Estratégias eficazes de gerenciamento de tempo de projetos [com eficácia comprovada]

Imagine atingir consistentemente as metas dos seus projetos, mantendo-se dentro do orçamento e entregando no prazo. Parece um negócio ideal, não é?

A realidade é que 70% dos projetos não cumprem o prometido. Empresas com gestão de tempo estruturada concluem 61% dos projetos dentro do prazo, contra apenas 41% das que não a possuem.

Vamos ver como uma gestão de tempo de projeto robusta pode manter os projetos no caminho certo e garantir o ROI planejado.

Principais conclusões

A gestão estruturada do tempo aumenta as taxas de sucesso dos projetos e reduz atrasos dispendiosos.

A estrutura de sete etapas do PMBOK garante um planejamento eficiente, alocação de recursos e controle de prazos.

Priorizar tarefas e usar técnicas comprovadas, como o Pomodoro, melhora significativamente a produtividade.

Ferramentas como o ClickUp ajudam as equipes a otimizar o fluxo de trabalho, monitorar o progresso e gerenciar o tempo.

O que é gerenciamento de tempo de projeto?

A gestão do tempo de projeto é o processo de planejar, programar e controlar o tempo que as tarefas e atividades levam para concluir um projeto dentro do prazo e do orçamento.

Essa é uma das 10 áreas de conhecimento essenciais definidas pelo Project Management Institute (PMI) e envolve a divisão estratégica do trabalho, a estimativa de durações, o sequenciamento de tarefas e o monitoramento do progresso ao longo do ciclo de vida do projeto.

Quando bem feito, você ganha controle sobre os cronogramas, aloca recursos com eficiência e gerencia prazos de forma eficaz, criando um resultado positivo para você, sua equipe e suas partes interessadas.

Por que a gestão do tempo de projetos é importante

A gestão eficaz do tempo oferece sete benefícios concretos:

Cumpra os prazos de forma consistente: Conclua as tarefas na data prometida e mantenha relações sólidas com os clientes.

Controle os custos: atrasos esgotam os orçamentos, portanto, manter o cronograma protege seus resultados financeiros.

Maximize o potencial da equipe: Coloque os talentos da sua equipe em ação sem esgotá-los.

Reduza os riscos: identifique problemas de cronograma antecipadamente, antes que se transformem em crises.

Aumente a produtividade: prioridades e prazos claros mantêm as equipes focadas no que é mais importante.

Tome melhores decisões: quando você conhece seu cronograma de ponta a ponta, as escolhas de recursos tornam-se óbvias.

Conquiste a confiança das partes interessadas: Entregue no prazo, ganhe credibilidade e fortaleça sua reputação.

O que está em jogo é grande. Empresas com práticas sólidas de gestão do tempo economizam 28 vezes mais dinheiro do que aquelas que não as possuem. Mas como isso se traduz na prática?

Para obter esses benefícios, você precisa de uma estrutura organizada. É aí que entram os sete processos de gerenciamento de tempo do PMBOK.

Prova na prática: gestão do tempo em ação

Antes de nos aprofundarmos na estrutura, vamos ver como as organizações aplicaram esses princípios sob extrema pressão.

Jogos Olímpicos de Londres 2012: Sucesso com prazo fixo

A Autoridade de Execução das Olimpíadas de Londres enfrentava um prazo inalterável: 27 de julho de 2012. Com mais de 75.000 trabalhadores e um orçamento de 9 bilhões de libras, o fracasso não era uma opção.

A abordagem deles: Cronogramas-mestre integrados com mais de 3.000 marcos, análise do caminho crítico e colocação estratégica de margens de segurança nos pontos de integração. Revisões semanais do cronograma com todos os contratados garantiram o alinhamento.

O resultado: Todas as principais instalações foram concluídas dentro do prazo, com o Estádio Olímpico concluído um ano antes do previsto.

Lição principal: Prazos fixos exigem que se trabalhe retroativamente a partir da data final e que se proteja rigorosamente as atividades do caminho crítico. Reservas estratégicas nos pontos de integração evitam atrasos em cascata.

Recuperação do Healthcare.gov: prazo de 60 dias

Após o desastroso lançamento em outubro de 2013, a equipe tinha apenas 60 dias para corrigir o Healthcare.gov antes do prazo final de inscrição. O site estava processando apenas 30% das transações com sucesso.

