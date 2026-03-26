14 modelos gratuitos do Google Sheets para acompanhamento diário de tarefas

Imagine criar uma lista de tarefas no início do dia, mas perder o controle de todas elas quando chega a hora de encerrar o dia. Isso pode acontecer quando você tem muito o que fazer; o acompanhamento das tarefas e o gerenciamento dos prazos tornam-se caóticos.

Então, qual é a solução? Rastreadores de tarefas do Google Sheets.

Os rastreadores de tarefas do Google Sheets são úteis tanto para profissionais iniciantes quanto para os mais experientes. Eles são simples, fáceis de usar e úteis para planejar e acompanhar suas tarefas.

Neste blog, compartilharemos modelos gratuitos do Google Sheets para acompanhamento diário de tarefas que tornarão o gerenciamento de tarefas e equipes super fácil. Então, fique conosco até o final!

14 Modelos gratuitos do Google Sheets para acompanhamento de tarefas

Os modelos do Google Sheets para acompanhamento diário de tarefas são ferramentas valiosas que ajudam a otimizar o gerenciamento de tarefas. Aqui estão alguns modelos gratuitos do Google Sheets para acompanhamento de tarefas:

1. Modelo de Rastreador de Tarefas da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Organize seu fluxo de trabalho usando o modelo de acompanhamento de tarefas da ClickUp

O modelo de acompanhamento de tarefas da ClickUp é um modelo do Google Sheets pronto para uso, que ajuda a organizar e acompanhar suas tarefas de maneira estruturada. Ele inclui campos como Nome da tarefa, Prioridade, Responsável, Status, Data de início, Data de vencimento e Notas para ajudar você a manter o controle do seu trabalho diário.

Como usar:

Adicione tarefas com prazos e prioridades para se manter organizado

Acompanhe o status das tarefas usando menus suspensos como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”

Atribua tarefas e atualize o progresso à medida que o trabalho avança

Use a seção de notas para adicionar contexto ou atualizações

Ideal para:

Profissionais que gerenciam cargas de trabalho diárias — perfeito para um gerente de projetos que atribui tarefas, acompanha prazos e monitora o progresso de várias entregas em uma visualização simplificada.

Estudantes com responsabilidades acadêmicas — ótimo para um estudante organizar trabalhos, projetos em grupo e tarefas de preparação para provas, a fim de manter a consistência e evitar o estresse de última hora.

Pessoas que precisam conciliar tarefas pessoais — ideal para quem precisa acompanhar tarefas domésticas, recados e projetos paralelos, mantendo tudo organizado em uma única lista de verificação.

2. Modelo de acompanhamento de tarefas diárias e mensais da Template.net

O Modelo de Rastreador de Tarefas Diárias e Mensais da Template.net é um modelo básico que permite planejar e gerenciar suas tarefas de forma eficaz. Ele ajuda a simplificar fluxos de trabalho, acompanhar o progresso e nunca perder prazos.

Como usar:

Planeje e visualize tarefas diariamente e mensalmente

Concentre-se na gestão do tempo

Crie listas de tarefas personalizadas, incluindo atualizações de status, prioridades e prazos

Priorize as tarefas com base nos seus prazos

Acompanhe o progresso em tempo real

Ideal para: Qualquer pessoa que queira se manter organizada e gerenciar seu tempo com eficácia. É perfeito para pessoas ocupadas que precisam conciliar tarefas diárias e projetos de longo prazo.

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2. Modelo de Rastreador de Tarefas Diárias da Template.net

O Modelo de Rastreador de Tarefas Diárias da Template.net é um modelo simples do Google Sheets que ajuda você a manter o controle de suas tarefas diárias. O modelo personalizável de lista de tarefas permite que você organize sua agenda de trabalho com eficiência.

Como usar:

Crie e organize listas de tarefas personalizadas em um só lugar

Otimize suas tarefas diárias para aumentar a produtividade

Acompanhe tarefas pendentes e concluídas

Colabore nas tarefas com os membros da equipe

Ideal para: Profissionais ocupados que planejam e priorizam suas tarefas diariamente ou mensalmente e acompanham seu progresso em tempo real para evitar perder prazos.

3. Modelo de Rastreador de Tarefas da Template.net

O Modelo de Rastreador de Tarefas da Template.net é outro modelo de planilha do Google Sheets para monitorar tarefas diárias com facilidade. Você pode baixá-lo no formato Excel ou Google Sheets para acompanhar suas tarefas e prazos com eficiência.

