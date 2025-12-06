Os 8 melhores navegadores com IA para experimentar em 2026

Lembra-se de como costumávamos navegar na internet?

Um mar de abas, favoritos que você jurou que um dia iria organizar e aquela alternância constante entre o navegador e as ferramentas de gerenciamento de projetos. Parecia que metade do seu dia era gasta apenas tentando acompanhar as informações, em vez de usá-las.

Mas os navegadores com IA estão mudando tudo rapidamente.

Eles leem o que está na sua tela, fornecem resumos rápidos, ajudam a comparar informações, elaboram respostas e destacam o que é importante.

Portanto, nesta postagem do blog, vamos analisar os melhores navegadores com IA que conseguem lembrar o contexto e guiá-lo até as respostas mais rápido do que nunca. 🦾

👀 Alerta de spoiler: Também exploramos como o ClickUp reúne IA, tarefas, documentos, lembretes e integrações de aplicativos em um único lugar para eliminar a dispersão do trabalho.

Vamos começar!

Os melhores navegadores da Web com IA em resumo

Aqui está uma comparação rápida dos melhores navegadores com IA. 📊

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* Comet Pesquisa com tecnologia de IA, exploração da deep web com fontes verificadas para estudantes, analistas e equipes voltadas para a pesquisa Resumos com IA de várias páginas da web, consultas por voz e gerenciamento inteligente de sessões de abas Gratuito ChatGPT Atlas Navegação sensível ao contexto para profissionais do conhecimento, alunos em formação contínua e educadores Bate-papo com IA no navegador com contexto sensível à página, memória persistente entre sessões e geração inteligente de conteúdo Gratuito Brave Navegação com foco na privacidade e proteção de conteúdo para usuários preocupados com a segurança e profissionais da web Resumo e tradução com IA integrados, explicações instantâneas das páginas e limpeza por meio de comandos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês para cinco usuários Microsoft Edge Navegação pronta para uso corporativo com acesso ao ecossistema da Microsoft e ferramentas de produtividade para equipes corporativas, departamentos de TI e usuários do Windows Análise de tabelas cruzadas, redação e programação assistidas por IA, suporte à entrada de voz e imagem Gratuito Navegador Sigma AI Navegação focada com controle de distrações, pesquisa avançada e espaços de trabalho contextuais para profissionais e minimalistas digitais Preenchimento automatizado de formulários e fluxos de checkout, extração de dados de recibos ou tabelas para planilhas Gratuito Arc Navegação criativa com abas visuais para designers, equipes de produto e profissionais criativos Organização de abas com a barra lateral em primeiro plano e navegação em tela dividida para multitarefa, além de espaços de trabalho contextuais Gratuito Dia Navegação assistida por IA otimizada para velocidade e desempenho leve para estudantes, usuários comuns e fluxos de trabalho dinâmicos Comparação de conteúdo em várias abas, criação de tarefas diretamente a partir do conteúdo e resultados de pesquisa unificados na web Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário Opera Navegação com mensagens integradas e barras laterais modulares para usuários de redes sociais, gamers e exploradores de conteúdo Chat de IA instantâneo na barra lateral ou acesso via linha de comando, tradução e geração de imagens baseada em prompts Gratuito

🔍 Você sabia? O primeiro navegador da web, chamado WorldWideWeb (posteriormente renomeado como “Nexus”), foi desenvolvido por Tim Berners-Lee no CERN em um computador NeXT em 1990.

O que você deve procurar nos melhores navegadores com IA?

Aqui estão alguns recursos de IA que você deve priorizar em um navegador da web:

Assistência de IA sensível ao contexto: Fornece resumos, insights e recomendações com base no conteúdo das páginas da web e no seu histórico de navegação

Compreensão multigabarito: Rastreia e conecta informações entre as abas abertas para reduzir Rastreia e conecta informações entre as abas abertas para reduzir a alternância de contexto

Integração de tarefas e fluxo de trabalho: Permite salvar links, capturas de tela e notas diretamente em ferramentas de projeto ou produtividade

Recursos de IA personalizáveis: Oferece opções como diferentes modelos de IA, comandos de voz e configurações de automação para se adequar ao seu fluxo de trabalho

Pesquisa e geração de conteúdo em tempo real: Fornece respostas, pesquisas e criação de conteúdo sem sair do navegador

🔍 Você sabia? O navegador Mosaic (lançado em 1993) é considerado o responsável por ter desencadeado o boom da internet, pois foi um dos primeiros navegadores gráficos a exibir texto e imagens em linha, tornando a web muito mais fácil de usar.

