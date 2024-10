Detalhamento de preços do Slack: Encontre o plano certo para sua empresa

Escolher a ferramenta de comunicação certa pode ser uma tarefa árdua, especialmente quando se tenta equilibrar o custo com os recursos de que sua equipe precisa.

Encontrar o plano de preços certo para o Slack pode ser confuso - você deseja aprimorar a colaboração e a produtividade sem gastar muito.

Quer você seja proprietário de uma empresa, líder de equipe ou profissional, é preciso ter clareza sobre o que cada plano oferece para eliminar a frustração de pagar por recursos não utilizados ou pela falta de recursos essenciais.

Neste artigo, detalharemos o plano de preços do Slack para ajudá-lo a encontrar o plano perfeito que atenda às necessidades e ao orçamento da sua organização. 👇

Descrição dos planos de preços do Slack

Quanto custa o Slack? Vamos dar uma olhada em todos os seus diferentes planos:

Plano gratuito

Se você estiver começando ou administrando uma equipe pequena, o Plano Gratuito pode ser uma ótima opção para comunicação essencial sem nenhum custo. O plano gratuito do Slack cobre as necessidades básicas, incluindo mensagens diretas e integrações limitadas

No entanto, o plano tem algumas limitações que podem não suportar totalmente o crescimento de longo prazo da sua equipe à medida que suas necessidades evoluem.

Principais recursos:

Histórico de mensagens e arquivos: Você terá acesso aos últimos 90 dias de histórico de mensagens e armazenamento de arquivos. Embora isso possa funcionar por enquanto, pode se tornar uma dor de cabeça se você precisar recuperar conversas mais antigas para referência ou conformidade no futuro

Você terá acesso aos últimos 90 dias de histórico de mensagens e armazenamento de arquivos. Embora isso possa funcionar por enquanto, pode se tornar uma dor de cabeça se você precisar recuperar conversas mais antigas para referência ou conformidade no futuro Integrações: O plano gratuito permite que você conecte até 10 aplicativos de terceiros, como Google Drive, Office 365 e Trello. Embora isso seja útil para equipes pequenas, se a sua organização depende de uma ampla variedade de ferramentas, esse limite pode ser restritivo

O plano gratuito permite que você conecte até 10 aplicativos de terceiros, como Google Drive, Office 365 e Trello. Embora isso seja útil para equipes pequenas, se a sua organização depende de uma ampla variedade de ferramentas, esse limite pode ser restritivo Recursos de comunicação: Você pode realizar apenas reuniões individuais de áudio e vídeo, o que o torna ideal para check-ins rápidos ou reuniões individuais. Mas se a sua equipe depende de chamadas em grupo, você terá um obstáculo, pois esse plano não cobre esses recursos

Para quem é indicado:

O Plano Gratuito é ideal para equipes pequenas, startups ou organizações que buscam um serviço básico de ferramenta de comunicação no local de trabalho para tarefas rotineiras. É uma maneira gratuita de começar a usar o Slack, mas tem limitações no histórico de mensagens, nas integrações e nos recursos de chamada.

Plano Profissional

Se você estiver gerenciando uma empresa de pequeno a médio porte e precisar de recursos mais avançados para dar suporte à sua equipe em crescimento, o Plano Pro é uma ótima opção.

Ele aprimora sua comunicação com mais recursos, como mensagens diretas ilimitadas, reuniões de áudio e vídeo e a capacidade de criar ferramentas de monitoramento personalizadas para um melhor gerenciamento de projetos. Esse plano é um sólido avanço em relação ao Plano Gratuito, fornecendo tudo o que você precisa para aumentar a produtividade e a colaboração da equipe.

