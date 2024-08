Adotando um fluxo de trabalho de DevOps: Fases e práticas recomendadas

No atual ambiente tecnológico de ritmo acelerado, talvez seja necessário mais do que uma equipe de desenvolvimento e operações qualificada para criar o software que seus clientes gostarão de usar. Um lançamento de software bem-sucedido envolve solução rápida de problemas e melhoria contínua tanto durante o desenvolvimento do produto quanto depois que ele chega ao mercado.

É por isso que muitas empresas recorreram a um fluxo de trabalho de DevOps para simplificar e acelerar o processo de desenvolvimento de software. De fato, o DevOps se tornou tão popular que seu mercado atingiu US$ 10,9 bilhões em 2023 e espera-se que cresça para US$ 63,4 bilhões até 2032.

Mas o que torna essa abordagem a favorita entre as equipes de desenvolvimento e operações? Neste artigo, você aprenderá tudo o que precisa saber sobre o fluxo de trabalho DevOps, seus benefícios e suas principais fases. Além disso, mostraremos como criar um processo de DevOps usando uma plataforma de gerenciamento de projetos poderosa e fácil de usar. 🛠

O que é um fluxo de trabalho de DevOps?

Um fluxo de trabalho de DevOps refere-se a um conjunto de práticas que ajudam a preencher a lacuna entre o desenvolvimento de software (Dev) e as operações de TI (Ops). Seu objetivo é acelerar o desenvolvimento do sistema e permitir a entrega contínua. Esses fluxos de trabalho estão focados na automação de processos e no suporte colaboração aprimorada entre as equipes de TI e de desenvolvimento, ajudando-as a obter uma implementação mais rápida.

Um fluxo de trabalho típico de DevOps compreende seis fases com ações específicas, metas e resultados esperados. O andamento do fluxo de trabalho permite que você faça ajustes em cada fase e automatize ações para reduzir erros e aumentar a eficiência. 📈

Quais são os benefícios de um fluxo de trabalho de DevOps?

A maior vantagem de um fluxo de trabalho DevOps é que ele encurta significativamente o processo de desenvolvimento do sistema. Seus outros benefícios notáveis incluem:

Colaboração mais eficaz: As ferramentas de fluxo de trabalho do DevOps facilitam a comunicação entre as equipes de desenvolvimento e de operações durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento. Isso resulta em uma resolução mais rápida de problemas e em um software de maior qualidade

As ferramentas de fluxo de trabalho do DevOps facilitam a comunicação entre as equipes de desenvolvimento e de operações durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento. Isso resulta em uma resolução mais rápida de problemas e em um software de maior qualidade Redução de custos: Como o fluxo de trabalho do DevOps se concentra na automação de tarefas e no aumento da eficiência, ele pode ajudar a reduzir o custo de desenvolvimento e manutenção de software

Como o fluxo de trabalho do DevOps se concentra na automação de tarefas e no aumento da eficiência, ele pode ajudar a reduzir o custo de desenvolvimento e manutenção de software Melhoria da qualidade do produto: Um dos principais componentes de um fluxo de trabalho de DevOps é o monitoramento contínuo de cada fase de desenvolvimento, o que garante que os bugs sejam descobertos e corrigidos a tempo

Um dos principais componentes de um fluxo de trabalho de DevOps é o monitoramento contínuo de cada fase de desenvolvimento, o que garante que os bugs sejam descobertos e corrigidos a tempo Escalabilidade técnica: Omonitoramento constante e o desenvolvimento contínuo de um fluxo de trabalho DevOps oferecem mais oportunidades para atualizar sua tecnologia e manter seus produtos atualizados

Omonitoramento constante e o desenvolvimento contínuo de um fluxo de trabalho DevOps oferecem mais oportunidades para atualizar sua tecnologia e manter seus produtos atualizados Melhor experiência do cliente: Os fluxos de trabalho de DevOps implicam feedback contínuo o que permite que vocêcorrigir problemas mais rapidamente e manter os clientes satisfeitos com o produto 🤗

6 fases de um fluxo de trabalho de DevOps

Um fluxo de trabalho de DevOps depende da agilidade e da automação para fechar o ciclo entre o desenvolvimento e as operações de forma rápida e eficiente. Fazer isso inclui fases como integração, teste, monitoramento, feedback e implantação para obter sucesso desenvolvimento de produtos . Vamos explorar cada uma dessas fases em mais detalhes.

