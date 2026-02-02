Mais de 25 prompts do ChatGPT para marketing

Os profissionais de marketing sempre têm muito o que fazer — gerenciar campanhas, criar conteúdo, interagir com o público e acompanhar os dados. Equilibrar todas essas tarefas pode parecer uma corrida constante. E se houvesse uma maneira de aliviar sua carga de trabalho e obter melhores resultados? A IA de Geração pode ajudá-lo nisso.

Ferramentas de IA como o ChatGPT estão se tornando rapidamente indispensáveis para os profissionais de marketing. Inicialmente projetado para conversas casuais, responder a perguntas e interações simples, o ChatGPT agora pode ajudá-lo a gerar ideias, escrever textos persuasivos, refinar suas estratégias e manter-se à frente da concorrência.

Graças a sucessivas atualizações, ele passou de um assistente inteligente a uma verdadeira potência de conteúdo. Agora, é um recurso indispensável para profissionais de marketing em todo o mundo.

Confira mais de 25 prompts do ChatGPT criados especialmente para profissionais de marketing. Aumente sua produtividade, estimule a criatividade e simplifique seu trabalho.

Entendendo as sugestões do ChatGPT

Os prompts do ChatGPT são entradas do usuário projetadas para orientar a saída da IA. Eles podem variar de solicitações de conteúdo específicas, como “Escreva um e-mail para o lançamento de um produto”, a perguntas mais amplas voltadas para pesquisa, como “Quais são as últimas tendências em marketing de mídia social?”

Quanto mais preciso for o seu prompt, mais específica e eficaz será a resposta que o ChatGPT fornecerá.

Para os profissionais de marketing, o ChatGPT oferece imensos benefícios:

Ele pode gerar ideias, rascunhos e insights de pesquisa rapidamente, liberando tempo para tarefas estratégicas

Ao experimentar essas sugestões, os profissionais de marketing podem descobrir novos ângulos e ideias que talvez não tenham considerado

Isso ajuda a garantir que as mensagens da sua empresa sejam consistentes em todas as plataformas, criando prompts reutilizáveis para campanhas de marketing semelhantes

Ele pode ajudar na análise de tendências, palavras-chave e feedback dos clientes, fornecendo uma base para decisões orientadas por dados

Mas lembre-se: nem todas as sugestões são igualmente eficazes. Para que uma sugestão de marketing funcione bem, ela deve ter as seguintes características: 📌Linguagem orientada para a ação: Usar comandos como “gerar”, “criar” ou “listar” deixa clara a intenção e o formato desejado da resposta 📌Clareza: Sugestões claras e específicas resultam em respostas mais relevantes e precisas 📌Concisão: Manter as sugestões focadas ajuda o ChatGPT a evitar desviar-se do assunto, fornecendo respostas que vão direto ao ponto 📌Detalhes contextuais: fornecer contexto, como público-alvo ou objetivos da campanha, aumenta a relevância dos resultados do ChatGPT

🤖 Se você é um entusiasta de IA, aqui está uma explicação detalhada sobre o modelo de linguagem do ChatGPT e como ele funciona!

Principais prompts do ChatGPT para profissionais de marketing

👉🏼 De acordo com uma pesquisa recente da Salesforce, 71% dos profissionais de marketing acreditam que a IA generativa ajudará a eliminar tarefas rotineiras e lhes permitirá se concentrar mais no trabalho estratégico.

O ChatGPT é um exemplo perfeito de como a IA pode simplificar as tarefas repetitivas, dando a você espaço para pensar grande. Para ajudar você a começar, aqui está uma lista com mais de 25 sugestões de marketing que você pode adicionar ao seu arsenal.

💡Dica profissional: Para tornar essas sugestões mais eficazes, considere compartilhar suas diretrizes de marketing e de marca, o perfil do cliente ideal, a voz e o tom desejados etc. com o ChatGPT. Isso ajudará o sistema a personalizar as respostas para refletir a personalidade da sua marca. No entanto, tenha cuidado com questões de privacidade e segurança de dados e certifique-se de não compartilhar informações confidenciais!

