Dominando a viabilidade do projeto: Guia de 7 etapas para um estudo de viabilidade impecável

Ter uma ideia inovadora de projeto que pode impulsionar o sucesso de sua empresa é emocionante! Mas antes de mergulhar de cabeça para torná-la realidade, é crucial fazer uma pausa e avaliar sua viabilidade. Esse projeto pode realmente ser bem-sucedido? Você tem as ferramentas e os recursos necessários? Os resultados valerão o investimento?

Entre no estudo de viabilidade - a chave para responder a essas perguntas críticas e moldar o destino de seu projeto.

Neste artigo, vamos nos aprofundar no mundo dos estudos de viabilidade. Forneceremos tudo o que você precisa saber sobre condução de um estudo de viabilidade e como determinar se o seu projeto tem o que é necessário para prosperar. 🌷

O que é um estudo de viabilidade?

Um estudo de viabilidade examina se um projeto proposto é viável e avalia suas chances de sucesso. Ao fazer esse estudo, você deve identificar as metas do projeto , aprofundar a pesquisa de mercado e delinear os recursos e o orçamento necessários para a execução bem-sucedida do projeto.

Após o estudo, os executivos ou investidores responsáveis pela tomada de decisões determinam se o projeto deve receber sinal verde com base na análise de viabilidade. ✅

A importância de um estudo de viabilidade reside no seguinte:

Estabelecer se uma empresa, equipe ou organização pode cumprir suas promessas dentro de um prazo razoável Impedir que uma empresa assuma projetos arriscados Fornecer detalhes sobre as operações da empresa, possíveis desafios, concorrentes e fontes de financiamento, juntamente com sua alocação

Quais são os benefícios de um estudo de viabilidade?

Um estudo de viabilidade avalia se o seu projeto ou produto é viável e tem potencial para ser bem-sucedido. Os principais benefícios de ter um relatório de estudo de viabilidade incluem:

Avaliação de risco: Ele ajudaidentificar possíveis riscos e os desafios que podem surgir durante a implementação do projeto para que você possa mitigá-los em tempo hábil

Ele ajudaidentificar possíveis riscos e os desafios que podem surgir durante a implementação do projeto para que você possa mitigá-los em tempo hábil Avaliação de custos: Ajuda a determinar se o projeto é financeiramente viável e se o ROI potencial justifica as despesas

Alocação de recursos: Auxilia nadeterminar os recursos necessários-humanos, financeiros e tecnológicos necessários para o projeto, ajudando naalocação e gerenciamento eficazes de recursos *Análise de mercado: Os estudos de viabilidade ajudam a entender a demanda, a concorrência e a base de clientes em potencial por meio de pesquisa de mercado, moldando o produto para atender às necessidades do mercado

Auxilia nadeterminar os recursos necessários-humanos, financeiros e tecnológicos necessários para o projeto, ajudando naalocação e gerenciamento eficazes de recursos *Análise de mercado: Os estudos de viabilidade ajudam a entender a demanda, a concorrência e a base de clientes em potencial por meio de pesquisa de mercado, moldando o produto para atender às necessidades do mercado Tomada de decisões: Os insights obtidos em um estudo de viabilidade ajudam as partes interessadas a tomar decisões informadas sobre se devem prosseguir com o projeto, modificá-lo ou abandoná-lo completamente

Os insights obtidos em um estudo de viabilidade ajudam as partes interessadas a tomar decisões informadas sobre se devem prosseguir com o projeto, modificá-lo ou abandoná-lo completamente Conformidade legal e regulatória: Ajuda a garantir que o projeto esteja em conformidade com as leis e os regulamentos, minimizando possíveis problemas legais no futuro

Tipos de estudos de viabilidade

A realização de vários estudos de viabilidade permite que você avalie seu projeto de diversos ângulos e perspectivas. Os estudos de viabilidade podem ser amplamente categorizados em vários tipos com base no foco da avaliação:

