10 melhores navegadores da Web para usar em 2024

Em que navegador você está lendo este artigo? Google Chrome? Safari? Embora esses possam estar entre os navegadores mais populares, eles não são suas únicas opções.

De fato, existe um mundo de navegadores da Web, cada um com seus pontos fortes e recursos exclusivos.

Após extensos testes práticos e consultas com especialistas do ClickUp, compilei uma lista dos melhores navegadores disponíveis atualmente. Alguns têm pontuação alta em segurança e privacidade, enquanto outros estão no topo da lista em velocidade de carregamento. Estruturei meu resumo para enfocar os melhores recursos, as limitações e os preços de cada navegador.

Vamos começar!

O que você deve procurar nos melhores navegadores?

Alguns de nós devem se lembrar dos dias em que o Internet Explorer (agora aposentado) era a única maneira de acessar seu site favorito. Hoje, temos muitas opções. Portanto, ao comprar um navegador da Web, aqui estão alguns fatores a serem considerados:

Desempenho e velocidade

Um navegador da Web veloz aprimora sua experiência on-line. Procure navegadores que carreguem páginas da Web rapidamente, rolem sem problemas e usem os recursos do sistema com eficiência. Também presto atenção à rapidez com que posso alternar entre as guias.

Segurança e privacidade

A segurança e a proteção são fatores essenciais durante a navegação. Até mesmo um pequeno comprometimento aqui pode levar a problemas como infecções por malware, roubo de dados ou até mesmo sequestro de navegador. Procure proteções integradas para bloquear anúncios indesejados e atividades suspeitas e ative gerenciadores de senhas, proteções contra malware e detectores de phishing.

Por exemplo, alguns navegadores têm um recurso que o alerta se uma página da Web parecer suspeita ou puder danificar seu computador. Os navegadores com fortes controles de privacidade geralmente permitem que você gerencie suas preferências em relação a cookies, rastreamento e compartilhamento de dados.

Interface do usuário

A interface de usuário (UI) de um navegador deve ser intuitiva e clara, o que significa que você pode descobrir como usá-la sem muito esforço e acessar tudo o que precisa rapidamente.

Opções de personalização

Quem não gosta de uma experiência de navegação personalizada na Web? Procure navegadores da Web que ofereçam suporte à personalização do layout, onde você pode reorganizar as barras de ferramentas e adicionar seus sites favoritos à página inicial para acesso rápido.

Um ótimo navegador também permite que você personalize a aparência dele para que corresponda ao seu estilo pessoal, aprimorando ainda mais a experiência do usuário.

Gerenciamento de tarefas

Procure um navegador da Web que ofereça suporte a gerenciamento de fluxo de trabalho adicionando extensões para listas de tarefas, gerenciamento de tempo, gerenciamento de projetos e automação de tarefas.

Os 10 melhores navegadores em 2024

Aqui estão os 10 melhores navegadores, de acordo com minha pesquisa, cada um projetado para melhorar sua experiência on-line:

1. Navegador Arc

via Navegador Arc O Arc é a minha principal escolha de navegador para otimizar os fluxos de trabalho. Posso criar diferentes espaços e perfis para trabalho, estudo e coisas pessoais em um único navegador, o que me poupa tempo ao alternar entre janelas. O recurso de visualização dividida é muito útil quando quero realizar várias tarefas ou comparar documentos. O Arc também oferece um visual minimalista e uma experiência intuitiva.

A melhor parte do Arc é seu recurso de pesquisa, o Arc Search. Digito minha consulta de pesquisa, seleciono Browse for Me e recebo uma guia personalizada com as respostas mais relevantes da Web. Também gosto da forma como o Arc arquiva automaticamente as guias antigas e bloqueia os anúncios, facilitando a concentração em minhas tarefas.

