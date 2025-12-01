ClickUp x Teams: qual ferramenta de colaboração é a ideal para você?

Reunir-se em torno de uma mesa de conferência parece uma lembrança distante. Sessões virtuais de brainstorming e reuniões online são a norma.

Mas será que elas são sempre tão produtivas quanto você gostaria?

68% dos funcionários consideram as reuniões de equipe ineficientes como o principal fator que prejudica a produtividade.

Um ambiente colaborativo pode melhorar significativamente a produtividade, reduzindo o tempo perdido — em reuniões ou em outras atividades.

A ferramenta de colaboração digital certa pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos mais rapidamente por meio de um gerenciamento de tarefas eficaz ou de uma comunicação otimizada.

Considere os méritos relativos do ClickUp e do Microsoft Teams. São ótimas opções para manter as equipes conectadas, organizadas e eficientes. Então, qual delas será a melhor para a sua equipe?

Continue lendo para encontrar a opção perfeita para você! (Ou assista a este vídeo para uma visão geral rápida)

O que é o ClickUp?

O ClickUp não é simplesmente uma ferramenta de colaboração. É o aplicativo completo para o trabalho, onde suas tarefas e conversas se unem. Conhecido por seus poderosos recursos de gerenciamento de projetos, ele possui as funcionalidades mais essenciais que você esperaria de qualquer ferramenta de gerenciamento de trabalho de ponta.

Use os quadros Kanban do ClickUp para ter uma visão clara e abrangente de todas as suas tarefas

Desde gravar e compartilhar sua tela até co-criar e editar documentos com sua equipe, este software pode gerenciar sozinho suas discussões e tarefas na mesma janela. O resultado? Menos sobrecarga de aplicativos, para que sua equipe possa fazer mais sem precisar ficar alternando entre ferramentas o dia todo.

Recursos como campos personalizados, visualizações personalizadas, modelos e dependências de tarefas garantem o bom andamento dos projetos, enquanto @menções, comentários atribuídos e threads de chat contextuais mantêm todos alinhados. Seja você uma startup ou uma grande empresa, o ClickUp se adapta ao estilo da sua equipe e transforma a maneira como você realiza suas tarefas.

Recursos do ClickUp

Vamos analisar alguns dos recursos de colaboração do ClickUp.

Recurso nº 1: Grave vídeos assíncronos com o ClickUp Clips

Suponha que você tenha perdido uma reunião importante. Como você preferiria se atualizar? Analisar threads de e-mail desconexos para tentar reconstruir o que aconteceu ou simplesmente assistir a um resumo gravado da reunião que seu colega compartilhou com você? A escolha é óbvia, e é para isso que servem os ClickUp Clips.

Grave e compartilhe vídeos em tarefas ou bate-papos com o ClickUp Clips

Uma excelente ferramenta de comunicação para trabalho remoto, treinamento ou explicações em vídeo, o ClickUp Clips combina gravação de tela e mensagens de vídeo com gerenciamento de tarefas. Você pode usá-lo para criar tutoriais com facilidade, dar feedback visual ou explicar processos complexos. Também é possível transformar partes da transcrição do vídeo diretamente em tarefas do ClickUp.

Adicione feedback e comentários em qualquer lugar aos seus Clips do ClickUp com um único clique

O ClickUp organiza e salva todos os seus vídeos de forma organizada no Clips Hub, facilitando a localização posterior. Você também pode compartilhá-los de diferentes maneiras — como incorporá-los diretamente nas Tarefas do ClickUp, enviá-los como links ou baixar os vídeos.

Leia também: Os 10 melhores softwares de gravação de tela para Windows

Recurso nº 2: Coordene suas reuniões semanais com calendários compartilhados

Quer integrar o gerenciamento de reuniões diretamente ao seu espaço de trabalho? Use o ClickUp Meetings!

Um dos melhores recursos é a forma como ele conecta as reuniões aos resultados reais. Você pode agendar reuniões, fazer anotações detalhadas, elaborar agendas e transformar pontos de discussão em tarefas — tudo em um só lugar. Decisões importantes e itens de ação não se perderão no meio do caminho.

Você também pode transferir notas e itens de ação para a próxima reunião, para ter um registro claro do que foi discutido e decidido. Isso ajuda a acompanhar o andamento do projeto, dar continuidade aos itens pendentes e garantir a responsabilização — tudo em uma interface fácil de usar.

