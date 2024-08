Como usar o Planilhas Google como um CRM (com modelos)

A maioria de nós já usa planilhas todos os dias. Desde a elaboração de orçamentos mensais até a análise de números de vendas, o Google Sheets é famoso por sua facilidade de uso, recursos de colaboração, acessibilidade global e recursos de personalização.

Mas quem diria que uma planilha do Google em branco também poderia se tornar seu CRM totalmente funcional? 🤯

É verdade - você pode usar o Google Sheets para criar ou usar inúmeros modelos para gerenciamento de projetos em planilhas , campanhas de marketing e-mails em massa, previsão, rastreamento, acompanhamento e muito mais.

Vamos dar uma olhada mais de perto em como usar o Google Sheets CRM - com uma nova e poderosa ferramenta que pode mudar completamente seu jogo de gerenciamento de relacionamento com o cliente!

Entendendo a funcionalidade de CRM no Planilhas Google

Embora não seja uma plataforma de CRM tradicional, o Planilhas Google oferece uma maneira surpreendentemente eficaz de gerenciar os relacionamentos com os clientes, especialmente para empresas menores ou para aquelas que buscam uma solução econômica.

Algumas das principais funcionalidades de CRM no Google Sheets incluem:

1. Gerenciamento de contatos : Organize contatos em um banco de dados estruturado, valide dados para manter a autenticidade, filtre e classifique com base em grupos-alvo e aplique formatação condicional para separar informações importantes

2. Rastreamento de pipeline de vendas **Monitore visualmente o progresso do negócio em todos os estágios de vendas, atribua tarefas e acompanhe sua conclusão, calcule métricas e identifique gargalos

3. Gerenciamento de tarefas e atividades: Acompanhe as interações com clientes e consumidores, defina datas de vencimento e lembretes, delegue tarefas e veja o progresso e use filtros para se concentrar em áreas de melhoria

4. Relatórios e análises: Transforme dados em insights, gere relatórios, acompanhe o desempenho e compartilhe relatórios para facilitar a tomada de decisões

Integrações e automação: Integre o Google Sheets com alternativas populares de CRM para expandir os recursos: capture leads de e-mails e formulários, automatize sua lista de e-mails de acompanhamento e sincronize com calendários para agendar e acompanhar reuniões

Isso não é tudo. O Planilhas Google também oferece muitos modelos de CRM, para que você possa se concentrar na manutenção dos relacionamentos com os clientes e não no trabalho pesado de criar CRMs.

Tipos de modelos de CRM do Google Sheets e sua utilização

Desde a organização básica dos dados do cliente até a automação do gerenciamento de vendas, o Google Sheets Modelos de CRM atendem a vários casos de uso no gerenciamento de clientes. Aqui estão alguns dos modelos de CRM do Google Sheets mais usados.

1. Modelo de CRM de gerenciamento de projetos

Via Galeria de modelos do Google Sheets Esse modelo gratuito Gráfico de Gantt do Google Sheets O modelo é ideal para empresas que têm interações contínuas com os clientes durante um projeto.

Esses modelos combinam informações de contato de clientes com rastreamento de projetos recursos como carta de projeto dados das partes interessadas, cronogramas, tarefas, prazos e alocação orçamentária.

Você pode personalizar cada categoria, colaborar com os membros da sua equipe de gerenciamento de projetos e salvá-la no Google Drive. Agora todas as suas atualizações em tempo real estão disponíveis em qualquer lugar!

2. Modelo básico de CRM

Via Galeria de modelos do Google Sheets Este CRM básico modelo de planilha eletrônica é a ferramenta de gerenciamento de vendas perfeita para proprietários de pequenas empresas e fundadores de startups.

Comece personalizando a guia "Settings" (Configurações). Você pode definir categorias como Tipo de Contato para as pessoas e o estágio das oportunidades que tem com elas. Sua jornada de gerenciamento de relacionamento com o cliente ficou mais fácil.

