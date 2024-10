14 melhores modelos gratuitos de controle de metas do Google Sheets

Já ficou perplexo quando alguém perguntou: "O que está acontecendo em sua vida?"

Enquanto estamos concentrados em nossas atividades diárias, muitas vezes deixamos de agir em relação ao panorama geral. Nossa resolução de Ano Novo, aquele plano de carreira dos sonhos ou aqueles cursos de aperfeiçoamento profissional tendem a ficar em segundo plano.

Manter-se no topo de suas metas pode ser um desafio, especialmente se você tiver medo de agir. Mas, com as ferramentas e os modelos certos, você pode facilitar a realização de suas metas!

Para aqueles que gostam de usar o Planilhas Google para planejar, acompanhar e monitorar suas metas, temos alguns modelos excelentes que servirão como um bom ponto de partida. Este blog explorará alguns dos melhores modelos de rastreador de metas do Google Sheets disponíveis on-line, ajudando você a encontrar o modelo perfeito para suas necessidades.

O que faz um bom modelo de rastreador de metas do Google Sheets?

Com tantos aplicativos de controle de metas disponíveis gratuitamente, por que você gostaria de usar um modelo de planilha do Google Sheets para controle de metas?

Isso pode ser uma surpresa, mas as pessoas que usam planilhas para planejar e monitorar suas objetivos pessoais têm maior probabilidade de se manterem responsáveis e de serem bem-sucedidos na realização dessas metas. Isso ocorre porque as planilhas o ajudam a entender claramente suas metas de longo prazo e a criar um sistema para fazer isso semana a semana.

Por exemplo, se o seu objetivo é economizar para um fundo de emergência, um modelo lhe dá um ponto de partida e uma estrutura para se apoiar.

Portanto, uma boa modelo de definição de metas é ideal para ajudá-lo a sair do papel e começar a acompanhar suas metas pessoais ou profissionais com recursos importantes como:

Estrutura pré-definida : O modelo deve seguir uma estrutura clara com colunas para prazos, itens de ação e atualizações de status que você pode personalizar para seus planos

: O modelo deve seguir uma estrutura clara com colunas para prazos, itens de ação e atualizações de status que você pode personalizar para seus planos Layout simples: O modelo deve vir com instruções claras para adicionar metas e acompanhar o progresso, o que torna mais fácil começar do que criar uma planilha inteira do zero

O modelo deve vir com instruções claras para adicionar metas e acompanhar o progresso, o que torna mais fácil começar do que criar uma planilha inteira do zero Fácil de personalizar : Você deve poder modificar os campos do modelo para que se ajustem aos seus objetivos pessoais, acadêmicos ouobjetivos profissionais *Fácil de usar: O modelo deve ser de uso intuitivo, o que o torna ideal para quem não tem amplo conhecimento do Google Sheets ou de qualquer outro aplicativo de planilha eletrônica

: Você deve poder modificar os campos do modelo para que se ajustem aos seus objetivos pessoais, acadêmicos ouobjetivos profissionais *Fácil de usar: O modelo deve ser de uso intuitivo, o que o torna ideal para quem não tem amplo conhecimento do Google Sheets ou de qualquer outro aplicativo de planilha eletrônica Ferramentas de visualização: O modelo deve incluir recursos de visualização que possam converter seus dados em gráficos ou quadros que ajudem a acompanhar o progresso ao longo do tempo

Ao escolher um modelo que atenda a esses critérios, você estará no caminho certo para atingir seus objetivos.

Modelos de controle de metas do Google Sheet

O Google Sheets oferece vários modelos de rastreador de metas criados para ajudar indivíduos e equipes a gerenciar seus objetivos pessoais e profissionais. Esses modelos simplificam o processo de definição e acompanhamento de metas, fornecendo estruturas organizadas, fórmulas predefinidas e campos personalizáveis.

Embora existam muitas opções, você não precisa vasculhar a Internet para encontrar o modelo mais ideal meta de desenvolvimento pessoal modelos no Google Sheets.