Sugestões para criação de conteúdo

É um desafio criar conteúdo novo e relevante de forma consistente. Essas sugestões ajudam a gerar posts de blog, artigos e conteúdo para redes sociais, permitindo que você mantenha a voz da sua marca enquanto se beneficia de estratégias de marketing de conteúdo impulsionadas por IA.

Escreva uma introdução envolvente seguindo a estrutura de redação PAS para uma postagem de blog sobre [tópico] e como as empresas podem se adaptar a [tendência/questão]. Use dados interessantes de pesquisas, estudos ou notícias recentes para começar com um gancho que chame a atenção. Liste 10 dicas de marketing de conteúdo para empresas do setor [indústria] para melhorar as taxas de abertura de e-mails em 10%. Elabore um calendário de conteúdo para o lançamento do [produto/serviço] nos próximos três meses. O calendário de conteúdo deve incluir uma combinação de posts de blog, e-books, estudos de caso e white papers, distribuídos de forma a gerar o máximo impacto. Concentre-se em uma proporção de 3:1 entre conteúdo educacional e conteúdo voltado para vendas.

via Open AI

Sugestões para engajamento nas redes sociais

Ao usar o ChatGPT nas redes sociais, você pode estimular conversas, responder às tendências e interagir com seus seguidores para fortalecer sua presença online de forma eficaz.

Escreva uma legenda para redes sociais anunciando um novo [produto/serviço], destacando [benefício 1], [benefício 2] e [argumento de venda exclusivo]. Termine com uma chamada à ação para experimentar o produto com 20% de desconto nos próximos 7 dias. Gere cinco publicações no X (antigo Twitter) promovendo nosso evento sobre [tópico] que sejam atraentes para [público-alvo]. Sugira três perguntas envolventes no LinkedIn que darão início a conversas sobre [tópico do setor] entre [profissionais-alvo]. Escreva uma publicação no Facebook promovendo nosso novo [e-book] sobre [tópico] e incentivando os seguidores a baixarem uma cópia. Dê a eles uma prévia do conteúdo da seguinte forma e torne-a irresistível o suficiente para que tomem uma atitude imediatamente: [Ponto 1], [Ponto 2], [Ponto 3]

Sugestões para atendimento ao cliente

Um atendimento ao cliente eficaz é essencial para a fidelidade à marca e a retenção de clientes. Essas sugestões orientarão o ChatGPT na elaboração de respostas empáticas e úteis para perguntas comuns.

Elabore uma resposta profissional para um cliente que enfrentou [problema], com foco na resolução do problema e na retenção de sua fidelidade. Seja empático e gentil, e ofereça suporte orientado para soluções. Crie um modelo de agradecimento para clientes que deixarem avaliações, oferecendo um desconto de 10% na próxima compra. Escreva um script de chatbot respondendo às perguntas frequentes sobre [tipo de produto], incluindo [recurso 1], [recurso 2] e [política].

via Open AI

Sugestões para textos publicitários

Criar textos publicitários que chamem a atenção requer criatividade e perspicácia. Use essas sugestões para aproveitar a IA na publicidade e gerar conteúdo persuasivo adaptado aos objetivos da campanha em todas as plataformas.

Escreva um anúncio do Google para um [produto/serviço], com foco em como ele ajuda o [público-alvo] a resolver [problema]. Seja conciso, claro e envolvente. Dê-me 5 versões diferentes para testar. Crie um anúncio no Facebook com um título e um texto promovendo [recurso] do [produto] para [público-alvo]. Certifique-se de que ele comece com um gancho envolvente e tenha uma chamada à ação (CTA) eficaz. Escreva um anúncio no LinkedIn para um webinar sobre [tópico], com foco no valor para líderes do [setor]. Destaque o [palestrante] e enfatize sua experiência no setor e suas conquistas profissionais para construir credibilidade e autoridade.

via OpenAI

Elabore um texto promocional para a liquidação de fim de temporada de [tipo de produto], enfatizando [benefício 1] e [benefício 2]. Escreva um título atraente para um anúncio de retargeting voltado para clientes que visitaram a página de preços do [produto], mas não converteram, com foco em oferecer valor adicional ou incentivo. Dê-me três versões, cada uma focada em um incentivo diferente.