Use a guia "Dashboard" como um mini painel de controle. Ela exibe o valor total das oportunidades; o número total de pessoas, empresas e oportunidades; e o número de oportunidades por estágio com seus valores.

A guia "Pessoas" contém pontos de dados de clientes com os quais você deseja fazer negócios. Use tags predefinidas como follow-ups, hot e upsell para definir o relacionamento que você pode ter estabelecido com eles.

Da mesma forma, a guia "Companies" (Empresas) contém informações sobre leads de organizações atuais e potenciais.

A guia "Oportunidade" representa todos os esforços de desenvolvimento de negócios que você gostaria de acompanhar.

3. Modelo de CRM de rastreamento de pipeline de vendas

Via Modelo de CRM da HubSpot Você pode visualizar e registrar todo o seu pipeline de vendas, incluindo gerenciamento de leads , rastreamento de vendas e relatórios de receita, em um único modelo conveniente de CRM do Google Sheets.

O modelo está disponível para download gratuito na HubSpot. Ele simplifica o gerenciamento de vendas ao exibir todos os dados de cada guia na forma de gráficos e tabelas no painel principal.

Você pode começar a configurar o funil de vendas da sua empresa nessa planilha. Consulte a guia "Instruções" para entender o que é a planilha de CRM e como preenchê-la.

4. Modelo de CRM de gerenciamento de marketing

Via Modelo de CRM de marketing do Google Sheets da HubSpot Se você configurou o CRM de marketing da sua organização metas de marketing agora você pode monitorá-las facilmente com esta planilha gratuita de CRM de gerenciamento de marketing.

Com foco na geração e nutrição de leads, esse modelo de CRM apresenta formulários de captura de leads, sequências de acompanhamento de e-mail, acompanhamento do desempenho da campanha e ferramentas de segmentação com base nos níveis de interesse ou engajamento.

Você pode categorizar os leads com base em sua origem, como leads de campanhas do Facebook, leads de campanhas de e-mail frio, leads do LinkedIn e assim por diante.

5. Modelo de CRM de marketing de eventos

Via Galeria de modelos do Google Sheets Este modelo é especialmente útil para equipes de gerenciamento de contas em agências de marketing de mídia social e publicidade. Ele ajuda a apresentar sua linha do tempo de marketing para a perfis de clientes corretos rastreando e programando o conteúdo.

Você pode gerenciar, monitorar e agendar conteúdo nacional campanhas de marketing campanhas de marketing local, relações públicas, marketing de conteúdo, blogs, páginas da Web e assim por diante.

O modelo ajuda você a manter uma comunicação consistente da marca em todas as plataformas e a evitar a duplicação.

Trate-o como um indicador pronto do que você alcançou e gere relatórios sobre o sucesso das campanhas de marketing.

Configurando o CRM no Google Sheets: Guia passo a passo

Se você preferir não lidar com ferramentas complexas de CRM, este guia passo a passo o orientará a usar o humilde Google Sheets como uma ferramenta de CRM! 🙌

Etapa 1: Escolha um modelo de CRM

Via Galeria de modelos do Google Sheets Em primeiro lugar, você precisa encontrar um modelo de CRM adequado que atenda às necessidades da sua empresa. Embora o Google Sheets ofereça modelos incorporados, você também pode explorar outros sites que fornecem modelos gratuitos ou à venda.

Etapa 2: Importar o modelo

Abra o Planilhas Google e clique em "Arquivo > Novo > De um modelo" Procure modelos de CRM ou use um modelo pré-downloaded.

Etapa 3: Personalizar a planilha de CRM

Você pode adicionar ou remover colunas e linhas para refletir apenas as informações que deseja rastrear.

Considere os campos essenciais com base em seus objetivos de CRM. Eles podem incluir informações de contato (nome, e-mail, telefone, empresa), origem do lead, estágio de vendas, histórico de tarefas e atividades ou notas e comentários.

Etapa 4: Proteger a integridade dos dados

Os pontos de dados de CRM do Google Spreadsheets são como uma mina de ouro para todas as empresas!