Principais recursos:

Histórico de mensagens ilimitado: O Plano Pro oferece acesso ilimitado a todas as mensagens diretas e chats de equipe, garantindo que conversas importantes estejam sempre disponíveis para referência ou necessidades de conformidade

O Plano Pro oferece acesso ilimitado a todas as mensagens diretas e chats de equipe, garantindo que conversas importantes estejam sempre disponíveis para referência ou necessidades de conformidade Integrações ilimitadas: Conecte ilimitados aplicativos de terceiros, transformando o Slack em um hub central para todas as suas ferramentas, desde o gerenciamento de projetos até o armazenamento de arquivos

Conecte ilimitados aplicativos de terceiros, transformando o Slack em um hub central para todas as suas ferramentas, desde o gerenciamento de projetos até o armazenamento de arquivos Melhor comunicação: Com o Slack Huddles, você pode realizar chamadas de voz e vídeo em grupo com até 50 participantes, o que o torna perfeito para reuniões de equipe, check-ins rápidos ou sessões de treinamento

Com o Slack Huddles, você pode realizar chamadas de voz e vídeo em grupo com até 50 participantes, o que o torna perfeito para reuniões de equipe, check-ins rápidos ou sessões de treinamento Políticas de retenção personalizáveis: Defina regras de retenção personalizadas para mensagens e arquivos de acordo com as políticas e os regulamentos da sua empresa

Defina regras de retenção personalizadas para mensagens e arquivos de acordo com as políticas e os regulamentos da sua empresa Acesso de convidado: Colabore com segurança com clientes e prestadores de serviços concedendo-lhes acesso expandido como convidados, garantindo que eles possam trabalhar no seu espaço de trabalho sem comprometer a segurança do espaço de trabalho principal da sua equipe

Colabore com segurança com clientes e prestadores de serviços concedendo-lhes acesso expandido como convidados, garantindo que eles possam trabalhar no seu espaço de trabalho sem comprometer a segurança do espaço de trabalho principal da sua equipe Grupos de usuários personalizados: Crie grupos de usuários personalizados para organizar equipes, gerenciar permissões e otimizar notificações

Crie grupos de usuários personalizados para organizar equipes, gerenciar permissões e otimizar notificações Suporte prioritário: O plano Pro oferece suporte prioritário para resolver seus problemas rapidamente. Ideal para manter sua equipe em funcionamento sem tempo de inatividade significativo

O plano Pro oferece suporte prioritário para resolver seus problemas rapidamente. Ideal para manter sua equipe em funcionamento sem tempo de inatividade significativo Tendências de uso: O painel de análise do Slack oferece visibilidade dos recursos básicos de análise, incluindo uso do canal, volume de mensagens e atividade do usuário

Outros recursos: Criadores de fluxo de trabalho ilimitados, capacidade de colaborar em listas e documentos

Para quem é:

O plano Pro é perfeito para empresas em crescimento que precisam de ferramentas avançadas para manter as equipes conectadas e eficientes. É ideal para quem precisa de mensagens diretas completas, histórico de chamadas e muito mais Integrações com o Slack e a capacidade de hospedar reuniões de grupo.

Preços:

uS$ 7,25 por usuário por mês (quando cobrado anualmente)

uS$ 8,75 por usuário por mês (quando cobrado mensalmente)

Plano Business+

Projetado para empresas de médio e grande porte, esse plano oferece mais segurança, recursos de conformidade e controles administrativos - perfeito para gerenciar necessidades organizacionais mais complexas.

Recursos principais:

Logon único (SSO) baseado em SAML: Com o SSO, sua equipe pode fazer login com segurança em várias plataformas com apenas um conjunto de credenciais. Essa camada adicional de segurança significa que somente o pessoal autorizado tem acesso ao seu espaço de trabalho do Slack

Com o SSO, sua equipe pode fazer login com segurança em várias plataformas com apenas um conjunto de credenciais. Essa camada adicional de segurança significa que somente o pessoal autorizado tem acesso ao seu espaço de trabalho do Slack Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempo de resposta de 4 horas: Quando algo dá errado, você não pode se dar ao luxo de esperar. Com o Plano Business+, você terá suporte prioritário com um tempo de resposta garantido de quatro horas para eliminar qualquer problema rapidamente

Quando algo dá errado, você não pode se dar ao luxo de esperar. Com o Plano Business+, você terá suporte prioritário com um tempo de resposta garantido de quatro horas para eliminar qualquer problema rapidamente SLA de 99,99% de tempo de atividade: O Slack garante 99,99% de tempo de atividade, assegurando o mínimo de tempo de inatividade para que sua equipe possa colaborar sem problemas e manter os projetos no caminho certo