Como usar:

Categorize as tarefas para facilitar o acompanhamento

Veja o andamento das tarefas usando gráficos

Crie status de tarefas personalizados, incluindo “a fazer”, “pendente”, “concluída”, “em espera”, etc.

Personalize campos e notas para cada tarefa

Ideal para: Qualquer pessoa que busque uma maneira organizada de categorizar e acompanhar o andamento das tarefas para cumprir prazos com eficiência.

Bônus: Confira também estes modelos de lista de tarefas no Word!

4. Modelo de acompanhamento do status de tarefas da Template.net

O Modelo de Rastreador de Status de Tarefas da Template.net poupa o esforço de ter que se lembrar das tarefas e facilita o seu acompanhamento. Ele oferece um layout profissional para monitorar as atividades e atualizações do seu projeto.

Como usar:

Insira e organize os dados em colunas

Adicione campos personalizáveis para atender às suas necessidades específicas

Edite as seções para adicionar mais informações

Visualize dados com tabelas e gráficos

Ideal para: Profissionais ocupados que desejam uma visão rápida e imediata do andamento das tarefas por meio de tabelas e gráficos.

5. Modelo de lista de tarefas do Google Sheets da Zapier

via Google Sheets

O Modelo de Lista de Tarefas do Google Sheets da Zapier é um modelo de acompanhamento de tarefas diárias do Google Sheets para criar sua lista de tarefas regular e acompanhar o andamento das tarefas. Embora seja mais adequado para tarefas pessoais, você pode usar este modelo no trabalho e compartilhá-lo com sua equipe para mantê-la atualizada.

Como usar:

Use as seções de tarefas, dias e notas para criar sua lista de afazeres

Marque as tarefas de alta prioridade e escolha cores para indicar o status de cada tarefa

Adicione colunas personalizadas, como tipo de tarefa, tempo estimado, tarefas para fazer mais tarde, etc.

Marque as tarefas à medida que as conclui, adicionando um status ou riscando-as

Ideal para: Qualquer pessoa que queira criar listas diárias de tarefas para poder concluí-las dentro do prazo.

📮 ClickUp Insight: Quando os sistemas falham, os funcionários se tornam criativos — mas isso nem sempre é uma coisa boa. 17% dos funcionários recorrem a soluções alternativas pessoais, como salvar e-mails, fazer capturas de tela ou tomar notas meticulosamente, para acompanhar o trabalho. Enquanto isso, 20% dos funcionários não conseguem encontrar o que precisam e acabam pedindo ajuda aos colegas — interrompendo o tempo de concentração de ambas as partes. Com o ClickUp, você pode transformar e-mails em tarefas rastreáveis, vincular conversas a tarefas, obter respostas da IA e muito mais em um único espaço de trabalho! Substitua mais de 20 ferramentas por um único espaço de trabalho poderoso dentro do ClickUp 💫 Resultados reais: Quando a agência de marketing Hit Your Mark Media analisou suas operações, o problema ficou evidente. O trabalho estava espalhado pelo Slack, Miro, Toggl, Loom e outras ferramentas. Os projetos avançavam mais lentamente do que deveriam, pois as informações estavam dispersas por várias ferramentas. Então, a equipe consolidou tudo no ClickUp Small Business Suite : Mais de 5 ferramentas substituídas nas áreas de comunicação, planejamento e relatórios

Economia de US$ 3.000 por ano ao eliminar o Slack após migrar para o ClickUp Chat

Painéis em tempo real que monitoram pontos de sprint, cargas de trabalho e desempenho

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6. Modelo de acompanhamento do andamento de tarefas do Google Sheets da Unito

via Google Sheets

O Modelo de Acompanhamento de Progresso de Tarefas do Google Sheets da Unito é um modelo abrangente do Google Sheets que permite conectar suas ferramentas e escolher as tarefas que deseja sincronizar. Este modelo de planilha ajuda você a criar relatórios de progresso para facilitar a análise.

Como usar:

Use a guia “Dump de dados” para sincronizar todas as tarefas do seu projeto

Crie relatórios de progresso para acompanhar tarefas em andamento, concluídas e vencidas

Crie gráficos de barras, circulares e de burndown para acompanhar o progresso por tarefas e sprints

Acompanhe a carga de trabalho por membro da equipe e planeje os recursos

Ideal para: Líderes e gerentes de projeto que buscam maneiras rápidas e fáceis de gerar relatórios de andamento de tarefas para compartilhar com as partes interessadas.

