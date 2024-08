Dia na vida de um gerente de produto: Função, responsabilidades e ferramentas

Em média, um gerente de produto ganha $156,524 por ano. Esse valor pode variar de acordo com o setor, o produto, a localização geográfica, a experiência, as certificações e outros parâmetros.

Essa remuneração atraente faz com que todos estejam de olho na cobiçada função de gerente de produto. No entanto, poucos estão cientes das funções e responsabilidades do cargo.

Afinal de contas, o título "gerente de produto" não esclarece quase nada sobre o que uma pessoa pode fazer, exceto gerenciar um produto. A ideia do que constitui um "produto" está em constante evolução, com produtos digitais e baseados em software expandindo a definição do que antes era tradicionalmente considerado como bens tangíveis.

Continue lendo se você estiver curioso para conhecer a fundo o perfil de um gerente de produto.

O que é um gerente de produto?

Dependendo de quem você perguntar, você receberá respostas diferentes para a pergunta: "Quem é um gerente de produto?"

De acordo com alguns, os gerentes de produtos pesquisam, identificam e conceituam produtos que valem a pena ser desenvolvidos. Outros acreditam que eles orquestram o ciclo de desenvolvimento do produto. Alguns limitam sua função ao desenvolvimento de recursos ou à análise de produtos.

Nenhum deles estaria errado em sua definição de quem é um gerente de produtos. Afinal de contas, os gerentes de produtos fazem tudo isso direta ou indiretamente - e mais um pouco.

No entanto, estamos aqui para dar mais estrutura e compreensão ao seu entendimento de um gerente de produto.

Então, tudo se resume a isso: Um gerente de produto é um profissional responsável por um produto. Empresários como Ben Horowitz querem que você pense neles como o

CEO do produto.

Eles estão presentes em todo o ciclo de desenvolvimento, desde o planejamento e a elaboração de estratégias até o lançamento e o aprimoramento. Isso envolve gerenciamento de tarefas, construção de relacionamentos, coordenação, combate a incêndios e muito mais.

Ao lidar com essas atividades em todo o

equipes multifuncionais

na maioria dos casos, os gerentes de produtos são um elo essencial entre as partes interessadas, os desenvolvedores, o design, as vendas e o marketing e as equipes de suporte ao cliente.

Especialistas como

Martin Eriksson

chama os gerentes de produto de uma interseção de experiência do usuário (UX), negócios e tecnologia.

Funções e responsabilidades de um gerente de produtos

As funções e responsabilidades dos gerentes de produtos são igualmente matizadas, pois eles usam vários chapéus. Embora possa haver variações específicas do setor, um gerente de produtos normalmente está envolvido no seguinte:

Ideação do produto: Realização de pesquisas de mercado para identificar tendências, oportunidades e demandas dos clientes para um novo produto ou recurso. Elaboração de um documento de visão do produto e sua comunicação a todas as partes interessadas

Realização de pesquisas de mercado para identificar tendências, oportunidades e demandas dos clientes para um novo produto ou recurso. Elaboração de um documento de visão do produto e sua comunicação a todas as partes interessadas Planejamento e mapeamento: Preparação de um roteiro do produto que descreva a linha do tempo até o lançamento do produto e os marcos ao longo do caminho. Identificar os recursos e as funcionalidades do produto e priorizar os que são cruciais para o sucesso do produto

Preparação de um roteiro do produto que descreva a linha do tempo até o lançamento do produto e os marcos ao longo do caminho. Identificar os recursos e as funcionalidades do produto e priorizar os que são cruciais para o sucesso do produto Desenvolvimento do produto: Reunir uma equipe de produto composta por especialistas ou representantes de design, engenharia, vendas, marketing e outros. Coordenar com essas equipes para incentivar a colaboração e garantir que o ciclo de desenvolvimento do produto esteja no caminho certo e de acordo com as especificações, os cronogramas e os orçamentos acordados

