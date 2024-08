As 10 principais ferramentas de automação de navegador para automatizar processos em 2024

Testar manualmente aplicativos da Web pode ser uma atividade demorada e propensa a erros, ainda mais se estiver lidando com um software em camadas e rico em funções.

É aí que entra a automação do navegador. As ferramentas de automação do navegador ajudam os desenvolvedores, os não desenvolvedores e os profissionais de garantia de qualidade (QA) a acelerar e refinar os testes de aplicativos.

Elas fazem isso lidando com tarefas repetitivas e tediosas, como o preenchimento de formulários, a extração de dados ou a realização de testes de interface do usuário, o que libera seu tempo e permite que você se concentre no trabalho criativo e estratégico.

Com as ferramentas inteligentes de automação do navegador, seus aplicativos da Web são executados de forma suave e confiável. Você também pode acelerar o ciclo de lançamento e atender às expectativas dos clientes com facilidade - uma vantagem comercial inegável, pois a demanda por fluxos de trabalho otimizados cresce.

Se você está procurando as melhores ferramentas para automatizar seu navegador, aqui estão 10 alternativas para explorar este ano.

O que é uma ferramenta de automação do navegador?

Uma ferramenta de automação de navegador é um software que pode controlar e automatizar as ações do navegador da Web, como visitar URLs, preencher formulários, clicar em botões, extrair dados e executar tarefas repetitivas na Web sem a intervenção manual do usuário. Ela usa software de automação para imitar interações humanas com sites ou aplicativos da Web. O objetivo é simplificar os processos de automação da Web e eliminar o trabalho manual repetitivo.

O que você deve procurar nas ferramentas de automação do navegador?

Há muitos fatores a serem considerados ao escolher uma ferramenta de automação de navegador, como suporte à plataforma, linguagens de programação e orçamento. Aqui está uma lista de verificação útil para orientar a decisão.

Compatibilidade : Em primeiro lugar, verifique se a ferramenta é compatível com o seu sistema operacional e com os navegadores da Web preferidos. Sua ferramenta precisa funcionar em seu ambiente tecnológico

: Em primeiro lugar, verifique se a ferramenta é compatível com o seu sistema operacional e com os navegadores da Web preferidos. Sua ferramenta precisa funcionar em seu ambiente tecnológico Linguagem de programação : Verifique se a ferramenta é compatível com as linguagens de programação que você usa

: Verifique se a ferramenta é compatível com as linguagens de programação que você usa Eficiência: Opte por ferramentas que possam acompanhar suas tarefas sensíveis ao tempo. A eficiência é a chave. Aqui, as interfaces fáceis de usar vencem os softwares complexos e desajeitados

Opte por ferramentas que possam acompanhar suas tarefas sensíveis ao tempo. A eficiência é a chave. Aqui, as interfaces fáceis de usar vencem os softwares complexos e desajeitados Flexibilidade: Certifique-se de que você pode personalizar a ferramenta de acordo com suas necessidades específicas e casos de uso

Certifique-se de que você pode personalizar a ferramenta de acordo com suas necessidades específicas e casos de uso Custo: Considere o custo total, incluindo taxas de licenciamento e quaisquer despesas ocultas. Sua ferramenta perfeita não deve apenas atender às suas necessidades, mas também deve se alinhar ao seu orçamento

Agora, vamos falar sobre as ferramentas de automação de navegadores que se saem bem nas frentes acima.

As 10 melhores ferramentas de automação de navegador para usar em 2024

Com nossa lista selecionada das melhores ferramentas de automação de navegador, você poderá automatizar seus fluxos de trabalho em pouco tempo e sem estresse.

1. ClickUp

Crie tarefas, salve conteúdo da Web e automatize fluxos de trabalho no navegador com os recursos de automação e extensão do ClickUp para o Chrome

O ClickUp é o melhor multitarefa para todos os ambientes de trabalho. Seus recursos para automatizar a produtividade e os fluxos de trabalho diretamente do navegador são o sonho de todo hacker de produtividade.