A abordagem deles: reuniões diárias de 15 minutos, “listas de tarefas” priorizadas que classificam as correções por impacto, quadros Kanban para visibilidade em tempo real e uma sala de comando 24 horas por dia, 7 dias por semana, que eliminou atrasos nas decisões.

O resultado: Em dezembro de 2013, o site processou mais de 80% das transações com sucesso, registrando, no total, 8 milhões de pessoas.

Lição principal: Situações de crise exigem priorização rigorosa e eliminação de atrasos burocráticos. Estabelecer prazos para as decisões e manter o foco total permite uma compressão agressiva do cronograma.

Esses exemplos comprovam que, seja você gerenciando um projeto de infraestrutura plurianual ou uma recuperação de crise de 60 dias, os fundamentos permanecem os mesmos: planejamento realista, monitoramento contínuo, responsabilidade clara e reservas estratégicas.

A Estrutura do PMBOK: 7 Processos Essenciais de Gerenciamento de Tempo

A maioria dos gerentes de projeto sabe que deveria gerenciar melhor o tempo, mas poucos entendem que existe um sistema comprovado para fazer isso.

A estrutura PMBOK do Project Management Institute divide a gestão do tempo em sete processos interligados que podem ser extremamente úteis.

Não se trata de conceitos teóricos. São etapas práticas que ajudam as organizações a atingir uma taxa de sucesso de 92% no cumprimento dos objetivos dos projetos, em comparação com 33% para equipes sem estrutura.

Processo 1: Gerenciamento do Cronograma do Plano

Antes de definir qualquer cronograma, decida como sua equipe tomará as decisões de planejamento.

Seu Plano de Gerenciamento de Cronograma responde a três perguntas fundamentais:

Qual metodologia é adequada para este projeto?

O Método do Caminho Crítico funciona muito bem para obras com dependências rígidas. Os sprints ágeis fazem mais sentido para software com requisitos em constante evolução.

Quais ferramentas todos usarão?

Defina antecipadamente sua plataforma de gerenciamento de projetos, canais de comunicação e painéis de relatórios.

Com que frequência você apresentará relatórios de progresso?

Semanalmente para a maioria dos projetos, diariamente para iniciativas críticas, mensalmente para programas de longo prazo.

Isso evita o caos que surge quando os membros da equipe fazem suposições conflitantes.

Uma pessoa acha que você está usando sprints de duas semanas, enquanto outra presume que são marcos mensais. Quando você descobre a discrepância, já perdeu um mês de coordenação.

Processo 2: Definir atividades

Em seguida, pegue sua Estrutura Analítica do Trabalho (EAT) de alto nível e divida-a em tarefas que alguém possa realmente realizar.

“Criar um site” não é uma atividade. É um desejo. As atividades reais são assim:

Crie wireframes para a página inicial

Desenvolva uma estrutura de navegação

Crie layouts responsivos

Integre um gateway de pagamento

Realize testes de aceitação do usuário

O ponto ideal de granularidade são as atividades que levam de meio dia a duas semanas.

Se forem muito detalhados, você se afoga na burocracia de acompanhar centenas de microtarefas. Se forem muito vagos, os membros da equipe perdem tempo tentando descobrir o que “criar a página inicial” realmente significa.

Processo 3: Sequenciar atividades

Agora, trace a ordem lógica e pergunte-se quais tarefas devem ser concluídas antes que outras possam começar.

Não é possível realizar testes de aceitação do usuário antes de escrever o código, assim como não é possível finalizar a estrutura de navegação até que os wireframes mostrem onde tudo se encaixa.

Tipos de dependência que você encontrará:

Do Fim ao Início (mais comum): A Tarefa B não pode começar até que a Tarefa A seja concluída. O projeto deve ser concluído antes do início do desenvolvimento.

Do início ao início: As tarefas começam juntas. A redação da documentação pode começar quando a codificação começa, ocorrendo em paralelo.

Do início ao fim: Tarefas concluídas em conjunto. Os testes e a documentação final costumam ser concluídos simultaneamente.

Gosto de usar o Método de Diagramas de Precedência para ajudar a visualizar essas conexões, pois compreender as dependências é importante, já que os atrasos se propagam adiante.

Se o seu designer atrasar o prazo em três dias, todas as tarefas subsequentes também serão adiadas em três dias.

Processo 4: Estimar os recursos da atividade

A partir daí, identifique o que você precisa antes de estimar quanto tempo as tarefas levarão.

