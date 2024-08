As 10 principais certificações de CRM para impulsionar o crescimento profissional em 2024

Um ponto em comum que conecta todas as empresas bem-sucedidas é o relacionamento profundo com os clientes. Todos os relacionamentos saudáveis são construídos com base na confiança. E as pessoas fazem negócios com pessoas em quem confiam.

Os gerentes de relacionamento com o cliente são a ponte entre sua empresa e seus clientes. Eles são as pessoas em quem seus clientes confiam para resolver seus problemas e expandir seus negócios.

Um gerente de relacionamento com o cliente deve gerenciar as expectativas do cliente, acompanhar o feedback, entender os pipelines de vendas e a automação de marketing, gerenciar a comunicação e os dados e garantir a satisfação do cliente. Isso sem mencionar a definição das expectativas corretas e o conhecimento de como gerenciar pessoas e situações difíceis.

Essas altas expectativas exigem treinamento consistente e aprimoramento de habilidades para atender e crescer como gerente de relacionamento com o cliente.

Inscrever-se em uma certificação de CRM é uma excelente maneira de desenvolver a experiência e o conhecimento das práticas recomendadas de CRM. Felizmente, muitas certificações de CRM ajudam você a desenvolver as habilidades e os conhecimentos necessários para se tornar um profissional especializado em CRM.

O que é uma certificação de CRM?

Uma certificação de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) valida o conhecimento de um indivíduo em gerenciamento de relacionamentos com clientes e desenvolvimento de relatórios de CRM, plataformas, vendas, automação de marketing e gerenciamento de dados.

Essa certificação abrange análise de dados do cliente, atendimento ao cliente, vendas e automação de marketing. Os programas de certificação em CRM ajudam você a adquirir um amplo conhecimento das várias estratégias de CRM, plataformas de CRM, casos de uso, técnicas e práticas recomendadas.

Benefícios de obter uma certificação de CRM

As organizações valorizam muito uma certificação de CRM, especialmente uma certificação credenciada por uma organização de renome. Ter uma certificação faz de você um membro da equipe altamente valorizado, especialmente para desenvolver novas estratégias de envolvimento do cliente. E há mais benefícios:

Produtividade aprimorada: Um curso de certificação em CRM fornece as ferramentas e as técnicas para usar os recursos disponíveis e as ferramentas de gerenciamento de clientesaumentar a produtividade. Além de aumentar sua capacidade de entrega, ela melhora as vendas, o marketing e o índice de satisfação do cliente da empresa

Um curso de certificação em CRM fornece as ferramentas e as técnicas para usar os recursos disponíveis e as ferramentas de gerenciamento de clientesaumentar a produtividade. Além de aumentar sua capacidade de entrega, ela melhora as vendas, o marketing e o índice de satisfação do cliente da empresa Vantagem competitiva e adaptabilidade: Uma certificação ajuda você a ficar à frente de seus colegas. Ela também o posiciona como altamente adaptável às últimas tendências e tecnologias do setor e como um líder em potencial na área de CRM

Uma certificação ajuda você a ficar à frente de seus colegas. Ela também o posiciona como altamente adaptável às últimas tendências e tecnologias do setor e como um líder em potencial na área de CRM Reconhecimento global: Algumas certificações de CRM são reconhecidas internacionalmente, o que o ajudará a explorar oportunidades no exterior

Algumas certificações de CRM são reconhecidas internacionalmente, o que o ajudará a explorar oportunidades no exterior Oportunidades de networking: Ao se tornar um profissional certificado em CRM, você passa a fazer parte de uma comunidade exclusiva de especialistas do setor. Faça contatos com outros especialistas em CRM, cujos conhecimentos e conexões poderão ser aproveitados em uma etapa posterior de sua carreira

Ao se tornar um profissional certificado em CRM, você passa a fazer parte de uma comunidade exclusiva de especialistas do setor. Faça contatos com outros especialistas em CRM, cujos conhecimentos e conexões poderão ser aproveitados em uma etapa posterior de sua carreira Crescimento dos negócios: Como especialista em CRM, mude a maneira como sua organização gerencia os relacionamentos com os clientes, impulsiona as vendas e implementa a automação de marketing. Isso resulta em maior retenção de clientes e melhores receitas