Limitações do uso do Google Sheets para acompanhamento de tarefas

Embora os modelos do Google Sheets para acompanhamento de tarefas diárias possam ajudá-lo a acompanhar suas tarefas com eficiência, você pode enfrentar alguns desafios.

Aqui estão as desvantagens de usar o Google Sheets para acompanhar suas tarefas diárias:

Colaboração limitada : o Google Sheets não é a melhor ferramenta para colaboração. Ele é mais propenso a erros e pode ficar lento se várias pessoas trabalharem nele ao mesmo tempo

Problemas de escalabilidade : À medida que a lista de tarefas fica mais longa, os modelos do Google Sheets ficam confusos. Você precisa manter planilhas separadas, o que dificulta encontrar e acompanhar as tarefas

Automação limitada : não é possível automatizar fluxos de trabalho ou atribuições de tarefas com os modelos do Google Sheets. Isso exige muito trabalho manual, incluindo atualização do status das tarefas, personalização etc.

Preocupações com a segurança : Não há recursos de segurança robustos, como controles de acesso granulares, o que torna a ferramenta arriscada para o armazenamento de dados confidenciais de projetos

Falta de notificações: os modelos do Google Sheets não oferecem lembretes automáticos para a conclusão de tarefas ou prazos futuros

Modelos alternativos de acompanhamento e gerenciamento de tarefas

Se você está tendo dificuldades com as limitações dos modelos do Google Sheets, é hora de procurar alternativas. Recomendamos o ClickUp para um acompanhamento e gerenciamento eficiente de tarefas.

O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de tarefas que ajuda você a criar e gerenciar tarefas pessoais e profissionais. Ele permite definir metas e marcos, criar listas de tarefas, colaborar com sua equipe nas tarefas, acompanhar cronogramas, gerenciar recursos e automatizar lembretes e fluxos de trabalho.

Com o ClickUp, você também pode visualizar as tarefas da maneira que quiser com visualizações personalizadas, incluindo as visualizações Tabela, Lista, Calendário e Quadro.

Experimente o ClickUp agora! Visualize seus dados em planilhas usando a Visualização de Tabela do ClickUp

Por exemplo, a Visualização em Tabela do ClickUp ajuda você a criar planilhas instantâneas e visualizar dados do projeto em campos e linhas. Você também pode usar essa visualização para criar bancos de dados e organizar tarefas como registros. A melhor parte? Usando essa visualização, você pode conectar clientes a pedidos e links a relatórios de bugs.

Portanto, se você está acostumado a trabalhar com o Google Sheets, mas não quer lidar com suas limitações, a Visualização em Tabela do ClickUp é a solução perfeita.

Além disso, o ClickUp oferece vários modelos para gerenciamento de tarefas. Esses modelos facilitam seu trabalho diário e são uma ótima alternativa ao Google Sheets. Vamos explorar esses modelos em detalhes.

1. Modelo simples de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Baixe este modelo Crie um sistema organizado de gerenciamento de tarefas com o modelo de gerenciamento de tarefas simples do ClickUp

Se você está começando no gerenciamento de tarefas e procura aplicativos de lista de verificação diária, experimente o Modelo de Gerenciamento Simples de Tarefas do ClickUp.

Este modelo de acompanhamento de projetos é perfeito para manter suas tarefas organizadas — sejam elas suas atividades diárias ou tarefas de trabalho. O modelo oferece as visualizações Lista, Quadro e Documento para visualizar as tarefas da maneira que você preferir. Com este modelo, você pode:

Visualize e priorize tarefas

Acompanhe suas tarefas

Adicione detalhes da tarefa usando campos personalizados

Por que recomendamos

Uma das maneiras mais simples de manter seu trabalho organizado é usar um modelo com instruções integradas para criar um sistema de gerenciamento de tarefas duradouro.

Ideal para:

Equipes pequenas que precisam de um sistema de tarefas claro — perfeito para startups de SaaS que gerenciam lançamentos de recursos, solicitações de clientes e correções de bugs sem processos complexos.

Equipes de marketing que coordenam campanhas — ótimo para acompanhar a criação de conteúdo, lançamentos de anúncios e tarefas de mídia social em uma lista simples e fácil de atualizar.

Equipes de vendas que gerenciam contato e acompanhamento — ideal para SDRs e gerentes de contas que organizam tarefas de prospecção, agendas de chamadas e atividades do funil de vendas sem confusão.