Desenvolvimento contínuo

A fase de desenvolvimento contínuo é reservada para planejar e criar um produto, delineando uma visão e permitindo que as equipes de desenvolvimento a transformem em realidade.

Os desenvolvedores trabalham em ciclos curtos de desenvolvimento, o que lhes permite ajustar o produto de acordo com a evolução dos requisitos e das opiniões dos usuários. Eles geralmente usam um sistema de controle de versão como o GitHub para codificação nesse estágio.

A função das equipes de operação nessa fase é monitorar as alterações e retornar às versões anteriores do produto com o controle de versão, se necessário.

Integração contínua

A fase de integração contínua é tudo sobre encontrar e corrigir bugs para aumentar a confiabilidade do código. Os desenvolvedores modificam o código e incorporam essas alterações em um repositório central para que as atualizações sejam acessíveis a todos e estejam prontas para serem testadas automaticamente.

A integração contínua evita atrasos no desenvolvimento, permitindo que vários desenvolvedores trabalhem no mesmo código-fonte em vez de esperar para integrar diferentes seções de código no dia do lançamento. Isso acelera o processo de desenvolvimento e torna o código mais seguro e confiável. 🔐

Testes contínuos

Na fase de teste contínuo, o código é testado automaticamente usando ferramentas de código aberto. Dessa forma, os testadores e os desenvolvedores são notificados instantaneamente sobre quaisquer bugs e erros. Esse processo de teste automatizado tem como objetivo confirmar que o código-fonte está de acordo com os requisitos do software.

Se algum erro for encontrado, o produto voltará ao estágio de desenvolvimento para que os problemas sejam corrigidos.

Monitoramento e feedback contínuos

Nesse estágio, você monitora o desempenho do seu produto, coleta dados e analisá-los para ver se há espaço para melhorias . Você também observa a infraestrutura do software e a atividade do usuário para ver se os clientes estão satisfeitos com o produto.

Assim como os testes, esse processo deve ser automatizado para fornecer feedback contínuo que você possa avaliar e aproveitar para fazer as alterações necessárias. Isso garante que as futuras versões do produto sejam mais confiáveis.

Entrega contínua

A fase de entrega contínua trata de criar e testar automaticamente as alterações no código-fonte para que ele esteja pronto para ser lançado em qualquer ambiente de produção. O processo de lançamento também é automatizado, pois esse estágio visa a fornecer atualizações de software rápidas e sustentáveis.

Implantação contínua

O processo de implantação contínua elimina a necessidade de dias de lançamento programados - todas as alterações do produto são automaticamente liberadas para os usuários. Isso significa que os desenvolvedores recebem feedback dos usuários rapidamente, o que lhes permite resolver problemas e fornecer soluções mais rápidas e precisas. 👌

Como criar um fluxo de trabalho DevOps: 7 etapas

Criar um fluxo de trabalho de DevOps do zero pode parecer um incômodo devido às muitas operações contínuas que você precisa monitorar. No entanto, com uma poderosa plataforma de gerenciamento de projetos como o ClickUp se você está procurando um fluxo de trabalho DevOps, implementar um fluxo de trabalho DevOps está mais fácil do que nunca!

O ClickUp oferece ferramentas fáceis de usar para ajudá-lo a planejar, organizar e rastrear tarefas em uma única plataforma. Ele também incentiva a colaboração multifuncional para que suas equipes possam trabalhar com mais eficiência.