Como especialista em CRM, mude a maneira como sua organização gerencia os relacionamentos com os clientes, impulsiona as vendas e implementa a automação de marketing. Isso resulta em maior retenção de clientes e melhores receitas Impulso na carreira: As organizações estão interessadas em ter funcionários certificados em CRM capazes de fornecer soluções de CRM de longo prazo, estabelecer um fluxo de trabalho mais suave e maximizar a satisfação do cliente

Agora você sabe o valor de uma certificação em CRM. A próxima tarefa é encontrar o programa certo de certificação em CRM. Há muitas opções, e o importante é escolher a certa.

Como encontrar a melhor certificação de CRM para sua carreira

Elaboramos uma lista das dez melhores certificações de CRM. Escolha a mais adequada com base nos seguintes aspectos.

Objetivo de carreira: Comece identificando as habilidades específicas que você deseja aprimorar. Os programas de certificação de CRM atendem a profissionais de diversas áreas, como marketing, atendimento ao cliente, vendas e gerenciamento de dados. Portanto, escolha um programa que atenda às lacunas em sua trajetória de carreira.

Comece identificando as habilidades específicas que você deseja aprimorar. Os programas de certificação de CRM atendem a profissionais de diversas áreas, como marketing, atendimento ao cliente, vendas e gerenciamento de dados. Portanto, escolha um programa que atenda às lacunas em sua trajetória de carreira. Especialização: Escolha um programa de certificação em CRM que se concentre em uma área em que você deseja se especializar. Se você deseja dominar a automação de marketing, escolha um programa especializado nessa área

Escolha um programa de certificação em CRM que se concentre em uma área em que você deseja se especializar. Se você deseja dominar a automação de marketing, escolha um programa especializado nessa área Reputação no mercado: Procure um programa de certificação em CRM que tenha altas recomendações, boas avaliações e boa reputação no setor

Procure um programa de certificação em CRM que tenha altas recomendações, boas avaliações e boa reputação no setor Aplicação nos negócios: Analise o currículo do programa para garantir que as ferramentas e técnicas ensinadas se apliquem à sua empresa e ao seu setor. Por exemplo, algumas certificações se concentram apenas no desenvolvimento da experiência em vendas, enquanto outros programas se concentram no gerenciamento de dados. Em vez de fazer dois cursos separados, considere um que se concentre em ambos, se for isso que sua empresa precisa

Analise o currículo do programa para garantir que as ferramentas e técnicas ensinadas se apliquem à sua empresa e ao seu setor. Por exemplo, algumas certificações se concentram apenas no desenvolvimento da experiência em vendas, enquanto outros programas se concentram no gerenciamento de dados. Em vez de fazer dois cursos separados, considere um que se concentre em ambos, se for isso que sua empresa precisa Conteúdo e formato do programa: Analise o conteúdo do programa para ver se o desenho do currículo ensina habilidades com alta demanda. Um bom programa deve ter uma combinação de aulas teóricas e práticas ministradas por profissionais experientes do setor

Analise o conteúdo do programa para ver se o desenho do currículo ensina habilidades com alta demanda. Um bom programa deve ter uma combinação de aulas teóricas e práticas ministradas por profissionais experientes do setor Recursos adicionais: Considere o que mais o programa oferece a você além da certificação e do material de estudo. Escolha certificações com uma comunidade global de gerentes certificados, fóruns, etc.

Considere o que mais o programa oferece a você além da certificação e do material de estudo. Escolha certificações com uma comunidade global de gerentes certificados, fóruns, etc. Preço e duração: Avalie o ROI em termos de tempo e dinheiro que você comprometerá com o programa e se esse compromisso agregará um valor significativo ao seu perfil

Avalie o ROI em termos de tempo e dinheiro que você comprometerá com o programa e se esse compromisso agregará um valor significativo ao seu perfil Requisitos de certificação: Verifique se você é elegível para o programa, pois alguns exigem que você tenha determinados conjuntos de habilidades obrigatórios

10 Certificações de CRM

Aqui estão 10 certificações de CRM para você conferir. Cobrimos os preços, o nível do curso, a duração e os principais tópicos de cada certificação para ajudá-lo a selecionar o programa mais adequado para você.