Os 8 melhores navegadores com IA

Aqui estão os melhores navegadores que utilizam IA para transformar a navegação diária em um fluxo de trabalho inteligente e eficiente.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

1. Comet da Perplexity AI (Ideal para executar agentes de IA leves no navegador)

via Comet

O Comet é um centro de comando com tecnologia de IA que combina perfeitamente a interface familiar do Chrome com um assistente inteligente capaz de raciocínio contextual. Ele usa IA para aumentar a produtividade, antecipando seus próximos passos, ajudando você a cruzar informações de várias fontes e explorando perspectivas mais detalhadas.

Além disso, o navegador com IA se adapta ao seu fluxo de trabalho exclusivo, aprendendo como você explora o conteúdo e navega na web. Esse contexto permite que ele sugira próximos passos, atalhos e otimização do fluxo de trabalho sob medida para os seus hábitos.

Principais recursos do Comet

Integre-os com calendários e plataformas de e-mail para agendar reuniões diretamente da sua sessão de navegação

Encontre ofertas, compare produtos e verifique a disponibilidade em diversos sites com o assistente de compras com inteligência artificial

Use comandos de voz para navegar pelas páginas, realizar pesquisas inteligentes e acionar fluxos de trabalho

Gere resumos de IA para várias abas ou sessões inteiras sem precisar abrir cada página individualmente

Limitações do Comet

Não há sincronização entre dispositivos para histórico, favoritos ou sessões entre desktop e celular

Exige permissões muito amplas (tela, cookies, atividade de navegação), o que levanta preocupações com a privacidade para tarefas confidenciais, como transações bancárias

Preços do Comet

Gratuito

Avaliações e comentários do Comet

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Comet?

Veja o que um usuário do Reddit compartilhou:

Então, usei o Comet Browser hoje. Minha opinião rápida: ele é bom, mas ainda não é nada excepcional para mim. Tentei usá-lo para transferir minhas playlists do YouTube Music para o Spotify a fim de criar uma playlist duplicada lá, mas ele não conseguiu fazer isso. Ele também ficou muito lento quando tentei tarefas mais complexas. […]

Então, usei o Comet Browser hoje. Minha opinião rápida: ele é bom, mas ainda não é nada excepcional para mim. Tentei usá-lo para transferir minhas playlists do YouTube Music para o Spotify a fim de criar uma playlist duplicada lá, mas ele não conseguiu fazer isso. Ele também ficou muito lento quando tentei tarefas mais complexas. […]

🧠 Curiosidade: O pequeno ícone de site que você vê na aba do navegador, chamado favicon, foi suportado pela primeira vez pelo Internet Explorer 5 em março de 1999. Ele era originalmente usado no menu “Favoritos” do navegador e ajudava a estimar quantas pessoas tinham marcado uma página como favorita.

2. ChatGPT Atlas (Ideal para exploração de pesquisas visuais em formato de mapa)

via ChatGPT Atlas

O ChatGPT Atlas reinventa o navegador como um parceiro de pensamento ativo. Ele traz o ChatGPT diretamente para a experiência de navegação por meio de uma barra lateral persistente que entende o que você está vendo e por quê.

À medida que você navega pelas páginas, ele interpreta o conteúdo em tempo real, resumindo artigos longos, comparando especificações de produtos, analisando relatórios repletos de dados e respondendo a perguntas complexas sem interromper seu fluxo de trabalho.

Com controles de privacidade integrados diretamente na interface, você escolhe o que o navegador vê, lembra ou apaga, tornando o Atlas uma opção sofisticada para profissionais que desejam um suporte inteligente discretamente incorporado ao seu fluxo de trabalho.

Principais recursos do ChatGPT Atlas

Use o Browser Memories para armazenar insights e preferências selecionados e obter sugestões mais relevantes no futuro

Ative o Modo Agente para permitir que a IA execute tarefas com várias etapas com controle total do cursor

Destaque o texto em qualquer lugar para reescrever, reformular ou expandir o conteúdo diretamente no local

Gerencie controles de privacidade detalhados para decidir o que o Atlas pode visualizar, reter ou descartar

Limitações do ChatGPT Atlas

O Modo Agente não é confiável, frequentemente falhando ou demorando muito para concluir tarefas simples, como adicionar itens ao carrinho ou fazer reservas em restaurantes

Sua interface no estilo de comandos e suas “palavras mágicas” dificultam a descoberta; os usuários precisam adivinhar os comandos em vez de usar simples cliques e links

Preços do ChatGPT Atlas

Gratuito

Avaliações e comentários do ChatGPT Atlas

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT Atlas?