Vamos ver como criar um fluxo de trabalho DevOps passo a passo e usar o gerenciamento de projetos e recursos de desenvolvimento de software para que essa jornada seja tranquila. ⛵

Etapa 1: Defina suas metas e objetivos

Para implementar um fluxo de trabalho funcional de DevOps, considere sua estratégia atual de DevOps e identifique os problemas que você encontrou e deseja melhorar. Os problemas típicos podem estar relacionados a erros frequentes de software, à falta de colaboração entre as equipes de desenvolvimento e operações ou ao fluxo de trabalho funções que não estão claramente definidas .

Depois de identificar os principais problemas, é hora de determinar as metas que você deseja alcançar com seu novo fluxo de trabalho de DevOps. Pergunte a si mesmo se você:

Precisa de um cronograma de lançamento mais rápido Deseja automatizar determinadas operações Ter ferramentas de DevOps que precisam ser substituídas Deseja atualizar sua infraestrutura com mais frequência

Responder a essas perguntas o ajudará a decidir quais ferramentas e técnicas devem fazer parte do seu fluxo de trabalho de DevOps renovado. Mantenha essas metas em um único lugar e acompanhe seu progresso regularmente - isso ajudará a garantir que você esteja no caminho certo e não repita velhos erros. 🙅‍♀️

Estabeleça metas mensuráveis com progressão automática para atingir objetivos de forma eficaz usando o ClickUp

Uma ótima maneira de organizar e monitorar suas metas e objetivos é contar com a ferramenta Metas do ClickUp que permite criar metas mensuráveis e automatizar o processo de controle de metas!

Esse recurso permite que você crie metas e as divida em alvos menores e mais facilmente alcançáveis. Essa abordagem não apenas mantém suas metas bem organizadas, mas também aumenta a motivação na sua equipe de DevOps. 🙌

Quando uma meta é concluída, sua porcentagem de progresso em tempo real é atualizada automaticamente. Dessa forma, você pode ver claramente o quanto está perto de atingir sua meta.

O recurso Metas também permite que você:

Criar pastas pararastrear OKRs (Objetivos e principais resultados) Criar scorecards semanais dos funcionários para comemorar as conquistas Acompanhe os projetos em tempo real

Etapa 2: Desenvolva um plano em equipe

Depois de definir suas metas, você deve desenvolver uma estratégia para introduzir efetivamente o novo fluxo de trabalho. Certifique-se de discutir o plano com as partes interessadas, principalmente com a equipe de DevOps, pois serão elas que realmente implementarão a nova abordagem.

Os fluxos de trabalho de DevOps bem-sucedidos dependem de uma colaboração sólida entre as equipes de desenvolvimento e de operações. Os desenvolvedores escrevem o código e o passam para a equipe de operações para teste, integração e implementação. É por isso que o seu plano de DevOps deve ser claramente definido e acessível a todos os membros da equipe, permitindo que eles acompanhem o progresso e se mantenham atualizados. 🔔

Use o modelo de plano estratégico do ClickUp DevOps Teams para acompanhar o progresso de cada meta e garantir o alinhamento com seu plano estratégico

Para simplificar o processo de planejamento, use o Modelo de plano estratégico para equipes de DevOps do ClickUp . É uma estrutura pré-projetada que ajuda toda a equipe a visualizar o trabalho necessário para atingir os objetivos de longo prazo. O modelo oferece exibições de lista e quadro para filtrar tarefas com eficiência com base no departamento responsável, nos níveis de prioridade ou na data de vencimento.

Se você quiser ver quantas tarefas estão em andamento, concluídas ou no prazo de lista de tarefas basta abrir a visualização do quadro de progresso do modelo. A visualização Status das tarefas do ClickUp são totalmente personalizáveis, portanto, em vez de usar termos genéricos como In Progress (Em andamento), você pode criar status personalizados como Undergoing Beta Testing (Em teste beta) ou Bug Testing (Teste de bugs) para atender perfeitamente às necessidades do seu projeto.