1. Fundamentos do Microsoft Dynamics 365 (CRM)

via Microsoft Esta certificação o conduz pelos fundamentos do Microsoft 365 e sua aplicabilidade no gerenciamento de funções de CRM, como marketing, atendimento ao cliente e vendas. É mais adequada para pessoas com um conhecimento básico de funções de negócios, como vendas, marketing e atendimento ao cliente.

O programa ajuda a desenvolver conhecimentos especializados em fundamentos de CRM e a aprimorar suas habilidades de gerenciamento de projetos. Essa certificação é válida por um ano e pode ser prorrogada por mais um ano. As renovações são gratuitas.

Nível do curso: Iniciante a avançado

Tópicos principais: Vendas, atendimento ao cliente, serviço de campo, percepções do cliente

**Duração do exame: 65 a 140 minutos

Preço: $99

2. Consultor funcional de atendimento ao cliente do Microsoft Dynamics 365

Esse programa é destinado a profissionais que estão no caminho para se tornarem consultores funcionais, estabelecendo programas de marketing e vendas. O currículo do curso inclui funções como conversão de leads, estratégias de comunicação omnichannel e construção de marca. Esse programa treina você para usar a plataforma Dynamics 365 para automatizar as funções de marketing e gerar mais vendas.

É bem visto entre as empresas de serviços de TI a contratação de candidatos com essa certificação de CRM. Essa certificação é válida por um ano e pode ser prorrogada por mais um ano. As renovações são gratuitas.

Nível do curso: Profissionais intermediários a avançados

Tópicos principais: Gerenciamento de leads, segmentação, marketing por e-mail, jornada do cliente

**Duração do exame: 65 a 140 minutos

Preço: $165

3. Consultor funcional de atendimento ao cliente do Microsoft Dynamics 365

via Microsoft Essa é a mais relevante das três certificações de CRM fornecidas pela Microsoft, pois se concentra no atendimento ao cliente, na qualidade, na confiabilidade, na eficiência e na satisfação do cliente. Essa certificação de CRM ajuda você a se especializar em ferramentas e técnicas de CRM relacionadas ao atendimento ao cliente.

Os módulos de inteligência de negócios, automação e gerenciamento de casos, entre outros, são cruciais para o atendimento e o suporte ao cliente. Entretanto, para se candidatar a esse programa, é necessário ter pelo menos de um a três anos de experiência.

Nível do curso: Profissionais de nível intermediário a avançado

Tópicos principais: Gestão do conhecimento, análise de dados e insights, atendimento ao cliente

**Duração do exame: 65 a 140 minutos

Preço: $165

4. Introdução ao CRM com a HubSpot

via Coursera Nível do curso: Iniciante

Esta certificação de CRM é a mais básica, que o levará a conhecer os fundamentos do Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente.

Ministrado por especialistas da rede de projetos do Coursera, este curso mostrará a você como configurar uma conta da HubSpot, gerenciar pipelines de vendas, práticas recomendadas de comunicação por e-mail e personalizar um painel de relatórios.

Principais tópicos: Atendimento ao cliente, CRM, operações de vendas, marketing, gerenciamento de dados

**Duração: 2 horas

Preço: Gratuito

5. **Acreditação de implementação do HubSpot CRM

Esse credenciamento de nível empresarial valida a capacidade da sua organização de implementar com sucesso a plataforma HubSpot CRM para grandes empresas no último ano. Você deve concluir certificações de pré-requisitos específicos em nível organizacional antes de solicitar esse credenciamento.

A HubSpot o ajudará a se conectar com os clientes certos depois que você estabelecer suas credenciais organizacionais por meio do credenciamento. O processo de inscrição tem três rodadas e está aberto aos parceiros Platinum, Diamond e Elite da HubSpot.

