Como estabelecer e ampliar; atingir metas de liderança eficazes

Como líder de equipe, você já sabe como gerenciar seus funcionários e obter resultados. É importante desenvolver as habilidades de sua equipe, mas quando foi a última vez que você se concentrou em suas próprias habilidades?

Avaliar regularmente seus pontos fortes e fracos fará de você um líder melhor para sua equipe. No entanto, você precisará de uma estrutura sólida, como o método de metas SMART, e de um compromisso inabalável com o desenvolvimento pessoal e profissional crescimento profissional para ver o progresso real.

Confira este guia para saber como fazer com que as metas de liderança SMART funcionem em sua carreira. Incluímos até mesmo alguns exemplos e modelos de metas de liderança para dar início à sua jornada de autoaperfeiçoamento.

O que são metas de liderança?

As metas de liderança são objetivos específicos que qualquer pessoa em uma função de liderança estabelece para melhorar sua eficácia como líder. Quer se trate de habilidades de comunicação, esforços de formação de equipes ou gerenciamento de operações esses tipos de metas ajudam no desenvolvimento da liderança. 🎉

Mas não é qualquer meta que serve. Metas como "Quero ser um gerente melhor" são muito frágeis e difíceis de medir. Use o Método de definição de metas SMART para definir metas de desenvolvimento pessoal ou de equipe que ultrapassem seus limites.

Todas as metas SMART são:

Específicas: Definem exatamente o que você deseja fazer. "Ser um bom líder" é muito vago. Procure algo específico, como suas habilidades de comunicação, uma habilidade técnica ou um ponto fraco específico, como resolução de conflitos

Definem exatamente o que você deseja fazer. "Ser um bom líder" é muito vago. Procure algo específico, como suas habilidades de comunicação, uma habilidade técnica ou um ponto fraco específico, como resolução de conflitos Mensurável: Toda meta precisa de algum tipo de dado quantificável para apoiá-la. Isso é imprescindível para ajudá-lo a entender quando você alcançou um marco significativo. Por exemplo, "Ser um líder melhor" não é quantificável, mas "Aumentar a pontuação média do promotor líquido da equipe de 6/10 para 9/10" ou "Aumentar as vendas de toda a equipe em 15%" é muito mais mensurável

Toda meta precisa de algum tipo de dado quantificável para apoiá-la. Isso é imprescindível para ajudá-lo a entender quando você alcançou um marco significativo. Por exemplo, "Ser um líder melhor" não é quantificável, mas "Aumentar a pontuação média do promotor líquido da equipe de 6/10 para 9/10" ou "Aumentar as vendas de toda a equipe em 15%" é muito mais mensurável Alcançável: Veja, não há nada de errado em ter metas altas, mas um grande líder sabe quando deve ser realista. Estabeleça metas atingíveis. Por exemplo, se você deseja obter uma certificação profissional que leva cinco meses, não estabeleça uma meta de concluí-la em três meses. Expectativas irrealistas o levam ao fracasso, portanto, escolha metas que você possa cumprir

Veja, não há nada de errado em ter metas altas, mas um grande líder sabe quando deve ser realista. Estabeleça metas atingíveis. Por exemplo, se você deseja obter uma certificação profissional que leva cinco meses, não estabeleça uma meta de concluí-la em três meses. Expectativas irrealistas o levam ao fracasso, portanto, escolha metas que você possa cumprir Relevante: Uma meta como "Ser o primeiro a chegar e sair do escritório todos os dias" está semi-relacionada, mas não necessariamente coincide com seus deveres como gerente ou seu estilo de liderança. Todas as metas SMART estão relacionadas ao seu desenvolvimento de liderança, à sua função e às suas responsabilidades

Uma meta como "Ser o primeiro a chegar e sair do escritório todos os dias" está semi-relacionada, mas não necessariamente coincide com seus deveres como gerente ou seu estilo de liderança. Todas as metas SMART estão relacionadas ao seu desenvolvimento de liderança, à sua função e às suas responsabilidades Prazo: É fácil arrastar algo se você não tiver um prazo. Todas as metas SMART precisam de algum tipo de prazo para que você se responsabilize

Use o Modelo de metas SMART do ClickUp para organizá-las em um sistema gerenciável que apoie sua abordagem diária de definição e alcance de metas

As metas SMART funcionam melhor do que as metas genéricas de liderança porque oferecem um modelo estruturado que facilita o acompanhamento de seu progresso e a obtenção de resultados. Elas são essenciais para a criação de metas eficazes de desenvolvimento de liderança.