2. Modelo de gerenciamento de tarefas diárias do ClickUp

Baixe este modelo Programe suas tarefas diárias com o modelo de gerenciamento de tarefas diárias do ClickUp

O modelo de gerenciamento de tarefas diárias do ClickUp é um planejador que permite agendar suas reuniões, tarefas, eventos e afazeres diários. Esse planejador personalizável ajuda você a se organizar para não acabar trabalhando o dia inteiro.

Com este planejador diário, você pode:

Classifique as tarefas como profissionais, pessoais ou metas

Acompanhe o progresso com tabelas e gráficos

Priorize tarefas

Melhore a gestão do tempo

O modelo ajuda você a manter o foco e a motivação, para que possa realizar suas tarefas rapidamente, sem procrastinar.

Por que recomendamos

Você pode definir metas específicas e marcos importantes, planejar seu dia usando a visualização de calendário e acompanhar o progresso com gráficos de Gantt.

Ideal para:

Equipes de desenvolvimento de produtos — perfeito para acompanhar itens de sprints diários, tarefas de testes de controle de qualidade e correções rápidas de bugs, garantindo que os lançamentos ocorram sem contratempos.

Equipes de marketing — ótimo para gerenciar entregas diárias, como rascunhos de conteúdo, publicações nas redes sociais e otimizações de campanhas, sem perder o ritmo.

Equipes de sucesso do cliente — ideais para organizar check-ins diários com clientes, etapas de integração e acompanhamentos de suporte para garantir a satisfação do cliente.

3. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Baixe este modelo Planeje e priorize o trabalho com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

O modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp é um planejador e rastreador de rotina para ajudá-lo a criar bons hábitos e planejar e priorizar seu trabalho diário sem se sentir sobrecarregado. Ele também oferece opções de personalização, como visualizações, campos, status e fluxos de trabalho personalizados, incluindo Gantt, Lista e Calendário.

Com este modelo, você pode:

Crie e gerencie uma lista detalhada de tarefas

Organize suas tarefas e concentre-se no que é mais importante

Acompanhe todas as tarefas em um só lugar

Por que recomendamos

O modelo de lista de tarefas possui integrações embutidas e notificações automáticas para ajudá-lo a cumprir os prazos.

Ideal para:

Equipes de design — perfeito para dividir tarefas criativas diárias, como wireframes, maquetes e revisões, para que os prazos não se acumulem.

Equipes de vendas — ajuda a estruturar listas de contato, acompanhamentos e prazos de propostas para manter o pipeline em movimento todos os dias.

Equipes de RH — ótimo para gerenciar tarefas de recrutamento, agendamentos de entrevistas e solicitações de funcionários sem perder nada.

Leia mais: 11 modelos gratuitos de lista de tarefas no Excel e no ClickUp

4. Modelo de lista de tarefas de projeto do ClickUp

Baixe este modelo Gerencie suas tarefas pessoais e profissionais com o modelo de lista de tarefas do ClickUp

O modelo de lista de tarefas de projeto do ClickUp combina recursos básicos e avançados, tornando-o um dos melhores modelos de gerenciamento de tarefas.

Este modelo de gerenciamento de projetos pode ser usado para acompanhar e gerenciar tarefas pessoais e da equipe. Ele vem com cinco visualizações: Documento, Quadro, Lista, Calendário e Incorporar. Além disso, você pode adicionar status personalizados como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído” para acompanhar as tarefas com eficiência.

Por que recomendamos

O destaque do modelo é que a visualização “Incorporar” permite que você incorpore vídeos ao modelo para maior clareza no trabalho.

Ideal para:

Equipes de produto — gerencie lançamentos de recursos, itens em atraso e entregas de sprints em uma lista de tarefas estruturada que mantém desenvolvedores, equipe de controle de qualidade e gerentes de produto alinhados.

Equipes de marketing — planeje tarefas de campanha, produção de conteúdo e aprovações em um só lugar para que nenhum prazo seja esquecido.

Equipes de operações — acompanhe projetos interdepartamentais, como melhorias de processos, integração de fornecedores e tarefas de conformidade, em um formato claro e responsável.

5. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Baixe este modelo Conclua projetos com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

O Modelo de Gerenciamento de Tarefas do ClickUp é um modelo de gerenciamento de projetos que toda equipe precisa para garantir resultados bem-sucedidos. Com ferramentas integradas, este modelo é ideal para gerenciar vários projetos e colaborar com sua equipe para trabalhar em diferentes fluxos de trabalho em um único lugar.