💡Dica profissional: Inicie e participe de reuniões no Zoom diretamente a partir de suas tarefas ou bate-papos no ClickUp com a integração do ClickUp com o Zoom. Passe das discussões sobre tarefas para chamadas de vídeo sem sair do ClickUp!

Comece suas reuniões com vantagem, com acesso a uma biblioteca de modelos no ClickUp Meetings

Além disso, com os modelos de comunicação prontos para uso do ClickUp (como o Modelo de Gerenciamento de Conferências do ClickUp ), você pode criar um plano sólido que torna cada reunião mais produtiva e mantém um registro claro dos compromissos da equipe e das atualizações do projeto.

Baixe este modelo Use o modelo de reuniões do ClickUp, ideal para iniciantes, para começar com uma estrutura pronta

Se você nos perguntar, sugerimos que experimente o Modelo de Reuniões do ClickUp .

Essa estrutura pré-construída e totalmente personalizável oferece uma base sólida para você começar. Ela inclui:

Um conjunto de status personalizados predefinidos para monitorar o andamento das tarefas (por exemplo, Agendado, Em andamento, Aberto, Fechado)

Níveis de prioridade e categorias para maior visibilidade do estágio de cada reunião. Isso facilita o acompanhamento do progresso e garante que as ações a serem realizadas e os pontos de discussão não sejam esquecidos

Várias opções de visualização para se adequar ao fluxo de trabalho da sua equipe: visualização em lista tradicional, quadro Kanban visual, Calendário e um tópico de conversa integrado

Recurso nº 3: Faça anotações e transcreva automaticamente suas reuniões

O ClickUp Brain, a IA nativa da plataforma, é um assistente de conhecimento inteligente dentro do seu espaço de trabalho.

Peça ao ClickUp Brain para transcrever automaticamente seus Clips e ter acesso aos principais destaques

Seu recurso de transcrição automática converte ativamente seu conteúdo de vídeo em conhecimento pesquisável. Isso facilita a análise de vídeos, o salto para momentos específicos e a identificação de discussões, decisões ou explicações específicas sem precisar assistir à gravação inteira.

A ferramenta de IA também pode gerar automaticamente notas e agendas de reuniões, além de resumir atas de reuniões em segundos.

Deixe o ClickUp Brain procurar o que você precisa, em vez de fazer isso sozinho

Os membros da equipe podem até mesmo fazer perguntas sobre um vídeo, e o ClickUp Brain analisará as transcrições para fornecer respostas relevantes.

Além disso, essa ferramenta gera automaticamente itens de ação e subtarefas durante as discussões. Assim, quando a reunião terminar, todas as principais decisões e responsabilidades estarão registradas e prontas para acompanhamento.

Dessa forma, sua produtividade aumenta e você nunca perde de vista insights valiosos em horas de filmagem.

Recurso bônus: indo além com chats instantâneos e quadros brancos

E se você precisar discutir algo imediatamente com os membros da sua equipe? Recorra ao ClickUp Chat. Ele reúne todas as suas conversas individuais e em equipe, comentários, atualizações e atividades do projeto em um único lugar, para que você possa passar da discussão à ação sem precisar trocar de aplicativo.

Mantenha as discussões sincronizadas com as tarefas para fluxos de trabalho claros e integrados usando o ClickUp Chat

Transforme qualquer mensagem em uma tarefa com apenas um clique. A IA do ClickUp consegue captar o contexto das suas conversas e criar tarefas detalhadas prontas para execução, poupando-lhe o trabalho de inserir dados manualmente. Além disso, mencionar uma tarefa ou um documento em um chat cria automaticamente links para esses itens.

👀 Você sabia? Outras ferramentas de IA no chat do ClickUp incluem respostas de IA a partir do seu histórico de chat e de aplicativos conectados, além do AI CatchUps para resumir as conversas que você perdeu.

Precisa de uma conversa ao vivo? O SyncUps no ClickUp Chat permite chamadas de vídeo e áudio diretamente no seu espaço de trabalho. Você pode compartilhar sua tela, vincular tarefas durante a chamada e até mesmo usar a IA para resumir a reunião e criar itens de ação com o recurso FollowUps depois.