Um usuário compartilhou sua experiência:

Já venho experimentando navegadores com IA há algum tempo. À primeira vista, o Atlas realmente parece mais natural de usar. Provavelmente vou ficar com ele por um tempo. ADORO o fato de ele ser super minimalista, elegante e parecer mais natural de usar. […] Ele consome muita bateria. Não estou falando de RAM, mas de energia – o uso de RAM até agora é comparável ao do Chrome.

Já venho experimentando navegadores com IA há algum tempo. À primeira vista, o Atlas realmente parece mais natural de usar. Provavelmente vou ficar com ele por um tempo. ADORO o fato de ele ser super minimalista, elegante e parecer mais natural de usar. […] Ele consome muita bateria. Não estou falando de RAM, mas de energia – o uso de RAM até agora é comparável ao do Chrome.

📮ClickUp Insight: 44% dos participantes da nossa pesquisa mantêm de 1 a 5 abas abertas ao navegar, mas 8% vivem no “modo caos”, com mais de 31 abas. Embora nem sempre seja intencional, isso acontece até com os melhores de nós: um quadro do Miro para brainstorming, um Google Docs para o SOP, uma aba de gerenciamento de projetos e, depois, o ChatGPT para um apoio extra. 👀 Mas cada alternância entre aplicativos ou janelas acarreta um “custo de alternância”, ou seja, um desgaste mental oculto que consome sua capacidade mental e deixa você se sentindo disperso. Com o ClickUp, você pode centralizar todas as suas ferramentas: pense em quadros brancos, documentos, tarefas, pesquisa na web, modelos de IA como ChatGPT, Gemini e Claude, e muito mais em um único Espaço de Trabalho de IA Convergente. É hora de acabar com a alternância de contexto e fechar de vez aquelas abas extras!

3. Brave (Ideal para navegação privada com resumos de IA na página)

via Brave

O Brave adota uma abordagem fundamentalmente diferente para a integração de IA, priorizando a privacidade desde o início.

Seu assistente de IA, Leo, opera dentro do ecossistema do Brave, focado na privacidade, onde é necessária uma conta, login ou treinamento. Ele age como uma camada invisível sobre cada página da web, pronto para interpretar textos, resumir documentos longos ou gerar novos conteúdos sem expor sua atividade.

O Leo se destaca por sua capacidade de trabalhar com materiais reais na página, como PDFs, Google Docs, Sheets e até mesmo imagens, extraindo insights instantaneamente sem que você precise fazer upload de arquivos ou trocar de ferramenta. Enquanto navega, você pode pedir para ele esclarecer ideias complexas, traduzir textos, extrair pontos-chave ou criar conteúdo totalmente novo dentro do contexto.

Principais recursos do Brave

Chame o Leo diretamente da barra de endereços ou da barra lateral para obter assistência instantânea e adaptada à página

Inicie videochamadas e transmissões diretamente do navegador com o Brave Talk sem precisar fazer login

Mantenha total privacidade sem retenção de dados, sem exigência de login e sem treinamento de modelos em seus chats

Alterne entre vários modelos ou use o seu próprio para um desempenho personalizado de IA

Acesse as respostas do Ask Brave do Brave Search para obter uma síntese em tempo real das informações com fontes citadas

Limitações do Brave

O bloqueio agressivo de anúncios e rastreadores pode impedir o funcionamento de alguns sites, forçando os usuários a desativar manualmente o Shields para que eles funcionem corretamente

O Brave Rewards pode rastrear os dados do usuário se ele estiver inscrito, o que reduz os benefícios de privacidade para esses usuários

Preços do Brave

Gratuito

Brave VPN: US$ 9,99/mês

Brave Search Premium: US$ 3/mês

Leo AI Premium: US$ 14,99/mês para cinco usuários

Brave Talk Premium: US$ 7/mês

Avaliações e comentários do Brave

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Brave?

Nas palavras de uma avaliação do G2:

O que mais gosto no Brave é seu forte foco em privacidade e segurança. Ele bloqueia automaticamente rastreadores e anúncios intrusivos, o que torna a navegação muito mais limpa e rápida. [.] A principal desvantagem é que alguns sites nem sempre funcionam perfeitamente com o bloqueio rigoroso de anúncios e rastreadores do Brave, o que me obriga a desativar os escudos ocasionalmente.

