Adoção de produtos: Definição, estágios, desafios e estratégias de aprimoramento

Se ao menos pudéssemos ter um feitiço mágico que transformasse clientes potenciais em clientes fiéis, todas as empresas seriam a próxima Apple, Inc. 🧙‍♂️

Como esse não é o caso, você precisa descobrir estratégias eficazes para impulsionar a adoção do produto. É preciso criar um produto robusto, investir em seu marketing, aumentar o envolvimento do usuário e torná-lo fiel.

O que é aderência? A aderência é melhor explicada pela forma como rolamos no Instagram ou no Twitter por horas a fio. Isso nos torna usuários aderentes. É o sonho de todo proprietário de produto.

Neste guia, discutiremos tudo sobre adoção de produtos. Além dos fundamentos necessários para entender o conceito, exploraremos os métodos de medição, os desafios comuns e como superá-los e estratégias que você pode implementar para impulsionar a adoção do produto e o sucesso do cliente.

O que é adoção de produtos?

A adoção do produto, ou adoção do usuário, é o processo pelo qual seus clientes passam antes de decidir integrar seu novo produto ou recurso em suas vidas diárias ou operações comerciais. Ela representa o conjunto completo de ações que significam que os novos usuários encontraram valor no produto. ✨

A adoção de produtos é semelhante à aquisição de produtos, mas tem objetivos distintos:

Aquisição: Concentra-se na descoberta - o que leva os visitantes ao seu site, como eles aprendem sobre seu produto e o que os transforma em adotantes iniciais **Adoção: concentra-se na retenção de clientes - o que transforma os visitantes em usuários

Ambos os conceitos são essenciais, mas é a adoção do produto que indica o sucesso do cliente a longo prazo. Ter muitos visitantes é um ótimo começo, mas não significará muito se esses visitantes não se converterem em clientes compradores.

A importância da adoção do produto

A adoção do produto é um conceito universalmente adotado indicador-chave de desempenho (KPI) . Ele ajuda as equipes de produtos a entender se seus estratégia de produto e os esforços de desenvolvimento são bem-sucedidos. Isso se reflete em muitas outras métricas de vendas e gerenciamento de produtos, algumas das quais incluem:

Valor da vida útil do cliente

Taxa de conversão

Taxa de retenção de clientes

Taxa de rotatividade

Pontuação de envolvimento do cliente

Receita recorrente mensal média do usuário

Custos de aquisição de clientes

Custo por lead

O objetivo é identificar e quantificar as ações que indicam a adoção do produto. Ao fazer isso, podemos avaliar objetivamente se o nosso produto cumpriu sua meta principal - fornecer os benefícios para os quais foi projetado.

Quando se sabe quais ações convertem novos usuários em usuários de longo prazo, é possível otimizar o produto para que os usuários repitam essas ações.

Mesmo um pequeno aumento na taxa de adoção do produto é altamente impactante. Quanto mais cedo os usuários adotarem o produto, mais cedo eles encontrarão valor nele e mais valor acumularão ao longo do tempo.

6 estágios de adoção do produto

O processo de adoção de um novo produto representa a jornada do cliente desde a descoberta inicial até o uso repetido do produto. Geralmente, ele consiste nos seis estágios a seguir:

Conscientização Interesse Avaliação Julgamento Ativação Adoção

Você deve tratar cada estágio de adoção do produto com o mesmo nível de cuidado e atenção. Todos eles são cruciais para levar o usuário à linha de chegada, que é a satisfação com o produto. 🏁

Estágio 1: Conscientização

Durante o estágio de conscientização, os usuários descobrem seu produto e seus possíveis benefícios. É aqui que marketing do produto entra no palco.

O marketing garante que a base de usuários-alvo tome conhecimento do seu produto e de sua capacidade de resolver os problemas deles. Em alguns casos, ele até mesmo descobre os próprios problemas.

