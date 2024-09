Como usar (e não usar) o ChatGPT para mídias sociais

Ser um gerente de mídia social é um trabalho árduo.

Você não só precisa planejar e executar um calendário completo de publicações nas mídias sociais que se alinhe à sua estratégia de marketing (que quase nunca é estática), mas também está sempre atento, acompanhando tópicos e tendências que podem elevar sua presença nas mídias sociais.

Acrescente a isso a coordenação constante com suas equipes de conteúdo, design e até mesmo de produtos, e você terá dias de trabalho em que terá dificuldade até mesmo para encontrar tempo para o almoço.

Felizmente, você pode usar o ChatGPT para mídias sociais para simplificar alguns dos seus fluxos de trabalho de planejamento e execução. 🤖

Como usar o ChatGPT para mídias sociais

Há seis maneiras de usar o ChatGPT para marketing de mídia social: ideação, criação de calendários de mídia social, geração de briefing, criação de publicações de mídia social, reaproveitamento e geração de imagens.

1. Ideação

Você acabou de gastar suas últimas células cerebrais planejando seu calendário social e seu CMO pede que você "aproveite" uma tendência atual. Você bate em uma parede de tijolos de ideação e apresenta ideias que são rejeitadas mais rápido do que você pode dizer "viral"

É nesse ponto que o ChatGPT pode se tornar uma excelente caixa de ressonância e ajudá-lo a gerar ideias (especialmente quando apoiado por insights de ferramentas de escuta social ).

Com o contexto certo e a semente de uma ideia, o ChatGPT pode enviar você na direção certa em segundos e até mesmo criar legendas para mídias sociais e ideias para postagens.

Exemplo: Digamos que você queira criar uma postagem no LinkedIn ou no Facebook com base em um modelo de meme de tendência.

Você pode fornecer o modelo ao ChatGPT, adicionar detalhes sobre o seu produto ou serviço e pedir à ferramenta que lhe dê opções de conteúdo relacionadas aos principais benefícios ou aos desafios específicos do público-alvo relacionados à(s) sua(s) oferta(s).

Peça que ele gere uma hashtag rápida, configure o resultado em um Google Doc, edite o conteúdo para atender às suas expectativas e pronto!

Gere novas ideias para posts e campanhas sociais em segundos com o ChatGPT

dica profissional: Use documentos e imagens para ajudar o ChatGPT a ter ideias de conteúdo. Por exemplo, digamos que você queira extrair ideias de conteúdo de mídia social de um whitepaper que sua empresa publicou recentemente. Faça com que o PDF seja analisado pelo ChatGPT e peça a ele que crie ramos de tópicos relevantes. Pronto! Ideias ilimitadas.

2. Calendários

Quando recebe o contexto e os detalhes corretos, o ChatGPT pode rapidamente desenvolver um extenso calendário de mídia social para você.

Crie extensos calendários de mídia social com o ChatGPT

Exemplo: Digamos que sua empresa de SaaS tenha acabado de lançar um novo recurso de produto. Para divulgá-lo, pediram que você criasse um calendário de conteúdo e uma plataforma múltipla estratégia de promoção para a mídia social. Veja como você pode usar o ChatGPT para criar um calendário de campanha.

Primeiro, decida sobre a direção e o tema geral da campanha. Há uma ideia subjacente na qual você deseja que cada publicação da campanha se baseie? Em seguida, dê ao ChatGPT as instruções corretas. Isso inclui detalhes sobre: O novo recurso que está sendo lançado, os objetivos de mídia social e seu público-alvo

O tema da campanha e os canais de mídia social que deseja explorar

O número de postagens por plataforma e os formatos a serem explorados

A duração geral da campanha e a cadência das postagens Em seguida, peça ao ChatGPT que consulte suas instruções e elabore um calendário com possíveis tópicos. Você pode solicitar o resultado em um formato tabular ou com marcadores. Por fim, peça à ferramenta para ajustar seu calendário de acordo com suas especificações e pronto!

dica profissional: Antes de usar o ChatGPT para criar um calendário de mídia social, certifique-se de ter estabelecido as diferentes colunas que precisam ser preenchidas no seu rastreador de conteúdo. Em seguida, certifique-se de que o calendário final gerado pelo ChatGPT corresponda às colunas definidas. Isso lhe poupará muito tempo de formatação e frustração.

