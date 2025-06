Casos de uso do ChatGPT para empresas (com exemplos de prompts e sugestões de uso)

A inteligência artificial (IA) tem o potencial de revolucionar os setores, mas como integrar essas ferramentas avançadas de maneira eficaz?

Apesar do entusiasmo inicial em torno da IA, a maioria das pessoas, incluindo muitos profissionais e tomadores de decisão, ainda tem um entendimento superficial sobre o assunto.

Vários fatores contribuem para essa lacuna. Um deles é a complexidade da IA, com conceitos intricados como redes neurais e aprendizado profundo, que exigem tempo e esforço significativos para serem dominados.

Além disso, representações enganosas em filmes, programas de TV e noticiários muitas vezes exageram as capacidades da IA, criando equívocos. Também há uma falta de recursos educacionais acessíveis e de alta qualidade para preencher a lacuna entre o conhecimento básico e a compreensão técnica profunda.

Quase qualquer pessoa com acesso à Internet pode acessar essa ferramenta de IA, mas nem todos sabem como usá-la de forma eficaz. Isso muitas vezes significa que as pessoas não aproveitam ao máximo as tecnologias de IA.

Embora o ChatGPT não possa automatizar diretamente seus processos operacionais e de pesquisa, ele pode melhorar a produtividade. Você pode aproveitar o ChatGPT para rapidamente:

Resuma tópicos mais amplos

Crie briefings para sua equipe de marketing

Editar, documentar ou escrever código

Gerar conteúdo

Idealize estratégias de negócios

Traduzir texto para outros idiomas

Responda às perguntas dos clientes

Analise vários artigos da web para obter um resultado consolidado

Além disso, os casos de uso do ChatGPT podem ajudar na medicina, jogos, análise de dados, planejamento de eventos, comércio eletrônico, finanças pessoais, roteirização, tradução de idiomas, suporte ao cliente e muito mais.

Vamos mostrar 14 casos de uso do ChatGPT, juntamente com a história dessa ferramenta de IA e algumas diretrizes para usá-la. 🤖

Definição e história do ChatGPT

Desenvolvido pela OpenAI, o ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) foi lançado em 2018. Seu modelo inicial usava a estrutura de aprendizado profundo (DL) para entender e gerar texto naturalmente, como os seres humanos, também chamado de processamento de linguagem natural (NLP).

Em 2019, o GPT-2 foi lançado com um conjunto de dados significativamente maior e metodologias de treinamento avançadas. Como resultado, o bot começou a gerar textos coerentes e contextualmente relevantes.

Em 2020, a OpenAI apresentou o GPT-3, uma expansão ainda maior de seus recursos de processamento de linguagem natural e geração de informações. Mas foi com o lançamento do GPT-4, em 2022, que o ChatGPT realmente chamou a atenção do público.

Ao longo dos anos, este gerador de texto de IA foi projetado para se envolver em interações conversacionais com base nos avanços recentes.

Como resultado, as respostas do bot agora se assemelham muito a interações humanas e fornecem assistência prática em várias tarefas cotidianas. O ajuste contínuo permite resolver dúvidas relacionadas a vários setores e em vários formatos de conteúdo.

Seja para criar tabelas, escrever artigos de pesquisa, redigir resumos jurídicos, elaborar boletins informativos, desenvolver documentos de planejamento ou realizar pesquisas, o ChatGPT ganhou popularidade significativa entre profissionais de várias áreas.

Como funciona o ChatGPT

Aqui estão algumas dicas sobre como o ChatGPT usa prompts para gerar texto dinâmico.

Uso de grandes modelos de linguagem (LLM)

A ferramenta de IA é treinada com uma grande quantidade de dados da internet. Ao aprender as relações estatísticas entre palavras em milhões de frases, o modelo pode gerar frases e parágrafos com base na sua sequência de texto, também conhecida como prompt.