Você pode automatizar fluxos de trabalho no ClickUp configurando dependências de tarefas, ações personalizadas e acionadores, lembretes automáticos, etc. Por exemplo, quando uma tarefa anterior é marcada como concluída, você pode acionar tarefas sequenciais. Automação do ClickUp completas, com alertas de uso e documentação detalhada, cuidam do seu trabalho intenso e o deixam mais preparado para realizar um trabalho mais significativo em equipe ou como usuário individual.

Além disso, automatize facilmente os fluxos de dados entre o ClickUp e outras ferramentas que você usa. Basta ativar A integração do Zapier do ClickUp para conectar os fluxos de trabalho do ClickUp com mais de 1000 outros aplicativos. Extensão do ClickUp para o Chrome permite criar tarefas diretamente de seu navegador. Você pode destacar o texto em uma página da Web e criar uma tarefa ou adicioná-la a uma lista existente no ClickUp. Você também pode salvar páginas da Web, imagens, links, etc., diretamente nas tarefas do ClickUp para referência.

Ao integrar as atividades do navegador com o gerenciamento de tarefas fluxo de trabalho, o ClickUp impede a troca de contexto e torna você mais produtivo.

melhores recursos do #### ClickUp

Personalize o ClickUp de acordo com seus processos de trabalho exclusivos

Automatize tarefas repetitivas com acionadores e ações personalizadas

Aplique vários modelos predefinidos de automação, gerenciamento de tarefas e organização de projetos, ou crie seus próprios modelos

Crie tarefas automaticamente a partir de e-mails enviados para um determinado endereço

Conecte o ClickUp a aplicativos populares, como Bugsnag, Calendly, Email, GitHub, Twilio e HubSpot, para um fluxo de trabalho de gerenciamento de fluxo de trabalho tranquilo

Obtenha acesso à API para gerenciar tarefas, listas, registros de tempo, etc., de forma programática

Limitações do ClickUp

Menos integrações em comparação com alguns concorrentes

Novos usuários experimentam uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

GratuitoIlimitado : uS$ 7 por mês por membro

: uS$ 7 por mês por membro Business : uS$ 12 por mês por membro

: uS$ 12 por mês por membro Enterprise: Preços personalizados

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3900+ avaliações)

2. Marionetista

via Marionetista O Puppeteer é uma biblioteca Node.js usada para automatizar tarefas em um navegador. Sua USP é que ela pode controlar os navegadores nos bastidores de uma maneira muito discreta.

Ao contrário de outras ferramentas de automação de navegadores importantes, como o Selenium, o Puppeteer controla diretamente o navegador Chrome sem iniciar o Chrome visivelmente na tela. Todas as interações do navegador ocorrem em segundo plano.

Isso dá ao Puppeteer algumas vantagens:

Ele é muito rápido e leve, pois não precisa renderizar a interface do usuário do navegador, o que consome recursos

Os testes/automação não são visíveis para um observador, o que permite uma automação discreta

Parece mais com o controle do comportamento de um usuário real em vez de um robô

No entanto, você ainda precisa fornecer instruções claras e escrever código para que ele execute as ações que você deseja de forma automatizada.

melhores recursos do #### Puppeteer

Aproveite uma API direta e intuitiva, garantindo facilidade de aprendizado e uso

Execute fluxos de trabalho flexíveis graças à sua compatibilidade com várias linguagens de programação, como JavaScript, Python e C#

Use-o sem problemas em vários sistemas operacionais, incluindo Windows, Mac e Linux

Limitações do Puppeteer

Funciona somente nos navegadores Chrome ou Chromium

Os scripts podem ficar lentos durante interações extensas com o navegador

Preços do Puppeteer

Gratuito

Avaliações e resenhas do Puppeteer

Não há avaliações suficientes

3. Bardeen

via Bardeen A Bardeen é a solução ideal para simplificar fluxos de trabalho complexos . Com sua interface de usuário intuitiva e descomplicada, a Bardeen AI permite que os usuários integrem a IA em seus fluxos de trabalho diários, liberando-os para tarefas estratégicas e de alto valor.