Viabilidade técnica: Avalia se o projeto proposto pode ser implementado do ponto de vista técnico. Avalia a disponibilidade de tecnologia, conhecimento especializado e infraestrutura necessária

Avalia se o projeto proposto pode ser implementado do ponto de vista técnico. Avalia a disponibilidade de tecnologia, conhecimento especializado e infraestrutura necessária Viabilidade econômica: Analisa a relação custo-benefício do projeto. Estima os possíveis custos,retornos sobre o investimentoe a viabilidade financeira geral

Analisa a relação custo-benefício do projeto. Estima os possíveis custos,retornos sobre o investimentoe a viabilidade financeira geral Viabilidade legal: Examina os aspectos legais, como conformidade com leis, regulamentos, permissões e quaisquer possíveis obstáculos legais

Examina os aspectos legais, como conformidade com leis, regulamentos, permissões e quaisquer possíveis obstáculos legais Viabilidade operacional: Avalia se o projeto podeatender às necessidades da organização e em que medida

Avalia se o projeto podeatender às necessidades da organização e em que medida Viabilidade da programação: Analisa acronograma do projetoavaliando se ele pode ser concluído em um prazo razoável e aceitável

Analisa acronograma do projetoavaliando se ele pode ser concluído em um prazo razoável e aceitável Viabilidade do mercado: Concentra-se em entender a demanda do mercado, a concorrência e os clientes em potencial adequados para os produtos ou serviços do projeto

Como realizar um estudo de viabilidade em 7 etapas fáceis

Para que um estudo de viabilidade seja bem-sucedido, é fundamental seguir as etapas corretas e garantir que todos os aspectos sejam minuciosamente analisados. Estamos aqui para orientá-lo em sete etapas simples para avaliar a viabilidade, garantindo que seu projeto esteja totalmente preparado para o tão esperado lançamento. Vamos dar uma olhada!

Etapa 1: Fazer a análise preliminar

A execução de um estudo de viabilidade completo pode consumir muito tempo e recursos técnicos. Em vez de mergulhar diretamente na avaliação, tente mergulhar os pés primeiro fazendo uma análise preliminar. Pense nisso como um teste antes do grande teste. 🤓

Aqui estão quatro etapas simples para essa verificação inicial:

Comece explicando o que você quer desse projeto e por que ele é importante para a sua equipe ou empresa Procure por projetos semelhantes e veja se eles foram bem-sucedidos Descubra o que diferencia a sua ideia - talvez seja a sua equipe, o local ou a tecnologia utilizada Determine os riscos, listando as coisas que podem dar errado

Depois de fazer essa verificação, você entenderá melhor se vale a pena se aprofundar na viabilidade do projeto.

Para reunir e compartilhar facilmente todas essas informações, você pode contar com ClickUp -um balcão único para todas as suas necessidades de negócios e projetos! Documentos do ClickUp é excelente para coletar informações em um único documento para que tudo fique acessível a todos os membros da equipe. Você pode escrever, editar, deixar comentários e colaborar no Docs em tempo real.

Colete dados, edite de forma colaborativa e comunique-se instantaneamente no Docs usando o ClickUp

Precisa atribuir tarefas ou marcar colegas de equipe? Você pode fazer isso no Docs com facilidade! Além disso, você pode incrementar seus documentos com tabelas e subseções para garantir que todos os dados sejam apresentados de forma estruturada. 🎺

Você também pode criar facilmente subpáginas dedicadas a cada estágio da análise preliminar, garantindo a organização simplificada de todos os dados. Além disso, é possível criar links facilmente compartilháveis e gerenciar permissões de forma eficiente para os membros da sua equipe e as partes interessadas.

Se começar um relatório de viabilidade do zero parecer assustador, aproveite o Modelo de esboço de projeto do ClickUp ! Ele divide as coisas em etapas para que você não perca nada. 🥁

Possui páginas separadas para:

Objetivos

Cronograma do projeto

Orçamento e investimentos

Restrições e suposições

Como todos os documentos do ClickUp, o modelo é totalmente personalizável, portanto, sinta-se à vontade para renomear as páginas ou criar novas para atender às suas necessidades de análise de viabilidade.