Sua funcionalidade, especialmente a capacidade de memória e processamento de dados, é semelhante à do cérebro humano.

Inteligência artificial generativa

O ChatGPT é um excelente exemplo de inteligência artificial generativa. A ferramenta processa o texto inserido e gera novos conteúdos com base nos padrões e informações aprendidos durante o treinamento

Sempre que o ChatGPT recebe um comando ou uma pergunta, ele acessa seus dados de treinamento para responder de forma criativa, semelhante a um ser humano e nos estilos de comunicação solicitados.

Aprendizagem adaptativa

O ChatGPT se destaca por sua capacidade de aprendizagem interativa em comparação com outros modelos de IA.

Cada interação com você permite que o bot aperfeiçoe sua compreensão da sua consulta e melhore sua resposta. Essa abordagem de aprendizagem adaptativa ajuda o modelo de IA a atender melhor às suas necessidades ao longo do tempo.

14 Casos de uso do ChatGPT em sete funções

Você pode usar o ChatGPT para tudo, desde matemática, codificação, edição, geração de ideias para campanhas, criação de relatórios e muito mais.

Aqui estão 15 casos de uso do ChatGPT para diferentes funções no local de trabalho:

ChatGPT na gestão de recursos humanos (RH)

Caso de uso 1: Integração de funcionários

Integrar o ChatGPT ao processo de integração de funcionários transforma a maneira como você apresenta os novos contratados à cultura e aos processos da empresa. Você pode automatizar a entrega de materiais de integração personalizados, como módulos de treinamento específicos para cada função.

Sua capacidade de criar documentos administrativos com personalização completa em segundos pode reduzir seus custos de RH.

Esse nível de personalização melhora a experiência de integração e permite que sua equipe de RH se concentre em interações de maior valor, como negociações salariais e promoções.

🤖 Prompt: "Crie um guia de integração abrangente para novos funcionários da minha empresa de software. Inclua as principais políticas e apresentações da equipe. Mantenha um tom profissional."

Resultado:

Caso de uso 2: Orientação para resolução de conflitos

O ChatGPT pode ajudá-lo a gerenciar conflitos no local de trabalho, fornecendo diretrizes e etiqueta de comunicação com base nas melhores práticas.

Ela pode sugerir abordagens de mediação e oferecer conselhos personalizados sobre como lidar com situações delicadas. Experimente combinar essas sugestões com modelos gratuitos de RH para equipar sua equipe de RH com ferramentas de automação.

🤖 Prompt: "Crie um guia passo a passo para mediar um conflito entre dois membros da equipe sobre as responsabilidades do projeto."

Resultado:

ChatGPT em marketing

Caso de uso 3: Criação de conteúdo

Os enormes dados de treinamento do ChatGPT permitem que você use a ferramenta como um co-criador. Você pode gerar rascunhos de conteúdo de alta qualidade que atendem às diretrizes que você fornece.

Desde escrever posts envolventes para blogs com ganchos até criar posts para redes sociais, calendários e estratégias, você pode produzir vários estilos de conteúdo criativo para seu público-alvo.

O bot também analisa o conteúdo existente para recomendar palavras-chave e meta descrições relevantes para otimizações de SEO e engajamento do público. Isso se aplica a boletins informativos, brochuras, ensaios, e-mails e material de marketing. Melhor ainda, você pode solicitar ao bot que otimize seu conteúdo para obter o máximo alcance digital.

🤖 Prompt: "Crie um calendário de conteúdo para blogs sobre vida sustentável para pessoas com mais de 40 anos. Otimize os títulos e me dê resumos do conteúdo para cada tópico."

Resultado:

Caso de uso 4: Desenvolvimento de estratégia de branding

Essa ferramenta de IA pode ajudar a criar estratégias de branding, por meio do brainstorming de ideias para mensagens da marca, tom de voz e pistas visuais.

Você pode criar identidades de marca coesas em todas as plataformas digitais compartilhando referências e buscando ajuda.