Com apenas algumas linhas de instruções, você pode delegar tarefas repetitivas ao Bardeen e criar um local de trabalho mais eficiente e simplificado.

Melhores recursos do Bardeen

Criar egerenciar fluxos de trabalho sem habilidades de codificação

Mantenha seus dados seguros, pois ele é executado localmente em seu navegador

Receber sugestões sobre as tarefas a serem automatizadas

Limitações do Bardeen

Não possui planos de equipe e foi projetado principalmente para casos de uso individual

Preços da Bardeen

Iniciante: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 10 por mês

US$ 10 por mês Empresa: Preço personalizado

Bardeen ratings and reviews

G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

4. Cipreste

via Cypress O Cypress é uma estrutura de teste de front-end criada para a Web moderna. Com o Cypress, você está pronto para criar, depurar e executar testes automaticamente em suas compilações de integração contínua.

O serviço Cypress Dashboard fornece gravações de testes, capturas de tela de falhas e gravações de vídeo em várias máquinas. Ele conta com uma API fácil de entender e permite que você assista à execução de testes de ponta a ponta e de componentes em tempo real enquanto desenvolve seus aplicativos.

Seu depurador de viagem no tempo permite que você volte no tempo para reproduzir a execução do teste, facilitando a depuração de aplicativos. A depuração de falhas torna-se ainda mais simples com o uso de ferramentas de desenvolvedor no navegador que você já utiliza.

Melhores recursos do Cypress

Use a API simples e encadeável para descrever as interações do navegador de forma legível

Interrompa o teste em qualquer ponto para verificar como o aplicativo está se saindo

Evite qualquer trabalho extra, pois todas as bibliotecas e dependências já existem

Capture capturas de tela enquanto os testes estão sendo executados

Limitações do Cypress

O Cypress não é compatível com várias linguagens de programação, apenas com JavaScript

Não é possível controlar dois navegadores simultaneamente

Preços do Cypress

Gratuito : Para equipes pequenas

: Para equipes pequenas **Equipe: a partir de US$ 75/mês

Empresa : A partir de US$ 300/mês

: A partir de US$ 300/mês Empresa: Preços personalizados

Cypress ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

4,8/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

5. Testesigma

via Testesigma A Testsigma automatiza os testes da Web, de dispositivos móveis e de API em uma plataforma conveniente. A ferramenta de automação de testes oferece um laboratório de testes integrado com uma ampla variedade de dispositivos e navegadores reais em uma nuvem de alta disponibilidade, permitindo testes simultâneos em vários dispositivos.

A Testsigma usa um algoritmo inteligente para detectar e corrigir elementos de página, garantindo a execução tranquila dos testes, mesmo quando as alterações no aplicativo estão sendo testadas.

A plataforma fornece relatórios de teste abrangentes com informações detalhadas sobre os resultados, o tempo de execução, os detalhes do dispositivo e outras métricas essenciais.

melhores recursos do #### Testsigma

Ajuste os elementos da página para realizar testes sem problemas, mesmo que o aplicativo seja alterado

Conecte-se facilmente com ferramentas comuns, como Jira, Jenkins, GitHub e Slack, para um melhor trabalho em equipe e melhorias contínuas

Expanda a cobertura de testes rapidamente com testes orientados por dados incorporados

Limitações do Testsigma

Alguns usuários consideram tedioso o processo de adicionar etapas no Testsigma

Identificar o elemento HTML correto pode ser um desafio

Preços do Testsigma

Pró: Preços personalizados

Preços personalizados Empresa: Preços personalizados

Testsigma ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

4,5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Lobo QA

via Lobo de controle de qualidade O QA Wolf simplifica e acelera os testes de aplicativos da Web e ajuda você a obter cobertura de teste automatizada de ponta a ponta em questão de semanas. Com execuções paralelas ilimitadas e uma Garantia Zero Flake, o QA Wolf reduz significativamente os gastos com controle de qualidade e aumenta a cobertura de testes.