Se precisar de um modelo pronto para o seu calendário de mídia social, Modelo de calendário de postagem em mídia social do ClickUp é exatamente o que você precisa.

Modelo de cronograma de postagem em mídia social do ClickUp

Com este modelo, você pode criar sua programação de postagens no ClickUp e colaborar com sua equipe para fazer brainstorming e preencher o calendário com novas ideias.

Você pode usar a visualização Weekly To Do List (Lista de tarefas semanais) para manter o controle e criar e atribuir tarefas que podem ser classificadas em diferentes estágios de progresso. Você também vai adorar a visualização By Platform View, que organiza automaticamente as postagens por plataforma.

Você também pode considerar outros modelos úteis modelos de calendário de conteúdo de mídia social incluindo calendários para qualquer teste A/B que você possa realizar em campanhas ou um modelo editorial para posts sociais para otimizar seu pipeline de conteúdo de mídia social.

3. Briefs

O ChatGPT pode ser ótimo para gerar rapidamente briefs criativos e de redação sólidos.

Crie textos e briefs de design sólidos para mídias sociais com o ChatGPT

Há duas abordagens de geração de briefs que você pode adotar ao trabalhar com o ChatGPT.

Se você já sabe o que precisa constar em seu documento de briefing, defina os parâmetros necessários em seus prompts, peça ao ChatGPT para preencher esses campos e faça as alterações necessárias

Se você não sabe o que deve constar no briefing,escolha um bom modelo de briefing criativo e peça ao ChatGPT para detalhar seus requisitos. Se você estiver adotando essa abordagem, é uma boa ideia fazer com que o ChatGPT desempenhe o papel de seu redator ou designer e faça perguntas relevantes que possam fortalecer seu briefing

4. Redação Redação com ferramentas de IA como o ChatGPT pode ser complicado.

É claro que a IA ajuda você a produzir conteúdo exponencialmente mais rápido do que os humanos. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma capacidade de pensamento criativo muito limitada, o que produz um resultado robótico que o público pode perceber a quilômetros de distância ("Neste cenário competitivo...").

A melhor maneira de produzir conteúdo gerado por IA que não pareça ter sido escrito por um bot? Adote uma abordagem "ciborgue" para a redação, ou seja, deixe o ChatGPT fazer o trabalho pesado enquanto você pensa. Isso envolve a divisão de sua tarefa de redação em três etapas.

Etapa 1: Fornecer um resumo básico

É aqui que você cria um briefing principal, divide-o em briefings menores e usa cada um desses mini briefings como uma série progressiva de prompts para o ChatGPT.

Nesta etapa do processo de redação, espera-se que o ChatGPT obtenha o tom e a substância corretos da marca, mas o resultado ainda terá instâncias de conteúdo que parecem escritas por robôs.

dica profissional: Está com dificuldades para acertar o tom da sua cópia de mídia social? Peça ao ChatGPT para usar um tom de voz "coloquial e divertido" para qualquer conteúdo educacional, ou um "tom coloquial, assertivo e opinativo" para o conteúdo que sai dos identificadores pessoais. Além disso, você pode simplificar a estrutura das frases definindo o nível de leitura como o de um aluno da 8ª série.

Etapa 2: Edite o conteúdo com a ajuda da IA

Apenas cerca de 30 a 50% do conteúdo gerado pelo GPT na etapa anterior será realmente utilizável. Agora é hora de eliminar os elementos de conteúdo que não parecem ter sido escritos por humanos.