Planeje todos os detalhes do seu projeto com o modelo de esboço de projeto do ClickUp

Etapa 2: Faça um esboço do escopo do projeto

Para determinar o impacto do seu projeto, você precisa definir do que se trata o projeto. Isso significa ter uma ideia clara de seus objetivos, tarefas, custos e prazos. Além disso, você terá de identificar todos os envolvidos, desde as partes interessadas até os clientes e consumidores.

Quando for hora do brainstorming nada supera um bom e velho quadro branco. Ele é a sua tela para criatividade, organização por cores e garantia de que todos estejam na mesma página. Mas se você estiver operando com equipes remotas ou equipes híbridas , o Modelo de quadro branco do escopo do projeto ClickUp é a solução perfeita! ✨

Crie visualmente um caminho claro para o sucesso do projeto, do início ao fim, com o modelo de quadro branco do escopo do projeto ClickUp

Esse modelo tem todos os benefícios de um quadro branco físico, mas vai além com recursos adicionais, tornando-o uma ferramenta mais versátil. Ele inclui sete componentes - informações, justificativa, escopo, objetivos comerciais, entregáveis, exclusões e suposições.

Você tem a liberdade de personalizá-lo:

Adicionar ou remover notas adesivas

Incluir texto, links, arquivos, fotos e desenhos

Compartilhá-lo paracolaboração contínua 🤝

Este Quadro branco do ClickUp é um excelente ponto de partida para organizar seu projeto e fazer um brainstorming de seus principais elementos. Além disso, você pode personalizá-lo adicionando, apagando ou renomeando elementos conforme necessário.

Etapa 3: preparar uma demonstração de resultados projetada

Elaborar uma demonstração de resultados projetada é como olhar a bola de cristal de sua empresa para o próximo ano. Ela informa tudo sobre a receita e as despesas estimadas, servindo como uma ferramenta vital para decisões de negócios bem informadas. Os fatores que moldam essa declaração incluem:

Serviços prestados

Taxas de serviço

Volume de serviços

Ajustes de receita

Crie uma demonstração de resultados personalizada sem esforço com o Modelo de razão geral do ClickUp ! Pense nessa ferramenta útil como seu assistente financeiro. Ela gerencia facilmente a sua demonstração de resultados e todos os registros financeiros da sua empresa, permanecendo como um poderoso companheiro mesmo depois que o seu projeto for aprovado na análise de viabilidade! 💪

Monitore suas transações financeiras e declarações de renda, mantendo-as bem organizadas com o modelo ClickUp General Ledger

Esse modelo vem com Campos personalizados feitos sob medida para capturar todos os detalhes minuciosos da transação, inclusive datas de transação, recibos e números de registro.

Depois de registrar as transações, aproveite as quatro visualizações principais do documento para gerar diversos demonstrativos financeiros:

Visualização do quadro de lucros e perdas: Fornece um painel de avaliação financeira e ajuda a visualizar receitas, despesas e lucros de transações registradas. Permite rastrear e reclassificar itens com facilidade, arrastando-os pelo quadro Visualização do quadro de balanços: Mapeia seus ativos, passivos e patrimônio líquido em uma única visualizaçãoPainel do ClickUpo ClickUp Dashboard é uma ferramenta de gestão de riscos que garante que seu navio financeiro permaneça no rumo certo Exibições do Razão Geral e da Lista de Transações: Permite o controle diário de transações agrupadas por título de conta ou outros parâmetros

Com a visão geral financeira abrangente do modelo, todos os detalhes serão levados em conta. Isso lhe dá a confiança necessária para tomar decisões financeiras precisas e navegar com sucesso na análise de viabilidade do seu projeto.