O que mais gosto no Brave é seu forte foco em privacidade e segurança. Ele bloqueia automaticamente rastreadores e anúncios intrusivos, o que torna a navegação muito mais limpa e rápida. [.] A principal desvantagem é que alguns sites nem sempre funcionam perfeitamente com o bloqueio rigoroso de anúncios e rastreadores do Brave, o que me obriga a desativar os escudos ocasionalmente.

🔍 Você sabia? Existem navegadores ultraleves, como o Dillo, lançado em 1999, que foram desenvolvidos para funcionar mesmo em hardware muito antigo e conexões discadas, ignorando scripts pesados em prol da velocidade e da acessibilidade.

4. Microsoft Edge (Ideal para suporte à IA em tarefas do Windows)

via Microsoft Edge

O Microsoft Edge ajuda você a navegar na internet, trabalhar e pesquisar com mais eficiência diretamente dentro do navegador. O reconhecimento de múltiplas abas ajuda você a entender o contexto e responder instantaneamente, sem tirar você do seu fluxo de trabalho.

O modo Copilot também oferece suporte a comandos de voz, reconhecimento visual e envio de arquivos, permitindo que você descreva problemas, gere imagens, resuma documentos e até mesmo obtenha ajuda para escrever código ou lidar com arquivos de trabalho.

Resumos diários personalizados, controles de privacidade integrados e integração perfeita com o Microsoft 365 tornam o Edge ideal para usuários que gerenciam grandes volumes de pesquisa e tarefas de nível empresarial.

Principais recursos do Microsoft Edge

Alterne entre os modos Criativo , Equilibrado e Pesquisa Aprofundada para personalizar a profundidade e o estilo das respostas

Gere imagens, escreva código ou crie conteúdo para e-mails, relatórios e redes sociais a partir da barra lateral

Use o Copilot Voice e o Vision para falar sobre as tarefas ou obter interpretações em tempo real do que está na tela

Ative o Copilot na barra de endereços usando @Copilot ou um atalho de teclado para obter suporte instantâneo

Limitações do Microsoft Edge

Parece básico e com recursos limitados em comparação com outros navegadores modernos, por isso muitas vezes acaba sendo usado como último recurso ou navegador de reserva

Congelamentos ou travamentos ocasionais durante determinadas tarefas ou scripts, forçando reinicializações ou a mudança para outro navegador

Preços do Microsoft Edge

Gratuito

Avaliações e comentários do Microsoft Edge

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Edge?

Como observou um crítico:

O uso sutil de cores cria uma atmosfera tranquila e sofisticada, conferindo ao navegador uma sensação de qualidade premium. […] A navegação pode parecer menos organizada em telas menores também, devido à forma como a barra lateral ocupa parte da tela.

O uso sutil de cores cria uma atmosfera tranquila e sofisticada, conferindo ao navegador uma sensação de qualidade premium. […] A navegação pode parecer menos organizada em telas menores também, devido à forma como a barra lateral ocupa parte da tela.

📖 Leia também: Extensões do Chrome para produtividade

5. Sigma AI Browser (Ideal para fluxos de trabalho com IA em paralelo durante a navegação)

via Sigma AI Browser

O Sigma AI Browser atua como um agente privado no dispositivo, capaz de fazer login, navegar e realizar tarefas na web em seu nome, posicionando-se como um mecanismo de ação autônomo.

Você descreve o que deseja, como verificar um hotel, exportar dados de um painel ou limpar sua caixa de entrada, e o agente cuida de cada clique, preenchimento de formulário e seleção de filtro diretamente nos sites relevantes.

Essa abordagem que prioriza a execução torna o Sigma particularmente atraente para usuários cansados de fluxos de trabalho manuais na web e tarefas repetitivas. Ele executa ações em várias etapas com ferramentas de automação de memória, contexto e navegador.

Principais recursos do Sigma AI Browser

Automatize ações com Agentic Workflows para dividir tarefas em subtarefas e concluí-las diretamente nos sites

Execute ações baseadas na memória para recuperar detalhes (como preferências, entradas anteriores ou informações da conta) e aplicá-los automaticamente

Extraia dados com ferramentas de extração de dados para transferir recibos, tabelas ou informações estruturadas para planilhas

Gerencie calendários com o Agendamento Inteligente para encontrar horários disponíveis para reuniões, enviar convites e atualizar eventos em todas as plataformas

Limitações do Sigma AI Browser

Em algumas configurações, a IA não pode acessar ou navegar diretamente em sites ou URLs externos

Alguns usuários relatam que as extensões não funcionam de maneira confiável

Preços do Sigma AI Browser

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Sigma AI Browser

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sigma AI Browser?