Uma tarefa que requer um engenheiro de DevOps especializado disponível 20% do tempo leva cinco vezes mais tempo do que se você o tivesse em tempo integral.

Você também precisa levar em conta equipamentos, licenças de software e materiais.

Aquele plugin de US$ 500 que seu desenvolvedor precisa? Se o departamento de compras levar três semanas para aprovar a compra, isso significa três semanas de atraso, independentemente da velocidade de programação.

A disponibilidade de recursos controla diretamente a duração. Certa vez, vi um projeto de aplicativo móvel ficar parado por seis semanas porque a equipe precisava de um dispositivo Android específico para testes e ninguém pensou em encomendá-lo até que o desenvolvimento fosse concluído.

É por isso que sugiro que você se familiarize com a alocação de recursos desde o início, o que facilita muito as coisas a longo prazo.

Processo 5: Estimar a duração das atividades

Com os recursos identificados, você finalmente poderá responder à pergunta que todos têm feito: quanto tempo isso realmente vai levar?

Normalmente, utilizo a PERT ( Técnica de Avaliação e Revisão de Programas ) para lidar com a incerteza por meio de três estimativas:

Otimista: Cenário ideal, caso tudo corra perfeitamente (raramente acontece, mas fornece um limite inferior)

Mais provável: Expectativa realista com base em condições normais (sua estimativa padrão)

Pessimista: Cenário mais desfavorável, levando em conta possíveis problemas (espero que você não precise disso, mas esteja preparado)

A fórmula ponderada: (Otimista + 4 × Mais Provável + Pessimista) ÷ 6

Por que ponderar? Porque os cenários mais prováveis são os que ocorrem com maior frequência, e essa fórmula reflete essa probabilidade matematicamente.

Estimativas inadequadas são responsáveis por 39% das falhas nos projetos. Dedicar tempo para fazer estimativas precisas agora evita que você tenha que justificar atrasos mais tarde.

Agora você tem tudo o que precisa: atividades, sequências, recursos e durações. É hora de elaborar o cronograma propriamente dito.

Processo 6: Elaborar um cronograma

Tudo se encaixa aqui quando você cria o modelo do cronograma real do seu projeto.

O Método do Caminho Crítico identifica a cadeia mais longa de atividades dependentes, o que determina a duração mínima do seu projeto.

Pense nisso como encontrar a espinha dorsal do cronograma do seu projeto. É aqui que o planejamento se torna concreto, pois você verá exatamente quando as coisas precisam acontecer e quais atrasos você pode absorver, em comparação com o que prejudica seu cronograma.

Três resultados principais emergem desse processo.

Primeiro, o seu caminho crítico revela a sequência de tarefas que determina a data de conclusão do seu projeto. Qualquer atraso aqui atrasa todo o processo, portanto, essas atividades exigem sua máxima atenção.

Em segundo lugar, o tempo de folga mostra quanto espaço de manobra as atividades não críticas têm antes de afetarem a data de conclusão. Essa flexibilidade permite que você redirecione recursos estrategicamente quando surgirem problemas.

Em terceiro lugar, os marcos criam pontos de verificação essenciais que sinalizam o progresso e permitem a correção do rumo. Não se trata apenas de datas arbitrárias, mas de marcos significativos que mantêm todos alinhados.

Processo 7: Controle do Cronograma

O processo mais importante é contínuo, não um evento pontual.

Monitorar o progresso real em relação à sua linha de base ajuda a identificar desvios e tomar medidas corretivas. Esse ciclo contínuo distingue os projetos que são concluídos no prazo daqueles que caem no caos.

Suas atividades de controle se enquadram em quatro categorias:

Acompanhe os dados de desempenho por meio de monitoramento diário ou semanal, dependendo do ritmo do projeto. Use gráficos de burndown, atualizações do Gantt e porcentagens de conclusão para manter a visibilidade.

Calcule os desvios usando o Desvio de Cronograma (SV = Valor Acumulado menos Valor Planejado) e o Índice de Desempenho do Cronograma (SPI = Valor Acumulado ÷ Valor Planejado) para medir o progresso quantitativamente.

Os números não mentem, e essas métricas vão além dos relatórios de status otimistas.

Investigue as causas quando surgirem problemas, investigando imediatamente as causas fundamentais.

A estimativa estava errada?

Os recursos ficaram indisponíveis?

Houve aumento do escopo?

Entender o porquê evita que você repita os mesmos erros.