Leia também: Um guia para o uso da IA no marketing de conteúdo

Sugestões para e-mail marketing

👉🏼 O marketing por e-mail continua sendo um dos canais de marketing mais eficazes, gerando US$ 36 em ROI para cada US$ 1 gasto.

Use essas sugestões específicas do ChatGPT para aplicar a IA em campanhas de e-mail personalizadas, desde boletins informativos até conteúdo promocional, garantindo que suas mensagens se destaquem.

Escreva um assunto e um corpo de e-mail personalizados e espirituosos para um e-mail de agradecimento após um cliente comprar [produto], incentivando-o a deixar uma avaliação no [site]. Crie um e-mail promocional para uma oferta por tempo limitado do [produto], criando urgência com duas mensagens exclusivas de call to action para um teste A/B. Gere um e-mail de acompanhamento para reengajar clientes que não abriram e-mails recentes, oferecendo um desconto ou conteúdo exclusivo. Escreva um e-mail de nutrição de leads para clientes em potencial que demonstraram interesse no [produto], mas ainda não compraram.

via OpenAI

Sugestões para pesquisa de mercado

Manter-se à frente das tendências do mercado é fundamental para o sucesso das campanhas. Essas sugestões permitem que pesquisas e insights baseados em IA forneçam tendências valiosas do setor, análises da concorrência e preferências dos consumidores para orientar sua estratégia.

Crie uma pesquisa com 10 perguntas para coletar feedback dos clientes sobre [produto/serviço], com foco na experiência deles.

via OpenAI

Liste as principais tendências do setor para este ano e dicas sobre como os líderes empresariais do [setor] podem se manter à frente da concorrência. Forneça uma análise comparativa do [produto] em relação ao [produto do concorrente], detalhando prós, contras, preços e avaliações.

Sugestões de SEO e análise de palavras-chave

A otimização para mecanismos de busca (SEO) é fundamental para a visibilidade online, mas a pesquisa e a análise de palavras-chave podem ser demoradas. Use essas sugestões para gerar ideias de palavras-chave, otimizar o conteúdo e garantir que seus recursos de marketing sejam fáceis de encontrar nas buscas e estejam alinhados com as práticas atuais de SEO.

Gere uma lista de palavras-chave de cauda longa relacionadas a [produto] com o objetivo de direcionar mais tráfego para a página do produto. Escreva uma meta descrição para uma postagem de blog sobre [tópico], direcionada a [público específico] e que incentive cliques. Dê-me opções de títulos otimizados para SEO para um blog sobre [tópico] voltado para [público-alvo]. Gere uma lista de perguntas que as pessoas costumam fazer sobre [produto] para otimizar a seção de perguntas frequentes e melhorar a visibilidade nas buscas.

Aplicações e exemplos do mundo real

As sugestões do ChatGPT para marketing digital provaram ser mais do que apenas uma palavra da moda — elas estão se tornando uma ferramenta essencial para gerar resultados comerciais tangíveis. Agora que você encontrou os modelos de sugestões de IA certos para marketing, vamos ver como algumas empresas com visão de futuro utilizam o ChatGPT e a IA.