O ChatGPT também pode ajudá-lo a criar um guia de estilo de branding abrangente que reflita os valores da sua marca e ressoe com o seu público-alvo, promovendo o reconhecimento da marca.

🤖 Prompt: "Desenvolva um guia de estratégia de branding para uma nova linha de roupas ecológicas voltada para o público de 17 a 28 anos. Concentre-se nos principais estilos de mensagem e técnicas de engajamento do público."

Resultado:

ChatGPT em engenharia

Caso de uso 5: Assistência na depuração de código

Você pode otimizar o processo de depuração de projetos de software identificando padrões de código problemáticos e solicitando possíveis correções.

Ao interpretar seus registros de erros em tempo real, o ChatGPT ajuda a economizar tempo durante o troubleshooting.

O bot também é treinado para criar documentação de código com base nas correções reconhecidas e nos possíveis casos de uso. O que antes levaria semanas para ser concluído agora pode ser criado em questão de minutos.

🤖 Prompt: "Cole o código aqui – Você pode avaliar este bloco de código e explicar por que estou recebendo erros? Crie também um relatório de documentação de código para esta consulta. "

Resultado:

Caso de uso 6: Geração de documentação técnica

Você pode usar o ChatGPT para automatizar a criação de documentação técnica para seus projetos de software, influenciando partes da eficiência da sua engenharia.

A ferramenta de IA pode criar manuais, guias de configuração e especificações de produtos claros, concisos e precisos. Isso pode economizar tempo e garantir consistência entre os documentos. Também pode ser reutilizada como documentação de ajuda para equipes de suporte ao cliente.

🤖 Prompt: "Crie um manual do usuário abrangente para nossa nova ferramenta de software, incluindo instalação, recursos, etapas de solução de problemas e outras seções relevantes."

Resultado:

ChatGPT em finanças

Caso de uso 7: Análise de investimentos

O ChatGPT auxilia analistas financeiros como você, oferecendo insights sobre estudos de investimento e pesquisas de mercado.

A capacidade da ferramenta de processar grandes conjuntos de dados e destacar tendências de lucros e perdas ao longo do tempo é amplamente utilizada no setor financeiro.

Use o ChatGPT para prever movimentos do mercado e entender oportunidades de investimento passadas e existentes.

🤖 Prompt: "Analise as tendências atuais no mercado de energia renovável e identifique as principais oportunidades de investimento para o próximo trimestre."

Resultado:

Caso de uso 8: Gestão de riscos

Usar o ChatGPT para identificar riscos financeiros e sugerir estratégias de mitigação economiza tempo em seus estudos de gestão de riscos.

Ela pode analisar relatórios financeiros, condições de mercado e mudanças regulatórias para fornecer avaliações de risco completas. Você também pode solicitar ao ChatGPT avaliações de risco sobre fundos mútuos, títulos, ações individuais e várias ferramentas de instrumentos.

🤖 Prompt: "Avalie os riscos financeiros de entrar no mercado asiático no atual clima econômico e sugira estratégias de mitigação de riscos."

Resultado:

ChatGPT na escrita

Caso de uso 9: Assistência em pesquisa

Os escritores podem usar o ChatGPT como assistente de pesquisa. Em vez de navegar por várias páginas da web para encontrar informações relevantes, você pode obter uma resposta consolidada do ChatGPT. Essa resposta vem da análise de várias fontes, como artigos acadêmicos, blogs, relatórios, etc.

Além disso, você pode solicitar resumos, esquemas de conteúdo, evidências que comprovem seu conteúdo e muito mais.

🤖 Prompt: "Forneça um resumo dos estudos recentes sobre o impacto do trabalho remoto na produtividade dos funcionários."