Faça um brainstorming visual e transforme suas melhores ideias em tarefas com os Quadros Brancos do ClickUp

Se você e sua equipe são do tipo mais visual, que gosta de se reunir em torno de um quadro branco, os Quadros Brancos do ClickUp são perfeitos para vocês. Eles permitem que você mapeie ideias, crie fluxos de trabalho e realize discussões estratégicas em um único lugar.

💡Dica profissional: Use esses modelos de quadro branco para economizar tempo e organizar suas ideias rapidamente. Eles ajudam você a trabalhar com eficiência e impulsionar o trabalho em equipe, alinhando todos os membros da equipe.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

Plano Empresarial: US$ 12 por usuário por mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro do Workspace por mês

O que é o Microsoft Teams?

via Microsoft Teams

O Microsoft Teams é uma plataforma de colaboração versátil onde você pode conversar, realizar reuniões virtuais, compartilhar arquivos e trabalhar em documentos com sua equipe. Sua integração exclusiva com o Microsoft 365 o torna ideal para empresas que utilizam esse ecossistema, simplificando os fluxos de trabalho com aplicativos como Word, Excel e Outlook.

Disponível para dispositivos móveis, o Teams mantém você conectado em qualquer lugar. O Teams oferece canais dedicados, chamadas de áudio e vídeo de alta qualidade e compartilhamento de tela para se conectar com todos, seja para uma rápida conversa ou um grande evento virtual.

Recursos do Microsoft Teams

Vamos analisar alguns dos recursos de destaque do Teams.

Recurso nº 1: Grave reuniões e organize eventos ao vivo para milhares de participantes

O Teams tornou-se uma poderosa ferramenta de videoconferência, com capacidade para até 10.000 participantes e duração ilimitada das chamadas.

via Microsoft Teams

Ele vem com tudo o que você precisa para uma experiência de reunião produtiva: legendas em tempo real, opções de gravação, compartilhamento de tela e supressão de ruído para filtrar sons de fundo. As salas de discussão permitem debates em grupos menores, enquanto fundos personalizáveis e o Modo Juntos criam uma sensação mais natural.

No entanto, durante reuniões altamente personalizadas, os usuários têm enfrentado lentidão no carregamento sem uma conexão de alta largura de banda. Portanto, é sempre uma boa ideia atualizar seu navegador regularmente para obter o melhor desempenho.

via Microsoft Teams

O Teams oferece suporte a webinars com até 1.000 participantes interativos e 20.000 participantes apenas para visualização, oferecendo inscrição, controles do anfitrião, reações ao vivo, acompanhamento de presença e análises.

Você pode convidar parceiros externos por meio do acesso de convidados e do Teams Connect, adicioná-los a canais e compartilhar arquivos com segurança graças à robusta segurança cibernética da Microsoft.

Recurso nº 2: Configure canais de conversa e acesse arquivos diretamente da suíte Microsoft

O Teams é especialista em manter a comunicação da equipe em um único lugar.

Você pode criar canais dedicados para diferentes projetos ou tópicos, o que ajuda a reduzir a desorganização das mensagens e manter as conversas focadas.

via Microsoft Teams

O canal Geral é o principal centro de atualizações para toda a equipe (Adeus, e-mails para toda a empresa!), enquanto os canais personalizados permitem que você se concentre em discussões mais específicas.

Precisa da opinião de alguém? Basta @mencioná-lo para incluí-lo na conversa — isso mantém todos informados.

via Microsoft Teams

Outra grande vantagem é a forte integração do Teams com as ferramentas de documentos do Microsoft 365. O aplicativo permite que você acesse, compartilhe e edite arquivos e gravações diretamente do SharePoint e do OneDrive, sem precisar alternar entre diferentes plataformas.