Para que o desenvolvimento do seu produto e os esforços de marketing sejam eficazes, você deve ter um profundo entendimento dos pontos problemáticos dos clientes. 💥

Ter um marca estabelecida e bem conhecida pode lhe dar uma vantagem inicial. Se os usuários já confiarem em você, eles estarão mais dispostos a experimentar e adotar seu novo produto ou recurso.

Estágio 2: Interesse

Se a campanha de conscientização for proveitosa e os usuários sentirem que o seu produto tem o potencial de beneficiá-los, eles se interessarão por ele. Eles continuarão a explorar seu produto, avaliando como ele os ajudará em seus trabalhos a serem realizados (JTBD).

Muitos fatores podem influenciar o interesse dos usuários. Por exemplo, descobrir o produto no momento certo pode ser fundamental para que os usuários decidam investigá-lo mais a fundo. 🔍

Quando se trata de soluções inovadoras e não convencionais, é preciso investir mais em marketing para convencer os usuários a dar uma olhada nelas.

Estágio 3: Avaliação

No estágio de avaliação, os usuários estão considerando seu produto como uma solução viável para os problemas deles. Eles estão prestando atenção ao seu custo e aos benefícios adicionais, como suporte ao cliente . É fundamental tornar todas as informações facilmente acessíveis a eles.

Os clientes e usuários em potencial também buscarão recomendações boca a boca e avaliações on-line. Eles compararão seu produto com outras opções no mercado. Por fim, eles decidirão se querem experimentar o produto ou não.

Durante o estágio de avaliação, você deve se concentrar em destacar as vantagens de seu produto em relação aos concorrentes, permitindo que seus clientes e usuários posicionamento do produto para se destacar. A oferta de descontos, bônus, avaliações gratuitas e demonstrações pode fazer a balança pender para alguns usuários. ⚖️

Use o modelo de posicionamento de produto do ClickUp para delinear a visão, a missão, o segmento de mercado, os pontos problemáticos e muito mais de seu produto

Estágio 4: Teste

Neste ponto, os usuários estão experimentando o seu produto. Eles estão avaliando fatores como:

Se o produto cumpre suas promessas de marketing e resolve seus problemas

A facilidade de uso do produto

O quanto o produto se encaixa em sua pilha de tecnologia

O sucesso nesse estágio depende do design do seu produto e de sua experiência de integração . Certifique-se de fornecer recursos e suporte suficientes para facilitar o aprendizado sobre os recursos do seu produto. 🦸

Para identificar áreas de melhoria, use mapas de calor e gravações de sessões. O feedback qualitativo na forma de entrevistas e pesquisas também é valioso.

Use o ClickUp Forms para coletar informações sobre as necessidades dos usuários e obter feedback sobre seu produto

Etapa 5: Ativação

A ativação ocorre quando os usuários descobrem pela primeira vez o verdadeiro valor do seu produto. Esse estágio é o trampolim necessário entre a exploração inicial e o endosso total. 👞

Seu trabalho é ajudar os usuários a atingir o estágio de ativação o mais rápido possível. A ativação pode parecer diferente dependendo do perfil do usuário, portanto, você deve ajustar seus esforços de acordo.

Você pode acelerar o processo mostrando exemplos de uso do seu produto e oferecendo modelos para ajudá-los a começar rapidamente.

O ClickUp oferece mais de 1.000 modelos prontos, incluindo mais de 100 modelos criados para equipes de produtos e engenharia

Estágio 6: Adoção

Quando os usuários adotam seu produto, isso significa que eles o transformaram em uma parte regular de suas vidas pessoais ou profissionais. O preço que pagaram e o esforço que investiram para explorar e testar agora valeram a pena. Se o produto for o ideal para eles, os clientes existentes poderão até mesmo espalhar a notícia e se tornar promotores de sua marca. 🗣️

Agora que você conquistou a confiança dos usuários, direcione seus esforços para mantê-la. Você pode fazer isso por meio de estratégias de retenção de clientes programas de fidelidade, marcos e aprimoramento contínuo do produto .