Frases sem sentido que não agregam nenhum valor real ao leitor

Palavras, frases, terminologias e pontuação repetidas

Analogias e metáforas desnecessárias ou imprecisas

Uso excessivo ou desnecessário de emojis

Não aderência às diretrizes da marca

Falta de humor ou nuance no texto

Etapa 3: Edite você mesmo o conteúdo

Após a etapa anterior, você verá que cerca de 50 a 70% do conteúdo gerado pelo GPT pode ser usado. Para chegar a 100%, você mesmo precisa fazer as principais edições que o ChatGPT não consegue fazer.

Melhorar o tom (como adicionar humor ao seu conteúdo)

Reestruturar o texto para melhorar o fluxo lógico

Adicionar analogias e metáforas úteis

Adicionar terminologias técnicas com as quais seu público possa se identificar

Editar todas as instâncias existentes de conteúdo inútil

Reduzir seções para atender aos limites de caracteres da plataforma

**Leia também Um guia para usar IA no marketing de conteúdo

5. Reaproveitamento conteúdo

O reaproveitamento de conteúdo provavelmente constitui uma grande parte da sua estratégia de mídia social. E é uma medida inteligente - você deseja obter o máximo de aproveitamento de cada parte do conteúdo que produz. O ChatGPT pode ser útil nesse caso.

Há três maneiras de pedir ao ChatGPT para reformular seu conteúdo existente.

Compartilhar um link para um ativo de conteúdo publicado

Carregue o conteúdo em um formato PDF e peça ao ChatGPT para digitalizá-lo

Use o bom e velho Ctrl C + V (ou Cmd C + V, se você for um usuário de Mac) e vá direto para a reformulação

Antes de compartilhar o conteúdo que você deseja reformular, certifique-se de ter dado ao ChatGPT as instruções corretas em termos de plataforma, público-alvo, formato de conteúdo, tom de voz e qualquer limite de caracteres aplicável.

6. Imagens

Você sabia que o ChatGPT pode gerar imagens e criativos para você? Não há necessidade de entrar no cubículo do seu designer ou nas mensagens diretas sempre que precisar de um criativo para uma postagem social.

Mas há uma ressalva aqui: neste momento, o ChatGPT e ferramentas de IA generativas semelhantes têm dificuldade em criar criativos baseados em texto, a ponto de o texto dentro do criativo ficar completamente ilegível.

Portanto, se estiver usando o ChatGPT para a geração de imagens para mídias sociais, use apenas prompts focados em imagens sem texto. Há duas maneiras de fazer isso.

Prompts de imagem

Precisa criar uma imagem do zero? Você pode escolher um prompt de arte descritiva dar instruções específicas sobre o estilo da imagem e gerar imagens em segundos.

Gere novas imagens diretamente em seu painel de controle do ChatGPT

Imagens de referência

Tem uma imagem que deseja converter em um estilo de arte específico? Você pode compartilhar essa imagem de referência com o ChatGPT, definir o resultado esperado e ajustar suas instruções para obter mais variantes.

Converta imagens existentes em seu estilo de arte preferido com o ChatGPT

dica profissional: Cada imagem criada com o ChatGPT pode ser alinhada com as diretrizes de sua marca. Você pode definir os códigos hexadecimais das cores de sua marca, dividi-los em cores primárias, secundárias e terciárias e solicitar ao GPT que crie imagens relevantes nas cores especificadas de sua marca.

Dicas para usar o ChatGPT na mídia social

Para aproveitar ao máximo o ChatGPT para ideação de mídia social e criação de conteúdo, faça o seguinte: divida os prompts em partes menores, crie seus próprios GPTs personalizados, crie um repositório de prompts compartilháveis e compartilhe exemplos.

Adote uma abordagem de solicitação iterativa

Este é um erro de solicitação a ser evitado: dar a qualquer modelo de LLM um briefing completo de uma só vez.