Já fizemos isso para você, trazendo alguns modelos fantásticos de rastreador de metas do Google Sheets que você pode considerar usar para suas necessidades:

1. Modelo de controle de metas mensais da Template.net

Via Template.net A chave para a definição e o cumprimento de metas bem-sucedidas é a definição de metas SMART. O acrônimo significa Metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. Essa estrutura divide as metas de longo prazo em partes menores e mais gerenciáveis, aumentando suas chances de sucesso.

As Modelo de controle de metas mensais do Template.net inclui seções para descrições de metas, prazos de metas, atualizações de progresso e anotações, ajudando-o a manter o controle de seus objetivos durante o mês.

Ideal para: Qualquer pessoa que tenha dificuldades com a definição tradicional de metas; a estrutura SMART ajuda a definir objetivos claros e alcançáveis e fornece uma maneira estruturada de acompanhar o progresso para que você se mantenha motivado.

2. Modelo de planilha de definição de metas para o setor imobiliário da Template.net

via Template.net Se você gerencia uma agência imobiliária, o Modelo de planilha de definição de metas para o setor imobiliário by Template.net o ajudará a atingir suas metas.

Esse modelo pronto para uso oferece uma estrutura para definir e monitorar metas relacionadas a anúncios, vendas, marketing e muito mais. Além disso, você pode personalizar facilmente o modelo para sua agência imobiliária específica.

Ideal para: Agentes e agências imobiliárias que desejam monitorar métricas de desempenho de longo e curto prazo, como volume de vendas, comissões e fechamento de negócios.

3. Seu melhor ano até agora: Modelo de planilha de metas da So Much More Coaching

via Muito mais treinamento Se você costuma ter dificuldades para cumprir suas resoluções de ano novo, apesar de seus esforços, o Seu melhor ano até agora Goal Spreadsheet (Planilha de metas) da So Much More Coaching tem que estar em sua lista.

Esse modelo oferece um layout abrangente para definir metas pessoais e profissionais, dividindo-as em etapas acionáveis. Ele inclui seções para definição de metas, planejamento de ações e revisão regular, garantindo que você permaneça no caminho certo e faça ajustes conforme necessário.

Ideal para: Indivíduos que desejam acompanhar suas metas profissionais e pessoais para o ano, com a capacidade de separar tarefas por categorias como carreira, saúde, crescimento pessoal, família e muito mais.

4. Modelo de controle de metas pessoais da Template.net

via Template.net Você não tem certeza de como gostaria de diversificar suas metas pessoais com base em áreas específicas como finanças, aprendizado, saúde, bem-estar ou outras?

A Modelo gratuito de controle de metas pessoais da Template.net tem uma interface simples, ajudando você a adicionar suas atividades com parâmetros como categoria de meta, descrição, data de vencimento, prioridade e notas. Ele ainda tem uma barra de progresso automatizada, que permite visualizar a realização de sua meta e ver o quanto você progrediu.

Ideal para: Iniciantes que desejam um rastreador de metas pessoais simples para colocar suas metas em ação, com prazos claros e prioridades definidas para cada tarefa.

5. Modelo de metas SMART para estudantes de medicina da Template.net

via Template.net Se você é um estudante de medicina e está procurando uma maneira de acompanhar suas metas ambiciosas, o Modelo de metas SMART para estudantes de medicina por Template.net é a opção perfeita.

Ele ajuda os alunos a definir metas claras e práticas para seus estudos, rotações clínicas e planejamento de carreira. Também inclui seções para definir metas, estabelecer marcos e acompanhar o progresso, garantindo que os estudantes de medicina possam gerenciar suas aspirações acadêmicas e profissionais com eficiência.

Ideal para: Estudantes de medicina e profissionais de saúde que desejam implementar a estrutura SMART para atingir suas metas de aprendizado ou aprimoramento de habilidades.

