Fluxos de valor de desenvolvimento: O que são e como usá-los de forma eficiente

Entregar valor aos clientes é a principal prioridade de toda empresa. No entanto, é mais fácil falar do que fazer, pois obstáculos como colaboração em equipe e comunicação, problemas organizacionais, falta de visibilidade e resistência à mudança podem impedi-lo.

E se lhe dissermos o seguinte: você pode unificar sua equipe, transformar as solicitações dos clientes em uma solução de qualidade em tempo recorde e promover a melhoria contínua? Não, isso não é um sonho - é um fluxo de valor de desenvolvimento. 🌊

Os fluxos de valor de desenvolvimento (DVS) definem tudo o que você e sua equipe precisam fazer para desenvolver um produto ou serviço e agregar valor aos seus clientes ou responder com êxito às solicitações deles.

Neste artigo, daremos um mergulho nos fluxos de valor de desenvolvimento e exploraremos seus benefícios e maneiras de otimizá-los e maximizar seu potencial. Também descobriremos armadilhas comuns e ofereceremos sugestões para melhorá-las.

Entendendo os fluxos de valor de desenvolvimento

Antes de nos aprofundarmos nas maneiras de otimizar e aproveitar os fluxos de valor do desenvolvimento, precisamos dar um passo atrás e explicar o que eles são.

Começaremos definindo os fluxos de valor em geral - eles representam uma série de ações que você precisa realizar para agregar valor aos clientes e atender às suas necessidades. 🎯

Vamos explicar isso com um exemplo simples de fluxo de valor - você trabalha em uma empresa de desenvolvimento de software e seu cliente solicitou um novo recurso para sua plataforma de streaming de mídia. Um fluxo de valor define tudo que você e sua equipe precisam fazer para que isso aconteça, a partir de um brainstorming e escrever o código para testar, coletar feedback do cliente e monitorar o desempenho.

Os fluxos de valor de desenvolvimento concentram-se apenas na parte de desenvolvimento. No nosso exemplo, um DVS envolve brainstorming, planejamento, organização do trabalho, código de gravação, testes e implantação da solução final.

Várias equipes fazem parte de um DVS. Há gerentes de produto que transformam a solicitação inicial do cliente em uma visão clara e definem os objetivos comerciais. Em seguida, há designers, desenvolvedores de software e engenheiros que trabalham juntos para dar vida à solicitação do cliente.

Os analistas de negócios também podem fazer parte de um DVS - eles analisam os processos atuais para criar estratégias de melhoria contínua e alocação adequada de recursos. Dependendo da natureza do projeto, os administradores de sistema e os gerentes de projeto também podem ser chamados para contribuir com suas opiniões.

A organização das pessoas em um DVS coloca todos na mesma página, melhora a comunicação e garante que todas as equipes estejam sincronizadas, permitindo a entrega de valor sem esforço ao cliente.

Benefícios dos fluxos de valor de desenvolvimento para equipes

Não vamos mentir - organizar um DVS não é exatamente um passeio no parque. Você precisa ter muitas pessoas de diferentes origens e funções a bordo, e todos precisam estar abertos a mudanças. Isso pode parecer uma missão impossível, mas vale muito a pena: fluxos de valor de desenvolvimento otimizados e eficientes trazem muitos benefícios para você e seus clientes.

Alinhamento da equipe

O desenvolvimento de qualquer produto é um esforço de equipe e, quando a equipe está fora de sincronia, o resultado final geralmente é inferior. Com os fluxos de valor de desenvolvimento, você define uma meta comum que agrega valor tanto para os clientes quanto para a sua empresa. Você também identifica os handoffs críticos, ou seja, os pontos em que você passa o seu trabalho para outra equipe.

Quando todos os envolvidos têm o mesmo objetivo em mente e sabem como se encaixam no quadro geral, eles podem trabalhar com eficiência e correr em direção à linha de chegada com confiança. 🏁

Priorização eficiente

O mapeamento dos fluxos de valor do desenvolvimento ajuda a analisar tarefas e definir prioridades . Você pode identificar rapidamente as tarefas que são irrelevantes para atingir a meta e que não agregam muito valor. A eliminação de atividades menos críticas do fluxo reduz o tempo de colocação no mercado sem afetar a qualidade do trabalho e o produto final.

Redução de desperdício

Ao criar um mapa do fluxo de valor, você poderá identificar os gargalos que prejudicam o desempenho da sua equipe, como orçamento inadequado e alocação de recursos e o tempo gasto em tarefas desnecessárias. Com os fluxos de valor de desenvolvimento, você reduzirá o desperdício e aumentará a eficiência.