Melhores recursos do Arc Browser

Crie espaços personalizados para projetos pessoais e de trabalho para uma experiência de navegação aprimorada

Reduza automaticamente os nomes das guias fixadas no MacOS para obter uma aparência mais limpa com o Arc's Tidy Tab Titles

Acesse sites ou ações visitados com frequência em um instante com o recurso Instant Links do Arc

Crie um hub centralizado para suas anotações, cavaletes (quadros brancos digitais), mídia e outros itens salvos com a biblioteca do Arc

Integraraplicativos de produtividade como Gmail, Notion, Google Docs e Outlook Calendar para simplificar o fluxo de trabalho e melhorar a colaboração da equipe

Limitações do Arc Browser

Embora o Arc Browser ofereça uma interface limpa e focada, atualmente ele tem uma biblioteca de extensões menor do que a de outros navegadores, como o Chrome ou o Firefox. Isso pode limitar a funcionalidade se você depender muito de extensões para tarefas específicas ou personalização do espaço de trabalho

Preços do Arc Browser

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Arc Browser

Não há comentários suficientes

2. Mozilla Firefox

via Mozilla Firefox O Firefox é um companheiro de navegação confiável que se adapta suavemente aos seus hábitos de pesquisa. Ele é sincronizado entre dispositivos, de modo que posso visualizar e acessar todas as guias que abri no meu telefone ou laptop. Aprecio particularmente o recurso Pocket, um serviço integrado de leitura posterior que salva páginas da Web. É como ter uma biblioteca digital pessoal.

Adoro as opções de personalização: Posso personalizar minha nova guia com meus sites favoritos ou imagens inspiradoras.

Com um vasta biblioteca de extensões e recursos de segurança robustos, o Firefox também oferece uma experiência de navegação personalizada e segura. Ele agrupa as guias com base em tarefas ou consultas de pesquisa, fixa guias importantes e fecha automaticamente as guias inativas para otimizar o desempenho.

Melhores recursos do Mozilla Firefox

Obtenha proteção aprimorada contra rastreamento no modo de navegação privada. Isso oferece uma camada extra de privacidade, excluindo o histórico de navegação ao ser fechado

Adapte o Firefox às suas preferências com várias extensões e temas para gerenciar sua carga de trabalho. Por exemplo, os desenvolvedores da Web podem usar o Stylus para criar, editar e gerenciar folhas de estilo CSS

Edite formulários diretamente no Firefox, economizando o tempo e o esforço necessários para imprimir PDFs

Limitações do Mozilla Firefox

Comparado a alguns concorrentes, o Firefox pode consumir mais recursos, levando a um desempenho mais lento em dispositivos mais antigos ou menos potentes

Preços do Mozilla Firefox

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Mozilla Firefox

G2: 4.4/5 (480+ avaliações)

3. Google Chrome

via Google Chrome O Chrome é um dos navegadores mais populares do mundo atualmente. Seu recurso de espaços de trabalho é particularmente útil. Eu particularmente adoro como o Chrome sincroniza meus favoritos, histórico e preferências em todos os meus dispositivos e permite que eu codifique as guias por cores, garantindo uma experiência consistente, esteja eu em meu laptop, tablet ou smartphone.

Aprecio seu gerenciador de tarefas, que me permite monitorar e controlar os recursos que cada guia e extensão está usando. Outro recurso que realmente se destaca é a Omnibox. Ela não é apenas uma barra de pesquisa; é um portal para tudo. Precisa encontrar um site? Digite-o. Está procurando um arquivo específico em seu computador? A Omnibox tem tudo o que você precisa.

Melhores recursos do Chrome

Integra-se perfeitamente a outros serviços do Google (como esperado), como o Google Docs e o Google Sheets

Personalize e aprimore a funcionalidade do navegador com extensões, como o Google Tradutor e o Zoom

Salvar endereços e senhas e preencher automaticamente seus dados em formulários e sites

Melhorar a experiência de navegação com os recursos de economia de energia e economia de memória

Limitações do Chrome

O Chrome é conhecido por consumir muitos recursos, especialmente ao lidar com várias guias ou sites exigentes. Isso geralmente resulta em uma experiência de navegação lenta

Preços do Chrome

Grátis para sempre

Chrome avaliações e comentários

Software Advice: 4.8/5 (mais de 1400 avaliações)

4.8/5 (mais de 1400 avaliações) GetApp: 4.8/5 (mais de 1.400 avaliações)

Leia mais: Escolhendo uma pilha de tecnologia: Exemplos para equipes de software em 2024

4. Microsoft Edge

via Microsoft Edge O Edge realmente me surpreendeu. Ele está muito distante do navegador OG da Microsoft de anos atrás. Fiquei particularmente impressionado com o recurso Coleções do Edge, que salva meus artigos, imagens e anotações para acesso rápido. Outro recurso que se destacou para mim foi o Immersive Reader, que simplifica o layout da Web para melhorar a experiência de leitura on-line.