Reunir uma equipe de produto composta por especialistas ou representantes de design, engenharia, vendas, marketing e outros. Coordenar com essas equipes para incentivar a colaboração e garantir que o ciclo de desenvolvimento do produto esteja no caminho certo e de acordo com as especificações, os cronogramas e os orçamentos acordados Envolvimento das partes interessadas: Estabelecer a ligação entre as equipes de produtos de todos os departamentos e comunicar atualizações críticas e o progresso às partes interessadas externas

Estabelecer a ligação entre as equipes de produtos de todos os departamentos e comunicar atualizações críticas e o progresso às partes interessadas externas Avaliação de feedback: Coleta de feedback do cliente ou do usuário final por meio de estudos de grupos de foco, pesquisas e análise de dados básicos. Filtragem do feedback relevante e de alto impacto dos principais clientes para aprimorar a usabilidade do produto

Coleta de feedback do cliente ou do usuário final por meio de estudos de grupos de foco, pesquisas e análise de dados básicos. Filtragem do feedback relevante e de alto impacto dos principais clientes para aprimorar a usabilidade do produto Gerenciamento de mudanças: Monitoramento da concorrência, tendências de mercado e outras variáveis para ajustar e recalibrar a estratégia do produto

Monitoramento da concorrência, tendências de mercado e outras variáveis para ajustar e recalibrar a estratégia do produto Lançamento do produto: Planejamento e execução de atividades de marketing do produto antes do lançamento e no dia D para garantir um lançamento tranquilo e memorável do produto no mercado

Planejamento e execução de atividades de marketing do produto antes do lançamento e no dia D para garantir um lançamento tranquilo e memorável do produto no mercado Análise de desempenho: Definir indicadores-chave de desempenho (KPIs) e usá-los para medir o desempenho do produto

Definir indicadores-chave de desempenho (KPIs) e usá-los para medir o desempenho do produto Gerenciamento de riscos: Identificação de riscos e desafios potenciais que podem prejudicar o desenvolvimento do produto e provisionamento para manter a sustentabilidade

Identificação de riscos e desafios potenciais que podem prejudicar o desenvolvimento do produto e provisionamento para manter a sustentabilidade Atualizações de produtos ou recursos: Usar insights orientados por dados para avaliar as necessidades dos clientes ou as lacunas no produto existente, que a equipe de produtos abordará durante o desenvolvimento de um novo produto ou recurso

Os gerentes de produto devem ter

muitas habilidades

para gerenciar e orquestrar atividades tão diversas.

Como é um dia na vida de um gerente de produto?

Quando você é um gerente de produtos, não há dois dias iguais. Em um dia, você faz um brainstorming com a equipe de engenharia e, no outro, entende os desafios enfrentados pelas equipes de atendimento ao cliente e suporte. Você pode criar histórias de usuários com base no feedback do cliente ou preparar uma estratégia de entrada no mercado com a equipe de vendas.

Dito isso, duas coisas são constantes no dia a dia de um gerente de produtos.

Nunca haverá um momento de tédio. Todos os dias serão repletos de reuniões. Você deve participar de cerca de 3 a 5 reuniões de gerenciamento de produtos com várias equipes multifuncionais e manter-se bastante envolvido durante todo o processo.

Com relação a isso, aqui está um resumo de como é um dia típico na vida de um gerente de produto:

Manhã: Comunicação e colaboração

Os gerentes de produtos dedicam suas manhãs a colocar em dia as tarefas pendentes, priorizá-las e atualizar o roteiro do produto para o dia. Dessa forma, a manhã gira em torno de:

Verificação de e-mails, mensagens e outros comunicação assíncrona canais para mensagens, problemas ou atualizações urgentes

Organizar uma reunião de standup diária (ou uma reunião da equipe principal) com diferentes equipes multifuncionais para fazer um balanço das tarefas, do progresso e dos desafios em andamento

Envolver-se em discussões com as principais equipes de engenharia de produtos e abordar quaisquer obstáculos, esclarecer requisitos e garantir a compreensão da visão do produto