Com tecnologia do Microsoft Copilot, o Teams oferece uma variedade de ferramentas de IA e bots projetados para lidar com tarefas tediosas por você.

via Microsoft Teams

Uma das ferramentas de IA mais úteis é o Recap. Localizada na guia Recap no seu calendário e chat do Teams, essa ferramenta pode gerar automaticamente:

Resumos de reuniões e pontos-chave

Destaques personalizados para cada participante

Fácil acesso a gravações e transcrições

Pautas e notas de reuniões

via Microsoft Teams

Além disso, o Teams oferece vários bots especializados para ajudá-lo. Um exemplo popular é o bot TellMe, que atua como um retransmissor inteligente de informações e oferece acesso rápido a informações organizacionais essenciais de todos os aplicativos do Microsoft 365.

via Microsoft Teams

Outros bots comumente usados incluem o Polly bot, para criar e gerenciar enquetes, e o Statsbot, para automatizar o agendamento e a entrega de relatórios.

Você também pode criar seus próprios bots, se precisar!

Outros recursos relevantes do Teams: mensagens instantâneas e quadros brancos reutilizáveis

Um dos principais recursos do Teams é o chat, que conecta rapidamente as pessoas individualmente ou em grupos.

via Microsoft Teams

A interface de chat permite formatação de texto rico, transferência de arquivos, trechos de código e @menções para chamar a atenção das pessoas certas, ajudando as equipes a se manterem alinhadas, mesmo à distância.

via Microsoft Teams

Se você precisar de um espaço maior para discutir suas ideias, pode usar os quadros brancos específicos para reuniões para desenhar, escrever e fazer anotações em uma tela compartilhada, recriando a sensação de uma sessão de brainstorming presencial.

O quadro branco pode ser salvo e consultado posteriormente, permitindo que as equipes retomem de onde pararam em reuniões futuras.

Preços do Microsoft Teams

Planos Home

Microsoft Teams: Gratuito

Microsoft 365 Personal: US$ 6,99/mês

Microsoft 365 Família: US$ 9,99/mês

Planos empresariais

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

ClickUp x Teams: comparação de recursos

Antes de entrarmos nos detalhes, aqui está uma rápida visão geral dos recursos de ambas as plataformas.

Recursos ClickUp Microsoft Teams Chamadas de vídeo e áudio individuais e em grupo Sim Sim Webinars em grande escala Não Sim, permite até 1.000 membros interativos e 20.000 membros com acesso apenas para visualização Compartilhamento de tela Sim Sim Gravação de vídeo Sim, o Clips Hub armazena e organiza arquivos automaticamente Sim, as reuniões gravadas são salvas no OneDrive Mensagens instantâneas e chat Sim Sim Grupos, canais e tópicos Sim Sim Compartilhamento de arquivos Sim, todos os arquivos estão disponíveis na mesma plataforma Sim, é possível acessar arquivos diretamente do Teams usando o SharePoint e o OneDrive Menções e comentários Sim Sim Enquetes, GIFs e emojis Sim Sim Quadro branco Sim, possui ferramentas avançadas para brainstorming e mapeamento de ideias Sim, quadros brancos básicos e reutilizáveis em todas as reuniões Legendas e traduções em tempo real Não Sim Transcrição automática e anotações Sim (para Clips) Sim Ferramentas de IA para resumos inteligentes e pesquisa por tópicos Sim; resuma conversas, destaque mensagens importantes, identifique itens de ação, converta vídeos em um diretório pesquisável Sim, recapitule conversas e faça perguntas a bots especializados Calendários compartilhados Sim Sim Conversão de mensagens em tarefas Sim, converta mensagens diretamente em tarefas e gerencie-as na hora Sim; no entanto, isso faz parte dos planos premium Visualização e edição de documentos Sim Sim; no entanto, é necessário mudar para um aplicativo diferente Vários espaços de projeto Sim Não Permissões dos participantes Sim Sim Integrações Sim, mais de 1.000 integrações com todos os tipos de ferramentas de negócios, incluindo aplicativos da Microsoft Sim; integra-se com mais de 700 aplicativos Modelos de reunião Sim Sim Autenticação de dois fatores e criptografia de dados Sim Sim Aplicativos para celular e desktop Sim Sim Preços Planos gratuitos e pagos a partir de US$ 7 por usuário por mês Planos empresariais gratuitos e pagos a partir de US$ 4 por usuário por mês

E agora, vamos compará-las em detalhes:

1. Videochamadas

ClickUp

Seu recurso SyncUps simplifica as videochamadas para discussões individuais ou em grupo. Essas chamadas podem ser gravadas e armazenadas no Clips Hub, onde os usuários podem comentar e compartilhar esses clipes com pessoas tanto dentro quanto fora da organização.