Veja o que um usuário achou:

Gosto da ideia do SigmaOS, mas não é o ideal para mim. […] O SigmaOS quer que você tenha todo o seu trabalho em uma única janela e que alterne entre perfis com diferentes áreas de trabalho. Para mim, essa forma de alternar entre contextos interrompe meu fluxo de trabalho.

Gosto da ideia do SigmaOS, mas não é o ideal para mim. […] O SigmaOS quer que você tenha todo o seu trabalho em uma única janela e que alterne entre perfis com diferentes áreas de trabalho. Para mim, essa forma de alternar entre contextos interrompe meu fluxo de trabalho.

🧠 Curiosidade: Um navegador chamado SlipKnot foi lançado em novembro de 1994 para Windows e, na verdade, ofereceu uma experiência gráfica na web antes mesmo de alguns dos principais navegadores conhecidos, fazendo com que um terminal remoto Unix renderizasse as páginas e as enviasse para o PC.

6. Arc (Ideal para gerenciamento organizado e minimalista de abas com assistência de IA)

via Arc

O Arc é um navegador com IA baseado no Chromium, desenvolvido com foco nos seus hábitos, rotinas e projetos. Ele transfere tudo para uma barra lateral que funciona mais como um centro de comando.

Espaços e Perfis facilitam a separação entre trabalho, estudos, hobbies e navegação pessoal sem precisar gerenciar janelas. A Visualização Dividida permite que você analise dois sites ou ferramentas lado a lado, enquanto os Temas criam ambientes visuais que se adaptam ao seu fluxo de trabalho.

Você pode optar por ativar todos ou apenas alguns recursos de IA do Arc Max para aproveitar seus recursos de aumento de produtividade.

Ao comparar o Arc Browser com o Brave, o Arc aprimora sua navegação com nomes de abas mais claros, nomenclatura de arquivos mais inteligente e uma barra de comandos intuitiva que integra tudo.

Principais recursos do Arc

Visualize páginas com Pré-visualizações de 5 segundos para ver o que há por trás de um link sem precisar abri-lo

Acesse o ChatGPT pela barra de comandos para fazer perguntas, gerar resumos ou obter explicações rápidas

Reproduza áudio e vídeo enquanto navega ativando o Mini Player

Organize seu espaço de trabalho com o Tidy Tab Titles para renomear automaticamente as abas fixadas e garantir maior clareza

Organize seus downloads com o Tidy Downloads para renomear arquivos de forma inteligente e manter suas pastas estruturadas

Limitações do Arc

O arquivamento automático forçado de abas (máximo de 30 dias, geralmente 12 horas por padrão) pode ser frustrante

Ele consome mais RAM e recursos, o que faz com que pareça pesado nos dispositivos

Preços do Arc

Gratuito

Avaliações e comentários do Arc

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Arc?

Um usuário do Reddit resumiu assim:

Na verdade, gosto bastante. Gosto da forma como eles apostaram nas abas verticais e o fluxo de trabalho é bom. No entanto, ele apresenta alguns bugs no Windows e falta alguma funcionalidade básica, o que é irritante (embora eu presuma que isso será adicionado).

Na verdade, gosto bastante. Gosto da forma como eles apostaram nas abas verticais e o fluxo de trabalho é bom. No entanto, ele apresenta alguns bugs no Windows e falta alguma funcionalidade básica, o que é irritante (embora eu presuma que isso será adicionado).

📖 Leia também: Os melhores softwares de redes neurais

7. Dia (Ideal para depuração de IA voltada para desenvolvedores e análises de código)

via Dia

O navegador Dia lê suas abas abertas, lembra o contexto de sessões anteriores e pode alternar entre pesquisa, bate-papo e execução de tarefas sem forçá-lo a mudar de modo.

Você pode criar “habilidades” para automatizar tarefas repetitivas, definir o tom e o estilo de redação da IA e criar pequenos fluxos de trabalho que se adaptem à sua maneira de navegar.

O assistente pode analisar várias abas ao mesmo tempo, gerar relatórios ou analisar documentos e planilhas em um único processo. E como ele é baseado no Chromium, você continua tendo acesso a todas as extensões e à compatibilidade com as quais está acostumado.