O Slack garante 99,99% de tempo de atividade, assegurando o mínimo de tempo de inatividade para que sua equipe possa colaborar sem problemas e manter os projetos no caminho certo Recursos de segurança aprimorados: O Plano Business+ inclui exportações de dados, integração de ferramentas de prevenção contra perda de dados (DLP) e configurações de retenção personalizáveis para atender a requisitos rigorosos de proteção de dados

O Plano Business+ inclui exportações de dados, integração de ferramentas de prevenção contra perda de dados (DLP) e configurações de retenção personalizáveis para atender a requisitos rigorosos de proteção de dados Maior controle de permissões: Gerencie equipes grandes com facilidade, controlando quem pode postar em canais ou usar menções que notificam todos os membros, mantendo os canais de anúncios livres de distrações

Gerencie equipes grandes com facilidade, controlando quem pode postar em canais ou usar menções que notificam todos os membros, mantendo os canais de anúncios livres de distrações Acesso de convidado: Colabore facilmente com parceiros externos, como clientes ou prestadores de serviços, sem sair do Slack e dando a eles acesso controlado ao seu espaço de trabalho, mantendo seus dados internos seguros

Colabore facilmente com parceiros externos, como clientes ou prestadores de serviços, sem sair do Slack e dando a eles acesso controlado ao seu espaço de trabalho, mantendo seus dados internos seguros Grupos de usuários personalizados: Esse recurso ajuda a gerenciar permissões e notificações de forma eficiente, garantindo que as pessoas certas estejam sempre informadas

Outros recursos: Tudo no plano Pro, além de provisionamento e desprovisionamento de usuários para contas de convidados, gerenciamento de identidade e exportação de dados para todas as mensagens.

Para quem é:

O plano Business+ oferece às empresas que já ultrapassaram os planos Basic e Pro mais controle sobre suas operações. Se sua empresa precisa de conformidade rigorosa e segurança avançada, o plano Business+ oferece as ferramentas para manter tudo sob controle.

Recursos como suporte prioritário e acesso de convidado ajudam a resolver problemas rapidamente e permitem a colaboração segura com parceiros externos, tornando-o ideal para empresas que lidam com informações confidenciais e operações em grande escala.

Preço:

uS$ 12,50 por usuário por mês (faturamento anual)

uS$ 15 por usuário por mês (faturamento mensal)

Plano de grade corporativa

O plano Enterprise Grid do Slack (o plano mais caro) é adequado para grandes empresas com requisitos de comunicação complexos. Ao contrário de outros planos, ele personaliza o preço com base nas necessidades específicas de sua organização

Esse plano oferece um conjunto sólido de recursos que aprimoram a colaboração e a segurança em espaços de trabalho interconectados.

Recursos principais:

Workspaces ilimitados: O plano Enterprise Grid permite criar e gerenciar vários workspaces do Slack de forma centralizada, ideal para grandes organizações com diferentes departamentos ou equipes, mantendo-os interconectados

O plano Enterprise Grid permite criar e gerenciar vários workspaces do Slack de forma centralizada, ideal para grandes organizações com diferentes departamentos ou equipes, mantendo-os interconectados Segurança e conformidade avançadas: Fornece criptografia de dados, gerenciamento de chaves corporativas, integração de DLP e conformidade com a HIPAA, perfeito para setores com requisitos rigorosos de proteção de dados

Fornece criptografia de dados, gerenciamento de chaves corporativas, integração de DLP e conformidade com a HIPAA, perfeito para setores com requisitos rigorosos de proteção de dados eDiscovery e retenções legais: Inclui recursos avançados de eDiscovery, permitindo que as equipes jurídicas acessem e retenham comunicações específicas para auditorias e manutenção de registros

Inclui recursos avançados de eDiscovery, permitindo que as equipes jurídicas acessem e retenham comunicações específicas para auditorias e manutenção de registros Suporte dedicado ao cliente: Oferece suporte prioritário 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um tempo de resposta de quatro horas, além de acesso a equipes de sucesso do cliente para integração, treinamento e otimização do uso do Slack

Outros recursos: Tudo no plano Business, além de suporte para prevenção de perda de dados, registros de auditoria, integração com o EMM (Enterprise Mobility Management), reivindicação de domínio, termos de serviço personalizados e muito mais.