Implemente correções tomando medidas corretivas antes que pequenos atrasos se tornem catastróficos. Realoque recursos, ajuste sequências ou negocie prorrogações de prazos com antecedência, enquanto você ainda tem opções.

Apenas 34% das organizações concluem projetos dentro do prazo de forma consistente. A diferença está no controle eficaz do cronograma, que identifica e corrige problemas antecipadamente.

Dica: Esses sete processos funcionam juntos como um sistema. Pule um deles e você estará agindo no escuro. Siga todos eles e você terá a estrutura que diferencia os projetos bem-sucedidos daqueles que saem do controle.

Gestão de tempo tradicional x PMBOK: a diferença

Compreender o que muda quando você adota uma gestão estruturada do tempo ajuda a justificar o investimento.

Aspect Abordagem tradicional Abordagem PMBOK Planejamento Estimativas aproximadas, discussão informal Metodologia documentada, ferramentas definidas, funções claras Definição de tarefa Apenas marcos de alto nível Discriminação detalhada das atividades em nível de execução Dependências Presumido ou descoberto tardiamente Mapeados sistematicamente com diagramas de precedência Estimativas de duração Estimativas pontuais Cálculos PERT de três pontos com probabilidade Elaboração do cronograma Lista de tarefas simples ou planilha Análise do caminho crítico com cálculos de margem Monitoramento Reuniões periódicas de acompanhamento Análise contínua de variações com métricas SV/SPI Índice de sucesso 33-41% de conclusão dentro do prazo 61-92% de conclusão dentro do prazo Eficiência de recursos 12% de desperdício devido à ineficiência Gestão de custos 28 vezes melhor

Os números falam por si. Abordagens estruturadas não são apenas mais satisfatórias, elas proporcionam resultados visivelmente superiores.

Como implementar uma gestão de tempo eficaz [Passo a passo]

Fazer uma boa gestão de projetos significa fazer uma boa gestão do tempo. Estas cinco etapas transformam a teoria em prática.

Etapa 1: Defina objetivos e marcos claros para o projeto

Saiba qual é o seu objetivo antes de começar a planejar.

Defina objetivos específicos que respondam a três perguntas: Como é o sucesso? O que mudará quando você terminar? Quem se beneficia e como?

Em seguida, divida a jornada em marcos mensuráveis.

Marcos de fase indicam etapas importantes, como requisitos concluídos ou projeto aprovado.

Marcos de entrega estão vinculados a resultados tangíveis, como a entrega de um protótipo ou a implantação de um sistema.

Marcos de decisão capturam pontos críticos de escolha, como a seleção de tecnologia ou a aprovação de fornecedores.

Marcos claros dividem os projetos em partes gerenciáveis, criam responsabilidade e tornam a comunicação com as partes interessadas mais direta.

Depois de definir seu destino, você precisa de um roteiro para chegar lá.

Etapa 2: Crie um cronograma detalhado do projeto

Seu cronograma transforma marcos em realidade no dia a dia.

Comece listando todas as tarefas, depois ordene-as com base nas dependências e visualize o fluxo com um gráfico de Gantt. Essa base evita o caos.

Aprendi isso em um projeto de site que atrasou seis semanas porque ninguém mapeou as relações entre as tarefas antecipadamente.

Depois de mapear a sequência, atribua prazos realistas usando estimativas PERT, em vez de ilusões.

Incorpore um tempo de margem nos pontos de integração onde múltiplos fluxos de trabalho convergem, pois é nessas junções que os atrasos se acumulam. Mantenha seu cronograma flexível para que você possa ajustá-lo quando as circunstâncias mudarem.

Mas mesmo um cronograma perfeito se torna inútil se você estiver trabalhando nas coisas erradas primeiro, e é por isso que a priorização vem em seguida.

Etapa 3: Priorize as tarefas estrategicamente

Comece perguntando quais tarefas geram mais valor com o mínimo de esforço e, em seguida, concentre-se nelas.

As atividades do caminho crítico exigem sua atenção em primeiro lugar, pois qualquer atraso adia todo o seu prazo. As tarefas com margem de tempo oferecem uma folga para absorver problemas sem comprometer todo o projeto.

Converse regularmente com sua equipe e reavalie a situação após marcos importantes, pois as prioridades mudam à medida que os projetos evoluem e o que parecia urgente na semana passada pode ter menos importância hoje.