Resultado:

Caso de uso 10: Desenvolvimento criativo de histórias

O ChatGPT é uma ferramenta valiosa para brainstorming de ideias criativas para histórias e desenvolvimento de enredos. Experimente solicitar à ferramenta elementos narrativos e direções criativas que, de outra forma, levariam alguns dias para serem idealizados e documentados.

Experimente o ChatGPT solicitando que ele desenvolva os antecedentes dos personagens, inspirando-se em seus programas de TV e roteiros de filmes favoritos.

🤖 Prompt: "Crie um esboço do enredo de um romance de ficção científica de mistério ambientado na Maiorca dos anos 1950."

Resultado:

ChatGPT em gestão de projetos

Caso de uso 11: Otimização da alocação de recursos

O ChatGPT é uma ferramenta confiável para regular e ajustar a alocação de recursos do projeto. Basta inserir os requisitos do projeto, cronogramas, capacidades dos membros da equipe e outras métricas relacionadas a recursos.

O resultado sugerirá etapas e técnicas para implantar recursos de maneira eficiente para concluir o projeto dentro do prazo e do orçamento.

🤖 Prompt: "Sugira um plano de alocação de recursos ideal para um projeto de desenvolvimento de software de três meses com uma equipe de cinco membros e um orçamento de US$ 40.000."

Resultado:

Caso de uso 12: Planejamento de mitigação

A identificação e análise precoces dos riscos potenciais de um projeto podem melhorar significativamente a precisão e a eficácia do gerenciamento de projetos ao longo de todo o seu ciclo de vida.

O ChatGPT pode acessar dados históricos e relatórios de projetos para prever o risco de excedentes orçamentários, atrasos no cronograma e escassez de recursos.

🤖 Prompt: "Analise os fatores de risco para o lançamento internacional do meu próximo produto e sugira estratégias práticas de mitigação com base em projetos semelhantes anteriores. "

Resultado:

ChatGPT em gestão de produtos

Caso de uso 13: Compilação de feedback sobre recursos

O ChatGPT pode realizar avaliações de feedback em grande escala e compilar feedback dos clientes sobre vários recursos do produto. Em seguida, ele pode categorizar esse feedback em temas e apresentar ideias inovadoras para melhorias.

Desde quantificar os níveis de satisfação do cliente até identificar oportunidades de inovação e melhor usabilidade, você pode priorizar atualizações de recursos e novos desenvolvimentos.

🤖 Prompt: "Compile e analise o feedback dos clientes sobre a interface do usuário do nosso aplicativo móvel para identificar áreas de melhoria."

Resultado:

Caso de uso 14: Análise da concorrência

Faça uma análise da concorrência solicitando ao ChatGPT que reúna e sintetize informações sobre os produtos e estratégias de mercado dos concorrentes.

Esta análise ajuda você a entender o posicionamento do seu produto no mercado e a prever possíveis contratempos. Ela permite que você se prepare com antecedência para uma queda nas vendas ou para atualizações de produtos concorrentes.

🤖 Prompt: "Faça uma análise da concorrência de smartphones de gama média lançados no último ano, prestando muita atenção aos seus conjuntos de funcionalidades e estratégias de preços."

Resultado:

Uso cauteloso e diretrizes para o ChatGPT

Vejamos algumas considerações e diretrizes para quem usa o ChatGPT:

Considerações éticas ao usar o ChatGPT

Aqui estão algumas considerações éticas a serem lembradas ao usar o ChatGPT:

Transparência: Seja transparente com os clientes e as partes interessadas sobre o uso da IA em seus processos, especialmente nas interações com os clientes, nas quais o ChatGPT pode gerar suas respostas

Responsabilidade: Estabeleça linhas claras de responsabilidade para as decisões tomadas com a ajuda da IA. Você deve garantir que existam mecanismos para supervisão e intervenção humana quando necessário

Mitigação de preconceitos: trabalhe ativamente para identificar e mitigar quaisquer preconceitos nas respostas da IA. Você deve auditar e atualizar seus dados de treinamento para reduzir preconceitos regularmente