Principais recursos do Dia

Resuma PDFs, Google Docs, Planilhas e páginas da web diretamente no navegador, sem precisar enviá-los para outro lugar

Elabore rascunhos de e-mails, relatórios e documentos usando IA que já entende suas abas abertas e atividades recentes

Alterne instantaneamente entre o chat e a pesquisa com a barra de IA integrada, que substitui o campo de URL tradicional

Transfira o contexto entre sessões para que a IA se lembre do que você estava pesquisando ou trabalhando anteriormente

Limitações do Dia

A extensão do Bitwarden e a autenticação por senha de acesso são problemáticas

Faltam alguns recursos padrão de navegadores, como uma barra de favoritos, atalhos de teclado e comportamentos clássicos de abas

Preços do Dia

Gratuito

Pro: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários do Dia

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dia?

Como um avaliador compartilhou:

Finalmente, a espera acabou. O Dia chegou, e ele é lindo, útil e mais rápido que o Arc. Sinto tanta falta dos pinos e das abas verticais que não consigo defini-lo como meu navegador padrão, mas, sinceramente, o aumento de desempenho — especialmente com as abas verticais — quase faz a mudança valer a pena. […] Parece mais um navegador de nicho para usuários que estão profundamente focados na produtividade.

Finalmente, a espera acabou. O Dia chegou, e ele é lindo, útil e mais rápido que o Arc. Sinto tanta falta dos pinos e das abas verticais que não consigo defini-lo como meu navegador padrão, mas, sinceramente, o aumento de desempenho — especialmente com as abas verticais — quase faz a mudança valer a pena. […] Parece mais um navegador de nicho para usuários que estão profundamente focados na produtividade.

8. Opera (Ideal para respostas rápidas de IA integradas durante a navegação)

via Opera

O Aria transforma o Opera em um navegador pronto para ajudar no momento em que você destaca um texto, abre uma aba ou pressiona um atalho. Ele responde com respostas da web em tempo real, gera imagens, traduz conteúdo e até mesmo realiza ações no nível da aba, sem exigir uma conta.

Ele também entende imagens enviadas, lê respostas em voz alta e fornece explicações mais detalhadas quando você seleciona qualquer trecho de texto.

Aplicativos de mensagens como WhatsApp, Slack e Facebook Messenger estão integrados. Além disso, ele permite organizar abas automaticamente, agrupando, fechando, fixando ou salvando-as por meio de comandos digitados.

Principais recursos do Opera

Acesse a IA instantaneamente com a linha de comando Ctrl+/ (Cmd+/), o chat na barra lateral ou os atalhos de discagem rápida no celular

Gere imagens gratuitamente usando prompts de texto com tecnologia Imagen 2, com limites diários que aumentam quando você estiver conectado

Compartilhe arquivos, links e notas com segurança entre seu computador e celular com o My Flow

Resuma páginas da web usando o modo Page Context para obter visões gerais rápidas e pontos-chave

Traduza textos selecionados ou páginas inteiras em mais de 50 idiomas por meio do Smart Highlighting

Navegue com segurança com bloqueador de anúncios e VPN integrados

Limitações do Opera

O Aria AI pode ser intrusivo e persistente, às vezes sendo ativado mesmo quando os usuários o desativam

Às vezes, ele produz conteúdo impreciso ou tendencioso

Preços do Opera

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Opera

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Opera?

Veja o que um avaliador da Capterra compartilhou:

O Opera oferece uma experiência de navegação rápida e leve, com VPN integrada e bloqueador de anúncios para maior privacidade. […] Alguns sites não são exibidos corretamente no Opera em comparação com outros navegadores, o que leva a problemas de compatibilidade. Além disso, podem ocorrer falhas ou lentidão ocasionais com o uso intenso de abas.

O Opera oferece uma experiência de navegação rápida e leve, com VPN integrada e bloqueador de anúncios para maior privacidade. […] Alguns sites não são exibidos corretamente no Opera em comparação com outros navegadores, o que leva a problemas de compatibilidade. Além disso, podem ocorrer falhas ou lentidão ocasionais com o uso intenso de abas.

🧠 Curiosidade: A capacidade dos navegadores de revelar se você visitou um link (fenômeno de mudança de cor do link) era usada para uma exploração de rastreamento chamada “history sniffing”. As primeiras versões dos principais navegadores permitiam que códigos verificassem as cores dos links e inferissem seu histórico de navegação.