Para manter a precisão e a consistência das suas informações de contato, é possível implementar regras de validação de dados. Agora, o seu modelo de CRM pode superar até mesmo as ferramentas de CRM personalizadas.

Para proteger dados confidenciais, considere a possibilidade de definir permissões no nível da planilha para controlar quem pode visualizar e editar determinadas informações.

Etapa 5: Configure seu pipeline de vendas

Via Modelo do HubSpot CRMcomido Configure seu funil de vendas para rastrear os leads de vendas relevantes em cada estágio. Crie colunas ou guias para representar os diferentes estágios (por exemplo, lead, qualificado, proposta enviada, fechado, ganho/perdido).

Use a formatação condicional para destacar oportunidades em diferentes estágios ou aquelas que precisam de sua atenção. Isso lhe dá uma visão clara do progresso das vendas por meio de gráficos e tabelas.

O Google Sheets CRM simplifica a geração de relatórios e a apresentação de números aos seus clientes. Você pode criar tabelas dinâmicas para analisar os dados dos clientes, identificar tendências e acompanhar as métricas de desempenho.

Etapa 6: Acompanhe as tarefas e atividades

Com o CRM do Google Sheets, você pode criar suas gerenciamento de tarefas e use colunas, guias ou planilhas separadas para acompanhar as tarefas e atividades relacionadas a cada contato.

Você pode atribuir tarefas à sua equipe de gerenciamento de relacionamento com o cliente, colaborar em tempo real e monitorar o progresso.

Dicas e truques para aumentar a produtividade com o Google Sheets como um CRM

O Google Sheets é a ferramenta mais ferramenta versátil de CRM com uma série de recursos criados para aumentar sua produtividade e, ao mesmo tempo, manter as despesas de marketing gerenciáveis. Vamos explorar algumas de suas dicas e truques úteis.

1. Sugestões inteligentes de fórmulas

Via Comunidade do Google Cloud Quando você começa a digitar uma fórmula, o Sheets analisa os dados ao redor para entender sua relevância. Ele reconhece padrões, como números, datas, texto ou intervalos, e leva em conta suas fórmulas mais recentes e tarefas comuns de planilha.

O Planilhas Google usa técnicas de aprendizado de máquina para compreensão contextual e melhora as sugestões de fórmulas ao longo do tempo. Ele completa automaticamente os nomes das fórmulas à medida que você digita, reduzindo os erros de digitação.

2. Gerencie projetos com a visualização de linha do tempo

Via Comunidade do Google Cloud A visualização interativa da linha do tempo do Sheets aproveita o poder de uma tela inteligente. Ela o ajuda a interagir facilmente com as informações do projeto e a gerenciar campanhas de marketing, marcos do projeto colaboração entre equipes e muito mais.

Você pode apresentar Relatórios de CRM e resultados de maneiras mais engenhosas para sua organização ou clientes.

3. Use os complementos do Planilhas Google

Via Google Workspace Marketplace Vá para "Extensões > Complementos > Obter complementos" para usar mais ferramentas que você baixou externamente. Elas podem ajudar a automatizar tarefas no Planilhas Google.

Você pode escolher entre vários aplicativos centrados em IA para escrever e preencher planilhas automaticamente com apenas algumas instruções. As ferramentas de criação de formulários ajudam a mesclar os Formulários Google dos seus e-mails com a planilha.

4. Scripts de aplicativos do Google para o Planilhas Google

Via Painel de controle do script do Google Apps O Apps Script abre um universo totalmente novo de possibilidades de CRM. Pense em menus personalizados, caixas de diálogo pop-up e barras laterais práticas - tudo para adaptar sua Planilha Google às suas necessidades exatas. Você pode abandonar as fórmulas genéricas e criar funções personalizadas que fazem exatamente o que você precisa.

Você também pode integrar perfeitamente o Planilhas com o Calendário, o Drive, o Gmail e muito mais. Imagine agendar reuniões ou enviar e-mails diretamente da sua planilha! Crie formulários automaticamente com base nos dados da planilha ou preencha a planilha com novas respostas.