Ferramentas como o ChatGPT não funcionam bem com despejos de informações e é provável que se esqueçam das instruções. Isso significa gastar mais tempo fazendo comentários de acompanhamento, reiniciando todo o processo ou, pior ainda, fazendo você mesmo a maioria das alterações.

A melhor ideia? Dividir seu briefing em partes menores e adotar uma abordagem iterativa para gerar o resultado desejado.

Exemplo: Digamos que você queira um ótimo texto para um carrossel do LinkedIn. Em vez de dar ao ChatGPT todas as instruções juntas, dê mais contexto à ferramenta, comece com um wireframe e, em seguida, dedique alguns prompts a cada slide do carrossel.

Uma abordagem iterativa de prompts requer mais mensagens por chat, o que significa que você atingirá seu limite de chat mais rapidamente (falaremos mais sobre isso daqui a pouco). Mas isso é muito melhor do que trabalhar com um resultado medíocre que você mesmo acabará refinando ou retrabalhando.

Configure GPTs personalizados para objetivos específicos

Nos planos pagos do ChatGPT, você pode configurar GPTs específicos para metas, ou seja, você pode definir suas próprias instruções personalizadas ou usar os modelos de GPT da OpenAI.

Criar assistentes personalizados do ChatGPT para metas de marketing específicas

A ideia de criar seu próprio GPT é reduzir o tempo de instrução. Você não precisa continuar definindo o tom e o público em cada chat ou compartilhar repetidamente referências importantes sempre que quiser conteúdo de mídia social.

Para criar ou usar GPTs personalizados no ChatGPT, clique na guia "Explorar GPTs" na barra lateral da ferramenta, pressione o botão "Criar" ou encontre modelos de GPT predefinidos e comece a usar.

Criar um repositório de prompt

O ChatGPT é definitivamente um impulsionador da produtividade.

Mas o verdadeiro hack de produtividade é o compartilhamento de conhecimento, ou seja, "Ei, esse prompt funcionou muito bem para esse tipo específico de conteúdo ou tópico. Você deveria experimentá-lo!"

É uma boa ideia criar um repositório sólido (mas bem gerenciado) de prompts do ChatGPT que você possa compartilhar com sua equipe. A maneira mais rápida de fazer isso é em uma planilha, mas a maneira mais gerenciável e personalizável de fazer isso é por meio do Visualização de tabela no ClickUp .

Crie um repositório de prompt personalizável com a exibição de tabela do ClickUp

dica profissional: Ao criar um repositório de prompts, certifique-se de que você tenha configurado barreiras de proteção. Isso significa manter um controle rígido sobre quem pode adicionar e visualizar prompts, quem pode compartilhar o repositório com outras pessoas, a qualidade da saída associada a prompts específicos etc. Com as permissões personalizadas em Documentos do ClickUp isso é fácil de fazer!

Defina um contexto melhor com exemplos

Qualquer criador de conteúdo que trabalhe com um briefing sempre se beneficiará de bons exemplos. Isso também se aplica a ferramentas de IA generativas, como o ChatGPT.

Uma área em que as ferramentas de IA têm dificuldade é emular a voz ou o tom da sua marca para o conteúdo de mídia social. Com a capacidade do ChatGPT de analisar a Web, isso agora pode ser facilmente resolvido.

Exemplo: Digamos que você adote um tom de conversa, mas com autoridade, para qualquer conteúdo de marketing de produto. No entanto, você está tendo dificuldades para fazer com que o ChatGPT entenda isso.

A solução mais fácil é dar ao ChatGPT um link para o conteúdo cujo tom você deseja imitar e deixar que ele crie alguns primeiros rascunhos.

Dê exemplos ao ChatGPT para refinar a saída de conteúdo

Se a ferramenta não puder verificar um link específico, você pode até mesmo copiar e colar um parágrafo ou frase específica para referência (mas certifique-se de não plagiar nada).