A plataforma apresenta uma visão geral abrangente dos gastos com controle de qualidade, cobertura de testes, frequência de lançamento e capacidade de desenvolvimento.

Seu recurso Wolf-O-Vision permite testes paralelos, reduzindo os ciclos de controle de qualidade e eliminando o processo de montagem tradicional.

Melhores recursos do QA-Wolf

Elimine a necessidade de qualquer instalação ou configuração, resultando em zero incômodo

Ganhe a liberdade de se concentrar em tarefas adicionais sem a carga de testes

Permita que as equipes executem testes de navegador em paralelo com execuções eficientes e rápidas

Limitações do QA-Wolf

Alguns usuários relatam testes automatizados caros

Preços da QA-Wolf

Pagamento por teste

Avaliações e resenhas da QA-Wolf

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

7. Watir

via Watir Watir, abreviação de "Web Application Testing in Ruby" (e pronunciado como "Water"), é uma biblioteca de código aberto e fácil de usar criada em Ruby para automatizar aplicativos da Web.

O Watir permite capturar imagens de tela durante o teste sempre que necessário e monitora o progresso do teste provisório. Ele executa instruções da mesma forma que um ser humano faria e é compatível com vários navegadores, incluindo Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari e Edge.

Normalmente, ele é mais compatível com estruturas de teste, como RSpec e Cucumber.

Melhores recursos do Watir

Captura de telas automaticamente quando o teste é concluído

Medir o desempenho da página com facilidade

Aproveite o suporte de uma comunidade ativa de código aberto que adiciona novos recursos e mantém a integração com os navegadores mais recentes

Limitações do Watir

Não é compatível com estruturas de teste que não sejam Ruby

Falta de otimização de testes em dispositivos móveis

Preços do Watir

Grátis

Watir ratings and reviews

Não há avaliações suficientes

8. Appium

via Appium O Appium é um projeto de código aberto e um ecossistema autônomo de software associado. Ele ajuda a automatizar aplicativos web nativos, híbridos e móveis nas plataformas iOS, Android e Windows.

Ele usa o protocolo WebDriver para conduzir aplicativos nativos como um usuário faria. Ele pode tocar, deslizar, inserir texto e realizar outras interações para otimizar a interface do usuário automação de tarefas em várias plataformas de aplicativos.

A página Ecosystem oferece uma variedade de drivers e plug-ins para aprimorar sua experiência de automação do navegador. O foco é o teste de caixa preta da perspectiva do usuário final, e não a qualidade do código interno.

O Appium também permite que você navegue pela Referência da CLI para uso da linha de comando e explore a Referência de comandos para obter uma lista abrangente de comandos.

Melhores recursos do Appium

Integre o Appium perfeitamente a vários softwares de desenvolvimento e teste, incluindo Perfecto, Bamboo, Jenkins e outros

Crie testes para várias plataformas móveis usando uma base de código unificada

Escreva testes em várias linguagens, como Java, Python, JavaScript, C#, etc.

Limitações do Appium

Oferece suporte limitado para aplicativos da Web e aplicativos de desktop

A instalação e a configuração do Appium podem ser complicadas

Preços do Appium

Gratuito

Avaliações e resenhas do Appium

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

9. Katalon

via Katalon O Katalon oferece aos usuários uma plataforma avançada para automação de testes. Ele integra perfeitamente os recursos avançados de Ferramentas de IA para aprimorar os testes de regressão.