Mas o que realmente diferencia o Edge é seu recursos de automação . O navegador antecipa minhas necessidades, sugere ações e conclui tarefas, reduzindo minha carga de trabalho. Por exemplo, ele preenche formulários automaticamente, sugere termos de pesquisa relevantes e até oferece opções de tradução sem que eu me preocupe com isso.

Melhores recursos do Microsoft Edge

Reduza o uso da memória com as guias inativas e o Modo de eficiência para otimizar o desempenho

Experimente um melhor gerenciamento de guias com recursos como guias verticais, grupos de guias, coleções e espaços de trabalho

Use o Copilot para obter assistência com IA, o Image Creator para gerar imagens e o Designer para criar designs

Use o recurso Drop para compartilhar arquivos entre o telefone e o desktop

Limitações do Microsoft Edge

Ele tem extensões limitadas e problemas de compatibilidade com determinados sites

Preços do Microsoft Edge

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Microsoft Edge

Capítulo: 4.3/5 (480 avaliações)

5. Waterfox

via Raposa d'água O Waterfox é um navegador veloz que parece super responsivo e eficiente. Ele carrega rapidamente os sites e permite uma navegação suave pelas guias. Achei-o particularmente bom para lidar com várias tarefas simultaneamente, como assistir a vídeos sem atrasos e fazer anotações.

Um de seus recursos de destaque é a coleta limitada de dados. Posso navegar facilmente em sites sem me preocupar com o rastreamento da minha atividade. O Waterfox também aumenta a produtividade e facilita a concentração ao criar guias de contêineres para trabalho, compras ou navegação pessoal.

Melhores recursos do Waterfox

Organize diferentes atividades de navegação (trabalho, compras, pessoal) separadamente e use códigos de cores para facilitar a identificação

Salve e restaure sua sessão de navegação para concluir tarefas facilmente

Importar favoritos e senhas de outros navegadores

Inicie guias privadas para navegar anonimamente

Limitações do Waterfox

Os navegadores da Web Waterfox nem sempre recebem atualizações de segurança tão rapidamente quanto os navegadores convencionais, o que pode deixar a maioria dos usuários vulneráveis a ameaças recém-descobertas

Preços do Waterfox

Grátis para sempre

Avaliações e resenhas do Waterfox

Não há comentários suficientes

6. DuckDuckGo

via DuckDuckGo O DuckDuckGo é a escolha preferida dos usuários preocupados com privacidade e segurança. É um navegador altamente seguro que não coleta nem compartilha nenhuma informação pessoal, o que me dá tranquilidade enquanto navego na Web. Desde o momento em que o abro, percebo uma interface mais limpa, livre de anúncios e pop-ups que distraem.

Seu Duck Player me permite assistir a vídeos do YouTube sem ser bombardeado com anúncios ou ter meus hábitos de visualização rastreados. Ele também bloqueia rastreadores de e-mail em sites, poupando minha caixa de entrada de mensagens de spam.

Melhores recursos do DuckDuckGo

Bloqueia ativamente rastreadores de terceiros que tentam seguir sua atividade on-line

Pesquise rapidamente sites específicos diretamente do DuckDuckGo usando atalhos (por exemplo, digitando "!a" para a Amazon)

Limpe todas as suas guias e dados de navegação com um clique usando o botão Fire

Limitações do DuckDuckGo

O navegador não possui recursos avançados e opções de personalização para otimizar o fluxo de trabalho

Preços do DuckDuckGo

Pesquisa DuckDuckGo: Gratuito

Gratuito Navegador privado DuckDuckGo: Gratuito

Gratuito Privacidade Pro: $99,99/ano

Avaliações e resenhas do DuckDuckGo

Não há avaliações suficientes

7. Safári

via Safári O Safari, como quase tudo no universo Apple, tem uma interface limpa, o que me proporciona uma experiência de navegação sem distrações. Um dos principais recursos do Safari é a prevenção inteligente de rastreamento, que limita o rastreamento entre sites e protege minha privacidade.