6. Modelo de rastreador de metas da Zavvy

via Zavvy A Modelo de rastreador de metas da Zavvy oferece uma abordagem direta e personalizável para a definição de metas.

A interface fácil de usar do modelo permite atualizações e modificações rápidas, tornando-o a opção perfeita para manter o foco e a motivação, especialmente para usuários não técnicos. Quer você esteja gerenciando projetos pessoais ou coordenando objetivos de equipe, o modelo da Zavvy garante que você se mantenha organizado e no caminho certo.

Ideal para: Profissionais de marketing e outros profissionais criativos que desejam uma abordagem estruturada para planejar seus objetivos e adicionar tarefas que possam ajudar a atingir essas metas.

Leia mais: 10 Hacks do Google Sheets que facilitarão seu trabalho

Limitações do uso do Planilhas Google para o controle de metas

Se você costuma anotar suas tarefas e objetivos do projeto em um planejador diário ou caderno, o Google Sheets é uma opção fantástica. Em vez de usar papel e caneta, o aplicativo de planilha permite que você atualize e acompanhe suas metas digitalmente.

No entanto, apesar dos recursos avançados e da simplicidade, o Google Sheets tem algumas deficiências que podem limitar a maioria dos usuários, especialmente no que diz respeito a:

Falta de automações avançadas

O Planilhas Google pode não ter alguns recursos avançados, como acompanhamento de progresso incorporado, lembretes e integrações com outras ferramentas. Os usuários devem atualizar e gerenciar manualmente seus dados, o que pode consumir muito tempo e estar sujeito a erros.

Recursos de colaboração limitados

Embora a maioria de nós acompanhe nossas metas pessoais de forma independente, pode ser útil compartilhá-las com um colega ou mentor. Embora o Planilhas Google permita uma colaboração básica, ela pode não ser tão perfeita quanto um software dedicado de gerenciamento de projetos ou de acompanhamento de metas. Essas soluções avançadas permitem adicionar comentários, sugerir atualizações ou até mesmo compartilhar exibições personalizadas.

Problemas de integração

O Planilhas Google pode não se integrar facilmente a outras ferramentas de produtividade e gerenciamento de projetos, dificultando o fluxo contínuo de informações em diferentes plataformas. Se você usa um aplicativo para acompanhar suas tarefas ou prefere adicionar itens de ação ao seu calendário, será difícil acompanhar o progresso desses aplicativos na planilha.

Desafios de escalabilidade

À medida que as necessidades de controle de metas se tornam mais complexas, o Planilhas Google pode ter dificuldades para escalar de forma eficaz. O gerenciamento de grandes conjuntos de dados ou de estruturas de metas complexas no Planilhas torna-se incômodo e menos eficiente em comparação com ferramentas especializadas.

Modelos alternativos de rastreamento de metas do Google Sheets

Embora os modelos do Google Sheets possam ajudá-lo com o rastreamento de metas e o planejamento básicos, algumas alternativas podem ajudá-lo a atingir o próximo nível. ClickUp é um software completo de produtividade e gerenciamento de projetos com todos os recursos de que você precisa em um aplicativo de acompanhamento de metas. Essa plataforma ajuda você a gerenciar suas metas de forma mais eficaz com recursos avançados de rastreamento, automação e integração, para que você não precise alternar entre aplicativos ou fazer malabarismos com várias guias.

Mas a melhor parte do ClickUp é a ampla disponibilidade de modelos ClickUp personalizáveis e feitos sob medida, que podem ajudá-lo a definir, planejar e monitorar o progresso geral de suas metas.

Desde o gerenciamento de metas simples até as metas profissionais mais complexas, aqui está a nossa lista de modelos gratuitos do ClickUp que você pode usar:

1. Modelo de metas SMART do ClickUp

Modelo de metas SMART do ClickUp

Você tem um detalhamento prático de suas metas que define o que deseja alcançar neste ano, mês ou hoje? Sem esse detalhamento granular de suas atividades, as chances de sucesso são pequenas. As Modelo de metas SMART do ClickUp ajuda você a dividir grandes metas audaciosas em pequenos marcos gerenciáveis.