Limitações do uso do ChatGPT para mídia social

O ChatGPT pode, sem dúvida, ajudá-lo a melhorar seu desempenho nas mídias sociais. Mas, apesar de todos os seus benefícios, a ferramenta tem algumas deficiências significativas.

Por um lado, ela pode produzir informações imprecisas e até mesmo links para fontes incorretas. Além disso, ela pode ter dificuldades com respostas criativas.

O ChatGPT também tem um limite rígido para o número de bate-papos que você pode ter com ele em um determinado período de tempo. Se você quiser um limite maior de bate-papo, terá que pagar mais.

Imprecisões factuais

Informações imprecisas têm sido um desafio para o ChatGPT desde o primeiro dia. A OpenAI até adicionou um aviso (abaixo de cada chat) para alertar os usuários sobre potenciais erros de saída

Quando você não pode confiar na exatidão factual de um recurso de conteúdo, está diante de um enorme desperdício de tempo. O tempo que você gastaria verificando a saída do ChatGPT anula o objetivo de atribuir a tarefa à ferramenta em primeiro lugar: produtividade.

Por enquanto, evite usar o ChatGPT para criar conteúdo de mídia social que dependa muito da precisão dos fatos. Se precisar usar a ferramenta para criar conteúdo preciso, peça que ela forneça fontes para cada ponto de dados e fato incluído no resultado.

Respostas robóticas

Infelizmente, os modelos atuais do ChatGPT não são criativos.

A ferramenta não consegue entender as nuances criativas e do público como os humanos, portanto, seu resultado padrão são respostas robóticas e pouco inspiradoras. O resultado é um conteúdo medíocre que o público pode facilmente distinguir do conteúdo gerado por humanos.

O maior desafio é que, mesmo quando você define um tom de voz específico ou dá uma direção criativa à ferramenta, o ChatGPT tende a esquecer as instruções e, muitas vezes, volta aos dados de treinamento para produzir um resultado insatisfatório.

Limites de uso

Como falamos anteriormente, a única maneira de chegar perto do resultado desejado do ChatGPT é por meio de prompts iterativos. Naturalmente, isso exigirá mais mensagens por chat.

No entanto, o desafio é que, mesmo nos planos pagos do ChatGPT, você só pode enviar até 160 mensagens a cada três horas. E isso no plano mais caro.

Esses limites de chat são gerenciáveis se você for um usuário individual. Mas se você tiver uma conta de equipe compartilhada, esse limite pode se esgotar rapidamente, ou seja, adeus produtividade.

Se o ChatGPT for essencial para seus fluxos de trabalho de mídia social, a única solução por enquanto é obter várias contas com um número limitado de usuários por conta.

ClickUp AI para marketing de mídia social Cérebro ClickUp é o primo mais potente e versátil do ChatGPT. 🧠

Portanto, embora seja um ótimo assistente de redação e ideação (como o ChatGPT) para profissionais de marketing de mídia social, o ClickUp Brain também oferece suporte aos seus fluxos de trabalho de gerenciamento de marketing.

Acelere, automatize e aumente o marketing de mídia social com o ClickUp Brain

Traga contexto para o conteúdo

Assim como o ChatGPT, o ClickUp Brain é um assistente de redação com IA que pode gerar conteúdo e ideias para você. Mas há uma diferença fundamental aqui: **O ClickUp Brain é inteligência artificial, mas com muito mais contexto

O ClickUp Brain funciona com base em redes neurais (por isso, "cérebro") que conectam seus projetos, documentos e tarefas em uma única plataforma. Isso significa que toda vez que você usa o ClickUp Brain, o resultado é baseado em uma compreensão profunda de seus projetos e fluxos de trabalho.