Monitoramento fácil

Com todos os fluxos de valor de desenvolvimento definidos, você tem uma ideia clara do trabalho da sua equipe. Cada tarefa e detalhe é transparente e definido em relação aos KPIs, o que ajuda a coletar dados e acompanhar o desempenho. Esses dados são seu combustível para tomar decisões informadas no futuro e apoiar a melhoria contínua.

Flexibilidade aprimorada

As necessidades de seus clientes e as condições de mercado podem e vão mudar com o tempo. Com fluxos de valor de desenvolvimento bem organizados, fazer ajustes de última hora não é o fim do mundo - é algo que você planeja e não tem problemas para executar.

Tipos de fluxos de valor de desenvolvimento

Os fluxos de valor de desenvolvimento podem ser divididos em quatro tipos ou padrões correspondentes a diferentes áreas de aplicação - atendimento, fabricação, produto de software e suporte.

Padrão DVS de atendimento

Esse padrão DVS concentra-se em atender às necessidades do cliente, fornecendo um produto ou serviço habilitado digitalmente e sendo pago por isso. Os clientes podem ser consumidores (B2C) ou outras empresas (B2B).

Uma característica comum desse padrão é a frequente interação com o cliente - o cliente está presente em várias partes do fluxo.

Você verá esse padrão com frequência em bancos, seguros, finanças, comércio eletrônico e outros setores baseados em serviços.

Um exemplo simples de um padrão de DVS de atendimento é a venda de apólices de seguro. Você recebe uma solicitação de um cliente e faz uma oferta. Em seguida, você emite e entrega a apólice, atendendo assim às exigências do cliente. Depois disso, você ocasionalmente verifica o cliente para ver se ele quer atualizar a apólice. No caso de um sinistro, o cliente entrará em contato com você para informá-lo e iniciar o processo.

Padrão DVS de fabricação

Esse padrão oferece suporte a produtos que precisam ser fabricados antes do uso - caso contrário, eles não têm nenhum valor.

Pode-se dizer que esse padrão é mais restrito, pois seu único foco é o próprio processo de fabricação e os materiais necessários para ele. Um exemplo simples seria fabricar um smartphone - um padrão de DVS de fabricação descreveria a aquisição de materiais, o gerenciamento de estoque e a montagem de peças de acordo com os procedimentos e as especificações estabelecidos. O padrão também inclui processos para embalar o smartphone em uma caixa específica, armazená-lo com segurança e enviá-lo.

A complexidade e o número de padrões de DVS de fabricação dependem da natureza do produto em questão. Por exemplo, a montagem de um veículo é muito mais complexa do que a fabricação de uma vela. 🕯️

Padrão DVS de produtos de software

Esse padrão gira em torno da fabricação de um produto de software, seja ele um aplicativo para smartphone, um software para desktop ou um jogo. O foco principal desse padrão é, você adivinhou, o próprio software - ele descreve tudo o que é necessário para criar um software, sendo o ponto de partida o recebimento de um pedido.

Digamos que seu cliente queira um novo recurso no aplicativo da empresa dele. Você processa a solicitação e sua equipe começa a trabalhar nela. Você pode até ter várias equipes no projeto, dependendo da complexidade do recurso. O fluxo descreve cada etapa e atividade necessária para incorporar o recurso. Seu cliente está envolvido no fluxo - você o atualizará sobre o progresso e verificará se ele deseja que algo seja feito de forma diferente.

Suporte ao padrão DVS

Um padrão DVS de suporte descreve tudo o que está acontecendo em segundo plano que mantém sua empresa em funcionamento. Nesse caso, o DVS é orientado internamente - os clientes são, na verdade, os funcionários da sua empresa.

Um exemplo simples é o desenvolvimento e a manutenção de uma ferramenta de software que toda a empresa usa para se comunicar internamente.

Fluxos de valor de desenvolvimento vs. operacional

Os fluxos de valor operacional (OVS) concentram-se em tudo o que os membros da sua equipe precisam fazer para fornecer valor. Enquanto um DVS gira em torno do desenvolvimento, um fluxo de valor operacional é mais amplo e se preocupa com as operações diárias, a manutenção e a experiência geral do cliente.

Os fluxos de valor operacional e de desenvolvimento estão interconectados - poderíamos dizer que um DVS se concentra em transformar um OVS em realidade.