Passei a confiar muito no recurso Reading List, que me permite salvar artigos para leitura off-line mais tarde. Isso é perfeito para quando estou viajando ou em áreas com pouca conectividade com a Internet. Também gosto do recurso Live Text do Safari, que me permite copiar, traduzir e procurar texto em imagens.

O recurso Web Apps também é muito útil, pois me ajuda a salvar os sites visitados com frequência no Dock, oferecendo uma experiência semelhante à de um aplicativo.

Melhores recursos do Safari

Faça anotações diretamente em um site sem alternar entre as guias

Obter recursos avançados de gerenciamento de guias, incluindo a capacidade de criar grupos de guias

Acesse vários recursos de privacidade on-line, como 'Hide My Email', para criar endereços de e-mail exclusivos e aleatórios ao se inscrever em serviços, evitando spam e protegendo seu endereço de e-mail real

Limitações do Safari

O Safari está disponível somente em dispositivos Apple. Usuários de Windows ou Android não podem usar o Safari, o que limita sua acessibilidade

Preços do Safari

Gratuito para sempre

Safari ratings and reviews

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) G2: 4/5 (mais de 200 avaliações)

8. Ópera

via Opera O navegador Opera é outra ferramenta popular com recursos interessantes e voltados para o usuário. Seu recurso Speed Dial transforma a página inicial em um painel visual de seus sites favoritos, eliminando a necessidade de procurar nos favoritos. Além disso, o Opera oferece o "Flow", um recurso que conecta perfeitamente minhas versões para celular e desktop para que eu possa sincronizar minhas guias entre os dispositivos.

Achei o recurso de bloqueador de anúncios integrado do Opera muito útil. Ele elimina as distrações e os incômodos pop-ups. Também posso acessar facilmente plataformas de mídia social como o X (antigo Twitter) e o Instagram, integrando-as à barra lateral do navegador. Isso me ajuda a ficar de olho no meu feed, responder a mensagens de mídia social ou interagir com publicações no próprio navegador.

Melhores recursos do Opera

Use a VPN integrada gratuita para navegar sem uma assinatura ou login para aumentar a privacidade e a segurança

Integre o Aria para acessar informações em tempo real da Web, gerar conteúdo com base nas solicitações do usuário e obter respostas diretamente do navegador

Agrupe as guias em contextos separados para melhor organização e navegação mais direta entre as tarefas usando as "Tab Islands"

Receba alertas se os dados da sua área de transferência forem alterados para se proteger contra malware de sequestro de área de transferência

Limitações do Opera

O Opera pode tornar seu sistema mais lento devido ao alto uso de recursos

Alguns sites podem não ser totalmente compatíveis com o navegador Opera

Preços do Opera

Grátis para sempre

Opera classificações e resenhas

Capterra: 4.5/5 (182 avaliações)

9. Vivaldi

via Vivaldi Usar o navegador Vivaldi é como ter um assistente pessoal da Web. Posso ajustar tudo, desde a aparência até a maneira como as guias se comportam. Ele oferece gerenciamento de guias como nenhum outro navegador desta lista. Os usuários podem agrupar um número ilimitado de guias em pilhas de dois níveis, o que facilita a classificação das guias em subcategorias para facilitar o acesso.

Outro aspecto que se destacou para mim foi o recurso de anotações. Posso anotar ideias ou trechos de informações diretamente no navegador, o que o torna uma ferramenta versátil para pesquisa ou planejamento. Também gostei do fato de o Vivaldi permitir que você sincronize as configurações do navegador em todos os seus dispositivos.

Melhores recursos do Vivaldi

Faça personalizações abrangentes, incluindo temas, arranjos de guias, atalhos de teclado e muito mais

Use ferramentas integradas como um aplicativo de anotações, cliente de e-mail, calendário e muito mais para produtividade

Obtenha uma experiência de leitura sem distrações com painéis da Web e uma visualização de leitor que elimina o conteúdo desnecessário

Limitações do Vivaldi

Seus recursos avançados e sua interface complexa podem ser esmagadores para alguns usuários

Preços do Vivaldi

Grátis para sempre

Avaliações e resenhas de Vivaldi

Capterra: 4.8/5 (40+ avaliações)

4.8/5 (40+ avaliações) Software Advice: 4.8/5 (mais de 40 avaliações)

10. Bravo

via Valente O Brave foi uma mudança refrescante em relação aos navegadores comuns. Sua velocidade ultrarrápida foi imediatamente percebida, pois minhas páginas carregaram em um piscar de olhos. Os anúncios intrusivos nunca chegaram até mim, pois o Brave tem um bloqueador de anúncios integrado que mantém a bagunça longe.