Normalmente, utilizo ferramentas de priorização para facilitar esse processo. Um pequeno investimento agora traz grandes benefícios no futuro.

A priorização inteligente indica em que você deve trabalhar. Agora, você precisa de técnicas inteligentes para saber como trabalhar nisso.

Etapa 4: Aplique técnicas comprovadas de gerenciamento de tempo

Tenho muitas técnicas de gerenciamento de tempo em meu arsenal, mas esses três métodos funcionam especialmente bem em diversos setores e equipes de todos os tamanhos:

Técnica Pomodoro: Trabalhe em intervalos concentrados de 25 minutos com pausas de 5 minutos. Perfeito para tarefas que exigem concentração profunda, como programação ou análise. Trabalhe em intervalos concentrados de 25 minutos com pausas de 5 minutos. Perfeito para tarefas que exigem concentração profunda, como programação ou análise.

Time Blocking: Reserve blocos específicos no calendário para diferentes atividades. Programe tarefas exigentes durante os horários em que você tem mais energia. Reserve blocos específicos no calendário para diferentes atividades. Programe tarefas exigentes durante os horários em que você tem mais energia.

Delegação: Libere tempo para atividades de alta prioridade delegando tarefas com base nos pontos fortes da equipe. Sua função é garantir que tudo seja feito, não fazer tudo sozinho. Libere tempo para atividades de alta prioridade delegando tarefas com base nos pontos fortes da equipe. Sua função é garantir que tudo seja feito, não fazer tudo sozinho.

As técnicas otimizam a forma como você trabalha, mas você ainda precisa ter visibilidade para saber se elas estão realmente funcionando.

Ferramentas de controle de tempo fornecem insights úteis sobre onde o tempo realmente é gasto.

Você aumentará a responsabilidade, eliminará ineficiências, tomará decisões mais inteligentes sobre recursos e coletará dados históricos que aprimorarão o planejamento futuro.

Ferramentas como o ClickUp integram a gestão do tempo a uma estrutura de projeto mais ampla, oferecendo um único local para planejar, executar e analisar.

Qual é a diferença entre projetos que dão certo e aqueles que fracassam? A aplicação consistente dessas cinco etapas, apoiada pela estrutura do PMBOK que você aprendeu anteriormente.

ClickUp para uma gestão eficaz do tempo

O ClickUp oferece um conjunto abrangente de ferramentas projetadas para atender às diversas necessidades de equipes em vários setores, como desenvolvimento de software, marketing e muito mais.

O ClickUp Time Management combina funcionalidades essenciais de gerenciamento de projetos com estratégias avançadas de gerenciamento de tempo para ajudar as equipes a otimizar suas operações, aumentar a produtividade e atingir com eficiência os objetivos dos projetos.

Visualize períodos contínuos e acompanhe as métricas dos projetos em andamento com o ClickUp Time Management

O pacote de gerenciamento de tempo do ClickUp transforma a forma como as equipes acompanham, gerenciam e alocam o tempo entre os projetos. Ele se integra perfeitamente ao seu fluxo de trabalho, oferecendo ferramentas que se adaptam às necessidades do seu projeto, seja para tarefas individuais ou colaborações em equipe. Veja o que você pode fazer com os recursos de gerenciamento de tempo:

Crie e personalize tarefas de forma abrangente, com opções para definir prioridades, prazos e dependências com o ClickUp Tasks

Registre com precisão o tempo gasto nas tarefas diretamente no ClickUp para avaliar a produtividade da equipe e auxiliar na alocação de recursos

Personalize e automatize o agendamento de tarefas para manter o fluxo do projeto usando o ClickUp Automation

Monitore e gere relatórios sobre o gasto de tempo para uma alocação precisa de recursos

Veja como o ClickUp se destaca na otimização do gerenciamento de tempo de projetos:

Acompanhamento do tempo do projeto

Acompanhe o tempo gasto em suas tarefas por meio das planilhas de horas abrangentes do ClickUp

O Controle de Tempo de Projetos do ClickUp é essencial para equipes que buscam entender e otimizar como o tempo é gasto em seus projetos. Esse recurso permite o registro e o monitoramento precisos do tempo dedicado a cada tarefa, proporcionando transparência e auxiliando na gestão eficaz de recursos. Com os recursos de controle de tempo de projetos, você pode:

Acompanhe e analise o tempo gasto nas tarefas para gerenciar as cargas de trabalho de forma eficaz