Otimizando os fluxos de valor de desenvolvimento

A otimização dos fluxos de valor de desenvolvimento economiza tempo, esforço e dinheiro e torna sua equipe unida e eficiente. Abaixo estão algumas das melhores estratégias para colocar seus fluxos de valor na melhor forma possível.

Crie mapas de fluxo de valor

O mapeamento do fluxo de valor representa a visualização de cada etapa em um processo específico. Esses mapas dão a você uma visão do estado atual dos seus processos de negócios e permitem identificar áreas de melhoria para aumentar a eficiência e oferecer ainda mais valor aos seus clientes com o mínimo de desperdício. 🗺️

Automatizar tarefas

Economize tempo, melhore a precisão e retire a carga da sua equipe ao automatizando tarefas repetitivas ou rotineiras . As tarefas que podem ser automatizadas dependem do seu setor e dos produtos e serviços específicos que você oferece. Por exemplo, se você for uma empresa de software, poderá automatizar testes, gerenciamento de projetos e tarefas ou entrada de dados.

Promova a colaboração e a comunicação

Eficiente colaboração multifuncional e a comunicação são os pilares de um DVS otimizado. Você precisa promover um ambiente de apoio e transparência e incentivar todos os envolvidos em um DVS a trabalharem juntos e contribuírem para a otimização dos processos.

Você pode conseguir isso com diferentes ferramentas de colaboração como mind maps (mapas mentais) e quadros brancos. Incentive a criatividade e garanta que os membros da sua equipe não tenham medo de falar o que pensam sobre possíveis problemas. Crie uma cultura que prospere com feedback construtivo e navegue tranquilamente em direção ao mesmo objetivo.

E o mais importante, certifique-se de que todos entendam suas funções e responsabilidades no DVS para evitar mal-entendidos, trabalho duplicado e atrasos.

Priorizar

Um DVS eficiente concentra-se nas atividades de alta prioridade e nos processos que agregam mais valor ao cliente. Todas as outras atividades são uma distração e só podem ser concluídas depois que as tarefas de alta prioridade forem riscadas.

A priorização eficiente depende de sua comunicação com o cliente - cada informação precisa ser apresentada claramente em ambos os lados. O mesmo vale para comunicação interna -Se sua equipe não entender as prioridades, ela se desviará e levará o fluxo de valor na direção errada.

Monitore constantemente o desempenho

Você otimizou seu DVS e pode sentar e relaxar - na verdade, não! Nunca se sabe o que o futuro reserva, e é por isso que você precisa manter um olhar atento sobre seus fluxos de valor.

Estabeleça indicadores-chave de desempenho (KPIs) que o ajudem a acompanhar o desempenho de seus fluxos. Essas métricas de fluxo de valor garantirão que você perceba cada mudança e ajuste seu DVS de acordo para manter a eficiência e alcançar os resultados comerciais desejados. 📈

O monitoramento constante também o ajudará a perceber possíveis riscos e a encontrar maneiras de superá-los antes que se transformem em problemas significativos que possam impedi-lo de agregar valor.

Armadilhas comuns no gerenciamento do fluxo de valor e como superá-las

Os fluxos de valor podem revolucionar seus fluxos de trabalho, mas se não forem organizados adequadamente, podem causar o caos. Vamos explorar alguns desafios comuns no gerenciamento de fluxos de valor e maneiras de superá-los.

Resistência à mudança

A organização de um fluxo de valor envolve um aprofundamento nos processos atuais e o destaque de problemas e ineficiências existentes. Isso pode ser intimidador - muitos líderes, gerentes e equipes inteiras temem os problemas que podem ser descobertos, e é por isso que eles podem resistir a adotar fluxos de valor em primeiro lugar.

Superar essa resistência à mudança não é fácil e deve ser feito gradualmente. A comunicação eficiente com a sua equipe é vital - explique por que está mapeando os fluxos de valor e transmita os possíveis benefícios.

Não penalize aqueles que expressam resistência - tente entender a perspectiva deles e encontre uma solução que funcione para todos. Mais importante ainda, treine e dê suporte equipes multifuncionais durante todo o processo para facilitar a mudança para elas.

Falta de colaboração

Já dissemos que a colaboração é um ingrediente essencial para o gerenciamento eficiente do fluxo de valor. Todos os envolvidos no fluxo precisam entender suas funções para contribuir com a meta. A colaboração multifuncional é imprescindível para garantir transferências tranquilas e nenhum contratempo ao longo do caminho.