Para quem é:

O plano Enterprise Grid é perfeito para grandes empresas com milhares de funcionários que precisam de uma comunicação segura, dimensionável e personalizável ferramenta de colaboração remota .

É melhor para organizações de setores regulamentados, como saúde, finanças ou governo, em que a segurança e a conformidade dos dados são importantes. Além disso, você pode gerenciar vários espaços de trabalho e obter recursos avançados de segurança.

Oferecendo o conjunto de recursos mais abrangente, esse plano é a opção premium para empresas que exigem serviços de alto nível de sua plataforma de comunicação.

Preço:

Preços personalizados

Planos de preços do Slack: Comparação rápida

Plano Preço Principais recursos Para quem se destina 90 dias de histórico de mensagens e arquivos Até 10 integrações com o SlackChamadas de voz e vídeo individuais Pequenas equipes, startups ou organizações com necessidades básicas de comunicação e orçamentos apertados Histórico ilimitado de mensagensIntegrações ilimitadas de aplicativosChamadas em grupo com até 50 participantesPolíticas de retenção personalizáveisSuporte 24 horas por dia, 7 dias por semana Pequenas e médias empresas que precisam de recursos avançados de comunicação e várias integrações de aplicativos Plano Business+ US$ 12,50 por usuário/mês (anual) US$ 15 por usuário/mês (mensal) SSO baseado em SAML24/7 suporte com tempo de resposta de 4 horas99,99% de tempo de atividade SLARecursos de segurança aprimorados Empresas de médio e grande porte que precisam de segurança, conformidade e controles administrativos aprimorados Enterprise Grid Plan Preço personalizado Espaços de trabalho ilimitadosSegurança e conformidade avançadas (HIPAA, DLP)eDiscovery e retenções legaisSLA com 99,99% de tempo de atividadeSLA Suporte dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempo de resposta de 4 horas Grandes empresas com necessidades de comunicação complexas, especialmente em setores regulamentados, como saúde, finanças ou governo

Observação: O complemento Slack AI está disponível para o plano Pro e superior.

Como escolher o plano certo do Slack para sua equipe

A escolha do plano certo do Slack pode melhorar a produtividade e o fluxo de comunicação da sua equipe. Com cada plano oferecendo seus próprios prós e contras, escolher o plano errado pode fazer com que você lide com limitações que atrasam sua equipe.

Veja como você pode escolher o melhor plano do Slack, concentrando-se nos fatores mais importantes para sua organização:

1. Por tamanho da equipe

Equipes pequenas: Os planos Free ou Pro são ideais para startups ou equipes pequenas. O plano Free oferece ferramentas básicas de comunicação, enquanto o plano Pro oferece recursos avançados, como histórico de mensagens ilimitado e armazenamento de arquivos com integrações aprimoradas para equipes em crescimento

Os planos ou são ideais para startups ou equipes pequenas. O plano Free oferece ferramentas básicas de comunicação, enquanto o plano Pro oferece recursos avançados, como histórico de mensagens ilimitado e armazenamento de arquivos com integrações aprimoradas para equipes em crescimento Equipes maiores: Para organizações que estão se expandindo com mais funcionários e fluxos de trabalho complexos, os planos Business+ ou Enterprise Grid para lidar com grandes bases de usuários e oferecer controle administrativo adicional

2. Por recursos de segurança e conformidade

Necessidades de segurança padrão: O Pro Plan oferece recursos de segurança essenciais, como criptografia de dados (em repouso e em trânsito) e autenticação de dois fatores (2FA), tornando-o adequado para equipes que lidam com dados comerciais de rotina