Metas de curto prazo vs. metas de longo prazo

Ao definir metas de desenvolvimento de liderança, recomendamos criar uma combinação de ambos metas de curto prazo e metas de longo prazo .

Crie metas SMART de curto prazo para os próximos 30 dias, como "Atuar em 80% do feedback dos funcionários" ou "Dedicar 15 minutos no início do dia para uma reunião de equipe" Essas metas geralmente são mais fáceis de serem atingidas, mas proporcionam vitórias muito necessárias que o motivam a atingir metas maiores.

As metas de longo prazo também são importantes porque dão a você algo maior para almejar. Pode ser "Assumir um cargo de diretor executivo nos próximos 18 meses" ou "Reduzir a rotatividade da equipe em 30% nos próximos três anos" Você não verá um retorno imediato, mas as metas de longo prazo levam a algumas das mudanças mais impressionantes ao longo do tempo.

Se suas metas de longo prazo parecerem muito grandes, divida-as em metas de curto prazo para manter os olhos no prêmio. Por exemplo, você pode apoiar uma meta de longo prazo como "Reduzir a rotatividade da equipe em 30% nos próximos três anos" com metas de curto prazo como:

Coletar feedback construtivo sobre as políticas do local de trabalho e o moral dos membros da equipe em duas semanas

Melhorar os índices de satisfação dos funcionários em 15%

Criar um programa de reconhecimento de funcionários nos próximos 60 dias

Como as metas de liderança podem beneficiar as equipes?

As metas de desenvolvimento de liderança são essenciais para apoiar seu crescimento como pessoa e gerente, mas também há muitos outros benefícios práticos na definição de metas de liderança.

Foco no panorama geral

Honestamente, não há tempo para microgerenciar uma equipe se você estiver concentrado no crescimento e nos resultados. Se você tem dificuldade em microgerenciar, as metas de liderança o colocarão na linha reta e estreita. Ao investir em seu próprio crescimento, você saberá quando deve ser prático e quando é hora de entregar as rédeas à sua equipe.

Aumentar a motivação e o envolvimento dos funcionários

Quando você estabelece metas como líder, elas não afetam apenas você. Se você estiver disputando uma posição na diretoria nos próximos 18 meses, provavelmente precisará alavancar sua equipe de alguma forma para conseguir isso. Isso pode significar implementar sistemas inovadores que aumentem a produtividade ou trabalhar com sua equipe para ganhar um prêmio importante. 🏆

Se você quiser dar uma olhada diferente no modelo de formulário de feedback do funcionário, use essa visualização de quadro para obter recursos simples de arrastar e soltar

A questão é que suas metas afetam as metas de seus funcionários. Uma habilidade crucial de liderança é entender que, com a estrutura certa, você pode motivar sua equipe e mantê-la envolvida com o trabalho.

Crie um ambiente de trabalho melhor

O seu ambiente de trabalho pode fazer ou destruir o moral da equipe. A definição de metas apoia seu crescimento pessoal, mas também lhe dá o conhecimento para criar um ambiente melhor para todos. Os membros da equipe precisam de críticas construtivas, mas cabe aos líderes da equipe saber como fazê-las.

Talvez você queira começar a delegar tarefas para passar menos tempo em projetos de baixo valor. Isso não apenas reduz sua carga de trabalho, mas também mostra aos funcionários que você confia neles para cuidar dos negócios.

Uma meta como "Agir com base em 80% do feedback dos funcionários" mostra à equipe que você leva a sério o feedback construtivo deles. Você pode até mesmo descobrir problemas que não tinha visto antes, o que o coloca em uma posição melhor para atender à sua equipe e criar uma cultura melhor.

