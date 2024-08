Visualize, analise e otimize - esses são os princípios fundamentais para refinar seus processos operacionais.

O mapeamento do fluxo de valor é a espinha dorsal das estratégias Lean e Six Sigma, ajudando-o a identificar gargalos, reduzir ineficiências e aproveitar ao máximo o seu fluxo de trabalho. Você poderia enfrentar sérios problemas de gerenciamento e fluxo de trabalho sem o mapeamento do fluxo de valor.

O que é mapeamento do fluxo de valor?