Automatize as ações do seu navegador com o ClickUp

Você já viu como navegadores com IA, como o Arc, o Comet e o Opera, oferecem recursos inteligentes. Mas, no fim das contas, eles continuam sendo apenas navegadores da web. Você pode pesquisar mais rápido ou resumir páginas, mas ainda precisa de ferramentas separadas para tarefas, documentos, gerenciamento de projetos, comunicação em equipe e automação.

É aí que a dispersão do trabalho começa a se instalar.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

E como funciona no seu navegador, desktop e celular, você mantém o foco sem precisar alternar entre 10 aplicativos diferentes.

Vamos ver como. 🤩

Capture tarefas de qualquer aba

A extensão do ClickUp para o Chrome torna a navegação produtiva sem precisar trocar de ferramenta.

Por exemplo, quando você encontrar algo importante online, pode criar instantaneamente uma tarefa no ClickUp com o link da página da web para que nada se perca.

Você também pode capturar capturas de tela, anotar nelas e anexá-las às tarefas para contextualização rápida. Se você trabalha a partir da sua caixa de entrada, pode anexar e-mails completos às tarefas ou até mesmo convertê-los em novas tarefas com um clique, facilitando o gerenciamento de acompanhamentos. A extensão também inclui o ClickUp Project Time Tracking.

Anote ideias rapidamente com a extensão do ClickUp para o Chrome para salvar conteúdo dentro do seu espaço de trabalho

Christian Gonzalez, coordenador administrativo da Câmara Nacional de Comércio, Serviços e Turismo de Guadalajara, compartilha sua experiência com o uso do ClickUp:

Simplificamos todos os processos de nossos departamentos integrando plataformas de inteligência de negócios, ferramentas de e-mail com automação e armazenando KPIs, formulários, documentos de processo e dependências em um único aplicativo (ClickUp).

Simplificamos todos os processos de nossos departamentos integrando plataformas de inteligência de negócios, ferramentas de e-mail com automação e armazenando KPIs, formulários, documentos de processo e dependências em um único aplicativo (ClickUp).

Automatize seu fluxo de tarefas

As automações do ClickUp ajudam você a lidar com as tarefas rotineiras dentro do seu espaço de trabalho, para que as tarefas avancem sem atualizações manuais constantes. Você pode definir regras simples do tipo se isso, então aquilo, nas quais você escolhe o gatilho, define a ação e o ClickUp cuida do resto.

Defina gatilhos personalizados para automatizar seu fluxo de trabalho com o ClickUp Automations

A melhor parte é que as automações ajudam você a se manter conectado com outras ferramentas em seu fluxo de trabalho.

Você pode enviar webhooks para o Zapier, Make ou outras integrações para enviar dados automaticamente para milhares de aplicativos. Isso significa que, se algo for atualizado no ClickUp, você pode acionar uma ação em outro lugar sem precisar trocar de aba.

A extensão de IA para o Chrome se torna um ponto de partida poderoso aqui. Assim que as tarefas chegam ao ClickUp, você pode configurar a automação para organizá-las, notificar colegas de equipe ou atualizar campos automaticamente, mantendo tudo em andamento enquanto você continua navegando.

Digamos que seu testador de controle de qualidade identifique um bug ao revisar um aplicativo web. Ele captura uma captura de tela e cria uma tarefa usando a extensão do Chrome.

A partir daí, as automações são executadas instantaneamente:

Marque isso como um bug

Incorpore isso ao sprint de engenharia

Designe um desenvolvedor

Crie uma solicitação no GitHub

Coloque o link da questão de volta na tarefa

Saiba mais aqui:

Leve a IA a cada clique

O ClickUp Brain é um assistente integrado com tecnologia de IA, projetado para ajudá-lo a trabalhar de forma mais inteligente e rápida.

Essa IA conectada entende o contexto de suas tarefas, documentos e conversas, para que você possa obter respostas, resumos ou itens de ação instantaneamente, sem precisar vasculhar abas ou arquivos.

Obtenha resumos instantâneos das chamadas de clientes com prioridades e responsáveis usando o ClickUp Brain

Pesquisa Corporativa

A Pesquisa Empresarial do ClickUp Brain funciona em todas as ferramentas que você usa diariamente, como Google Drive, GitHub, Figma e muito mais. Assim, quando você precisar do documento de especificações mais recente ou de um histórico de versões, os resultados aparecem diretamente no ClickUp.

Assista a este vídeo para saber mais sobre a Pesquisa Corporativa:

Companheiro de desktop com IA

E quando seu trabalho vai além do aplicativo ClickUp, o ClickUp Brain MAX vai com você. Ele fica no seu navegador ou desktop como um assistente de IA universal para resumir qualquer página da web, transcrever notas de voz e extrair respostas de toda a sua pegada digital.