Com o tempo, você verá mais confiança, um senso de propriedade e mais motivação em sua equipe.

Construir relacionamentos

Seus funcionários esperam ansiosamente pelas reuniões de equipe ou reviram os olhos internamente sempre que recebem um convite do Zoom? Seus funcionários não precisam se tornar melhores amigos, mas relacionamentos de trabalho sólidos são essenciais para um trabalho em equipe saudável e um ambiente produtivo. 🤝

Estabeleça metas de liderança para aprimorar suas habilidades interpessoais. Quando você for melhor na comunicação, na resolução de conflitos e na prática da escuta ativa, criará a base para melhores relacionamentos em equipe.

Dê um exemplo positivo

As mudanças culturais começam do topo. Se quiser que a sua equipe seja mais independente e minuciosa, você precisará modelar esse comportamento primeiro.

Os seres humanos são criaturas sociais, portanto, antes que você perceba, sua equipe começará a espelhar seu estilo de trabalho. É uma maneira inteligente de fazer com que o "macaco vê, macaco faz" funcione para a sua equipe.

10 exemplos de metas de liderança

Cada gerente está em uma jornada diferente, mas sabemos que é mais fácil definir metas se você tiver alguns exemplos de metas SMART para usar. Se você estiver definindo metas de gerenciamento de projetos ou metas de desempenho, confira estas 10 meta de liderança exemplos para uma vantagem inicial.

1. Agende reuniões individuais eficazes

Os check-ins semanais são sua oportunidade de ajudar os funcionários. Infelizmente, muitos gerentes estão sobrecarregados e essas reuniões individuais podem sair dos trilhos rapidamente.

Alterne entre a versátil visualização de tabela e a visualização de calendário do ClickUp 3.0 para visualizar melhor todo o seu trabalho

Organize as coisas e agende reuniões individuais mais eficazes com sua equipe. Use o A visualização do Calendário do ClickUp para agendar todos os seus check-ins e ver suas tarefas em um só lugar.

Também é uma boa ideia fazer anotações em cada check-in, portanto, insira tudo em Documentos do ClickUp . Crie uma pasta para cada membro da equipe e acompanhe facilmente seu progresso ao longo do tempo.

Mas não se preocupe - você não precisa passar horas formatando esses documentos. Basta abrir o Modelo de reunião individual do ClickUp e você estará pronto para as corridas. 📚

2. Pratique um melhor gerenciamento do tempo

O controle do seu tempo no ClickUp pode ajudá-lo a definir metas mais realistas como líder e a auditar sua própria carga de tarefas

Sua lista de tarefas está crescendo a cada minuto? O gerenciamento do tempo não resolverá tudo, mas essa meta de liderança certamente o tornará mais eficiente.

Faça progressos nessa meta:

Usandobloqueio de tempo para manter seu foco durante o dia

Delegar tarefas à sua equipe

Reunir todas as suas ferramentas em uma única plataforma comIntegrações do ClickUp* Criação de aplicativos baseados em gatilhosAutomações do ClickUp para otimizar seu fluxo de trabalho

Manter-se no topo dos cronogramas do projeto commodelos ClickUp que economizam tempo ### 3. Seja mais organizado

Está se sentindo sobrecarregado por projetos, tarefas, reuniões e e-mails? Defina uma meta de liderança para se tornar mais organizado.

A primeira etapa é inserir todas as suas tarefas em Software gratuito de gerenciamento de projetos do ClickUp . A partir daí, visualize todas as suas tarefas em um Quadro Kanban do ClickUp para obter uma visão de alto nível de tudo de uma só vez.

Acesse a barra de ferramentas de ação na visualização de lista do ClickUp 3.0 para mover-se rapidamente entre visualizações, documentos e muito mais

O ClickUp reúne todas as suas tarefas, arquivos, Chats e documentos em um só lugar, para que você não precise mais procurar mensagens ou arquivos - tudo está organizado em um só lugar.

