 149/ano
  • Teams: US$ 149/ano por usuário

Avaliações e comentários do Shift

  • G2: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)
  • Capterra: 4,3/5 (mais de 310 avaliações)

ADORO que todas as minhas caixas de entrada e comunicações estejam em um só lugar. Facilita muito manter tudo organizado. Foi fácil conectar todas as minhas contas e eu uso o aplicativo literalmente a cada minuto do dia!

ADORO que todas as minhas caixas de entrada e comunicações estejam em um só lugar. Facilita muito manter tudo organizado. Foi fácil conectar todas as minhas contas e eu uso o aplicativo literalmente a cada minuto do dia!

7. All-in-One Messenger (Ideal para acesso rápido a aplicativos de bate-papo)

All-in-One Messenger: aplicativo de mensagens completo
via All-in-One-Messenger

O All-in-One Messenger é um software completo para profissionais ocupados. Ele faz mais do que apenas reunir seus aplicativos de mensagens — permite pesquisar conversas antigas por data, gerenciar notificações push, personalizar temas e muito mais.

O aplicativo também é muito fácil de usar e de se acostumar.

Principais recursos do All-in-One Messenger

  • Oferece suporte para mais de 40 serviços de mensagens, incluindo WhatsApp, LinkedIn e Skype
  • Oferece notificações em tempo real para mensagens recebidas
  • Possui um modo escuro para ambientes com pouca luz
  • Suporta bate-papos em grupo, facilitando a comunicação em equipe

Limitações do All-in-One Messenger

  • Não há suporte para chamadas de vídeo ou voz
  • Sem aplicativo móvel

Preços do All-in-One Messenger

  • Gratuito para sempre

Avaliações e comentários do All-in-One Messenger

  • G2: Avaliações insuficientes
  • Capterra: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: As 16 melhores ferramentas de comunicação empresarial a serem consideradas

8. Station (Ideal para combinar mensagens com ferramentas de produtividade)

Aplicativo de mensagens Station All in One
via Station

Outro aplicativo de mensagens completo, o Station, ajuda a minimizar a desorganização. É uma plataforma abrangente que oferece acesso a todos os seus aplicativos de mensagens e ferramentas profissionais em um único local centralizado.

Com o Smart Dock, você pode navegar por documentos essenciais, mensagens etc. O recurso Page Autosleep desativa abas inativas para um desempenho mais rápido. O bônus? A interface de usuário simples da ferramenta.

Principais recursos do Station

  • Combina mais de 600 aplicativos da web, como Instagram, HubSpot e Mailchimp, em um único espaço de trabalho
  • Oferece uma caixa de entrada inteligente para priorizar mensagens importantes
  • Oferece uma interface elegante e sem distrações
  • Ajuda a personalizar notificações por aplicativo

Limitações da Station

  • A versão gratuita tem recursos limitados
  • Pode ser lento

Preços do Station

  • Gratuito para sempre

Avaliações e comentários da Station

  • G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)
  • Capterra: Avaliações insuficientes

O Station é provavelmente uma das plataformas que mais uso; esse aplicativo de aparência simples me permitiu alternar facilmente entre várias ferramentas, como e-mail e gerenciamento de tarefas, tudo em uma única janela. Além disso, não há custos, ao contrário de aplicativos semelhantes, como o Shift.

O Station é provavelmente uma das plataformas que mais uso; esse aplicativo de aparência simples me permitiu alternar facilmente entre várias ferramentas, como e-mail e gerenciamento de tarefas, tudo em uma única janela. Além disso, não há custos, ao contrário de aplicativos semelhantes, como o Shift.

9. Slack (com complementos) (Ideal para colaboração aprimorada em equipe)

Slack: aplicativo de mensagens tudo-em-um
via Slack

O Slack é um aplicativo de mensagens bem conhecido. Ele é usado principalmente para melhorar a colaboração em equipe — e seus recursos justificam o motivo.

O Slack ajuda a automatizar tarefas rotineiras, criar e organizar canais para diferentes equipes, realizar chamadas em equipe, compartilhar telas e muito mais. A ferramenta também foi projetada de forma muito eficiente, com uma navegação e interface de usuário fáceis de usar.

Principais recursos do Slack

  • Oferece integração com ferramentas como Google Drive, Trello e GitHub
  • Possui uma funcionalidade de pesquisa robusta para mensagens e arquivos
  • Suporta chamadas de voz e vídeo
  • Sincroniza mensagens e notificações entre dispositivos

Limitações do Slack

  • Pode ser um pouco complicado
  • Algumas integrações são difíceis de configurar

Preços do Slack

  • Gratuito para sempre
  • Pro: US$ 7,25/mês
  • Business+: US$ 12,50/mês
  • Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Slack

  • G2: 4,5/5 (mais de 33.640 avaliações)
  • Capterra: 4,7/5 (mais de 23.450 avaliações)

Ótima ferramenta que nos permite colocar em prática o que pregamos ao trabalhar com nossos clientes.

Ótima ferramenta que nos permite colocar em prática o que pregamos ao trabalhar com nossos clientes.

➡️ Leia mais: As 17 melhores integrações de aplicativos do Slack

10. Mattermost (Ideal para mensagens seguras de nível empresarial)

Mattermost: aplicativo de mensagens tudo-em-um
via Mattermost

O Mattermost não é um aplicativo de mensagens multifuncional típico. É mais uma plataforma de colaboração.

Com este aplicativo, você pode criar canais e colaborar com sua equipe remota para discutir projetos, cronogramas e outros assuntos. A plataforma é conhecida por sua segurança e personalização. Você pode escolher suas integrações, hospedar a plataforma por conta própria e personalizar os elementos do aplicativo.

Principais recursos do Mattermost

  • Oferece suporte a mensagens em tempo real com conversas em threads
  • Oferece integridade e conformidade de nível empresarial
  • Oferece gerenciamento de funções de usuário para organização de equipes
  • Integra-se com ferramentas de CI/CD como Jenkins e GitHub

Limitações do Mattermost

  • Requer conhecimento técnico
  • Problemas de desempenho recorrentes

Preços do Mattermost

  • Gratuito para sempre
  • Profissional: US$ 10/mês por usuário
  • Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Mattermost

  • G2: 4,3/5 (mais de 330 avaliações)
  • Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

O Mattermost é a melhor plataforma para agendar reuniões e se comunicar com os membros da equipe. Além disso, oferece diversos recursos, como canais, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, etc.

O Mattermost é a melhor plataforma para agendar reuniões e se comunicar com os membros da equipe. Além disso, oferece diversos recursos, como canais, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, etc.

➡️ Leia mais: Aproveitando as regras de etiqueta do chat em equipe no trabalho para uma colaboração ideal

Escolha o melhor aplicativo de mensagens completo — use o ClickUp!

Há muitas vantagens em usar um único aplicativo para comunicação. Ele mantém você produtivo, eficiente e, o mais importante, em sincronia com tudo o que está acontecendo. No entanto, as coisas podem rapidamente ficar fora de controle se você não escolher um aplicativo de mensagens completo e organizado.

Então, escolha o ClickUp. Com seus recursos e funcionalidades robustos e um poderoso conjunto de ferramentas de gerenciamento de trabalho, o ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar facilmente todos os seus chats pessoais e profissionais e aplicativos de mensagens.

Não espere mais — baixe o ClickUp hoje mesmo. Para mais detalhes, confira o ClickUp ou inscreva-se para um teste gratuito!