Definir prioridades para o dia e comunicar a agenda do dia e as expectativas resultados esperados para as diferentes equipes

Como as reuniões de gerenciamento de produtos são parte integrante da primeira metade do dia na vida de um gerente de produtos, aqui está uma rápida visão geral do que ocorre durante as reuniões com equipes multifuncionais:

Equipe de desenvolvimento de produtos: Verificação do progresso feito pelas equipes de desenvolvimento, revisão do protótipo ou das demonstrações do produto e compartilhamento de histórias de usuários

Verificação do progresso feito pelas equipes de desenvolvimento, revisão do protótipo ou das demonstrações do produto e compartilhamento de histórias de usuários **Equipe de design: ajudar a equipe de design a superar bloqueios criativos, sugerir ideias e inovações e analisar os elementos de design existentes

**Equipe de marketing: conceder acesso a material de marketing adequado, mensagens, recursos e outras garantias necessárias para atingir o público-alvo

**Equipe de vendas: colaborando com a equipe de marketing, compreendendo os desafios específicos enfrentados para atingir as metas de vendas e analisando o desempenho de vendas anteriores

Equipe de suporte ao cliente: Assegurar que a equipe de suporte ao cliente tenha o treinamento necessário para lidar com os problemas dos clientes e captar o feedback dos clientes para aprimoramento do produto

Tarde: Planejamento e pensamento estratégico

A tarde é a parte mais dinâmica do dia na vida de um gerente de produtos. Durante esse período, eles passam o tempo planejando e pensando. Por isso, você os encontrará:

Acompanhando os números compartilhados pelas equipes de vendas e marketing e realizando uma análise SWOT aprofundada do produto

Revisando problemas recorrentes sinalizados nos tíquetes de suporte ao cliente e usando-os como insumos para identificar áreas de refinamento do produto

Estudar as condições do mercado, informando-se sobre as tendências do setor, notícias e relatórios confiáveis, análises de especialistas, estratégias da concorrência, publicações em blogs e outros materiais

Recalibrar várias estratégias relacionadas ao produto, dependendo das condições do mercado, das demandas dos clientes e dos problemas com as estratégias atuais

Analisar os dados de uso do produto por meio de vários métodos de análise métricas de gerenciamento de produtos como usuários ativos, taxa de retenção, duração da sessão, envolvimento do usuário etc.

Realizar análises da concorrência para estabelecer parâmetros de comparação do seu produto com os concorrentes, identificar oportunidades para diferenciar o produto e obter uma vantagem competitiva e replicar estratégias bem-sucedidas para acelerar o crescimento do produto

Garantir a colaboração e a comunicação entre os membros da equipe, as equipes e os departamentos e resolver quaisquer problemas ou conflitos que surjam durante o processo

Testar o produto ou seus protótipos para garantir que ele atenda aos padrões de design e usabilidade exigidos

Acompanhar o projeto monitorar o progresso em relação ao cronograma do projeto e observe as áreas que precisam ser ajustadas. Ajustar aspectos como alocação de recursos, mitigação de riscos, gerenciamento de mudanças, etc., para manter tudo nos trilhos

Comunicar-se com os proprietários do produto e atualizá-los sobre o status do produto, os desafios previstos, as compensações entre recursos, orçamento e cronograma, etc.

Noite: Deliberar sobre as próximas etapas

À medida que o dia de trabalho se aproxima do fim, os gerentes de produtos aproveitarão esse tempo para revisar, refletir e documentar. Nessa fase, eles irão:

Realizar uma análise abrangente de todas as tarefas e histórias de usuários concluídas durante o dia, inclusive as que estão em andamento. Garantir que cada item esteja alinhado aos padrões de qualidade e às metas gerais de gerenciamento de projetos

Atualizar o roteiro no diretório ferramentas de gerenciamento de produtos para que todos os membros da equipe, a alta gerência e as partes interessadas externas estejam na mesma página sobre as conquistas, os marcos e os retrocessos do dia