Combinando simplicidade de baixo código com flexibilidade de código completo, o Katalon Studio facilita a criação rápida de testes por meio de recursos como gravação e reprodução e captura automática de objetos de teste.

A versatilidade da plataforma abrange testes na Web, em dispositivos móveis, em APIs e em desktops, demonstrando uma abordagem moderna à garantia de qualidade.

Melhores recursos do Katalon

Execute testes sem a necessidade de extensões adicionais

Gere análises criteriosas com o Katalon por meio de relatórios integrados que podem ser exportados nos formatos PDF, HTML, Excel ou CSV

Limitações do Katalon

Pode ser desafiador para pessoas mais inclinadas a linguagens de programação funcionais, como Python e JavaScript

Preços do Katalon

Gratuito: Para equipes pequenas

Para equipes pequenas Premium: $167/mês

$167/mês Ultimate: Preços personalizados

Katalon ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4,4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

10. Selênio

via Selênio O Selenium é uma ferramenta avançada que automatiza os testes de navegador simulando o comportamento humano, seja localmente ou em um computador remoto usando o servidor Selenium. Os usuários podem adaptá-la às suas necessidades específicas com três ferramentas diferentes.

O Selenium WebDriver fornece ferramentas de automação de API para controlar as operações do navegador, como navegação, pesquisa de elementos, execução de Javascript etc. Ele ajuda a criar testes robustos e automatizados para sites, a fim de garantir que eles funcionem perfeitamente. Você pode usá-lo para testes funcionais, de aceitação e de regressão de aplicativos da Web.

O Selenium IDE está disponível como um complemento para Chrome, Firefox e Edge, permitindo o registro e a reprodução simples das interações do navegador. Os usuários podem gravar testes como uma série de etapas/ações no navegador, que podem ser exportadas como scripts.

Por fim, o Selenium Grid ajuda os usuários a dimensionar seus esforços de automação, distribuindo e executando testes em várias máquinas. É útil ao executar grandes conjuntos de testes em diferentes navegadores, versões e sistemas operacionais.

Melhores recursos do Selenium

Teste a funcionalidade do site em vários navegadores

Desenvolver suítes e testes de automação flexíveis para aplicativos baseados em navegador

Dimensione e distribua scripts em diversos ambientes

Limitações do Selenium

Não é um bom substituto para as ferramentas tradicionais de análise de sites, pois não tem relatórios de resultados incorporados

Os scripts são propensos a quebrar quando são feitas alterações no site que está sendo testado

Os usuários relataram a indisponibilidade de suporte técnico confiável

Preços do Selenium

Grátis

Avaliações e resenhas do Selenium

G2: 4,5/5 (80+ avaliações)

Navegando no cenário de automação de navegadores em 2024

As ferramentas de automação de navegadores, como Puppeteer, Watir e Selenium, permitem que você impulsione os navegadores para testes, automação e muito mais de forma programática. No entanto, cada ferramenta tem desvantagens em relação ao suporte à linguagem, aos recursos e aos casos de uso.

Embora lucrativa e poderosa, a automação do navegador apresenta riscos se não for implementada com cuidado. Usando técnicas de raspagem da Web, os bots podem sobrecarregar os servidores com solicitações ou raspar dados de forma antiética. Tenha cuidado e use a automação criteriosamente para evitar a suspensão de suas contas de aplicativos.

Combine as ferramentas com uma plataforma como o ClickUp para automação de tarefas e fluxo de trabalho para maximizar os benefícios da automação do navegador e minimizar as dores de cabeça.

O ClickUp permite programar e orquestrar ações automatizadas do navegador para um gerenciamento mais amplo do fluxo de trabalho. Além disso, você pode experimentá-lo gratuitamente e ampliá-lo a um preço muito acessível. Portanto, seja você um desenvolvedor, um profissional de controle de qualidade ou um entusiasta da eficiência, inscreva-se no ClickUp hoje mesmo para ver ganhos instantâneos de produtividade.