O oferece recursos de segurança essenciais, como criptografia de dados (em repouso e em trânsito) e autenticação de dois fatores (2FA), tornando-o adequado para equipes que lidam com dados comerciais de rotina Necessidades avançadas de segurança: Para setores que gerenciam informações confidenciais, os Business+ e Enterprise Grid Plans oferecem SSO baseado em SAML, DLP (Data Loss Prevention, prevenção contra perda de dados) e conformidade com HIPAA para maior proteção dos dados

3. Por necessidades de comunicação

Comunicação básica: O Plano Gratuito cobre as necessidades básicas de mensagens com um limite de 90 dias de mensagens e histórico de arquivos. No entanto, ele pode ser insuficiente para equipes que precisam de ferramentas de colaboração mais avançadas

O cobre as necessidades básicas de mensagens com um limite de 90 dias de mensagens e histórico de arquivos. No entanto, ele pode ser insuficiente para equipes que precisam de ferramentas de colaboração mais avançadas Necessidades de comunicação mais abrangentes: Se sua equipe precisa de chamadas de vídeo em grupo, integrações ilimitadas de aplicativos e automação de fluxo de trabalho, o Plano Pro é essencial. O Plano Business+ acrescenta ferramentas avançadas e suporte premium

4. Por orçamento

Soluções econômicas: O Plano Gratuito atende a equipes preocupadas com o orçamento que precisam de recursos básicos. O Plano Pro , a partir de US$ 7,25/usuário por mês (cobrado anualmente), oferece um ótimo valor com recursos avançados

O atende a equipes preocupadas com o orçamento que precisam de recursos básicos. O , a partir de US$ 7,25/usuário por mês (cobrado anualmente), oferece um ótimo valor com recursos avançados Investimento mais alto para maior controle: Para equipes maiores que exigem recursos sólidos de segurança e conformidade, o Business+ Plan a US$ 12,50 por usuário por mês (cobrado anualmente) ou o Enterprise Grid Plan são investimentos melhores

Apresentando o ClickUp: Uma alternativa melhor ao Slack

E se disséssemos que há uma alternativa melhor para o Alternativa ao Slack ?

Sim, estamos falando de ClickUp , um popular ferramenta popular de gerenciamento de projetos e colaboração que seja mais versátil.

Embora o Slack seja popular para bate-papos em equipe há algum tempo, se você estiver procurando algo que faça mais do que mensagens, o ClickUp o surpreenderá.

Vamos ver por que o ClickUp supera o Slack:

ClickUp Chat

Como estamos analisando uma alternativa de plataforma de chat, vamos começar com ClickUp Chat .

Ao contrário do Slack, onde o bate-papo é o evento principal, o ClickUp vai além, vinculando suas conversas diretamente às suas tarefas.

Simplifique a comunicação da equipe com o ClickUp' Chat, os comentários e as @menções

Com o ClickUp Chat, todas as suas tarefas e conversas convergem em um só lugar, eliminando a necessidade de alternar entre aplicativos como o Slack. Em vez de pular entre ferramentas ou perder o contexto, o ClickUp mantém os bate-papos, as tarefas e os arquivos da equipe unificados e conectados em um único espaço de trabalho.

O ClickUp também se destaca por permitir que você converta instantaneamente mensagens de bate-papo importantes em tarefas acionáveis.

Use os Comentários Atribuídos do ClickUp para manter todos responsáveis e informados.

Ao contrário do Slack, onde os principais comentários podem ficar enterrados nos tópicos, o ClickUp oferece recursos úteis, como Comentários atribuídos o chat permite que você atribua tarefas a membros específicos da equipe e garanta a responsabilidade em todos os momentos. Inicie uma conversa em qualquer lugar do seu espaço de trabalho, entre tarefas, documentos ou diretamente no bate-papo, e diga adeus à taxa de alternância!

Basta destacar o texto em um documento ou citar um comentário para iniciar um tópico de conversa com seus colegas

ClickUp Docs

Colabore em tempo real com o ClickUp Docs - mantenha todos os documentos do seu projeto em um só lugar

Enquanto o Slack é excelente em comunicação, Documentos do ClickUp vai um passo além ao combinar comunicação com documentação, gerenciamento de tarefas e organização do fluxo de trabalho, tudo em uma única plataforma.