Nível do curso: Nível empresarial ou avançado

Tópicos principais: Apresentações sobre problemas de negócios reais resolvidos, envio de estudo de caso em vídeo, entrevista e perguntas e respostas

**Duração: 3 meses para analisar a inscrição

Preço: Aberto a assinantes Platinum, Diamond ou Elite

6. **Administrador certificado do Salesforce

via Força de vendas O programa de certificação de administrador do Salesforce é adequado para profissionais especializados em áreas relacionadas ao CRM. O currículo do curso é avançado e o material de estudo é extenso.

É uma certificação de CRM altamente conceituada e oferece a chance de participar de uma comunidade (Trailblazers) de colegas aprendizes. O currículo do curso é personalizável.

Nível do curso: Iniciante a intermediário

**Principais tópicos: Compreensão dos aplicativos Salesforce CRM

**Duração: Autônomo

Preço: Taxa de registro do exame de US$ 200 + impostos; taxa de repetição de US$ 100 + impostos

7. **Certificação de administrador do NetSuite

A certificação NetSuite Administrator valida as habilidades e a experiência de um indivíduo no gerenciamento de soluções NetSuite. Mas, primeiro, você deve ter uma certificação NetSuite SuiteFoundation, que valida sua compreensão dos recursos, funções e capacidades do NetSuite.

Antes de se candidatar a essa certificação, você deve ter habilidades comprovadas no manuseio de contas do NetSuite por pelo menos um ano.

Nível do curso: Intermediário a avançado

Tópicos principais: Segurança de dados, configuração e administração, trabalho com o NetSuite

**Duração: 90 minutos

Preço: $250

8. Certificação de especialista em produtos Freshdesk

Obtenha a certificação de especialista em produtos Freshdesk sem fazer nenhum curso. No entanto, você precisa de experiência prática no gerenciamento da plataforma Freshdesk, configurando-a e resolvendo problemas de fluxo de trabalho para passar no exame.

Nível do curso: De iniciante a avançado

Tópicos principais: Configuração do Freshdesk, suporte ao cliente, fluxo de trabalho e automação

**Duração: 60 minutos

Preço: Gratuito

9. Certificação: Exame de especialista em administrador de suporte do Zendesk

via Zendesk Se você tem experiência como administrador de suporte do Zendesk e trabalhou com ele por pelo menos três meses, esta certificação é para você. Você também deve concluir o Caminho de aprendizado do Foundational Support . O curso começa com o treinamento on-line, seguido de um exame preparatório e do exame final, no qual você recebe a certificação.

Ao obter essa certificação, você aprofunda seu conhecimento sobre o sistema de suporte da Zendesk para se tornar um membro especializado da equipe e aumentar suas perspectivas de carreira.

Nível do curso: Intermediário

Tópicos principais: Domínio completo do suporte do Zendesk

**Duração: 105 minutos

**Preço: $350

10. Estratégia de canal de marketing e rotas B2B2C para especialização no mercado

via Cnosso Esta certificação CEM hospedada no Coursera ensinará a você como agregar valor criando a estratégia de marketing correta. Esse curso é útil para profissionais de CRM com alguns anos de experiência.

Saiba como agregar valor por meio de parcerias com os parceiros de canal certos, marketing e gerenciamento multicanal e implementação de estratégias exclusivas de preço e embalagem.

Nível do curso: Intermediário

Tópicos principais: Criação de valor, distribuição, B2B, parceria

**Duração: 6 horas

Preço: uS$ 100 por três meses

Uma menção honrosa nesta lista é o Zoho CRM

Consultor certificado

certificação oferecida por meio de seus parceiros certificados. O Zoho é um popular software de CRM usado por milhões de pequenas empresas em todo o mundo.

Como gerenciar tarefas e projetos de CRM com o ClickUp

Software de gerenciamento de projetos ClickUp: Uma olhada em sua interface de usuário

Agora que você conhece algumas das principais certificações de CRM, a próxima etapa é entender como configurar um

Software de CRM

que funcione melhor para você.

Um bom gerente de relacionamento com o cliente será excelente em higiene de CRM - mantendo seus contatos atualizados, atualizando o status correto dos negócios, sinalizando riscos de relacionamento etc.