Garanta que seus comentários sejam vistos, atribuindo-os aos membros da equipe diretamente nas tarefas usando o ClickUp

Além de tudo, Tarefas do ClickUp têm uma seção de comentários integrada, simplificando as discussões específicas da tarefa para a sua equipe de DevOps. Você pode usar o recurso Comentário para:

Abordar problemas com o contexto adequado

Marcar os membros da equipe para chamar a atenção deles para problemas relacionados à tarefa

Esclarecer como resolver um problema diretamente na tarefa

Compartilhar arquivos relevantes dentro da tarefa

Etapa 3: automatizar os processos de DevOps

A automação é parte integrante do fluxo de trabalho do DevOps, portanto, quanto mais operações você puder automatizar, melhor. Isso aumenta a velocidade geral do fluxo de trabalho e resulta em uma implementação mais rápida do software. ⚡

Automatize facilmente tarefas recorrentes e visualize e gerencie rapidamente todas as automações com o ClickUp

Você pode simplificar seu trabalho e aumentar a eficiência usando Automações do ClickUp . Esse recurso permite que você coloque suas tarefas repetitivas e rotineiras no piloto automático, liberando tempo para se concentrar em atividades de alto impacto e valor agregado.

O ClickUp permite que você crie um processo automatizado personalizado para o seu fluxo de trabalho de DevOps ou aproveite as 50+ Automações pré-construídas para obter uma vantagem inicial. Você pode usar as Automações pré-construídas para:

Alterar automaticamente o responsável pela tarefa quando o status de uma tarefa for alterado

Atualizar a prioridade da tarefa assim que sua lista de verificação for limpa

Arquivar tarefas quando suas prioridades mudarem

Trocar as tags das tarefas quando um prazo se aproxima

Aplicar um modelo quando você criar uma nova tarefa

Etapa 4: Teste seu software continuamente

O teste regular é obrigatório ao implementar o fluxo de trabalho de DevOps - ele ajuda a identificar e corrigir bugs para evitar que ocorram problemas maiores após a implantação. Por esse motivo, o teste contínuo é fundamental durante o processo de desenvolvimento.

Em vez de testes manuais constantes, você pode realizar testes automatizados periodicamente. Certifique-se de que o software seja testado após a implementação de cada alteração, por menor que seja, pois até mesmo pequenas alterações podem causar erros. ⚠️

Após detectar bugs, registre-os em um único local. Isso facilita a prevenção da recorrência de problemas, pois você sempre saberá quais problemas foram corrigidos, onde eles ocorreram e o que os causou.

Mantenha o controle de todos os seus bugs em um só lugar com o modelo de relatório de rastreamento de bugs do ClickUp

Se quiser começar a monitorar bugs e erros imediatamente, o Modelo de relatório de rastreamento de bugs do ClickUp é a solução perfeita! Esse modelo fácil de usar permite que você organize seus bugs usando o seguinte Campos personalizados :

Fonte (por exemplo, interno ou cliente) Tipo de relatório (por exemplo, Defeito ou Refinamento da IU) Ambiente (por exemplo, Web, móvel ou desktop) Recurso do produto (por exemplo, login, integrações ou produto principal)

Todos os campos e status são totalmente personalizáveis, de modo que você pode modificá-los para se adequarem ao seu fluxo de trabalho e incluir menus suspensos, caixas de seleção, barras de progresso e tags, conforme necessário. Filtre as tarefas por responsável, data de vencimento ou prioridade para obter uma visão geral específica e mova-as pela visualização do quadro Kanban para alterações simples de status. ✌

Etapa 5: coletar feedback

Garanta que seu software atenda às expectativas dos clientes coletando feedback do usuário após o lançamento do seu produto. Isso o ajudará a analisar o desempenho do software e a fazer os ajustes necessários em seu sistema com base no feedback recebido. 🗣️

Colete feedback dos clientes e mantenha-o organizado usando o modelo de formulário de feedback do ClickUp

Como o fluxo de trabalho do DevOps exige feedback contínuo, manter todos os comentários dos clientes em um único local pode ajudá-lo a implementar as alterações de forma mais eficaz. O Modelo de formulário de feedback do ClickUp é uma ótima ferramenta que permite fazer exatamente isso: coletar feedback do usuário, mantê-lo em um local central e organizá-lo usando campos personalizados para facilitar a acessibilidade.