5. Chips inteligentes para colaboração e organização

Via Comunidade do Google Cloud O Smart Chips ajuda a incorporar arquivos como documentos, planilhas, slides ou imagens diretamente na sua planilha. Basta passar o mouse sobre o símbolo "@" para revelar todos os arquivos sugeridos com base em suas atividades recentes e palavras-chave.

Ao compartilhar chips de dados em planilhas colaborativas do Google Sheets, fica fácil para todas as partes interessadas acessarem informações relevantes sem sair da planilha.

Limitações do uso do Google Sheets como CRM

Embora o Google Sheets ofereça uma flexibilidade surpreendente para o CRM, ele tem suas limitações em comparação com as plataformas de CRM dedicadas.

1. Gerenciamento de dados

Sem recursos integrados de integridade de dados: Falta validação automática de dados ou prevenção de duplicatas, aumentando o risco de erros e inconsistências

Falta validação automática de dados ou prevenção de duplicatas, aumentando o risco de erros e inconsistências Capacidade de dados limitada: Pode não ser capaz de lidar com bancos de dados extremamente grandes de forma eficiente, levando a problemas de desempenho

Pode não ser capaz de lidar com bancos de dados extremamente grandes de forma eficiente, levando a problemas de desempenho Sem relatórios avançados: Oferece apenas ferramentas básicas de relatórios, mas não possui os recursos abrangentes de relatórios e análises dos CRMs dedicados

2. Funcionalidade

Sem gerenciamento de pipeline de vendas integrado: O rastreamento de pipelines de vendas complexos com estágios e dependências pode ser complicado e exigir soluções manuais

O rastreamento de pipelines de vendas complexos com estágios e dependências pode ser complicado e exigir soluções manuais Potencial de automação limitado: A automação depende de complementos e integrações e pode não ser tão perfeita ou robusta quanto os recursos incorporados em CRMs dedicados

A automação depende de complementos e integrações e pode não ser tão perfeita ou robusta quanto os recursos incorporados em CRMs dedicados Ausência de marketing por e-mail e gerenciamento de campanhas: Não há ferramentas integradas para campanhas de marketing por e-mail e sequências de nutrição de leads

3. Segurança e escalabilidade

Preocupações com a segurança dos dados: O armazenamento de dados confidenciais de clientes no Google Sheets baseado na nuvem pode gerar preocupações de segurança para algumas empresas

O armazenamento de dados confidenciais de clientes no Google Sheets baseado na nuvem pode gerar preocupações de segurança para algumas empresas Escalabilidade limitada: À medida que sua empresa cresce, o gerenciamento de um CRM grande e complexo no Planilhas pode se tornar incontrolável e impedir uma maior expansão

À medida que sua empresa cresce, o gerenciamento de um CRM grande e complexo no Planilhas pode se tornar incontrolável e impedir uma maior expansão Limitações de colaboração: Embora a edição colaborativa funcione bem para equipes pequenas, gerenciar o acesso e as permissões para equipes maiores pode ser um desafio

O Google Sheets é perfeito para pequenas empresas e startups que procuram um aplicativo gratuito, flexível e fácil de usar Solução de CRM .

No entanto, suas limitações podem ser expostas à medida que sua empresa cresce e os dados se tornam mais complexos.

Pense nela como uma bicicleta para iniciantes. Ela é ótima para aprender a andar e explorar os conceitos básicos de pilotagem. Mas, para viagens mais longas e para lidar com cargas mais pesadas, é necessário um CRM dedicada ou suas alternativas pode ser a opção mais pragmática!

Talvez seja hora de considerar a migração para uma plataforma de CRM dedicada Software de CRM para garantir a segurança dos dados, a funcionalidade avançada e a escalabilidade perfeita para o crescimento futuro.