Você também pode compartilhar sua tela e colaborar usando quadros brancos, com tudo salvo automaticamente para facilitar o acesso posterior.

Teams

O Microsoft Teams oferece suporte a tudo, desde chamadas individuais até webinars com até 20.000 participantes, incluindo convidados.

As chamadas podem ser gravadas no OneDrive ou no SharePoint, e há opções para compartilhamento de tela, anotações, legendas em tempo real (com traduções) e quadros brancos reutilizáveis. Fundos personalizados e o Modo Together, impulsionado por IA, criam uma sensação natural de estar no escritório para reduzir a fadiga.

🏆 Vencedor: Embora o ClickUp cubra o essencial, o Microsoft Teams oferece ferramentas de videoconferência mais robustas, tornando-o uma opção mais adequada para reuniões maiores e webinars.

2. Chat e mensagens instantâneas

ClickUp

O ClickUp Chat combina mensagens e gerenciamento de projetos em um único espaço de trabalho, permitindo que você alterne facilmente entre tarefas, comentários e documentos. Você pode até mesmo transformar comentários e notas de reuniões em tarefas, mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco.

O ClickUp também permite organizar bate-papos criando Espaços que refletem a estrutura da sua equipe, facilitando a localização das discussões. Para atualizações importantes, o recurso Publicações (semelhante ao canal geral do Teams) oferece um local central para anúncios. Com opções para bate-papos individuais, lembretes e SyncUps (chamadas de áudio e vídeo), o ClickUp Chat é uma maneira rápida de manter contato com sua equipe.

Teams

Mensagens rápidas em tempo real para conversas individuais ou em grupo são um recurso essencial do Teams que minimiza a necessidade de e-mails. Você pode fixar mensagens, formatar o texto e usar emojis, GIFs e memes personalizados para tornar as conversas mais envolventes.

Para atualizações importantes, você pode marcar mensagens como Importantes ou Urgentes — a última opção envia alertas repetidos para garantir que sejam notadas. Direcione mensagens a pessoas específicas com @menções ou use @canal para notificar todos em uma conversa. Você também tem a opção de silenciar suas mensagens para trabalhar com mais concentração.

🏆 Vencedor: ClickUp! Combinar gerenciamento de projetos com comunicação em um único lugar reduz a necessidade de alternar entre aplicativos e aumenta o foco e a produtividade.

3. Gerenciamento integrado de tarefas

ClickUp

O ClickUp se orgulha de transformar ideias em ação. Você pode facilmente transformar mensagens, comentários, notas de reuniões ou ideias de destaque de sessões no quadro branco em tarefas executáveis e atribuí-las aos membros da equipe na hora. Além disso, todas as suas tarefas permanecem acessíveis no chat, no quadro branco ou nas notas, facilitando o acompanhamento de prazos, prioridades e indicadores de progresso em um único lugar.

Teams

O gerenciamento de tarefas no Teams é um recurso exclusivo para membros Premium. Com ferramentas integradas como o Planner e o To Do, você pode criar tarefas, definir prazos, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso diretamente na interface do Teams. Isso facilita a visualização dos cronogramas dos projetos e de quem é responsável por quê, o que ajuda a equipe a gerenciar projetos e prazos com mais eficácia.

🏆 Vencedor: Quando se trata de gerenciar tarefas, o ClickUp leva a melhor com seus recursos poderosos, todos disponíveis em um único lugar, sem a necessidade de outros aplicativos (ao contrário do Teams).

4. Recursos de IA

ClickUp

A ferramenta de IA integrada do ClickUp — ClickUp Brain — transcreve automaticamente o conteúdo de vídeo em clipes, transformando-o em um banco de dados pesquisável em apenas alguns minutos. Você pode pesquisar facilmente detalhes importantes nas transcrições ou deixar que a ferramenta faça isso por você.

Após as reuniões, o ClickUp Brain também pode ajudar a resumir as anotações e criar tarefas e itens de ação para que você tenha tudo organizado. Ele também pode atualizá-lo sobre conversas perdidas, destacar mensagens importantes e filtrar detalhes desnecessários para que você possa se concentrar no que é essencial.