Etapa 4: realizar pesquisa de mercado

A pesquisa de mercado é crucial para entender o que seu clientes em potencial querem e precisam ajudando você a entender se existe um mercado para seu produto ou serviço. Isso também permite que você avalie a concorrência e determine a melhor maneira de posicionar sua empresa para o sucesso. 🎉

Há diferentes maneiras de fazer pesquisa de mercado; um método popular é enviar uma pesquisa de mercado. ClickUp AI torna a criação de pesquisas de mercado muito fácil! Aproveite seu poder rápido e generativo para criar pesquisas adaptadas à sua marca e ao seu público em um piscar de olhos.

Tudo o que você precisa fazer é formular as perguntas certas e atingir o público-alvo desejado. Em seguida, deixe isso para o Assistente de IA para gerar tendências significativas preferências e opiniões que irão moldar suas decisões de negócios .

Por falar em IA, você também pode realizar pesquisas de mercado rápidas com o ClickUp ChatGPT Prompts para pesquisa de mercado e modelo de análise ! Essa ferramenta prática oferece centenas de Avisos de IA para gerar conteúdo útil para analisar as tendências e preferências do mercado.

Faça as perguntas certas para obter insights rápidos sobre as tendências do mercado usando o modelo de análise e pesquisa de mercado do ClickUp ChatGPT Prompts

Digamos que você precise de informações sobre as últimas tendências do setor para sua estratégia de marketing. Experimente o prompt: Você pode fornecer um relatório sobre tendências de mercado e previsões para o setor de [inserir nome] para informar nossa estratégia de negócios? E você obterá os resultados que estava procurando em um instante! ⚡

Para ter certeza de que você abranja todas as etapas de sua pesquisa para que nada passe despercebido, aproveite a Modelo de pesquisa de mercado do ClickUp como sua lista de tarefas pessoais .

Esse modelo de tarefa o orienta nos meandros da pesquisa, abrangendo a metodologia, os métodos de coleta de dados e as descobertas valiosas adquiridas de clientes existentes ou potenciais usando os campos personalizados.

Nesse modelo, cada tarefa é acompanhada por uma lista de subtarefas, permitindo que você monitore de perto cada etapa da pesquisa. Essas tarefas incluem ações críticas, como a definição de escopos de pesquisa e a montagem de uma equipe de pesquisa competente. 🕵🏼‍♂️

Os responsáveis podem supervisionar facilmente o progresso de cada subtarefa empregando status personalizados como Aberto, Em revisão ou Fechado, simplificando o processo de monitoramento.

Adote uma abordagem sistemática para definir quem é seu cliente e suas necessidades com o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Etapa 5: criar um balanço patrimonial do dia de abertura

Uma das maneiras mais inteligentes de coletar todos os seus ativos, passivos e patrimônio líquido é começar com um balanço patrimonial inicial. É como um instantâneo da situação da sua empresa em relação a finanças e ativos quando você está lançando um novo projeto ou empreendimento comercial.

Primeiro, insira todos os ativos de que você precisará para executar suas operações sem problemas. Isso inclui dinheiro para despesas cotidianas, estoque, equipamentos, propriedades - todos os itens essenciais. Em seguida, liste os passivos, como empréstimos e arrendamentos, e quanto você precisará investir. Pode levar tempo, mas ter esses detalhes o coloca no caminho financeiro certo.

Quer evitar o incômodo de elaborar seu balanço patrimonial? O Modelo de balanço do ClickUp está à sua disposição! Ele vem carregado com tabelas e campos prontos que você pode ajustar com suas especificidades financeiras e, pronto, seu balanço patrimonial está pronto para ser usado! 👌

Documente todos os seus ativos e passivos em um só lugar com o ClickUp Balance Sheet Sample Template

Esse modelo de documento vem com tabelas dedicadas para:

Ativos financeiros

Ativos não financeiros

Passivos

Patrimônio líquido

Sinta-se à vontade para adicionar mais linhas e colunas para atender às necessidades da sua empresa e compartilhar o documento com toda a equipe para obter um resumo financeiro fácil.