Refletir sobre as principais conclusões registradas nas reuniões pós-sprint e comparar os objetivos alcançados até o momento com os planejados, avaliando os sucessos e as áreas de melhoria

Documentar as declarações de problemas e propor hipóteses e possíveis soluções. Circule-os entre as partes interessadas relevantes para reflexão, a fim de estabelecer a resolução colaborativa de problemas e a tomada de decisões

Avalie o backlog do produto e os insights obtidos por meio deles

Envolva-se em comunicação e colaboração no final do dia com os membros da equipe principal para resolver quaisquer problemas ou preocupações pendentes

Registre os principais aprendizados e destaques das atividades do dia. Esse registro oferece perspectiva e esclarece o processo de desenvolvimento do produto

Prepare-se para o dia seguinte, delineando as prioridades, anotando os desafios e as próximas etapas para manter o ritmo fluindo para o próximo dia de trabalho

Benefícios e desafios de ser um gerente de produto

De tudo o que foi discutido até agora, fica evidente que

gerenciamento de produtos

é desafiador. Ao mesmo tempo, é uma profissão gratificante com vantagens atraentes. Nesse contexto, vamos analisar alguns dos benefícios e desafios de ser um gerente de produtos.

Em primeiro lugar, começaremos com as vantagens inerentes à função:

Como você é responsável pelo produto e seu desenvolvimento, você vê o impacto direto do valor que ele traz para a organização ou para seus fluxos de trabalho

Você visualiza o impacto do seu produto ou de suas melhorias no usuário final por meio de métricas de UX e feedback do cliente

A capacidade de trabalhar com um conjunto diversificado de equipes multifuncionais oferece exposição a diferentes operações comerciais e, ao mesmo tempo, aprimora as habilidades de comunicação e interpessoais

Você desfruta de um alto grau de autonomia e propriedade do produto, o que o incentiva a assumir riscos estratégicos para obter maior sucesso

Suas habilidades de tomada de decisão e de solução de problemas são continuamente testadas e você busca inovação e melhorias em seu produto

É um cargo que exige aprendizado contínuo, pois você precisa se manter informado sobre os recursos e as especificações do seu produto e, ao mesmo tempo, permanecer atualizado sobre a dinâmica do mercado, as tendências do setor e as tecnologias emergentes

Você obtém uma compreensão profunda do seu produto e de seu diferencial competitivo em relação às condições de mercado vigentes

O domínio da arte do gerenciamento de produtos abre várias oportunidades de crescimento na carreira que podem levá-lo à diretoria executiva

Em seguida, temos as partes não tão boas:

Equilibrar as metas de curto prazo com a visão de longo prazo do produto pode ser exaustivo, especialmente com prioridades concorrentes e mudanças nas expectativas das partes interessadas

A falta de um objetivo claro ou o fato de ser pego de surpresa por interrupções e mudanças repentinas no mercado leva a uma incerteza significativa no gerenciamento de produtos

Atender às diferentes expectativas das partes interessadas com prioridades e interesses variados pode ser um desafio

Manter canais de comunicação e transmitir informações por meio de partes interessadas técnicas e não técnicas pode ser difícil

Definir o conjunto certo de métricas de desempenho para medir o sucesso do produto é complexo e envolve trabalhar com dados qualitativos e quantitativos

Gerenciar as restrições de tempo e orçamento em relação aos requisitos de qualidade pode ser um ato de equilíbrio delicado

Lidar com o feedback do cliente ou do usuário e, ao mesmo tempo, atender aos objetivos do produto confere certo grau de ambiguidade ao gerenciamento do produto

Ter toda a equipe de produtos confiando em você pode ser um pouco assustador

Simplificando o trabalho dos gerentes de produtos com o ClickUp

O ClickUp é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de trabalho que estimula a produtividade, a colaboração e a eficiência. Se você deseja adquirir uma habilidade, o ClickUp o incentiva a atingir esse objetivo. Se você já é brilhante em alguma coisa, o ClickUp o ajuda a melhorar - e o mesmo vale para o gerenciamento de produtos.