Para que isso seja possível, você precisa de agilidade e adaptabilidade, uma plataforma que atenda às suas necessidades de CRM, gerencie as interações com os clientes e estimule o relacionamento com eles.

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Você precisa de uma ferramenta multifuncional, enquanto uma ferramenta de CRM tem todos os recursos necessários

software de gerenciamento de projetos

recursos. Mas será que existe uma ferramenta assim? Sim, o ClickUp faz tudo isso e muito mais!

ClickUp como uma plataforma de CRM e gerenciamento de projetos

Como um software de gerenciamento de projetos, o ClickUp ajuda a acompanhar os projetos de ponta a ponta. ClickUp

aprimora

a comunicação e a colaboração da equipe, atualiza os funcionários sobre o status do projeto, simplifica os fluxos de trabalho e automatiza as tarefas.

Como uma plataforma de CRM, o ClickUp ajuda a integrar perfeitamente as funções de CRM em um único local para melhorar a visibilidade de clientes e tarefas, o gerenciamento de dados e o fluxo de trabalho.

Software de CRM do ClickUp

oferece soluções para acompanhar e nutrir clientes e leads. Você obtém

Mais de 15 visualizações altamente flexíveis: Sem interrupções gerencie seu envolvimento com o cliente pedidos e pipeline de vendas, fornecendo às equipes de vendas e marketing várias visualizações, como visualização de lista, quadros Kanban, visualização de tabela e muito mais

Sem interrupções gerencie seu envolvimento com o cliente pedidos e pipeline de vendas, fornecendo às equipes de vendas e marketing várias visualizações, como visualização de lista, quadros Kanban, visualização de tabela e muito mais Marcos: Acompanhe o progresso de suas tarefas. O ClickUp ajuda você a dividir suas tarefas em projetos menores, que você monitorará para garantir a entrega pontual dentro do orçamento

Acompanhe o progresso de suas tarefas. O ClickUp ajuda você a dividir suas tarefas em projetos menores, que você monitorará para garantir a entrega pontual dentro do orçamento Modelos de CRM do ClickUp : Crie sua configuração de CRM e use um dos modelos de CRM pré-criados na plataforma ClickUp. Ela tem mais de 12 modelos pré-criados que atendem a objetivos comerciais específicos, como CRM do Google Sheets modelo, Modelo de CRM de vendas modelo de CRM de rastreamento de comissões e modelo de CRM de imóveis

Crie sua configuração de CRM e use um dos modelos de CRM pré-criados na plataforma ClickUp. Ela tem mais de 12 modelos pré-criados que atendem a objetivos comerciais específicos, como CRM do Google Sheets modelo, Modelo de CRM de vendas modelo de CRM de rastreamento de comissões e modelo de CRM de imóveis Mais de 50 visualizações de dados de clientes: Acesse exibições de alto nível para analisar os dados dos clientes, como o valor do tempo de vida útil e o tamanho médio dos negócios

Acesse exibições de alto nível para analisar os dados dos clientes, como o valor do tempo de vida útil e o tamanho médio dos negócios Alcance centralizado do cliente: Acompanhe rapidamente sua automação de marketing, incluindo novos negócios e perfis de clientes tudo por meio de um hub de e-mail centralizado

Acompanhe rapidamente sua automação de marketing, incluindo novos negócios e perfis de clientes tudo por meio de um hub de e-mail centralizado Banco de dados de clientes simplificado: Armazene e analise todos os dados de seus clientes em um só lugar

Armazene e analise todos os dados de seus clientes em um só lugar Integrações: Diga adeus à bagunça de abrir várias guias, graças às integrações nativas e de terceiros do ClickUp

Diga adeus à bagunça de abrir várias guias, graças às integrações nativas e de terceiros do ClickUp Acesso em qualquer lugar: Capacite sua equipe, permitindo que acessem os dados quando e onde precisarem para agilizar entregas de tarefas

Capacite sua equipe, permitindo que acessem os dados quando e onde precisarem para agilizar entregas de tarefas Portfólios: Registre todas as interações com seus clientes e os processos iniciados para integrá-los. Como todas as informações estão disponíveis na mesma plataforma, outras partes interessadas podem acessá-las e planejar suas estratégias

Não importa se você é uma empresa jovem que deseja aumentar seu banco de dados de clientes ou uma empresa experiente que está tentando expandir ainda mais suas operações, nosso software de CRM cobre todas essas frentes.