Como medir a adoção de produtos: Principais métricas de adoção de produtos

Medimos a adoção do produto com a taxa de adoção do produto, que é a porcentagem de usuários potenciais que se tornaram usuários regulares do produto, ou seja, clientes fiéis.

A adoção do produto é um conceito complexo, portanto, medir seu verdadeiro escopo pode ser um desafio. Primeiro, é preciso definir o que constitui o evento de adoção - a série de ações que indicam a aceitação do produto pelo usuário.

Para determinar o valor que os clientes estão obtendo do produto, usamos várias métricas de adoção de produtos, como:

Taxa de conversão: A porcentagem de usuários que concluíram a inscrição e a primeira ação-chave que indica a adoção

A porcentagem de usuários que concluíram a inscrição e a primeira ação-chave que indica a adoção Tempo para obter valor: A quantidade de tempo (minutos ou cliques) que os usuários precisam para obter um valor mensurável do produto que adquiriram

A quantidade de tempo (minutos ou cliques) que os usuários precisam para obter um valor mensurável do produto que adquiriram Taxa de conclusão da integração: A porcentagem de usuários que passaram pelo processo de integração do produto

A porcentagem de usuários que passaram pelo processo de integração do produto Frequência de uso: A frequência de logins ou sessões de usuário durante um período, o que indica o número de usuários ativos diariamente

A frequência de logins ou sessões de usuário durante um período, o que indica o número de usuários ativos diariamente Frequência de compras: O número médio de compras que os usuários fazem em um período específico

O número médio de compras que os usuários fazem em um período específico Pontuação de satisfação do cliente: Medida subjetiva de satisfação de curto prazo em diferentes pontos da jornada do cliente

Medida subjetiva de satisfação de curto prazo em diferentes pontos da jornada do cliente Pontuação do promotor de rede: Medida subjetiva da probabilidade de o usuário recomendar o produto a outra pessoa, indicando satisfação e fidelidade de longo prazo

Medida subjetiva da probabilidade de o usuário recomendar o produto a outra pessoa, indicando satisfação e fidelidade de longo prazo Valor do tempo de vida do cliente: O lucro total obtido dos usuários durante seu relacionamento com o produto

A análise das métricas de adoção de produtos nos dá as ferramentas para rastrear e analisar o comportamento e as preferências dos usuários. Elas nos permitem aprimorar nossas desenvolvimento de produtos estratégia para garantir a satisfação contínua do usuário.

Superação de obstáculos no processo de adoção de produtos

A seguir, discutiremos os obstáculos mais comuns que as empresas enfrentam na adoção de produtos e proporemos algumas soluções:

Falta de visibilidade do produto

Os usuários não adotarão seu produto se não souberem que ele existe ou se não reconhecerem a necessidade dele. A concorrência geralmente é alta, portanto, você precisa encontrar uma maneira de se destacar e aumentar a conscientização sobre o seu produto. Veja como você pode fazer isso:

Familiarize-se com seu público-alvo e entenda o que ele precisa

Conceitue o produto tendo em mente a adequação produto-mercado, criando uma proposta de valor para os usuários

Crie campanhas eficazes de marketing e educação sobre o produto, destacando as vantagens do produto que são relevantes para o público

Com um produto valioso e um marketing eficaz, você pode atingir a massa crítica mesmo antes do lançamento do produto, preparando-o para o sucesso. 🌟

Dificuldades técnicas

Digamos que os usuários conheçam o seu produto e o considerem promissor. Eles passam a experimentá-lo com entusiasmo, mas se deparam com um design confuso, uma enxurrada de recursos ou bugs irritantes. O entusiasmo deles provavelmente diminuirá. Eles nem mesmo testarão o produto, muito menos o adotarão.