Aqui está uma visão geral de como usar

ClickUp para gerenciamento de produtos

:

Gerenciamento de tarefas centralizado

Crie, gerencie e atribua tarefas em apenas um clique com o ClickUp

O ClickUp é uma plataforma centralizada para

gerenciar vários projetos

. Use-o para organizar seus projetos em andamento e as tarefas subjacentes. Crie, atribua e monitore tarefas sem esforço com apenas alguns cliques, independentemente do estágio do ciclo de vida do produto.

Supervisione proativamente todas as tarefas e faça o produto avançar, definindo prioridades, levando em conta as dependências das tarefas e configurando fluxos de trabalho automatizados. Este último pode ser essencial para o gerenciamento de pendências.

Modelos prontos para uso

Modelo de estratégia de produto do ClickUp

Ao usar o ClickUp, os gerentes de produto não precisam começar seu trabalho do zero. O ClickUp hospeda uma biblioteca de modelos prontos para uso que aumentam sua probabilidade de sucesso. Basta escolher o modelo adequado

modelos de gerenciamento de produtos

e comece a criar seu produto.

Roteiros interativos

Roteiros de produtos interativos e envolventes no ClickUp

O planejamento e o mapeamento de produtos tornam-se cada vez mais gerenciáveis com o ClickUp. Os gerentes de produtos podem criar roteiros interativos e visuais que descrevem o

processo de desenvolvimento de produtos

enquanto marca os vários cronogramas e marcos que surgem ao longo do caminho. O recurso intuitivo de arrastar e soltar facilita a atualização dos roteiros de produtos.

Visão de projeto de alto nível

Uma visualização da lista de pendências do produto para entradas rápidas

O ClickUp oferece uma visão de nível superior do ciclo de vida do produto. Obtenha o status atual do desenvolvimento, as atividades em andamento, as partes interessadas envolvidas, os prazos, os marcos e muito mais em um piscar de olhos.

Alterne entre diferentes

modelos de desenvolvimento de produtos

para atender a seus requisitos específicos. A simplicidade desse painel garante que as informações nele contidas sejam acessíveis e compreensíveis para todos, desde as equipes de desenvolvimento até os proprietários de produtos.

Colaboração em tempo real

Espaço de design colaborativo de produtos no ClickUp

O ClickUp funciona como uma plataforma para estabelecer comunicação omnicanal, tanto interna quanto externa. Os gerentes de produto podem compartilhar sugestões, insumos, conselhos ou instruções diretamente em uma tarefa por meio de comentários e tags.

O recurso de mensagens instantâneas permite que eles conversem com outros membros da equipe em tempo real. Sem mencionar que eles podem usar o ClickUp para

planejamento de sprint

e reuniões diárias da equipe ou standups.

Rastreamento e relatórios de progresso

O ClickUp permite o controle do progresso específico da meta

O ClickUp é fundamental para o controle do progresso. Ele é um repositório único de uma grande quantidade de informações sobre o status e o progresso do projeto. A flexibilidade de alternar entre diferentes ferramentas de visualização proporciona maior transparência.

Ao mesmo tempo, a plataforma gera relatórios benéficos, orientados por dados e perspicazes que esclarecem todas as ineficiências, gargalos e oportunidades que precisam de atenção imediata.

Saiba mais_ **Ferramentas de IA para gerentes de produtos !

Ferramentas de gerenciamento de produtos para tornar seus dias normais melhores

Esta postagem do blog é sua janela para um dia típico na vida de um gerente de projetos. Com essas informações valiosas, você perceberá como as ferramentas de gerenciamento de produtos, como o ClickUp, injetam eficiência, precisão e qualidade na complexa rede de atividades diárias de gerenciamento de produtos. Seja preparando um cronograma para o dia (ou semana ou mês) ou abordando o backlog para colocar em dia algumas tarefas pendentes..

ClickUp

oferece uma ótima solução para tornar seu dia mais alegre!