Isso permite que você entenda facilmente quais atividades estão no caminho certo, definidas para serem bem-sucedidas, ou aquelas que estão fora do caminho e precisam de sua atenção. O modelo oferece uma abordagem abrangente para a definição de metas, incluindo definição de metas, acompanhamento do progresso, lembretes e recursos de colaboração.

A melhor parte? Ele ainda ajuda você a definir lembretes para parar aquele macaco procrastinador em sua cabeça .

Ideal para: Planejar e monitorar suas metas pessoais ou de equipe, garantindo que você possa colaborar facilmente com outras partes interessadas para um esforço colaborativo.

2. Modelo de plano de ação de metas SMART do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de plano de ação de metas SMART do ClickUp

Deseja levar as metas SMART para o próximo nível? Use o Modelo de plano de ação de metas SMART do ClickUp para acompanhar suas metas em relação a métricas específicas. Se você for um gerente, esse modelo o ajudará a monitorar qual membro da equipe está trabalhando em uma meta específica.

Esse modelo de lista permite que você divida cada atividade por urgência e importância, ajudando-o a se concentrar primeiro nas atividades de alto impacto e a reajustar os cronogramas para torná-las mais viáveis.

O modelo também permite que você adicione tags, categorize tarefas e use exibições personalizadas para gerenciar com eficiência as metas de vários projetos.

Ideal para: Indivíduos e líderes empresariais que precisam de uma abordagem mais detalhada e estruturada para o controle de metas. Seu foco na divisão das metas em etapas menores pode ajudá-lo a se manter organizado e motivado.

Leia mais: Como definir e atingir metas de liderança eficazes

Faça o download deste modelo

3. Modelo de OKRs do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de OKRs do ClickUp

O modelo Modelo de OKRs do ClickUp foi criado para ajudá-lo a definir e acompanhar os objetivos e principais resultados (OKRs). OKR é uma estrutura poderosa para a definição de metas que alinha os esforços de sua equipe com sua visão específica.

O modelo fornece a estrutura básica para suas metas e tarefas. Ele o ajuda a dividir as metas em tarefas gerenciáveis, que podem ser atribuídas a equipes ou membros específicos da equipe. Ele também inclui a opção de visualizar suas atividades em uma visualização de Lista, Quadro, Calendário ou Atividade.

Com esse modelo, você pode implementar com eficácia a estrutura de OKR para impulsionar o desempenho, aumentar o alinhamento e atingir suas metas estratégicas.

Ideal para: Indivíduos e equipes que desejam uma abordagem estruturada para definir metas com base nos resultados esperados de um projeto.

Faça o download deste modelo

4. Modelo de meta diária do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de meta diária do ClickUp

Se você prefere uma lista de tarefas diárias, o modelo Modelo de meta diária do ClickUp foi criado para dividir suas metas de longo prazo em tarefas diárias gerenciáveis.

O modelo permite que você marque cada tarefa do dia ou realinhe as tarefas pendentes para mais tarde, ajudando-o a entender o progresso que fez em direção aos seus objetivos maiores. Esse foco diário o mantém motivado e garante que você esteja trabalhando consistentemente em direção às suas metas maiores, um dia de cada vez.

Ideal para: Para quem gosta de monitorar metas pessoais e profissionais, dividindo a visão de longo prazo em tarefas práticas que podem ser revisadas todos os dias.

Faça o download deste modelo

5. Modelo de metas anuais do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de metas anuais do ClickUp

Se você preferir definir metas anuais e depois trabalhar para alcançar essa visão, o Modelo de metas anuais do ClickUp é perfeito para você. Ao usar esse modelo, você pode definir suas principais metas para o ano, dividindo-as em etapas e marcos acionáveis. Você pode até mesmo definir marcos importantes ao longo do ano para medir o progresso e manter-se motivado.