Teams

O Microsoft Teams também possui uma ferramenta de IA que resume reuniões e produz transcrições automáticas, facilitando para que todos se lembrem da discussão. Ele pode gerar destaques personalizados para cada pessoa, garantindo que elas recebam os pontos-chave que são importantes para elas.

O Teams também possui vários bots especializados que podem responder a perguntas, realizar enquetes e fornecer estatísticas. No entanto, encontrar o bot certo pode ser complicado, pois pode levar algum tempo para explorar as opções.

🏆 Vencedor: Mais uma vez, o ClickUp sai na frente graças à sua abordagem organizada, que mantém tudo em um só lugar durante as reuniões.

5. Integrações

ClickUp

Com mais de 1.000 integrações, o ClickUp se conecta facilmente a ferramentas populares como Google Drive, Slack, Zoom e GitHub. Ele permite que os usuários importem documentos, gerenciem a comunicação e acompanhem o progresso, tudo em um só lugar. Você também pode personalizar seu fluxo de trabalho automatizando tarefas e sincronizando dados entre todas as plataformas.

Teams

O Teams é a ferramenta de colaboração nativa do Microsoft 365, portanto, não é surpresa que sua integração com o ecossistema da Microsoft seja a mais forte. Ele permite que você alterne rapidamente entre enviar e-mails, compartilhar arquivos e agendar reuniões usando ferramentas como Outlook, OneDrive e SharePoint. Ele também se conecta a mais de 700 aplicativos de terceiros, permitindo que os usuários adicionem recursos extras para gerenciar projetos ou criar enquetes diretamente em seus canais.

🏆 Vencedor: Depende. Se sua empresa utiliza várias ferramentas, o ClickUp é sua melhor opção. Mas se sua equipe já está totalmente familiarizada com o ambiente Microsoft, o Teams pode ser a melhor escolha para você.

6. Preços

ClickUp

Os preços do ClickUp se concentram em seus recursos de gerenciamento e oferecem uma estrutura clara e em níveis para atender a equipes de diversos tamanhos e necessidades.

Se você está apenas começando, opte pela versão gratuita. No entanto, se precisar de recursos avançados, você pode explorar os planos pagos, que custam a partir de US$ 7 por usuário por mês. O ClickUp oferece uma opção Enterprise para organizações maiores, mas você precisará entrar em contato para obter detalhes sobre os preços.

Além disso, qualquer pessoa pode acessar o ClickUp Brain por um custo adicional de US$ 7 por membro do Workspace por mês.

Teams

O Microsoft Teams também oferece uma opção gratuita com recursos básicos. Os planos pagos oferecem opções para uso pessoal e empresarial, facilitando para quem precisa apenas de ferramentas de bate-papo e colaboração começar a usar o serviço por um custo menor.

Os planos pessoais custam a partir de US$ 6,99 por mês, enquanto os planos empresariais variam de US$ 4 a US$ 12,50 por usuário por mês.

🏆 Vencedor: Das duas, o Teams tem o plano mais barato. No entanto, a melhor escolha depende das suas necessidades — gerenciamento avançado de projetos do ClickUp ou ferramentas de comunicação integradas do Microsoft Teams.

ClickUp x Teams no Reddit

Para entender melhor essa comparação, analisamos o que os usuários do Reddit têm a dizer sobre essas ferramentas.

Proprietários de pequenas empresas tendem a adorar a versatilidade que o ClickUp oferece. Com a capacidade de lidar com grande parte das operações básicas de negócios, ele se tornou bastante popular, especialmente entre startups.

Veja o que o GeekyBlogger diz:

Eu administro um pequeno negócio online (um blog de tecnologia) e uso o ClickUp (especialmente com campos e visualizações personalizadas) para quase tudo. Em vez do Slack, uso visualizações de conversas (canais de chat) no ClickUp. Em vez de um CRM separado, uso campos personalizados como “valor do negócio” no ClickUp. Embora o ClickUp chame cada entrada de lista ou quadro de “tarefa”, ela também pode ser um contato, um artigo de site, uma campanha de marketing ou um projeto. Dessa forma, você não precisa pagar por várias ferramentas e pode encontrar todas as informações importantes em um só lugar.