Conheça o ClickUp: Uma alternativa melhor ao CRM do Google Sheets

Acompanhe, gerencie e mantenha os relacionamentos com os clientes com o Gerenciamento de projetos do ClickUp Software

Mas um aplicativo pode substituir todas as suas ferramentas de CRM? Sim, se for o ClickUp!

Com ferramentas robustas de CRM, o ClickUp facilita a colaboração e o bate-papo com sua equipe em todos os departamentos, seja marketing, vendas ou finanças.

É também uma plataforma completa de trabalho e produtividade que ajuda a gerenciar os relacionamentos com os clientes e aumentar a satisfação deles.

Visualizações de CRM

Visualize todos os relacionamentos com seus clientes com o recurso altamente flexível Visualizações do ClickUp CRM Use as visualizações do ClickUp CRM ferramentas de colaboração visual para acompanhar o progresso do negócio, identificar as responsabilidades da equipe, monitorar o feedback e antecipar as datas de fechamento do negócio.

Com mais de 10 visualizações flexíveis e personalizáveis, você pode mapear o progresso com quadros Kanban, visualizações de tabela, listas, mapas mentais e muito mais para facilitar o sucesso do cliente!

ClickUp Dashboards

Extraia insights de clientes e analise dados com o Painel de controle do ClickUp widgets

Configure um painel de controle de CRM personalizado com o ClickUp e obtenha relatórios de vendas detalhados que ajudam você e seus clientes a evitar erros dispendiosos. Você pode apontar com precisão seus esforços de vendas, identificar gargalos, evitar desistências de clientes e analisar conversões.

O ClickUp dá acesso a um banco de dados centralizado de clientes ; somente as pessoas que você deseja podem visualizar essa mina de ouro com permissões personalizáveis.

Automação do ClickUp

Crie automação personalizada para economizar tempo com o Automação do ClickUp Selecione entre mais de 100 automações para colocar tarefas rotineiras no piloto automático, simplificar fluxos de trabalho, transferir projetos e muito mais.

Você pode atribuir automaticamente tarefas para cada estágio do seu pipeline, acionar atualizações de status com base na atividade e alternar prioridades para alertar sua equipe sobre o próximo foco.

O ClickUp Automation ajuda você a implementar SOPs claros e a criar novas tarefas sem esforço.

Modelos de CRM do ClickUp

Faça o download desse modelo Modelo de CRM do ClickUp fornece uma estrutura para o gerenciamento do relacionamento com o cliente, economizando seu tempo, promovendo práticas recomendadas e permitindo que você personalize seu CRM para atender às suas necessidades comerciais.

Essas estruturas pré-construídas estabelecem uma base pronta para uso para tarefas comuns de CRM. Você pode escolher entre uma variedade de modelos projetados para setores ou processos comerciais específicos, garantindo uma boa adequação às suas operações.

Campos personalizados do ClickUp

Criar Campos personalizados do ClickUp para literalmente qualquer tipo de informação e adicione-a a tarefas, documentos, painéis e muito mais

Os campos personalizados do ClickUp permitem que você personalize seu espaço de trabalho para atender às suas necessidades exatas de dados, promovendo um gerenciamento de projetos mais eficiente e perspicaz.

Com diferentes tipos de Custom Fields, você pode capturar e usar diferentes tipos de informações para organizar tarefas e manter a consistência. Por exemplo, crie um campo personalizado Phone para capturar números de telefone de clientes ou use campos de fórmula para seus cálculos.

Defina seu próprio sistema de CRM hoje mesmo

Para melhorar seu CRM, você pode integrar facilmente o Google Sheets com Software de gerenciamento de projetos de CRM do ClickUp . Isso lhe dá acesso à colaboração em equipe em tempo real, armazenamento estendido com o Google Drive, mais de 1.000 integrações e uma série de modelos de CRM para escolher. Registrar-se e experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!