No entanto, o navegador não se limita apenas à velocidade e à simplicidade. O mecanismo de pesquisa do Brave fornece resultados de pesquisa sem rastrear consultas. Além disso, o design elegante e a interface intuitiva do navegador fazem dele um prazer de usar.

Melhores recursos do Brave

Conceda permissões de acesso a dispositivos (como microfone ou câmera) temporariamente, como "até eu fechar este site" ou "por 24 horas"

Acessar um leitor de PDF incorporado para visualizar documentos sem software adicional

Bloqueie elementos individuais em uma página da Web diretamente do menu de contexto, aumentando o controle sobre sua experiência de navegação

Limitações do Brave

O bloqueio agressivo de anúncios do Brave pode, às vezes, interferir na funcionalidade do site. Isso pode causar problemas em sites que dependem muito de anúncios para conteúdo ou recursos

Preços do Brave

Grátis para sempre

Brave avaliações e resenhas

Capítulo: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Como os navegadores da Web melhoram seu fluxo de trabalho

Os navegadores da Web se transformaram em centros de produtividade que oferecem acesso instantâneo a e-mails, calendários, ferramentas de gerenciamento de projetos e materiais de pesquisa.

Os melhores navegadores da Web eliminam a necessidade de alternância constante entre aplicativos, economizando um tempo precioso e energia mental. Quando você reduz o tempo gasto alternando entre diferentes programas, também minimiza a carga cognitiva e melhora o foco.

Se você gosta de usar o Google Chrome e não quer mudar para outro navegador e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade, pode começar com ClickUp uma ferramenta completa para gerenciamento de projetos, colaboração e comunicação de equipes.

Eu instalei o Extensão do ClickUp para o Chrome para ficar por dentro de minhas tarefas e projetos diretamente do meu navegador. É uma das melhores Extensões de IA do Chrome para criar tarefas, anexar e-mails, monitorar o tempo gasto em diferentes guias e fazer anotações.

Vamos explorar como a extensão ClickUp para o Chrome ajuda a aumentar a produtividade.

Criar tarefas

Eu uso a extensão do ClickUp para Chrome para criar tarefas diretamente de meus e-mails e sites. Também posso definir um local padrão e adicionar o link do site diretamente a uma tarefa para melhorar o contexto.

Crie tarefas com um único clique usando a extensão do Google Chrome do ClickUp

Leia mais: 12 melhores extensões do Chrome para desenvolvedores em 2024

Rastrear o tempo

A extensão do ClickUp para o Chrome rastreia automaticamente o tempo gasto em cada tarefa, para que eu saiba exatamente para onde vão minhas horas. Não há mais adivinhação ou controle manual do tempo, o que me ajuda a priorizar melhor as tarefas.

Rastreie o tempo em várias guias com a extensão do ClickUp para o Chrome

Anexar e-mails

Precisa salvar um e-mail importante com uma discussão relacionada a uma tarefa? A extensão do ClickUp para o Chrome ajuda a anexar o e-mail inteiro a uma tarefa com um único clique. Chega de copiar e colar! Posso até transformar e-mails em novas tarefas, mantendo tudo organizado em um só lugar.

Clipper da Web

Encontrou um site que precisa marcar como favorito? Basta adicioná-lo a um Tarefa ClickUp ou Documentos do ClickUp com um clique. Você pode até mesmo fazer capturas de tela ou copiar texto diretamente para sua tarefa.

Clipar sites em tarefas ou documentos para voltar a eles mais tarde

Torne a experiência de navegação produtiva com o ClickUp

Navegadores como o Edge e o Safari são úteis, mas a onipresença e as amplas integrações do Google Chrome dão a ele uma vantagem distinta. Se você deseja melhorar sua produtividade no Chrome sem mudar para um novo navegador, Extensão do ClickUp para o Chrome é ideal. Desde a criação rápida de tarefas até o controle de tempo e a economia de sites, ela facilita sua vida digital. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e veja a diferença que isso faz em sua experiência de navegação.