Por exemplo, com o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain, você pode obter respostas a perguntas relacionadas a documentos, wikis, pessoas, produtos ou tarefas específicos no ClickUp ou conectados a ele. Portanto, se você converter um dos blogs da central de ajuda no ClickUp em uma postagem de carrossel de mídia social, terá que gastar um tempo mínimo definindo o contexto certo para a ferramenta de IA integrada gerar postagens.

Para fazer isso com o ChatGPT, você gastaria metade do seu tempo dando instruções extremamente detalhadas à ferramenta.

Automatizar o mundano

O ClickUp Brain é uma ferramenta útil de criação de conteúdo. Mas, ao contrário do ChatGPT, o ClickUp Brain também traz a IA para seus fluxos de trabalho de gerenciamento de tarefas e projetos de marketing

Por exemplo, com o AI Project Manager do ClickUp, você pode gerar atualizações de status e relatórios precisos para quaisquer tarefas ou subtarefas associadas a um projeto específico.

Você também pode solicitar que a ferramenta execute ações específicas (como alterar o status das tarefas), criar planos de projeto detalhados e convertê-los em documentos colaborativos, além de extrair automaticamente os dados corretos e preencher os campos relevantes do documento.

O ClickUp Brain também pode gerar transcrições de reuniões, configurar respostas rápidas semelhantes às humanas, resumir itens de ação e criar modelos para tarefas repetitivas.

Você não terá nada disso com o assistente de IA generativo do ChatGPT.

Trabalhe sem limites

Ao contrário do ChatGPT, o ClickUp Brain não limita o número de prompts que você pode inserir. Isso significa que você pode adotar uma abordagem mais deliberada em relação aos prompts e produzir conteúdo envolvente que esteja muito mais próximo do resultado desejado.

ClickUp para gerenciamento de marketing

A amplitude dos recursos de IA não é a única diferença entre o ClickUp e o ChatGPT .

Se você se aprofundar mais, verá a verdadeira diferença, ou seja, o ClickUp é uma plataforma estratégica baseada em IA, enquanto o ChatGPT é um assistente tático de IA.

Em outras palavras, se você quiser um ótimo redator de marketing ou um colega de brainstorming para publicações em redes sociais, tanto o ClickUp quanto o ChatGPT podem fazer o trabalho bem feito.

Mas se você precisar de um sólido gerenciamento de marketing com IA (incluindo gerenciamento de projetos de mídia social ) que vem com IA generativa incorporada, o ClickUp é o que você deseja adicionar à sua pilha de tecnologia.

Além do gerenciamento de mídia social, ClickUp para equipes de marketing agrega muito valor às suas operações diárias de marketing de várias maneiras.

Planejamento

Construa e organize calendários detalhados de conteúdo de mídia social por meio da visualização de calendário do ClickUp

Crie um calendário detalhado para suas campanhas de marketing de mídia social viaVisualização de calendário no ClickUp. Agende tarefas e atribua trabalho com apenas alguns cliques

para suas campanhas de marketing de mídia social viaVisualização de calendário no ClickUp. Agende tarefas e atribua trabalho com apenas alguns cliques Visualize suas ideias e planos de marketing como fluxogramas comMapas mentais do ClickUp. Transforme automaticamente fluxogramas em tarefas e personalize-os conforme necessário

e planos de marketing como fluxogramas comMapas mentais do ClickUp. Transforme automaticamente fluxogramas em tarefas e personalize-os conforme necessário Rastreie suas atividades de marketing com os vários outrosVisualizações do ClickUp- a visualização de lista para visões gerais detalhadas das tarefas, a visualização de quadro para um relatório de progresso no estilo Kanban, a visualização de caixa para gerenciar a capacidade e assim por diante