4. Crie soluções inovadoras

Os líderes são responsáveis pela inovação, mas pensar fora da caixa nem sempre é fácil. Definir essa meta de liderança gera mais ideias de qualidade para sua empresa, mas como você pode se tornar mais inovador?

Faça um brainstorming com os membros da sua equipe usando um Mapa mental do ClickUp . Pense nisso como uma estrutura colaborativa de solução de problemas que registra todas as suas grandes ideias em tempo real.

Faça brainstorming de novas iniciativas de equipe criando seu próprio Mind Map no ClickUp com nós de arrastar e soltar

O melhor de tudo é que os Mind Maps se integram com suas metas e roteiros de gerenciamento de projetos para que a ação sobre essas grandes ideias seja tão fácil quanto um único clique.

5. Aprimore a inteligência emocional

As habilidades técnicas são importantes, mas as habilidades interpessoais são muito importantes no local de trabalho. Estabeleça metas de liderança para melhorar suas habilidades de escuta ativa, mente aberta, adaptabilidade e como você aceita críticas construtivas.

Use Visualização do formulário ClickUp para criar formulários de feedback de funcionários. Exiba esses dados em seu Painel de controle do ClickUp para ver como sua equipe classifica sua inteligência emocional. Isso lhe fornecerá dados úteis e quantificados para aprimorar suas habilidades interpessoais.

Será fácil obter feedback da equipe com o Form view, onde você pode personalizar seus próprios formulários de feedback que podem ser integrados às tarefas do ClickUp para acompanhamento

6. Aumente a responsabilidade da equipe

Tenha uma visão rápida do progresso semanal da sua equipe personalizando o ClickUp Dashboard para mostrar o status do projeto, as tarefas restantes, o esforço da equipe e muito mais

Essa meta de liderança é essencial para envolver e motivar sua equipe. Configure um ClickUp Dashboard para acompanhar as metas da equipe . Você verá as métricas de desempenho e a carga de trabalho de todos em um só lugar, embora possa usar um aplicativo de controle de metas para exibir o desempenho dos funcionários também em tempo real.

7. Aprenda novas habilidades

De quais habilidades difíceis você precisa para ser melhor em seu trabalho? Faça uma lista de certificações, processos ou softwares sobre os quais você tem curiosidade. A partir daí, dê a si mesmo uma programação recorrente Tarefa ClickUp na visualização Timeline para se responsabilizar.

Configure uma tarefa recorrente no ClickUp para progredir continuamente em direção às suas metas

Isso o ajudará a definir cronogramas melhores para seus projetos e a saber realmente quanto tempo as tarefas levam. Compreender os cronogramas dos projetos é fundamental quando se busca aprimorar suas habilidades de liderança.

8. Promova o desenvolvimento profissional em sua equipe

Essa meta de liderança se concentra no desenvolvimento da sua equipe. Durante suas reuniões individuais, peça a seus funcionários que apresentem algumas metas SMART.

Trabalhe com sua equipe para inserir essas metas em um aplicativo de acompanhamento de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, e exibir o progresso de todos em tempo real.

Lembre-se de verificar essas metas SMART em cada check-in. Se eles estiverem com dificuldades, essa é a sua deixa para oferecer recursos, treinamento ou ajuda.

9. Retribuir

Você tem anos de experiência, mas é provável que alguém o tenha ajudado a chegar onde você está em sua carreira. Por que não retribuir o favor?

Estabeleça uma meta de liderança para retribuir de alguma forma, seja oferecendo orientação a alguém interessado na área ou oferecendo treinamento gratuito.

10. Aumente o moral da equipe

Sua equipe precisa de um estímulo? O moral da equipe é complicado, mas atingir essa meta de liderança trará dividendos em termos de produtividade e retenção.

A melhor maneira de aumentar o moral é sentar-se com sua equipe e descobrir o que eles precisam. A partir daí, você provavelmente precisará criar metas de curto prazo separadas para o desenvolvimento da cultura, melhorias no processo ou mudanças no software.

5 Modelos para atingir metas de liderança

Definir metas é uma coisa - atingi-las é outra completamente diferente. Se você precisa de ajuda para definir metas ou monitorá-las, esses cinco modelos oferecem uma estrutura pronta para implementação e responsabilidade.