O modelo vem com seis visualizações dinâmicas, das quais se destaca a visualização “Equipe ”.

Com este modelo, você pode:

Classifique as tarefas em três listas: Ideias, Pendências e Ações a realizar

Colabore com equipes

Organize as tarefas por prioridade, status ou departamento

Acompanhe e otimize fluxos de trabalho

Por que recomendamos

A visualização “Equipe” (anteriormente “Box”) permite que você analise a carga de trabalho de todos para atribuir tarefas de forma bem planejada. Ela oferece campos personalizados pré-definidos para que você possa ver quem está encarregado de cada tarefa, qual é o prazo e o andamento em tempo real. Além disso, você pode adicionar campos personalizados para detalhes como orçamentos, links ou outros anexos.

Ideal para:

Equipes de gerenciamento de produtos — nunca mais deixe que uma solicitação de recurso ou um bug passe despercebido. Planeje sprints, acompanhe lançamentos e coordene desenvolvedores, controle de qualidade e gerentes de produto sem esforço, para que seu roteiro seja realmente cumprido.

Equipes de marketing — conduzam campanhas como uma máquina bem lubrificada. Acompanhem conteúdos, aprovações, lançamentos de anúncios e eventos em um só lugar, cumprindo todos os prazos sem caos ou confusão.

Equipes de vendas — feche negócios mais rapidamente com um acompanhamento de tarefas claro e preciso. Gerencie contatos, acompanhamentos, propostas e contratos em uma única lista e nunca deixe uma oportunidade esfriar.

6. Modelo de tarefas do ClickUp

Baixe este modelo Gerencie tarefas — desde a criação até a atribuição e o acompanhamento — com o modelo de tarefas do ClickUp

O modelo “ClickUp Work To Do” é a ferramenta perfeita para organizar suas tarefas semanais. Ele ajuda você a planejar suas tarefas diárias de acordo com seu plano semanal para garantir uma semana produtiva. Resumindo, este modelo tem tudo o que você precisa para dar conta do recado.

Com o modelo “Tarefas a fazer” do ClickUp, você pode:

Acompanhe o progresso com gráficos de Gantt e quadros Kanban

Concentre-se nas tarefas prioritárias

Divida tarefas complexas de projetos em tarefas mais fáceis de gerenciar

Acompanhe a duração das tarefas

Para usar este modelo, defina metas claras e comece a criar suas tarefas. O ClickUp Tasks permite que você planeje e organize tarefas com descrições, subtarefas e prazos. Você pode adicionar tags às tarefas para facilitar a pesquisa, atribuir tarefas aos membros da equipe e até mesmo visualizar a linha do tempo das tarefas na visualização Calendário.

Por que recomendamos

Este modelo é excelente para definir o escopo e priorizar sua programação de trabalho semanal com sua visualização de calendário semanal.

Ideal para:

Equipes de produto transformam solicitações de recursos, correções de bugs e itens de sprint em tarefas claras e exequíveis que mantêm os projetos no caminho certo

Equipes de marketing gerenciam campanhas, entregas de conteúdo e tarefas de lançamento em um único lugar para cumprir todos os prazos

Equipes de vendas organizam atividades diárias de contato, acompanhamento e marcos de negócios para manter um pipeline saudável e uma visibilidade clara

Leia mais: 10 modelos gratuitos do Getting Things Done (GTD) para aumentar a produtividade

7. Modelo simples de tarefas do ClickUp

Baixe este modelo Gerencie todas as suas tarefas em um só lugar com o modelo de tarefas simples do ClickUp

O modelo ClickUp Simple To-Dos simplifica o gerenciamento de tarefas ao reunir todas as suas tarefas em um só lugar. Ele permite que você visualize suas prioridades, responsáveis e prazos para que você não perca informações essenciais.

Com este modelo, você pode:

Organize as tarefas em diferentes categorias

Atribua tarefas aos membros da equipe

Defina uma lista clara de tarefas que todos possam seguir

Assim como os outros modelos do ClickUp, este também vem com status, campos e visualizações personalizáveis. Ele possui um quadro de status para garantir fácil acesso a todas as tarefas. O modelo também permite que você acompanhe tarefas com tags e facilite o gerenciamento de tarefas com automações.

Por que recomendamos

Este modelo simples ajuda quando você precisa lidar com várias responsabilidades ao mesmo tempo. Você pode priorizar suas tarefas e usar a Visualização de Tarefas Priorizadas para garantir que as execute na ordem correta.