Para cortar esse problema pela raiz, faça o seguinte:

Invista emdesign de experiência do usuário (UX) e teste seu produto com perfeição

Analise continuamente a análise do produto e o feedback do cliente e use-os para otimizar o produto

Criar um processo de integração tranquilo e uma base de conhecimento abrangente

Fornecer excelente suporte ao cliente, respondendo às consultas dos usuários e resolvendo problemas rapidamente

Alto custo e restrições orçamentárias

Mesmo que o usuário conheça e goste do seu produto, ele não o adotará se o preço for muito alto para ele, especialmente se um concorrente o oferecer por um preço mais baixo.

Esse problema é comum e difícil de resolver. Nem sempre é possível baixar seus preços.

Trata-se de encontrar o equilíbrio - levando em conta os custos de produção e mão de obra, mas ainda tornando o produto acessível à sua base de usuários-alvo. Os usuários podem estar dispostos a pagar se o produto for exclusivo e oferecer alto valor. 🪙

4 Práticas recomendadas para melhorar a adoção de produtos

A seguir, compartilharemos algumas dicas para ajudá-lo a aumentar a adoção do produto. Você também aprenderá como um processo abrangente de plataforma de gerenciamento de projetos como, por exemplo ClickUp pode ajudá-lo em cada etapa do processo de adoção do produto.

1. Criar e manter um produto incrível

A busca pela adoção do produto começa com a concepção do produto. Para desenvolver um produto sem o qual os usuários não possam viver, você deve primeiro entender os pontos problemáticos e as preferências deles. Em seguida, você deve usar esse conhecimento para construir um produto obrigatório e fácil de usar. Organização adequada é essencial para qualquer operação, especialmente uma operação complexa como o desenvolvimento de produtos. A ferramenta de produtividade como o ClickUp pode tornar o trabalho dos gerentes de produto mais fácil e menos estressante. Recursos do ClickUp para equipes de produtos são vários. O aplicativo pode funcionar como um centro para todo o seu conhecimento e documentação, planejamento estratégico, gerenciamento de versões e controle de sprint.

Com sua estrutura hierárquica e Tarefas do ClickUp você pode atribuir e programar o trabalho, dividindo-o em subtarefas e listas de verificação. Seleção do ClickUp de mais de 15 visualizações e 20 Campo personalizado permite que você personalize seu espaço de trabalho para atender às suas necessidades.

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

Por exemplo, o clássico Visualização do quadro ClickUp facilita a visualização dos próximos trabalhos, como problemas, atualizações e produtos campanhas de marketing .

Supervisione tarefas e projetos em um único olhar e arraste e solte tarefas, classifique e filtre sem esforço com uma visualização de quadro Kanban totalmente personalizável

Você pode usar Quadros brancos ClickUp para fazer brainstorming com sua equipe e criar roteiros estratégicos e mapas de jornada do usuário envolventes. 🗺️

Crie roteiros criativos e mapas de jornada do usuário com sua equipe usando o ClickUp Whiteboards Formulários ClickUp permitem criar e distribuir pesquisas para coletar informações sobre as necessidades dos usuários, bugs e feedback sobre o produto. Para economizar seu tempo e esforço, as respostas podem ser convertidas automaticamente em tarefas. Você pode detectar e resolver problemas prontamente, mantendo a satisfação do cliente intacta. O ClickUp integra com muitas ferramentas de desenvolvimento, como GitHub, GitLab e BitBucket, permitindo que você otimize seu fluxo de trabalho de desenvolvimento.

2. Não economize em marketing

Criar um hype em torno de seu produto é uma etapa necessária para a adoção. Você deve publicar conteúdo, como blogs e postagens em mídias sociais, educando o público sobre seu produto e o problema que ele está tentando resolver. Isso também permite que você construa autoridade e estabeleça confiança em sua empresa e marca.

Você pode usar o ClickUp para planejar e executar suas campanhas de marketing. Crie conteúdo envolvente com Documentos do ClickUp e suas opções avançadas de formatação. 🖋️

Enquanto isso, IA do ClickUp é o seu assistente de redação com IA de confiança. Em apenas alguns segundos, ele pode elaborar esboços de campanhas, propor ideias, resumir notas, verificar a ortografia do seu conteúdo de marketing e muito mais!