Mapeie visualmente seus projetos, mostrando claramente as sobreposições e interdependências das tarefas usando o Gráfico de Gantt do ClickUp

Gerencie o andamento das tarefas visualmente com os quadros Kanban personalizáveis do ClickUp para facilitar a identificação rápida de gargalos e a priorização de tarefas

Registre o tempo diretamente no ClickUp para avaliar a produtividade e otimizar a alocação de recursos

Estimativas de tempo

Adicione um cronograma realista para cada tarefa usando os recursos de Estimativas de Tempo do ClickUp

As Estimativas de Tempo do ClickUp permitem que as equipes definam expectativas realistas quanto à duração das tarefas, o que é fundamental para um planejamento eficaz do projeto e uma gestão adequada dos prazos. Esse recurso ajuda a alinhar os esforços da equipe e a gerenciar as expectativas do cliente. Esse recurso ajuda você a:

Defina metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado (SMART) com o ClickUp Goals para manter os projetos no caminho certo e alinhar os esforços da equipe

Gerencie a alocação de recursos com eficiência, garantindo que a carga de trabalho de cada membro da equipe seja equilibrada e produtiva

Modelos do ClickUp

O ClickUp também oferece vários modelos, como modelos de gerenciamento de tempo e modelos de cronograma de projetos, para otimizar a forma como você acompanha, gerencia e otimiza o tempo em qualquer projeto.

Esses modelos prontos para uso oferecem uma estrutura robusta para definir prazos, atribuir tarefas e monitorar o progresso, garantindo que seu projeto permaneça dentro do prazo e do orçamento. Vamos dar uma olhada nos dois principais modelos do ClickUp que auxiliam na gestão do tempo:

Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

Baixe este modelo Visualize e otimize suas tarefas diárias ou semanais com o modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

O modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp foi criado para transformar a forma como você e sua equipe executam as tarefas diárias. Ele ajuda a garantir o uso eficiente do tempo e o cumprimento eficaz dos prazos dos projetos. Veja o que você pode fazer com este modelo:

Visualize rapidamente as tarefas diárias ou semanais, facilitando a organização e o agendamento eficiente das atividades do projeto

Estabeleça metas específicas, mensuráveis e alcançáveis, garantindo que todos os membros da equipe de projeto entendam o que precisa ser feito e em que prazo

Alinhe os esforços da sua equipe esclarecendo as prioridades das tarefas e os prazos e acompanhando a carga de trabalho de cada pessoa em uma única visualização

Modelo de Time Box do ClickUp

Baixe este modelo Maximize a produtividade e gerencie os cronogramas dos projetos de forma eficaz com o modelo Time Box do ClickUp

O modelo Time Box do ClickUp oferece uma abordagem estruturada para gerenciar tarefas com eficiência — tornando-o ideal tanto para iniciantes quanto para profissionais experientes. Este modelo ajuda a priorizar tarefas ou eventos que padronizam sua agenda por meio do bloqueio estratégico de tempo. Com este modelo, você pode:

Otimize o gerenciamento de tarefas alocando intervalos de tempo específicos para maximizar o foco e a produtividade

Aumente a visibilidade do projeto com visualizações personalizáveis, como o planejador de tarefas e o cronograma com intervalos de tempo

Otimize a alocação de recursos para garantir o uso eficiente das capacidades da equipe e reduzir gargalos

Perguntas frequentes

O tempo de folga é o atraso que uma tarefa pode sofrer sem adiar o prazo do projeto. Também chamado de margem, é calculado subtraindo a hora de início mais cedo da hora de início mais tarde. As tarefas do caminho crítico têm folga zero, enquanto as tarefas não críticas oferecem flexibilidade quando surgem problemas.

O tempo de antecipação ocorre quando você inicia uma tarefa sucessora antes que a tarefa predecessora seja concluída. Por exemplo, você pode começar a documentação enquanto a codificação está 80% concluída. Essa sobreposição acelera o seu cronograma ao executar atividades dependentes em paralelo, embora introduza riscos caso as tarefas predecessoras sejam alteradas.

O tempo de espera é o período de espera obrigatório entre tarefas dependentes. Ao contrário dos atrasos causados por problemas, o tempo de espera é intencional e está incorporado ao seu cronograma. O concreto precisa curar por 48 horas antes que a construção continue. Você não pode eliminar o tempo de espera adicionando recursos, pois ele é controlado por fatores externos.