1. A Expedia usa o ChatGPT para personalizar recomendações 🔦A equipe de marketing da Expedia tem aproveitado o ChatGPT para criar recomendações e conteúdos de viagem personalizados. A equipe também usa insights gerados por IA com base no comportamento do usuário para adaptar mensagens de marketing e materiais promocionais. 2. A GoodWine usa o ChatGPT para identificar as preferências dos clientes 🎨A GoodWine, uma loja online de vinhos, integrou o ChatGPT para personalizar as interações com os clientes. A equipe de marketing usa IA para analisar dados dos clientes, incluindo compras anteriores e preferências, a fim de gerar recomendações personalizadas de vinhos exibidas com destaque na página inicial. Isso aumentou significativamente as taxas de conversão, proporcionando aos clientes experiências personalizadas. 3. A Coca-Cola usa o ChatGPT para criar textos publicitários e mensagens de impacto 📣A gigante dos refrigerantes fez uma parceria com a consultoria Bain & Company para aproveitar o ChatGPT e intensificar seus esforços de marketing. A empresa planeja usar o ChatGPT junto com a ferramenta de geração de imagens DALL-E para criar textos publicitários, recursos visuais e mensagens personalizados que tenham um impacto mais eficaz junto aos clientes individuais.

Melhores práticas para usar o ChatGPT em marketing

Aqui estão algumas práticas recomendadas e dicas do ChatGPT para você ter em mente ao integrar a IA aos seus fluxos de trabalho de marketing:

Seja específico nas sugestões

Quanto mais detalhadas forem suas instruções, melhor o ChatGPT poderá compreender a tarefa. Portanto, ao elaborar instruções de marketing para o ChatGPT, forneça contexto, como seu público-alvo, tom de voz, pontos-chave e o resultado desejado.

Por exemplo, em vez de dizer “Escreva um anúncio para ferramentas de IA”, tente “Escreva um anúncio no Facebook para um novo produto de IA voltado para influenciadores de mídia social, com foco em eficiência e automação”.

Personalize as respostas de acordo com a voz da sua marca

O ChatGPT pode se adaptar a diferentes tons e estilos, portanto, sempre defina a voz da sua marca antes de gerar conteúdo. Especifique se deseja que o tom seja profissional, informal, divertido ou qualquer estilo que corresponda à identidade da sua marca.

Você também pode treinar o ChatGPT para se adequar à personalidade única da sua marca, fornecendo exemplos de resultados ou descrições do tom de voz de sua preferência.

Use o ChatGPT para fazer brainstorming e gerar ideias

Em vez de usar o ChatGPT apenas para redigir o conteúdo final, ele pode ser extremamente útil para o brainstorming.

Peça ideias de conteúdo, sugestões para campanhas de e-mail, conceitos para campanhas digitais ou sugestões de publicações nas redes sociais. Isso pode inspirar sua equipe a pensar de forma criativa e a desenvolver as ideias geradas pela IA para se adequarem à sua estratégia.

Experimente testes A/B

Um dos principais pontos fortes do ChatGPT é sua capacidade de gerar rapidamente várias variações de conteúdo.

Use isso a seu favor criando testes A/B para tudo, desde páginas de destino até anúncios, linhas de assunto de e-mail e legendas nas redes sociais, para ver quais versões têm melhor repercussão junto ao seu público. Essa abordagem ajudará a otimizar o desempenho do conteúdo por meio de insights em tempo real.

Utilize o ChatGPT para análises de concorrentes e de mercado

Você pode solicitar ao ChatGPT que gere insights com base na intenção de pesquisa, nas atividades dos concorrentes ou nas tendências de mercado. Isso pode ajudá-lo a identificar lacunas no mercado ou maneiras de posicionar sua marca.

Ele também pode ajudar você a criar análises comparativas competitivas que podem orientar as equipes de produto, identificando recursos para lançamentos futuros, e as equipes de vendas que enfrentam concorrentes em negociações.