Use recursos como Detecção de colaboração ClickUp , histórico de versões e integração perfeita com tarefass para criar um esboço de projeto com seus colegas e atribuir tarefas de projeto diretamente de seus documentos. Os documentos vêm com elementos de formatação avançados, como banners e recursos de incorporação, permitindo que você personalize a aparência dos documentos e adicione imagens e links a eles.

A melhor parte? Você pode organizar as páginas como itens aninhados e categorizá-las ainda mais em diferentes Espaços ClickUp usando pastas e tags.

🌈Você sabia? Team Liquid, uma marca popular de eSports, usou o ClickUp para aumentar sua eficiência em 3x . Os principais desafios enfrentados incluíam equipes desconectadas em várias ferramentas, falta de comunicação e documentação deficiente.

Ao consolidar quatro ferramentas diferentes no ClickUp, eles simplificaram os fluxos de trabalho, aprimoraram a colaboração da equipe e obtiveram melhor visibilidade dos projetos.

Essa mudança resultou em 100% de adoção do ClickUp em toda a organização e ajudou a impulsionar um impressionante crescimento de 10 vezes na empresa em apenas quatro anos.

Cérebro ClickUp

Aumente a produtividade com o ClickUp Brain - obtenha sugestões inteligentes, resumos de tarefas e automação para otimizar seu trabalho ClickUp Brain oferece mais do que apenas resumos de tarefas - é um assistente de IA completo incorporado diretamente em seu espaço de trabalho. Com mais de 100 prompts predefinidos, ele automatiza tudo, desde a redação de conteúdo até o resumo de longas discussões, aumentando a produtividade ao simplificar as tarefas em um só lugar.

Isso minimiza a necessidade de aplicativos externos e aumenta a produtividade ao integrar perfeitamente os recursos de IA com gerenciamento de projetos, documentação e rastreamento de tarefas

Ao contrário da IA do Slack, que se concentra principalmente nos tópicos de comunicação, o ClickUp Brain se integra a todo o seu fluxo de trabalho, tornando-o ideal para equipes que gerenciam projetos complexos e várias ferramentas. A IA do Slack limita-se apenas a resumir as conversas ou a ajudar a encontrar respostas rápidas.

Juntos, esses recursos fazem do ClickUp o melhor Concorrente do Slack .

Preço do ClickUp

O plano gratuito do ClickUp é bastante generoso, oferecendo 100 MB de armazenamento, tarefas ilimitadas e acesso à maioria dos recursos. Nossos planos pagos começam em apenas US$ 7 por usuário por mês (cobrados anualmente) e oferecem armazenamento ilimitado e ferramentas avançadas.

Em comparação, conforme detalhado em nosso ClickUp vs Slack no entanto, o plano gratuito do Slack é mais limitado, especialmente no que se refere ao histórico de mensagens e às restrições de armazenamento. O preço inicial do plano Slack Pro nos EUA é de US$ 8,75 por usuário (cobrado mensalmente). Se você estiver procurando um plano pago para maximizar seu orçamento, o preço do ClickUp oferece mais flexibilidade e valor para as equipes.

ClickUp entrega mais por menos

O ClickUp é o canivete suíço dos espaços de trabalho - ele tem tudo o que você precisa em um só lugar.

Você pode conversar, gerenciar tarefas, controlar o tempo e até mesmo lidar com documentos sem sair da plataforma. É uma ótima maneira de reduzir a sobrecarga de ferramentas e manter tudo organizado.

Por outro lado, o Slack tem tudo a ver com manter as coisas simples. É fácil de usar e perfeito se você precisar de simplicidade, comunicação sem complicações. Porém, se a sua equipe precisar de mais do que isso, talvez você tenha que conciliar o Slack com outras ferramentas de gerenciamento de projetos.

Portanto, se você for um fã do Slack, talvez valha a pena conferir o ClickUp. Ele pode ser a solução completa que você não sabia que precisava, tornando sua vida profissional muito mais acessível e talvez até mais divertida. Registre-se no ClickUp gratuitamente e veja por si mesmo por que o ClickUp pode ser a melhor opção.