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Você também pode gerenciar a publicação de seu conteúdo de marketing dentro do aplicativo, como Visualização do calendário do ClickUp funciona também como um calendário de conteúdo. Tudo o que você precisa fazer é criar tarefas de conteúdo e arrastá-las e soltá-las no calendário para agendá-las. A visualização é altamente personalizável, permitindo que você alterne entre visualizações diárias, semanais ou mensais e adicione cores, emojis e filtros.

Acompanhe sua programação de marketing e publique todo o seu conteúdo no prazo com a visualização de calendário do ClickUp

Quando os usuários já tiverem passado da fase de conscientização e estiverem considerando experimentar ou comprar seu produto, é importante facilitar a obtenção de respostas. Você deve fornecer informações abrangentes em seu site e criar conteúdo para o meio e o fim do funil, como tutoriais e comparações de produtos.

3. Medição da adoção do produto para o sucesso

Você deve monitorar o desempenho do seu produto e reunir as opiniões dos usuários em todas as etapas do desenvolvimento e da adoção do produto. Isso permite que você seja objetivo e tome decisões que impulsionarão seu produto para o sucesso. 🙌

Durante o estágio de conscientização, use Ferramentas de pesquisa de SEO para determinar em quais tópicos sua base de usuários está interessada. Acompanhe as métricas de adoção do produto, como visualizações de página e taxa de rejeição, para avaliar o desempenho do conteúdo de marketing.

À medida que os usuários se interessam mais, acompanhe o número de chamadas agendadas, demonstrações e inscrições. Use mapas de calor e gravações de sessões para entender como os usuários interagem com o seu produto.

A coleta de informações qualitativas também é crucial. Crie e compartilhe formulários do ClickUp para:

Obter insights sobre as necessidades dos usuários

Descobrir como eles ficaram sabendo da sua empresa ou o que os levou a se inscrever

Obter feedback dos clientes sobre seu produto

Se você medir o progresso durante desenvolvimento do projeto você pode detectar gargalos e obter ideias para melhorar seu fluxo de trabalho. Metas do ClickUp permite que você acompanhe o progresso em direção a metas e objetivos específicos, enquanto o Painéis do ClickUp oferece uma visão geral em tempo real do seu trabalho e do uso de recursos. Com mais de 50 cartões, você pode personalizar seu Dashboard para exibir as informações de que precisa.

Obtenha uma visão geral rápida do progresso do seu trabalho e do desempenho da equipe com o ClickUp Dashboards

4. Mantenha-se conectado aos usuários

Depois de atrair os usuários, faça o possível para cultivar as conexões.

Comunique-se com os usuários no aplicativo e externamente por e-mail. Ofereça suporte durante a integração, especialmente se o seu produto tiver uma curva de adoção acentuada. Ofereça reforços positivos para comportamentos específicos, comemorando cada marco. Compartilhe dicas, atualize os usuários sobre novos recursos e alterações e ofereça programas de fidelidade e descontos como forma de agradecimento. 🙏

Isso solidificará seu relacionamento, garantindo que seus usuários se transformem de adotantes iniciais em defensores

Reforce e acelere a adoção de produtos com o ClickUp

A adoção de produtos não é um conceito fácil de entender e influenciar. No entanto, ter um plano bem elaborado e um fluxo de trabalho eficiente pode ajudar. A ferramenta de gerenciamento de produtos como o ClickUp, ajuda você em seus esforços, aumentando a produtividade e a colaboração da equipe em todos os aspectos.

Com seu fluxo de trabalho em ordem, um produto excelente e em evolução e uma avaliação contínua do desempenho, seu produto se destacará no mercado competitivo e seus usuários permanecerão satisfeitos. 😊 Registre-se no ClickUp e descubra todas as maneiras pelas quais ele pode garantir o desenvolvimento e a adoção perfeitos de produtos.