Se as coisas não saírem como você deseja, sempre é possível priorizar suas metas anuais com base no impacto e na relevância delas, garantindo que você se recupere de suas tarefas a longo prazo.

Ideal para: Pessoas que desejam planejar e atingir seus principais objetivos durante um longo período. O modelo é perfeito para planejamento pessoal e de equipe, com a capacidade de delinear e acompanhar suas metas anuais com clareza e precisão.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de metas anuais do ClickUp

Modelo de metas anuais do ClickUp

As Modelo de metas anuais do ClickUp é uma excelente opção para indivíduos e equipes que desejam definir e atingir suas metas mais significativas para o ano. Esse modelo fornece uma estrutura abrangente para planejar e acompanhar os objetivos anuais, garantindo que você mantenha o foco e a organização.

A melhor parte desse modelo é a capacidade de utilizar tabelas e gráficos para acompanhar visualmente seu progresso e suas realizações. Essas ferramentas fornecem uma visão geral rápida de como você está atingindo suas metas anuais e onde podem ser necessários ajustes.

Aumente sua produtividade usando esse modelo com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, como lembretes, datas de vencimento e dependências. A integração garante que suas metas estejam alinhadas com suas tarefas e prazos diários.

Ideal para: Acompanhar as metas anuais com um detalhamento trimestral das metas que você deve atingir para alcançá-las. Perfeito para a definição de metas profissionais e pessoais.

7. Modelo de metas e OKRs da empresa ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelos de metas e OKRs da empresa ClickUp

O modelo Metas da empresa ClickUp e modelo de OKR integra a metodologia OKR ao planejamento de tarefas diárias, tornando-a uma ferramenta poderosa para empresas que desejam atingir suas metas de negócios de forma eficiente.

Usando o modelo, você pode delinear resultados-chave mensuráveis que indicam o progresso em direção a cada objetivo. Isso garante o acompanhamento do desempenho, facilitando a avaliação se as metas estão sendo atingidas em toda a organização.

O modelo também oferece espaço para reflexão sobre as realizações, identificação de áreas para melhoria e planejamento para ciclos futuros.

Ideal para: Organizações ou equipes pequenas que buscam alinhar seus objetivos estratégicos com resultados mensuráveis.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp

Se você quiser acompanhar suas metas como Hermoine conhece seus feitiços, então o Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp deve estar em sua lista. Embora não seja estritamente um rastreador de metas, ele pode ser uma ferramenta valiosa para apoiar suas metas gerais e melhorar sua produtividade.

Use este modelo para monitorar e registrar seus hábitos diários e, ao mesmo tempo, definir metas específicas para cada hábito (frequência ou marcos). Você pode adaptar o modelo para se adequar a diferentes hábitos, sejam eles relacionados à saúde, à produtividade ou ao desenvolvimento pessoal.

Ideal para: Qualquer pessoa que queira melhorar suas rotinas diárias e criar hábitos duradouros, especialmente metas pessoais.

Alcance suas metas e resoluções de vida com o ClickUp

O primeiro passo para atingir suas metas é colocá-las no papel ou, neste caso, em uma solução de planilha. Mas, embora esse seja o ponto de partida, não é suficiente para realizar sua visão.

O que é igualmente importante é a capacidade de trabalhar em suas metas, definir prazos realistas e acompanhar o progresso geral regularmente.

Embora o Google Sheets ofereça uma base sólida para o controle de metas, o ClickUp leva isso para o próximo nível. Com seus recursos avançados, colaboração perfeita e integrações poderosas, o ClickUp é a plataforma ideal para indivíduos e equipes que desejam atingir suas metas com eficiência e eficácia.

Os modelos de definição de metas do ClickUp combinam perfeitamente com os muitos recursos oferecidos na plataforma, permitindo que você a use para várias necessidades, desde tarefas diárias até planejamento estratégico de longo prazo.

Pronto para levar seu controle de metas para o próximo nível? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e dê o primeiro passo para começar a realizar seus sonhos.