Para explorar todo o potencial do ChatGPT em sua estratégia de marketing, integre-o às ferramentas certas, como:

ClickUp : Uma poderosa plataforma de gerenciamento de projetos que combina ferramentas de gerenciamento de tarefas e colaboração com a geração de conteúdo do ChatGPT para melhorar fluxos de trabalho, acompanhamento de desempenho e Uma poderosa plataforma de gerenciamento de projetos que combina ferramentas de gerenciamento de tarefas e colaboração com a geração de conteúdo do ChatGPT para melhorar fluxos de trabalho, acompanhamento de desempenho e gerenciamento de prazos (mais detalhes em breve!) Hootsuite para plataformas de mídia social: Gere publicações com o ChatGPT e, em seguida, programe, publique e analise o engajamento com o Hootsuite. Essa combinação otimiza as estratégias de mídia social ao fornecer insights sobre o público em tempo real SurferSEO para SEO: O ChatGPT cria conteúdo, enquanto o SurferSEO garante que ele seja otimizado para as buscas. Ideal para impulsionar posts de blog, meta descrições e páginas da web com impacto em SEO Mailchimp para campanhas de marketing por e-mail: Use o ChatGPT para criar conteúdo e linhas de assunto personalizados para e-mails e, em seguida, automatize campanhas, acompanhe o engajamento e segmente públicos-alvo com o Mailchimp para uma divulgação eficaz

Leia também: As melhores alternativas ao ChatGPT

Como o ClickUp pode apoiar iniciativas de marketing

Você já usa o ChatGPT, mas gostaria que ele pudesse fazer mais? Experimente adicionar o ClickUp ao seu conjunto de ferramentas de marketing.

Embora o ChatGPT seja uma boa ferramenta para geração de conteúdo, o ClickUp for Marketing oferece uma plataforma de produtividade completa, projetada para ajudar equipes de marketing a debater ideias, planejar e executar campanhas com mais eficiência.

E o ClickUp Brain, seu assistente de IA, está totalmente integrado à plataforma. Isso significa que ele pode oferecer respostas contextualizadas em tempo real para todas as suas consultas, em vez das respostas genéricas que são o melhor que as ferramentas externas conseguem oferecer.

Comece a usar o ClickUp Brain Use o ClickUp Marketing como uma alternativa completa ao ChatGPT

É aqui que o ClickUp Brain se destaca em relação ao ChatGPT: Ele também se integra perfeitamente a outras ferramentas e plataformas de marketing de IA

O ClickUp Brain integra IA diretamente nos fluxos de trabalho, proporcionando insights em tempo real e sensíveis ao contexto

É ideal para tarefas de marketing colaborativo — desde o gerenciamento de tarefas até o acompanhamento de desempenho

Ao contrário do ChatGPT, o ClickUp oferece suporte a fluxos de trabalho holísticos e multifuncionais em um único local

Continue lendo para descobrir o que mais o ClickUp pode oferecer para apoiar todas as suas iniciativas de marketing.

Automatize tarefas repetitivas relacionadas ao marketing

Um dos recursos mais poderosos do ClickUp é o ClickUp Automation. Por meio dos fluxos de trabalho automatizados do ClickUp, as equipes podem automatizar a atribuição de responsabilidades pela criação e distribuição de conteúdo, como posts em blogs, atualizações nas redes sociais ou campanhas por e-mail.

Use modelos pré-criados da biblioteca de automação do ClickUp para automatizar qualquer tarefa ou ação

Com mais de 100 modelos de automação pré-configurados, o ClickUp permite que os profissionais de marketing automatizem ações como atribuições de tarefas, atualizações de status e até mesmo campanhas de e-mail. As equipes podem dedicar menos tempo a tarefas rotineiras, como agendar publicações nas redes sociais ou atualizar o status das tarefas, e mais tempo ao planejamento estratégico e à criatividade.

Aproveite ao máximo o poder da IA de última geração

O ClickUp Brain, o mecanismo de IA do ClickUp, conta com uma ferramenta de redação chamada AI Writer for Work. Com essa ferramenta, os profissionais de marketing podem facilmente gerar e refinar prompts de IA para criar desde posts de blog até campanhas de e-mail.