Trabalhe mais rápido com o ClickUp Brain MAX, um assistente de IA para desktop

Você pode até mesmo alternar entre os principais modelos de IA em tempo real. O Brain MAX inclui o ChatGPT, o Claude e o Gemini, para que você obtenha o melhor resultado para a tarefa em questão, seja ela redação criativa, explicações técnicas ou geração de código.

E quando digitar te atrasa, o recurso "Talk to Text" no ClickUp Brain MAX permite que você fale naturalmente para pesquisar, criar tarefas ou redigir conteúdo sem usar as mãos. O Brain MAX transcreve com precisão, entende o contexto do que você está dizendo e recomenda a melhor ação seguinte enquanto você mantém o ritmo.

📮 ClickUp Insight: 20% dos participantes da nossa pesquisa confessam que mantêm até 15 abas abertas por semanas! Sim, semanas! Essas “abas zumbis” 🧟 consomem memória e espaço mental, minando silenciosamente o foco mesmo quando ignoradas. É um clássico resíduo de atenção, em que tarefas inacabadas consomem energia em segundo plano. Com a Pesquisa Empresarial com IA do ClickUp, você pode se livrar com segurança daqueles navegadores cheios de arquivos acumulados. Qualquer coisa importante pode ser pesquisada instantaneamente em todo o seu espaço de trabalho e nas ferramentas de terceiros integradas. Você pode até perguntar à IA do ClickUp o que foi discutido na reunião da última sexta-feira, e ela vai buscar as anotações para você!

Transforme a navegação em trabalho real com o ClickUp

Os melhores navegadores com IA resumem o conteúdo, reduzem a sobrecarga de abas, automatizam pequenas tarefas e mantêm você em movimento.

Mas mesmo com a experiência de navegação mais inteligente, seu trabalho ainda se espalha por projetos, tarefas, mensagens e documentos. E é aí que começa a lacuna.

Para realmente fechar o ciclo, você precisa de um espaço de trabalho de IA convergente que mantenha suas tarefas organizadas, sincronize informações entre sua equipe e centralize tudo o que você realiza após o término da navegação.

É isso que o ClickUp faz.

Combine qualquer um desses navegadores com IA com o ClickUp para ter um espaço de trabalho mais inteligente, rápido e sem esforço. Registre ideias com um clique usando a extensão do ClickUp para o Chrome, deixe que as automações do ClickUp cuidem do trabalho repetitivo e use o ClickUp Brain + Brain MAX para transformar informações em tarefas, documentos e conhecimento organizados.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes (FAQ)

Um navegador com IA integra inteligência artificial diretamente à experiência de navegação. Em vez de apenas carregar páginas da web, ele pode ler e interpretar conteúdo, resumir artigos longos, responder a perguntas ou até mesmo executar comandos com base nas suas solicitações.

Sim, alguns navegadores com IA, como o Comet ou o ChatGPT Atlas, afirmam ter a capacidade de navegar em sites, preencher formulários e concluir fluxos de trabalho com várias etapas em nome do usuário. Mas o alcance e a confiabilidade dessa automação podem variar significativamente dependendo do site, das permissões do usuário e do design específico do navegador.

Eles podem ser, mas nem sempre. A maioria dos navegadores com IA solicita permissões mais amplas do que os tradicionais (acesso ao histórico de navegação, cookies, credenciais de login etc.) para habilitar recursos inteligentes. Devido a esse acesso, existem riscos reais: alguns apontam para vulnerabilidades nas quais agentes mal-intencionados poderiam induzir o assistente de IA a vazar dados ou executar tarefas indesejadas.

Tanto o Comet quanto o ChatGPT Atlas são baseados em IA e nos fundamentos do Chromium, mas sua abordagem e conjuntos de recursos diferem. O Comet (da Perplexity) enfatiza pesquisa, navegação sensível ao contexto, resumo e organização de abas/sessões. O ChatGPT Atlas (da OpenAI) se concentra na assistência de IA profundamente integrada com um chatbot embutido na barra de pesquisa.

A maioria dos navegadores com IA depende de recursos mais recentes ou experimentais, o que os torna menos maduros do que os navegadores já estabelecidos. Para muitos usuários, os navegadores tradicionais (ou versões aprimoradas com IA) podem continuar sendo suficientes, especialmente se a privacidade e a robustez forem mais importantes do que a automação.