Eu administro um pequeno negócio online (um blog de tecnologia) e uso o ClickUp (especialmente com campos e visualizações personalizadas) para quase tudo. Em vez do Slack, uso visualizações de conversas (canais de chat) no ClickUp. Em vez de um CRM separado, uso campos personalizados como “valor do negócio” no ClickUp. Embora o ClickUp chame cada entrada de lista ou quadro de “tarefa”, ela também pode ser um contato, um artigo de site, uma campanha de marketing ou um projeto. Dessa forma, você não precisa pagar por várias ferramentas e pode encontrar todas as informações importantes em um só lugar.

Enquanto isso, alguns usuários do ClickUp estão bastante impressionados com os novos e aprimorados recursos de chat.

O usuário do Reddit JordyGG diz:

Eu adoro o recurso de chat que nossos clientes usam em vez do e-mail. Isso torna nossa comunicação assíncrona muito mais organizada.

Eu adoro o recurso de chat que nossos clientes usam em vez do e-mail. Isso torna nossa comunicação assíncrona muito mais organizada.

Outro usuário respondeu:

O novo ClickUp Chat está localizado na parte superior da tela, tanto no desktop quanto no celular. É muito fácil acessá-lo e conversar, verificar se há mensagens para responder, etc. *

O novo ClickUp Chat está localizado na parte superior da tela, tanto no desktop quanto no celular. É muito fácil acessá-lo e conversar, verificar se há mensagens para responder, etc. *

No entanto, alguns usuários reclamaram da curva de aprendizado (devido aos recursos de personalização) e de bugs ocasionais que causam pequenos atrasos de vez em quando.

O MS Teams tem um grande número de adeptos. Alguns usuários são grandes fãs de suas capacidades de integração com o ambiente Microsoft.

O melhor do Teams é que ele combina o Slack, o Zoom, o OneDrive e todos os aplicativos do Office, além do Trello, Notion e outros, em um único aplicativo. Minha empresa usava programas diferentes antes e eles quase não se comunicavam entre si, então, aos poucos, estamos substituindo tudo, assim como nossos clientes.

O melhor do Teams é que ele combina o Slack, o Zoom, o OneDrive e todos os aplicativos do Office, além do Trello, Notion e outros, em um único aplicativo. Minha empresa usava programas diferentes antes e eles quase não se comunicavam entre si, então, aos poucos, estamos substituindo tudo, assim como nossos clientes.

No entanto, alguns usuários do Reddit não gostam de alternar entre as seções do Teams e do Chat, pois são duas seções separadas da plataforma. Enquanto isso, alguns outros consideram a curva de aprendizado bastante íngreme, o que os leva a procurar alternativas ao Teams.

Diz graysky311,

O maior problema é a curva de aprendizado . Acima de tudo, aprender para que servem os chats e os canais e como usá-los corretamente. E, em seguida, entender como isso se relaciona com o site da equipe no SharePoint e como compartilhar arquivos da maneira correta. Já vi pessoas implantarem o Teams em toda a organização sem treinar ninguém sobre como ele deve ser usado, o que leva a muita frustração e erros.

O maior problema é a curva de aprendizado . Acima de tudo, aprender para que servem os chats e os canais e como usá-los corretamente. E, em seguida, entender como isso se relaciona com o site da equipe no SharePoint e como compartilhar arquivos da maneira correta. Já vi pessoas implantarem o Teams em toda a organização sem treinar ninguém sobre como ele deve ser usado, o que leva a muita frustração e erros.

Se você quiser usar as duas ferramentas de colaboração em equipe juntas, pode integrar o Teams diretamente ao ClickUp e aproveitar o melhor dos dois mundos.

Qual ferramenta de colaboração é a melhor?

Entre a constante alternância entre aplicativos, o gerenciamento limitado de tarefas e a IA básica do Teams, é fácil se sentir frustrado com os pequenos atrasos que se acumulam ao longo do tempo.

O ClickUp resolve esses problemas de frente. Com recursos poderosos para tarefas, painéis personalizáveis, ferramentas de comunicação integradas e IA incorporada, o ClickUp não é apenas uma ótima opção para a colaboração em equipe e o gerenciamento do seu fluxo de trabalho em um único lugar.

Isso a torna a vencedora em nossa comparação direta!🥇

Pronto para preencher as lacunas entre colaboração e gerenciamento de projetos? Experimente o ClickUp hoje mesmo!