Ideal para:

Equipes de produto que acompanham tarefas diárias de funcionalidades, correções rápidas e itens de sprint sem complicar demais os fluxos de trabalho

Equipes de marketing organizam rascunhos de conteúdo, tarefas de campanha e aprovações em uma lista de verificação simples e fácil de atualizar

Equipes de vendas gerenciam contatos, acompanhamentos e ações relacionadas a negócios de forma eficiente em um único lugar

8. Modelo de lista de tarefas do ClickUp para o calendário

Baixe este modelo Tenha uma visão geral de suas tarefas semanais ou mensais com o modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

O modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar é uma ferramenta que oferece uma visão geral rápida de seus planos de tarefas semanais, quinzenais ou mensais. Ele ajuda você a se manter organizado para que possa atingir todas as suas metas definidas.

Com este modelo, você pode:

Programe tarefas para evitar perder prazos

Organize as tarefas em categorias para maior clareza

Veja detalhes detalhados das tarefas

Acompanhe o andamento das tarefas

Saiba quanto tempo leva para concluir uma tarefa

Este modelo vem com cinco visualizações personalizadas em diferentes configurações do ClickUp: Por Função, Solicitação de Reunião, Por Categoria, Agendas e Guia de Introdução. Você também pode aprimorar o acompanhamento da lista de tarefas no calendário com alertas de dependência, controle de tempo e muito mais.

Por que recomendamos

O modelo inclui uma visualização de solicitações de reunião para acompanhar as próximas reuniões e as tarefas que devem ser concluídas antes delas.

Ideal para:

Equipes de produto agendam lançamentos de recursos, prazos de sprints e correções de bugs diretamente em um calendário para maior visibilidade

Equipes de marketing planejam tarefas de campanha, prazos de conteúdo e cronogramas de lançamento em uma única visualização para manter o controle

Equipes de vendas organizam ações de divulgação, acompanhamentos e marcos de negócios em torno de datas-chave para manter o fluxo do pipeline

Ideal para: Qualquer pessoa com uma agenda lotada que queira ter uma visão geral de todos os seus compromissos e tarefas nas próximas semanas.

E isso não é tudo. Além desses modelos, o recurso Modelos de Tarefas do ClickUp também permite que você crie os seus próprios. Dessa forma, você pode criar modelos para tarefas e fluxos de trabalho repetitivos e melhorar a produtividade. Além disso, eles são simples, personalizáveis e não exigem nenhum treinamento.

O que torna um modelo de acompanhamento de tarefas bom?

Os modelos de acompanhamento de tarefas ajudam você a acompanhar e gerenciar suas tarefas diárias. Um bom modelo de acompanhamento de tarefas inclui o seguinte:

Descrições das tarefas : O modelo deve ter espaço para descrições das tarefas, como a inclusão de links, imagens, documentos e outros recursos

Priorização : bons modelos de gerenciador de tarefas permitem que você categorize cada tarefa por nível de prioridade com base nas datas de vencimento ou na importância da tarefa

Etiquetas de tarefas : o modelo deve permitir que você use etiquetas para classificar as tarefas, facilitando a pesquisa e o acesso

Personalização : O modelo deve ser editável e personalizável para atender às necessidades específicas da empresa

Visualização de dados : os modelos de acompanhamento de tarefas devem incluir tabelas e gráficos para visualizar tarefas pendentes, tarefas concluídas, etc.

Notas: Deve haver uma seção de notas para adicionar detalhes adicionais sobre as tarefas, para maior clareza

Gerencie melhor suas tarefas com o ClickUp

Sem dúvida, os modelos do Google Sheets para acompanhamento de tarefas diárias são úteis para gerenciar tarefas e listas de afazeres.

No entanto, o Google Sheets não é perfeito. Se você precisa lidar regularmente com várias tarefas e colaborar com diferentes equipes, acompanhar tudo usando modelos do Google Sheets será um desafio. É aí que entra um software de gerenciamento de tarefas como o ClickUp.

A galeria de modelos do ClickUp oferece vários modelos de planilhas ideais para gerenciar tarefas pessoais e projetos profissionais. Esses modelos gratuitos oferecem muitas opções de personalização e recursos adicionais, incluindo notificações e automação de fluxo de trabalho.

Além disso, o ClickUp oferece muito mais praticidade com seus recursos de gerenciamento de tarefas e inteligência artificial.

Então, por que se complicar com o Google Sheets? Cadastre-se no ClickUp e baixe esses modelos hoje mesmo.