Todo o feedback que você coletou ao distribuir o Formulário de feedback do modelo ficará claramente visível na exibição de lista, onde você também pode obter informações sobre detalhes como:

Classificação geral

Motivo da pontuação

Sugestões de aprimoramento

A equipe de DevOps pode usar esse modelo para analisar o feedback dos clientes em relação à interface do software, aos novos recursos e ao desempenho e usá-lo para melhorar ainda mais o produto.

Etapa 6: medir o desempenho do seu processo de DevOps

Com um fluxo de trabalho de DevOps implementado, agora você deve acompanhar seu desempenho para ver se ele funciona bem em comparação com as abordagens anteriores. Certifique-se de responder às seguintes perguntas:

Quais melhorias foram feitas?

Quais problemas foram resolvidos?

Quantos problemas ocorreram?

Com que rapidez o produto foi lançado?

Houve um aumento no tempo de atividade?

O consumo de recursos foi alterado?

O acompanhamento e a análise dessas métricas o ajudarão a determinar se você implementou o fluxo de trabalho de DevOps de forma eficaz e a destacar as áreas que podem precisar de melhorias no futuro.

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes por meio de vários gráficos com o ClickUp

Você pode acompanhar o desempenho de seu novo fluxo de trabalho de DevOps facilmente com o Painéis do ClickUp -seu próprio centro de controle de missão para qualquer tipo de trabalho. Os Dashboards fornecem uma visão geral de alto nível que você pode compartilhar com a equipe de DevOps para manter todos atualizados sobre o status do seu projeto de desenvolvimento. 📢

Os painéis são totalmente personalizáveis, exibindo exatamente o tipo de informação de que você precisa. Por exemplo, você pode obter uma apresentação visual do progresso da sua tarefa por meio de gráficos como:

Gráficos de velocidade : Representam a taxa de conclusão de sua tarefa

Gráficos de burndown : Exibem a quantidade de trabalho restante no projeto

Gráficos de queima : Mostram quanto trabalho já foi concluído em um projeto

Fluxogramas cumulativos : Exibem o progresso da tarefa ao longo do tempo, ajudando a identificar possíveis obstáculos

Etapa 7: fazer melhorias

Depois de coletar feedback e analisar o desempenho do fluxo de trabalho do DevOps, use esses dados para ajustar o software para versões futuras. Para garantir que as melhorias sejam implementadas com sucesso, você também deve refinar continuamente os processos de desenvolvimento, implantação e operacionais.

Reavalie o desempenho de seu projeto e identifique as áreas de melhoria com o modelo ClickUp Project Post Mortem

Torne esse processo mais eficiente usando o Modelo Post-Mortem do Projeto ClickUp para reunir tudo o que você aprendeu durante o projeto. Ele permite que você categorize os insights por:

Sucesso: Coisas que você alcançou **Desafio: obstáculos que você encontrou Tarefa pós-projeto: Tarefas que ainda estão pendentes **Desempenho da equipe: o desempenho e a colaboração da equipe Aprendizados:Lições aprendidas durante o projeto

Você pode compartilhar isso modelo de port-mortem com sua equipe durante uma reunião para garantir que todos estejam na mesma página e prontos para trabalhar na melhoria contínua. 🔄

Simplifique seus processos de DevOps com o ClickUp

A implementação dos princípios de DevOps e a configuração de um fluxo de trabalho de DevOps podem fazer maravilhas para suas equipes e seus produtos - aumentam a colaboração, promovem a agilidade e aumentam a precisão.

Se você deseja criar um fluxo de processo de DevOps com o mínimo de esforço, experimente o ClickUp gratuitamente ! Use suas poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos para definir metas claras, acompanhar bugs e corrigir problemas de forma rápida e coletiva! 💪