Colaboração

Colabore de forma mais rápida e eficaz com o ClickUp Docs

Crie automaticamente conteúdo com IA e edite rascunhos de conteúdo de marketing com sua equipe em tempo real viaClickUp Docs. Adicione comentários, atribua e rastreie tarefas, crie páginas aninhadas e muito mais

e edite rascunhos de conteúdo de marketing com sua equipe em tempo real viaClickUp Docs. Adicione comentários, atribua e rastreie tarefas, crie páginas aninhadas e muito mais Pare de fazer malabarismos com ferramentas de comunicação e colabore com suas equipes de forma mais rápida e eficaz com oVisualização de bate-papo do ClickUp. Compartilhe links e multimídia em chats e marque comentários de chat para membros específicos da equipe

Relatórios

Definir e compartilhar alvos individuais e de equipe comMetas do ClickUp para transparência e responsabilidade

comMetas do ClickUp para transparência e responsabilidade Mantenha todos em sincronia e no caminho certo comPainéis do ClickUp que visualizam os resultados da campanha e o progresso em direção às metas da equipe

Modelos

A ampla gama de recursos de automação do ClickUp não é a única maneira de a plataforma economizar seu tempo - você também pode economizar horas valiosas por meio de nosso enorme biblioteca de modelos para tarefas específicas e fluxos de trabalho de projetos.

Veja abaixo alguns modelos com os quais os profissionais de marketing de mídia social podem começar a trabalhar no ClickUp.

Modelo de mídia social do ClickUp

Modelo de mídia social do ClickUp

Modelo de mídia social do ClickUp ajuda a visualizar sua estratégia de mídia social em blocos organizados. Cada bloco detalha cada publicação, incluindo responsáveis por tarefas, datas de publicação, plataformas a serem publicadas, links para rascunhos de conteúdo, hashtags a serem usadas e muito mais.

Para obter uma maneira diferente de visualizar essas informações, você também pode usar o Modelo de postagem de mídia social do ClickUp . Modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social do ClickUp também oferece um ótimo ponto de partida para desenvolver e organizar suas campanhas de mídia social.

Integrações

O ClickUp é uma plataforma altamente extensível e suporta mais de 1.000 integrações incluindo CRMs, help desks, ferramentas de produtividade e colaboração, bancos de dados e muito mais.

Precisa atribuir tarefas de mídia social no ClickUp por meio de uma mensagem do Slack? É possível! Precisa trazer rascunhos de conteúdo do Google Drive para o ClickUp? É fácil. Tem um arquivo de design Figma ou um quadro branco Miro que deseja incluir em seu briefing de redação? Importe-o. Deseja ajudar seus redatores a manter a consistência gramatical? Sincronize o ClickUp com o Grammarly.

Há muitas coisas que você pode fazer com a ampla variedade de conectores de aplicativos do ClickUp. Mas esse não é o caso do ChatGPT, que é amplamente utilizável como um assistente de IA autônomo. Ele se integra a outras ferramentas por meio de APIs, mas isso é complexo e até caro.

Você é o cérebro, deixe a IA ser o músculo

Um bom marketing é um bom pensamento.

Embora alguns dos melhores ferramentas de IA para mídias sociais, como o ChatGPT, são ótimas executoras, mas não são ótimas pensadoras. Como profissionais de marketing, às vezes nos esquecemos disso e presumimos que a IA generativa tem tanto contexto e capacidade criativa quanto nós. Isso não acontece.

Se você estiver usando Ferramentas de IA para gerar legendas de mídia social ou para ter ideias para campanhas de tópicos, sempre pense nelas como uma ferramenta poderosa que o ajuda a fazer as coisas com mais rapidez e eficiência. **O controle criativo, no entanto, deve ficar com você

Além disso, lembre-se de que a verdadeira eficiência do processo não vem apenas da redução do tempo de produção de conteúdo de duas horas para dois minutos (embora isso ajude) - ela também vem do suporte da IA a outros fluxos de trabalho em seu dia de trabalho e da retirada de tarefas do seu prato.

É para isso que ferramentas como o ClickUp foram criadas. Experimente o ClickUp gratuitamente e traga mais produtividade para seu dia de trabalho!