Etapa 6: revisar e analisar todos os dados

Agora, respire fundo e reflita sobre seu plano novamente. A verificação e a análise garantem que tudo está no caminho certo e que não há necessidade de personalização adicional.

Faça uma verificação cruzada dos dados com suas fontes originais e marque todas as inconsistências. O objetivo principal de um estudo de viabilidade é ajudá-lo a tomar decisões melhores, portanto, os dados coletados precisam respaldar essas escolhas.

Você deve analisar o estudo de viabilidade considerando tanto as vantagens quanto as desvantagens do projeto. No que diz respeito às finanças, não deixe pedra sobre pedra - documente todas as suposições.

Durante esse estágio, é fundamental identificar os possíveis riscos e ter estratégias de mitigação para lidar com eles. Isso pode aumentar ou diminuir a viabilidade de seu projeto - se os riscos envolvidos valerem a recompensa, seu projeto poderá receber sinal verde. Caso contrário, talvez seja melhor reconsiderar sua ideia de negócio.

Visualize o cenário de riscos de seu projeto usando o Modelo de quadro branco de análise de risco do ClickUp ! Identifique a probabilidade e a gravidade de cada risco do seu estudo de viabilidade colocando notas adesivas no mapa do quadro branco codificado por cores.

Use uma abordagem visual para o gerenciamento de riscos com o modelo de quadro branco de análise de riscos do ClickUp

Quando a probabilidade e a gravidade de um risco em potencial são classificadas como Alta ou Grave, isso pode indicar a necessidade de repensar a sua abordagem ou debater soluções com a sua equipe. Por outro lado, se a maioria dos riscos se enquadra na categoria Médio/Baixo, seu projeto tem mais chances de ser aprovado. 👍

Etapa 7: chegar a uma decisão de ir ou não ir

Parabéns, você chegou ao momento emocionante de decidir se o projeto receberá sinal verde!

Antes de mergulhar de cabeça, cabe aos clientes ou às partes interessadas relevantes decidir se o projeto vale o tempo, o esforço e o dinheiro deles e se está em sincronia com as metas gerais da organização. 🖼️

Para concluir e apresentar seu estudo de viabilidade, pegue o Modelo de resumo executivo do estudo de viabilidade do ClickUp . Aproveite seu layout pré-projetado para fornecer:

Visão geral do projeto Assunto em foco Solução proposta

Em seguida, mergulhe nos Destaques do projeto - impressione as partes interessadas resumindo as descobertas cruciais, como a análise de mercado e os pontos fortes do projeto, e conte com tabelas e gráficos para dar aquele toque visual. 👊

Use as tabelas fornecidas para anotar recursos, cronogramas e outras estratégias de sucesso. Por fim, não se esqueça da previsão financeira - os quadros e gráficos também são úteis aqui, pois eles darão uma imagem mais vívida da relação custo-benefício do projeto.

Utilize o modelo de resumo executivo do estudo de viabilidade do ClickUp para obter uma visão geral estruturada dos problemas, soluções e destaques do projeto

A apresentação de todas essas informações de forma estruturada e elegante ajudará as partes interessadas a entenderem sua ideia, fazendo com que elas se interessem pelo projeto jornada de tomada de decisão muito mais suave.

Realize um estudo de viabilidade sem esforço com o ClickUp

A execução de um estudo de viabilidade abrangente não acontece em um piscar de olhos. No entanto, a navegação se torna muito mais tranquila quando você segue essas sete etapas principais que apresentamos e usa as ferramentas de gerenciamento de projetos adequadas.

Para uma jornada perfeita através de seus objetivos de análise, inscreva-se em uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo ! Essa poderosa ferramenta não apenas auxilia em todas as etapas do estudo de viabilidade, mas também serve como uma ferramenta multifuncional assistente de gerenciamento de projetos !

Depois que seu projeto receber luz verde, você vai adorar usar o tesouro de ferramentas de gerenciamento de projetos , a biblioteca com mais de 1.000 modelos e várias ferramentas de colaboração para ficar por dentro de seu projeto como um profissional! 😎