Crie conteúdo de alta qualidade mais rapidamente com o AI Writer for Work do ClickUp Brain

Ele adapta o conteúdo ao estilo da sua marca, tornando a geração de conteúdo mais fluida e eficiente.

Ele também pode atuar como um gerenciador de conhecimento e fornecer acesso rápido a informações relevantes de suas tarefas, documentos e projetos anteriores. Você pode facilmente reunir insights ou acessar conteúdos antigos, mantendo tudo em um só lugar para consulta rápida.

Pergunte sobre Tarefas, Documentos ou Pessoas para encontrar respostas rápidas na sua base de conhecimento com o ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência à redação com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais — tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

Visualize o desempenho e acompanhe as principais métricas

Os profissionais de marketing usam os painéis do ClickUp para visualizar dados e acompanhar o desempenho em projetos, tarefas e equipes. Esses painéis podem fornecer insights em tempo real sobre a eficácia do desempenho do conteúdo gerado por IA.

Seja para monitorar quantos leads são gerados a partir de posts de blog, campanhas de e-mail ou prompts de redes sociais, os painéis do ClickUp facilitam a visualização dessas métricas em uma única tela.

Os profissionais de marketing podem ver rapidamente como as sugestões impulsionam as conversões ou onde são necessários ajustes para melhorar os resultados.

Acompanhe o progresso e a conversão de iniciativas de marketing prioritárias em uma única visualização com os painéis do ClickUp

O recurso AI Insights, desenvolvido pelo ClickUp Brain, eleva ainda mais suas capacidades de acompanhamento de dados. Os profissionais de marketing podem fazer perguntas específicas sobre IA e receber análises instantâneas com base em dados relevantes de todos os painéis.

Isso é particularmente útil para acompanhar o desempenho de várias campanhas geradas por IA simultaneamente, economizando tempo que, de outra forma, seria gasto na coleta e análise manual de dados.

Integre-se perfeitamente com outros aplicativos

O ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas, permitindo que as equipes de marketing aprimorem os fluxos de trabalho e conectem suas plataformas favoritas em um único lugar. Seja para gerenciar tarefas, controlar o tempo ou colaborar entre várias equipes, essas integrações garantem que tudo flua sem problemas.

As integrações com o Google Drive, Dropbox e OneDrive facilitam o anexo e o gerenciamento de arquivos nas tarefas — sem precisar alternar entre aplicativos.

A integração do ClickUp com o Google Agenda ou o Outlook garante que suas tarefas de marketing estejam sempre sincronizadas. As integrações com o Zoom e o Google Meet permitem que as equipes organizem ou incorporem reuniões e gravações diretamente nas tarefas.

Sincronize seu Google Agenda com o ClickUp usando as integrações do ClickUp

A API do ClickUp também permite que as equipes criem integrações personalizadas, adaptadas às suas necessidades específicas, garantindo que, independentemente do seu conjunto de ferramentas tecnológicas, tudo funcione em perfeita sintonia. Essas integrações poderosas permitem que os profissionais de marketing automatizem seus fluxos de trabalho, economizem tempo e se concentrem em gerar resultados.

Descubra o futuro do marketing com IA

A IA já começou a remodelar as estratégias de marketing, e ferramentas como o ChatGPT e o ClickUp Brain estão liderando essa tendência. Ao integrar a IA aos seus fluxos de trabalho de marketing, você não está apenas automatizando tarefas — está abrindo novas oportunidades para criatividade, insights e engajamento.

Seja para refinar sua estratégia de conteúdo, aumentar a produtividade ou aprimorar a jornada do cliente por meio da personalização, nossas melhores sugestões do ChatGPT para marketing ajudam os profissionais da área a trabalhar de forma mais inteligente e eficaz.

O futuro do marketing dependerá fortemente daqueles que souberem aproveitar o poder da IA.

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