1. Modelo de trabalho padrão do ClickUp Leader

Acompanhe as metas, o desempenho e os resultados neste modelo de trabalho padrão do líder do ClickUp para ficar por dentro das operações e dos fluxos de trabalho

O modelo Modelo de trabalho padrão do ClickUp Leader facilita o registro de todos os objetivos da sua equipe, a avaliação do desempenho e a identificação de possíveis problemas. Use-o para suas metas pessoais de liderança ou para as metas de sua equipe.

De qualquer forma, é um método inteligente para organizar seus objetivos.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de metas e OKRs da empresa ClickUp

Crie uma hierarquia de metas para a equipe, o departamento e a empresa com o modelo de metas e OKRs da empresa

Os objetivos e principais resultados (OKRs) são um tipo de meta hiperestruturada. O rastreamento de OKRs em uma empresa inteira parece assustador, mas a Modelo de metas e OKRs da empresa ClickUp torna isso muito fácil.

Use esse modelo para alinhar sua equipe aos objetivos, priorizar as metas por impacto e acompanhar tudo automaticamente ao longo do tempo. Você também pode vincular esse modelo ao seu Metas do ClickUp para controle automático do progresso.

Faça o download deste modelo

3. Modelo de plano de controle e monitoramento de projeto ClickUp

O Plano de Controle e Monitoramento de Projetos do ClickUp mantém seus projetos dentro do prazo, do orçamento e das suas expectativas

A Modelo de plano de controle e monitoramento de projetos oferece uma estrutura instantânea para gerenciar o cronograma, o orçamento e os resultados de um projeto. Se a sua meta de liderança é otimizar o fluxo de trabalho da sua equipe ou impressionar os clientes com um projeto de qualidade, este modelo o levará à linha de chegada.

Descreva facilmente os participantes, colaboradores e links para tarefas ou espaços no ClickUp Doc.

Faça o download deste modelo

4. Modelo de medidas de sinais de metas do ClickUp

Acompanhe os dados que lhe dirão se você ainda está no caminho certo com o modelo de medidas de sinais de metas

Uma estrutura de Metas-Sinais-Medidas (GSM) rastreia os principais indicadores de desempenho (KPIs) da sua equipe em um local conveniente para que você possa visualizar todos os dados de desempenho no mesmo painel.

O modelo Modelo de medidas de sinais de metas do ClickUp define claramente o sucesso para você e sua equipe e acompanha automaticamente o progresso em relação às suas metas em tempo real. Use esse documento para obter feedback construtivo e comece a criar um ambiente de trabalho mais positivo para todos.

Faça o download deste modelo

5. Modelo de monitor de saúde da equipe de liderança ClickUp

Não importa se você está dando suporte a um C-suite complexo ou a uma pequena equipe executiva, o Modelo de Monitoramento da Saúde da Equipe de Liderança do ClickUp o ajudará a maximizar o potencial do seu grupo de liderança

Necessidade de verificar o status de seus esforços de liderança? A Modelo de monitor de saúde da equipe de liderança do ClickUp conecte as estatísticas de desempenho de cada gerente em um rastreador para observar as métricas de crescimento em tempo real.

O modelo identifica áreas de melhoria, o que o torna a ferramenta perfeita para definir metas de liderança.

Faça o download deste modelo

Comece a definir metas de desenvolvimento de liderança no ClickUp

Não é fácil desenvolver suas habilidades de liderança, mas as metas certas aumentarão suas habilidades de gerenciamento em pouco tempo. É claro que você ainda precisa de um plano de desenvolvimento e de uma plataforma para acompanhar todo o seu progresso, e é aí que nós entramos!

O ClickUp combina suas tarefas, documentos, mapas mentais e modelos em uma única plataforma para economizar tempo e otimizar seus fluxos de trabalho. Ah, e já mencionamos que ele é gratuito para sempre? Crie um espaço de trabalho ClickUp agora para experimentar você mesmo, sem necessidade de cartão de crédito.