Artigos relacionados:

Modelos de CRM da ClickUp

Nossos Modelos de CRM são formatos ou estruturas pré-projetados no software de CRM para simplificar e padronizar os processos relacionados ao gerenciamento do relacionamento com o cliente. Personalize esses modelos para atender a necessidades comerciais específicas.

O ClickUp oferece vários modelos pré-construídos prontos para uso para serem personalizados de acordo com suas necessidades.

Abaixo, apresentamos alguns dos modelos mais usados do ClickUp.

Gerenciando clientes, pipelines de vendas, itens de ação e muito mais com o modelo de CRM simples do ClickUp na visualização de lista

Modelo de CRM de pipeline de vendas: Esse modelo trata de todos os detalhes e atualizações referentes ao pipeline de vendas. Esse modelo de CRM oferece uma ótima maneira de organizar e navegar por todas as informações de vendas, desde leads potenciais até renovações de clientes.

Alguns dos excelentes recursos desse modelo incluem Quatro visualizações, sete ClickApps e 30 status de tarefas, como "Up for renewal", "Demo" e "Onboarding" Automação integrada para cuidar dos status das tarefas e dos responsáveis pelas tarefas Interface de arrastar e soltar que torna conveniente o gerenciamento dos dados do cliente Priorização fácil de leads com base na urgência, no valor e no potencial

Esse modelo trata de todos os detalhes e atualizações referentes ao pipeline de vendas. Esse modelo de CRM oferece uma ótima maneira de organizar e navegar por todas as informações de vendas, desde leads potenciais até renovações de clientes. Alguns dos excelentes recursos desse modelo incluem

Organize clientes, feedback e prioridades com eficiência de nível especializado usando este modelo

Modelo de CRM de gerenciamento de atendimento ao cliente: Proporcionar aos seus clientes uma experiência de atendimento inigualável é o primeiro passo para criar um relacionamento bem-sucedido com o cliente. E é isso que este modelo ajuda você a realizar, gerenciando todos os tíquetes, bate-papos e problemas que chegam até você.

Alguns dos excelentes recursos desse modelo incluem Seis status de tarefas essenciais, cinco campos personalizados, sete visualizações e recursos de automação para lidar e monitorar cada negócio ao longo do pipeline Organização de clientes, feedback e tarefas prioritárias com precisão Envio de pesquisas pré-criadas de solicitação de atendimento ao cliente e acompanhamento dos índices de satisfação de clientes e parceiros Ativação de colaborações fáceis entre equipes durante a resolução de problemas de tíquetes

Proporcionar aos seus clientes uma experiência de atendimento inigualável é o primeiro passo para criar um relacionamento bem-sucedido com o cliente. E é isso que este modelo ajuda você a realizar, gerenciando todos os tíquetes, bate-papos e problemas que chegam até você. Alguns dos excelentes recursos desse modelo incluem

Obtenha certificação e crie melhores relacionamentos com os clientes

Seus clientes são seus melhores anunciantes. Investir na satisfação contínua deles com a sua marca é fundamental se você quiser que eles defendam sua marca para outros clientes em potencial.

Aprender como manter seus clientes satisfeitos é uma arte em si e requer uma ampla variedade de habilidades - e com essas certificações, você pode aprender, desenvolver e aprimorar essas habilidades.

Um bom gerente de relacionamento saberá como usar as ferramentas certas em seu benefício. Adote uma ferramenta como o ClickUp para facilitar seus fluxos de trabalho de CRM e aprimorar seus recursos de gerenciamento de projetos. O ClickUp CRM é um excelente complemento para sua empresa, especialmente porque combina duas funções essenciais de CRM e gerenciamento de projetos.

Quando você tem uma solução de gerenciamento de projetos que funciona como uma plataforma de CRM, você economiza tempo, esforço e custos e melhora as margens e a eficiência a longo prazo. Registre-se para começar a usar o ClickUp hoje mesmo!