FAQs comuns

1. Quais são os benefícios de usar o Google Sheets como um CRM?

O Planilhas Google pode ser uma ferramenta surpreendentemente eficaz para as necessidades básicas de CRM, especialmente para pequenas empresas ou startups. Embora tenha suas limitações em comparação com um software de CRM dedicado, seus benefícios também são consideráveis:

Custo-benefício: Não requer assinaturas ou licenças pagas. Isso o torna uma ótima opção para empresas com recursos financeiros limitados

Não requer assinaturas ou licenças pagas. Isso o torna uma ótima opção para empresas com recursos financeiros limitados Acessibilidade e facilidade de uso: Apresenta uma interface simples e recursos fáceis de usar. A configuração e o gerenciamento de um CRM básico são fáceis até mesmo para usuários não técnicos

Apresenta uma interface simples e recursos fáceis de usar. A configuração e o gerenciamento de um CRM básico são fáceis até mesmo para usuários não técnicos Personalização: Permite campos, fórmulas e relatórios personalizados para adaptar o sistema a necessidades comerciais específicas e rastrear dados relevantes dos clientes

Permite campos, fórmulas e relatórios personalizados para adaptar o sistema a necessidades comerciais específicas e rastrear dados relevantes dos clientes Colaboração e atualizações em tempo real: Acesso multiusuário para garantir que todos possam editar e acessar o CRM em qualquer lugar

Acesso multiusuário para garantir que todos possam editar e acessar o CRM em qualquer lugar Escalabilidade e migração: Fácil de migrar seus dados para um CRM dedicado posteriormente. Assim, você nunca precisará começar do zero se a sua empresa ultrapassar o tamanho do Sheets

2. Como posso gerenciar efetivamente o CRM usando o Planilhas Google?

É quase tão fácil quanto configurar seu arquivo básico do Excel.

Comece com um modelo : Encontre um modelo de CRM gratuito on-line ou crie o seu próprio com campos-chave como nome, contato, estágio e valor da oportunidade

: Encontre um modelo de CRM gratuito on-line ou crie o seu próprio com campos-chave como nome, contato, estágio e valor da oportunidade Personalize e automatize : Adicione campos relevantes, use fórmulas para cálculos e explore complementos para itens como formulários e captura de e-mail

: Adicione campos relevantes, use fórmulas para cálculos e explore complementos para itens como formulários e captura de e-mail Foco na colaboração : Compartilhe sua planilha com a equipe, use a formatação condicional para obter dicas visuais e acompanhe as atualizações com o histórico de versões

: Compartilhe sua planilha com a equipe, use a formatação condicional para obter dicas visuais e acompanhe as atualizações com o histórico de versões Obtenha dados limpos e insights claros: Remova regularmente as duplicatas, use filtros para analisar segmentos de clientes e crie gráficos para resumos visuais

3. Existe uma maneira de integrar o Google Sheets a outras ferramentas de CRM?

A melhor forma de integração depende do que você precisa e de suas habilidades técnicas. A maioria dos CRMs permite que você importe e exporte dados no formato CSV. Portanto, você pode exportar os dados do Planilhas Google como um arquivo CSV e importá-los para o seu CRM, e vice-versa.

Você também pode baixar complementos do Google Workspace Marketplace para integrá-los ao seu CRM do Planilhas Google.

O Google Sheets é o CRM certo para você?

embora o Planilhas Google possa servir como uma ferramenta de CRM funcional para pequenas empresas e startups, ele tem suas limitações quando se trata de necessidades de CRM mais complexas. A falta de recursos de CRM incorporados, as limitações no gerenciamento de dados e as possíveis preocupações com a segurança podem ser um desafio à medida que sua empresa cresce.

Felizmente, existem ferramentas como o ClickUp que combinam a simplicidade do Google Sheets com funções mais avançadas de CRM, oferecendo uma plataforma abrangente para gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Quer esteja apenas começando ou procurando recursos mais avançados, o segredo é encontrar uma ferramenta que atenda às suas necessidades comerciais de forma eficaz e eficiente.

Explorar o CRM do Google Sheets é definitivamente um empreendimento que vale a pena, mas lembre-se de que sempre há espaço para crescimento e aprimoramento!