Se quiser ter um fluxo de valor empresarial bem organizado, você precisa promover uma cultura que priorize a colaboração. Você pode usar plataformas de colaboração com ferramentas que o ajudem a visualizar metas, fazer brainstorming e trocar ideias entre si. Incentive a sua equipe a se manifestar até mesmo sobre os menores problemas que possam afetar o desempenho do fluxo.

Reuniões informais e eventos de formação de equipes são excelentes maneiras de conhecer sua equipe fora do trabalho e fortalecer o vínculo para garantir uma colaboração tranquila.

Dicas para aprimorar os fluxos de valor de desenvolvimento

Como vimos, seus fluxos de valor não podem prosperar sem mapear seus processos, identificar gargalos, garantir uma colaboração perfeita e ficar de olho no desempenho. Você pode fazer tudo isso e muito mais com ClickUp .

ClickUp é um gerenciamento de projetos e tarefas plataforma com vários recursos de colaboração e ferramentas de mapeamento de processos de negócios que elevam o moral, incentivam o brainstorming, aumentam a transparência e proporcionam o ambiente perfeito para o trabalho em equipe dinâmico.

Os vários recursos do ClickUp permitem que ele use muitos trajes - ele pode servir como software de mapeamento mental , software de colaboração e até mesmo software de gerenciamento de fornecedores . Ele é útil para desenvolvedores, varejistas e freelancers, Gerentes de projeto DevOps engenheiros, assistentes virtuais, contadores e vários outros profissionais.

Vamos explorar os recursos do ClickUp que podem aprimorar seus fluxos de valor de desenvolvimento.

Mapas mentais do ClickUp

Desenhe conexões entre tarefas e ideias, mapeie fluxos de trabalho com nós de arrastar e soltar e muito mais

Os mapas mentais são diagramas que organizam visualmente as informações e delineiam as relações entre os conceitos. Mapas mentais do ClickUp permite que você crie esses diagramas com ações simples de arrastar e soltar - conecte dependências para representar processos, ideias e projetos.

Esse recurso conveniente é perfeito para delinear seu fluxo de valor de desenvolvimento. Nomeie todas as tarefas e ações que fazem parte do seu fluxo e crie conexões entre elas para garantir uma navegação fácil e o monitoramento do progresso. Você pode criar, editar e excluir tarefas sem sair do ClickUp Mind Maps, mantendo seu trabalho centralizado e organizado. Atribua tarefas à pessoa ou equipe certa e garanta que todos os envolvidos no fluxo possam acompanhar seu desempenho.

Quadros brancos e tarefas do ClickUp

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

Quer a opinião da sua equipe para criar um novo fluxo de valor de desenvolvimento ou atualizar um fluxo existente? Não há ferramenta melhor para isso do que Quadros brancos ClickUp !

Essas telas digitais são ideais para colaboração visual -Convide sua equipe para um quadro branco e deixe que escrevam ou desenhem suas ideias. Em seguida, discuta essas ideias usando anotações, comentários ou o Visualização do ClickUp Chat . Dê vida às melhores propostas criando Tarefas do ClickUp e vinculá-las ao seu quadro branco. Dessa forma, você visualizará claramente seu fluxo de valor e terá uma visão geral detalhada das responsabilidades de todos.

Os quadros brancos do ClickUp apresentam um design de arrastar e soltar, para que você possa agrupar facilmente ideias e conceitos e fazer ajustes conforme necessário.

Você pode criar seus quadros brancos do zero ou usar Modelos de quadro branco do ClickUp se você precisar de uma ajuda.

Use os modelos de mapeamento de fluxo de valor do ClickUp

Obtenha insights sobre o estado de suas operações atuais para tomar melhores decisões e fazer melhorias em seus processos

O ClickUp faz mapeamento de fluxos de valor mais fácil com modelos de mapeamento de fluxo de valor . Eles são compatíveis com as metodologias ágeis e fornecem a estrutura necessária para mapear seus processos do início ao fim, garantindo o máximo de transparência e eficiência.

Todos os modelos se concentram no incentivo à colaboração multifuncional, na redução de custos, na tomada de decisões informadas e no aumento da satisfação do cliente por meio da entrega de valor, ajudando você a a executar seus projetos com louvor.

Mantenha-se no topo de seus fluxos de valor de desenvolvimento com o ClickUp

Os fluxos de valor de desenvolvimento de alto desempenho exigem colaboração eficiente, transparência e monitoramento constante - áreas em que o ClickUp se destaca! Ele é repleto de recursos que facilitam a criação, a otimização e o rastreamento dos fluxos de valor de desenvolvimento. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e prepare-se para reinventar seu jogo de mapeamento de fluxo de valor!