Precisão: Monitore e valide a precisão das informações fornecidas pelo ChatGPT, especialmente em áreas de alto risco, como saúde ou consultoria financeira

Diretrizes para empresas que utilizam o ChatGPT

Aqui estão algumas diretrizes se você é proprietário de uma empresa e usa o ChatGPT:

Treinamento do usuário: Treine sua equipe extensivamente sobre como interagir e gerenciar o bot de IA. Lembre-se de instruí-los sobre como entender suas limitações e as nuances da interpretação de seus resultados

Mecanismo de feedback: Implemente um sistema de feedback robusto onde sua equipe possa relatar imprecisões, problemas ou questões éticas com as respostas do ChatGPT

Monitoramento contínuo: Analise e avalie regularmente o desempenho do ChatGPT, incluindo a relevância da qualidade das respostas

Definição do objetivo: Esclareça todas as dúvidas sobre as funções e os objetivos do uso do ChatGPT em sua empresa

Alternativas ao ChatGPT no campo da IA

Enquanto o IBM Watson Assistant possui recursos multilíngues e foco empresarial, o Microsoft Azure's Bot Service oferece implantação multicanal e integração com os serviços Azure.

Da mesma forma, a estrutura de código aberto da Rasa e a ênfase do Google Dialogflow em NLP são ótimas ferramentas alternativas ao ChatGPT.

Também comparamos o ChatGPT e o Google Gemini e descobrimos pontos fortes exclusivos em ambos.

ClickUp Brain é outra excelente opção. Oferece os mesmos recursos do ChatGPT e também é um ótimo complemento para o ClickUp, uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos com amplos recursos de automação.

Este assistente de IA integra-se diretamente na plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp, ajudando a gerar conteúdo, analisar dados e gerenciar tarefas, fluxos de trabalho e comunicações dentro de um ecossistema unificado.

O ClickUp Brain também pode automatizar tarefas rotineiras de gerenciamento de projetos, como atualizar o status das tarefas e notificar os membros da equipe sobre alterações nos prazos e novas informações dos clientes.

Cuide de todas as tarefas repetitivas enquanto se concentra nas coisas importantes com o ClickUp Brain

Aqui estão alguns recursos adicionais do ClickUp Brain que simplificam suas operações comerciais:

Crie conteúdo específico para cada função

Escreva e edite com o ClickUp AI

Faça perguntas relacionadas ao projeto

Gere atualizações personalizadas para a equipe

Criar e atribuir tarefas

Responder aos comentários da tarefa

Transcrever clipes de voz

Traduzir e localizar

Incorpore a IA como seu assistente de produtividade

Integrar uma ferramenta de IA como o ChatGPT nas operações e tarefas diárias da sua empresa economizará tempo e recursos. As dicas que fornecemos melhorarão sua produtividade e ajudarão você a obter melhores resultados rapidamente.

Embora os hacks do ChatGPT possam melhorar seus resultados, sugerimos que você experimente diferentes abordagens de prompt. Não hesite em fazer perguntas complementares à ferramenta de IA para expandir seu conhecimento relacionado ao seu prompt principal.

Para obter uma variedade de resultados, interaja com a ferramenta de IA e forneça informações relevantes. Treinar o ChatGPT é semelhante a treinar o cérebro humano, mas com uma capacidade de retenção de memória sem erros.

Os modelos de prompts de IA do ClickUp estão integrados à sua interface de gerenciamento de projetos, tornando incrivelmente fácil para sua equipe consultá-los quando necessário. Com o ClickUp Brain, você pode acessar mais de 100 prompts baseados em funções para reduzir o trabalho repetitivo e acelerar seus fluxos de trabalho. Além disso, com um software de gerenciamento de trabalho completo como o ClickUp, você tem uma solução única para suas necessidades de documentação, gerenciamento de tarefas e produtividade. Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo.